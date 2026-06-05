Американските власти прехванаха плавателен съд с 24О хаитяни

Американските власти са прехванали лодка, за която се смята, че пътува от Хаити, превозваща 240 мигранти без документи, съобщи комисарят по митническа и гранична защита Родни Скот.
„Тази седмица агенти за въздушно пресичане откриха плавателен съд, превозващ 240 хаитянски мигранти, опитващи се да извършат незаконна морска миграция“, пише той в изявление.
Ръководителят на агенцията отбеляза, че пренаселеният плавателен съд се е напълнил с вода и е бил застрашен от потъване. Скот подчерта, че опитът за незаконна миграция към САЩ остава опасен и не гарантира влизане в страната.
По-рано, в интервю за Breitbart News, изпълняващият длъжността комисар по имиграцията и митническото правоприлагане (ICE) Дейвид Вентурела заяви, че американските власти са отстранили насилствено над 900 000 мигранти без документи от страната, откакто Доналд Тръмп встъпи в длъжност през януари 2025 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мюмюн
06:10 05.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бива,че този път поне...!
,,Унищожихме лодка С ПРЕДПОЛАГАЕМИ наркотрафиканти...!"
06:25 05.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Коко
07:03 05.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 1488
07:30 05.06.2026
9 кой му дреме
07:32 05.06.2026