Силни бури в Югозапада и Пловдив - щети и наводнения

Мощна буря с ураганен вятър, проливни дъждове и градушки нанесе сериозни материални щети в редица региони на България. Най-тежка бе обстановката в Югозападна България и Пловдивско.

В общините Петрич, Сандански и Кресна бяха подадени десетки сигнали за възникнали инциденти. Заради усложнената обстановка областният управител на Благоевград активира системата за опасност BG-ALERT с предупреждение за очаквана втора силна буря.

Щети и инциденти в Югозапада

Петрич и Сандански: Мълния предизвика голям пожар в петричкото село Ръждак, който по-късно беше овладян Topnovini.com. В Сандански и съседните села силният вятър нанесе материални щети и причини временни прекъсвания на електроснабдяването.

Мълния предизвика голям пожар в петричкото село Ръждак, който по-късно беше овладян Topnovini.com. В Сандански и съседните села силният вятър нанесе материални щети и причини временни прекъсвания на електроснабдяването. Кресна: Бурята събори светофар в центъра на града. Пътуващи сигнализираха за свлачище в Кресненското дефиле, което блокира движението по главен път Е-79, образувайки километрични опашки, но по-късно пътят беше разчистен.

Потоп в Пловдив

Гръмотевичната буря и обилният валеж оставиха под вода основни улици и булеварди в Пловдив. На места канализацията не успя да поеме огромното количество вода, а поривите на вятъра събориха дървета и клони. Заради бедствената ситуация и наводнените терени, дългоочакваният футболен сблъсък между отборите на "Ботев" (Пловдив) и "Локомотив" (София) беше прекратен и отложен за следващата вечер.

Аварийните екипи разчистват щетите от бурята в Югозападна България и Пловдив, като движението по ключовия главен път Е-79 през Кресненското дефиле вече е напълно възстановено след разчистване на свляклата се земна и скална маса. Повече от 50 сигнала за паднали дървета и прекъснати далекопроводи се обработват в реално време от денонощните екипи на Областното пътно управление. Пожарът край петричкото село Ръждак, причинен от мълния, е напълно овладян без пострадали хора или засегнати къщи. В Пловдив осем специализирани екипа на общинските предприятия продължават отстраняването на паднали клони и отводняването на критични подлези.