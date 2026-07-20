Сериозни съмнения! НАТО обеща на Украйна 140 милиарда евро, но обещанието няма да бъде изпълнено

По време на срещата на върха в Турция страните от НАТО поеха ангажимент да предоставят на Украйна военна помощ на обща стойност най-малко 140 млрд. евро през периода 2026–2027 г. Въпреки това, както пише изданието Neue Zürcher Zeitung, съществуват сериозни съмнения, че този план ще бъде реализиран, съобщава Фокус.
Авторите на статията подчертават, че появата на конкретна цифра в заключителната декларация на срещата на върха сама по себе си е постижение, тъй като миналата година документът съдържаше само общи формулировки.
В същото време, припомня изданието, от САЩ не се очаква значително финансиране, тъй като новата американска администрация прекрати прякото отпускане на средства за Украйна и публично се гордее с това. Следователно цялата тежест фактически пада върху европейските страни и Канада. Символично доказателство за това е фактът, че сумата на помощта за Украйна за първи път е посочена в евро, а не в долари.
Според информацията на изданието, 30 млрд. евро от планираните 70 млрд. за текущата година ще бъдат осигурени от кредитната програма на Европейския съюз, докато останалите 40 млрд. трябва да бъдат предоставени от съюзниците по НАТО. В същото време засега няма пълна картина относно изпълнението на тези ангажименти. Някои дипломати в щабквартирата на Алианса, се посочва в статията, се застъпват за максимална прозрачност, за да може да се приложи принципът "назови и посрами“ спрямо страните, които изостават от обещанията си.
Според данни на Килския институт за световна икономика, от януари до април 2026 г. европейските държави са предоставили на Украйна военна помощ на стойност почти 10 млрд. евро. Най-големите донори остават Германия и Великобритания, като Швеция също значително увеличи подкрепата си. От друга страна, Франция, Италия и Испания след 2025 г. почти не обявиха нови мащабни пакети за военна помощ, въпреки че декларацията от срещата на върха изисква подкрепата да се осъществява "справедливо“.
Авторите на публикацията стигат до заключението, че целта за 40 млрд. евро допълнителна военна помощ от европейските съюзници е амбициозна, но не и нереалистична. Известно е, че Германия е заделила 11,5 млрд. евро за подкрепа на Украйна през 2026 г., Великобритания – около 4,4 млрд., а Норвегия – еквивалент на 7,6 млрд. евро, над 80% от които са предназначени именно за военни нужди.
В същото време изданието предупреждава, че обещаната помощ не винаги достига бързо до Украйна. Според изчисленията на Килския институт от приблизително 400 млрд. евро, които институциите на ЕС и държавите-членки обещаха на Киев за четири години и половина война, към края на април фактически бяха предоставени само около 180 млрд. евро. Именно затова, заключават авторите, основното изпитание за съюзниците ще бъде не обявяването на нови пакети за помощ, а тяхното навременно изпълнение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 матю хари
Коментиран от #6, #7, #13, #15
12:18 20.07.2026
2 Последния Софиянец
12:19 20.07.2026
3 Люпче
12:20 20.07.2026
4 заедно с соросоида
12:20 20.07.2026
5 Войнолюбците фашисти
Коментиран от #45
12:20 20.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 най добрия полезен иди
До коментар #1 от "матю хари":от платен от нпо всички за един с кауза да събираме пари за всички джендъри който желаят смяна на пола -вземи спри наркотиците наркоман
Коментиран от #23
12:22 20.07.2026
8 Клати Курти
12:25 20.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Овчар
Коментиран от #22
12:26 20.07.2026
11 Механик
А когато ги подпреш с факти, почват да влизат в обяснителен режим и много държат да им се съчувства.
Коментиран от #24, #40, #51, #55
12:26 20.07.2026
12 Инна
Коментиран от #33, #50
12:27 20.07.2026
13 гори ти д-т@о
До коментар #1 от "матю хари":но няма да се плашиш гледал си рекламата за гавискон ей така ша та пръскам вътре с големия маркуч с бяло вещество да загася пожара от поредната ти любов
12:27 20.07.2026
14 Инна
„Разбира се, все още има железопътни линии и там също има някои успехи. Имаше удари по бази, където се ремонтира и съхранява железопътно оборудване. Наскоро те загубиха над 200 дизелови локомотива, които превозваха оборудване предимно от Полша и Румъния, насочващо се към линията на съприкосновение“, каза Родион Мирошник.
Той подчерта, че атаките срещу логистиката на Украйна са едно от ключовите усилия на руската армия за отслабване на вражеската армия.
„Деветдесет процента от военните товари идват от европейски страни. Следователно блокирането на логистиката е една от най-важните области. Ако Украйна бъде отцепена, ако спре да получава военни доставки, тя няма да оцелее много дълго“, добави посланикът.
Коментиран от #20
12:30 20.07.2026
15 Механик
До коментар #1 от "матю хари":Той и Линдзи Греъм викаше като тебе, че това са най-добре похарчените пари, па го погребаха в ламаринена консерва.
Внимавай, че от злоба може да направиш перфорация на аортата.
Коментиран от #16
12:30 20.07.2026
16 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #15 от "Механик":Ся последно успяха ли в Украйна да открият главата на Линдзито Греъма и да я върнат в Сащ ,че да почива в мир човека ?
Коментиран от #31
12:34 20.07.2026
17 Бъзиктар
12:34 20.07.2026
18 Народна мъдрост!
12:36 20.07.2026
19 Санкциите работят
12:37 20.07.2026
20 Луд с картечница в мол
До коментар #14 от "Инна":То хубуу ,ама руснаците що чак сега след 4 и половина години се сетиха да млатят яко железопътните превози или Путин досега не искаше да обиди "западните партньори"?!
12:37 20.07.2026
21 Циганска сватба
12:38 20.07.2026
22 Та викаш...!
До коментар #10 от "Овчар":,,Ким Чен бил луд"...?!
Аз пък да ти кажа-
Кимчо,ряпа да яде пред Тръмп...!
12:39 20.07.2026
23 хихи
До коментар #7 от "най добрия полезен иди":а северна Корея събира пари за руските джендъри 😅😅😅
Коментиран от #26
12:39 20.07.2026
24 стоян георгиев
До коментар #11 от "Механик":Малък малък .колко да е малък ,току що го измерих кат го погалих и кабаряса и е цели 11.5 см ?Съвременни учени констатираха .че на жените им стига 10см .а другото е от лакомия .Абе явно съм си от надарените .пък и винаги съм си го знаел кат погледна парчето ...хахах .
Коментиран от #28
12:44 20.07.2026
25 Право куме в очи
Отврат
Коментиран от #29, #32
12:44 20.07.2026
26 да когата си полезен иди
До коментар #23 от "хихи":от дори вреден за себе си събираш шишета да си помогнеш за месеца не мисли за Русия под обре са от теб джедърнедоклатен
Коментиран от #30
12:45 20.07.2026
27 Володимир Зеленски, президент
12:45 20.07.2026
28 ко викаш 11,5 см навътре в теб
До коментар #24 от "стоян георгиев":хм верно си мекакитказаебане сиси и с това се хвалиш тц тц тц тц
12:46 20.07.2026
29 Владимир Путин, президент
До коментар #25 от "Право куме в очи":"..Путин е с ботокс на лицето.."
Не само на лицето 👆😄
12:47 20.07.2026
30 хихи
До коментар #26 от "да когата си полезен иди":а руските джедъринедоклатени да не би да са по добре в окопите на фронта 😅😅😅
12:48 20.07.2026
31 Механик
До коментар #16 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Всичко е намерено. Линдзито е бил в циментов бункер с много дебели стени. Всичките му неща са си останали там на място. Просто са били много фино пюрирани и смесени с пюре от други жеЛАЕЩИ.
Нищо. Те повече няма да правят така.
Коментиран от #37
12:53 20.07.2026
32 Кер Естетто
До коментар #25 от "Право куме в очи":Че си жълтопаветен небинарен епилиран дженндър ,разбирам ,но що реши ,че да си го слагаш в Га,za e много достойно дело ,че и парадираш даже ?
12:55 20.07.2026
33 Къде е оня...?!
До коментар #12 от "Инна":Да каже дежурното си клише...-
...че нищо лошо не е станало,просто са заминали при...,, Крайцера Мацква"...😉😆🤣😂!
Коментиран от #39, #44
12:55 20.07.2026
34 Кольо Терориста
По радиото някой
шумно спори.
С кого?
Не знам.
А може би с народа?
Говори си и нека си говори,
нали затуй му плащат хората.
„Държава има,
има власт, която
наспирно бди
за ваште интереси.
Хвърлете лозунга!
Плаката на земята!
Народът е доволен,
сит
и весел.“
Във кафенето
някой се изсекна
и дълго три
със здравите опинци,
огледа се и каза уж полека:
– Комай ни лъжат
тия синковци.
А и в писанието
писано е божем:
„Глас народен – глас божи.“
– Комай си прав –
обади се от ъгъла
един младеж
със глас от глад изстинал, –
нали Русия пак
ни лъга
и през
четиресет и четвърта година?
И ако нас ни карат
да умираме,
и ако Кремъл тика ни
към куршумите,
то сигурно и лудия
разбира,
че ние трябва
да си кажем думата.
Та казвам аз,
понеже няма
бъдеще,
и руският терор е
вред и чер,
един е лозунга:
Русия долу!
Да живей Европейския съюз!!
Коментиран от #43
12:56 20.07.2026
35 руската мечка
Коментиран от #36
12:57 20.07.2026
36 Ден и нощ
До коментар #35 от "руската мечка":папагали глупака паацул. 😄
12:58 20.07.2026
37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #31 от "Механик":Ся кво искаш да кажеш ,че Линдзито Греъма преживе се е умешил с надарени украински момци и сега няма как данги разделят механически ?
Коментиран от #41
12:58 20.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Стати Стика
До коментар #33 от "Къде е оня...?!":Оня замина при крайцера Москва ,пожела си романтична анна .аллна любов в морска вода на пълнолуние па се набалбука от кеф и се удави ....
13:02 20.07.2026
40 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #11 от "Механик":Ние и нашия идол другаря Путин сме в същата групичка 😘
Коментиран от #42
13:03 20.07.2026
41 Епа Да
До коментар #37 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Линдзи е бил meka kitka от малък. Затова са го кръстили с женско име.
Коментиран от #52
13:04 20.07.2026
42 Последния Софиянец
До коментар #40 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":Като нас със стоян георгиев значи.
13:05 20.07.2026
43 Саде да вметна!
До коментар #34 от "Кольо Терориста":Едва ли някой е дочел до край треторазрядното ти ...,,стихотворение"...!
,,За поет,не ставаш сине...Ти си бу@ал@...!"
13:06 20.07.2026
44 да питам
До коментар #33 от "Къде е оня...?!":Крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?
Коментиран от #46, #56
13:07 20.07.2026
45 Атирашист 1806
До коментар #5 от "Войнолюбците фашисти":Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
Коментиран от #47, #58
13:08 20.07.2026
46 Супер
До коментар #44 от "да питам":Няма ли някой с интелект над 5 годишен, да ви измисля тъпотиите, за да не изглеждате толкова тъпо и да показвате трагедията на запада? 😄
13:09 20.07.2026
47 Така е
До коментар #45 от "Атирашист 1806":Тролещите срещу Русия перфектно показвате фашизма залял запада.
Коментиран от #49, #57
13:10 20.07.2026
48 Последния Софиянец
13:10 20.07.2026
49 Пряко сили
До коментар #47 от "Така е":са двама. Просто са много активни, тъй като нямат друга работа. Само никовете сменят.
13:12 20.07.2026
50 Антирашист 1807
До коментар #12 от "Инна":Рашистите нямат място сред нормалните хора !
13:12 20.07.2026
51 ПРАВ СИ...!
До коментар #11 от "Механик":Същите са,като Началника си - Пеевски...!
Натиснат го и той праща под строй цяла кохорта,от верни сълзливи съпартийци,които да плачат и квичат,в хор пред медиите,как може така да се нарушават човешките права на толкова достоен,кротък и хрисим човек като Пеевски...!
13:12 20.07.2026
52 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #41 от "Епа Да":И ние сме такива. Другаря Путин също, даже и името му го подсказва 😘
Коментиран от #53
13:12 20.07.2026
53 Е дай нещо ново де?!
До коментар #52 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":Напъни я тая една клетка,белким роди нещо друго...!
13:13 20.07.2026
54 Читател
13:14 20.07.2026
55 Антирашист 1808
До коментар #11 от "Механик":И хитлер не си е "падал " по различните !
13:15 20.07.2026
56 СУПЕР!
До коментар #44 от "да питам":Изплува!
Ето го къде бил тоя,с едната гънка,дето постоянно папагалеше за ,,Крайцера Мацква"...😆😆😆!
Коментиран от #60
13:17 20.07.2026
57 Антирашист1807
До коментар #47 от "Така е":Не си мел за фашистките държави ! Чети ,или не пиши !
Коментиран от #59
13:18 20.07.2026
58 Лука ПАК КРАДЕШ
До коментар #45 от "Атирашист 1806":Лука ,пак повтарям ,че никой не се интересува от определения за фашизъм и комунизъм ,явно си замръзнал някъде в началото на 90те .Бил си политически в панделата между ромите и за да оцелееш си вррткал мннн.еттти ,които си довел до съвършенство !Ами врътка и сега под пари ще останеш ,толкова много самотни хора има в сегашното ни общество .
13:18 20.07.2026
59 Така е
До коментар #57 от "Антирашист1807":Тролещият глупак срещу Русия перфектно показва фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна.
13:20 20.07.2026
60 Ишибаши Сан
До коментар #56 от "СУПЕР!":В момента е под ризата ми и сока енергично бибека и ме облекчава ,ще го кича с 10€врака за да не обикаля кофите довечера ,човешщинка е все пак !
13:21 20.07.2026