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Американските власти прехванаха плавателен съд с 24О хаитяни

Американските власти прехванаха плавателен съд с 24О хаитяни

5 Юни, 2026 05:40, обновена 5 Юни, 2026 05:44 771 9

  • сащ-
  • хаити-
  • кораб-
  • мигранти

Той се е напълнил с вода и е бил застрашен от потъване

Американските власти прехванаха плавателен съд с 24О хаитяни - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските власти са прехванали лодка, за която се смята, че пътува от Хаити, превозваща 240 мигранти без документи, съобщи комисарят по митническа и гранична защита Родни Скот.

„Тази седмица агенти за въздушно пресичане откриха плавателен съд, превозващ 240 хаитянски мигранти, опитващи се да извършат незаконна морска миграция“, пише той в изявление.

Ръководителят на агенцията отбеляза, че пренаселеният плавателен съд се е напълнил с вода и е бил застрашен от потъване. Скот подчерта, че опитът за незаконна миграция към САЩ остава опасен и не гарантира влизане в страната.

По-рано, в интервю за Breitbart News, изпълняващият длъжността комисар по имиграцията и митническото правоприлагане (ICE) Дейвид Вентурела заяви, че американските власти са отстранили насилствено над 900 000 мигранти без документи от страната, откакто Доналд Тръмп встъпи в длъжност през януари 2025 г.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мюмюн

    2 0 Отговор
    лекари и инженери, като нашите белгийци

    06:10 05.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бива,че този път поне...!

    1 0 Отговор
    САЩ не са ги думнали и за пореден път,с лека ръка да кажат :
    ,,Унищожихме лодка С ПРЕДПОЛАГАЕМИ наркотрафиканти...!"

    06:25 05.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Коко

    0 0 Отговор
    Американските власти няма да е лошо да прихванат един партиен дом с 240 хрантутника.

    07:03 05.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 1488

    1 0 Отговор
    24О или 240 ?

    07:30 05.06.2026

  • 9 кой му дреме

    1 0 Отговор
    туй "24O" нов химичен елемент ли е

    07:32 05.06.2026