Украинските въоръжени сили (ВСУ) предприеха мащабни въздушни атаки срещу Белгород и Белгородска област през изминалото денонощие, съобщиха местните власти и международни наблюдатели.

Операцията е част от засиления натиск на Киев за прекъсване на военната логистика и енергийната инфраструктура на Руската федерация.

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Според информация от и.д. губернатор на региона Александър Шуваев, цитиран от руския новинарски канал Telegram Astra (t.me/astrapress), в резултат на ракетните удари е поразена критична енергийна инфраструктура. Поредица от експлозии са довели до сериозни пожари в местни подстанции, което е предизвикало мащабни прекъсвания на електрозахранването и водоподаването в Белгород и съседните общини.

Официалният доклад на Генералния щаб на ВСУ, разпространен от украинската медия Ukrainska Pravda, потвърждава удари по логистични възли и позиции на руската противовъздушна отбрана. Регистрирани са успешни атаки срещу наземни станции за управление на безпилотни летателни апарати (БПЛА) в района на Наумовка, Белгородска област.

Паралелно с ракетния обстрел, Украйна е извършила и масирана офанзива с дронове по цели във вътрешността на Русия, включително и към Московска област, допълва информационната агенция Deutsche Welle. По данни на руското Министерство на отбраната, по-голямата част от снарядите и безпилотните апарати са били прехванати, но падащите отломки са нанесли щети на десетки жилищни сгради и цивилни автомобили. Съобщава се за жертви и десетки ранени граждани в пограничните райони вследствие на ескалацията.