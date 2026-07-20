Тръмп заяви, че Иран "ще си плати" за смъртта на всеки американски войник

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран "ще си плати" за убийството на всеки американски войник, след като през уикенда няколко американски военнослужещи загинаха при ирански удари, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
През изминалата седмица Вашингтон съобщи за най-много загинали американски военнослужещи от няколко месеца насам.
В събота американските въоръжени сили обявиха смъртта на двама военнослужещи при ирански нападения.
Вчера Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) съобщи, че още един американски военнослужещ е загинал в събота в Северен Ирак при обезвреждането на невзривен боеприпас от свален ирански дрон камикадзе.
Отделно от това, Тръмп заяви, че израелският министър-председател Бенямин Нетаняху няма да бъде арестуван, когато посети САЩ.
Думите на Тръмп вероятно са в отговор на изказването на нюйоркския кмет Зохран Мамдани, който спомена за възможността за арест на израелския премиер по време на неговото посещение за годишната сесия на Общото събрание на ООН през септември в Ню Йорк, отбеляза Ройтерс.
Нетаняху има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в ивицата Газа в рамките на израелската военна офанзива, започнала като ответна реакция на нападението на палестинската въоръжена групировка "Хамас" от 7 октомври 2023 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
22:53 20.07.2026
2 Персиец
22:54 20.07.2026
3 Питащ
22:54 20.07.2026
4 Саде да попитам!
22:55 20.07.2026
5 Наглите две нула
22:55 20.07.2026
6 А рандеманът?
22:56 20.07.2026
7 Някой
Абе, заслужавате си пердаха!
22:56 20.07.2026
8 Хайо
22:57 20.07.2026
9 Историята се повтаря!
Коментиран от #24
22:57 20.07.2026
10 Kaлпазанин
22:59 20.07.2026
11 Тръмпи
Коментиран от #20
22:59 20.07.2026
12 Колко сме били заблудени?!
Коментиран от #13
23:00 20.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 И Киев е Руски
Коментиран от #17
23:08 20.07.2026
15 Метни им само един атом бе!
Коментиран от #28
23:09 20.07.2026
16 Много шоумени и шутове
23:12 20.07.2026
17 Хи хи
До коментар #14 от "И Киев е Руски":Ами ако цереу те барнат?хах
Коментиран от #30
23:14 20.07.2026
18 Иван
Коментиран от #22
23:15 20.07.2026
19 Боярышник
23:17 20.07.2026
20 Дончо
До коментар #11 от "Тръмпи":Нали каза от една до две седмици миналата събота ли кога беше.Тая е втората седмица.
23:17 20.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 А къде забрави...
До коментар #18 от "Иван":...че убиха и невръстното внуче на Аятолаха...!
Показаха му снимка по тв -...още с биберон детенцето... и са го направили на кайма,с ракетата-убиец...
23:22 20.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Загинали 2-ма военнослужещи на САЩ
До коментар #9 от "Историята се повтаря!":И още 1 в Ирак при обезвреждане на невзривен боеприпас! В Украйна раша дава толкова убити за 1 мин.и 16 сек.. Хахаха
Коментиран от #27, #29
23:24 20.07.2026
25 Аби
23:32 20.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Слабо Папагале!
До коментар #24 от "Загинали 2-ма военнослужещи на САЩ":Един друг ,,спец"по въпроса,като тебе,пък наскоро даваше колко руснаци загивали на...метър...😆😂😝😉🤣
Коментиран от #35, #39, #67, #83, #94
23:32 20.07.2026
28 Ами ха,де...?!
До коментар #15 от "Метни им само един атом бе!":Ти хубаво му нареждаш,ама... не ти е подчинен...😝😝😝!
23:34 20.07.2026
29 Аха
До коментар #24 от "Загинали 2-ма военнослужещи на САЩ":И предният път заради САЩ загинаха над 2000 цивилни за 10 дена! В Украйна това са за половин година и то с помощта на фашисткият режим в Украйна!
Коментиран от #41
23:34 20.07.2026
30 И Киев е Руски
До коментар #17 от "Хи хи":ЦРУ то какво общо има с 🐮 те
23:35 20.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Хмм
23:40 20.07.2026
33 Сатурн 5000
Часът е 04:00 сутринта. В Ситуационната зала на Белия дом светлините мигат в червено. Сателитите на НАТО засичат трус в орбита. Космосът се разцепва.
От най-тъмните недра на стратосферата започва да се спуска „Сатурн 5000“ – най-новото, секретно и мегаломанско оръжие на Владимир Путин. То е толкова голямо, че закрива слънцето. Изработено от тежък сибирски титан, обсипано с лазери, плазмени оръдия и ядрени двигатели, чудовището реве с космически глас. Земята трепери. На борда му има три кина, спа център за генералите и петстотин ракети с изкуствен интелект.
В бункера в Москва Путин стои пред огромен екран, потрива ръце и се хили зловещо:
– Край! Този път всичко свърши. Светът ще коленичи пред мощта на руското инженерно сияние!
Световните лидери са в паника. Байдън звъни по червения телефон, Макрон пише тревожни туитове, Шолц свиква извънредна комисия за след три месеца. Всички са в ужас. Балистичният апокалипсис наближава Украйна със скоростта на светлината.
ОТГОВОРЪТ НА КИЕВ
В същия момент в Киев, Володимир Зеленски излиза пред камерите за извънредно обръщение. Лицето му е каменно. Погледът – суров и концентриран. В залата цари гробовна тишина. Той оправя зелената си тениска, поглежда право в обектива и казва със сериозен, плътен глас:
– Сънародници... Ситуацията е критична. Оръжието в небето е безмилостно. Но ние имаме тайно оръжие, разработено от нашите баби в Полтава и захранено с чист, домашен боб и кисело зеле. Време е
Коментиран от #34, #36, #37, #38, #46
23:41 20.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Точно така папагал
До коментар #27 от "Слабо Папагале!":2-ма Американци загинали в Йордания и 1 в Ирак. Че България даде повече убити от чалмите в Кербала - 7 убити и 3 ранени. рашите милиони убиха и осакатиха вие ревете за 3-ма Американци подписали договори срещу заплащане в други държави като нашите рейнджъри. В САЩ всичко е спокойно! Няма взривове ,дронове като в Москва ,Ленинград или Белгород. А си представете чалмите да обстрелват Ню Йорк ,Чикаго или Лос Анджелис и да има убити Американци както раши? Че Иран за 7 минути ще бъде заличен!
Коментиран от #40, #42
23:43 20.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ами ДА...!
До коментар #33 от "Сатурн 5000":Вие-бандеролите...,освен да ...p@rditе-друго едва ли можете да правите...🤣🤣🤣?!
23:47 20.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ама чакай ся...?!
До коментар #35 от "Точно така папагал":,,Че Иран за 7 минути ще бъде заличен!..."
Че Тръмп до сега поне 16 пъти го ,,заличава" тоя Иран...?!
Поне пред микрофоните,де...🤪!
Коментиран от #48
23:50 20.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 САЩ е злото н а света глупав
До коментар #35 от "Точно така папагал":Докато ти се радват, че си евтин глупав и тролещ, злото САЩ унищожава Европа!
Коментиран от #45
23:50 20.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
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49 САЩ е злото на света глупав
До коментар #45 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":Докато ти се радват, че си евтин глупав и тролещ, злото САЩ унищожава Европа!
Коментиран от #54, #62, #78, #95
23:53 20.07.2026
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52 Сатурн
До коментар #46 от "Сатурн 5000":КАТАСТРОФАТА
Звуковата вълна е толкова мощна, че преминава през атмосферата като свръхзвуков импулс. Метановият облак се изстрелва нагоре, срещайки плазмените двигатели на „Сатурн 5000“.
Последва най-драматичната верижна реакция в историята на човечеството:
Лазерите дават на късо от акустичния шок.
Изкуственият интелект на ракетите получава екзистенциална криза от миризмата и се самоизключва.
Сибирският титан започва да се пука като евтина пластмаса.
Коментиран от #59
23:53 20.07.2026
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55 Заведението предлага салфетки,моля...😆!
До коментар #39 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":За бършене на плюнки,че бая потекоха по треперещата ти от вълнение и гняв уста...🤣!
По-яваш,бе човек,ши получиш удар...😂?!
Коментиран от #77
23:54 20.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
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58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Сатурн 5000
До коментар #52 от "Сатурн":ЕПИЛОГЪТ
В Москва Путин гледа черния екран. Лицето му преминава през пет нюанса на бялото. Той се хваща за главата, започва да се вайка, да скубе коси и да крещи в микрофона:
– О, не! Не, не, не! Моят Сатурн! Моите милиарди! Моето величие! Какво направи, Зеленски?! Какво беше това космическо чудо?!
Зеленски се обръща бавно обратно към камерата, избърсва капка пот от челото си, намига на оператора и отговаря спокойно:
– Никога не подценявай силата на обикновения човек.
23:55 20.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Чиба
До коментар #47 от "Така ли нещастник":Мръшо ненормална!Чиба!
Коментиран от #65
23:56 20.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Чиба
До коментар #60 от "Така ли нещастник":Мръшо ненормална!Чиба!
23:56 20.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 хмм
До коментар #48 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":Консумирай алкохолните питиета разумно! В момента концетрацията в кръвта ти е над 3 промила, разбирай алкохолна интоксикация с халюцинации. Положението ти е сериозно, вземи мерки!
Коментиран от #69, #75, #106
23:57 20.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Как е отпадък
До коментар #64 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":Има ли нерви? 😄
Коментиран от #70, #72, #74, #76, #80
23:58 20.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣
До коментар #71 от "Изпълзя ли тролещ отпадък 😄":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #79
00:00 21.07.2026
74 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣
До коментар #68 от "Как е отпадък":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:00 21.07.2026
75 Не е алкохол
До коментар #66 от "хмм":Тъпота се нарича. Затова отпадък. 😄Гадно му е че го ритат и е глупак.
Коментиран от #92
00:00 21.07.2026
76 Чиба е бо к лук
До коментар #68 от "Как е отпадък":Мухал.
00:00 21.07.2026
77 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣
До коментар #55 от "Заведението предлага салфетки,моля...😆!":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:00 21.07.2026
78 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣
До коментар #49 от "САЩ е злото на света глупав":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #82
00:01 21.07.2026
79 Изпълзя ли тролещ отпадък 😄
До коментар #73 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":Цял ден те подритвам да изкарам нервите на глупака. 😄 Айде сега да покажем какво е простотия и тиня. Аз леко ша та подритвам, а ти в помия ще виеш пу мяре. 😄
Коментиран от #81
00:01 21.07.2026
80 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣
До коментар #68 от "Как е отпадък":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #85
00:01 21.07.2026
81 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣
До коментар #79 от "Изпълзя ли тролещ отпадък 😄":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:01 21.07.2026
82 Да така е
До коментар #78 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":САЩ е злото на света. Докато ти се радват, че си евтин глупав и тролещ, злото САЩ унищожава Европа! Браво! Поздравление паацуле. 😄
Коментиран от #84, #86, #100
00:02 21.07.2026
83 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣
До коментар #27 от "Слабо Папагале!":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:02 21.07.2026
84 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣
До коментар #82 от "Да така е":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #87
00:02 21.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣
До коментар #82 от "Да така е":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #88
00:03 21.07.2026
87 Да така е
До коментар #84 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":САЩ е злото на света. Докато ти се радват, че си евтин глупав и тролещ, злото САЩ унищожава Европа! Браво! Поздравление паацуле. 😄
Коментиран от #89
00:03 21.07.2026
88 Как мръъшо тролеща
До коментар #86 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":Има ли нерви, че си отпадък? 😄 Има знам.
Коментиран от #90
00:04 21.07.2026
89 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣
До коментар #87 от "Да така е":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #91
00:09 21.07.2026
90 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣
До коментар #88 от "Как мръъшо тролеща":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #93
00:10 21.07.2026
91 Щом дразни мръъшата, ще стои 😄
До коментар #89 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":САЩ е злото на света. Докато ти се радват, че си евтин глупав и тролещ, злото САЩ унищожава Европа! Браво! Поздравление паацуле. 😄
00:10 21.07.2026
92 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣
До коментар #75 от "Не е алкохол":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #96
00:10 21.07.2026
93 Как е мръъшо тролеща 😄
До коментар #90 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":Има ли нерви, че си отпадък? 😄 Има знам.
Коментиран от #97, #105, #109
00:11 21.07.2026
94 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣
До коментар #27 от "Слабо Папагале!":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:11 21.07.2026
95 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣
До коментар #49 от "САЩ е злото на света глупав":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #99
00:11 21.07.2026
96 Не е алкохол
До коментар #92 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":Тъпота се нарича. Затова е отпадък. 😄Гадно му е че го ритат и е глупак.
Коментиран от #98
00:11 21.07.2026
97 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣
До коментар #93 от "Как е мръъшо тролеща 😄":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #101
00:11 21.07.2026
98 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣
До коментар #96 от "Не е алкохол":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:12 21.07.2026
99 САЩ е злото н а света глупав
До коментар #95 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":Докато ти се радват, че си евтин глупав и тролещ, злото САЩ унищожава Европа!
Коментиран от #102
00:12 21.07.2026
100 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣
До коментар #82 от "Да така е":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #104
00:12 21.07.2026
101 Как е мръъшо тролеща 😄
До коментар #97 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":Има ли нерви, че си отпадък? 😄 Има знам.
Коментиран от #103
00:12 21.07.2026
102 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣
До коментар #99 от "САЩ е злото н а света глупав":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:13 21.07.2026
103 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣
До коментар #101 от "Как е мръъшо тролеща 😄":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #107
00:13 21.07.2026
104 Щом дразни мръъшата, ще стои 😄
До коментар #100 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":САЩ е злото на света. Докато ти се радват, че си евтин глупав и тролещ, злото САЩ унищожава Европа! Браво! Поздравление паацуле. 😄
00:13 21.07.2026
105 Чиба
До коментар #93 от "Как е мръъшо тролеща 😄":Мръшо!
Коментиран от #108
00:13 21.07.2026
106 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣
До коментар #66 от "хмм":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:13 21.07.2026
107 Как е мръъшо тролеща 😄
До коментар #103 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":Има ли нерви, че си отпадък? 😄 Има знам.
00:14 21.07.2026
108 Как е мръъшо тролеща 😄
До коментар #105 от "Чиба":Има ли нерви, че си отпадък? 😄 Има знам.
Коментиран от #110, #112
00:14 21.07.2026
109 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣
До коментар #93 от "Как е мръъшо тролеща 😄":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #111
00:14 21.07.2026
110 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣
До коментар #108 от "Как е мръъшо тролеща 😄":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:14 21.07.2026
111 Как е мръъшо тролеща 😄
До коментар #109 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣":Има ли нерви, че си отпадък? 😄 Има знам.
Коментиран от #113, #114
00:15 21.07.2026
112 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣
До коментар #108 от "Как е мръъшо тролеща 😄":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:15 21.07.2026
113 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣
До коментар #111 от "Как е мръъшо тролеща 😄":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:15 21.07.2026
114 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣
До коментар #111 от "Как е мръъшо тролеща 😄":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:15 21.07.2026