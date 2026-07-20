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Доналд Тръмп: Остава им още малко, ракетите им свършват! Техеран: Бяхме предадени

Доналд Тръмп: Остава им още малко, ракетите им свършват! Техеран: Бяхме предадени

20 Юли, 2026 08:46, обновена 20 Юли, 2026 13:21 5 643 152

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Американските въоръжени сили съобщиха, че са приключили девета поредна нощ на удари срещу Иран, при които са атакували, наред с други цели, командни центрове и комуникационни мрежи, предаде АФП

Доналд Тръмп: Остава им още малко, ракетите им свършват! Техеран: Бяхме предадени - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран заяви днес, че дипломатическите усилия и разговорите със САЩ чрез посредници продължават въпреки американските бомбардировки на иранска територия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Бяхме информирани от посредниците, получихме съобщения, няма да навлизам в подробности, но основното е, че дипломатическият апарат действаше в последните дни и известни идеи ни бяха предадени от някои посредници", заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи на пресконференция в Техеран, на която присъстваха и журналисти от АФП.

Пакистан, Катар и Оман играят ролята на посредници между Техеран и Вашингтон, припомня агенцията.

Ормузкият проток не може да се използва за заплахи за сигурността към Иран, заяви също Багаи в момент, когато Техеран и Вашингтон си оспорват контрола върху този стратегически морски район..

"Не трябва да допускаме първоначалното предназначение на този морски път отново да бъде променено, за да се заплашват сигурността и националните интереси на Иран", каза говорителят на иранското външно министерство и подчерта, че страната му е решена да вземе необходимите мерки, за са гарантира суверенитета си.

Иран призова също Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да осъди вчерашните американски удари, чиято мишена според Техеран е била строяща се ядрена централа в Дарховин, в югозападната част на страната.

"Иран [...] очаква Управителния съвет на МААЕ и генералният директор на МААЕ, които редовно заемат позиция по въпроса за иранската ядрена програма, да заявят ясно позицията си и по тази тема и да осъдят престъплението, извършено от САЩ", каза още на пресконференцията Багаи.

Междувременно агенция ИРНА предаде, че заместник-министърът на външните работи на Иран по правните и международните въпроси Казем Гарибабади е отправил предупреждение към САЩ във връзка с атаката срещу проекта за атомната електроцентрала "Дарховин", определяйки удара като опасен акт на агресия срещу гражданската ядрена инфраструктура на страната.

В публикация в социалната мрежа Екс Гарибабади днес заявява, че американският удар по строящата се централа представлява "опасно посегателство срещу мирната инфраструктура на Иран" и че Вашингтон носи "пълна отговорност за последиците, произтичащи от нарастващата несигурност и нестабилност".

"Иран категорично осъжда този акт на агресия и ще предприеме необходимите мерки, за да защити своите национални интереси и сигурност", допълва той.

Предупреждението е отправено, след като американски удар порази вчера строящия се ядрен обект в иранската провинция Хузестан, отбелязва ИРНА. АЕЦ "Дарховин" е един от основните граждански проекти на Иран в областта на ядрената енергетика. Предназначението на централата е да произвежда електроенергия за националната електропреносна мрежа, подчертава иранската държавна агенция.

Иран потвърди, че е получил предложения и идеи от посредници за деескалация на напрежението със САЩ, като говорителят на МВнР на Ислямската република работи Есмаил Багаи заяви, че дипломатическите усилия на страната продължават успоредно с реакцията на въоръжените ѝ сили, предаде националната новинарска агенция ИРНА.

По време на редовна пресконференция Багаи коментира съобщения, предполагащи, че Катар е предложил нови инициативи за съживяване на преговорите, включително спекулации относно предложено 10-дневно прекратяване на огъня между Техеран и Вашингтон.

Въпросът се отнасяше до неотдавнашното посещение на външния министър Абас Арагчи в Катар, за да изрази съболезнования на катарските служители за смъртта на емир шейх Хамад бин Халифа Ал Тани, по време на което, както беше съобщено, се е срещнал и със своя катарски колега.

Багаи заяви, че е ясно, че посредниците работят активно за предотвратяване на по-нататъшна ескалация.

„В същото време Иран няма да пести усилия, за да спре престъпленията на САЩ“, отбеляза той.

Той добави, че докато въоръжените сили на Иран реагират „със сила и решителност“ и се насочват към източниците на американска агресия, дипломатическият апарат на страната също е напълно ангажиран с изпълнението на своите отговорности.

„Потвърждавам, че дипломатическият апарат, в координация със защитниците на родината във въоръжените сили, изпълнява своите задължения“, каза Багаи, добавяйки, че „предложенията, представени чрез посредници, ни бяха предадени и ние ги получихме“. „Предпочитам обаче да не навлизам в подробностите им на този етап“, заключи той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че последните удари по цели в Иран са били нанесени в отговор на смъртта на американски военнослужещи в региона, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Тези велики хора, тези велики патриоти бяха там и се бореха, за да не може Иран да се сдобие с ядрено оръжие“, каза Тръмп пред журналисти след завръщането си от финала на Световното първенство по футбол. „Тази нощ отново им нанесохме много тежки удари.“

Тръмп заяви, че ударите са били нанесени „в памет“ на загиналите военнослужещи.

Той каза също, че Иран е понесъл тежки военни загуби в конфликта.

„Във военно отношение те загубиха почти всичко“, заяви Тръмп. „Остана им съвсем малко. Имат някакви ракети. Имат някакви дронове. Имат известни производствени възможности, но не много.“

Тръмп каза също, че Съединените щати контролират Ормузкия проток.

„Ние контролираме протока. Те не контролират нищо. Така че ще видим какво ще стане“, заяви той.

Иран оспорва това твърдение и посочва, че рамково споразумение, постигнато в средата на юни, предоставя на Техеран изключителната отговорност за управлението на стратегическия морски път.

Конфликтът за Ормузкия проток, ключов маршрут за световните енергийни доставки, отново ескалира от началото на юли.

През изминалата седмица Съединените щати съобщиха за най-големия брой загинали американски военнослужещи от няколко месеца насам. В събота американските въоръжени сили обявиха смъртта на двама военнослужещи при ирански нападения – първите подобни жертви, за които бе съобщено от началния етап на конфликта.

Вчера Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че друг американски военнослужещ е загинал в събота в Северен Ирак при обезвреждането на невзривен боеприпас от свален ирански дрон камикадзе. С това потвърденият брой на загиналите американски военнослужещи в конфликта достигна 17.

Американските въоръжени сили съобщиха, че са приключили девета поредна нощ на удари срещу Иран, при които са атакували, наред с други цели, командни центрове и комуникационни мрежи, предаде АФП.

Нощните удари „бяха насочени срещу ирански военни командни центрове, обекти за противовъздушна отбрана и наблюдение на крайбрежието, военноморски способности, площадки за изстрелване на ракети и дронове, както и комуникационни мрежи, за да бъде допълнително намалена способността на Иран да напада търговски кораби и цивилни моряци, преминаващи през Ормузкия проток“, написа в социалната платформа „Екс“ Централното командване на въоръжените сили на САЩ.

Междувременно външният министър на Турция Хакан Фидан призова за връщане към постигнатото миналия месец временно споразумение между САЩ и Иран, което трябваше да сложи окончателен край на сраженията помежду им, като заяви, че Турция и Катар координират тясно усилията си за възобновяване на дипломатическите инициативи и ограничаване на регионалната нестабилност в Близкия изток, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“.

След вчерашното си посещение в Доха, в рамките на което турският външен министър се срещна с катарския премиер и външен министър шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, Фидан заяви пред „Катар ТВ“, че в момента катарските власти използват „всички конструктивни методи и всички налични канали“, за да разрешат настоящата криза. „Надяваме се, че в следващите дни ще получим добри новини. Турция е в тясна координация с Катар по този въпрос“, допълни той.

Фидан заяви още, че размяната на удари между САЩ и Иран е навредила на регионалните икономики и предупреди, че разпалването на по-широк конфликт ще създаде допълнителна нестабилност. Той добави, че атаките срещу инфраструктурата в региона правят възобновяването на дипломацията още по-належащо.

„Нашето желание е споразумението между Иран и Америка да бъде възстановено отново възможно най-скоро“, каза още Фидан, като припомни, че двете страни вече постигнаха временно споразумение чрез посредничеството на Пакистан и усилията на Катар и Турция. „Въпреки че се отдалечихме от тази точка (постигането на споразумение), трябва да се върнем към нея“, допълни Фидан.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви днес, че е взел на прицел самолети на американските въоръжени сили на летището в Акаба в Йордания, като е „нанесъл сериозни щети на няколко от тях“, предаде иранската държавна телевизия, цитирана от АФП.

Тежки транспортни и патрулни самолети, „принадлежащи на нашественическата американска армия на летището в Акаба, бяха поразени с балистични ракети, при което на няколко от тях бяха нанесени сериозни щети“, се казва в изявление, разпространено от телевизията.

Гвардейците на революцията казаха още, че са задържали два петролни танкера, които се опитвали да преминат през Ормузкия проток без разрешение от Техеран, предадоха иранската държавна телевизия и агенция Тасним.

„Късно снощи два петролни танкера, [...] които се опитваха да влязат и да излязат по определяния като опасен и рискован южен маршрут през Ормузкия проток, се взривиха и бяха обездвижени“, се посочва в изявление на гвардейците.

Броят на корабите, преминаващи през Ормузкия проток, остана малък през уикенда, докато Съединените щати и Иран засилиха нападенията си в Близкия изток, предаде ДПА.

Вчера през протока са преминали 4 кораба спрямо 8 предишния ден, сочат данни на "Лондон Сток Ексчейндж Груп" (LSEG), една от водещите световни компании за финансова инфраструктура, данни и анализи, а също така и собственик на Лондонската фондова борса. От петък насам в протока са навлезли най-малко 3 танкера за петролни продукти и един супертанкер за суров петрол, за да натоварят петрол, показват данните.

От четвъртък насам не са забелязани танкери за втечнен природен газ, преминаващи през протока.

Данните на LSEG обхващат преминаването на контейнеровози, кораби за насипни товари, автомобиловози и танкери, превозващи петрол, газ и химикали.

Службата за морски търговски операции на Великобритания (UKMTO) съобщи днес, че е получила сигнал за инцидент на 8 морски мили (14,8 км) северозападно от оманското селище Кумзар, където според информация от проверен източник кораб гори, предаде Ройтерс. Причината за пожара не е установена.

На този фон цената на петрола скочи до над 90 долара за барел - най-високата ѝ стойност от юни насам. В началото на днешната азиатска търговия сортът Брент с доставка през септември регистрира покачване с 2,72 на сто до 90,5 долара за барел, предаде АФП.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    155 8 Отговор
    Тоя продължава с глупостите, докато цял свят му се смее.

    Коментиран от #140

    08:47 20.07.2026

  • 2 Лари Джонсън:

    158 11 Отговор
    За иранските не знам, но виж американските ракети наистина приключват!

    08:48 20.07.2026

  • 3 Тръмп

    17 97 Отговор
    Трепанация ще оправи иранските лидери

    Коментиран от #36, #54

    08:48 20.07.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    45 13 Отговор
    Споменът за загиналите американци никога не ще угасне,
    много дни ще минат, мъката ни ще порасне!
    😪🕌😪

    Коментиран от #59

    08:50 20.07.2026

  • 5 Оффф, същия клоун като зеления

    128 11 Отговор
    За 99 пъти им свършват ракетите и ги побеждавате.

    Коментиран от #9

    08:52 20.07.2026

  • 6 честен ционист

    80 20 Отговор
    Този палваник Бай Дончо вдигна цените на горивото баш за отпуската на Ганчо.

    08:52 20.07.2026

  • 7 съчмица

    76 7 Отговор
    айде при лидзи, че му е скучно

    08:52 20.07.2026

  • 8 Овчар

    75 7 Отговор
    Снощи се беше открил на стадиона но снайперистите пак го изпуснаха този гарван..!

    08:53 20.07.2026

  • 9 и аз потънах

    36 3 Отговор

    До коментар #5 от "Оффф, същия клоун като зеления":

    в броя на "победите".

    08:55 20.07.2026

  • 10 Мишел

    83 11 Отговор
    Иран се е подготвил значително по добре от САЩ за тази война, има повече ракети и интересното предстои. В обсега на иранските ракети са стотици американски бази, включително тези в България.

    Коментиран от #17

    08:56 20.07.2026

  • 11 БеГемот

    85 3 Отговор
    Направо им загубих бройката на американските победи....

    Коментиран от #14

    08:57 20.07.2026

  • 12 ДЕМИ НАГЛО СТАРЧЕ..

    54 4 Отговор
    СКОРО ЩЕ УДАРЯТ И ВАС А НАЙ МНОГО ТЕБЕ. ИЗТРИТ СИ ОТ КАРТАТА НА ЖИВОТА. ТОВА НЕ ГО КАЗВАМ САМО АЗ А МИЛИАРДИ ХОРА ПО СВЕТА. А ТИ КОГА УБИ ПЪРВИ МНОГО ХОРА И ДЕЦА НЕ СЕ ЛИ ПОКАЯ.

    08:57 20.07.2026

  • 13 Ъъъ

    68 4 Отговор
    А дали Тръмп може да обясни на майките на загиналите американски войници, чиито брой достигна 18, за какъв чемер умряха децата им?

    Коментиран от #15, #55, #116

    08:58 20.07.2026

  • 14 Мишел

    5 32 Отговор

    До коментар #11 от "БеГемот":

    Аз на руските.

    08:58 20.07.2026

  • 15 Ахмат Слива

    15 54 Отговор

    До коментар #13 от "Ъъъ":

    Колкото Путлер обясни на 1 милион руски вдовици.

    Коментиран от #18, #22, #147

    08:59 20.07.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    11 54 Отговор
    Точно така....
    ВСУ също от ПЕТ години свършват хората, резервите, Пейтриъте, ма гледам Рассия бензина нет, а от вчера и Уайлдберис артиса !!! Наред са ЕРП-тата и електростанциите. Няма страшно, и без това 70% от народа не познава електричеството и топлата вода. Животни....😄

    Коментиран от #134

    09:01 20.07.2026

  • 17 Правилно Мишел

    46 6 Отговор

    До коментар #10 от "Мишел":

    Те са си у дома иранците а хамериканците далеко от дома. И това ще им струва трилиони долара. Разпад на държавата.

    09:01 20.07.2026

  • 18 Ъъъ

    26 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ахмат Слива":

    Сравняваш ябълки с круши. Плодове са, но само толкова....Ако ме разбираш, в което се съмняваме.

    Коментиран от #20

    09:01 20.07.2026

  • 19 И кое му е извънредното

    27 5 Отговор
    Че то Тръмп си е перманентно със заболяване на мозъка, който го няма!
    Виж! Перчема е нещо друго!

    09:02 20.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Уникално

    16 48 Отговор
    Иранския режим трябва да бъде сменен! Няма иранец по света, който да не го желае

    Коментиран от #26, #66, #84

    09:04 20.07.2026

  • 22 Цеко, Лесичери

    11 34 Отговор

    До коментар #15 от "Ахмат Слива":

    Много руска смрадт е това.

    09:05 20.07.2026

  • 23 Механик

    73 9 Отговор
    Ударили Иран в памет на загиналите американски войници?!
    Ма да не би Иран да е дошъл в САЩ и да ви е убил войниците? Ко дирите на другия край на земята, навлеци такива? Дебелоока напаст. Нагли, дебелооки хайдуци.

    Коментиран от #35

    09:05 20.07.2026

  • 24 Иран разби базите на сащ

    34 6 Отговор
    Ама те и Русия свършили ракети,газ и нефт ма излязоха лъжи...

    09:05 20.07.2026

  • 25 прави ли ви впечатление

    8 30 Отговор
    че Китай и Русия не се намесват, а биха могли за ден да изтрият американските бази от там. Явно и те не искат силен Иран с ядрено оръжие и има защо.

    Коментиран от #29, #32, #93

    09:06 20.07.2026

  • 26 заминавай не пращай други

    7 4 Отговор

    До коментар #21 от "Уникално":

    Отивай да го сменяш не се крий зад другите.

    09:08 20.07.2026

  • 27 Не пали

    6 4 Отговор
    тоз които се хвали

    Коментиран от #52

    09:08 20.07.2026

  • 28 Някой

    33 7 Отговор
    Аха, това го разправяха и за Русия. Ракети още си имат.
    Иранците също така - запасите да им под земята - недосегаеми за американците. И заводите за производството им е под земята.
    А сащ също имат недостиг на муниции - ненапразно молиха Иран за примирие. 2 месеца мъкнаха оръжие, но складовете вече са преместени. Ако не се справят със задачата до 1-2 месеца, пак свършва джепането. И тоя път няма от къде ново.

    09:08 20.07.2026

  • 29 Пращиш от либерална мисъл

    25 9 Отговор

    До коментар #25 от "прави ли ви впечатление":

    Да Иран сам ги разби без никакво целеуказване и помощ.

    09:09 20.07.2026

  • 30 защо

    24 5 Отговор
    Е, видяхме, цената на петрола скочи до над 90 долара за барел!
    От както се върна като президент, все гледаме.

    09:09 20.07.2026

  • 31 Хайо

    38 8 Отговор
    И на русия и бяха останали още малко .Никога в Иран не е имало американско разузнаване на място и няма как да знаят срещу какво са изправени (планини,пустиня и градове с тайно изходи и входове ) Иран още когато аз бях в този район ,имаха оръжие да издържи минимум 4 години и максимум 12 години на война .Но щом Тръмп почна мантрата на Урсула и в готов да жертва американци ,поне ще гледаме Виетнам умножено по 6

    09:10 20.07.2026

  • 32 Прави ни впечатление,

    9 31 Отговор

    До коментар #25 от "прави ли ви впечатление":

    че по неизвестни причини вярваш в легендите за Русия, измислени от Кремъл.

    09:10 20.07.2026

  • 33 Атина Палада

    10 14 Отговор
    Фатмака ще връща ли лева?

    Коментиран от #50, #123

    09:10 20.07.2026

  • 34 Гражданин.

    14 5 Отговор
    След три месеца пак ще каже същото.

    09:11 20.07.2026

  • 35 Ол1гофрен,

    10 4 Отговор

    До коментар #23 от "Механик":

    Дойде в Сарафово.Схващаш ли?

    Коментиран от #38

    09:12 20.07.2026

  • 36 Коста

    15 5 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп":

    Лоботомия на Дедо Тчръмпи лудото куче ще спаси света!

    09:13 20.07.2026

  • 37 Някой

    11 2 Отговор
    Измислям си разни неща и си вярвам, за да не се гръмна.
    Много ме биеха като малък. Но пораснах здрав инат. Не вярвам на факти. Само на своите фантазии.

    09:13 20.07.2026

  • 38 Механик

    6 10 Отговор

    До коментар #35 от "Ол1гофрен,":

    Голяма работа! Яд ме е само за руските евреи. Аз не съм такъв човек. Предпочитам аятоласи пред попове.

    09:16 20.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Исторически парк

    12 5 Отговор
    Това за свършилите ракети още малко го слушахме и през март🤣😂

    09:18 20.07.2026

  • 41 Чичо Дончо гази!

    9 10 Отговор
    Нека гази!

    Коментиран от #90

    09:19 20.07.2026

  • 42 Те и преди свършваха нещастник лъжлив

    20 6 Отговор
    Няма по голяма гнус и по вредно за света от САЩ!

    09:25 20.07.2026

  • 43 Куреняк жител от Хормозган

    8 15 Отговор
    Ние от Ислямска република Иран
    поддържаме братята от най-българската фашистка партия с партизанско име "Възраждане". Ще поканим полиглота господин Костадинов да ни води курсове по руски и унгарски езици. Скоро.

    09:27 20.07.2026

  • 44 Тръмп продължава

    36 4 Отговор
    да вярва, че Иран ще изпитат такова страхопочитание пред американската военна мощ, че ще се предадат?!

    Да, САЩ наистин ще нанесат сериозни поражения на Иран, ще пострадат много иранци,ще отнеме сигурно един век за възстановяане , н инфраструктурата, но Иран няма да клекнат.

    Тук му е грешкта на Тръмп и тя се дължи на незнание. И няма и кой от обкръжението му да му каже, понеже и те са същите аматьори. Тръмп не познава и не знае историята на Близкия Изток, традициите, манталитета на населението, не знае нищо и за съвременните иранци.
    Иранците няма д се предадат, което означава, че ОРМУЗ ЩЕ ОСТАНЕ ЗАТВОРЕН още ДЪЛГО ВРЕМЕ.

    Тия приказки, че САЩ контролирли Ормуз са поредните глупости на Тръмп.
    Няма да ги обясняваме повече.
    Заатворенуят Ормуз ознчава СВЕТОВНА КРИЗА.
    Световна криза означава , че САЩ губят авторитета на световен медиатор. Кризата не зависи от тях. Губят ролята си. Още повече, че Тръмп умишлено разби съюза с Европа, Канада, Австралия и т.н.

    Това има огромно значение за света днес. Това позволява на редица други малки диктаторчета да правят каквото си искат.
    Несигурността и хаосът ще продължат, с тях идват инфлацията, спада и обедняването.

    Коментиран от #62, #125

    09:28 20.07.2026

  • 45 Аятолах 2

    10 10 Отговор
    Путинеее, памаги!

    09:30 20.07.2026

  • 46 Тръмп

    10 2 Отговор
    обявили велика отечествена и всеобща мобилизация?

    09:30 20.07.2026

  • 47 Доналд Тръмп

    20 3 Отговор
    Ударихме тежко Иран в памет на Световното първенство по футбол.

    09:32 20.07.2026

  • 48 Пустите ушанкофили

    10 16 Отговор
    Станаха Чалмофили!

    09:34 20.07.2026

  • 49 Ммм

    26 2 Отговор
    Американците изкупиха много петрол и в момента изпомпват петрола на Венецуела .С бомбардировките качват цената и ще спечелят милиарди .Вече няколко пъти го правят.

    09:34 20.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Миличките

    9 4 Отговор
    Ма те умрели.
    Няма и да разберат колко ги ценят

    Коментиран от #60

    09:35 20.07.2026

  • 52 Дедо

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "Не пали":

    И аз всеки ден това разправям на колегите от Прогресивна България .

    Коментиран от #56

    09:39 20.07.2026

  • 53 Ко речи...,Ко...?!

    21 4 Отговор
    ,,Ракетите им свършват..."...!
    Ами то така и за руснаците папагалехте,ама тази сутрин в Kyef,,пак имаше заря...

    09:44 20.07.2026

  • 54 ЦЪК!

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп":

    Като ,,Змей-Горянин" са...!
    Отсечеш една глава,а на нейно място израстват...три...!

    09:46 20.07.2026

  • 55 18 войника

    20 4 Отговор

    До коментар #13 от "Ъъъ":

    Са само в сметките на тръмпанара, с които се опитва да лъже обора и останалият свят че краварските солджъри са едва ли не безсмъртни. Реално жертвите им са вече над 3000 ама нарочно ги крият.

    Коментиран от #69, #79

    09:48 20.07.2026

  • 56 Би ли разтълкувал...

    5 2 Отговор

    До коментар #52 от "Дедо":

    ...,,дълбоката" си мисъл,че не се разбира какво искаш да кажеш...?!

    Коментиран от #63

    09:48 20.07.2026

  • 57 Удри евраста с лопатЕто

    16 4 Отговор
    Как така им остава още малко, нали ги победи вече 5-6 пъти и 5-6 пъти празнувахте победата и сега още малко им оставало, свършвали ракетите, а чипове от перални ще ползват ли, яйцата ще свършват ли, или как.

    09:48 20.07.2026

  • 58 Има и такива хора

    17 3 Отговор
    Тези велики патриоти загинаха за прищевките и алчността на този самозабравил се" велик господар".
    Той и още един смятат ,че света им принадлежи!
    И те ще капутнат!

    09:50 20.07.2026

  • 59 ЯСНО!

    20 5 Отговор

    До коментар #4 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Историята пак болезнено се повтаря!
    Започва се втори Виетнам...!
    И чак сега като тръгнат ковчезите към Америка,чак сега гражданското общество на Америка ще се вдигне на бунт срещу изкукуригалият си президент...!

    09:50 20.07.2026

  • 60 Развалиха им рахатЯ!

    16 6 Отговор

    До коментар #51 от "Миличките":

    На тия щатски рейнджъри по базите около Иран...!
    Така си се излежаваха на припек по цял ден,получавайки големи заплати за тоя дето духа...
    Да се сърдят на откаченият си президент...!
    Що му беше да се закача с Персите,с хилядолетната история...?!

    09:56 20.07.2026

  • 61 Е То ако Така

    14 2 Отговор
    Трампа, нали и те ви удрят в памет на загиналите от американските бомбардировки иранци.
    Може ли да бъде оправдание това за продължаващата война

    10:00 20.07.2026

  • 62 Продължение към 44:

    20 2 Отговор

    До коментар #44 от "Тръмп продължава":

    Има още ДВА фактора, за които никой не говори:

    1.В Иракската война САЩ имаха опция за сухоземно нахлуване и те я използваха срещу Саддам Хюсеин. Но в Иранската война тази опция НА ПРАКТИКА не съществува! САЩ нахлуха в Ирак и Кувейт на ШИРОК ФРОНТ ОТКЪМ САУДИТСКА АРАБИЯ. Фронтът за сухоземна атака срещу Иран е МНОГО ТЕСЕН И РИСКОВ. Който не вярва- да види на картата. Другите опции са САЩ да нахлуят през Пакистан или Афганистан. На практика също са нулеви.

    2. В Ирак воюваха САЩ + Великобритания.
    Сащ напреднаха към Багдад, Великобритания- към Басра и Южен Ирак. След превземането им също се насочиха към Багдад и затвориха обръча от изток.

    Днес Тръмп е САМ! Иран е доста по голям от Ирак.

    Коментиран от #74

    10:00 20.07.2026

  • 63 Дедо

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Би ли разтълкувал...":

    Де да можех... Колегата Демерджиев ми обърка понятията.

    Коментиран от #64

    10:01 20.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Иранец

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Уникално":

    Има.Ти иранец ли си?

    10:11 20.07.2026

  • 67 Вашето мнение

    1 12 Отговор
    Трябва ли да стана ирански гражданин, за да ми сменят безплатно пола в клиника Расул Акрам?
    Започнах хормонална терапия при първите новини за дронове над Москва, заради което не се чувствам добре в кожата си. Колко струва билета до Техеран? Него мога да платя. Радев ми вдигна заплатата.
    Но най-много ме е страх да не ме пратят на фронта срещу братушките. Все пак вярвам безкритично на Коцето за Цялата Истина. Вярвам му, аз съм невинен.

    Коментиран от #72, #83, #85

    10:15 20.07.2026

  • 68 Дончоооо

    11 2 Отговор
    Свършва ти акъла!!!Ама нали обикновенните хора ще плащат за безумията ти

    10:16 20.07.2026

  • 69 ру БЛАТА

    3 12 Отговор

    До коментар #55 от "18 войника":

    Важното е че е груза на руz нацита са с няколко нули повече

    Коментиран от #127

    10:16 20.07.2026

  • 70 гост

    3 11 Отговор
    Бий гвардейците с пижамите където и да ги видиш....сбъркана религия и спонсориране на терористични организации...абе Вие очи имате ли та подкрепяте тези шейтани...

    10:20 20.07.2026

  • 71 Путин

    10 4 Отговор
    По скоро вашите ракети ще свършат към края на месеца,Дони.

    10:20 20.07.2026

  • 72 Хайо

    3 2 Отговор

    До коментар #67 от "Вашето мнение":

    Не знам. На мен един здравеняк от Хабаровския край ми го смени безплатно, когато работех там.

    Коментиран от #77

    10:24 20.07.2026

  • 73 Кривоверен алкаш

    4 11 Отговор
    Не става всеки да има ядрено ръжие още повче че заплашват с унищожение друга държава...сега заплашват когато имат конвенционални,а имат ли ядрено,както и са промити не знаеш какво ще направят.За това бой докато шава.

    10:25 20.07.2026

  • 74 Хайо

    14 3 Отговор

    До коментар #62 от "Продължение към 44:":

    Само 4 пъти .Тръмп да попита поне такива като мен дъртички които изкарахме по 15-20 години по тези земи да му кажем какво е Иран
    .Това казах в един коментар ,Сащ никога не са били на терен и не познават нито персите като бит и характер ,нито познават терена .Получават 30% достоверна информация от Израел и всичко друго е от ИИ и дивани генерали ,които и престава нямат от Иран .Ирак няма нищо като като територия спрямо Иран .Ирак и аше стари съветски оръжия ,Иран има нови оръжия ,ползва с разузнавателно и противоракетни средства от страна на русия и Китай .Сащ просто са въздух под налягане ,но и това е чудесно защото губят хегемонията си там ,а Европа ще стане бедняка на света .Европа за това бе се включва в тази война защото без суровини ,ше издържи само няколко седмици .

    Коментиран от #76

    10:27 20.07.2026

  • 75 Цеко

    5 12 Отговор
    Аятоласите наглеят и си го просят! Тръмпиньо ще ги мачка още малко...и ще падне режима!

    Коментиран от #97

    10:28 20.07.2026

  • 76 Цеко

    7 16 Отговор

    До коментар #74 от "Хайо":

    А бе какви перси са тези банидити аятоласи яхнали този беден народ?! Айде стига руска пропаганда...смешна копейка!

    Коментиран от #81

    10:30 20.07.2026

  • 77 Мими Кучева 🐕‍🦺

    3 8 Отговор

    До коментар #72 от "Хайо":

    Леле, как съм се прецакал. Аз дадох 45 пенсии да си сменя пола в Санкт Петербург.
    Добре е, че откак го смених, комшията ме спонсорира и ми плаща всички битови сметки.

    Коментиран от #88

    10:31 20.07.2026

  • 78 Две,три ракети

    2 1 Отговор
    и десетина дрона!

    10:35 20.07.2026

  • 79 Ъъъ

    12 3 Отговор

    До коментар #55 от "18 войника":

    Не искам да спекулирам и се придържам към официалната информация.... Дори и тогава не става ясно за какво умряха тези момчета? Иран не беше заплаха за Америка - никога не е бил заплаха, не е и няма и да бъде, но умряха американски войници, които дори не защитават страната си, а бяха пожертвани за да задоволят болните амбиции на Ушатия ционист.

    10:35 20.07.2026

  • 80 Истината е

    10 2 Отговор
    че техните ракети свършват, само че могат да ги попълнят с китайски и руски. И то бързо !
    А ракетите на САЩ отдавна свършиха и за тях и за Украйна !

    10:35 20.07.2026

  • 81 Смотльо,

    4 4 Отговор

    До коментар #76 от "Цеко":

    Човека по писането личи ,че е от бившето РУМНО .Наистина нашите имаха много голямо влияние в този район и хората все още говорят с уважение за нашите кадри ,най вече сред племенните вождове там .Ти някакъв довод имаш ли или щом нямате какво да кажете поради нисък багаж горе ,почвате да обиждате на копейки ? Не се излагай ,хората ти се смеят .Този човек е учил толкова години за да е в този район бул толкова години ,че ти толкова зъби в устата си нямаш .

    Коментиран от #89

    10:35 20.07.2026

  • 82 Коста

    11 4 Отговор
    Американските военнослужещи загинаха заради Израел и дедо Тчръмпи лудото куче.

    10:35 20.07.2026

  • 83 Смотльо,

    5 2 Отговор

    До коментар #67 от "Вашето мнение":

    Това и в любимата ти Европа можеш да го направиш ,там на всеки ъгъл има такива клиника .

    Коментиран от #86

    10:37 20.07.2026

  • 84 Ъъъ

    12 2 Отговор

    До коментар #21 от "Уникално":

    Нали смениха "венецуелския режим" ? И какво точно се промени за средноататисчислеия венецуелец? Той стана ли по-богат? По-добре ли живее? Или пък по-малко наркотици влизат в Америка сега?🤣

    Коментиран от #87

    10:38 20.07.2026

  • 85 Коста

    1 3 Отговор

    До коментар #67 от "Вашето мнение":

    Не, не трябва. Отивай във Варна. Преди на топлата вода, по тъмно, сменяха пола. Един човек Румен ми се похвали. Сега не знам как е с новите строежи. Но все ще има майстори....

    Коментиран от #96

    10:39 20.07.2026

  • 86 Вашето мнение

    1 6 Отговор

    До коментар #83 от "Смотльо,":

    Знам, но само в Иран ги правят безплатно.
    В Москва и Санкт Петербург било евтино, но не и безплатно.
    Там не смея. Путин мобилизира чужденците.
    Предпочитам да го подкрепям от дивана вкъщи.

    Коментиран от #91, #99, #100, #102, #103, #105, #107, #109, #113, #114, #117, #119, #120, #121, #122, #124, #126, #128, #131, #137, #141, #142, #146

    10:40 20.07.2026

  • 87 Коста

    4 1 Отговор

    До коментар #84 от "Ъъъ":

    Всичко е за много богатите корпорации.... На обикновените хора венецуелски или американски, нищо не хващат.

    10:41 20.07.2026

  • 88 Смотльо,

    4 3 Отговор

    До коментар #77 от "Мими Кучева 🐕‍🦺":

    Защо лъжеш бе ,беше в клиника във Франция .Ти не можеш дори да отидеш до някое село в русия ,селяци не се допускат там

    10:41 20.07.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Гази,ама...

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Чичо Дончо гази!":

    ...гази ,в -...л...на!

    10:42 20.07.2026

  • 91 Смотльо,

    2 2 Отговор

    До коментар #86 от "Вашето мнение":

    Ела аз ще те смяна безплатно .

    Коментиран от #98

    10:43 20.07.2026

  • 92 Да не излезе случаят

    9 4 Отговор
    като с руските ракети, които от Украйна още от есента на 2022 г. упорито ни убеждаваха, че били на свършване? Имало само за още 2-3 атаки. И така четири години и половина.

    10:43 20.07.2026

  • 93 Съвет!

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "прави ли ви впечатление":

    Намали конспиративните филми...!

    10:43 20.07.2026

  • 94 Гражданин

    5 0 Отговор
    Фанатиците се кротват, като им паднат главиците

    10:44 20.07.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Вашето мнение

    1 9 Отговор

    До коментар #85 от "Коста":

    Страх ме е от инфекции. В Иран са последен писък на технологиите. Хем безплатно. Пък и искам да си сменя религията като на аятоласите.
    Как ли не плаках на г-н Костадинов да ме включи в делегацията по опяване на Големия Държавник, той ми отказа. Нарече ме радевист, защото не споменавам името Коцево при всяко целуване на Корана.

    Коментиран от #106

    10:47 20.07.2026

  • 97 ,,ША"...?!

    5 2 Отговор

    До коментар #75 от "Цеко":

    Кога ти цъфнат налъмите...!

    10:48 20.07.2026

  • 98 Вашето мнение

    3 1 Отговор

    До коментар #91 от "Смотльо,":

    Не бива. Аз съм отговорен към здравето си. Не доближавам индивиди, които не се къпят.

    10:50 20.07.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Обективен

    11 1 Отговор
    Ся,режима на аятоласите сигурно не е най-доброто за персите,но промяната му ще се решава от самите тях,а не от някой който иска да ги превърне в колония.
    Прилики с Ирак почти няма нито като география,нито като подготовка,нито като склоност за предателство,нито като усещане за съпротива.
    Обогатения уран ще си остане в Иран,или ще бъде преместен на по сигурно място.
    Сухопътна операция е невъзможна по много причини.
    Ядреното оръжие е някаква опция,но при липсата на обективна информация с какво точно разполага Иран,е абсолютно рискова,особено за Израел.
    Въпросът е американците да намерят привидно приемлив изход за оттегляне от блатото и да се примирят,че няма да контролират ресурсите на Иран,а възможно и на целия близък изток.

    11:00 20.07.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Петър

    10 2 Отговор
    То и на руснаците отдавна свършиха ракетите, ама трепят укрите като хлебарки!

    11:06 20.07.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Коста

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Вашето мнение":

    Май ще дойда с теб. Започнах да излизам от кожата си и аз. Скоро ще спре тока в цяла Русия. Сините боровинки не ми доставят редовно транквилантите, щото ги саботират.
    Не искам в армията, обичам Путин на думи, не на дела. Ще се прежаля и ще стана жена. Без това като мъж не ми излиза късметът. К.рвите казват, че съм миришел.

    11:13 20.07.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Нещастници

    10 1 Отговор
    американски терористи, в памет на загиналите които нашаднаха друга държава без причина! Бог ще ги налаже всичките краварски изроди рано или късно

    11:14 20.07.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Аматьорът Тръмп

    1 2 Отговор
    Пристанище Акаба
    е една от алтернативите, през които страните от БИ могат да заобикалват Ормуз и да изнасят петролни продукти.

    Нещо повече,пристанще Акаба заобикаля и опасното Червено море и обстрелвания от хусите проток Баб ел Араб, понеже от Акаба танкерите директно излизат през Суецкия канал.

    Йордания е съюзник на САЩ
    В пристанище Акаба има действащ йордански петролен терминал.Той е известен като Aqaba Oil Terminal (AOT) и се управлява от Йорданската компания за петролни терминали (JOTC). Терминалът се намира в южната промишлена зона на град Акаба и е от стратегическо значение за енергийната сигурност на Кралството.

    Разполага с модернизиран петролен кей, резервоари с плаващ покрив и капацитет за съхранение на нефтени продукти от 100 000 тона, както и терминал за втечнен нефтен газ (LPG).

    Служи за разтоварване на танкери, временно съхранение и логистично разпределение на дизелово гориво, бензин и втечнен газ за вътрешния пазар на Йордания.

    11:28 20.07.2026

  • 111 БиДончо

    1 1 Отговор
    слабата боза.
    Рони,Буш-мените и клинтон 🤔

    11:33 20.07.2026

  • 112 Бай онзи

    5 1 Отговор
    Лицемер-войнолюбец.Защо не изпратиш твоите велики синове,твоите велики патриоти да се бият срещу Иран?Или както е приказката,,Отиваме на фронта,да се БИЕТЕ,някои ще ЗАГИНАТ,други ще се ВЪРНЕМ!Друг да ти вади кестени от огъня ,който разпали,боклук,такъв!

    11:37 20.07.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Смотан стар циганин

    3 0 Отговор
    ЕИИИ ГОЛЯМ МИРОТВОРЕЦ ДОНЬО ТРОМПЕТА
    ВИЖ ПУТИН Е АГРЕСОР
    НАЛИ ТАКА БЕ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА СГАН

    11:49 20.07.2026

  • 116 Бай онзи

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ъъъ":

    Забравили сте още 2 нули.От началото на войната сигурно са надхвърлящи 2000 души.

    11:49 20.07.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Жорко

    2 0 Отговор
    Помияр, дано скоро и тебе да приключат, подлога себелюбска

    12:04 20.07.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Дано

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    Ти като искаш Юро отивай в Джърмани

    12:23 20.07.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Бай онзи

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Тръмп продължава":

    Много точно!

    12:38 20.07.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Бай онзи

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "ру БЛАТА":

    И ти ли си Линдзи Греъм?????

    12:46 20.07.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Реза Пахлави

    1 1 Отговор
    Скоро Иран отново ще има Шах. А ще забраня исляма още в новата Конституция на Иран.

    12:50 20.07.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Радев ни вкара във войната с Иран.

    12:53 20.07.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 ФАКт

    1 0 Отговор

    До коментар #134 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    за ПУШИЯ ли гавариш?? КРАИ с ПУШИЯ

    12:59 20.07.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 нннн

    2 0 Отговор
    От ,,идеи ни бяха предадени" до ,,бяхме предадени" разликата е от небето до земята. Умишлено ли пишете глупости?

    13:02 20.07.2026

  • 140 Моето мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    е, че докато цял свят му се смее, рижия продължава да прави пачки както казваш с глупостите си, а това е важното всъщност. Останалите лапат мухите и осъждат или одобряват - все тая, действията му.

    13:09 20.07.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 дядо дръмпир да ви мръдне...по чешки

    0 0 Отговор
    това същото го говорят и за просиянците от 5 години....цирконите свършвали,но питайте ги в украйна дали са свършили....

    13:15 20.07.2026

  • 144 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Багера,Тарабата и Айлякчията са пътници камто невъзврата!

    13:16 20.07.2026

  • 145 Путин

    0 0 Отговор
    Я не предатель!

    13:16 20.07.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Колко са и 18

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ахмат Слива":

    Краварите .
    Към 1800 стават .
    Само от запалилата се перална бяха 29

    13:17 20.07.2026

  • 148 Кольо Атентатора

    0 2 Отговор
    Селска хроника

    По радиото някой
    шумно спори.
    С кого?
    Не знам.
    А може би с народа?
    Говори си и нека си говори,
    нали затуй му плащат хората.
    „Държава има,
    има власт, която
    наспирно бди
    за ваште интереси.
    Хвърлете лозунга!
    Плаката на земята!
    Народът е доволен,
    сит
    и весел.“
    Във кафенето
    някой се изсекна
    и дълго три
    със здравите опинци,
    огледа се и каза уж полека:
    – Комай ни лъжат
    тия синковци.
    А и в писанието
    писано е божем:
    „Глас народен – глас божи.“
    – Комай си прав –
    обади се от ъгъла
    един младеж
    със глас от глад изстинал, –
    нали Русия пак
    ни лъга
    и през
    четиресет и четвърта година?
    И ако нас ни карат
    да умираме,
    и ако Кремъл тика ни
    към куршумите,
    то сигурно и лудия
    разбира,
    че ние трябва
    да си кажем думата.
    Та казвам аз,
    понеже няма
    бъдеще,
    и руският терор
    донася зловеща вест,
    един е лозунга:
    Русия долу!
    Да живей Натовската чест!!

    13:18 20.07.2026

  • 149 Пазешкиян

    0 0 Отговор
    Точно да подпишем,влезна Дмитриев и каза-Не подписвайте!Бийте се!Ние сме зад вас!

    13:18 20.07.2026

  • 150 Колко са и 18

    0 0 Отговор
    Краварите .
    Към 1800 стават .
    Само от запалилата се перална бяха 29

    13:19 20.07.2026

  • 151 Кремъл

    0 0 Отговор
    За нас е по-важно да пълним хазната от скъп петрол!

    13:20 20.07.2026

  • 152 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Трудно се коментират бълнуванията на един луд. Вие се досетете за кого става въпрос - Дончо, Путлер или и двамата.

    13:21 20.07.2026