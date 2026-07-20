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Тръмп заяви, че Иран "ще си плати" за смъртта на всеки американски войник

Тръмп заяви, че Иран "ще си плати" за смъртта на всеки американски войник

20 Юли, 2026 22:51 1 089 114

  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток

В събота американските въоръжени сили обявиха смъртта на двама военнослужещи при ирански нападения

Тръмп заяви, че Иран "ще си плати" за смъртта на всеки американски войник - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран "ще си плати" за убийството на всеки американски войник, след като през уикенда няколко американски военнослужещи загинаха при ирански удари, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

През изминалата седмица Вашингтон съобщи за най-много загинали американски военнослужещи от няколко месеца насам.

В събота американските въоръжени сили обявиха смъртта на двама военнослужещи при ирански нападения.

Вчера Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) съобщи, че още един американски военнослужещ е загинал в събота в Северен Ирак при обезвреждането на невзривен боеприпас от свален ирански дрон камикадзе.

Отделно от това, Тръмп заяви, че израелският министър-председател Бенямин Нетаняху няма да бъде арестуван, когато посети САЩ.

Думите на Тръмп вероятно са в отговор на изказването на нюйоркския кмет Зохран Мамдани, който спомена за възможността за арест на израелския премиер по време на неговото посещение за годишната сесия на Общото събрание на ООН през септември в Ню Йорк, отбеляза Ройтерс.

Нетаняху има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в ивицата Газа в рамките на израелската военна офанзива, започнала като ответна реакция на нападението на палестинската въоръжена групировка "Хамас" от 7 октомври 2023 г.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    48 2 Отговор
    Той да не мисли, че иранците прежалиха онези 150 деца от унищоженото с ракета училище?

    22:53 20.07.2026

  • 2 Персиец

    37 2 Отговор
    В Иран имаме доста пари. Така че доста американски войници ще пратим безплатно в ада.

    22:54 20.07.2026

  • 3 Питащ

    23 1 Отговор
    За американските агресори?

    22:54 20.07.2026

  • 4 Саде да попитам!

    31 2 Отговор
    За кой път Тръмп побеждава Иран...?!

    22:55 20.07.2026

  • 5 Наглите две нула

    12 1 Отговор
    Намери се кой да дава акъл кой какво и колко трябва да плаща. Все едно Вили Вуцов да учи истинското Пеле(не онова от на БНТ студиото) на финтове.

    22:55 20.07.2026

  • 6 А рандеманът?

    35 0 Отговор
    Ами САЩ като трябва да си платят за смъртта на всеки иранец... Къде ще им излезе рандеманът?

    22:56 20.07.2026

  • 7 Някой

    37 0 Отговор
    Перчем, а вие колко иранци убихте? При това, не военни, а цивилни? Нямат ли прави и иранците да искат отмъщение? При все, че вие ги нападате на тяхна територия.
    Абе, заслужавате си пердаха!

    22:56 20.07.2026

  • 8 Хайо

    27 0 Отговор
    Сащ готови ли са за световна война ? Русия и Китай няма да оставят Иран .Иран е задния двор на Русия ,а Китай не иска да бъде зависим от петрол само от САЩ и Русия и да спре развитието си в икономиката .А Северна Корея чака с нетърпение ,Пакистан също .

    22:57 20.07.2026

  • 9 Историята се повтаря!

    19 2 Отговор
    Краварите започнаха да си плащат с кръв,за поредната им войнолюбива авантюра...!

    Коментиран от #24

    22:57 20.07.2026

  • 10 Kaлпазанин

    19 0 Отговор
    А вие долнопробни ционисти трябва и ще си платите за всеки погубен живот

    22:59 20.07.2026

  • 11 Тръмпи

    24 0 Отговор
    След седмица свършваме пак оръжията и свиваме знамената. Ще има скоро пак мирни преговори. Пълни с.мешници сме янките.

    Коментиран от #20

    22:59 20.07.2026

  • 12 Колко сме били заблудени?!

    18 0 Отговор
    Все си мислихме,че Байдън,не е у ред с главата,но се оказа,че следващият Американски Президент е аутсайдер,в тази област...!

    Коментиран от #13

    23:00 20.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И Киев е Руски

    21 1 Отговор
    Дано Иран изтреби милиони кравари.Това племе е токсично

    Коментиран от #17

    23:08 20.07.2026

  • 15 Метни им само един атом бе!

    3 7 Отговор
    Кво се моткаш?

    Коментиран от #28

    23:09 20.07.2026

  • 16 Много шоумени и шутове

    6 0 Отговор
    са наслагали на чело на доста държави.

    23:12 20.07.2026

  • 17 Хи хи

    2 11 Отговор

    До коментар #14 от "И Киев е Руски":

    Ами ако цереу те барнат?хах

    Коментиран от #30

    23:14 20.07.2026

  • 18 Иван

    12 5 Отговор
    Ционисткият боклук Доналд Тръмп уби аятолаха. Аятолаха е равен на 50,000 американски войници........минимум.

    Коментиран от #22

    23:15 20.07.2026

  • 19 Боярышник

    6 0 Отговор
    Рйжавае попугай ще сходить в ад.

    23:17 20.07.2026

  • 20 Дончо

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тръмпи":

    Нали каза от една до две седмици миналата събота ли кога беше.Тая е втората седмица.

    23:17 20.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 А къде забрави...

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Иван":

    ...че убиха и невръстното внуче на Аятолаха...!
    Показаха му снимка по тв -...още с биберон детенцето... и са го направили на кайма,с ракетата-убиец...

    23:22 20.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Загинали 2-ма военнослужещи на САЩ

    5 6 Отговор

    До коментар #9 от "Историята се повтаря!":

    И още 1 в Ирак при обезвреждане на невзривен боеприпас! В Украйна раша дава толкова убити за 1 мин.и 16 сек.. Хахаха

    Коментиран от #27, #29

    23:24 20.07.2026

  • 25 Аби

    4 1 Отговор
    Тоя за по малко от 1 година ги победи 37 пъти, прохода през ден го отваря

    23:32 20.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Слабо Папагале!

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Загинали 2-ма военнослужещи на САЩ":

    Един друг ,,спец"по въпроса,като тебе,пък наскоро даваше колко руснаци загивали на...метър...😆😂😝😉🤣

    Коментиран от #35, #39, #67, #83, #94

    23:32 20.07.2026

  • 28 Ами ха,де...?!

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Метни им само един атом бе!":

    Ти хубаво му нареждаш,ама... не ти е подчинен...😝😝😝!

    23:34 20.07.2026

  • 29 Аха

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "Загинали 2-ма военнослужещи на САЩ":

    И предният път заради САЩ загинаха над 2000 цивилни за 10 дена! В Украйна това са за половин година и то с помощта на фашисткият режим в Украйна!

    Коментиран от #41

    23:34 20.07.2026

  • 30 И Киев е Руски

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хи хи":

    ЦРУ то какво общо има с 🐮 те

    23:35 20.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хмм

    2 2 Отговор
    кметът на Ню Йорк е индус мюсюлманин, може би това обяснява отношението му към Нетаняху

    23:40 20.07.2026

  • 33 Сатурн 5000

    2 1 Отговор
    ОПЕРАЦИЯ „САТУРН 5000“
    Часът е 04:00 сутринта. В Ситуационната зала на Белия дом светлините мигат в червено. Сателитите на НАТО засичат трус в орбита. Космосът се разцепва.
    От най-тъмните недра на стратосферата започва да се спуска „Сатурн 5000“ – най-новото, секретно и мегаломанско оръжие на Владимир Путин. То е толкова голямо, че закрива слънцето. Изработено от тежък сибирски титан, обсипано с лазери, плазмени оръдия и ядрени двигатели, чудовището реве с космически глас. Земята трепери. На борда му има три кина, спа център за генералите и петстотин ракети с изкуствен интелект.
    В бункера в Москва Путин стои пред огромен екран, потрива ръце и се хили зловещо:
    – Край! Този път всичко свърши. Светът ще коленичи пред мощта на руското инженерно сияние!
    Световните лидери са в паника. Байдън звъни по червения телефон, Макрон пише тревожни туитове, Шолц свиква извънредна комисия за след три месеца. Всички са в ужас. Балистичният апокалипсис наближава Украйна със скоростта на светлината.
    ОТГОВОРЪТ НА КИЕВ
    В същия момент в Киев, Володимир Зеленски излиза пред камерите за извънредно обръщение. Лицето му е каменно. Погледът – суров и концентриран. В залата цари гробовна тишина. Той оправя зелената си тениска, поглежда право в обектива и казва със сериозен, плътен глас:
    – Сънародници... Ситуацията е критична. Оръжието в небето е безмилостно. Но ние имаме тайно оръжие, разработено от нашите баби в Полтава и захранено с чист, домашен боб и кисело зеле. Време е

    Коментиран от #34, #36, #37, #38, #46

    23:41 20.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Точно така папагал

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Слабо Папагале!":

    2-ма Американци загинали в Йордания и 1 в Ирак. Че България даде повече убити от чалмите в Кербала - 7 убити и 3 ранени. рашите милиони убиха и осакатиха вие ревете за 3-ма Американци подписали договори срещу заплащане в други държави като нашите рейнджъри. В САЩ всичко е спокойно! Няма взривове ,дронове като в Москва ,Ленинград или Белгород. А си представете чалмите да обстрелват Ню Йорк ,Чикаго или Лос Анджелис и да има убити Американци както раши? Че Иран за 7 минути ще бъде заличен!

    Коментиран от #40, #42

    23:43 20.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ами ДА...!

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Сатурн 5000":

    Вие-бандеролите...,освен да ...p@rditе-друго едва ли можете да правите...🤣🤣🤣?!

    23:47 20.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ама чакай ся...?!

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "Точно така папагал":

    ,,Че Иран за 7 минути ще бъде заличен!..."
    Че Тръмп до сега поне 16 пъти го ,,заличава" тоя Иран...?!
    Поне пред микрофоните,де...🤪!

    Коментиран от #48

    23:50 20.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 САЩ е злото н а света глупав

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "Точно така папагал":

    Докато ти се радват, че си евтин глупав и тролещ, злото САЩ унищожава Европа!

    Коментиран от #45

    23:50 20.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 САЩ е злото на света глупав

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":

    Докато ти се радват, че си евтин глупав и тролещ, злото САЩ унищожава Европа!

    Коментиран от #54, #62, #78, #95

    23:53 20.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Сатурн

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Сатурн 5000":

    КАТАСТРОФАТА
    Звуковата вълна е толкова мощна, че преминава през атмосферата като свръхзвуков импулс. Метановият облак се изстрелва нагоре, срещайки плазмените двигатели на „Сатурн 5000“.
    Последва най-драматичната верижна реакция в историята на човечеството:

    Лазерите дават на късо от акустичния шок.
    Изкуственият интелект на ракетите получава екзистенциална криза от миризмата и се самоизключва.
    Сибирският титан започва да се пука като евтина пластмаса.

    Коментиран от #59

    23:53 20.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Заведението предлага салфетки,моля...😆!

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":

    За бършене на плюнки,че бая потекоха по треперещата ти от вълнение и гняв уста...🤣!
    По-яваш,бе човек,ши получиш удар...😂?!

    Коментиран от #77

    23:54 20.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Сатурн 5000

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Сатурн":

    ЕПИЛОГЪТ
    В Москва Путин гледа черния екран. Лицето му преминава през пет нюанса на бялото. Той се хваща за главата, започва да се вайка, да скубе коси и да крещи в микрофона:
    – О, не! Не, не, не! Моят Сатурн! Моите милиарди! Моето величие! Какво направи, Зеленски?! Какво беше това космическо чудо?!
    Зеленски се обръща бавно обратно към камерата, избърсва капка пот от челото си, намига на оператора и отговаря спокойно:
    – Никога не подценявай силата на обикновения човек.

    23:55 20.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Чиба

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Така ли нещастник":

    Мръшо ненормална!Чиба!

    Коментиран от #65

    23:56 20.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Чиба

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Така ли нещастник":

    Мръшо ненормална!Чиба!

    23:56 20.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 хмм

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":

    Консумирай алкохолните питиета разумно! В момента концетрацията в кръвта ти е над 3 промила, разбирай алкохолна интоксикация с халюцинации. Положението ти е сериозно, вземи мерки!

    Коментиран от #69, #75, #106

    23:57 20.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Как е отпадък

    0 3 Отговор

    До коментар #64 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":

    Има ли нерви? 😄

    Коментиран от #70, #72, #74, #76, #80

    23:58 20.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "Изпълзя ли тролещ отпадък 😄":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #79

    00:00 21.07.2026

  • 74 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Как е отпадък":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:00 21.07.2026

  • 75 Не е алкохол

    0 3 Отговор

    До коментар #66 от "хмм":

    Тъпота се нарича. Затова отпадък. 😄Гадно му е че го ритат и е глупак.

    Коментиран от #92

    00:00 21.07.2026

  • 76 Чиба е бо к лук

    3 0 Отговор

    До коментар #68 от "Как е отпадък":

    Мухал.

    00:00 21.07.2026

  • 77 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Заведението предлага салфетки,моля...😆!":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:00 21.07.2026

  • 78 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "САЩ е злото на света глупав":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #82

    00:01 21.07.2026

  • 79 Изпълзя ли тролещ отпадък 😄

    0 2 Отговор

    До коментар #73 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":

    Цял ден те подритвам да изкарам нервите на глупака. 😄 Айде сега да покажем какво е простотия и тиня. Аз леко ша та подритвам, а ти в помия ще виеш пу мяре. 😄

    Коментиран от #81

    00:01 21.07.2026

  • 80 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #68 от "Как е отпадък":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #85

    00:01 21.07.2026

  • 81 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "Изпълзя ли тролещ отпадък 😄":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:01 21.07.2026

  • 82 Да така е

    1 3 Отговор

    До коментар #78 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":

    САЩ е злото на света. Докато ти се радват, че си евтин глупав и тролещ, злото САЩ унищожава Европа! Браво! Поздравление паацуле. 😄

    Коментиран от #84, #86, #100

    00:02 21.07.2026

  • 83 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Слабо Папагале!":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:02 21.07.2026

  • 84 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Да така е":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #87

    00:02 21.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Да така е":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #88

    00:03 21.07.2026

  • 87 Да така е

    3 1 Отговор

    До коментар #84 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":

    САЩ е злото на света. Докато ти се радват, че си евтин глупав и тролещ, злото САЩ унищожава Европа! Браво! Поздравление паацуле. 😄

    Коментиран от #89

    00:03 21.07.2026

  • 88 Как мръъшо тролеща

    1 3 Отговор

    До коментар #86 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":

    Има ли нерви, че си отпадък? 😄 Има знам.

    Коментиран от #90

    00:04 21.07.2026

  • 89 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "Да така е":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #91

    00:09 21.07.2026

  • 90 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "Как мръъшо тролеща":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #93

    00:10 21.07.2026

  • 91 Щом дразни мръъшата, ще стои 😄

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":

    САЩ е злото на света. Докато ти се радват, че си евтин глупав и тролещ, злото САЩ унищожава Европа! Браво! Поздравление паацуле. 😄

    00:10 21.07.2026

  • 92 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Не е алкохол":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #96

    00:10 21.07.2026

  • 93 Как е мръъшо тролеща 😄

    0 2 Отговор

    До коментар #90 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":

    Има ли нерви, че си отпадък? 😄 Има знам.

    Коментиран от #97, #105, #109

    00:11 21.07.2026

  • 94 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Слабо Папагале!":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:11 21.07.2026

  • 95 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "САЩ е злото на света глупав":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #99

    00:11 21.07.2026

  • 96 Не е алкохол

    0 1 Отговор

    До коментар #92 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":

    Тъпота се нарича. Затова е отпадък. 😄Гадно му е че го ритат и е глупак.

    Коментиран от #98

    00:11 21.07.2026

  • 97 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Как е мръъшо тролеща 😄":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #101

    00:11 21.07.2026

  • 98 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Не е алкохол":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:12 21.07.2026

  • 99 САЩ е злото н а света глупав

    0 1 Отговор

    До коментар #95 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":

    Докато ти се радват, че си евтин глупав и тролещ, злото САЩ унищожава Европа!

    Коментиран от #102

    00:12 21.07.2026

  • 100 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Да така е":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #104

    00:12 21.07.2026

  • 101 Как е мръъшо тролеща 😄

    0 1 Отговор

    До коментар #97 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":

    Има ли нерви, че си отпадък? 😄 Има знам.

    Коментиран от #103

    00:12 21.07.2026

  • 102 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #99 от "САЩ е злото н а света глупав":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:13 21.07.2026

  • 103 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Как е мръъшо тролеща 😄":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #107

    00:13 21.07.2026

  • 104 Щом дразни мръъшата, ще стои 😄

    0 1 Отговор

    До коментар #100 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":

    САЩ е злото на света. Докато ти се радват, че си евтин глупав и тролещ, злото САЩ унищожава Европа! Браво! Поздравление паацуле. 😄

    00:13 21.07.2026

  • 105 Чиба

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Как е мръъшо тролеща 😄":

    Мръшо!

    Коментиран от #108

    00:13 21.07.2026

  • 106 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "хмм":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:13 21.07.2026

  • 107 Как е мръъшо тролеща 😄

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":

    Има ли нерви, че си отпадък? 😄 Има знам.

    00:14 21.07.2026

  • 108 Как е мръъшо тролеща 😄

    0 1 Отговор

    До коментар #105 от "Чиба":

    Има ли нерви, че си отпадък? 😄 Има знам.

    Коментиран от #110, #112

    00:14 21.07.2026

  • 109 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Как е мръъшо тролеща 😄":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #111

    00:14 21.07.2026

  • 110 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "Как е мръъшо тролеща 😄":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:14 21.07.2026

  • 111 Как е мръъшо тролеща 😄

    0 2 Отговор

    До коментар #109 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":

    Има ли нерви, че си отпадък? 😄 Има знам.

    Коментиран от #113, #114

    00:15 21.07.2026

  • 112 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "Как е мръъшо тролеща 😄":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:15 21.07.2026

  • 113 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #111 от "Как е мръъшо тролеща 😄":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:15 21.07.2026

  • 114 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "Как е мръъшо тролеща 😄":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:15 21.07.2026