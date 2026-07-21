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Бърнам обяви кабинета, Тръмп иска среща с новия премиер

Бърнам обяви кабинета, Тръмп иска среща с новия премиер

21 Юли, 2026 03:52, обновена 21 Юли, 2026 03:56 927 3

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Новият лидер на Обединеното кралство предприе радикални рокади в правителството, докато Вашингтон протегна ръка за разговори по горещи геополитически теми

Бърнам обяви кабинета, Тръмп иска среща с новия премиер - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новият министър-председател на Обединеното кралство Анди Бърнам пое официално властта, превръщайки се в седмия премиер на страната за последното десетилетие.

Веднага след срещата си с крал Чарлз III в Бъкингамския дворец, Бърнам обяви състава на своя кабинет, белязан от мащабна чистка на лоялистите на неговия предшественик Киър Стармър, предаде британското издание The Guardian.

В ключов завой за Даунинг Стрийт 10, за финансов министър бе назначен Джон Хийли, който изненадващо замени Рачел Рийвс. Бившият енергиен секретар Ед Милибанд поема поста на външен министър, а Шабана Махмуд запазва позицията си на вътрешен министър. Луиз Хейг е назначена за първи държавен секретар и ръководител на Кабинета.

Тръмп обяви предстояща среща с Бърнам

Службата на Белия дом потвърди, че американският президент Доналд Тръмп е провел телефонен разговор с новия британски министър-председател часове след встъпването му в длъжност, съобщи агенция Reuters. Тръмп определи диалога в социалната си мрежа Truth Social като „много добър“ и обяви, че двамата лидери ще се срещнат в най-близко бъдеще.

Основни акценти в разговорите са били:

  • Енергетика: Разгледан е планът за пълно отваряне и експлоатация на петролните полета в Северно море.
  • Сигурност: Обсъдено е сътрудничеството във военния алианс и прочистването на Ормузкия пролив за стабилизиране на световните вериги за доставки.
  • Икономика: Тръмп обеща подкрепа от страна на САЩ, подчертавайки значимостта на двустранната търговия.

Новият премиер е отправил и официална покана към Тръмп да посети Манчестър по време на бъдеща визита в Обединеното кралство, допълват от правителствената информационна служба на Великобритания. Очаква се първата им среща на четири очи да се състои в кулоарите на Общото събрание на ООН през септември.


Великобритания
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Седмият премиер

    6 0 Отговор
    По времето на цар Путин се смениха десетина такива и умря кралицата. По него време се смениха пет президента на Щатите, умряха десетина сенатори, все ястреби на войната. А Путин си е жив и здрав, за ужас на Урсулите. И още дълго ще бъде! Да бъде!

    04:46 21.07.2026

  • 3 Хмм

    3 0 Отговор
    обещал е "непоколебима подкрепа за украйна", старата песен на нов глас, само дето е пет сантиметра по-висок от Стармър

    05:44 21.07.2026

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