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Украйна атакува с ракети и дронове Белгород
  Тема: Украйна

Украйна атакува с ракети и дронове Белгород

21 Юли, 2026 03:58, обновена 21 Юли, 2026 04:01 964 8

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  • ракети

Масирани удари оставиха руския граничен регион без ток и вода

Украйна атакува с ракети и дронове Белгород - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили (ВСУ) предприеха мащабни въздушни атаки срещу Белгород и Белгородска област през изминалото денонощие, съобщиха местните власти и международни наблюдатели.

Операцията е част от засиления натиск на Киев за прекъсване на военната логистика и енергийната инфраструктура на Руската федерация.

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Според информация от и.д. губернатор на региона Александър Шуваев, цитиран от руския новинарски канал Telegram Astra (t.me/astrapress), в резултат на ракетните удари е поразена критична енергийна инфраструктура. Поредица от експлозии са довели до сериозни пожари в местни подстанции, което е предизвикало мащабни прекъсвания на електрозахранването и водоподаването в Белгород и съседните общини.

Официалният доклад на Генералния щаб на ВСУ, разпространен от украинската медия Ukrainska Pravda, потвърждава удари по логистични възли и позиции на руската противовъздушна отбрана. Регистрирани са успешни атаки срещу наземни станции за управление на безпилотни летателни апарати (БПЛА) в района на Наумовка, Белгородска област.

Паралелно с ракетния обстрел, Украйна е извършила и масирана офанзива с дронове по цели във вътрешността на Русия, включително и към Московска област, допълва информационната агенция Deutsche Welle. По данни на руското Министерство на отбраната, по-голямата част от снарядите и безпилотните апарати са били прехванати, но падащите отломки са нанесли щети на десетки жилищни сгради и цивилни автомобили. Съобщава се за жертви и десетки ранени граждани в пограничните райони вследствие на ескалацията.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стенли

    8 8 Отговор
    Много скоро оставите ще почистват яростта на Москва 🚽🇺🇦🚾🚻

    04:03 21.07.2026

  • 2 Стенли

    10 6 Отговор
    Много скоро осраинците ще почувстват яростта на Москва 🚾🇺🇦🚻🚽

    04:13 21.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 6кк

    1 2 Отговор
    Няма вече Русия...лек път към верността..

    05:31 21.07.2026

  • 7 Дай боже

    0 2 Отговор
    Много цивилни жертви

    06:00 21.07.2026

  • 8 Един

    0 0 Отговор
    Каквото повикало...

    06:52 21.07.2026

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