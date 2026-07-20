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Доставките на газ за Сърбия са гарантирани до 1 януари 2028 година

Доставките на газ за Сърбия са гарантирани до 1 януари 2028 година

20 Юли, 2026 21:22 633 9

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Сърбия може да се снабдява с газ от няколко посоки - от Азербайджан, Гърция, Турция и през Северно море

Доставките на газ за Сърбия са гарантирани до 1 януари 2028 година - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доставките на газ за Сърбия са гарантирани до 1 януари 2028 година, обяви директорът на "Сърбиягаз" Душан Баятович, предават сръбските медии, цитирани от БТА.

Той добави, че очаква настоящият договор с Русия да бъде удължен и през следващите тримесечия.

Според него Сърбия си е осигурила достатъчни газови резерви за предстоящата зима.

Баятович заяви пред сръбската обществена телевизия РТС, че хранилищата в Унгария продължават да се запълват със скорост от 1 милион до 1,2 милиона кубически метра на ден и че ако финансовите възможности позволяват, „Сърбиягаз“ ще продължи да увеличава резервите.

Баятович казва, че Сърбия може да се снабдява с газ от няколко посоки - от Азербайджан, Гърция, Турция и през Северно море, но че тези количества са значително по-скъпи от руския газ.

Той добави, че държавната компания "Сърбиягаз" ще продължи да поддържа цената на газа в Сърбия конкурентна.

Директорът на "Сърбиягаз" добавя, че след завършване на допълнителни сондажи, най-голямото подземно хранилище за газ в Сърбия "Банатски двор" ще може да доставя до 12 милиона кубически метра газ на ден, което, по думите му, би позволило на страната да бъде подсигурена за дълго време при извънредни обстоятелства.

Баятович заяви, че изграждането на газова инфраструктура продължава, включително газопровода до Румъния и проекта за газова електроцентрала край Ниш в сътрудничество с Азербайджан.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Ние също не ядем доматито с колците и си имаме фотоволтоваци по цялата територия.

    Коментиран от #7

    21:27 20.07.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    5 4 Отговор
    2028г руската федерация минава на Външно управление, докато федеративните републики станат самостоятелни, а република Якутия подаде молба за 51-ви Американски Щат 👈
    Краят на руската федерация е не дали, не кога.
    Виче е решено в кабинетите на Белия дом. Руската нефт, газ, злато, диаманти стават Американски !!! Това е, бивши таваришчи.

    Коментиран от #3

    21:30 20.07.2026

  • 3 Да трот.ке

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    И като се събуди, пак тролене те чакаше! 😄

    Коментиран от #4

    21:32 20.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Уcpaно pycначе

    4 3 Отговор
    Русия в сегашния си вид приключи, но още не го знае !!! Твърде е опасна за собствения си празноглав народ. Нали искате да живеете като на Запад, с дънки, западни автомобили, лукс ? Само Външно управление може да го осигури, след като не можете сами се управлявате мартишки.......

    Коментиран от #6

    21:37 20.07.2026

  • 6 Тихо

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Уcpaно pycначе":

    Друсан! Да не се мислиш за Зелю, та като шмъркориш да не те арестуват?!

    Коментиран от #8

    21:39 20.07.2026

  • 7 ?????

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    И перки все пак.

    21:44 20.07.2026

  • 8 Майор Деянов, на всеки километър

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тихо":

    Русначето ycpaно е право.
    Украйна се оказа пробен камък, на който Русия v2.0 се провали с трясък, че и разсипа всичкото наследено даром от СССР. От тук наситна за руска държовност и самостоятелност не може се говори. Русия ще бъде поделена между Китай и С.А.Щ., при това нито един руснак няма да бъде недоволен, с ужас ще си спомнят руската мизерия.

    21:45 20.07.2026

  • 9 1488

    3 0 Отговор
    газта от русия си тече по тръбата москва-белград дето разбойко построи на путлер за 2 млрд лева и даже такси не щя, а ние купуваме през посредници на десеторни цени

    22:01 20.07.2026

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