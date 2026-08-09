Руски въздушни удари в Украйна: Деца са ранени в три области

Руската армия предприе нова вълна от мащабни въздушни удари срещу цивилни обекти и инфраструктура в Източна и Южна Украйна, предаде БНР. Нападенията в събота вечерта доведоха до смъртта на най-малко трима души, а десетки други, сред които и много деца, бяха тежко ранени. Паралелно с това ситуацията на фронта остава критична, с фокус върху боевете в Донецка област.
Трагедията в Павлоград: Ранени са четири деца
Град Павлоград в Днепропетровска област беше подложен на ожесточен обстрел, насочен срещу централните части на населеното място, предаде pravda.com.ua. Ръководителят на местната областна военна администрация Олександър Ганжа потвърди, че при атаката са пострадали девет души. Сред ранените има четири деца на възраст от три месеца до шест години, включително две момичета и две момчета. Експлозиите са предизвикали пожари в жилищни домове и търговски обекти
Атаки с дронове в Херсон и Николаевска област
В южния град Херсон 12-годишно момиче беше прието в болница с тежко комоцио и взривни наранявания, след като вражески безпилотен апарат атакува цивилна зона, съобщи unn.ua. Нападението допълва поредицата от целенасочени руски удари с дронове срещу цивилното население в региона. Паралелно с това в Николаевска област руски дрон рани още един цивилен гражданин, съобщиха украинските власти пред международната информационна агенция ДПА.
Управляеми бомби над Изюм и критична ситуация с тока
В Харковска област руските сили хвърлиха управляеми авиационни бомби върху град Изюм. При тази атака петима цивилни граждани получиха сериозни наранявания. Терорът по въздух се случва на заден план на сериозна енергийна криза – в Черниговска област близо 99 000 абонати останаха напълно без електричество заради аварии, причинени от руския натиск върху електропреносната мрежа, допълва БНР.
ВСУ: 142 битки на фронта и критичен натиск в Покровск
На бойното поле ситуацията остава изключително напрегната. Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна отчете общо 142 бойни сблъсъка по цялата линия на съприкосновение през изминалото денонощие, съобщи mezha.net. Най-интензивни остават сраженията в направленията към Покровск и Константиновск, уточнява ukranews.com.
В Покровското направление украинските защитници са неутрализирали над 50 бойци на окупаторите за деня, спирайки вражески щурмове край селища като Новоолександривка, Удачне, Сергеевка и Шевченко.
По данни на Института за изследване на войната (ISW), руските сили се опитват да развият тактика на инфилтрация чрез малки пехотни групи и засилват използването на планиращи бомби, за да изолират логистичните връзки на украинската отбрана. Въпреки тежкия натиск, отбранителните линии на Украйна продължават да удържат ключовите си позиции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Най-интересното
Коментиран от #8
05:08 09.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 С ДВЕ ДУМИ
05:24 09.08.2026
4 И Киев е Руски
05:25 09.08.2026
5 Читател
- украинските гробища с погребани войници са дълги с километри.
-бройката умрели славяни за кефа на потомствени реваншисти и фашисти от Европа е неуписуема.
Това е трагедия за нормалните хора и оргия за Сатанинските изчадия.
Коментиран от #9
05:28 09.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Соломон
До коментар #5 от "Читател":A руските гледал ли си ги.И заради ей тия гробища Украйна никога няма да прости на братска русия
Коментиран от #12, #14, #16
05:58 09.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 байлар
06:07 09.08.2026
12 байлар
До коментар #9 от "Соломон":То и ние се кълняхме във ВЕЧНА ДРУЖБА...
Коментиран от #15
06:08 09.08.2026
13 Данилов
06:10 09.08.2026
14 Така ли?
До коментар #9 от "Соломон":А какво ще остане в окрайнина? А може би тогава ще търсят сметка на бандерите защо не ратифицираха споразумението от Турция?
Коментиран от #17
06:11 09.08.2026
15 Соломон
До коментар #12 от "байлар":Ами тъкмо да видят какво представлява руската братска дружба.Ще те бия докато започнеш да ме обичаш
06:13 09.08.2026
16 Мишел
До коментар #9 от "Соломон":Размяна на тела за юли на 501 убити украински военни за двайсет и седем руски. Това определя размерите на украинските и на руските нови военни гробища.
Коментиран от #18
06:14 09.08.2026
17 Соломон
До коментар #14 от "Така ли?":И защо Украйна трябва да подписва унизително споразумение.Което освен че отнема територии от Украйна и иска от тях да ги признаят за руски.Налага на украинците да говорят по руски език .Украйна да няма право да има войска и оръжие с което да се защити.Русия допусна две големи грешки.Първата е че си мислеше че Украйна ще се предате какато Грузия през 2008 или както когато взеха Крим през 2014г.И втората грешка е че продължават да вярват че Украйна ще се предаде
06:20 09.08.2026
18 Соломон
До коментар #16 от "Мишел":И какво от това че убитите украинците са повече от руските.Точно заради тези убити Украйна няма да се предаде
06:27 09.08.2026
19 Артилерист
07:05 09.08.2026
20 МДАаа
Тяхната доктрина винаги е била да убиват мирното население. Същото направиха и в България след 1944 .... целта винаги е подчинение
Коментиран от #21
07:20 09.08.2026
21 Сандо
До коментар #20 от "МДАаа":Така жестоко убиваха руснаците след 1944 година българи,че станахме 9 милиона.А подласкавите,нежни и мачински грижи на евроатлантиците България просперира и населението и стигна под 6 милиона.Но с такива илитерати като тоя българите съвсем ще изчезнат.
09:18 09.08.2026
22 Олга
10:15 09.08.2026