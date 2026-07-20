Сериозни съмнения! НАТО обеща на Украйна 140 милиарда евро, но обещанието няма да бъде изпълнено

По време на срещата на върха в Турция страните от НАТО поеха ангажимент да предоставят на Украйна военна помощ на обща стойност най-малко 140 млрд. евро през периода 2026–2027 г. Въпреки това, както пише изданието Neue Zürcher Zeitung, съществуват сериозни съмнения, че този план ще бъде реализиран, съобщава Фокус.

Авторите на статията подчертават, че появата на конкретна цифра в заключителната декларация на срещата на върха сама по себе си е постижение, тъй като миналата година документът съдържаше само общи формулировки.

В същото време, припомня изданието, от САЩ не се очаква значително финансиране, тъй като новата американска администрация прекрати прякото отпускане на средства за Украйна и публично се гордее с това. Следователно цялата тежест фактически пада върху европейските страни и Канада. Символично доказателство за това е фактът, че сумата на помощта за Украйна за първи път е посочена в евро, а не в долари.

Според информацията на изданието, 30 млрд. евро от планираните 70 млрд. за текущата година ще бъдат осигурени от кредитната програма на Европейския съюз, докато останалите 40 млрд. трябва да бъдат предоставени от съюзниците по НАТО. В същото време засега няма пълна картина относно изпълнението на тези ангажименти. Някои дипломати в щабквартирата на Алианса, се посочва в статията, се застъпват за максимална прозрачност, за да може да се приложи принципът "назови и посрами“ спрямо страните, които изостават от обещанията си.

Според данни на Килския институт за световна икономика, от януари до април 2026 г. европейските държави са предоставили на Украйна военна помощ на стойност почти 10 млрд. евро. Най-големите донори остават Германия и Великобритания, като Швеция също значително увеличи подкрепата си. От друга страна, Франция, Италия и Испания след 2025 г. почти не обявиха нови мащабни пакети за военна помощ, въпреки че декларацията от срещата на върха изисква подкрепата да се осъществява "справедливо“.

Авторите на публикацията стигат до заключението, че целта за 40 млрд. евро допълнителна военна помощ от европейските съюзници е амбициозна, но не и нереалистична. Известно е, че Германия е заделила 11,5 млрд. евро за подкрепа на Украйна през 2026 г., Великобритания – около 4,4 млрд., а Норвегия – еквивалент на 7,6 млрд. евро, над 80% от които са предназначени именно за военни нужди.

В същото време изданието предупреждава, че обещаната помощ не винаги достига бързо до Украйна. Според изчисленията на Килския институт от приблизително 400 млрд. евро, които институциите на ЕС и държавите-членки обещаха на Киев за четири години и половина война, към края на април фактически бяха предоставени само около 180 млрд. евро. Именно затова, заключават авторите, основното изпитание за съюзниците ще бъде не обявяването на нови пакети за помощ, а тяхното навременно изпълнение.