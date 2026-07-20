В Турция очакват „пустинни жеги“ : температурите ще надминат 40 градуса

Метеоролозите в Турция предупреждават за предстоящи „пустинни жеги“ в страната през следващите три дни, когато температурите в някои провинции вероятно ще надминат 40 градуса, съобщава Би Би Си, предаде БТА.

Най-горещо ще бъде в районите около Егейско и Средиземно море, добавя медията и добавя, че във вторник термометрите ще показват 41 градуса в Айдън, в югозападната част на страната на Егейско море. В сряда същите градуси се очаква да бъдат достигнати и в Анталия, но на отделни места очакваните температури може да достигнат и 45 градуса на сянка, добавя агенцията.

В централната част на страната, където се намира столицата Анкара, температурата през следващите дни ще бъде около 35 градуса, а в Истанбул градусите ще бъдат около 33, добавя Би Би Си.

От сряда нататък прогнозите са леко захлаждане, най-вече в региона на Мраморно море, но с очакване и за гръмотевични бури, посочва медията и припомня нуждата от консумация на повече течности по време на жегите.

Подобно предупреждение за тридневна гореща вълна вчера издадоха и гръцките власти.

Тридневна гореща вълна се очаква да обхване от понеделник до сряда цяла Гърция, като температурата на въздуха ще доближава и на места ще надхвърля 40 градуса по Целзий, съобщава телевизия Скай, цитирана от БТА.

Заради прогнозата в неделя се проведе заседание на специалната Комисия за оценка на риска, а гражданската защита отправи препоръки към гражданите да ограничат излагането си на слънце, да осигурят достатъчен прием на вода и да са внимателни за предотвратяване от риска от пожари.

Според експертите във вторник температурите в Тесалия ща достигнат до 40 – 41 градуса, а в района на Агринио, Западна Гърция, се предвиждат дори 42 градуса.

Температурите постепенно ще започнат да спадат – в сряда в Северна Гърция, а от четвъртък и в останалата част на страната.