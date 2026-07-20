Тествахме новата кола на Макрон (Вижте и колко струва у нас)

Ница, Франция. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Елисейският дворец винаги е бил синоним на висша мода, безкомпромисна дипломация и изискан вкус. Когато френският президент Еманюел Макрон избира своето ново возило, той не търси просто сигурност, а триумф на френското инженерство. Сега новият DS N°7 вече обслужва Макрон. А точно по същото време и ние получихме ключовете за цивилната версия на този аристократичен кросоувър. Имахме удоволствието да го подложим на тест по панорамните пътища около Ница, за да разберем дали френската алтернатива има сили да засенчи традиционната германска триада.

Екстериор

Отвън DS N°7 е доста интересен и определено улавяше погледите на минувачите по крайбрежния булевард в Кан. Дизайнерите са се отказали от претрупаните хромирани елементи и са заложили на чисти, мускулести и изключително аеродинамични форми. С дължина от 4.66 м, което е със 7 см повече от неговия предшественик, автомобилът изглежда забележително пропорционален и устремен напред. Най-впечатляващият детайл безспорно е предната част, където новата интерпретация на решетката и вертикалните светлинни остриета DS Light Blade създават агресивен, но същевременно изтънчен поглед. Интегрираните дръжки на вратите, които се прибират в каросерията, допълнително подчертават стремежа към съвършена аеродинамика.

Профилът на колата разкрива изваян силует с впечатляващ коефициент на челно съпротивление от едва 0.26 Cx – сериозно инженерно постижение за висок 1.63 метра SUV, което реже въздуха като бръснач и пести скъпоценна енергия. Отзад ни посреща хипнотизиращ триизмерен светлинен подпис с мащабни детайли, който прелива плавно в капака на багажника чрез изцяло променена и олекотена геометрия на пантите за по-лесен достъп. Калниците са брутално запълнени от огромни 20- или 21-инчови алуминиеви колела Lyrae с аеродинамични лопатки, неутрализиращи турбуленцията в движение, а тестовият ни екземпляр бе оборудван и със светещата матрична решетка DS Luminascreen, която вечер кара емблемата да изпъква с неподражаема технологична зрялост.

Интериор

И докато отвън този кросоувър е просто стилен и модерна, когато прекрачите прага на купето, веднага усещате защо френският държавен глава предпочита именно този бранд. Салонът е истинско пиршество за сетивата, като използваните материали включват мека кожа Nappa с шевове, имитиращи каишка на луксозен ръчен часовник, детайли от Alcantara и студена метална декорация. Пространството на задния ред седалки е изключително щедро, което е директно наследство от дългата база на президентските модификации. Централно място заема внушителният 16-инчов сензорен екран на инфоразвлекателната система, допълнен от физически бутони за климатизацията, което е доста прилично ергономично решение.

Инфоразвлекателната система работи с най-новата архитектура DS Iris System 2.0, която благодарение на вградения изкуствен интелект реагира светкавично на гласови команди и актуализира 3D картите буквално в движение. Пред очите ни грееше 10-инчов дигитален инструментален панел с висока резолюция и възможност за избор на графиките, а практичността също не е жертвана, тъй като задният диван се дели в съотношение 40-20-40 и разполага с електрическо регулиране на наклона на облегалките. Багажното отделение с обем от 560 литра има перфектна правоъгълна форма и двойно дъно, под което кабелите за зареждане изчезват безследно.

Премиум изживяването в кабината се допълва от аудиофилската система Focal Electra 3D със своите 14 високоговорителя и обща мощност от 690 вата, настроена толкова прецизно, че превръща купето в своеобразна концертна зала. Допълнителен разкош носи хитроумната система за обдухване на шията DS Neck Warmer, която нежно разпределя топъл въздух в областта на раменете на предните пасажери. А благодарение на двойно ламинираните странични стъкла – както предни, така и задни – вътре цари абсолютна тишина, изолираща ефективно външните аеродинамични шумови компоненти по време на бързо каране.

Огромният панорамен покрив осигурява невероятно количество светлина, но тук се сблъскваме и с един от малкото недостатъци на модела. Липсата на плътна физическа щора е сериозен пропуск за кола от този клас. Въпреки специалното термално покритие, което по спецификация трябва да отблъсква топлината и силните слънчеви лъчи, в горещите следобедни часове на Южна Франция купето се нагряваше осезаемо, а проникващата светлина на места заслепяваше дигиталното табло.

Двигател и ходови характеристики

Новата платформа STLA Medium на Stellantis позволява на DS N°7 да предложи изключително модерно и богато портфолио от задвижвания. Гамата се състои от ефективен мек хибрид с 1.2-литров трицилиндров мотор и системна мощност от 145 к.с., както и от изцяло електрически версии E-Tense. Електрическите модификации разполагат с батерии с капацитет от 73,7 kWh до колосалните 97,2 kWh за версията Long Range, осигуряваща напълно реален пробег до 740 км по цикъла WLTP.

Най-впечатляващи са изцяло електрическите модификации, като на нас най-много ни допадна тази със задвижване и на четирите колела. Тя комбинира два тягови електромотора, разположени на предния и задния мост, осигурявайки системна мощност от 350 конски сили, която в режим Boost нараства временно до 375 к.с. Бруталният въртящ момент се стоварва върху четирите колела моментално, катапултирайки иначе тежкия кросоувър от място до 100 км/ч за респектиращите 5.4 секунди. Вариантите с предно задвижване се задоволяват с мощност от 230 или 245 к.с., но всички те стандартно разполагат с високоенергийна термопомпа за оптимизиране на топлинния мениджмънт през зимата.

Електрическата система поддържа бърз заряд с прав ток (DC) с мощност до 160 kW, което означава, че относително голямата батерия с капацитет 97,2 kWh може да се напълни от 20% до 80% за скромните 27 минути. За домашни условия или обществени AC станции колата разчита на трифазно бордово зарядно устройство с мощност 11 kW, с което пълният капацитет се достига за около 8 часа. Страхотна и много полезна екстра е и технологията Vehicle-to-Load (V2L), която позволява чрез специален преходник да захранвате външни консуматори с мощност до 3.3 kW директно от батерията.

По време на нашия тест се уверихме, че окачването с технология за активно сканиране на пътя Active Scan Suspension върши истински чудеса. Камера зад предното стъкло непрекъснато следи за неравности по асфалта и регулира твърдостта на всеки отделен амортисьор в реално време. Автомобилът буквално плува над дупките, осигурявайки типичното за френските лимузини усещане за пътуване на вълшебно килимче, което гарантира невероятна обезшуменост в купето. Все пак трябва да отбележим като минус, че при базовия мек хибрид трицилиндровият двигател звучи леко напрегнат и шумен при по-динамично ускорение и изкачване по планински пътища.

Зад волана по планинските серпантини над Ница бързо си проличава как платформата разпределя баланса на масите, тъй като тежката батерия, разположена ниско в пода, успешно ограничава накланянето на каросерията в завоите, без това да е постигнато за сметка на изкуствено втвърдяване на окачването. Кормилното управление е подчертано леко и изолирано, което прави градското маневриране песен, но в режим „Sport“ софтуерът добавя нужното изкуствено съпротивление за по-прецизно водене на предницата в кривата на завоя. Системата за рекуперация на енергията също работи изключително плавно – преходът между хидравличното спиране и спирането чрез електромоторите е почти незабележим за десния крак, което е сериозен комплимент за инженерите, предвид трудното калибриране на подобни спирачни апарати при тежки електрически кросоувъри.

В реални условия и при по-динамично темпо на каране, интелигентното разпределение на тягата между двата моста осигурява отлично сцепление, изправяйки траекторията без никакво замисляне или приплъзване на гумите, дори върху по-прашен асфалт. Прави впечатление също така, че въпреки сериозната системна мощност, педалът на газта не реагира истерично, а доставя въртящия момент прогресивно, което перфектно пасва на улегналия и аристократичен характер на автомобила. Тази предвидимост в поведението вдъхва огромно спокойствие на дълъг път.

Заключение и цени

В крайна сметка новият DS N°7 се доказва като блестяща алтернатива на утвърдените германски конкуренти. Той съзнателно не се опитва да бъде агресивен спортен звяр, а вместо това залага на върховен комфорт, смел дизайн и неподражаем френски шик, което го прави перфектен за дълги пътувания.

Цените за българския пазар стартират от 42 600 € с ДДС за версиите с базово оборудване. Силно препоръчителните хибридни и изцяло електрически модификации с по-високи нива на изпълнение Е-TENSE са на цена от 55 400 €. За тези суми българските потребители получават не просто луксозен кросоувър, а истинско парче от френската президентска естетика на четири колела.