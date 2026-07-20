Радев: Идват до 8 нови американски самолета, предлагаме да бъдат разположени на Безмер

Днес Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да разреши пребиваването на до осем американски самолета цистерни на летище Безмер. Това каза премиерът Румен Радев при откриването на Годишната конференция на посланиците.
Той припомни, че от февруари тази година машините са били позиционирани на цивилното летище в София в пълна тайна от обществото. По думите му „правителството на Пеевски и Борисов" е допуснало базирането на американските военни самолети зад гърба на парламента и на гражданите.
„Тогавашното правителство каза „да”, преди да са го питали. Трябваше хората да разбират от снимки на пасажери на летището, че там има едни големи самолети и да се питат за какво са там”, заяви още Румен Радев.
Той обясни, че впоследствие служебният кабинет на Андрей Гюров е удължил престоя на машините до май. Когато обаче било поискано ново дългосрочно удължаване от настоящото правителство, то отказало. „Проблемът беше, че самолетите бяха базирани на гражданското летище, в непосредствена близост до столицата. Затова ние предложихме на нашите съюзници да заемат военни летища – Безмер или Граф Игнатиево. Те отказаха, затова ние веднага скъсихме периода на разрешението до 30 юни”, обясни премиерът.
По думите му развръзката идва на 17 юни, когато българското правителство е получило официална нота от американското посолство. В нея САЩ официално поискали разполагане на машините на летище Безмер, които да подкрепят американските операции в Близкия изток, позовавайки се на споразумението за сътрудничество от 2006 г.
Въпреки спешното искане, Радев подчерта, че кабинетът не е дал еднолично разрешение, тъй като според българското законодателство подобно решение задължително трябва да мине през Народното събрание.
Той обобщи подхода на кабинета към съюзническите отношения така: „Това е част от важната дипломация и сериозната политика, която трябва да води България, така че да отстоява своите национални интереси. Винаги трябва да вплитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашия национален интерес”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #18, #65, #95
10:57 20.07.2026
2 Последния Софиянец
10:57 20.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Муньо лъжеца
Коментиран от #17, #28, #32, #53, #158
10:59 20.07.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #41
10:59 20.07.2026
6 Руските
11:01 20.07.2026
7 Баба Яга
Коментиран от #10, #38, #79, #129
11:01 20.07.2026
8 1488
Коментиран от #136
11:02 20.07.2026
9 Един
11:02 20.07.2026
10 Плаща се
До коментар #7 от "Баба Яга":под масата!
11:03 20.07.2026
11 Д-р Ментал
Коментиран от #51
11:03 20.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 дьяесв
Коментиран от #151
11:04 20.07.2026
14 Путин
11:04 20.07.2026
15 Тъп Демагог!
11:04 20.07.2026
16 Захарова
11:05 20.07.2026
17 честен ционист
До коментар #4 от "Муньо лъжеца":Падането на визите за Ганчо, ще значи намек за евакуация. Ти това ли искаш?
11:05 20.07.2026
18 Боташарски чобан
До коментар #1 от "Овчар":С овце като тебе, Муньовците ще векуват във властта.
Коментиран от #68
11:05 20.07.2026
19 коко
Коментиран от #122
11:05 20.07.2026
20 публична тайна
11:05 20.07.2026
21 Хасковски каунь
11:06 20.07.2026
22 Фурнаджииска лопата ефуражката
11:06 20.07.2026
23 Вовата
11:06 20.07.2026
24 Истината
България НЕ Е ЗА ПРОДАН!
"НЕ" НА КРАВАРСКИЯ ГЕНОЦИД!
11:06 20.07.2026
25 Сатана Z
Коментиран от #104
11:06 20.07.2026
26 Радев
Продажно, натовско опелдаче!
11:07 20.07.2026
27 УСА боклук
11:08 20.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Заплашва ни
11:08 20.07.2026
30 Бай онзи
11:09 20.07.2026
31 Ддд
Но Рундьо, спестява отново истината.
11:10 20.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Американофил
11:11 20.07.2026
34 Програмист
Коментиран от #58
11:12 20.07.2026
35 Дернев
11:12 20.07.2026
36 Иван
11:12 20.07.2026
37 Българин
Коментиран от #137
11:12 20.07.2026
38 На колко оценяваш лекото неудобство
До коментар #7 от "Баба Яга":да се превърнеш в жив щит?
11:13 20.07.2026
39 Големдебил
11:13 20.07.2026
40 Пудела зя плюене...
11:14 20.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Фуражката закопа България
11:16 20.07.2026
43 Русофоб
:)
11:16 20.07.2026
44 Перо
11:17 20.07.2026
45 По добре
11:17 20.07.2026
46 Мъка мъка
11:17 20.07.2026
47 Благодаря...
Военна база "Безмер" (Двадесет и втора щурмова авиобаза) се намира в Югоизточна България, на 10 km западно от Ямбол и на 30 km югоизточно от Сливен. Въздушното разстояние от базата до най-близката точка на границата с Иран е приблизително 2100 km, а до столицата Техеран – около 2500 km.
Иран разработва и разполага с балистични ракети "земя-земя", покриващи диапазона от 2000 до 2500 км. Основният модел в този обсег е "Седжил" (Sejjil), а в категорията на дроновете-камикадзе с подобен радиус се нарежда Shahed-136.По-долу са описани основните характеристики на тези системи:Балистична ракета "Седжил" (Sejjil):Двустепенна балистична ракета, която използва твърдо гориво. Това ѝ осигурява висока мобилност и възможност за бързо изстрелване, тъй като не изисква зареждане преди полет.Обсегът ѝ достига до 2500 километра.Според оценки може да развива висока скорост (над 17 000 км/ч или 4.7 км/сек).Дрон-камикадзе Shahed-136:Въпреки че не е балистична ракета, това е ключово иранско оръжие с оперативен обсег до 2500 километра.Използва се за поразяване на стационарни наземни цели и носи бойна глава с тегло около 40 - 50 кг.
За печелившите -> честито!!!
Коментиран от #87
11:18 20.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Лъже и маже
11:18 20.07.2026
50 Ей, шматарок
11:18 20.07.2026
51 Новина
До коментар #11 от "Д-р Ментал":Разрешението за престоя на самолетите цистерни било до края на май. Поискано разрешение за ново удължение , но настоящото правителство веднага е скъсило периода на разрешението до 30 юни.
11:19 20.07.2026
52 Али.Х
11:19 20.07.2026
53 Ха ха
До коментар #4 от "Муньо лъжеца":Радев може да е тъп фатмак, но разбира достатъчно от авиация, за да знае, че със САЩ не бива да се бъзика.
11:19 20.07.2026
54 И какво от това
11:21 20.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Дони
11:21 20.07.2026
57 Румен Радев кремълската кукувица
Коментиран от #66
11:21 20.07.2026
58 Мениджър
До коментар #34 от "Програмист":Искате ли руски компютри?
11:21 20.07.2026
59 Чамов
11:22 20.07.2026
60 НАТО
Коментиран от #63
11:23 20.07.2026
61 Ба бааааа
11:24 20.07.2026
62 Сашо.В
11:24 20.07.2026
63 Рюте
До коментар #60 от "НАТО":ще заменя!
11:25 20.07.2026
64 Пламен
Коментиран от #74
11:25 20.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Русофоб
До коментар #57 от "Румен Радев кремълската кукувица":Русофилите имат две мечти:
1. РУСИЯ ДА УНИЩОЖИ САЩ
а ако това не стане
2. ДА ПАДНАТ ВИЗИТЕ ЗА САЩ
11:25 20.07.2026
67 БУГАРАш!
11:26 20.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Без име
11:29 20.07.2026
70 Тоя вече
11:29 20.07.2026
71 Синя София
Коментиран от #76
11:30 20.07.2026
72 Браво на Радев
11:31 20.07.2026
73 Сандо
11:31 20.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Ей безобразията нямат край
Коментиран от #119
11:32 20.07.2026
76 Ха ХаХа
До коментар #71 от "Синя София":Сините предатели и некадърници разсипали България.
Марш на боклука
11:33 20.07.2026
77 Голем смех
11:33 20.07.2026
78 Постъпи умно и патриотично, бе Радев!
11:33 20.07.2026
79 Сандо
До коментар #7 от "Баба Яга":Умнвико,ако ви зачастрат в софето иранските ракети кой ще ви плаща разбития имот и живот?Англосаксите платиха ли си за бомбардировките през ВСВ?Толкова ли е трудно да се разбере,че не всичко в тоя е пари?
11:34 20.07.2026
80 ГОСТ
11:35 20.07.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Оз. Ген.Румянцев
11:36 20.07.2026
83 Кървав преданлтел
КАЖИ В ЯМБОЛ БОКЛУК МРЪСЕН
11:37 20.07.2026
84 Троянец
11:37 20.07.2026
85 Феликс Дж
11:37 20.07.2026
86 БЕЗМЕР ДА ПОДХОДЯЩО.
Коментиран от #90
11:40 20.07.2026
87 Да допълня...
До коментар #47 от "Благодаря...":...при полет на иранска балистична ракета със скорост от 4,7 км/с и разстояние от 2500 километра между Безмер и Техеран, на свръхзвуковата балистична ракета и е нужно само 8 минутки и 52 секунди да прелети разстоянието между двете точки, ако някой реши де.... Като се има впредвид че горепосочените ракети са малки преносими и бързичко могат да бъдат изстреляни, при взето решение няма да са нужни повече от 15 минутки за цялата доставка, барабар с решението...
Коментиран от #94
11:41 20.07.2026
88 Ямбол сабуди се
София се спаси
В ямбол много удобно за ответен удар
Тяма море
Няма балкан
После богатите няма да пострадат
Коментиран от #91, #92
11:42 20.07.2026
89 То и световното беше обещано ама
11:42 20.07.2026
90 Що, ма, какво му е на летището в София?
До коментар #86 от "БЕЗМЕР ДА ПОДХОДЯЩО.":В Ямбол да не сме половин хора, че само за нас да осигурявате ирански ракети?!
11:43 20.07.2026
91 Заместник кмета вече
До коментар #88 от "Ямбол сабуди се":Министър какво очакваш.
11:43 20.07.2026
92 Ямбиксйуят кмет
До коментар #88 от "Ямбол сабуди се":и той е бе докаран от оная смешна партия на канадския сноб Клисаря. Всичките му трима кметове на Клисаря минаха към Шиши.
11:44 20.07.2026
93 Боруна Лом
И КЪДЕ ТУК ВИДЯ ОТСТОВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС НА БЪЛГАРИЯ,че нещо не ми стана ясно?!
Аз не съм учил за летец по соц време и не съм се доубочавал в Краварски ВУ като теб,но едно ми е ясно!СТАВАМЕ МИШЕНА ОТНОВО!
И с какво "Правителството" на "натювския" летец е по добро за Националния интерес от това на шлангаря БорисOFF,хотелиера дЖиляскOFF или на Петроханския турист Гюууров?
11:44 20.07.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Искаме мир!
До коментар #1 от "Овчар":И Крадев във Сибир!
11:47 20.07.2026
96 Клоун
11:47 20.07.2026
97 Кога ше паднат визите за бг
Коментиран от #100, #130
11:48 20.07.2026
98 Нерде Безмер, нерде Сливен?
До коментар #94 от "Да не удари Сливен":Личи ти, че не си от тоя край.
11:48 20.07.2026
99 Радев да обясни каква е разликата
Най-близките населени места до ВВС база Безмер са селата Болярско и Безмер, като границата на военното летище е в непосредствена близост до тях. Разстоянието по права линия от центъра на авиобазата до центъра на село Болярско е около 4 км, а до центъра на село Безмер е около 4,1 км.По автомобилен път разстоянието от официалния портал на 22-ра щурмова авиобаза до входа на село Безмер е малко под 3 км, а до областния център град Ямбол е около 10 км на изток.
Или Радев смята хората в Ямбол, Безмер, Болярско и околните селища за по маловажни от софиянци?!
С какво всъщност се хвали Радев? Че преместил 8 самолета на САЩ от София в Безмер ли?
Истината е друга- Радев се съгласи летищата Граф Игнатиево и Безмер да станат бази на НАТО.
Чува се , че и летище Равнец го готвят за следващата база. Там уж щеше да има цивилна инфраструктура, но държавата блокира всички частни проекти и си остава неизползвано военно летище.
11:50 20.07.2026
100 явно има още лапнишарани
До коментар #97 от "Кога ше паднат визите за бг":дето да му вярвате на елементарни лъжи на славяновския тъп кавунь
11:50 20.07.2026
101 Мунчо
Коментиран от #112
11:51 20.07.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Ямболия
До коментар #102 от "оня с коня":Ела ти изсвяткам ена лопата между рогите, гуведу софийско!
Коментиран от #123
11:53 20.07.2026
104 И до ЯМБОЛ
До коментар #25 от "Сатана Z":А така софия боклука Радев го достраша ам в Ямбол може
11:53 20.07.2026
105 Гласът
11:53 20.07.2026
106 Факт
11:53 20.07.2026
107 Демерждиев защо беше в САЩ
Коментиран от #124, #132
11:53 20.07.2026
108 Феникс
11:53 20.07.2026
109 Драйфа
11:54 20.07.2026
110 Браво бе, Радню!
Какво се хвалиш бе?
11:54 20.07.2026
111 Освен Да Дават Държавата !
Тези !
Друго !
Могат Ли ?
11:54 20.07.2026
112 Оливър Туист
До коментар #101 от "Мунчо":Кви визи-кви 5 лева бе колега?Тук тоя няма глас!Може само да мънка и овърта!Когато Боговете говорят -Мунчо си мрънка и лъже!Тоя как е станал "летец" не знам.Май като Тиквата-пожарникар!Тогава ги правиха на ишлеме е ТПК-БКП.
11:54 20.07.2026
113 Действайте патриотично и прагматично!
11:55 20.07.2026
114 Щом е далеч от София може
И без него може България
11:56 20.07.2026
115 Минувач
11:56 20.07.2026
116 Истината!
11:56 20.07.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Радев
11:57 20.07.2026
119 Уплашена куфейка
До коментар #75 от "Ей безобразията нямат край":Тези които не се чувстват сигурни в България еднопосочно към путлеристан или трактористан
11:57 20.07.2026
120 Мдаа
11:58 20.07.2026
121 Факт
Радеве превръща образа на България в образ на "красива"/лека женица. Вижте само лицето на България за външна изява и подаваните сигнали към света.
Гоним америнакси военни самолетите ако не ни ...но пък и без да ни...ще поканим да се върнат.
Няма да даваме на "украйнските ни братя",само ще продаваме, ама ще плащат с парите които ние им даваме на заем, който ще опростим след година.
Няма да плащаме на Турция ,но само за малко ...после ще си платим и ще дадем за лично ползване от Турция 10% от пътната настилка, тръба ,море и въздушно пространство..
Отива на гости във Франция и шумно се изпъчи пред французите, за да бъде забелязан... отвращението е повсеместно и стига чак до Прибалтика.
11:58 20.07.2026
122 Споко коко
До коментар #19 от "коко":Имат си достатъчно цели около тях куранистите само тролове на орковете всяват фейкове
11:59 20.07.2026
123 Най важното е Софшя да е в безопасност
До коментар #103 от "Ямболия":Там са наите избранници и елита на държавата
Затова генерал Радев е постъпил правилно като е избрал за евентуална цел за отмъщение простацште в Ямбол.
Няма море и балкан
Туризма нява да пострада
12:00 20.07.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Жорко
12:01 20.07.2026
126 Не врат а шия
12:02 20.07.2026
127 Перо
12:03 20.07.2026
128 Руснак
Коментиран от #141
12:04 20.07.2026
129 Кащей
До коментар #7 от "Баба Яга":бабич дебел сакаш?
12:04 20.07.2026
130 Румбурак Боташки
До коментар #97 от "Кога ше паднат визите за бг":Визите за САЩ ще паднат догодина на 31-ви февруари.
12:04 20.07.2026
131 В Ямбол са съгласни да станат мишена
За децата е безплатно
Коментиран от #133
12:05 20.07.2026
132 Шопо
До коментар #107 от "Демерждиев защо беше в САЩ":Те за тва дигнаа парите на милицията, а мръднахте, а ви затепаа...
12:07 20.07.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Американците - да си ходят в Америка!
Добре опазиха Близкия Изток?!
Тук ще бъде същото!
12:08 20.07.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Симо
До коментар #37 от "Българин":Не се притеснявай, туристи бол.
12:10 20.07.2026
138 Руснак
12:10 20.07.2026
139 Кога ще са
12:12 20.07.2026
140 Ямболия
Коментиран от #143
12:15 20.07.2026
141 Троянец
До коментар #128 от "Руснак":Как да удари по масата като генерал Деса е зад гърба му с пручката.А се мнаправи на маж-а отнесе тоягата.Като Макарона.
12:16 20.07.2026
142 Радев
12:19 20.07.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Да го д
12:21 20.07.2026
145 оня с коня
12:24 20.07.2026
146 Ачо
12:24 20.07.2026
147 Баба Гошка
12:25 20.07.2026
148 Възрожденец
12:27 20.07.2026
149 Григор
Кой го е сключил? Ама ние сме били страна членка на НАТО. Кой и кога попита българите за това членство? В Швейцария за преместването на една пейка правят референдум, а у нас не може. Защо не може?Ами защото се страхуват от крайния резултат. Та да попитам пак, де. Споразумението от 2006 година Радев ли го е сключил?
12:27 20.07.2026
150 оня с коня
12:27 20.07.2026
151 Шаранче
До коментар #13 от "дьяесв":Какво "браво"? Нищо не са спрели. Продължаваме да изхранваме неонацистите с наши пари по поръчка на американо-ционистката-масонска паплач. Защо клъвна на Радевата въдица и гласува за поредния предател? Не помниш ли кой вкара в политиката Кирчо и Кокорчо? Ако си чел книги, само този факт е достатъчен, за да ти отвори очите
12:30 20.07.2026
152 Троянец
12:30 20.07.2026
153 Възрожденец
12:32 20.07.2026
154 Цървул
12:35 20.07.2026
155 Регресивна България
Коментиран от #164
12:41 20.07.2026
156 Госあ
12:48 20.07.2026
157 Госあ
12:51 20.07.2026
158 Европеец
До коментар #4 от "Муньо лъжеца":Прав си..... Ама онова нефоразумение Стани шев и Калфин подписаха боклуците мръсни за американските бази в бг територията....
12:51 20.07.2026
159 Оня отгоре
12:51 20.07.2026
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 Кога
12:55 20.07.2026
162 Анонимен
12:58 20.07.2026
163 Най сетне признаха ,че не
Коментиран от #166
13:05 20.07.2026
164 Утре ще бъде късно!
До коментар #155 от "Регресивна България":Тук все след събитията се репчим. Дето се вика след дъжд качулка.
Май е по-добре преди да падне шахеда, мекеретата да бъдат наврени там, където слънце не огрява.
После ще бъде все тая, като ни избият децата и разрушат домовете ни.
13:09 20.07.2026
165 Така като стане
13:12 20.07.2026
166 Госта
До коментар #163 от "Най сетне признаха ,че не":Каква реакция ще има бе клоун,Иран прати ли ракети към НАТО е приключен
13:15 20.07.2026
167 За един приятел питам
Увиснаха , като на радев малките миризливи........... обещания, вие какво си помислихте ?
13:15 20.07.2026
168 ОСТАМКА ОСТАВКА ОСТАВКА
ОСТАВКА ОСТОВКА
13:24 20.07.2026