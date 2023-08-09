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Кой има имен ден днес, 9 август 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 9 август 2026 г. Честито!

9 Август, 2023 05:00, обновена 8 Август, 2026 08:06 17 736 20

  • имен ден-
  • матей-
  • празник-
  • църква

Почитаме паметта именно на Свети апостол Матий (Матия)

Кой има имен ден днес, 9 август 2026 г. Честито! - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 9 август почитаме паметта именно на Свети апостол Матий (Матия), който заел мястото на предателя Йуда.

Свети апостол Матий е роден във Витлеем. След Възнесението на Иисус Христос, както обещал на тръгване, Светият дух ще слезе на Земята, за да осени неговите последователи и да ги напътства в техните бъдещи дела.

Следвайки заръките на Иисус Христос, докато чакали Светият дух да се появи, Свети апостол Петър поел ангажимент да разреши друг въпрос. Кой да заеме мястото на Йуда, който предаде своя Учител за 30 сребърника, за да се сбъдне древното пророчество от Библията.

Свети апостол Петър събрал 120 Христови последователи и им представил двама достойни мъже – Йосиф и Матий (Матия). Чрез жребий един от тях двамата трябвало да стане част от най-близките и изтъкнати последователи на Христа.

Жребият показал, че това е Матий.

Слизайки на Земята, Светият дух осенил Христовите ученици под формата на огромни огнени езици.
На мига те започнали да говорят множество чужди езици, които даже не били чували преди.
Благодарение на тези езици те можели свободно да проповядват Словото Божие по целия свят.

Осенен от чудото на Светия дух, новоизбраният апостол Свети Матий заминал за Антиохия и Сирия, после се отправил към градовете Тиан и Синоп в Кападокия.

Бил заловен и затворен в тъмница, но своевременното застъпничество на Свети Андрей Първозвани го освободило от затвора и Свети апостол Матий продължил да изпълнява своята Божествена мисия в Едеса, Амасия, Севастия, чак до Етиопия.

Земните дни на Свети апостол Матий също завършили мъченически като на останалите апостоли. Той бил заловен и изтезаван от езичниците, а накрая го убили с камъни на 9 август през 63 година.

Имен ден на 9 август празнуват Матей, Матейка, Мати, Матьо, Матия, Матея.

Същите имена празнуват своя имен ден и на 16 ноември, когато почитаме паметта на Свети апостол и евангелист Матей.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мис гащи

    4 2 Отговор
    Мата Хари

    07:04 09.08.2024

  • 3 Хмм

    8 0 Отговор
    "...който заел мястото на предателя Йуда."....Азбуката се учи в първи клас. Тихомирчо като много надарен може да е почнал направо от втори клас и да е пропуснал тази подробност. Или пък е превеждал кой знае от къде и кой знае с какъв машинен преводач. За първи път виждам така написано името на предателя Юда.

    06:11 09.08.2025

  • 4 Гошо

    4 0 Отговор
    А на коя дата е св. Мъдурии?

    06:44 09.08.2025

  • 5 Мое скромно мнение

    1 1 Отговор
    Днес е Свети Пантелей, най-големият ден в годината. Празнуват и Пантелей, Пантелеймон, ........

    06:52 09.08.2025

  • 6 Мати Болгария

    1 0 Отговор
    Ние имаме иман ден! Ще се напием мощно!

    07:21 09.08.2025

  • 7 Шахматий

    0 0 Отговор
    Отт дванайсетте апостоли, трима се казват Юда. Това е било доста разпространено име по това време, нещо като Гошо, Тошо, Митко и Бибитко.

    07:47 09.08.2025

  • 8 Хейт

    3 1 Отговор
    Кви са тия страни имена

    07:59 09.08.2025

  • 9 Представител на Мати Болгария в България

    0 2 Отговор
    Ние имаме имен ден. Ще пием само студена вода.

    08:14 09.08.2025

  • 10 Чао

    17 0 Отговор
    Днес е 8 август.

    Коментиран от #11

    05:31 08.08.2026

  • 11 Ми тая статия

    11 0 Отговор

    До коментар #10 от "Чао":

    Е от 2023 година.
    Смятай как си пускат писанията, дори без да погледнат.
    Абсолютни боклуци.

    Коментиран от #12, #19

    05:58 08.08.2026

  • 12 И то

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ми тая статия":

    от най-тъпите!

    06:06 08.08.2026

  • 13 влък

    9 2 Отговор
    Не бързайте толкоз! Девети август ще дойде утре.

    Коментиран от #14

    06:07 08.08.2026

  • 14 ...

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "влък":

    Ако дойде...

    06:41 08.08.2026

  • 15 Студопор

    2 0 Отговор
    Днес е 8ми август. Не 9ти. Ама тя и статията е от 2023та година, така че... Защо пък да напишеш нова статия за същото събитие?

    Коментиран от #18, #20

    07:28 08.08.2026

  • 16 Бай Онзи

    4 0 Отговор
    Чшш, aлoy, мucupкuтe, много авансово го подкарахте. Я ги дайте всички до края на годината и да се приключва тази мъка.

    07:31 08.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Един шофьор

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Студопор":

    Тихомирчо не е изтрезнял още .

    07:52 08.08.2026

  • 19 А ти какво искаш

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ми тая статия":

    Да пишат за цените в магазините че падат или горивата Ние си ги избрахме и ще им сърбаме попарата

    10:26 08.08.2026

  • 20 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Студопор":

    Това е хубаво новина Вие какво искате за убийства за изнасилване или пскъпване на живота ни Трябва да се радваме на това

    10:30 08.08.2026