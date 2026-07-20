Радев: Идват до 8 нови американски самолета, предлагаме да бъдат разположени на Безмер

Днес Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да разреши пребиваването на до осем американски самолета цистерни на летище Безмер. Това каза премиерът Румен Радев при откриването на Годишната конференция на посланиците.

Той припомни, че от февруари тази година машините са били позиционирани на цивилното летище в София в пълна тайна от обществото. По думите му „правителството на Пеевски и Борисов" е допуснало базирането на американските военни самолети зад гърба на парламента и на гражданите.

„Тогавашното правителство каза „да”, преди да са го питали. Трябваше хората да разбират от снимки на пасажери на летището, че там има едни големи самолети и да се питат за какво са там”, заяви още Румен Радев.

Той обясни, че впоследствие служебният кабинет на Андрей Гюров е удължил престоя на машините до май. Когато обаче било поискано ново дългосрочно удължаване от настоящото правителство, то отказало. „Проблемът беше, че самолетите бяха базирани на гражданското летище, в непосредствена близост до столицата. Затова ние предложихме на нашите съюзници да заемат военни летища – Безмер или Граф Игнатиево. Те отказаха, затова ние веднага скъсихме периода на разрешението до 30 юни”, обясни премиерът.

По думите му развръзката идва на 17 юни, когато българското правителство е получило официална нота от американското посолство. В нея САЩ официално поискали разполагане на машините на летище Безмер, които да подкрепят американските операции в Близкия изток, позовавайки се на споразумението за сътрудничество от 2006 г.

Въпреки спешното искане, Радев подчерта, че кабинетът не е дал еднолично разрешение, тъй като според българското законодателство подобно решение задължително трябва да мине през Народното събрание.

Той обобщи подхода на кабинета към съюзническите отношения така: „Това е част от важната дипломация и сериозната политика, която трябва да води България, така че да отстоява своите национални интереси. Винаги трябва да вплитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашия национален интерес”.