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В Турция очакват „пустинни жеги“ : температурите ще надминат 40 градуса

В Турция очакват „пустинни жеги“ : температурите ще надминат 40 градуса

20 Юли, 2026 20:51 1 021 8

  • климатични промени-
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  • горещини

Гърция също очаква от днес гореща вълна с температури около 40 градуса

В Турция очакват „пустинни жеги“ : температурите ще надминат 40 градуса - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Метеоролозите в Турция предупреждават за предстоящи „пустинни жеги“ в страната през следващите три дни, когато температурите в някои провинции вероятно ще надминат 40 градуса, съобщава Би Би Си, предаде БТА.

Най-горещо ще бъде в районите около Егейско и Средиземно море, добавя медията и добавя, че във вторник термометрите ще показват 41 градуса в Айдън, в югозападната част на страната на Егейско море. В сряда същите градуси се очаква да бъдат достигнати и в Анталия, но на отделни места очакваните температури може да достигнат и 45 градуса на сянка, добавя агенцията.

В централната част на страната, където се намира столицата Анкара, температурата през следващите дни ще бъде около 35 градуса, а в Истанбул градусите ще бъдат около 33, добавя Би Би Си.

От сряда нататък прогнозите са леко захлаждане, най-вече в региона на Мраморно море, но с очакване и за гръмотевични бури, посочва медията и припомня нуждата от консумация на повече течности по време на жегите.

Подобно предупреждение за тридневна гореща вълна вчера издадоха и гръцките власти.

Тридневна гореща вълна се очаква да обхване от понеделник до сряда цяла Гърция, като температурата на въздуха ще доближава и на места ще надхвърля 40 градуса по Целзий, съобщава телевизия Скай, цитирана от БТА.

Заради прогнозата в неделя се проведе заседание на специалната Комисия за оценка на риска, а гражданската защита отправи препоръки към гражданите да ограничат излагането си на слънце, да осигурят достатъчен прием на вода и да са внимателни за предотвратяване от риска от пожари.

Според експертите във вторник температурите в Тесалия ща достигнат до 40 – 41 градуса, а в района на Агринио, Западна Гърция, се предвиждат дори 42 градуса.

Температурите постепенно ще започнат да спадат – в сряда в Северна Гърция, а от четвъртък и в останалата част на страната.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    6 2 Отговор
    В Анталия беше 50+ градуса и пак издаянихме с много Efes и морски дарове под чадъра.

    Коментиран от #7

    20:55 20.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мдаа

    6 1 Отговор
    В Турция днес на плажа пристигна поредният натовски дрон натъпкан с експлозиви от укронацистите. Ще има наистина жега!

    21:07 20.07.2026

  • 4 Наблюдател

    10 3 Отговор
    Жегата ще бъде за краварите в Иран където в момента е 50 градуса и никакъв краварски войник не може да оцелее и 2 часа колкото и да е прехвален. Поредният краварски позор предстои!

    21:10 20.07.2026

  • 5 Алекс

    4 2 Отговор
    Нека да 60 градуса.

    21:11 20.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    В сънищата ти може и да е било.Имала съм нещастието да доживея такава температура на 12.07 миналата седмица в двора термометъра беше 52 на слънце в 14:30 ч излязох да пуша в двора понеже в къщата не пушим а в гаража няма климатик и е жестоко да осмърдявам на цигари после няма измирисване в тези жеги.Едно че не издържах да изпуша цигарата под чадъра от жега все едно си в загрята фурна с вентилатор .А на плажа на пясъка забрави ти не можеш седя бе човек още по горещо как дишаш ?Освен ако си в водата ама колко да издържиш и без шапка на морето след 18 ,19 ч излизаме в тези жеги то не се трае на вън .

    21:55 20.07.2026

  • 8 Пепа

    2 2 Отговор
    Искам в Турция жегите да ударят 70 градуса.

    21:57 20.07.2026

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