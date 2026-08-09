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Руски въздушни удари в Украйна: Деца са ранени в три области
  Тема: Украйна

Руски въздушни удари в Украйна: Деца са ранени в три области

9 Август, 2026 04:55, обновена 9 Август, 2026 05:02 1 096 22

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Най-малко трима загинали и десетки пострадали при мащабни атаки с дронове и бомби, докато боевете за Покровск ескалират

Руски въздушни удари в Украйна: Деца са ранени в три области - 1
Последствия от удара в Павлодар, Снимка: ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската армия предприе нова вълна от мащабни въздушни удари срещу цивилни обекти и инфраструктура в Източна и Южна Украйна, предаде БНР. Нападенията в събота вечерта доведоха до смъртта на най-малко трима души, а десетки други, сред които и много деца, бяха тежко ранени. Паралелно с това ситуацията на фронта остава критична, с фокус върху боевете в Донецка област.

Трагедията в Павлоград: Ранени са четири деца

Град Павлоград в Днепропетровска област беше подложен на ожесточен обстрел, насочен срещу централните части на населеното място, предаде pravda.com.ua. Ръководителят на местната областна военна администрация Олександър Ганжа потвърди, че при атаката са пострадали девет души. Сред ранените има четири деца на възраст от три месеца до шест години, включително две момичета и две момчета. Експлозиите са предизвикали пожари в жилищни домове и търговски обекти

Атаки с дронове в Херсон и Николаевска област

В южния град Херсон 12-годишно момиче беше прието в болница с тежко комоцио и взривни наранявания, след като вражески безпилотен апарат атакува цивилна зона, съобщи unn.ua. Нападението допълва поредицата от целенасочени руски удари с дронове срещу цивилното население в региона. Паралелно с това в Николаевска област руски дрон рани още един цивилен гражданин, съобщиха украинските власти пред международната информационна агенция ДПА.

Управляеми бомби над Изюм и критична ситуация с тока

В Харковска област руските сили хвърлиха управляеми авиационни бомби върху град Изюм. При тази атака петима цивилни граждани получиха сериозни наранявания. Терорът по въздух се случва на заден план на сериозна енергийна криза – в Черниговска област близо 99 000 абонати останаха напълно без електричество заради аварии, причинени от руския натиск върху електропреносната мрежа, допълва БНР.

ВСУ: 142 битки на фронта и критичен натиск в Покровск

На бойното поле ситуацията остава изключително напрегната. Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна отчете общо 142 бойни сблъсъка по цялата линия на съприкосновение през изминалото денонощие, съобщи mezha.net. Най-интензивни остават сраженията в направленията към Покровск и Константиновск, уточнява ukranews.com.

В Покровското направление украинските защитници са неутрализирали над 50 бойци на окупаторите за деня, спирайки вражески щурмове край селища като Новоолександривка, Удачне, Сергеевка и Шевченко.

По данни на Института за изследване на войната (ISW), руските сили се опитват да развият тактика на инфилтрация чрез малки пехотни групи и засилват използването на планиращи бомби, за да изолират логистичните връзки на украинската отбрана. Въпреки тежкия натиск, отбранителните линии на Украйна продължават да удържат ключовите си позиции.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най-интересното

    38 3 Отговор
    е че, когато става въпрос за осрайна винаги се започва, че има пострадали деца. Обаче, когато осрайна взривява руски деца ,в руски колеж, някакси новината не се тиражира.

    Коментиран от #8

    05:08 09.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 С ДВЕ ДУМИ

    18 4 Отговор
    Руснаците ги пуцат заради украинския дрон в медин Булгария...

    05:24 09.08.2026

  • 4 И Киев е Руски

    28 0 Отговор
    украинските въоръжени сили губят оптимизъм поради ситуацията на фронта.“ И проблемът тук, очевидно, е, че Зеленски все още не им е казал за „успехите“, които са постигнали на фронтовата линия в битката за дантелени бикини и процъфтяващата корупция на една свободна от независимост Украйна, която коварните московчани наскоро отрязаха от Черно море с ракети и удари с дронове. А мащабът на загубите на украинските въоръжени сили на фронтовата линия е такъв, че „славните“ синове на Бандера и Шухевич със сигурност не са в настроение за веселие или бравурни, оптимистични речи

    05:25 09.08.2026

  • 5 Читател

    27 1 Отговор
    Вчера гледах по забранената нам от евроатлантиците телевизия:
    - украинските гробища с погребани войници са дълги с километри.
    -бройката умрели славяни за кефа на потомствени реваншисти и фашисти от Европа е неуписуема.
    Това е трагедия за нормалните хора и оргия за Сатанинските изчадия.

    Коментиран от #9

    05:28 09.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Соломон

    2 15 Отговор

    До коментар #5 от "Читател":

    A руските гледал ли си ги.И заради ей тия гробища Украйна никога няма да прости на братска русия

    Коментиран от #12, #14, #16

    05:58 09.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 байлар

    7 0 Отговор
    Изветрялите Пейтриът ПАК-ове стават себеубийци.

    06:07 09.08.2026

  • 12 байлар

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    То и ние се кълняхме във ВЕЧНА ДРУЖБА...

    Коментиран от #15

    06:08 09.08.2026

  • 13 Данилов

    14 0 Отговор
    Значи като целенасочено трепеш мирни жители на плаж не е терор,а когато от осколки от свалени ракети от скапаното украинско ПВО наранят някой е терор???

    06:10 09.08.2026

  • 14 Така ли?

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    А какво ще остане в окрайнина? А може би тогава ще търсят сметка на бандерите защо не ратифицираха споразумението от Турция?

    Коментиран от #17

    06:11 09.08.2026

  • 15 Соломон

    1 10 Отговор

    До коментар #12 от "байлар":

    Ами тъкмо да видят какво представлява руската братска дружба.Ще те бия докато започнеш да ме обичаш

    06:13 09.08.2026

  • 16 Мишел

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    Размяна на тела за юли на 501 убити украински военни за двайсет и седем руски. Това определя размерите на украинските и на руските нови военни гробища.

    Коментиран от #18

    06:14 09.08.2026

  • 17 Соломон

    1 10 Отговор

    До коментар #14 от "Така ли?":

    И защо Украйна трябва да подписва унизително споразумение.Което освен че отнема територии от Украйна и иска от тях да ги признаят за руски.Налага на украинците да говорят по руски език .Украйна да няма право да има войска и оръжие с което да се защити.Русия допусна две големи грешки.Първата е че си мислеше че Украйна ще се предате какато Грузия през 2008 или както когато взеха Крим през 2014г.И втората грешка е че продължават да вярват че Украйна ще се предаде

    06:20 09.08.2026

  • 18 Соломон

    0 8 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    И какво от това че убитите украинците са повече от руските.Точно заради тези убити Украйна няма да се предаде

    06:27 09.08.2026

  • 19 Артилерист

    8 1 Отговор
    Ударението на Ганев е на ранените деца, но не обяснява защо бе, наистина защо руснаците не нанасят ударите си денем, когато улиците, площадите, парковете, пазарите, търговските и служебни сгради и прочие, пълни с народ места не се атакуват. Докога ще ни лъжат, че руските средства за далечно поразяване удрят само сгради пълни с цивилни хора и ДЕЦА? Самото признание, че няма цивилни жертви, е най-категоричното доказателство, че лъжат и манипулират. Прекарах 36 години професионален живот в АРТИЛЕРИЙСКА СЛУЖБА, изстрелял съм лично и с моите обучаеми войници, курсанти и офицери хиляди снаряди от закрити огневи позиции и с право мерене, и съм пределно наясно какво се случва с целта след пряко попадение на снаряда в нея. Представете си, например, теглен ламаринен имитатор на танк и по него стреля с право мерене наш разчет на 130мм оръдие. Ами още първия изстрел е пряко попадение на 36 кг осколочно фугасен снаряд и ламарините на имитатора се разхвърчават. Е, вярно, това нашите войници, бяха екстра класа отличници, но и не пряко попадение ще нарешети небронирана цел в радиус от стотина метра...

    07:05 09.08.2026

  • 20 МДАаа

    2 3 Отговор
    Руските империалисти убиват само деца, невинни граждани, болни ... т.н.
    Тяхната доктрина винаги е била да убиват мирното население. Същото направиха и в България след 1944 .... целта винаги е подчинение

    Коментиран от #21

    07:20 09.08.2026

  • 21 Сандо

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "МДАаа":

    Така жестоко убиваха руснаците след 1944 година българи,че станахме 9 милиона.А подласкавите,нежни и мачински грижи на евроатлантиците България просперира и населението и стигна под 6 милиона.Но с такива илитерати като тоя българите съвсем ще изчезнат.

    09:18 09.08.2026

  • 22 Олга

    1 0 Отговор
    Тяхната жестокост и цинизъм няма граници.Сетили се,че има деца … украински,но руските деца бандеровските отрепки убиват всеки ден целенасочено с съвършена оптика на дроновете им по детски площадки, по колелата с деца, плажове, почивни станции, колежи и по дворовете. При това,че руснаците считат удари срещу мирно население като неприемливи и престъпни, камо ли против беззащитните деца.

    10:15 09.08.2026

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