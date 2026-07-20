Кабинетът предлага на парламента да разреши пребиваване на самолети от САЩ на летище „Безмер“

Министерският съвет предлага на Народното събрание да разреши пребиваването на територията на Република България на до осем самолета КС-135, до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване.
Решението е на база получена дипломатическа нота от САЩ с искане те да бъдат разположени в авиационна база „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Целта е осигуряване на подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Това съобщават от пресцентъра на Министерски съвет.
Предложението на правителството е в съответствие със Споразумението между Република България и САЩ за сътрудничество в областта на отбраната от 2006 г., съгласно което авиационна база „Безмер“ е определена за съоръжение за съвместно използване.
С оглед характера на заявеното намерение за пребиваването, обявено в нотата на САЩ, решението за пребиваване трябва да бъде взето от Народното събрание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
18:27 20.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 тиририрам
Разбира се, винаги има и такива, които поставят националните интереси на заден план, но те няма да стигнат до балотажа.
18:30 20.07.2026
6 Сега
18:30 20.07.2026
7 Радев срещу Радев
Сега премиера Радев ще трябва аргументирано да убеди лидера на мнозинството в НСъбрание Румен Радев, да се гласува пребиваването на цистерни в Безмер, за операцията на САЩ в Иран.
НАТО този път не участва в това базиране.
Кой от двамата Радев ще вземе превес и кой от тях ще се скрие зад решението на Нар.Събрание? :)
18:31 20.07.2026
8 Пламен
Или като Двуликия Анус. :)
18:32 20.07.2026
9 Мунчо Копейкин празнодумеца
18:32 20.07.2026
10 Това е безумие!
В Анкара, Радев се срещна с този и онзи, но не й с Тръмп!
Защо?
И утре, ще гласуват че обявяваме война на Иран! Така излиза!
Радев се самозабрави!
18:32 20.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 айде хаерлия да е аеца ни
18:34 20.07.2026
13 Пламен
Забавно изглежда отстрани. :)
18:37 20.07.2026
14 Радев
Той работи против Европа и против България.
Иска да откъсна България от Европа, което автоматично означава да я вкара в руската орбита!
Тръмп няма да има нищо против! Той също ненавижда Европа!
Тръмп, Путин и Радев са врагове на Европа и на България.
За това Радев не включва България в европейските инициативи и програми за въоръжаване и защита. Каквато е Фрея!
ППДБ са Шарлатаните на Радев, които го докараха на власт!
Сега реват с КРОКОДИЛСКИ СЪЛЗИ!
Коментиран от #27
18:38 20.07.2026
15 Европа или евразийска кенF
Имам впечатления от някои, които подкрепят Радев.
Общото между тях е, че това са мързеливи безделници, некадърници и мърморковци, които завиждат на кадърните, работливите и предприемчивите. Както и склеротизирали пенсионери, които постоянно хленчат, че пенсиите им са ниски и че обществото им е длъжно. А най-вече бивши комунистически номенклатурчици, които не могат да се справят в страна с пазарна икономика.
И това е в страна в която има глад на работна ръка. Страна, която внася работна ръка от най-екзотични дестинации. Страна в която, по данни на НСИ, над 600 хиляди души в работоспособна възраст, нито учат, нито работят.
Всички те си мечтаят за връщане на комунистическата уравниловка, на Единните Щатни таблици, когато кадърни и некадърни, работливи и мързеливи, умни и тъпи, получаваха едно и също заплащане. Когато креативните и динамичните издържаха тунеядците и синекурите.
Такива бяха поддръжниците на ГЕРБ, такива са и поддръжниците на ПБ.
Най-некадърната и примитивна част от българския народ, което кибичи по кафенетата, градинските пейки и долнопробните закусвални и кръчмета и все се надява някой да му оправи положението.
18:40 20.07.2026
16 Дипломат
18:45 20.07.2026
17 На 19 април
18:47 20.07.2026
18 Иван
18:48 20.07.2026
19 ДА ПРИВЕДАТ 15 20 МИЛИАРДА
18:48 20.07.2026
20 ТЪПИ ЕВРОГЕЙЗЪРИ
18:52 20.07.2026
21 Сатана Z
Коментиран от #25, #35
18:54 20.07.2026
22 Банда национални предатели !
Друго си е "офицерската" му чест.
❌ Този ни вкарва във война. Без мандат на НАТО. Европейският съюз е против! Германия - "Това не е нашата война!". Испания - твърд отказ. Италия - твърд отказ, Турция, Гърция, Франция, Дания, Холандия и т.н. Мнозинството от европейските ни партньори.
📣 Преди изборите говореше друго!
⁉️Какви гаранции дава Радев за сигурността на България днес? За населението и икономиката? Срещу какво? Нали твърди, че нямаме противовъздушна отбрана! Ракети стигат ли дотук? Повтарям - НАТО не участва в тази война! Оттам гаранции няма!
🔔 Няма каша, в която Радев да не забърка България за три месеца.
18:55 20.07.2026
23 Калоян Методиев бивш шеф на радев
⁉️Какъв пример дава за спазване на закона от гражданите като сама брутално нарушава закона? На всеки три месеца трябва да свиква КСНС. От 7 месеца не си мръдна пръста. Глуха и сляпа ли е за случващото се в държавата и света?
📢 Да не говорим, че като институция е жалко хвалебствено ехо на всяка глупост на правителството - катастрофалният бюджет, лавината външнополитически гафове, войнстващия милитаризъм.
🩼 Йотова е 132-ят прогресистки депутат. По-пасивен и жалък президент не сме имали. По-антисоциален и антинационален. По-нищоправещ. Никога!
🏢 Държавен глава е, а не стъпва в чужбина. Не прави обръщения. Главнокомандващ, който се "влачи" след всяко безумно решение на кабинета в сектора. Президент, който не защити нито една социална група от бюджетните удари.
👎Оставането й на поста е абсолютно безпредметно. Не е коректив, алтернатива на правителството. Не представлява държавата в международните отношения. Не спазва закона. Не изразява никакви позиции в защита на нацията. В този си вид тя е ненужен разход на данъкоплатците. Срамът няма цена.
🇧🇬Политическите партии да свикат алтернативен КСНС без нея. Време е за радикална опозиционност и смели решения. Не може да се остави държавата в ръцете на безотговорни и зависими хора.
18:56 20.07.2026
24 Каква Еклектика !
После Се Чудим !
Защо Всичко е !
КЕ !
--
Не !
--
Ф ф !
18:56 20.07.2026
25 Пламен
До коментар #21 от "Сатана Z":По това време твоите Хитлер и Сталин бяха съюзници съгласно договора ,,Молотов-Рибентроп".
Забрави ли ?
18:57 20.07.2026
26 Костя дЪ простя - Късото
19:00 20.07.2026
27 нннн
До коментар #14 от "Радев":Коя Европа? На Урсула, Кая, Макрон, Мерц... , на 72-та пола, миграцията на ножа, Зелената сделка, Коалиция на желаещите и т.н.?
19:00 20.07.2026
28 ОБАДЕТЕ СЕ НА РЮТЕТО ДА ВИ ПАЗИ
19:00 20.07.2026
29 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
30 Истината
19:02 20.07.2026
31 Първо визите после самолетите
19:02 20.07.2026
32 Кремълската кукувица (румен Радев) лъже
19:02 20.07.2026
33 Послушко
19:03 20.07.2026
34 Плевнелиев
19:03 20.07.2026
35 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #21 от "Сатана Z":Пребиваването на немски войски е одобрено от Сталин и комунистите в БГ Парламента.
България до окупацията си на 6.09.1944 г. не е изпратила нито един войник на източния фронт и през цялото време на войната, започната от Хитлер и Сталин, е запазила дипломатически отношения с СССР.
19:04 20.07.2026
36 ХА ХА ХА
19:04 20.07.2026
37 ВСИЧКИТЕ ЕВРОПЬОДАЛИ
19:04 20.07.2026
38 Перо
19:06 20.07.2026
39 Дам
19:06 20.07.2026