Доставките на газ за Сърбия са гарантирани до 1 януари 2028 година, обяви директорът на "Сърбиягаз" Душан Баятович, предават сръбските медии, цитирани от БТА.

Той добави, че очаква настоящият договор с Русия да бъде удължен и през следващите тримесечия.



Според него Сърбия си е осигурила достатъчни газови резерви за предстоящата зима.

Баятович заяви пред сръбската обществена телевизия РТС, че хранилищата в Унгария продължават да се запълват със скорост от 1 милион до 1,2 милиона кубически метра на ден и че ако финансовите възможности позволяват, „Сърбиягаз“ ще продължи да увеличава резервите.

Баятович казва, че Сърбия може да се снабдява с газ от няколко посоки - от Азербайджан, Гърция, Турция и през Северно море, но че тези количества са значително по-скъпи от руския газ.

Той добави, че държавната компания "Сърбиягаз" ще продължи да поддържа цената на газа в Сърбия конкурентна.

Директорът на "Сърбиягаз" добавя, че след завършване на допълнителни сондажи, най-голямото подземно хранилище за газ в Сърбия "Банатски двор" ще може да доставя до 12 милиона кубически метра газ на ден, което, по думите му, би позволило на страната да бъде подсигурена за дълго време при извънредни обстоятелства.

Баятович заяви, че изграждането на газова инфраструктура продължава, включително газопровода до Румъния и проекта за газова електроцентрала край Ниш в сътрудничество с Азербайджан.