Доналд Тръмп: Остава им още малко, ракетите им свършват! Техеран: Бяхме предадени

Иран заяви днес, че дипломатическите усилия и разговорите със САЩ чрез посредници продължават въпреки американските бомбардировки на иранска територия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Бяхме информирани от посредниците, получихме съобщения, няма да навлизам в подробности, но основното е, че дипломатическият апарат действаше в последните дни и известни идеи ни бяха предадени от някои посредници", заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи на пресконференция в Техеран, на която присъстваха и журналисти от АФП.
Пакистан, Катар и Оман играят ролята на посредници между Техеран и Вашингтон, припомня агенцията.
Ормузкият проток не може да се използва за заплахи за сигурността към Иран, заяви също Багаи в момент, когато Техеран и Вашингтон си оспорват контрола върху този стратегически морски район..
"Не трябва да допускаме първоначалното предназначение на този морски път отново да бъде променено, за да се заплашват сигурността и националните интереси на Иран", каза говорителят на иранското външно министерство и подчерта, че страната му е решена да вземе необходимите мерки, за са гарантира суверенитета си.
Иран призова също Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да осъди вчерашните американски удари, чиято мишена според Техеран е била строяща се ядрена централа в Дарховин, в югозападната част на страната.
"Иран [...] очаква Управителния съвет на МААЕ и генералният директор на МААЕ, които редовно заемат позиция по въпроса за иранската ядрена програма, да заявят ясно позицията си и по тази тема и да осъдят престъплението, извършено от САЩ", каза още на пресконференцията Багаи.
Междувременно агенция ИРНА предаде, че заместник-министърът на външните работи на Иран по правните и международните въпроси Казем Гарибабади е отправил предупреждение към САЩ във връзка с атаката срещу проекта за атомната електроцентрала "Дарховин", определяйки удара като опасен акт на агресия срещу гражданската ядрена инфраструктура на страната.
В публикация в социалната мрежа Екс Гарибабади днес заявява, че американският удар по строящата се централа представлява "опасно посегателство срещу мирната инфраструктура на Иран" и че Вашингтон носи "пълна отговорност за последиците, произтичащи от нарастващата несигурност и нестабилност".
"Иран категорично осъжда този акт на агресия и ще предприеме необходимите мерки, за да защити своите национални интереси и сигурност", допълва той.
Предупреждението е отправено, след като американски удар порази вчера строящия се ядрен обект в иранската провинция Хузестан, отбелязва ИРНА. АЕЦ "Дарховин" е един от основните граждански проекти на Иран в областта на ядрената енергетика. Предназначението на централата е да произвежда електроенергия за националната електропреносна мрежа, подчертава иранската държавна агенция.
Иран потвърди, че е получил предложения и идеи от посредници за деескалация на напрежението със САЩ, като говорителят на МВнР на Ислямската република работи Есмаил Багаи заяви, че дипломатическите усилия на страната продължават успоредно с реакцията на въоръжените ѝ сили, предаде националната новинарска агенция ИРНА.
По време на редовна пресконференция Багаи коментира съобщения, предполагащи, че Катар е предложил нови инициативи за съживяване на преговорите, включително спекулации относно предложено 10-дневно прекратяване на огъня между Техеран и Вашингтон.
Въпросът се отнасяше до неотдавнашното посещение на външния министър Абас Арагчи в Катар, за да изрази съболезнования на катарските служители за смъртта на емир шейх Хамад бин Халифа Ал Тани, по време на което, както беше съобщено, се е срещнал и със своя катарски колега.
Багаи заяви, че е ясно, че посредниците работят активно за предотвратяване на по-нататъшна ескалация.
„В същото време Иран няма да пести усилия, за да спре престъпленията на САЩ“, отбеляза той.
Той добави, че докато въоръжените сили на Иран реагират „със сила и решителност“ и се насочват към източниците на американска агресия, дипломатическият апарат на страната също е напълно ангажиран с изпълнението на своите отговорности.
„Потвърждавам, че дипломатическият апарат, в координация със защитниците на родината във въоръжените сили, изпълнява своите задължения“, каза Багаи, добавяйки, че „предложенията, представени чрез посредници, ни бяха предадени и ние ги получихме“. „Предпочитам обаче да не навлизам в подробностите им на този етап“, заключи той.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че последните удари по цели в Иран са били нанесени в отговор на смъртта на американски военнослужещи в региона, предаде ДПА, цитирана от БТА.
„Тези велики хора, тези велики патриоти бяха там и се бореха, за да не може Иран да се сдобие с ядрено оръжие“, каза Тръмп пред журналисти след завръщането си от финала на Световното първенство по футбол. „Тази нощ отново им нанесохме много тежки удари.“
Тръмп заяви, че ударите са били нанесени „в памет“ на загиналите военнослужещи.
Той каза също, че Иран е понесъл тежки военни загуби в конфликта.
„Във военно отношение те загубиха почти всичко“, заяви Тръмп. „Остана им съвсем малко. Имат някакви ракети. Имат някакви дронове. Имат известни производствени възможности, но не много.“
Тръмп каза също, че Съединените щати контролират Ормузкия проток.
„Ние контролираме протока. Те не контролират нищо. Така че ще видим какво ще стане“, заяви той.
Иран оспорва това твърдение и посочва, че рамково споразумение, постигнато в средата на юни, предоставя на Техеран изключителната отговорност за управлението на стратегическия морски път.
Конфликтът за Ормузкия проток, ключов маршрут за световните енергийни доставки, отново ескалира от началото на юли.
През изминалата седмица Съединените щати съобщиха за най-големия брой загинали американски военнослужещи от няколко месеца насам. В събота американските въоръжени сили обявиха смъртта на двама военнослужещи при ирански нападения – първите подобни жертви, за които бе съобщено от началния етап на конфликта.
Вчера Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че друг американски военнослужещ е загинал в събота в Северен Ирак при обезвреждането на невзривен боеприпас от свален ирански дрон камикадзе. С това потвърденият брой на загиналите американски военнослужещи в конфликта достигна 17.
Американските въоръжени сили съобщиха, че са приключили девета поредна нощ на удари срещу Иран, при които са атакували, наред с други цели, командни центрове и комуникационни мрежи, предаде АФП.
Нощните удари „бяха насочени срещу ирански военни командни центрове, обекти за противовъздушна отбрана и наблюдение на крайбрежието, военноморски способности, площадки за изстрелване на ракети и дронове, както и комуникационни мрежи, за да бъде допълнително намалена способността на Иран да напада търговски кораби и цивилни моряци, преминаващи през Ормузкия проток“, написа в социалната платформа „Екс“ Централното командване на въоръжените сили на САЩ.
Междувременно външният министър на Турция Хакан Фидан призова за връщане към постигнатото миналия месец временно споразумение между САЩ и Иран, което трябваше да сложи окончателен край на сраженията помежду им, като заяви, че Турция и Катар координират тясно усилията си за възобновяване на дипломатическите инициативи и ограничаване на регионалната нестабилност в Близкия изток, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“.
След вчерашното си посещение в Доха, в рамките на което турският външен министър се срещна с катарския премиер и външен министър шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, Фидан заяви пред „Катар ТВ“, че в момента катарските власти използват „всички конструктивни методи и всички налични канали“, за да разрешат настоящата криза. „Надяваме се, че в следващите дни ще получим добри новини. Турция е в тясна координация с Катар по този въпрос“, допълни той.
Фидан заяви още, че размяната на удари между САЩ и Иран е навредила на регионалните икономики и предупреди, че разпалването на по-широк конфликт ще създаде допълнителна нестабилност. Той добави, че атаките срещу инфраструктурата в региона правят възобновяването на дипломацията още по-належащо.
„Нашето желание е споразумението между Иран и Америка да бъде възстановено отново възможно най-скоро“, каза още Фидан, като припомни, че двете страни вече постигнаха временно споразумение чрез посредничеството на Пакистан и усилията на Катар и Турция. „Въпреки че се отдалечихме от тази точка (постигането на споразумение), трябва да се върнем към нея“, допълни Фидан.
Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви днес, че е взел на прицел самолети на американските въоръжени сили на летището в Акаба в Йордания, като е „нанесъл сериозни щети на няколко от тях“, предаде иранската държавна телевизия, цитирана от АФП.
Тежки транспортни и патрулни самолети, „принадлежащи на нашественическата американска армия на летището в Акаба, бяха поразени с балистични ракети, при което на няколко от тях бяха нанесени сериозни щети“, се казва в изявление, разпространено от телевизията.
Гвардейците на революцията казаха още, че са задържали два петролни танкера, които се опитвали да преминат през Ормузкия проток без разрешение от Техеран, предадоха иранската държавна телевизия и агенция Тасним.
„Късно снощи два петролни танкера, [...] които се опитваха да влязат и да излязат по определяния като опасен и рискован южен маршрут през Ормузкия проток, се взривиха и бяха обездвижени“, се посочва в изявление на гвардейците.
Броят на корабите, преминаващи през Ормузкия проток, остана малък през уикенда, докато Съединените щати и Иран засилиха нападенията си в Близкия изток, предаде ДПА.
Вчера през протока са преминали 4 кораба спрямо 8 предишния ден, сочат данни на "Лондон Сток Ексчейндж Груп" (LSEG), една от водещите световни компании за финансова инфраструктура, данни и анализи, а също така и собственик на Лондонската фондова борса. От петък насам в протока са навлезли най-малко 3 танкера за петролни продукти и един супертанкер за суров петрол, за да натоварят петрол, показват данните.
От четвъртък насам не са забелязани танкери за втечнен природен газ, преминаващи през протока.
Данните на LSEG обхващат преминаването на контейнеровози, кораби за насипни товари, автомобиловози и танкери, превозващи петрол, газ и химикали.
Службата за морски търговски операции на Великобритания (UKMTO) съобщи днес, че е получила сигнал за инцидент на 8 морски мили (14,8 км) северозападно от оманското селище Кумзар, където според информация от проверен източник кораб гори, предаде Ройтерс. Причината за пожара не е установена.
На този фон цената на петрола скочи до над 90 долара за барел - най-високата ѝ стойност от юни насам. В началото на днешната азиатска търговия сортът Брент с доставка през септември регистрира покачване с 2,72 на сто до 90,5 долара за барел, предаде АФП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #140
08:47 20.07.2026
2 Лари Джонсън:
08:48 20.07.2026
3 Тръмп
Коментиран от #36, #54
08:48 20.07.2026
4 Mими Кучева🐕🦺
много дни ще минат, мъката ни ще порасне!
😪🕌😪
Коментиран от #59
08:50 20.07.2026
5 Оффф, същия клоун като зеления
Коментиран от #9
08:52 20.07.2026
6 честен ционист
08:52 20.07.2026
7 съчмица
08:52 20.07.2026
8 Овчар
08:53 20.07.2026
9 и аз потънах
До коментар #5 от "Оффф, същия клоун като зеления":в броя на "победите".
08:55 20.07.2026
10 Мишел
Коментиран от #17
08:56 20.07.2026
11 БеГемот
Коментиран от #14
08:57 20.07.2026
12 ДЕМИ НАГЛО СТАРЧЕ..
08:57 20.07.2026
13 Ъъъ
Коментиран от #15, #55, #116
08:58 20.07.2026
14 Мишел
До коментар #11 от "БеГемот":Аз на руските.
08:58 20.07.2026
15 Ахмат Слива
До коментар #13 от "Ъъъ":Колкото Путлер обясни на 1 милион руски вдовици.
Коментиран от #18, #22, #147
08:59 20.07.2026
16 Владимир Путин, президент
ВСУ също от ПЕТ години свършват хората, резервите, Пейтриъте, ма гледам Рассия бензина нет, а от вчера и Уайлдберис артиса !!! Наред са ЕРП-тата и електростанциите. Няма страшно, и без това 70% от народа не познава електричеството и топлата вода. Животни....😄
Коментиран от #134
09:01 20.07.2026
17 Правилно Мишел
До коментар #10 от "Мишел":Те са си у дома иранците а хамериканците далеко от дома. И това ще им струва трилиони долара. Разпад на държавата.
09:01 20.07.2026
18 Ъъъ
До коментар #15 от "Ахмат Слива":Сравняваш ябълки с круши. Плодове са, но само толкова....Ако ме разбираш, в което се съмняваме.
Коментиран от #20
09:01 20.07.2026
19 И кое му е извънредното
Виж! Перчема е нещо друго!
09:02 20.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Уникално
Коментиран от #26, #66, #84
09:04 20.07.2026
22 Цеко, Лесичери
До коментар #15 от "Ахмат Слива":Много руска смрадт е това.
09:05 20.07.2026
23 Механик
Ма да не би Иран да е дошъл в САЩ и да ви е убил войниците? Ко дирите на другия край на земята, навлеци такива? Дебелоока напаст. Нагли, дебелооки хайдуци.
Коментиран от #35
09:05 20.07.2026
24 Иран разби базите на сащ
09:05 20.07.2026
25 прави ли ви впечатление
Коментиран от #29, #32, #93
09:06 20.07.2026
26 заминавай не пращай други
До коментар #21 от "Уникално":Отивай да го сменяш не се крий зад другите.
09:08 20.07.2026
27 Не пали
Коментиран от #52
09:08 20.07.2026
28 Някой
Иранците също така - запасите да им под земята - недосегаеми за американците. И заводите за производството им е под земята.
А сащ също имат недостиг на муниции - ненапразно молиха Иран за примирие. 2 месеца мъкнаха оръжие, но складовете вече са преместени. Ако не се справят със задачата до 1-2 месеца, пак свършва джепането. И тоя път няма от къде ново.
09:08 20.07.2026
29 Пращиш от либерална мисъл
До коментар #25 от "прави ли ви впечатление":Да Иран сам ги разби без никакво целеуказване и помощ.
09:09 20.07.2026
30 защо
От както се върна като президент, все гледаме.
09:09 20.07.2026
31 Хайо
09:10 20.07.2026
32 Прави ни впечатление,
До коментар #25 от "прави ли ви впечатление":че по неизвестни причини вярваш в легендите за Русия, измислени от Кремъл.
09:10 20.07.2026
33 Атина Палада
Коментиран от #50, #123
09:10 20.07.2026
34 Гражданин.
09:11 20.07.2026
35 Ол1гофрен,
До коментар #23 от "Механик":Дойде в Сарафово.Схващаш ли?
Коментиран от #38
09:12 20.07.2026
36 Коста
До коментар #3 от "Тръмп":Лоботомия на Дедо Тчръмпи лудото куче ще спаси света!
09:13 20.07.2026
37 Някой
Много ме биеха като малък. Но пораснах здрав инат. Не вярвам на факти. Само на своите фантазии.
09:13 20.07.2026
38 Механик
До коментар #35 от "Ол1гофрен,":Голяма работа! Яд ме е само за руските евреи. Аз не съм такъв човек. Предпочитам аятоласи пред попове.
09:16 20.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Исторически парк
09:18 20.07.2026
41 Чичо Дончо гази!
Коментиран от #90
09:19 20.07.2026
42 Те и преди свършваха нещастник лъжлив
09:25 20.07.2026
43 Куреняк жител от Хормозган
поддържаме братята от най-българската фашистка партия с партизанско име "Възраждане". Ще поканим полиглота господин Костадинов да ни води курсове по руски и унгарски езици. Скоро.
09:27 20.07.2026
44 Тръмп продължава
Да, САЩ наистин ще нанесат сериозни поражения на Иран, ще пострадат много иранци,ще отнеме сигурно един век за възстановяане , н инфраструктурата, но Иран няма да клекнат.
Тук му е грешкта на Тръмп и тя се дължи на незнание. И няма и кой от обкръжението му да му каже, понеже и те са същите аматьори. Тръмп не познава и не знае историята на Близкия Изток, традициите, манталитета на населението, не знае нищо и за съвременните иранци.
Иранците няма д се предадат, което означава, че ОРМУЗ ЩЕ ОСТАНЕ ЗАТВОРЕН още ДЪЛГО ВРЕМЕ.
Тия приказки, че САЩ контролирли Ормуз са поредните глупости на Тръмп.
Няма да ги обясняваме повече.
Заатворенуят Ормуз ознчава СВЕТОВНА КРИЗА.
Световна криза означава , че САЩ губят авторитета на световен медиатор. Кризата не зависи от тях. Губят ролята си. Още повече, че Тръмп умишлено разби съюза с Европа, Канада, Австралия и т.н.
Това има огромно значение за света днес. Това позволява на редица други малки диктаторчета да правят каквото си искат.
Несигурността и хаосът ще продължат, с тях идват инфлацията, спада и обедняването.
Коментиран от #62, #125
09:28 20.07.2026
45 Аятолах 2
09:30 20.07.2026
46 Тръмп
09:30 20.07.2026
47 Доналд Тръмп
09:32 20.07.2026
48 Пустите ушанкофили
09:34 20.07.2026
49 Ммм
09:34 20.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Миличките
Няма и да разберат колко ги ценят
Коментиран от #60
09:35 20.07.2026
52 Дедо
До коментар #27 от "Не пали":И аз всеки ден това разправям на колегите от Прогресивна България .
Коментиран от #56
09:39 20.07.2026
53 Ко речи...,Ко...?!
Ами то така и за руснаците папагалехте,ама тази сутрин в Kyef,,пак имаше заря...
09:44 20.07.2026
54 ЦЪК!
До коментар #3 от "Тръмп":Като ,,Змей-Горянин" са...!
Отсечеш една глава,а на нейно място израстват...три...!
09:46 20.07.2026
55 18 войника
До коментар #13 от "Ъъъ":Са само в сметките на тръмпанара, с които се опитва да лъже обора и останалият свят че краварските солджъри са едва ли не безсмъртни. Реално жертвите им са вече над 3000 ама нарочно ги крият.
Коментиран от #69, #79
09:48 20.07.2026
56 Би ли разтълкувал...
До коментар #52 от "Дедо":...,,дълбоката" си мисъл,че не се разбира какво искаш да кажеш...?!
Коментиран от #63
09:48 20.07.2026
57 Удри евраста с лопатЕто
09:48 20.07.2026
58 Има и такива хора
Той и още един смятат ,че света им принадлежи!
И те ще капутнат!
09:50 20.07.2026
59 ЯСНО!
До коментар #4 от "Mими Кучева🐕🦺":Историята пак болезнено се повтаря!
Започва се втори Виетнам...!
И чак сега като тръгнат ковчезите към Америка,чак сега гражданското общество на Америка ще се вдигне на бунт срещу изкукуригалият си президент...!
09:50 20.07.2026
60 Развалиха им рахатЯ!
До коментар #51 от "Миличките":На тия щатски рейнджъри по базите около Иран...!
Така си се излежаваха на припек по цял ден,получавайки големи заплати за тоя дето духа...
Да се сърдят на откаченият си президент...!
Що му беше да се закача с Персите,с хилядолетната история...?!
09:56 20.07.2026
61 Е То ако Така
Може ли да бъде оправдание това за продължаващата война
10:00 20.07.2026
62 Продължение към 44:
До коментар #44 от "Тръмп продължава":Има още ДВА фактора, за които никой не говори:
1.В Иракската война САЩ имаха опция за сухоземно нахлуване и те я използваха срещу Саддам Хюсеин. Но в Иранската война тази опция НА ПРАКТИКА не съществува! САЩ нахлуха в Ирак и Кувейт на ШИРОК ФРОНТ ОТКЪМ САУДИТСКА АРАБИЯ. Фронтът за сухоземна атака срещу Иран е МНОГО ТЕСЕН И РИСКОВ. Който не вярва- да види на картата. Другите опции са САЩ да нахлуят през Пакистан или Афганистан. На практика също са нулеви.
2. В Ирак воюваха САЩ + Великобритания.
Сащ напреднаха към Багдад, Великобритания- към Басра и Южен Ирак. След превземането им също се насочиха към Багдад и затвориха обръча от изток.
Днес Тръмп е САМ! Иран е доста по голям от Ирак.
Коментиран от #74
10:00 20.07.2026
63 Дедо
До коментар #56 от "Би ли разтълкувал...":Де да можех... Колегата Демерджиев ми обърка понятията.
Коментиран от #64
10:01 20.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Иранец
До коментар #21 от "Уникално":Има.Ти иранец ли си?
10:11 20.07.2026
67 Вашето мнение
Започнах хормонална терапия при първите новини за дронове над Москва, заради което не се чувствам добре в кожата си. Колко струва билета до Техеран? Него мога да платя. Радев ми вдигна заплатата.
Но най-много ме е страх да не ме пратят на фронта срещу братушките. Все пак вярвам безкритично на Коцето за Цялата Истина. Вярвам му, аз съм невинен.
Коментиран от #72, #83, #85
10:15 20.07.2026
68 Дончоооо
10:16 20.07.2026
69 ру БЛАТА
До коментар #55 от "18 войника":Важното е че е груза на руz нацита са с няколко нули повече
Коментиран от #127
10:16 20.07.2026
70 гост
10:20 20.07.2026
71 Путин
10:20 20.07.2026
72 Хайо
До коментар #67 от "Вашето мнение":Не знам. На мен един здравеняк от Хабаровския край ми го смени безплатно, когато работех там.
Коментиран от #77
10:24 20.07.2026
73 Кривоверен алкаш
10:25 20.07.2026
74 Хайо
До коментар #62 от "Продължение към 44:":Само 4 пъти .Тръмп да попита поне такива като мен дъртички които изкарахме по 15-20 години по тези земи да му кажем какво е Иран
.Това казах в един коментар ,Сащ никога не са били на терен и не познават нито персите като бит и характер ,нито познават терена .Получават 30% достоверна информация от Израел и всичко друго е от ИИ и дивани генерали ,които и престава нямат от Иран .Ирак няма нищо като като територия спрямо Иран .Ирак и аше стари съветски оръжия ,Иран има нови оръжия ,ползва с разузнавателно и противоракетни средства от страна на русия и Китай .Сащ просто са въздух под налягане ,но и това е чудесно защото губят хегемонията си там ,а Европа ще стане бедняка на света .Европа за това бе се включва в тази война защото без суровини ,ше издържи само няколко седмици .
Коментиран от #76
10:27 20.07.2026
75 Цеко
Коментиран от #97
10:28 20.07.2026
76 Цеко
До коментар #74 от "Хайо":А бе какви перси са тези банидити аятоласи яхнали този беден народ?! Айде стига руска пропаганда...смешна копейка!
Коментиран от #81
10:30 20.07.2026
77 Мими Кучева 🐕🦺
До коментар #72 от "Хайо":Леле, как съм се прецакал. Аз дадох 45 пенсии да си сменя пола в Санкт Петербург.
Добре е, че откак го смених, комшията ме спонсорира и ми плаща всички битови сметки.
Коментиран от #88
10:31 20.07.2026
78 Две,три ракети
10:35 20.07.2026
79 Ъъъ
До коментар #55 от "18 войника":Не искам да спекулирам и се придържам към официалната информация.... Дори и тогава не става ясно за какво умряха тези момчета? Иран не беше заплаха за Америка - никога не е бил заплаха, не е и няма и да бъде, но умряха американски войници, които дори не защитават страната си, а бяха пожертвани за да задоволят болните амбиции на Ушатия ционист.
10:35 20.07.2026
80 Истината е
А ракетите на САЩ отдавна свършиха и за тях и за Украйна !
10:35 20.07.2026
81 Смотльо,
До коментар #76 от "Цеко":Човека по писането личи ,че е от бившето РУМНО .Наистина нашите имаха много голямо влияние в този район и хората все още говорят с уважение за нашите кадри ,най вече сред племенните вождове там .Ти някакъв довод имаш ли или щом нямате какво да кажете поради нисък багаж горе ,почвате да обиждате на копейки ? Не се излагай ,хората ти се смеят .Този човек е учил толкова години за да е в този район бул толкова години ,че ти толкова зъби в устата си нямаш .
Коментиран от #89
10:35 20.07.2026
82 Коста
10:35 20.07.2026
83 Смотльо,
До коментар #67 от "Вашето мнение":Това и в любимата ти Европа можеш да го направиш ,там на всеки ъгъл има такива клиника .
Коментиран от #86
10:37 20.07.2026
84 Ъъъ
До коментар #21 от "Уникално":Нали смениха "венецуелския режим" ? И какво точно се промени за средноататисчислеия венецуелец? Той стана ли по-богат? По-добре ли живее? Или пък по-малко наркотици влизат в Америка сега?🤣
Коментиран от #87
10:38 20.07.2026
85 Коста
До коментар #67 от "Вашето мнение":Не, не трябва. Отивай във Варна. Преди на топлата вода, по тъмно, сменяха пола. Един човек Румен ми се похвали. Сега не знам как е с новите строежи. Но все ще има майстори....
Коментиран от #96
10:39 20.07.2026
86 Вашето мнение
До коментар #83 от "Смотльо,":Знам, но само в Иран ги правят безплатно.
В Москва и Санкт Петербург било евтино, но не и безплатно.
Там не смея. Путин мобилизира чужденците.
Предпочитам да го подкрепям от дивана вкъщи.
Коментиран от #91, #99, #100, #102, #103, #105, #107, #109, #113, #114, #117, #119, #120, #121, #122, #124, #126, #128, #131, #137, #141, #142, #146
10:40 20.07.2026
87 Коста
До коментар #84 от "Ъъъ":Всичко е за много богатите корпорации.... На обикновените хора венецуелски или американски, нищо не хващат.
10:41 20.07.2026
88 Смотльо,
До коментар #77 от "Мими Кучева 🐕🦺":Защо лъжеш бе ,беше в клиника във Франция .Ти не можеш дори да отидеш до някое село в русия ,селяци не се допускат там
10:41 20.07.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Гази,ама...
До коментар #41 от "Чичо Дончо гази!":...гази ,в -...л...на!
10:42 20.07.2026
91 Смотльо,
До коментар #86 от "Вашето мнение":Ела аз ще те смяна безплатно .
Коментиран от #98
10:43 20.07.2026
92 Да не излезе случаят
10:43 20.07.2026
93 Съвет!
До коментар #25 от "прави ли ви впечатление":Намали конспиративните филми...!
10:43 20.07.2026
94 Гражданин
10:44 20.07.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Вашето мнение
До коментар #85 от "Коста":Страх ме е от инфекции. В Иран са последен писък на технологиите. Хем безплатно. Пък и искам да си сменя религията като на аятоласите.
Как ли не плаках на г-н Костадинов да ме включи в делегацията по опяване на Големия Държавник, той ми отказа. Нарече ме радевист, защото не споменавам името Коцево при всяко целуване на Корана.
Коментиран от #106
10:47 20.07.2026
97 ,,ША"...?!
До коментар #75 от "Цеко":Кога ти цъфнат налъмите...!
10:48 20.07.2026
98 Вашето мнение
До коментар #91 от "Смотльо,":Не бива. Аз съм отговорен към здравето си. Не доближавам индивиди, които не се къпят.
10:50 20.07.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Обективен
Прилики с Ирак почти няма нито като география,нито като подготовка,нито като склоност за предателство,нито като усещане за съпротива.
Обогатения уран ще си остане в Иран,или ще бъде преместен на по сигурно място.
Сухопътна операция е невъзможна по много причини.
Ядреното оръжие е някаква опция,но при липсата на обективна информация с какво точно разполага Иран,е абсолютно рискова,особено за Израел.
Въпросът е американците да намерят привидно приемлив изход за оттегляне от блатото и да се примирят,че няма да контролират ресурсите на Иран,а възможно и на целия близък изток.
11:00 20.07.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Петър
11:06 20.07.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Коста
До коментар #96 от "Вашето мнение":Май ще дойда с теб. Започнах да излизам от кожата си и аз. Скоро ще спре тока в цяла Русия. Сините боровинки не ми доставят редовно транквилантите, щото ги саботират.
Не искам в армията, обичам Путин на думи, не на дела. Ще се прежаля и ще стана жена. Без това като мъж не ми излиза късметът. К.рвите казват, че съм миришел.
11:13 20.07.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Нещастници
11:14 20.07.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Аматьорът Тръмп
е една от алтернативите, през които страните от БИ могат да заобикалват Ормуз и да изнасят петролни продукти.
Нещо повече,пристанще Акаба заобикаля и опасното Червено море и обстрелвания от хусите проток Баб ел Араб, понеже от Акаба танкерите директно излизат през Суецкия канал.
Йордания е съюзник на САЩ
В пристанище Акаба има действащ йордански петролен терминал.Той е известен като Aqaba Oil Terminal (AOT) и се управлява от Йорданската компания за петролни терминали (JOTC). Терминалът се намира в южната промишлена зона на град Акаба и е от стратегическо значение за енергийната сигурност на Кралството.
Разполага с модернизиран петролен кей, резервоари с плаващ покрив и капацитет за съхранение на нефтени продукти от 100 000 тона, както и терминал за втечнен нефтен газ (LPG).
Служи за разтоварване на танкери, временно съхранение и логистично разпределение на дизелово гориво, бензин и втечнен газ за вътрешния пазар на Йордания.
11:28 20.07.2026
111 БиДончо
Рони,Буш-мените и клинтон 🤔
11:33 20.07.2026
112 Бай онзи
11:37 20.07.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Смотан стар циганин
ВИЖ ПУТИН Е АГРЕСОР
НАЛИ ТАКА БЕ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА СГАН
11:49 20.07.2026
116 Бай онзи
До коментар #13 от "Ъъъ":Забравили сте още 2 нули.От началото на войната сигурно са надхвърлящи 2000 души.
11:49 20.07.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Жорко
12:04 20.07.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Дано
До коментар #33 от "Атина Палада":Ти като искаш Юро отивай в Джърмани
12:23 20.07.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Бай онзи
До коментар #44 от "Тръмп продължава":Много точно!
12:38 20.07.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Бай онзи
До коментар #69 от "ру БЛАТА":И ти ли си Линдзи Греъм?????
12:46 20.07.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Реза Пахлави
12:50 20.07.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Последния Софиянец
12:53 20.07.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 ФАКт
До коментар #134 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":за ПУШИЯ ли гавариш?? КРАИ с ПУШИЯ
12:59 20.07.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 нннн
13:02 20.07.2026
140 Моето мнение
До коментар #1 от "Вашето мнение":е, че докато цял свят му се смее, рижия продължава да прави пачки както казваш с глупостите си, а това е важното всъщност. Останалите лапат мухите и осъждат или одобряват - все тая, действията му.
13:09 20.07.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 дядо дръмпир да ви мръдне...по чешки
13:15 20.07.2026
144 Архимандрисандрит Бибиян
13:16 20.07.2026
145 Путин
13:16 20.07.2026
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Колко са и 18
До коментар #15 от "Ахмат Слива":Краварите .
Към 1800 стават .
Само от запалилата се перална бяха 29
13:17 20.07.2026
148 Кольо Атентатора
По радиото някой
шумно спори.
С кого?
Не знам.
А може би с народа?
Говори си и нека си говори,
нали затуй му плащат хората.
„Държава има,
има власт, която
наспирно бди
за ваште интереси.
Хвърлете лозунга!
Плаката на земята!
Народът е доволен,
сит
и весел.“
Във кафенето
някой се изсекна
и дълго три
със здравите опинци,
огледа се и каза уж полека:
– Комай ни лъжат
тия синковци.
А и в писанието
писано е божем:
„Глас народен – глас божи.“
– Комай си прав –
обади се от ъгъла
един младеж
със глас от глад изстинал, –
нали Русия пак
ни лъга
и през
четиресет и четвърта година?
И ако нас ни карат
да умираме,
и ако Кремъл тика ни
към куршумите,
то сигурно и лудия
разбира,
че ние трябва
да си кажем думата.
Та казвам аз,
понеже няма
бъдеще,
и руският терор
донася зловеща вест,
един е лозунга:
Русия долу!
Да живей Натовската чест!!
13:18 20.07.2026
149 Пазешкиян
13:18 20.07.2026
150 Колко са и 18
Към 1800 стават .
Само от запалилата се перална бяха 29
13:19 20.07.2026
151 Кремъл
13:20 20.07.2026
152 Абсурдистан
13:21 20.07.2026