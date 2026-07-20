Доналд Тръмп: Остава им още малко, ракетите им свършват! Техеран: Бяхме предадени

Иран заяви днес, че дипломатическите усилия и разговорите със САЩ чрез посредници продължават въпреки американските бомбардировки на иранска територия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Бяхме информирани от посредниците, получихме съобщения, няма да навлизам в подробности, но основното е, че дипломатическият апарат действаше в последните дни и известни идеи ни бяха предадени от някои посредници", заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи на пресконференция в Техеран, на която присъстваха и журналисти от АФП.

Пакистан, Катар и Оман играят ролята на посредници между Техеран и Вашингтон, припомня агенцията.

Ормузкият проток не може да се използва за заплахи за сигурността към Иран, заяви също Багаи в момент, когато Техеран и Вашингтон си оспорват контрола върху този стратегически морски район..

"Не трябва да допускаме първоначалното предназначение на този морски път отново да бъде променено, за да се заплашват сигурността и националните интереси на Иран", каза говорителят на иранското външно министерство и подчерта, че страната му е решена да вземе необходимите мерки, за са гарантира суверенитета си.

Иран призова също Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да осъди вчерашните американски удари, чиято мишена според Техеран е била строяща се ядрена централа в Дарховин, в югозападната част на страната.

"Иран [...] очаква Управителния съвет на МААЕ и генералният директор на МААЕ, които редовно заемат позиция по въпроса за иранската ядрена програма, да заявят ясно позицията си и по тази тема и да осъдят престъплението, извършено от САЩ", каза още на пресконференцията Багаи.

Междувременно агенция ИРНА предаде, че заместник-министърът на външните работи на Иран по правните и международните въпроси Казем Гарибабади е отправил предупреждение към САЩ във връзка с атаката срещу проекта за атомната електроцентрала "Дарховин", определяйки удара като опасен акт на агресия срещу гражданската ядрена инфраструктура на страната.

В публикация в социалната мрежа Екс Гарибабади днес заявява, че американският удар по строящата се централа представлява "опасно посегателство срещу мирната инфраструктура на Иран" и че Вашингтон носи "пълна отговорност за последиците, произтичащи от нарастващата несигурност и нестабилност".

"Иран категорично осъжда този акт на агресия и ще предприеме необходимите мерки, за да защити своите национални интереси и сигурност", допълва той.

Предупреждението е отправено, след като американски удар порази вчера строящия се ядрен обект в иранската провинция Хузестан, отбелязва ИРНА. АЕЦ "Дарховин" е един от основните граждански проекти на Иран в областта на ядрената енергетика. Предназначението на централата е да произвежда електроенергия за националната електропреносна мрежа, подчертава иранската държавна агенция.

Иран потвърди, че е получил предложения и идеи от посредници за деескалация на напрежението със САЩ, като говорителят на МВнР на Ислямската република работи Есмаил Багаи заяви, че дипломатическите усилия на страната продължават успоредно с реакцията на въоръжените ѝ сили, предаде националната новинарска агенция ИРНА.

По време на редовна пресконференция Багаи коментира съобщения, предполагащи, че Катар е предложил нови инициативи за съживяване на преговорите, включително спекулации относно предложено 10-дневно прекратяване на огъня между Техеран и Вашингтон.

Въпросът се отнасяше до неотдавнашното посещение на външния министър Абас Арагчи в Катар, за да изрази съболезнования на катарските служители за смъртта на емир шейх Хамад бин Халифа Ал Тани, по време на което, както беше съобщено, се е срещнал и със своя катарски колега.

Багаи заяви, че е ясно, че посредниците работят активно за предотвратяване на по-нататъшна ескалация.

„В същото време Иран няма да пести усилия, за да спре престъпленията на САЩ“, отбеляза той.

Той добави, че докато въоръжените сили на Иран реагират „със сила и решителност“ и се насочват към източниците на американска агресия, дипломатическият апарат на страната също е напълно ангажиран с изпълнението на своите отговорности.

„Потвърждавам, че дипломатическият апарат, в координация със защитниците на родината във въоръжените сили, изпълнява своите задължения“, каза Багаи, добавяйки, че „предложенията, представени чрез посредници, ни бяха предадени и ние ги получихме“. „Предпочитам обаче да не навлизам в подробностите им на този етап“, заключи той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че последните удари по цели в Иран са били нанесени в отговор на смъртта на американски военнослужещи в региона, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Тези велики хора, тези велики патриоти бяха там и се бореха, за да не може Иран да се сдобие с ядрено оръжие“, каза Тръмп пред журналисти след завръщането си от финала на Световното първенство по футбол. „Тази нощ отново им нанесохме много тежки удари.“

Тръмп заяви, че ударите са били нанесени „в памет“ на загиналите военнослужещи.

Той каза също, че Иран е понесъл тежки военни загуби в конфликта.

„Във военно отношение те загубиха почти всичко“, заяви Тръмп. „Остана им съвсем малко. Имат някакви ракети. Имат някакви дронове. Имат известни производствени възможности, но не много.“

Тръмп каза също, че Съединените щати контролират Ормузкия проток.

„Ние контролираме протока. Те не контролират нищо. Така че ще видим какво ще стане“, заяви той.

Иран оспорва това твърдение и посочва, че рамково споразумение, постигнато в средата на юни, предоставя на Техеран изключителната отговорност за управлението на стратегическия морски път.

Конфликтът за Ормузкия проток, ключов маршрут за световните енергийни доставки, отново ескалира от началото на юли.

През изминалата седмица Съединените щати съобщиха за най-големия брой загинали американски военнослужещи от няколко месеца насам. В събота американските въоръжени сили обявиха смъртта на двама военнослужещи при ирански нападения – първите подобни жертви, за които бе съобщено от началния етап на конфликта.

Вчера Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че друг американски военнослужещ е загинал в събота в Северен Ирак при обезвреждането на невзривен боеприпас от свален ирански дрон камикадзе. С това потвърденият брой на загиналите американски военнослужещи в конфликта достигна 17.

Американските въоръжени сили съобщиха, че са приключили девета поредна нощ на удари срещу Иран, при които са атакували, наред с други цели, командни центрове и комуникационни мрежи, предаде АФП.

Нощните удари „бяха насочени срещу ирански военни командни центрове, обекти за противовъздушна отбрана и наблюдение на крайбрежието, военноморски способности, площадки за изстрелване на ракети и дронове, както и комуникационни мрежи, за да бъде допълнително намалена способността на Иран да напада търговски кораби и цивилни моряци, преминаващи през Ормузкия проток“, написа в социалната платформа „Екс“ Централното командване на въоръжените сили на САЩ.

Междувременно външният министър на Турция Хакан Фидан призова за връщане към постигнатото миналия месец временно споразумение между САЩ и Иран, което трябваше да сложи окончателен край на сраженията помежду им, като заяви, че Турция и Катар координират тясно усилията си за възобновяване на дипломатическите инициативи и ограничаване на регионалната нестабилност в Близкия изток, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“.

След вчерашното си посещение в Доха, в рамките на което турският външен министър се срещна с катарския премиер и външен министър шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, Фидан заяви пред „Катар ТВ“, че в момента катарските власти използват „всички конструктивни методи и всички налични канали“, за да разрешат настоящата криза. „Надяваме се, че в следващите дни ще получим добри новини. Турция е в тясна координация с Катар по този въпрос“, допълни той.

Фидан заяви още, че размяната на удари между САЩ и Иран е навредила на регионалните икономики и предупреди, че разпалването на по-широк конфликт ще създаде допълнителна нестабилност. Той добави, че атаките срещу инфраструктурата в региона правят възобновяването на дипломацията още по-належащо.

„Нашето желание е споразумението между Иран и Америка да бъде възстановено отново възможно най-скоро“, каза още Фидан, като припомни, че двете страни вече постигнаха временно споразумение чрез посредничеството на Пакистан и усилията на Катар и Турция. „Въпреки че се отдалечихме от тази точка (постигането на споразумение), трябва да се върнем към нея“, допълни Фидан.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви днес, че е взел на прицел самолети на американските въоръжени сили на летището в Акаба в Йордания, като е „нанесъл сериозни щети на няколко от тях“, предаде иранската държавна телевизия, цитирана от АФП.

Тежки транспортни и патрулни самолети, „принадлежащи на нашественическата американска армия на летището в Акаба, бяха поразени с балистични ракети, при което на няколко от тях бяха нанесени сериозни щети“, се казва в изявление, разпространено от телевизията.

Гвардейците на революцията казаха още, че са задържали два петролни танкера, които се опитвали да преминат през Ормузкия проток без разрешение от Техеран, предадоха иранската държавна телевизия и агенция Тасним.

„Късно снощи два петролни танкера, [...] които се опитваха да влязат и да излязат по определяния като опасен и рискован южен маршрут през Ормузкия проток, се взривиха и бяха обездвижени“, се посочва в изявление на гвардейците.

Броят на корабите, преминаващи през Ормузкия проток, остана малък през уикенда, докато Съединените щати и Иран засилиха нападенията си в Близкия изток, предаде ДПА.

Вчера през протока са преминали 4 кораба спрямо 8 предишния ден, сочат данни на "Лондон Сток Ексчейндж Груп" (LSEG), една от водещите световни компании за финансова инфраструктура, данни и анализи, а също така и собственик на Лондонската фондова борса. От петък насам в протока са навлезли най-малко 3 танкера за петролни продукти и един супертанкер за суров петрол, за да натоварят петрол, показват данните.

От четвъртък насам не са забелязани танкери за втечнен природен газ, преминаващи през протока.

Данните на LSEG обхващат преминаването на контейнеровози, кораби за насипни товари, автомобиловози и танкери, превозващи петрол, газ и химикали.

Службата за морски търговски операции на Великобритания (UKMTO) съобщи днес, че е получила сигнал за инцидент на 8 морски мили (14,8 км) северозападно от оманското селище Кумзар, където според информация от проверен източник кораб гори, предаде Ройтерс. Причината за пожара не е установена.



На този фон цената на петрола скочи до над 90 долара за барел - най-високата ѝ стойност от юни насам. В началото на днешната азиатска търговия сортът Брент с доставка през септември регистрира покачване с 2,72 на сто до 90,5 долара за барел, предаде АФП.