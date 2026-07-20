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Сериозни съмнения! НАТО обеща на Украйна 140 милиарда евро, но обещанието няма да бъде изпълнено
  Тема: Украйна

Сериозни съмнения! НАТО обеща на Украйна 140 милиарда евро, но обещанието няма да бъде изпълнено

20 Юли, 2026 12:16 1 243 60

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • нато-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски

Авторите на статията подчертават, че появата на конкретна цифра в заключителната декларация на срещата на върха сама по себе си е постижение, тъй като миналата година документът съдържаше само общи формулировки

Сериозни съмнения! НАТО обеща на Украйна 140 милиарда евро, но обещанието няма да бъде изпълнено - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

По време на срещата на върха в Турция страните от НАТО поеха ангажимент да предоставят на Украйна военна помощ на обща стойност най-малко 140 млрд. евро през периода 2026–2027 г. Въпреки това, както пише изданието Neue Zürcher Zeitung, съществуват сериозни съмнения, че този план ще бъде реализиран, съобщава Фокус.

Авторите на статията подчертават, че появата на конкретна цифра в заключителната декларация на срещата на върха сама по себе си е постижение, тъй като миналата година документът съдържаше само общи формулировки.

В същото време, припомня изданието, от САЩ не се очаква значително финансиране, тъй като новата американска администрация прекрати прякото отпускане на средства за Украйна и публично се гордее с това. Следователно цялата тежест фактически пада върху европейските страни и Канада. Символично доказателство за това е фактът, че сумата на помощта за Украйна за първи път е посочена в евро, а не в долари.

Според информацията на изданието, 30 млрд. евро от планираните 70 млрд. за текущата година ще бъдат осигурени от кредитната програма на Европейския съюз, докато останалите 40 млрд. трябва да бъдат предоставени от съюзниците по НАТО. В същото време засега няма пълна картина относно изпълнението на тези ангажименти. Някои дипломати в щабквартирата на Алианса, се посочва в статията, се застъпват за максимална прозрачност, за да може да се приложи принципът "назови и посрами“ спрямо страните, които изостават от обещанията си.

Според данни на Килския институт за световна икономика, от януари до април 2026 г. европейските държави са предоставили на Украйна военна помощ на стойност почти 10 млрд. евро. Най-големите донори остават Германия и Великобритания, като Швеция също значително увеличи подкрепата си. От друга страна, Франция, Италия и Испания след 2025 г. почти не обявиха нови мащабни пакети за военна помощ, въпреки че декларацията от срещата на върха изисква подкрепата да се осъществява "справедливо“.

Авторите на публикацията стигат до заключението, че целта за 40 млрд. евро допълнителна военна помощ от европейските съюзници е амбициозна, но не и нереалистична. Известно е, че Германия е заделила 11,5 млрд. евро за подкрепа на Украйна през 2026 г., Великобритания – около 4,4 млрд., а Норвегия – еквивалент на 7,6 млрд. евро, над 80% от които са предназначени именно за военни нужди.

В същото време изданието предупреждава, че обещаната помощ не винаги достига бързо до Украйна. Според изчисленията на Килския институт от приблизително 400 млрд. евро, които институциите на ЕС и държавите-членки обещаха на Киев за четири години и половина война, към края на април фактически бяха предоставени само около 180 млрд. евро. Именно затова, заключават авторите, основното изпитание за съюзниците ще бъде не обявяването на нови пакети за помощ, а тяхното навременно изпълнение.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 матю хари

    10 34 Отговор
    И половината да дадем - Русия пак ще гори. Най-добре похарчените пари.

    Коментиран от #6, #7, #13, #15

    12:18 20.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 21 Отговор
    Радев официално ни вкарва във война с Иран.

    12:19 20.07.2026

  • 3 Люпче

    15 9 Отговор
    Ке се борите со пари или дуу.пее ,пари нема ,действайте !

    12:20 20.07.2026

  • 4 заедно с соросоида

    22 11 Отговор
    стайков ще направим кампания смс дари капачка от бутилка или заедно с бутилкита-може да ги връщаме за 2 евро цента за зеления наркоман и нацистите

    12:20 20.07.2026

  • 5 Войнолюбците фашисти

    22 8 Отговор
    не смогват да печатат. Да видим колко ще ги траят глупавите им народи.

    Коментиран от #45

    12:20 20.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 най добрия полезен иди

    24 7 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    от платен от нпо всички за един с кауза да събираме пари за всички джендъри който желаят смяна на пола -вземи спри наркотиците наркоман

    Коментиран от #23

    12:22 20.07.2026

  • 8 Клати Курти

    18 6 Отговор
    Те хубаво ги дават тези Ибрахими как си пуцат на воля ,Но здрав Ибрахим на територията на 404 не остана !

    12:25 20.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Овчар

    17 8 Отговор
    Зеления ще стане жертва и виновник за всичко..! Играта загрубява Китай и Индия всички знаем за кой са...! За Ким Чен се знае че е луд..!

    Коментиран от #22

    12:26 20.07.2026

  • 11 Механик

    24 7 Отговор
    Прави ли ви впечатление, че третополовите са много кресливи? Трима вдигат шум за 300. И винаги на думи го вадят много голям, реално е мек и малък.
    А когато ги подпреш с факти, почват да влизат в обяснителен режим и много държат да им се съчувства.

    Коментиран от #24, #40, #51, #55

    12:26 20.07.2026

  • 12 Инна

    21 7 Отговор
    Огромни кораби потъват край Одеса, трюмовете им са претъпкани с военни товари от армейските складове и арсенали на западните спонсори на киевския режим. Пристанищата по цялото черноморско крайбрежие на Украйна горят. Одеса, Южни, Черноморск (Иличевск), Очаков, Николаев и по-малки пристанища горят. Основните цели тук са товарни терминали, резервоари за гориво, платформи за товарене и разтоварване и, разбира се, корабите, акостирали на техните места. Това са легитимни, „велики“ цели. Именно по тях руските въоръжени сили нанасят удари, безмилостно и прецизно. Нещо повече, както отбелязват военни анализатори, докато преди ударите най-често са се извършвали с дронове „Геран“, сега се използват противокорабни ракети „Оникс“. Според военни експерти свръхзвуковата ракета, уникална по бойния си потенциал, продължава да се модернизира по време на спецоперацията, което ѝ позволява бързо да се адаптира към възможностите на вражеската противовъздушна отбрана. Заслужава да се отбележи, че нито един „Оникс“ не е свален от вражески противоракети.

    Коментиран от #33, #50

    12:27 20.07.2026

  • 13 гори ти д-т@о

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    но няма да се плашиш гледал си рекламата за гавискон ей така ша та пръскам вътре с големия маркуч с бяло вещество да загася пожара от поредната ти любов

    12:27 20.07.2026

  • 14 Инна

    13 6 Отговор
    Украйна наскоро загуби над 200 дизелови локомотива, превозващи оръжия от Полша и Румъния до линията на съприкосновение, заяви посланикът по особни положения на руското външно министерство Родион Мирошник в интервю за информационна агенция „Вести“.

    „Разбира се, все още има железопътни линии и там също има някои успехи. Имаше удари по бази, където се ремонтира и съхранява железопътно оборудване. Наскоро те загубиха над 200 дизелови локомотива, които превозваха оборудване предимно от Полша и Румъния, насочващо се към линията на съприкосновение“, каза Родион Мирошник.
    Той подчерта, че атаките срещу логистиката на Украйна са едно от ключовите усилия на руската армия за отслабване на вражеската армия.

    „Деветдесет процента от военните товари идват от европейски страни. Следователно блокирането на логистиката е една от най-важните области. Ако Украйна бъде отцепена, ако спре да получава военни доставки, тя няма да оцелее много дълго“, добави посланикът.

    Коментиран от #20

    12:30 20.07.2026

  • 15 Механик

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Той и Линдзи Греъм викаше като тебе, че това са най-добре похарчените пари, па го погребаха в ламаринена консерва.
    Внимавай, че от злоба може да направиш перфорация на аортата.

    Коментиран от #16

    12:30 20.07.2026

  • 16 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    11 6 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Ся последно успяха ли в Украйна да открият главата на Линдзито Греъма и да я върнат в Сащ ,че да почива в мир човека ?

    Коментиран от #31

    12:34 20.07.2026

  • 17 Бъзиктар

    5 6 Отговор
    И от мен един милиард тогава.

    12:34 20.07.2026

  • 18 Народна мъдрост!

    9 6 Отговор
    ,,Обещаването,не е като даването!"

    12:36 20.07.2026

  • 19 Санкциите работят

    10 6 Отговор
    Няма пари и никой не изкупува нови заеми.

    12:37 20.07.2026

  • 20 Луд с картечница в мол

    7 8 Отговор

    До коментар #14 от "Инна":

    То хубуу ,ама руснаците що чак сега след 4 и половина години се сетиха да млатят яко железопътните превози или Путин досега не искаше да обиди "западните партньори"?!

    12:37 20.07.2026

  • 21 Циганска сватба

    5 7 Отговор
    Пристигна една голяма пара от шефа на НАТО специално за булката.Специален поздрав с песента,,Тез червени домати.."

    12:38 20.07.2026

  • 22 Та викаш...!

    6 9 Отговор

    До коментар #10 от "Овчар":

    ,,Ким Чен бил луд"...?!
    Аз пък да ти кажа-
    Кимчо,ряпа да яде пред Тръмп...!

    12:39 20.07.2026

  • 23 хихи

    6 7 Отговор

    До коментар #7 от "най добрия полезен иди":

    а северна Корея събира пари за руските джендъри 😅😅😅

    Коментиран от #26

    12:39 20.07.2026

  • 24 стоян георгиев

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    Малък малък .колко да е малък ,току що го измерих кат го погалих и кабаряса и е цели 11.5 см ?Съвременни учени констатираха .че на жените им стига 10см .а другото е от лакомия .Абе явно съм си от надарените .пък и винаги съм си го знаел кат погледна парчето ...хахах .

    Коментиран от #28

    12:44 20.07.2026

  • 25 Право куме в очи

    7 7 Отговор
    Всичко руско е тъпо и мизерно .. А президента им Путин е с ботокс на лицето 🤮
    Отврат

    Коментиран от #29, #32

    12:44 20.07.2026

  • 26 да когата си полезен иди

    8 6 Отговор

    До коментар #23 от "хихи":

    от дори вреден за себе си събираш шишета да си помогнеш за месеца не мисли за Русия под обре са от теб джедърнедоклатен

    Коментиран от #30

    12:45 20.07.2026

  • 27 Володимир Зеленски, президент

    9 2 Отговор
    Абе и 139,5 млрд ще свършат работа 👈😁

    12:45 20.07.2026

  • 28 ко викаш 11,5 см навътре в теб

    4 6 Отговор

    До коментар #24 от "стоян георгиев":

    хм верно си мекакитказаебане сиси и с това се хвалиш тц тц тц тц

    12:46 20.07.2026

  • 29 Владимир Путин, президент

    7 4 Отговор

    До коментар #25 от "Право куме в очи":

    "..Путин е с ботокс на лицето.."

    Не само на лицето 👆😄

    12:47 20.07.2026

  • 30 хихи

    7 3 Отговор

    До коментар #26 от "да когата си полезен иди":

    а руските джедъринедоклатени да не би да са по добре в окопите на фронта 😅😅😅

    12:48 20.07.2026

  • 31 Механик

    7 6 Отговор

    До коментар #16 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Всичко е намерено. Линдзито е бил в циментов бункер с много дебели стени. Всичките му неща са си останали там на място. Просто са били много фино пюрирани и смесени с пюре от други жеЛАЕЩИ.
    Нищо. Те повече няма да правят така.

    Коментиран от #37

    12:53 20.07.2026

  • 32 Кер Естетто

    5 6 Отговор

    До коментар #25 от "Право куме в очи":

    Че си жълтопаветен небинарен епилиран дженндър ,разбирам ,но що реши ,че да си го слагаш в Га,za e много достойно дело ,че и парадираш даже ?

    12:55 20.07.2026

  • 33 Къде е оня...?!

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "Инна":

    Да каже дежурното си клише...-
    ...че нищо лошо не е станало,просто са заминали при...,, Крайцера Мацква"...😉😆🤣😂!

    Коментиран от #39, #44

    12:55 20.07.2026

  • 34 Кольо Терориста

    6 3 Отговор
    Селска хроника

    По радиото някой
    шумно спори.
    С кого?
    Не знам.
    А може би с народа?
    Говори си и нека си говори,
    нали затуй му плащат хората.
    „Държава има,
    има власт, която
    наспирно бди
    за ваште интереси.
    Хвърлете лозунга!
    Плаката на земята!
    Народът е доволен,
    сит
    и весел.“
    Във кафенето
    някой се изсекна
    и дълго три
    със здравите опинци,
    огледа се и каза уж полека:
    – Комай ни лъжат
    тия синковци.
    А и в писанието
    писано е божем:
    „Глас народен – глас божи.“
    – Комай си прав –
    обади се от ъгъла
    един младеж
    със глас от глад изстинал, –
    нали Русия пак
    ни лъга
    и през
    четиресет и четвърта година?
    И ако нас ни карат
    да умираме,
    и ако Кремъл тика ни
    към куршумите,
    то сигурно и лудия
    разбира,
    че ние трябва
    да си кажем думата.
    Та казвам аз,
    понеже няма
    бъдеще,
    и руският терор е
    вред и чер,
    един е лозунга:
    Русия долу!
    Да живей Европейския съюз!!

    Коментиран от #43

    12:56 20.07.2026

  • 35 руската мечка

    6 4 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #36

    12:57 20.07.2026

  • 36 Ден и нощ

    3 5 Отговор

    До коментар #35 от "руската мечка":

    папагали глупака паацул. 😄

    12:58 20.07.2026

  • 37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 5 Отговор

    До коментар #31 от "Механик":

    Ся кво искаш да кажеш ,че Линдзито Греъма преживе се е умешил с надарени украински момци и сега няма как данги разделят механически ?

    Коментиран от #41

    12:58 20.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Стати Стика

    5 6 Отговор

    До коментар #33 от "Къде е оня...?!":

    Оня замина при крайцера Москва ,пожела си романтична анна .аллна любов в морска вода на пълнолуние па се набалбука от кеф и се удави ....

    13:02 20.07.2026

  • 40 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    Ние и нашия идол другаря Путин сме в същата групичка 😘

    Коментиран от #42

    13:03 20.07.2026

  • 41 Епа Да

    5 6 Отговор

    До коментар #37 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Линдзи е бил meka kitka от малък. Затова са го кръстили с женско име.

    Коментиран от #52

    13:04 20.07.2026

  • 42 Последния Софиянец

    5 5 Отговор

    До коментар #40 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    Като нас със стоян георгиев значи.

    13:05 20.07.2026

  • 43 Саде да вметна!

    4 6 Отговор

    До коментар #34 от "Кольо Терориста":

    Едва ли някой е дочел до край треторазрядното ти ...,,стихотворение"...!
    ,,За поет,не ставаш сине...Ти си бу@ал@...!"

    13:06 20.07.2026

  • 44 да питам

    6 3 Отговор

    До коментар #33 от "Къде е оня...?!":

    Крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    Коментиран от #46, #56

    13:07 20.07.2026

  • 45 Атирашист 1806

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Войнолюбците фашисти":

    Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #47, #58

    13:08 20.07.2026

  • 46 Супер

    3 5 Отговор

    До коментар #44 от "да питам":

    Няма ли някой с интелект над 5 годишен, да ви измисля тъпотиите, за да не изглеждате толкова тъпо и да показвате трагедията на запада? 😄

    13:09 20.07.2026

  • 47 Така е

    3 4 Отговор

    До коментар #45 от "Атирашист 1806":

    Тролещите срещу Русия перфектно показвате фашизма залял запада.

    Коментиран от #49, #57

    13:10 20.07.2026

  • 48 Последния Софиянец

    1 4 Отговор
    Аз съм НГВС и ще чистя пшките на войниците.

    13:10 20.07.2026

  • 49 Пряко сили

    1 4 Отговор

    До коментар #47 от "Така е":

    са двама. Просто са много активни, тъй като нямат друга работа. Само никовете сменят.

    13:12 20.07.2026

  • 50 Антирашист 1807

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Инна":

    Рашистите нямат място сред нормалните хора !

    13:12 20.07.2026

  • 51 ПРАВ СИ...!

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    Същите са,като Началника си - Пеевски...!
    Натиснат го и той праща под строй цяла кохорта,от верни сълзливи съпартийци,които да плачат и квичат,в хор пред медиите,как може така да се нарушават човешките права на толкова достоен,кротък и хрисим човек като Пеевски...!

    13:12 20.07.2026

  • 52 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "Епа Да":

    И ние сме такива. Другаря Путин също, даже и името му го подсказва 😘

    Коментиран от #53

    13:12 20.07.2026

  • 53 Е дай нещо ново де?!

    2 4 Отговор

    До коментар #52 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    Напъни я тая една клетка,белким роди нещо друго...!

    13:13 20.07.2026

  • 54 Читател

    0 4 Отговор
    нато го приспаха

    13:14 20.07.2026

  • 55 Антирашист 1808

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    И хитлер не си е "падал " по различните !

    13:15 20.07.2026

  • 56 СУПЕР!

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "да питам":

    Изплува!
    Ето го къде бил тоя,с едната гънка,дето постоянно папагалеше за ,,Крайцера Мацква"...😆😆😆!

    Коментиран от #60

    13:17 20.07.2026

  • 57 Антирашист1807

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Така е":

    Не си мел за фашистките държави ! Чети ,или не пиши !

    Коментиран от #59

    13:18 20.07.2026

  • 58 Лука ПАК КРАДЕШ

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Атирашист 1806":

    Лука ,пак повтарям ,че никой не се интересува от определения за фашизъм и комунизъм ,явно си замръзнал някъде в началото на 90те .Бил си политически в панделата между ромите и за да оцелееш си вррткал мннн.еттти ,които си довел до съвършенство !Ами врътка и сега под пари ще останеш ,толкова много самотни хора има в сегашното ни общество .

    13:18 20.07.2026

  • 59 Така е

    0 2 Отговор

    До коментар #57 от "Антирашист1807":

    Тролещият глупак срещу Русия перфектно показва фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна.

    13:20 20.07.2026

  • 60 Ишибаши Сан

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "СУПЕР!":

    В момента е под ризата ми и сока енергично бибека и ме облекчава ,ще го кича с 10€врака за да не обикаля кофите довечера ,човешщинка е все пак !

    13:21 20.07.2026

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