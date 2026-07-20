Новини
България »
Всички градове »
Кабинетът предлага на парламента да разреши пребиваване на самолети от САЩ на летище „Безмер“

Кабинетът предлага на парламента да разреши пребиваване на самолети от САЩ на летище „Безмер“

20 Юли, 2026 18:24 631 39

  • министерски съвет-
  • парламент-
  • разрешение-
  • американски самолети-
  • авиобаза безмер

Решението е на база получена дипломатическа нота от САЩ с искане те да бъдат разположени в авиационна база „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Целта е осигуряване на подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Това съобщават от пресцентъра на Министерски съвет. 

Кабинетът предлага на парламента да разреши пребиваване на самолети от САЩ на летище „Безмер“ - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет предлага на Народното събрание да разреши пребиваването на територията на Република България на до осем самолета КС-135, до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване.
Решението е на база получена дипломатическа нота от САЩ с искане те да бъдат разположени в авиационна база „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Целта е осигуряване на подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Това съобщават от пресцентъра на Министерски съвет.

Предложението на правителството е в съответствие със Споразумението между Република България и САЩ за сътрудничество в областта на отбраната от 2006 г., съгласно което авиационна база „Безмер“ е определена за съоръжение за съвместно използване.
С оглед характера на заявеното намерение за пребиваването, обявено в нотата на САЩ, решението за пребиваване трябва да бъде взето от Народното събрание.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    23 3 Отговор
    Опичайте си акъла, преди хуси и иранци да са ни пратили хабер с някоя балистика! И не забравяйте как умря Чаушеску!

    18:27 20.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 тиририрам

    13 5 Отговор
    Парламентът няма да разреши, защото сме в предизборна ситуация.
    Разбира се, винаги има и такива, които поставят националните интереси на заден план, но те няма да стигнат до балотажа.

    18:30 20.07.2026

  • 6 Сега

    16 1 Отговор
    Парламентът бил предлагал..... След толкова много лъжи , грозни лъжи , абсолютна некоректност , меко казано , отвратително отношение към българските граждани , НИКАКЪВ РЕСПЕКТ към тях и България няма какво ТЕ да предлагат ! Или истината , или нищо ! На лъжци и всевъзможни престъпници никой никога не вярва !

    18:30 20.07.2026

  • 7 Радев срещу Радев

    14 3 Отговор
    След като се изрепчи и показа какъв гръбнак има да постави българския интерес, че цистерните за натовското учение нямат повече място на софийското летище, военният му министър обяви, че след ремонт тепърва натовски самолети ще пребивават там.
    Сега премиера Радев ще трябва аргументирано да убеди лидера на мнозинството в НСъбрание Румен Радев, да се гласува пребиваването на цистерни в Безмер, за операцията на САЩ в Иран.
    НАТО този път не участва в това базиране.
    Кой от двамата Радев ще вземе превес и кой от тях ще се скрие зад решението на Нар.Събрание? :)

    18:31 20.07.2026

  • 8 Пламен

    17 2 Отговор
    Ради е като Пилат Пинтийски.
    Или като Двуликия Анус. :)

    18:32 20.07.2026

  • 9 Мунчо Копейкин празнодумеца

    10 7 Отговор
    Многопластова външна политика е, когато даваш летище за удари по Иран и, по собствените ти думи, поемаш риск от ракетен удар, но отказваш да участваш в коалицията на желаещите, която включва противоракетен щит, защото това е против националния ти интерес. Да го напиша ли пак?

    18:32 20.07.2026

  • 10 Това е безумие!

    16 2 Отговор
    Какво общо имаме с войните, които САЩ водят по света!
    В Анкара, Радев се срещна с този и онзи, но не й с Тръмп!
    Защо?
    И утре, ще гласуват че обявяваме война на Иран! Така излиза!
    Радев се самозабрави!

    18:32 20.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 айде хаерлия да е аеца ни

    4 7 Отговор
    браво, дано скоро хусите уцелят аеца ни с няколко ракети

    18:34 20.07.2026

  • 13 Пламен

    6 6 Отговор
    Нашите дигитални копейки са в потрес .
    Забавно изглежда отстрани. :)

    18:37 20.07.2026

  • 14 Радев

    7 5 Отговор
    е агент на Тръмп и на Путин.

    Той работи против Европа и против България.
    Иска да откъсна България от Европа, което автоматично означава да я вкара в руската орбита!

    Тръмп няма да има нищо против! Той също ненавижда Европа!
    Тръмп, Путин и Радев са врагове на Европа и на България.
    За това Радев не включва България в европейските инициативи и програми за въоръжаване и защита. Каквато е Фрея!
    ППДБ са Шарлатаните на Радев, които го докараха на власт!
    Сега реват с КРОКОДИЛСКИ СЪЛЗИ!

    Коментиран от #27

    18:38 20.07.2026

  • 15 Европа или евразийска кенF

    6 6 Отговор
    Имах впечатления от някои, които подкрепяха Борисов.
    Имам впечатления от някои, които подкрепят Радев.
    Общото между тях е, че това са мързеливи безделници, некадърници и мърморковци, които завиждат на кадърните, работливите и предприемчивите. Както и склеротизирали пенсионери, които постоянно хленчат, че пенсиите им са ниски и че обществото им е длъжно. А най-вече бивши комунистически номенклатурчици, които не могат да се справят в страна с пазарна икономика.
    И това е в страна в която има глад на работна ръка. Страна, която внася работна ръка от най-екзотични дестинации. Страна в която, по данни на НСИ, над 600 хиляди души в работоспособна възраст, нито учат, нито работят.
    Всички те си мечтаят за връщане на комунистическата уравниловка, на Единните Щатни таблици, когато кадърни и некадърни, работливи и мързеливи, умни и тъпи, получаваха едно и също заплащане. Когато креативните и динамичните издържаха тунеядците и синекурите.
    Такива бяха поддръжниците на ГЕРБ, такива са и поддръжниците на ПБ.
    Най-некадърната и примитивна част от българския народ, което кибичи по кафенетата, градинските пейки и долнопробните закусвални и кръчмета и все се надява някой да му оправи положението.

    18:40 20.07.2026

  • 16 Дипломат

    1 1 Отговор
    Неразрешаването е акт на обявяване на война!

    18:45 20.07.2026

  • 17 На 19 април

    5 0 Отговор
    трезви ли бяхте?

    18:47 20.07.2026

  • 18 Иван

    4 1 Отговор
    Ми тия от тоя парламент много реваха, когато Гюров разреши за самолетите в София

    18:48 20.07.2026

  • 19 ДА ПРИВЕДАТ 15 20 МИЛИАРДА

    1 1 Отговор
    За Три месеца наем...и но проблем

    18:48 20.07.2026

  • 20 ТЪПИ ЕВРОГЕЙЗЪРИ

    2 3 Отговор
    Като се подлагате в чужди войни сега кой ще ви защитава бе??

    18:52 20.07.2026

  • 21 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Решението е взето,но Летеца търси съучастници в престъплението за предоставяне на българската територия за война .Също като правителство на проф. Богдан Филов предостави на Хитлер германски войски да пребивават на наша територия да ни пазят от Руска окупация .

    Коментиран от #25, #35

    18:54 20.07.2026

  • 22 Банда национални предатели !

    4 0 Отговор
    Радев ще предложи на парламентарната група на Радев да гласува решението на Радев, за да може да каже Радев, че не е решил Радев, а парламентарната група на Радев.
    Друго си е "офицерската" му чест.
    ❌ Този ни вкарва във война. Без мандат на НАТО. Европейският съюз е против! Германия - "Това не е нашата война!". Испания - твърд отказ. Италия - твърд отказ, Турция, Гърция, Франция, Дания, Холандия и т.н. Мнозинството от европейските ни партньори.
    📣 Преди изборите говореше друго!
    ⁉️Какви гаранции дава Радев за сигурността на България днес? За населението и икономиката? Срещу какво? Нали твърди, че нямаме противовъздушна отбрана! Ракети стигат ли дотук? Повтарям - НАТО не участва в тази война! Оттам гаранции няма!
    🔔 Няма каша, в която Радев да не забърка България за три месеца.

    18:55 20.07.2026

  • 23 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    4 0 Отговор
    България президент реално няма. Йотова удари всички възможни дъна.

    ⁉️Какъв пример дава за спазване на закона от гражданите като сама брутално нарушава закона? На всеки три месеца трябва да свиква КСНС. От 7 месеца не си мръдна пръста. Глуха и сляпа ли е за случващото се в държавата и света?

    📢 Да не говорим, че като институция е жалко хвалебствено ехо на всяка глупост на правителството - катастрофалният бюджет, лавината външнополитически гафове, войнстващия милитаризъм.

    🩼 Йотова е 132-ят прогресистки депутат. По-пасивен и жалък президент не сме имали. По-антисоциален и антинационален. По-нищоправещ. Никога!

    🏢 Държавен глава е, а не стъпва в чужбина. Не прави обръщения. Главнокомандващ, който се "влачи" след всяко безумно решение на кабинета в сектора. Президент, който не защити нито една социална група от бюджетните удари.

    👎Оставането й на поста е абсолютно безпредметно. Не е коректив, алтернатива на правителството. Не представлява държавата в международните отношения. Не спазва закона. Не изразява никакви позиции в защита на нацията. В този си вид тя е ненужен разход на данъкоплатците. Срамът няма цена.

    🇧🇬Политическите партии да свикат алтернативен КСНС без нея. Време е за радикална опозиционност и смели решения. Не може да се остави държавата в ръцете на безотговорни и зависими хора.

    18:56 20.07.2026

  • 24 Каква Еклектика !

    2 0 Отговор
    Какво Чудо !

    После Се Чудим !

    Защо Всичко е !

    КЕ !

    --

    Не !

    --

    Ф ф !

    18:56 20.07.2026

  • 25 Пламен

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    По това време твоите Хитлер и Сталин бяха съюзници съгласно договора ,,Молотов-Рибентроп".
    Забрави ли ?

    18:57 20.07.2026

  • 26 Костя дЪ простя - Късото

    2 0 Отговор
    Друга долна лъжа от брифинга днес, която е много лесно проверима. Прогресивните не са скъсили периода за пребиваване на американски самолети до 30 юни на летище Васил Левски. Разрешението от предходното управление беше до края на месец май. Кабинетът на Радев УДЪЛЖИ престоя им до 30 юни!

    19:00 20.07.2026

  • 27 нннн

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Радев":

    Коя Европа? На Урсула, Кая, Макрон, Мерц... , на 72-та пола, миграцията на ножа, Зелената сделка, Коалиция на желаещите и т.н.?

    19:00 20.07.2026

  • 28 ОБАДЕТЕ СЕ НА РЮТЕТО ДА ВИ ПАЗИ

    1 3 Отговор
    Нали сте пьодали - ще се разберете.

    19:00 20.07.2026

  • 29 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 30 Истината

    2 1 Отговор
    РУМЕН РАДЕВ Е НАЦИОНАЛЕН ПРЕДАТЕЛ........ Продаде България на краварите, а министърът му на вътрешните работи ще им праща данни за всеки българин ...

    19:02 20.07.2026

  • 31 Първо визите после самолетите

    1 0 Отговор
    Сделката е кратка и ясна...лудия да нареди на администрацията след 1 час да нема визи за българи който не са криминално проявени и осъждани и самолетите да идват инак нема летище

    19:02 20.07.2026

  • 32 Кремълската кукувица (румен Радев) лъже

    0 0 Отговор
    Щял да пита Народното събрание! Военните вече знаят от кога и къде ще бъдат самолетите.

    19:02 20.07.2026

  • 33 Послушко

    0 0 Отговор
    Испанците отказаха да предоставят базите си на Тръмп. Радев послушно ще наведе глава. Ние войната на Тръмп де факто я подкрепяме по този начин. Радев подкрепя и войната на Путин. Толкова от "миролюбеца" Радев.

    19:03 20.07.2026

  • 34 Плевнелиев

    0 0 Отговор
    От Президент когато става министър председател виждате истинското му лице скъпи сънародници ! Не искам да Ви плаша ,но най -кошмарните и мракобесни времена за България предстоят ! Колкото по -бързо този Радев го махнем от МС ,толкова по -малко щети ще имаме !!! Няма пари в бюджета защото неговите служебни кабинети само харчеха готови бюджети ! А сега харчат нашите пари за жп линия до Турция ,за нови ремонти на пътищата ,за нови самолети ,но не и за благосъстояние на нацията ! Да Ви е яка гърбината !

    19:03 20.07.2026

  • 35 Клета невежа копейка 🤪

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    Пребиваването на немски войски е одобрено от Сталин и комунистите в БГ Парламента.
    България до окупацията си на 6.09.1944 г. не е изпратила нито един войник на източния фронт и през цялото време на войната, започната от Хитлер и Сталин, е запазила дипломатически отношения с СССР.

    19:04 20.07.2026

  • 36 ХА ХА ХА

    0 0 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! ТИЯ СА КАТО ОНИЯ ! ОБЕЩАХА ЕДНО НО ВЪРШАТ ДРУГО И ТО ВСЕ В УЩЪРБ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ! А ДА ВИДИМ КОЛКО МИРНИ ЖИТЕЛИ ЩЕ ЗАГИНАТ ОТ ЯМБОЛ ПРИ ОТВЕТЕН УДАР ОТ ИРАН И КОЛКО ПАРЛАМЕНТАРИСТИ ОТ ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ НАВРЕНИ В ПАРЛАМЕНТА ???????

    19:04 20.07.2026

  • 37 ВСИЧКИТЕ ЕВРОПЬОДАЛИ

    1 1 Отговор
    В момента са в паника. Подпалиха войни, за които ще отговарят скоро. Патриотите няма да ги спасят.

    19:04 20.07.2026

  • 38 Перо

    1 0 Отговор
    Това решение е взето отдавна от Радев, защото преди 4 седмици гръцкия парламент взе положително решение за противоракетна отбрана на БГ. Искането е направено отдавна и е било съгласувано, безусловно! Ние ще плащаме за чужда война и това непредвидено перо в бюджета ще се избива от здравни и социални разходи.

    19:06 20.07.2026

  • 39 Дам

    0 0 Отговор
    Това е малко капан за опозицията ... Предполагам, че ПП-Дб ще излезнат криви както и да гласуват 🤣 иначе Радев е напълно невменяем

    19:06 20.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол