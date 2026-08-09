Руски въздушни удари в Украйна: Деца са ранени в три области

Руската армия предприе нова вълна от мащабни въздушни удари срещу цивилни обекти и инфраструктура в Източна и Южна Украйна, предаде БНР. Нападенията в събота вечерта доведоха до смъртта на най-малко трима души, а десетки други, сред които и много деца, бяха тежко ранени. Паралелно с това ситуацията на фронта остава критична, с фокус върху боевете в Донецка област.

Трагедията в Павлоград: Ранени са четири деца

Град Павлоград в Днепропетровска област беше подложен на ожесточен обстрел, насочен срещу централните части на населеното място, предаде pravda.com.ua. Ръководителят на местната областна военна администрация Олександър Ганжа потвърди, че при атаката са пострадали девет души. Сред ранените има четири деца на възраст от три месеца до шест години, включително две момичета и две момчета. Експлозиите са предизвикали пожари в жилищни домове и търговски обекти

Атаки с дронове в Херсон и Николаевска област

В южния град Херсон 12-годишно момиче беше прието в болница с тежко комоцио и взривни наранявания, след като вражески безпилотен апарат атакува цивилна зона, съобщи unn.ua. Нападението допълва поредицата от целенасочени руски удари с дронове срещу цивилното население в региона. Паралелно с това в Николаевска област руски дрон рани още един цивилен гражданин, съобщиха украинските власти пред международната информационна агенция ДПА.

Управляеми бомби над Изюм и критична ситуация с тока

В Харковска област руските сили хвърлиха управляеми авиационни бомби върху град Изюм. При тази атака петима цивилни граждани получиха сериозни наранявания. Терорът по въздух се случва на заден план на сериозна енергийна криза – в Черниговска област близо 99 000 абонати останаха напълно без електричество заради аварии, причинени от руския натиск върху електропреносната мрежа, допълва БНР.

ВСУ: 142 битки на фронта и критичен натиск в Покровск

На бойното поле ситуацията остава изключително напрегната. Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна отчете общо 142 бойни сблъсъка по цялата линия на съприкосновение през изминалото денонощие, съобщи mezha.net. Най-интензивни остават сраженията в направленията към Покровск и Константиновск, уточнява ukranews.com.

В Покровското направление украинските защитници са неутрализирали над 50 бойци на окупаторите за деня, спирайки вражески щурмове край селища като Новоолександривка, Удачне, Сергеевка и Шевченко.

По данни на Института за изследване на войната (ISW), руските сили се опитват да развият тактика на инфилтрация чрез малки пехотни групи и засилват използването на планиращи бомби, за да изолират логистичните връзки на украинската отбрана. Въпреки тежкия натиск, отбранителните линии на Украйна продължават да удържат ключовите си позиции.