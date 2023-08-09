Кой има имен ден днес, 9 август 2026 г. Честито!

На 9 август почитаме паметта именно на Свети апостол Матий (Матия), който заел мястото на предателя Йуда.
Свети апостол Матий е роден във Витлеем. След Възнесението на Иисус Христос, както обещал на тръгване, Светият дух ще слезе на Земята, за да осени неговите последователи и да ги напътства в техните бъдещи дела.
Следвайки заръките на Иисус Христос, докато чакали Светият дух да се появи, Свети апостол Петър поел ангажимент да разреши друг въпрос. Кой да заеме мястото на Йуда, който предаде своя Учител за 30 сребърника, за да се сбъдне древното пророчество от Библията.
Свети апостол Петър събрал 120 Христови последователи и им представил двама достойни мъже – Йосиф и Матий (Матия). Чрез жребий един от тях двамата трябвало да стане част от най-близките и изтъкнати последователи на Христа.
Жребият показал, че това е Матий.
Слизайки на Земята, Светият дух осенил Христовите ученици под формата на огромни огнени езици.
На мига те започнали да говорят множество чужди езици, които даже не били чували преди.
Благодарение на тези езици те можели свободно да проповядват Словото Божие по целия свят.
Осенен от чудото на Светия дух, новоизбраният апостол Свети Матий заминал за Антиохия и Сирия, после се отправил към градовете Тиан и Синоп в Кападокия.
Бил заловен и затворен в тъмница, но своевременното застъпничество на Свети Андрей Първозвани го освободило от затвора и Свети апостол Матий продължил да изпълнява своята Божествена мисия в Едеса, Амасия, Севастия, чак до Етиопия.
Земните дни на Свети апостол Матий също завършили мъченически като на останалите апостоли. Той бил заловен и изтезаван от езичниците, а накрая го убили с камъни на 9 август през 63 година.
Имен ден на 9 август празнуват Матей, Матейка, Мати, Матьо, Матия, Матея.
Същите имена празнуват своя имен ден и на 16 ноември, когато почитаме паметта на Свети апостол и евангелист Матей.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мис гащи
07:04 09.08.2024
3 Хмм
06:11 09.08.2025
4 Гошо
06:44 09.08.2025
5 Мое скромно мнение
06:52 09.08.2025
6 Мати Болгария
07:21 09.08.2025
7 Шахматий
07:47 09.08.2025
8 Хейт
07:59 09.08.2025
9 Представител на Мати Болгария в България
08:14 09.08.2025
10 Чао
Коментиран от #11
05:31 08.08.2026
11 Ми тая статия
До коментар #10 от "Чао":Е от 2023 година.
Смятай как си пускат писанията, дори без да погледнат.
Абсолютни боклуци.
Коментиран от #12, #19
05:58 08.08.2026
12 И то
До коментар #11 от "Ми тая статия":от най-тъпите!
06:06 08.08.2026
13 влък
Коментиран от #14
06:07 08.08.2026
14 ...
До коментар #13 от "влък":Ако дойде...
06:41 08.08.2026
15 Студопор
Коментиран от #18, #20
07:28 08.08.2026
16 Бай Онзи
07:31 08.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Един шофьор
До коментар #15 от "Студопор":Тихомирчо не е изтрезнял още .
07:52 08.08.2026
19 А ти какво искаш
До коментар #11 от "Ми тая статия":Да пишат за цените в магазините че падат или горивата Ние си ги избрахме и ще им сърбаме попарата
10:26 08.08.2026
20 Българин
До коментар #15 от "Студопор":Това е хубаво новина Вие какво искате за убийства за изнасилване или пскъпване на живота ни Трябва да се радваме на това
10:30 08.08.2026