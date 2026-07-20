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Радев: Идват до 8 нови американски самолета, предлагаме да бъдат разположени на Безмер

Радев: Идват до 8 нови американски самолета, предлагаме да бъдат разположени на Безмер

20 Юли, 2026 10:55 3 063 168

  • румен радев-
  • американски самолети-
  • безмер

Премиерът разкри, че предишната власт тайно е допуснала военните машини на летището в София

Радев: Идват до 8 нови американски самолета, предлагаме да бъдат разположени на Безмер - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да разреши пребиваването на до осем американски самолета цистерни на летище Безмер. Това каза премиерът Румен Радев при откриването на Годишната конференция на посланиците.

Той припомни, че от февруари тази година машините са били позиционирани на цивилното летище в София в пълна тайна от обществото. По думите му „правителството на Пеевски и Борисов" е допуснало базирането на американските военни самолети зад гърба на парламента и на гражданите.

„Тогавашното правителство каза „да”, преди да са го питали. Трябваше хората да разбират от снимки на пасажери на летището, че там има едни големи самолети и да се питат за какво са там”, заяви още Румен Радев.

Той обясни, че впоследствие служебният кабинет на Андрей Гюров е удължил престоя на машините до май. Когато обаче било поискано ново дългосрочно удължаване от настоящото правителство, то отказало. „Проблемът беше, че самолетите бяха базирани на гражданското летище, в непосредствена близост до столицата. Затова ние предложихме на нашите съюзници да заемат военни летища – Безмер или Граф Игнатиево. Те отказаха, затова ние веднага скъсихме периода на разрешението до 30 юни”, обясни премиерът.

По думите му развръзката идва на 17 юни, когато българското правителство е получило официална нота от американското посолство. В нея САЩ официално поискали разполагане на машините на летище Безмер, които да подкрепят американските операции в Близкия изток, позовавайки се на споразумението за сътрудничество от 2006 г.

Въпреки спешното искане, Радев подчерта, че кабинетът не е дал еднолично разрешение, тъй като според българското законодателство подобно решение задължително трябва да мине през Народното събрание.

Той обобщи подхода на кабинета към съюзническите отношения така: „Това е част от важната дипломация и сериозната политика, която трябва да води България, така че да отстоява своите национални интереси. Винаги трябва да вплитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашия национален интерес”.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    56 68 Отговор
    Овцата цял живот се страхува от вълкът но накрая я изяждат чобаните..! Радев знае това..!

    Коментиран от #18, #65, #95

    10:57 20.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    91 3 Отговор
    Войната в Иран продължава и янките се връщат.

    10:57 20.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Муньо лъжеца

    176 60 Отговор
    А уж ги изгони, щото нямало падане на визите. Даже Тиквата не лъжеше толкова нагло и плоско, като кyчкатa на Шиши Мистър Кеш.

    Коментиран от #17, #28, #32, #53, #158

    10:59 20.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    86 18 Отговор
    Честито! Влизаме официално във войската с Иран.

    Коментиран от #41

    10:59 20.07.2026

  • 6 Руските

    43 24 Отговор
    кога идват?

    11:01 20.07.2026

  • 7 Баба Яга

    47 25 Отговор
    Ако им се разреши престой, да си плащат дебел наем. Наем за услугата!

    Коментиран от #10, #38, #79, #129

    11:01 20.07.2026

  • 8 1488

    89 15 Отговор
    само знам че румен не трябва да е министър председател и СЕКУНДА ПОВЕЧЕ

    Коментиран от #136

    11:02 20.07.2026

  • 9 Един

    28 27 Отговор
    А Путлер пита ли го дали разрешава?

    11:02 20.07.2026

  • 10 Плаща се

    37 1 Отговор

    До коментар #7 от "Баба Яга":

    под масата!

    11:03 20.07.2026

  • 11 Д-р Ментал

    86 2 Отговор
    Нали Радев се хвалеше, че е отказал на Тръмп….отказал е ама не съвсем

    Коментиран от #51

    11:03 20.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 дьяесв

    76 12 Отговор
    Стига с тези масонски постановки от селските вечеринки. Избрахме ви да арестувате разбойниците от ГЕРБ и другарчета дето ограбиха милиардите. Нищо до днес. Нищо. Само празни приказки. Научете се да казвате и "НЕ". Не на америкамски самолети в България. Какво търсят тук??? Да се махат. Няма да ни палят къщата а ние да им ръкопляскаме. Да се махат и да си намират други балъми. Ние сме за МИР. Защо не са арестувани айдуците от ГЕРБ и другата свиня??? До кога ще ви търпим??? Слава на Господ Иисус Христос имате мнозинство. Или работете или ще ви изритаме. Няма да има неизвестен извършител дето ни ограби. Да ходим гладни, а вие само масонски пинизи да ни правите и да не знаете кой ни ограби. Почваите да работите или багажа и да ви няма. Браво че спряхте да храните бандера фашистите на надрусаната маймуна Зеленски.

    Коментиран от #151

    11:04 20.07.2026

  • 14 Путин

    46 6 Отговор
    На българите не може да се вярва!

    11:04 20.07.2026

  • 15 Тъп Демагог!

    59 11 Отговор
    Самолетите си отидоха, защото към момента конфликта беше приключил. Сега пак ще дойдат, защото военните действия се ескалираха. И това не зависи от Мунчо, нито от гълъбарника му. И Слава на Бога!

    11:04 20.07.2026

  • 16 Захарова

    18 8 Отговор
    Ще отговорим асиметрично!

    11:05 20.07.2026

  • 17 честен ционист

    15 16 Отговор

    До коментар #4 от "Муньо лъжеца":

    Падането на визите за Ганчо, ще значи намек за евакуация. Ти това ли искаш?

    11:05 20.07.2026

  • 18 Боташарски чобан

    36 3 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    С овце като тебе, Муньовците ще векуват във властта.

    Коментиран от #68

    11:05 20.07.2026

  • 19 коко

    47 5 Отговор
    Утре Радев ще предложи и къде да се разположат и руски самолети... Войната на САЩ срещу Иран не е война на НАТО, защо ще разполагат тук американски самолети? А и сме в обсега на иранските ракети....

    Коментиран от #122

    11:05 20.07.2026

  • 20 публична тайна

    17 2 Отговор
    Ще ги разквартируват не в Безмер, а в Безкяр.

    11:05 20.07.2026

  • 21 Хасковски каунь

    17 4 Отговор
    Стягям куфара за УСА др. Радев

    11:06 20.07.2026

  • 22 Фурнаджииска лопата ефуражката

    46 2 Отговор
    Къде са визите, та приех те самолетите на краварите

    11:06 20.07.2026

  • 23 Вовата

    27 4 Отговор
    Върни парите!

    11:06 20.07.2026

  • 24 Истината

    43 6 Отговор
    РР е МРЪСНА, ДВУЛИЧНА ФАТМАШКА ГАД!

    България НЕ Е ЗА ПРОДАН!

    "НЕ" НА КРАВАРСКИЯ ГЕНОЦИД!

    11:06 20.07.2026

  • 25 Сатана Z

    42 7 Отговор
    Безмер е близо до Лукойл от където краварите ще точат бензин,който Летеца ще плаща с парите от винетките.

    Коментиран от #104

    11:06 20.07.2026

  • 26 Радев

    55 5 Отговор
    Ти си пълен идот. Ти и екипа ти сте чумата за България, начело с магистралната труженичка на външното! За какви самолети говори тоя измикяр! Не искаме българската територия да се ползва за плацдарм сееща смърт!
    Продажно, натовско опелдаче!

    11:07 20.07.2026

  • 27 УСА боклук

    28 2 Отговор
    Цяла нощ бучат самолети. Какви са не знам

    11:08 20.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Заплашва ни

    19 4 Отговор
    иранско тяо !

    11:08 20.07.2026

  • 30 Бай онзи

    33 1 Отговор
    А такаааа,САЩ са далече,а ние помним ли летище Сарафово??????

    11:09 20.07.2026

  • 31 Ддд

    44 2 Отговор
    Само дето преди идването на 16 самолета, беше обявено като учение , а сега вече американците си го казват , че е за войната в Иран.
    Но Рундьо, спестява отново истината.

    11:10 20.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Американофил

    18 4 Отговор
    Извихме му ръцете 😏

    11:11 20.07.2026

  • 34 Програмист

    21 15 Отговор
    ИСКАМЕ РУСКИ САМОЛЕТИ!

    Коментиран от #58

    11:12 20.07.2026

  • 35 Дернев

    26 3 Отговор
    Национални интереси с Щатите нямаме. Такива имаме на Балканите и в Европа. И Балканите и Европа САЩ ги използват за своите интереси независимо че това води до 3СВ. А сега с войната с Иран тя става още по-вероятна и по-скорошна.

    11:12 20.07.2026

  • 36 Иван

    17 1 Отговор
    Сега ще видим дали ще се подложите на краварите!

    11:12 20.07.2026

  • 37 Българин

    26 0 Отговор
    После що няма туристи

    Коментиран от #137

    11:12 20.07.2026

  • 38 На колко оценяваш лекото неудобство

    17 0 Отговор

    До коментар #7 от "Баба Яга":

    да се превърнеш в жив щит?

    11:13 20.07.2026

  • 39 Големдебил

    19 0 Отговор
    тоя "дбил" пак ли се разрева.Мунчоооо,матряло те избраха да им оправиш живото,а не да слушат непрестанният ти вой.

    11:13 20.07.2026

  • 40 Пудела зя плюене...

    20 3 Отговор
    Помияра, който плюва цяла България! Мунчо нещастника.

    11:14 20.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Фуражката закопа България

    26 2 Отговор
    в дългосрочен план!

    11:16 20.07.2026

  • 43 Русофоб

    8 4 Отговор
    Радев не ще ни квартира до Мадуро, ни до Асад.

    :)

    11:16 20.07.2026

  • 44 Перо

    23 3 Отговор
    И това ли е нашия интерес, извън рамките на НАТО да взимаме страна в чужда война, при която ставаме мишена и враждебно отношение от трети държави? Това е война между религиозни фундаменталисти! Ционистката държава е във война с мюсюлманските страни от 1948 г. до сега!

    11:17 20.07.2026

  • 45 По добре

    13 0 Отговор
    около НС и МС !

    11:17 20.07.2026

  • 46 Мъка мъка

    28 3 Отговор
    Толкова мека политика, не е имало дори при Бойко. Няма такъв палячо. Нямало да допуска самолетите и имаше ултиматум, но не отстоява позицията си и за Украйна. Да се маха, да пробваме с други политици. С цените също нищо не направи.

    11:17 20.07.2026

  • 47 Благодаря...

    21 3 Отговор
    ...Г-Н Премиер, ето и малко факти ( нали този вестник се умира за такива ):
    Военна база "Безмер" (Двадесет и втора щурмова авиобаза) се намира в Югоизточна България, на 10 km западно от Ямбол и на 30 km югоизточно от Сливен. Въздушното разстояние от базата до най-близката точка на границата с Иран е приблизително 2100 km, а до столицата Техеран – около 2500 km.

    Иран разработва и разполага с балистични ракети "земя-земя", покриващи диапазона от 2000 до 2500 км. Основният модел в този обсег е "Седжил" (Sejjil), а в категорията на дроновете-камикадзе с подобен радиус се нарежда Shahed-136.По-долу са описани основните характеристики на тези системи:Балистична ракета "Седжил" (Sejjil):Двустепенна балистична ракета, която използва твърдо гориво. Това ѝ осигурява висока мобилност и възможност за бързо изстрелване, тъй като не изисква зареждане преди полет.Обсегът ѝ достига до 2500 километра.Според оценки може да развива висока скорост (над 17 000 км/ч или 4.7 км/сек).Дрон-камикадзе Shahed-136:Въпреки че не е балистична ракета, това е ключово иранско оръжие с оперативен обсег до 2500 километра.Използва се за поразяване на стационарни наземни цели и носи бойна глава с тегло около 40 - 50 кг.
    За печелившите -> честито!!!

    Коментиран от #87

    11:18 20.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Лъже и маже

    22 2 Отговор
    Уж, че ние решаваме. Колониите нищо не решават! Янките тогава им трябваше до 30 юни да ползват летището и си го ползваха, ако искаха още щяха да са още там! Сега ни въвличат във война пак без да ни питат. Т. е. Иран няма да праща ракети към София, а по Безмер и граф Игнатиево!

    11:18 20.07.2026

  • 50 Ей, шматарок

    15 3 Отговор
    Ти нямаше ли да ги гониш бе, кремълска кукувица такава. Чеп за зеле не става от теб. Поне можеш ли още да направиш едно коремно възлизане?

    11:18 20.07.2026

  • 51 Новина

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Д-р Ментал":

    Разрешението за престоя на самолетите цистерни било до края на май. Поискано разрешение за ново удължение , но настоящото правителство веднага е скъсило периода на разрешението до 30 юни.

    11:19 20.07.2026

  • 52 Али.Х

    5 0 Отговор
    Проклинам ви!

    11:19 20.07.2026

  • 53 Ха ха

    10 17 Отговор

    До коментар #4 от "Муньо лъжеца":

    Радев може да е тъп фатмак, но разбира достатъчно от авиация, за да знае, че със САЩ не бива да се бъзика.

    11:19 20.07.2026

  • 54 И какво от това

    2 4 Отговор
    Като няма пари за гориво, а летците ни нямат нужния нальот???!!!Ама да седнат, да се знае, че ги имаме!!!

    11:21 20.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Дони

    3 0 Отговор
    Ще ги разположите,или да ги разположим?

    11:21 20.07.2026

  • 57 Румен Радев кремълската кукувица

    11 6 Отговор
    Сега ще отпаднат ли визите? На втория опит.

    Коментиран от #66

    11:21 20.07.2026

  • 58 Мениджър

    4 5 Отговор

    До коментар #34 от "Програмист":

    Искате ли руски компютри?

    11:21 20.07.2026

  • 59 Чамов

    14 2 Отговор
    Англосаксонски диктат и продажни политици

    11:22 20.07.2026

  • 60 НАТО

    11 0 Отговор
    Радев държите се с поведение на военен очакващ висок пост в НАТО ! Не Ви интересува нацията ,както и съсипахте партията която Ви направи президент ! Така сега и държавата искате да съсипете ,само за да постигнете в личен план целите си!Също така с Румен Петков и Копринков да напълните личните си банкови сметки в Асет Банк е целта Ви!

    Коментиран от #63

    11:23 20.07.2026

  • 61 Ба бааааа

    12 2 Отговор
    Никой не може да се скрие от Орешник

    11:24 20.07.2026

  • 62 Сашо.В

    4 1 Отговор
    Трябва да се дръвчим,като сърбите!

    11:24 20.07.2026

  • 63 Рюте

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "НАТО":

    ще заменя!

    11:25 20.07.2026

  • 64 Пламен

    5 0 Отговор
    Румен-мекото. :)

    Коментиран от #74

    11:25 20.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Русофоб

    5 10 Отговор

    До коментар #57 от "Румен Радев кремълската кукувица":

    Русофилите имат две мечти:

    1. РУСИЯ ДА УНИЩОЖИ САЩ

    а ако това не стане

    2. ДА ПАДНАТ ВИЗИТЕ ЗА САЩ

    11:25 20.07.2026

  • 67 БУГАРАш!

    4 3 Отговор
    Всички имаме големи очаквания от ТЕБ г Радев....ВСИЧКИ СМЕ СМЪРТНИ......Дано са Ви останали поне малко трезви мисли...

    11:26 20.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Без име

    20 1 Отговор
    По-добре иранците да ударят Ямбол, отколкото София, това ви е идеята, нали? Радев, мишко, не излагай на риск хората

    11:29 20.07.2026

  • 70 Тоя вече

    14 1 Отговор
    се излага с непрестанното дуднене за предишни. Червив злобар!

    11:29 20.07.2026

  • 71 Синя София

    14 2 Отговор
    Тоя, който го избраха софиянци,джен зи, пенсионери и комунисти,не е генерал,той си е дегенерат,ура България,както винаги тъпите и простите ще водят България към светли бъднини

    Коментиран от #76

    11:30 20.07.2026

  • 72 Браво на Радев

    5 14 Отговор
    Не случайно смачка на изборите жълтофайниците

    11:31 20.07.2026

  • 73 Сандо

    12 1 Отговор
    Е,как се чувсвате русофилчета-избирателчета Радеви?Като прелъстени и изоставени?Или като последните шебеци в територията?А ви предупреждавахме що за индивид ви изкараха с цялата рекламна биография.Така и не разбрахте,че с гола вяра доникъде не се стига,те и затова религиите са в упадък.Само едно ме притеснява - шараните от всякакъв вид и пол нямат свършване и за нас,нормалните хора,никога няма да дойде светлото човешко бъдеще.

    11:31 20.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ей безобразията нямат край

    15 3 Отговор
    Нали американските самолети нямат връзка с НАТО. Защо тогава трябва да идват тук. Защо излагате хората на евентуални ответни удари. Някой иска да сме мишена а те се съгласяват да ге

    Коментиран от #119

    11:32 20.07.2026

  • 76 Ха ХаХа

    9 8 Отговор

    До коментар #71 от "Синя София":

    Сините предатели и некадърници разсипали България.
    Марш на боклука

    11:33 20.07.2026

  • 77 Голем смех

    14 1 Отговор
    Мухахахахахахахаахха :) Тоя има ли изобщо акъл в главата бе ? :) хахахахахахааха

    11:33 20.07.2026

  • 78 Постъпи умно и патриотично, бе Радев!

    14 1 Отговор
    Какво ще получи България в замяна? САЩ да анулират аферата с Боташ!

    11:33 20.07.2026

  • 79 Сандо

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Баба Яга":

    Умнвико,ако ви зачастрат в софето иранските ракети кой ще ви плаща разбития имот и живот?Англосаксите платиха ли си за бомбардировките през ВСВ?Толкова ли е трудно да се разбере,че не всичко в тоя е пари?

    11:34 20.07.2026

  • 80 ГОСТ

    23 1 Отговор
    изтеглят ги от Израел защото са легитимна цел. а Иран каза ще ударим навсякъде където има американски подържащи бази който се използват за войната срещу тях. така че се превръщаме в легитимна цел.защо американците не използват базата си в Инджирлик.

    11:35 20.07.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Оз. Ген.Румянцев

    17 0 Отговор
    Ах каква мишка се оказа Радев

    11:36 20.07.2026

  • 83 Кървав преданлтел

    11 1 Отговор
    Във ЯМБОЛ
    КАЖИ В ЯМБОЛ БОКЛУК МРЪСЕН

    11:37 20.07.2026

  • 84 Троянец

    10 0 Отговор
    Мислиш ли,че някой ще те пита какво предлагате Вие?!В колонията Господар е колонизиатора и той решава къде ще си паркира варелите.Безгласни букви сте откакто Костов даде златната мина на "Дънди"......А май чествахме "Деня на НЕЗАВИСИМОСТТА"?! Какъв парадокс!

    11:37 20.07.2026

  • 85 Феликс Дж

    4 1 Отговор
    Озъбено свирепо куче. От къде ли е цитата?

    11:37 20.07.2026

  • 86 БЕЗМЕР ДА ПОДХОДЯЩО.

    2 6 Отговор
    ПЪК И ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ЧЕ ТУК СЛУЖИ ГОДИНИ. И НЕКА ПАЗЯТ ГРАДА НИ ОТ НАШЕСТВЕНИЦИ И ОТ СЕВЕР И ОТ ИЗТОКА.

    Коментиран от #90

    11:40 20.07.2026

  • 87 Да допълня...

    10 0 Отговор

    До коментар #47 от "Благодаря...":

    ...при полет на иранска балистична ракета със скорост от 4,7 км/с и разстояние от 2500 километра между Безмер и Техеран, на свръхзвуковата балистична ракета и е нужно само 8 минутки и 52 секунди да прелети разстоянието между двете точки, ако някой реши де.... Като се има впредвид че горепосочените ракети са малки преносими и бързичко могат да бъдат изстреляни, при взето решение няма да са нужни повече от 15 минутки за цялата доставка, барабар с решението...

    Коментиран от #94

    11:41 20.07.2026

  • 88 Ямбол сабуди се

    13 1 Отговор
    Има ли кмет и хора в ямбол
    София се спаси
    В ямбол много удобно за ответен удар
    Тяма море
    Няма балкан
    После богатите няма да пострадат

    Коментиран от #91, #92

    11:42 20.07.2026

  • 89 То и световното беше обещано ама

    9 0 Отговор
    Обещаването не е като даването.

    11:42 20.07.2026

  • 90 Що, ма, какво му е на летището в София?

    16 2 Отговор

    До коментар #86 от "БЕЗМЕР ДА ПОДХОДЯЩО.":

    В Ямбол да не сме половин хора, че само за нас да осигурявате ирански ракети?!

    11:43 20.07.2026

  • 91 Заместник кмета вече

    6 0 Отговор

    До коментар #88 от "Ямбол сабуди се":

    Министър какво очакваш.

    11:43 20.07.2026

  • 92 Ямбиксйуят кмет

    6 2 Отговор

    До коментар #88 от "Ямбол сабуди се":

    и той е бе докаран от оная смешна партия на канадския сноб Клисаря. Всичките му трима кметове на Клисаря минаха към Шиши.

    11:44 20.07.2026

  • 93 Боруна Лом

    13 0 Отговор
    „Това е част от важната дипломация и сериозната политика, която трябва да води България, така че да отстоява своите национални интереси. Винаги трябва да вплитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашия национален интерес”........

    И КЪДЕ ТУК ВИДЯ ОТСТОВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС НА БЪЛГАРИЯ,че нещо не ми стана ясно?!
    Аз не съм учил за летец по соц време и не съм се доубочавал в Краварски ВУ като теб,но едно ми е ясно!СТАВАМЕ МИШЕНА ОТНОВО!
    И с какво "Правителството" на "натювския" летец е по добро за Националния интерес от това на шлангаря БорисOFF,хотелиера дЖиляскOFF или на Петроханския турист Гюууров?

    11:44 20.07.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Искаме мир!

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    И Крадев във Сибир!

    11:47 20.07.2026

  • 96 Клоун

    13 0 Отговор
    Той предлага Безмер , но те може да поискат София !

    11:47 20.07.2026

  • 97 Кога ше паднат визите за бг

    11 1 Отговор
    Значи заявяваш ясно падат визите до 1 час и тогава самолетите...там лудия да нареди светкавично да нема визи

    Коментиран от #100, #130

    11:48 20.07.2026

  • 98 Нерде Безмер, нерде Сливен?

    6 0 Отговор

    До коментар #94 от "Да не удари Сливен":

    Личи ти, че не си от тоя край.

    11:48 20.07.2026

  • 99 Радев да обясни каква е разликата

    13 1 Отговор
    дали самолетите са на летище София или на летище Безмер?!

    Най-близките населени места до ВВС база Безмер са селата Болярско и Безмер, като границата на военното летище е в непосредствена близост до тях. Разстоянието по права линия от центъра на авиобазата до центъра на село Болярско е около 4 км, а до центъра на село Безмер е около 4,1 км.По автомобилен път разстоянието от официалния портал на 22-ра щурмова авиобаза до входа на село Безмер е малко под 3 км, а до областния център град Ямбол е около 10 км на изток.

    Или Радев смята хората в Ямбол, Безмер, Болярско и околните селища за по маловажни от софиянци?!

    С какво всъщност се хвали Радев? Че преместил 8 самолета на САЩ от София в Безмер ли?

    Истината е друга- Радев се съгласи летищата Граф Игнатиево и Безмер да станат бази на НАТО.
    Чува се , че и летище Равнец го готвят за следващата база. Там уж щеше да има цивилна инфраструктура, но държавата блокира всички частни проекти и си остава неизползвано военно летище.

    11:50 20.07.2026

  • 100 явно има още лапнишарани

    10 0 Отговор

    До коментар #97 от "Кога ше паднат визите за бг":

    дето да му вярвате на елементарни лъжи на славяновския тъп кавунь

    11:50 20.07.2026

  • 101 Мунчо

    14 0 Отговор
    Тоя до не се прави на луд. Беше обвързал оставането на американските самолети с отпадането на визите.България е изцяло зависима и е държава единствено да могат великите държави да ползват формално нейния глас.

    Коментиран от #112

    11:51 20.07.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Ямболия

    7 1 Отговор

    До коментар #102 от "оня с коня":

    Ела ти изсвяткам ена лопата между рогите, гуведу софийско!

    Коментиран от #123

    11:53 20.07.2026

  • 104 И до ЯМБОЛ

    9 0 Отговор

    До коментар #25 от "Сатана Z":

    А така софия боклука Радев го достраша ам в Ямбол може

    11:53 20.07.2026

  • 105 Гласът

    4 8 Отговор
    Много се е активизирала жълтопаветната стан, която пие мазно турско кафе.

    11:53 20.07.2026

  • 106 Факт

    10 0 Отговор
    Ма тия си летяха всеки ден над София

    11:53 20.07.2026

  • 107 Демерждиев защо беше в САЩ

    15 0 Отговор
    Да не би да е подписал преостъпване на наще летища на американските самолети? А може и той като онова зъбато недоразумение да не знае какво е подписал?

    Коментиран от #124, #132

    11:53 20.07.2026

  • 108 Феникс

    9 0 Отговор
    Червените бабета ще са във възторг, това ще убие и последната искрица надежда в хората! Сега вече могат да готвят новото дебилно поколение за неолиберално управление!

    11:53 20.07.2026

  • 109 Драйфа

    14 0 Отговор
    ми се от военни самолети и летци , от войни и смърт !

    11:54 20.07.2026

  • 110 Браво бе, Радню!

    14 2 Отговор
    Хората в Ямболско да не са по долна категория от шопите?!

    Какво се хвалиш бе?

    11:54 20.07.2026

  • 111 Освен Да Дават Държавата !

    11 0 Отговор
    Под Наемз ?

    Тези !

    Друго !

    Могат Ли ?

    11:54 20.07.2026

  • 112 Оливър Туист

    12 1 Отговор

    До коментар #101 от "Мунчо":

    Кви визи-кви 5 лева бе колега?Тук тоя няма глас!Може само да мънка и овърта!Когато Боговете говорят -Мунчо си мрънка и лъже!Тоя как е станал "летец" не знам.Май като Тиквата-пожарникар!Тогава ги правиха на ишлеме е ТПК-БКП.

    11:54 20.07.2026

  • 113 Действайте патриотично и прагматично!

    5 3 Отговор
    БГ финансистите максимално бързо да изготвят списък на облагите, които да се изискват от САЩ! Управниците да не ни залагат живота срещу нищо!

    11:55 20.07.2026

  • 114 Щом е далеч от София може

    6 4 Отговор
    В Ямбол е мястото идеално нека умират боклуците от Ямбол
    И без него може България

    11:56 20.07.2026

  • 115 Минувач

    2 2 Отговор
    Искаме си визите

    11:56 20.07.2026

  • 116 Истината!

    4 1 Отговор
    Да идва Ердоган и да се свършва с агонията на тая територия след 1989.

    11:56 20.07.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Радев

    11 0 Отговор
    Къде е сина ти? Защо не е в армията?

    11:57 20.07.2026

  • 119 Уплашена куфейка

    5 8 Отговор

    До коментар #75 от "Ей безобразията нямат край":

    Тези които не се чувстват сигурни в България еднопосочно към путлеристан или трактористан

    11:57 20.07.2026

  • 120 Мдаа

    12 0 Отговор
    Демек иранците да удрят Безмер, не лутището в София и това го има за лично постижение. Само , че янките са разглезени.У Безмер няма кръчми и заведения за личния състав както в Софето.

    11:58 20.07.2026

  • 121 Факт

    6 0 Отговор
    Радев явно обича да затваря вратите и да прави някой неприлични неща.После пред затворената врата казва лъжи,за това което се е случвало вътре. Сега предлага това да е лицето на цалата държава,на целия народ.
    Радеве превръща образа на България в образ на "красива"/лека женица. Вижте само лицето на България за външна изява и подаваните сигнали към света.
    Гоним америнакси военни самолетите ако не ни ...но пък и без да ни...ще поканим да се върнат.
    Няма да даваме на "украйнските ни братя",само ще продаваме, ама ще плащат с парите които ние им даваме на заем, който ще опростим след година.
    Няма да плащаме на Турция ,но само за малко ...после ще си платим и ще дадем за лично ползване от Турция 10% от пътната настилка, тръба ,море и въздушно пространство..
    Отива на гости във Франция и шумно се изпъчи пред французите, за да бъде забелязан... отвращението е повсеместно и стига чак до Прибалтика.

    11:58 20.07.2026

  • 122 Споко коко

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "коко":

    Имат си достатъчно цели около тях куранистите само тролове на орковете всяват фейкове

    11:59 20.07.2026

  • 123 Най важното е Софшя да е в безопасност

    5 4 Отговор

    До коментар #103 от "Ямболия":

    Там са наите избранници и елита на държавата
    Затова генерал Радев е постъпил правилно като е избрал за евентуална цел за отмъщение простацште в Ямбол.
    Няма море и балкан
    Туризма нява да пострада

    12:00 20.07.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Жорко

    4 3 Отговор
    Подмолни дупедавци...нищо на американците,както и на руснаците,малко повече егоизъм и стоицизъм!

    12:01 20.07.2026

  • 126 Не врат а шия

    8 0 Отговор
    Мунчо прехвърля топката на парламента, а той е доминиран от неговата партия.

    12:02 20.07.2026

  • 127 Перо

    11 0 Отговор
    Сега трябва да плащаме и на Гърция да ни пази от ирански ракети! Освен това и разполагането на американските самолети е безплатно, като базите! А това заложено ли е в бюджета или ще се избива от здравни и социални разходи!

    12:03 20.07.2026

  • 128 Руснак

    9 0 Отговор
    😅😅😅😅😅 Мдааа, големи го вадеше като разбра че ще си ходят първия път и реши да го,, гони,,, а сега ще ги настанява в Безмер. Айде сега удари по масата и баьи мъж като Мелони или Испания. Смях в залата гичкате при краварите като паленца, о и боко тичаш, о и денков, и Василев. Та кое точно се е променило

    Коментиран от #141

    12:04 20.07.2026

  • 129 Кащей

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Баба Яга":

    бабич дебел сакаш?

    12:04 20.07.2026

  • 130 Румбурак Боташки

    4 1 Отговор

    До коментар #97 от "Кога ше паднат визите за бг":

    Визите за САЩ ще паднат догодина на 31-ви февруари.

    12:04 20.07.2026

  • 131 В Ямбол са съгласни да станат мишена

    10 1 Отговор
    Жителите на града да им се издаде в знак на признание за саможертвата на всеки по една туристическа виза за отвъдното
    За децата е безплатно

    Коментиран от #133

    12:05 20.07.2026

  • 132 Шопо

    4 1 Отговор

    До коментар #107 от "Демерждиев защо беше в САЩ":

    Те за тва дигнаа парите на милицията, а мръднахте, а ви затепаа...

    12:07 20.07.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Американците - да си ходят в Америка!

    10 0 Отговор
    Нямаме нужда от американски пазители!
    Добре опазиха Близкия Изток?!
    Тук ще бъде същото!

    12:08 20.07.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Симо

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Българин":

    Не се притеснявай, туристи бол.

    12:10 20.07.2026

  • 138 Руснак

    7 0 Отговор
    Май тия не си вземат пука. Вижте какво направи Иран със саюзниците на кравария в персийския залив

    12:10 20.07.2026

  • 139 Кога ще са

    7 1 Отговор
    новите избори. Аз война не искам

    12:12 20.07.2026

  • 140 Ямболия

    7 2 Отговор
    Дори да ги разположат в Безмер, летящите цистелни трябва да летят до София, щото само там могат да ги зареждат, така, че, софийското летище е толкова легитимна цел, колкото и Безмер.

    Коментиран от #143

    12:15 20.07.2026

  • 141 Троянец

    5 0 Отговор

    До коментар #128 от "Руснак":

    Как да удари по масата като генерал Деса е зад гърба му с пручката.А се мнаправи на маж-а отнесе тоягата.Като Макарона.

    12:16 20.07.2026

  • 142 Радев

    8 0 Отговор
    Даже Боко имаше повече достойнство от теб! Излъгахте най-нагло и безочливо един милион българи, и след като докопахте властта, подкарахте всичко по старому. Добре че, си спомням КОЙ даде нареждане да се въведат за 48 часа зелените сертификати, та не се подлъгах да си дам гласа за вашата камарила. Народът няма да ти прости лъжата!

    12:19 20.07.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Да го д

    7 0 Отговор
    Лъжци ли си нямахме десетилетия наред, та накрая избрахме баш лъжеца, Бахрейн подлеца?!

    12:21 20.07.2026

  • 145 оня с коня

    3 1 Отговор
    В Източна Румелия може.Това е територия на Ердоан!Там може!

    12:24 20.07.2026

  • 146 Ачо

    9 0 Отговор
    Русофил,а!Нали беше ги изгонил,бе?Какво стана,лакей долен американски!Боядисал се на русофил,негодника.Ще плащаш за това,рано или късно,народа ще те изпъди с камъни.Запомни добре!

    12:24 20.07.2026

  • 147 Баба Гошка

    10 0 Отговор
    Малеей, тоз съвсем изкуффял. Какъв нацинтерес бре байно? Да си ги врат самолетите у тях си. Не тука да им под гъъ зуваме за нищо

    12:25 20.07.2026

  • 148 Възрожденец

    7 0 Отговор
    Дори и за слепците вече лъсва истинската същност на американския слуга Радев

    12:27 20.07.2026

  • 149 Григор

    5 0 Отговор
    "Позовавайки се на споразумението за сътрудничество от 2006 г."
    Кой го е сключил? Ама ние сме били страна членка на НАТО. Кой и кога попита българите за това членство? В Швейцария за преместването на една пейка правят референдум, а у нас не може. Защо не може?Ами защото се страхуват от крайния резултат. Та да попитам пак, де. Споразумението от 2006 година Радев ли го е сключил?

    12:27 20.07.2026

  • 150 оня с коня

    2 2 Отговор
    Да влиза Първа Егейска от Одрин и да се приклщчва агонията.Или да думне Козлодуйската и да се свършва.

    12:27 20.07.2026

  • 151 Шаранче

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "дьяесв":

    Какво "браво"? Нищо не са спрели. Продължаваме да изхранваме неонацистите с наши пари по поръчка на американо-ционистката-масонска паплач. Защо клъвна на Радевата въдица и гласува за поредния предател? Не помниш ли кой вкара в политиката Кирчо и Кокорчо? Ако си чел книги, само този факт е достатъчен, за да ти отвори очите

    12:30 20.07.2026

  • 152 Троянец

    4 0 Отговор
    Мъж под чехъл = чучело на бостан!

    12:30 20.07.2026

  • 153 Възрожденец

    6 1 Отговор
    Откога ппвтаряме, че Възраждане е ефинствената българска партия и единствената опозиция на американо-ционистко-масонските марионетки. Алтернатива за Германия, Национален сбор във Франция, Възраждане - това са защитниците на европейските нации от сатанистката сган

    12:32 20.07.2026

  • 154 Цървул

    5 0 Отговор
    Светкавично легнахте на курса . Никакви изненади .

    12:35 20.07.2026

  • 155 Регресивна България

    0 0 Отговор
    Палете свещи да не падне ЕДИН шахед на българска територия! Хората ще ви наврат в миша дупка, където е мястото на всички измамници и предатели! Българите гласуваха за вас, за да ги изкарате от военната помия, която се лее около нас, а вие право там ни натресохте!

    Коментиран от #164

    12:41 20.07.2026

  • 156 Госあ

    0 4 Отговор
    Руски олигархичен ботуш в България - НЕ ! Китайски модел - също ! Едно е да внасяш газ и евтини стоки, дори технологии, но съвсем друго е да ставаме руска губерния. Едно е уважение, друго е подчинение. Ае нема нужда !

    12:48 20.07.2026

  • 157 Госあ

    1 4 Отговор
    България е, и ще остане в ЕС и НАТО. Затова ще се съобразяваме

    12:51 20.07.2026

  • 158 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Муньо лъжеца":

    Прав си..... Ама онова нефоразумение Стани шев и Калфин подписаха боклуците мръсни за американските бази в бг територията....

    12:51 20.07.2026

  • 159 Оня отгоре

    4 0 Отговор
    Известна е приказката, че когато Господ раздавал акъл, зелените чорапи били на учение. Нашият заби последния пирон в ковчега си. Оставка!

    12:51 20.07.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Кога

    2 0 Отговор
    започват стачките

    12:55 20.07.2026

  • 162 Анонимен

    1 1 Отговор
    Като верни съюзници на задокеанските ни дружки шопите са пощадени от ответни действия на персите.Това се случва с изричното решение на министър-председателя.Фокусът виртуозно е изместен към град Ямбол.Там се очертават евентуални контраудари .Обещанието за възмездие се очаква да се изпълни.Цялото население да е готово за това решение на държавния глава .Така всички последствия от очертаващата се ескалация на конфликта напълно се споделят от управляващите.Нека бурята се развихри....

    12:58 20.07.2026

  • 163 Най сетне признаха ,че не

    6 0 Отговор
    Е било учение, не че някой им вярваше. Обаче сега говорят за официална база .Ще станем мишена. Когато преди време Иран ни прати предупредителна нота да внимаваме в картинката , нашите подлизурковци ни казваха, че това било обичайна дипломатическа практика. Няма страшно . Сега ще видим реакцията на Иран. Със сигурност ще има!!

    Коментиран от #166

    13:05 20.07.2026

  • 164 Утре ще бъде късно!

    2 0 Отговор

    До коментар #155 от "Регресивна България":

    Тук все след събитията се репчим. Дето се вика след дъжд качулка.
    Май е по-добре преди да падне шахеда, мекеретата да бъдат наврени там, където слънце не огрява.
    После ще бъде все тая, като ни избият децата и разрушат домовете ни.

    13:09 20.07.2026

  • 165 Така като стане

    2 0 Отговор
    Предишната власт тайно е допуснала военните машини, а тази съвсем явно и с почести!!!

    13:12 20.07.2026

  • 166 Госта

    3 2 Отговор

    До коментар #163 от "Най сетне признаха ,че не":

    Каква реакция ще има бе клоун,Иран прати ли ракети към НАТО е приключен

    13:15 20.07.2026

  • 167 За един приятел питам

    2 0 Отговор
    А с визите за САЩ какво стана?
    Увиснаха , като на радев малките миризливи........... обещания, вие какво си помислихте ?

    13:15 20.07.2026

  • 168 ОСТАМКА ОСТАВКА ОСТАВКА

    0 0 Отговор
    ОСТАВКА ПОДЛЕЦО
    ОСТАВКА ОСТОВКА

    13:24 20.07.2026

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