Село в Англия гласува за независимост заради бежанци

Жителите на малкото английско село Пидингтън (Оксфордшър) предприеха безпрецедентен бунт срещу правителството в Лондон.

Малко след полунощ местно време те обявиха провеждането на символичен референдум за излизане от Обединеното кралство. Това е крайна мярка на протест срещу плановете на Министерството на вътрешните работи за изграждане на мащабен мигрантски лагер в непосредствена близост до домовете им.

Защо малкото село Пидингтън иска независимост от Лондон?

Острото недоволство на местната общност е провокирано от официалното решение на Лондон да превърне бивша военна база на Министерството на отбраната (MoD Bicester) в център за настаняване на кандидати за убежище. Планира се в обекта да бъдат настанени над 1250 мъже, предимно пълнолетни мигранти. По данни на Sky News, местното население се чувства изцяло „изоставено и игнорирано от министрите“ заради липсата на предварителни консултации.

Парадоксът е, че самото село Пидингтън наброява едва около 350-400 жители. Новият мигрантски лагер практически ще утрои населението в района. Местните хора изразяват сериозни опасения за сигурността на семействата си и за спад в цените на имотите. Според The Telegraph инициативата за вота е вдъхновена от Декларацията за независимост на САЩ, като цели да привлече вниманието към липсата на демократичен диалог.

Има ли правна стойност референдумът за излизане от Обединеното кралство?

Юридически погледнато, референдумът има изцяло символичен характер. Британското законодателство не предвижда правен механизъм, чрез който отделно село или град може едностранно да обяви независимост от Великобритания. Въпреки това, гласуването е ясен политически сигнал към правителството на страната.

Министерството на вътрешните работи аргументира бързото разкриване на лагера с поетия ангажимент към британските данъкоплатци за спешно затваряне на скъпоструващите хотели за бежанци. В официална позиция, цитирана от LBC, правителството признава за очакваната местна съпротива, но подчертава, че използването на затворени военни обекти е наложително за овладяване на миграционния натиск и стабилизиране на бежанската система в страната.