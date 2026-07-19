Русия удари кораб край Одеса: 6 загинали и 4 в неизвестност

Напрежението в акваторията на Черно море достигна критична точка в късните часове на деня.

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Руска ракетна атака срещу цивилен търговски кораб отне живота на моряци, а други остават в неизвестност след тежкия удар. Нападението предизвика остри международни реакции и засили опасенията за сигурността на глобалните търговски маршрути в региона.

Детайли за удара срещу цивилния съд

По данни на украинските власти и международни информационни агенции, цитирани в репортаж на Reuters, руските сили са нанесли въздушен удар по чуждестранния кораб за насипни товари Golden Leo, плаващ под флага на Гвинея-Бисау. Плавателният съд, собственост на турска компания, е напускал района на пристанище Одеса, натоварен със зърнени култури, когато е бил поразен от крилати ракети.

В резултат на последвалата силна експлозия и пожар на борда:

Шестима моряци са загинали на място или от тежките си наранявания.

са загинали на място или от тежките си наранявания. Четирима души от международния екипаж, състоящ се от граждани на Сирия и Индия, както и един украински лоцман, остават в неизвестност.

от международния екипаж, състоящ се от граждани на Сирия и Индия, както и един украински лоцман, остават в неизвестност. Осем души са успешно спасени и евакуирани към болнични заведения в град Одеса с различна степен на наранявания

Международни реакции и спасителна операция

В спасителната акция в открито море се включиха Военноморските сили на Украйна и Морската служба за търсене и спасяване. Очевидци от брега съобщават, че гъсти стълбове дим са се издигали над плавателния съд часове след атаката.

Изпълняващият длъжността министър на външните работи на Украйна Андрий Сибига направи официално изявление в социалната мрежа X, отразено от RBC-Ukraine. Той определи инцидента като „акт на терор срещу мирното корабоплаване“ и грубо нарушение на международното хуманитарно право. Към този час официална позиция или коментар от страна на Министерството на отбраната на Руската федерация липсва.