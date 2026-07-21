Бърнам обяви кабинета, Тръмп иска среща с новия премиер

Новият министър-председател на Обединеното кралство Анди Бърнам пое официално властта, превръщайки се в седмия премиер на страната за последното десетилетие.

Веднага след срещата си с крал Чарлз III в Бъкингамския дворец, Бърнам обяви състава на своя кабинет, белязан от мащабна чистка на лоялистите на неговия предшественик Киър Стармър, предаде британското издание The Guardian.

В ключов завой за Даунинг Стрийт 10, за финансов министър бе назначен Джон Хийли, който изненадващо замени Рачел Рийвс. Бившият енергиен секретар Ед Милибанд поема поста на външен министър, а Шабана Махмуд запазва позицията си на вътрешен министър. Луиз Хейг е назначена за първи държавен секретар и ръководител на Кабинета.

Тръмп обяви предстояща среща с Бърнам

Службата на Белия дом потвърди, че американският президент Доналд Тръмп е провел телефонен разговор с новия британски министър-председател часове след встъпването му в длъжност, съобщи агенция Reuters. Тръмп определи диалога в социалната си мрежа Truth Social като „много добър“ и обяви, че двамата лидери ще се срещнат в най-близко бъдеще.

Основни акценти в разговорите са били:

Енергетика : Разгледан е планът за пълно отваряне и експлоатация на петролните полета в Северно море.

: Разгледан е планът за пълно отваряне и експлоатация на петролните полета в Северно море. Сигурност : Обсъдено е сътрудничеството във военния алианс и прочистването на Ормузкия пролив за стабилизиране на световните вериги за доставки.

: Обсъдено е сътрудничеството във военния алианс и прочистването на Ормузкия пролив за стабилизиране на световните вериги за доставки. Икономика: Тръмп обеща подкрепа от страна на САЩ, подчертавайки значимостта на двустранната търговия.

Новият премиер е отправил и официална покана към Тръмп да посети Манчестър по време на бъдеща визита в Обединеното кралство, допълват от правителствената информационна служба на Великобритания. Очаква се първата им среща на четири очи да се състои в кулоарите на Общото събрание на ООН през септември.