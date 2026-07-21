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Силни бури в Югозапада и Пловдив - щети и наводнения

Силни бури в Югозапада и Пловдив - щети и наводнения

21 Юли, 2026 03:14, обновена 21 Юли, 2026 03:24 1 642 5

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Критична нощ с десетки сигнали за наводнения, пожар и паднали дървета. Активирана е системата за предупреждение BG-ALERT

Силни бури в Югозапада и Пловдив - щети и наводнения - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мощна буря с ураганен вятър, проливни дъждове и градушки нанесе сериозни материални щети в редица региони на България. Най-тежка бе обстановката в Югозападна България и Пловдивско.

В общините Петрич, Сандански и Кресна бяха подадени десетки сигнали за възникнали инциденти. Заради усложнената обстановка областният управител на Благоевград активира системата за опасност BG-ALERT с предупреждение за очаквана втора силна буря.

Щети и инциденти в Югозапада

  • Петрич и Сандански: Мълния предизвика голям пожар в петричкото село Ръждак, който по-късно беше овладян Topnovini.com. В Сандански и съседните села силният вятър нанесе материални щети и причини временни прекъсвания на електроснабдяването.
  • Кресна: Бурята събори светофар в центъра на града. Пътуващи сигнализираха за свлачище в Кресненското дефиле, което блокира движението по главен път Е-79, образувайки километрични опашки, но по-късно пътят беше разчистен.

Потоп в Пловдив

Гръмотевичната буря и обилният валеж оставиха под вода основни улици и булеварди в Пловдив. На места канализацията не успя да поеме огромното количество вода, а поривите на вятъра събориха дървета и клони. Заради бедствената ситуация и наводнените терени, дългоочакваният футболен сблъсък между отборите на "Ботев" (Пловдив) и "Локомотив" (София) беше прекратен и отложен за следващата вечер.

Аварийните екипи разчистват щетите от бурята в Югозападна България и Пловдив, като движението по ключовия главен път Е-79 през Кресненското дефиле вече е напълно възстановено след разчистване на свляклата се земна и скална маса. Повече от 50 сигнала за паднали дървета и прекъснати далекопроводи се обработват в реално време от денонощните екипи на Областното пътно управление. Пожарът край петричкото село Ръждак, причинен от мълния, е напълно овладян без пострадали хора или засегнати къщи. В Пловдив осем специализирани екипа на общинските предприятия продължават отстраняването на паднали клони и отводняването на критични подлези.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Изглежда !

    2 0 Отговор
    Изкуствения Интелект На !

    Нашето Съвременото !

    Управление !

    И Инженеринг !

    За Твърде Зле !

    За да се Справим !

    Със Всичко Онова !

    Което Ни Се Изсипва !

    На Главите Ни !

    С Нашето Съвремие !

    07:02 21.07.2026

  • 4 1010

    4 0 Отговор
    Защото нищо не се подържа. Не се чисти. Селата в родопската яка са без канализация, пътищата са в много лошо състояние. Само се строи без смисъл. Пловдив и околието е едно голямо гето. ГЕРБ превърна най-красивия град в бетоново общежитие.

    07:09 21.07.2026

  • 5 Бай Онзи

    1 0 Отговор
    И самолетът от Лондон беше пренасочени към летищет София. Преди това направи няколко кръгчета над района.

    07:30 21.07.2026

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