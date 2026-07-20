В Турция очакват „пустинни жеги“ : температурите ще надминат 40 градуса

Метеоролозите в Турция предупреждават за предстоящи „пустинни жеги“ в страната през следващите три дни, когато температурите в някои провинции вероятно ще надминат 40 градуса, съобщава Би Би Си, предаде БТА.
Най-горещо ще бъде в районите около Егейско и Средиземно море, добавя медията и добавя, че във вторник термометрите ще показват 41 градуса в Айдън, в югозападната част на страната на Егейско море. В сряда същите градуси се очаква да бъдат достигнати и в Анталия, но на отделни места очакваните температури може да достигнат и 45 градуса на сянка, добавя агенцията.
В централната част на страната, където се намира столицата Анкара, температурата през следващите дни ще бъде около 35 градуса, а в Истанбул градусите ще бъдат около 33, добавя Би Би Си.
От сряда нататък прогнозите са леко захлаждане, най-вече в региона на Мраморно море, но с очакване и за гръмотевични бури, посочва медията и припомня нуждата от консумация на повече течности по време на жегите.
Подобно предупреждение за тридневна гореща вълна вчера издадоха и гръцките власти.
Тридневна гореща вълна се очаква да обхване от понеделник до сряда цяла Гърция, като температурата на въздуха ще доближава и на места ще надхвърля 40 градуса по Целзий, съобщава телевизия Скай, цитирана от БТА.
Заради прогнозата в неделя се проведе заседание на специалната Комисия за оценка на риска, а гражданската защита отправи препоръки към гражданите да ограничат излагането си на слънце, да осигурят достатъчен прием на вода и да са внимателни за предотвратяване от риска от пожари.
Според експертите във вторник температурите в Тесалия ща достигнат до 40 – 41 градуса, а в района на Агринио, Западна Гърция, се предвиждат дори 42 градуса.
Температурите постепенно ще започнат да спадат – в сряда в Северна Гърция, а от четвъртък и в останалата част на страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #7
20:55 20.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мдаа
21:07 20.07.2026
4 Наблюдател
21:10 20.07.2026
5 Алекс
21:11 20.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Соваж бейби
До коментар #1 от "Сатана Z":В сънищата ти може и да е било.Имала съм нещастието да доживея такава температура на 12.07 миналата седмица в двора термометъра беше 52 на слънце в 14:30 ч излязох да пуша в двора понеже в къщата не пушим а в гаража няма климатик и е жестоко да осмърдявам на цигари после няма измирисване в тези жеги.Едно че не издържах да изпуша цигарата под чадъра от жега все едно си в загрята фурна с вентилатор .А на плажа на пясъка забрави ти не можеш седя бе човек още по горещо как дишаш ?Освен ако си в водата ама колко да издържиш и без шапка на морето след 18 ,19 ч излизаме в тези жеги то не се трае на вън .
21:55 20.07.2026
8 Пепа
21:57 20.07.2026