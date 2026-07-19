Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Турция »
Русия удари кораб край Одеса: 6 загинали и 4 в неизвестност
  Тема: Украйна

Русия удари кораб край Одеса: 6 загинали и 4 в неизвестност

19 Юли, 2026 21:34, обновена 19 Юли, 2026 23:32 4 542 464

  • кораб-
  • турция-
  • загинали-
  • черно море-
  • русия

Ескалацията взе жертви сред международния екипаж, издирват изчезнали моряци

Русия удари кораб край Одеса: 6 загинали и 4 в неизвестност - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението в акваторията на Черно море достигна критична точка в късните часове на деня.

Още новини от Украйна

Руска ракетна атака срещу цивилен търговски кораб отне живота на моряци, а други остават в неизвестност след тежкия удар. Нападението предизвика остри международни реакции и засили опасенията за сигурността на глобалните търговски маршрути в региона.

Детайли за удара срещу цивилния съд

По данни на украинските власти и международни информационни агенции, цитирани в репортаж на Reuters, руските сили са нанесли въздушен удар по чуждестранния кораб за насипни товари Golden Leo, плаващ под флага на Гвинея-Бисау. Плавателният съд, собственост на турска компания, е напускал района на пристанище Одеса, натоварен със зърнени култури, когато е бил поразен от крилати ракети.

В резултат на последвалата силна експлозия и пожар на борда:

  • Шестима моряци са загинали на място или от тежките си наранявания.
  • Четирима души от международния екипаж, състоящ се от граждани на Сирия и Индия, както и един украински лоцман, остават в неизвестност.
  • Осем души са успешно спасени и евакуирани към болнични заведения в град Одеса с различна степен на наранявания

Международни реакции и спасителна операция

В спасителната акция в открито море се включиха Военноморските сили на Украйна и Морската служба за търсене и спасяване. Очевидци от брега съобщават, че гъсти стълбове дим са се издигали над плавателния съд часове след атаката.

Изпълняващият длъжността министър на външните работи на Украйна Андрий Сибига направи официално изявление в социалната мрежа X, отразено от RBC-Ukraine. Той определи инцидента като „акт на терор срещу мирното корабоплаване“ и грубо нарушение на международното хуманитарно право. Към този час официална позиция или коментар от страна на Министерството на отбраната на Руската федерация липсва.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 61 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 знаят къде отиват

    93 23 Отговор
    всичко е точно

    Коментиран от #5, #27, #67

    21:39 19.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 София

    31 106 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Малкото х юмне Пслуер събра кураж от по-силните - от Иран. И нападна търговски кораби на 5тата година.

    21:41 19.07.2026

  • 5 Ердоган

    37 83 Отговор

    До коментар #1 от "знаят къде отиват":

    Лошо...за бункерната ханъма...много лошо

    21:42 19.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Точно зърнени култури е носил АХАХАХХАХА

    96 15 Отговор
    Според официалните данни плавателният съд е кораб за насипни товари, превозващ зърнени култури.

    21:43 19.07.2026

  • 10 Майор Деянов, на всеки километър

    37 107 Отговор
    Преди 15 години про3дите руснаци бяха свалили малайзийски Боинг, а по времето на СССР и южно-корейски. Много мррръссни животни са това !!!

    Коментиран от #21, #22, #30, #57

    21:44 19.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Турците и те

    98 22 Отговор
    С тези зърнени култури стрелят по Москва.

    Коментиран от #246

    21:45 19.07.2026

  • 13 кораба

    72 18 Отговор
    да не би бил пълен с барут..и случайно укроракета да го посетила..ей така както в Полша или Румъния..но разбира се за сороснерес гьобелс пропаганден всичката вина на Москва..после може и украинци били но такива са грантове..лъжиш и печелиш..

    21:47 19.07.2026

  • 14 Истината

    70 14 Отговор
    Е, съветски ракети на въоръжение на украинската армия удариха турски кораб...

    21:47 19.07.2026

  • 15 огромна грешка

    30 93 Отговор
    Това е краят на Русия.

    Коментиран от #43

    21:47 19.07.2026

  • 16 Даааа

    60 13 Отговор
    ...знаем, житото няма да стигне на време за зарята....ха ха ха

    21:47 19.07.2026

  • 17 Смешник

    88 25 Отговор
    Не е изключено да е доставял оръжия за фашисткия режим в Киев Руснаците не бомбят просто така

    Коментиран от #25, #29, #48, #77

    21:48 19.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 БАЙ ПУТЯ ХОХОХО

    27 71 Отговор
    ЗАБРАЙХТЕ КИЕВ ЗА ТРИ ДЕНА
    НАТО ОБКРЪЖИ РУСИЯ
    ДОЛАРА 200 РУБЛИ
    И СЕГА КО ОСТАНА
    МНОГО УБИТИ РУСНАЦИ
    Е И КВО
    НА ВАС КВО ВИ ПУКА
    ТЕ СА БЛАТНИ ОРКИ ВОЙНИ НА МРАКА
    РАДВАЙТЕ СЕ
    ПУТИН РАБОТИ ЗА ВАС
    АМА НЕЩО ВИ Е ГЕПИЛА ИСТЕРИЯТА
    СПОКО ТЕПЪРВА ЩЕ ВИ ТРЕСЕ ШУБЕТО
    ЗАЩОТО СТЕ ШЕПА ГЛАДНИЦИ ОТ БУНИЩАТА
    УСУКВАЩИ СЕ ОКОЛО КОФИТЕ ЗА СМЕТ
    ЗАЩОТО ТАКА ЩЕ СИ ОТИДЕТЕ НЕСРЕТНИ ОТ ТОЗИ СВЯТ
    С НАДЕЖДА ЖУЖЕТО ДА НАХЛУЕ В БЪЛГАРИЯ
    И ВСИЧКИ ДА СТАНАТ ЗЛЕ КАТО ВАС
    НЯМА ДА СТАНЕ НИКОГА И ЩЕ СИ УМРЕТЕ В ИЗПРАЖНЕНИЯТА СИ
    КАК Е ЖИВОТИНЧЕТА КЛЕТИ ХОХОХО

    21:48 19.07.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    23 55 Отговор

    До коментар #6 от "Иванов":

    Разбира се че нищо няма да направя на Запада.
    Не че не мога, а защото всички руски деньги, злато, съкровища, ценни бумаги са изнесени и пазят в лъскавите банки на "прогнилия" Запад, деца, близки, роднини също. Водя тайни преговори за руската Капитулация и гаранции за сигурността ми в някоя тиха западна държава. Това е !!! 👈

    21:50 19.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Песъков

    38 14 Отговор
    Украинците са!

    Коментиран от #47

    21:53 19.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Малката Бахама

    25 37 Отговор

    До коментар #17 от "Смешник":

    И ако е доставял оръжие, къв е смисъла да се удря на излизане от Украйна, след като е разтоварил хипотетичното оръжие ? Свали си ушанката 💂‍♂️👈

    Коментиран от #296

    21:53 19.07.2026

  • 26 Ботокса е на една ракета живот.

    23 35 Отговор
    Мдаа.

    21:54 19.07.2026

  • 27 Ташунко Сапа

    27 50 Отговор

    До коментар #1 от "знаят къде отиват":

    Ако това е вярно, Путин настъпи мотиката. Ердоган не си поплюва!

    21:54 19.07.2026

  • 28 Мнение

    25 44 Отговор
    Путин, който не го е хванал, той не го е излъгал. И не, че е наистина толкова глупав. Просто е предател на руските интереси и умишлено води страната си до колапс. Няма такова позорище да водиш по-дълга война от Втората световна война. Измаил, Одеса, мостове, пристанища, инфраструктура, телевизия - всичко в Украйна си стои. На руската армия нарочно Кремъл не позволява да ги бомбардира. Натовските оръжейни доставки не само не са спрели, но и се увеличават, понеже кремльовския ухилен лаладжия, на който отдавна му викат "терпила" е в договорняк да прави кинти със Запада и да разпадне Русия. Както казваше легендарния генерал Александър Лебедь: "Изпратете децата на руския елит на фронта и войната ще свърши за една седмица". Убиха го своите в инсценирана авиокатастрофа.

    Коментиран от #117

    21:54 19.07.2026

  • 29 И като

    21 10 Отговор

    До коментар #17 от "Смешник":

    ги доставил,на тръгване го треснали?

    21:54 19.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ной

    48 16 Отговор
    А дали са Руски обикновено Украинците се хвалят с ударени кораби затова по нашите плажове е пълно с мазут .

    Коментиран от #84

    21:56 19.07.2026

  • 32 Станко

    17 26 Отговор
    Да идва Байрактара!

    21:56 19.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ВРЕМЕ Е ЕРДОГАН

    19 45 Отговор
    ДА СЕ НАМЕСИ
    ПО БЪРЗО
    В ЕСКАЛАЦИЯТА ...

    БАТЕ ЕРДО
    ДАВАЙ ОРЪЖИЕ
    НА УКРАЙНА ДА ЗАПАЛЯТ
    ЦЯЛОТО РУСКО МОЧУРИЩЕ.

    21:57 19.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Факти

    21 44 Отговор
    Айде затвориха Босфора за рашистите. Фалитът чука на вратата.

    21:57 19.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ъъъу

    13 14 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Пригожин сам падна от небето.

    21:59 19.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Радев

    42 16 Отговор

    До коментар #15 от "огромна грешка":

    Това е краят на Украйна

    22:00 19.07.2026

  • 44 Иван

    29 13 Отговор
    На кораба е имало сто грама кокаин и половин килограм хашиш.......законна легитимна цел.

    22:00 19.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Захарова

    26 12 Отговор

    До коментар #23 от "Песъков":

    Украинците са!

    Коментиран от #65

    22:01 19.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ЗА ПОБЕДА

    12 22 Отговор

    До коментар #38 от "Ивелин Михайлов":

    ГОВОРИТЕ ВЕЧЕ
    5 ГОДИНИ
    БРЕ ЧЕРВЕНИ ГЕЙТЪРИ.

    Коментиран от #60

    22:03 19.07.2026

  • 54 Иван

    20 10 Отговор
    Турските животни ще ги погребват във военни гробища.

    22:04 19.07.2026

  • 55 Без име

    33 11 Отговор
    Собственикът на кораба наистина е турчин, GOLDEN LEO е под флага на Гвинея Бисау. Корабът е бил пълен със зърно и е от сенчестия флот на Украйна.

    22:05 19.07.2026

  • 56 Лопата Орешник

    23 12 Отговор
    Нищо, туй е за ония изтребител!! Случва се, война е!

    22:05 19.07.2026

  • 57 Владимир Путин, президент

    22 9 Отговор

    До коментар #10 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Опа, опа....
    Майоре, забрави за азерския Ембраер, който лично наредих да свалят по-миналата година.
    Ама как викаха, крещяха азери, арменци....😁

    22:05 19.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ами сега

    37 10 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    За да е ударен кораба,значи е използван за пускане на украинските дронове срещу Крим или с него превозват оръжия.

    Това за двете причини. Така че, който позволява това да се случва в отговорен за гибелта на моряците.
    Затова и Турция засега не коментира

    Коментиран от #63, #136

    22:07 19.07.2026

  • 60 Такъв първо се удря с бордюр у главата

    6 12 Отговор

    До коментар #53 от "ЗА ПОБЕДА":

    Може и с паве или колец.После му се разяснява как стоят нещата.

    22:07 19.07.2026

  • 61 ВВП

    34 11 Отговор
    Къв е търсил тоя шлеп там.??.Има блокада за съдове ,доставящи оръжие .Карат дронове и муниция ..Да потапят всичко ,само така ще изолират снабдяването.. Казах;

    Коментиран от #68

    22:08 19.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Без име

    25 14 Отговор

    До коментар #59 от "Ами сега":

    Какво да коментира Турция? Тя няма общо с кораба, освен че собственикът е турчин.

    22:09 19.07.2026

  • 64 варна

    12 22 Отговор
    толкова си могат ватенките, тотал щета са

    22:09 19.07.2026

  • 65 Лавров , 🐴

    14 9 Отговор

    До коментар #47 от "Захарова":

    Украинците са!

    22:09 19.07.2026

  • 66 ВВП

    25 14 Отговор
    Щом не реве читака ,значи кораба Нее от Турция ..

    22:09 19.07.2026

  • 67 Град Козлодуй

    14 24 Отговор

    До коментар #1 от "знаят къде отиват":

    От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #74, #324

    22:10 19.07.2026

  • 68 Чиба

    10 12 Отговор

    До коментар #61 от "ВВП":

    Мръшо!

    Коментиран от #85

    22:11 19.07.2026

  • 69 Хари

    10 17 Отговор
    Ердо ,пусни им и една от твойте

    22:11 19.07.2026

  • 70 ВВП

    19 11 Отговор
    Тромп разстреля 100 шлепа в тихия океан..Защото са нелегални..

    22:12 19.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 жик так

    23 11 Отговор
    Насипните товари , западни наемници и оръжие ли е било ?

    22:12 19.07.2026

  • 73 Ха-ха

    16 26 Отговор
    Русийката е в шок и паника. Вече стреля напосоки.!

    Коментиран от #81

    22:12 19.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Глас от бункера

    15 17 Отговор
    Не съм азззз!

    22:13 19.07.2026

  • 76 ВВП

    27 14 Отговор
    Окропите крадат зърно от РФ и го продават ефтино..Вкарват оръжие .само лобут за тия нещастници...

    Коментиран от #144

    22:13 19.07.2026

  • 77 1945

    13 21 Отговор

    До коментар #17 от "Смешник":

    Оръжие никога не е доставяно с кораб.

    Коментиран от #90

    22:13 19.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 ВВП

    26 15 Отговор
    Кораба е гръмнат защото има причина .Доставял е оръжие.лигитимна цел..Ясен?

    Коментиран от #86, #89, #91, #114

    22:15 19.07.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 ДА ЕДИНИЯ СКЛАД

    14 20 Отговор

    До коментар #73 от "Ха-ха":

    НА WILDBERRIES

    БЕШЕ УДАРЕН ОТ НЯКАКВИ РУСКИ
    ПИЯНДУРНИЦИ
    КОИТО СЕ МЪЧАТ С
    С ПВО ДА СВАЛЯТ
    УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ВЕЛИКО ВИДЕО НА ПОРЕДНАТА
    РУСКА ОБОСРАЦИЯ

    22:15 19.07.2026

  • 82 Гориил

    25 12 Отговор
    Русия изразява недоволство от нарастващите доставки на турско оръжие.

    22:15 19.07.2026

  • 83 Из падмасковие

    16 21 Отговор
    Колективния Брикс изгубихме от една Украйна срам и позор

    Коментиран от #94

    22:16 19.07.2026

  • 84 Каквото каже Ердоган

    14 25 Отговор

    До коментар #31 от "Ной":

    това е истината, Путин вече никой не го брои за жив :)))

    Коментиран от #97

    22:16 19.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 ДА ЕРДОГАН

    10 22 Отговор

    До коментар #79 от "ВВП":

    ЩЕ ИМ КАЖЕ КОЕ
    Е ЛЕГИТИМНА ЦЕЛ.

    БОТОКС МУДАКА
    НАГАЗИ В ЛАЙНАРУХАТА .

    22:17 19.07.2026

  • 87 ВВП

    23 9 Отговор
    Сигурни е имало малки деца и родилки..в трюма .Забравиха .да пишат ..По късно.

    22:17 19.07.2026

  • 88 Факт

    17 9 Отговор
    Туркие имат завод байрактар за дронове в украине,лапат долари

    22:17 19.07.2026

  • 89 1945

    11 20 Отговор

    До коментар #79 от "ВВП":

    Никога не се доставят оръжия за Украйна с кораби.

    22:18 19.07.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Усрано русначе

    13 17 Отговор

    До коментар #79 от "ВВП":

    "...Доставял е оръжие...."

    Абе Мyнчо.
    И кат е доставял оръжие защо руснаците го гърмят след доставката, а не преди ? Тьпак, кат маккя си.....

    Коментиран от #397

    22:19 19.07.2026

  • 92 Путлето да праща в Анкара

    12 18 Отговор
    Кабаева.

    22:19 19.07.2026

  • 93 ВВП

    17 9 Отговор
    Тука и читаците се развълнуваха за шлепа .Стават нервни..

    22:19 19.07.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 койдазнай

    16 10 Отговор
    Русия и Турция са ориятелски държави. Този случай ще се разреши без никакви последствия!

    Коментиран от #100, #103

    22:19 19.07.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 жик так

    19 8 Отговор

    До коментар #84 от "Каквото каже Ердоган":

    Ами да видим какво ще каже Ердоган ?
    Май ...нищооо...
    Или ще обяви война на Русия , а ?

    22:21 19.07.2026

  • 98 Манол

    16 7 Отговор
    Абе някой да знае, Босфора къде се намира?!?
    За една кръстословица ми трябва.

    Коментиран от #113

    22:21 19.07.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Усрано русначеУб

    11 26 Отговор

    До коментар #95 от "койдазнай":

    Никой не е приятел с миризлифката Русия !!!
    Запомни го 👈

    Коментиран от #106, #108

    22:22 19.07.2026

  • 101 Сатана Z

    20 9 Отговор
    Абе,мисирки,много бързо сменихте заглавието.От Турска гемия станА зърновоз превозващ ракети за Укрия.

    22:23 19.07.2026

  • 102 И ся кво...-Укрите нескрито се кефят...!

    21 11 Отговор
    И се молят Турция да отговори със сила...!
    Но първо нека се докаже кой е думнал турският кораб...!
    Да не се окаже,като с полските трактористи...!
    Укрите обвиниха Русия,пък накрая се оказа,че Украинска ракета ги е убила,като поляците го доказаха...!

    22:23 19.07.2026

  • 103 Това изобщо

    10 4 Отговор

    До коментар #95 от "койдазнай":

    не вярно. Точно обратното.

    22:24 19.07.2026

  • 104 Иван

    17 7 Отговор
    Зърно от Сомалия или зърно за Сомалия......междинна спирка---Реджеп дере.

    22:24 19.07.2026

  • 105 САЩисан русофил

    11 21 Отговор
    Тюркие свалиха руски самальот,и ликвидираха с изстрел от упор руския посланик ,а братушките снишени страхливци

    Коментиран от #110, #125

    22:24 19.07.2026

  • 106 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 6 Отговор

    До коментар #100 от "Усрано русначеУб":

    НЕзнайко, в политиката и бизнеса
    няма приятели - има интереси❗
    ЗАПОМНИ ГО ❗
    Още Чърчил го е казал❗

    22:24 19.07.2026

  • 107 ВВП

    13 8 Отговор
    Ердо няма да пропусне шанса да продаде нещо на Окропите.Така че ,целта е легитимна .Казах

    22:25 19.07.2026

  • 108 НАЛИ?!

    15 7 Отговор

    До коментар #100 от "Усрано русначеУб":

    ,,Само" половината свят...!

    Коментиран от #112

    22:25 19.07.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 8 Отговор

    До коментар #105 от "САЩисан русофил":

    ИзненадАн ще останеш❗
    Самолетът беше от база на ШАШт в Турския❗
    А самият Ердоган дори не беше уведомен за операцията❗
    За доста неща пишете БЕЗ да сте наясно❗

    22:27 19.07.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Усрано русначе

    10 12 Отговор

    До коментар #108 от "НАЛИ?!":

    Половината свят....
    В коя Вселена бе, Айнщайн ? 😁

    Коментиран от #124, #270

    22:27 19.07.2026

  • 113 Иван

    10 7 Отговор

    До коментар #98 от "Манол":

    Внимавай!!! Ахтунг!!! Думата кръст е забранена в Израел.

    22:28 19.07.2026

  • 114 Интересно

    9 10 Отговор

    До коментар #79 от "ВВП":

    Неясно. Карал е оръжия от Украйна за къде?

    22:28 19.07.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Путин

    10 10 Отговор

    До коментар #28 от "Мнение":

    Западът ми забрани да целя тези цели.

    22:29 19.07.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 ВВП

    15 10 Отговор
    Има заповед да се потапя всичко .Това е заради террористичната дейност на Киев и режима..С дронове .,подарък от партньорите..

    22:31 19.07.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 10 Отговор

    До коментар #105 от "САЩисан русофил":

    България ли зарежда самолетите бомбили Иран❓
    Щото и те излитат от Българско летище, при това гражданско❗

    22:33 19.07.2026

  • 126 Иван

    5 8 Отговор
    Внимавай!!! Ахтунг!!! Думата кръст е забранена в Израел.

    22:34 19.07.2026

  • 127 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    10 14 Отговор
    ИНТЕРЕСНО

    ЗАЩО НИТО ЕДИН РУСОФИЛ

    НЕ КАЗВА И ДУМА

    ЗА ПОРЕДНАТА ОБОСРАЦИЯ

    НА ГУНДЯЕВ И БЕЛОУСОВ?

    КАКВО СТАНА СЪС МОЩИТЕ

    НА АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ ?

    ЗАЩО ВСИЧКИ МЪЛЧАТ
    ЧЕ МОЩИТЕ НА АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ
    СА БИЛИ ПОЛЗВАНИ
    ЗА МОЛЕБЕН
    ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА
    КРИЗАТА СЪС ГОРИВАТА
    В КРИМ

    УКРАНСКИ ДРОН Е УДАРИЛ КАМИОНА
    КОЙТО Е ПРЕВОЗВАЛ МОЩИТЕ
    И ТЕ СА ИЗГОРЕЛИ
    ЗАЕДНО СЪС РУСКИТЕ ВОЙНИЦИ.

    ПОРЕДЕН ТОТАЛЕН РЕЗИЛ
    НА ПУТЕРАСТИТЕ,
    КОИТО
    СА ТОЛКОВА ОТЧЯНИ
    ЧЕ ПРАВЯТ ПРОСТОТИЯ
    СЛЕД ПРОСТОТИЯ.

    22:34 19.07.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 От България

    10 11 Отговор
    Току що се върнах от магазина и дочух продавачка да казва на охраната, как вчера хванали руснак да краде.

    22:34 19.07.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Русия

    8 12 Отговор
    Първоизточника на съвременния тероризъм е Русия. ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ се занимават изключително с тероризъм и подкрепа на терористи финансово, материално и ги обучават.

    22:37 19.07.2026

  • 134 хаспел

    15 8 Отговор
    "превозвал зърнени култури" прикриващи оръжия за Киев.

    Коментиран от #150

    22:37 19.07.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 1945

    9 14 Отговор

    До коментар #59 от "Ами сега":

    Оръжие не се доставя с кораби.

    22:38 19.07.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Рипай у нужнико въшлю😀

    6 4 Отговор

    До коментар #120 от "Важното е":

    Да ти се изхождат хората на главата.

    Коментиран от #141

    22:38 19.07.2026

  • 139 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 7 Отговор

    До коментар #132 от "Що за виц?":

    ЩО ЗА Т.Ъ.П.о тия 🤔
    Да поддържаш някого не означава непременно да изпратиш войски❗

    Коментиран от #147

    22:38 19.07.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Чиба

    6 7 Отговор

    До коментар #140 от "Не бе глупав":

    Мръшо!

    22:41 19.07.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Глупости.

    10 14 Отговор

    До коментар #76 от "ВВП":

    На Украйна вече не й трябват оръжия. Трябват й пари, защото всичко сама си произвежда. Без ракети за Пейтриът, но и за тях може да получи лиценз.

    Коментиран от #149

    22:41 19.07.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Ако ми го пъдържиш

    8 6 Отговор

    До коментар #139 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Да те смятаме ли за п€нДел?

    Коментиран от #153, #161, #164

    22:43 19.07.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Оръжия отдавна не се

    6 15 Отговор

    До коментар #134 от "хаспел":

    изпращат за Украйна, камо ли пък с доставка по вода. Вместо оръжия се дават пари, с които Украйна увеличава собствената си производство.

    Коментиран от #305

    22:45 19.07.2026

  • 151 ВВП

    12 8 Отговор
    Читаците ,правят доставки на Киев с оръжие .по море.От Москва не им харесва много .да се потапя всичко .Това е заповед.

    Коментиран от #173

    22:45 19.07.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 КОНВОЯ КОЙТО

    10 12 Отговор
    ПРЕВОЗВАЛ

    МОЩИТЕ НА АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ

    Е БИЛ УДАРЕН ОТ УКРАИНСКИ ДРОН.

    МОЩИТЕ СА ИЗГОРЕЛИ

    ЗАЕДНО СЪС ВОЙНИЦИТЕ ...

    РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ
    СА ТОТАЛНО ОТКАЧИЛИ
    ДА СЕ НАДЯВАТ
    СЪС МОЛИТВИ И МОЛЕБЕН
    ДОРИ И СЪС ОСТАНКИТЕ
    НА АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ
    ДА СПАСЯТ КРИМ
    ОТ КРИЗАТА С ГОРИВАТА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ПРЕДИ ФАТАЛНИЯ КРАЙ
    И ХИТЛЕР СЕ Е НАДЯВАЛ НА
    ОКУЛТНИ СИЛИ
    ДА ГО СПАСЯТ.

    ПУТЛЕР ВЪРВИ ПО НЕГОВИЯ ПЪТ.

    УРААА УРААА УРААА

    22:46 19.07.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Ицо

    7 11 Отговор
    Има ли гнясъни копейки тук?

    22:46 19.07.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 7 Отговор

    До коментар #147 от "Ако ми го пъдържиш":

    Ако можеш напиши нещо от полукълбата в главата , а не от полукълбата в панталоните❗

    22:47 19.07.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Фифи

    7 5 Отговор

    До коментар #147 от "Ако ми го пъдържиш":

    Няма какво да държа. Празна шушулка.

    22:47 19.07.2026

  • 165 ВВП

    12 8 Отговор
    Потапяй всичко ,Заравнявай болшевишкия град Киеф..!

    Коментиран от #264

    22:48 19.07.2026

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 1945

    7 10 Отговор

    До коментар #151 от "ВВП":

    Оръжия никога не се превозват по море.

    22:51 19.07.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Нямат край

    10 12 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #179

    22:52 19.07.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Град Козлодуй

    8 13 Отговор

    До коментар #149 от "Така е глупав":

    Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #192

    22:54 19.07.2026

  • 183 Хохо Бохо

    13 8 Отговор
    Х0х0лите скоро се хвалеха, че са потопили няколко цивилни и невъоръжени кораба в Азовско море. Не ли?

    22:54 19.07.2026

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 197 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 198 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 200 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 201 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 204 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 205 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 208 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 209 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 210 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 211 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 212 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 213 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 214 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 215 Механик

    8 13 Отговор

    До коментар #205 от "Така е":

    Слава Украйна!

    Коментиран от #268

    23:01 19.07.2026

  • 216 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 217 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 218 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 219 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 220 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 221 ЕВРЕИНА БРОНЩАЙН

    8 13 Отговор
    СЪЗДАДЕ ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ...

    ЕВРЕИНА ШАЛОМОВИЧ

    СЪЗДАДЕ

    ЕДИН СБИРЩАЙН

    ОТ КРАДЦИ УБЙИЦИ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ

    ИЗМЕТ ОТ ЦЯЛАТА КОЧИНА.

    НОВИЯ ЕЛИТ НА ПУТИНОВА РУСИЯ

    Коментиран от #255

    23:02 19.07.2026

  • 222 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 223 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 224 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 225 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 226 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 227 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 228 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 229 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 230 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 231 Дзак

    7 7 Отговор
    Чесането на езици продължава!

    23:04 19.07.2026

  • 232 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 233 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 234 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 235 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 236 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 237 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 238 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 239 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 240 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 241 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 242 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 243 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 244 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 245 Анонимен

    3 10 Отговор
    Тези бичмета трябваше още на 10-тата минута да има двама изгонени. Единствено Ямал е приятно да се гледа как ги прави на пияни моркови!

    23:08 19.07.2026

  • 246 да бе да

    8 11 Отговор

    До коментар #12 от "Турците и те":

    ще тръгне някой да превозва ракети по вода.
    с влакове и камиони ги пренасят.
    по въздух и вода е рисково.

    23:08 19.07.2026

  • 247 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 248 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 249 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 250 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 251 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 252 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 253 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 254 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 255 Дзак

    7 7 Отговор

    До коментар #221 от "ЕВРЕИНА БРОНЩАЙН":

    Не си интересен!

    23:12 19.07.2026

  • 256 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 257 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 258 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 259 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 260 СЕНЧЕСТИЯ БАНДЕРСКИ ФЛОТ

    12 8 Отговор
    Страда.

    23:13 19.07.2026

  • 261 Ицо

    8 8 Отговор
    Има ли гнясани копейки тук?

    23:14 19.07.2026

  • 262 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 263 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    11 8 Отговор
    Е в тотален колапс.

    23:14 19.07.2026

  • 264 Механик

    9 11 Отговор

    До коментар #165 от "ВВП":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    23:15 19.07.2026

  • 265 Ицо

    7 9 Отговор

    До коментар #257 от "има ли козяци":

    Има и уяви глави за копейки.

    23:15 19.07.2026

  • 266 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 267 Демон

    5 10 Отговор
    Обратите внимание, как действовала нацистская Германия и сравнивайте:
    - Гитлер напал в 4:00 утра.
    - Гитлер назвал вторжение в Польшу спецоперация «Вайс».
    - Ставка на "блицкриг" и молниеносное взятие Москвы у Гитлера провалилась.
    - Гитлер говорил, что начал войну потому, что в Польше притесняли этнических немцев.
    - Гитлер наперёд раздал билеты на парад в Москве и объявил её своей территорией.
    - Гитлер провёл (Аншлюс) псевдореферендум в оккупированной Австрии.
    - Гитлер аннексируя Австрию, уничтожая Чехословакию и Польшу, рассыпался в уверениях, что все это ради мира.
    - Гитлер раздавал аусвайсы (паспорта) на оккупированных территориях.
    - У Гитлера символы Z и V на шевронах и концлагерях.
    - Гитлер захватывал чужие территории, разрушал города, крал детей и применял пытки.
    - Гитлер одурачил своё население пропагандой.
    - Против Гитлера был создан Ленд-лиз и коалиция (военно-политический союз государств).
    - Гитлера осудил весь мир за захватническую войну.
    Как сказал Цицерон:
    - "Ничто так не сближает преступников, как сходство их характеров".

    23:16 19.07.2026

  • 268 Един минус от мен

    10 8 Отговор

    До коментар #215 от "Механик":

    за глупака славещ фашизма в Украйна!

    Коментиран от #318, #422

    23:16 19.07.2026

  • 269 Русофилчето

    8 12 Отговор
    Колективния Брикс изгуби от една Украйна позор

    23:16 19.07.2026

  • 270 Така е

    9 8 Отговор

    До коментар #112 от "Усрано русначе":

    Не е половината, а 2/3 от света е зад Русия и срещу запада възродил фашизма. Права си дори и тролейки жално и тъпо. 😄

    Коментиран от #276

    23:17 19.07.2026

  • 271 000

    12 6 Отговор
    Остатъците от европейската индустриална база няма доживеят следващите пет години. Твърде е рано още украйна да бъде занулена окончателно. Твърде е рано.

    23:17 19.07.2026

  • 272 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 273 Чиба Рашка

    7 10 Отговор

    До коментар #50 от "Солдат Красной Армии":

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    23:17 19.07.2026

  • 274 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 275 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 276 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 277 Така е

    13 8 Отговор

    До коментар #272 от "Жив ли си още вooнящ пaаaaацyлe":

    Не е половината, а 2/3 от света е зад Русия и срещу запада възродил фашизма. Права си дори и тролейки жално и тъпо. 😄

    Коментиран от #286, #288

    23:18 19.07.2026

  • 278 жив е, жив е

    10 5 Отговор

    До коментар #272 от "Жив ли си още вooнящ пaаaaацyлe":

    Ама твоите драсканици 0мреха😁

    Коментиран от #281, #285, #290

    23:18 19.07.2026

  • 279 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 280 СЕГА БАНДЕРИТЕ ПРОБЛЕМ

    4 8 Отговор
    ГРШИы ОТНЕМА.

    23:19 19.07.2026

  • 281 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 282 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 283 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 284 Ъъъ

    11 6 Отговор
    "Руските сили нанесоха брутален въздушен удар по цивилния чуждестранен кораб за насипни товари..."

    А какво прави цивилен кораб в зона на активни бойни действия? Кой им е гарантирал, че като са цивилни, ще оцелеят?

    23:22 19.07.2026

  • 285 Жив ли си още дрът пaаaцyуул вooняящ

    9 4 Отговор

    До коментар #278 от "жив е, жив е":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #287, #289

    23:24 19.07.2026

  • 286 Жив ли си още дрът пaаaцyуул воняящ😂

    9 4 Отговор

    До коментар #277 от "Така е":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #291

    23:25 19.07.2026

  • 287 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 288 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 289 И днес пааацуля

    6 5 Отговор

    До коментар #285 от "Жив ли си още дрът пaаaцyуул вooняящ":

    излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄

    Коментиран от #292

    23:26 19.07.2026

  • 290 Жив ли си още дърт пaаaцyуул

    8 2 Отговор

    До коментар #278 от "жив е, жив е":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #293

    23:26 19.07.2026

  • 291 Така е

    4 5 Отговор

    До коментар #286 от "Жив ли си още дрът пaаaцyуул воняящ😂":

    Не е половината, а 2/3 от света е зад Русия и срещу запада възродил фашизма. Права си дори и тролейки жално и тъпо. 😄

    Коментиран от #294, #306

    23:26 19.07.2026

  • 292 Жив ли си още дрът пaаaцyуул 😂🤣😅

    8 2 Отговор

    До коментар #289 от "И днес пааацуля":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    23:26 19.07.2026

  • 293 И днес пааацуля

    3 6 Отговор

    До коментар #290 от "Жив ли си още дърт пaаaцyуул":

    излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄

    Коментиран от #295, #298

    23:27 19.07.2026

  • 294 Жив ли си още дрът пaаaцyуул😂🤣😅

    7 2 Отговор

    До коментар #291 от "Така е":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #297

    23:27 19.07.2026

  • 295 Жив ли си още дрът пaаaцyуул воооняящ

    8 2 Отговор

    До коментар #293 от "И днес пааацуля":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #299

    23:28 19.07.2026

  • 296 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 297 Така е

    2 6 Отговор

    До коментар #294 от "Жив ли си още дрът пaаaцyуул😂🤣😅":

    Не е половината, а 2/3 от света е зад Русия и срещу запада възродил фашизма. Права си дори и тролейки жално и тъпо. 😄

    Коментиран от #300

    23:28 19.07.2026

  • 298 Жив ли си още дърт пaаaцyуул воняяящ

    8 1 Отговор

    До коментар #293 от "И днес пааацуля":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    23:29 19.07.2026

  • 299 И днес пааацуля

    2 7 Отговор

    До коментар #295 от "Жив ли си още дрът пaаaцyуул воооняящ":

    излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄

    Коментиран от #301, #302, #304

    23:29 19.07.2026

  • 300 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 301 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 302 Жив ли си още дърт пaаaцyуул

    9 1 Отговор

    До коментар #299 от "И днес пааацуля":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #303

    23:30 19.07.2026

  • 303 И днес пааацуля

    2 7 Отговор

    До коментар #302 от "Жив ли си още дърт пaаaцyуул":

    излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄

    Коментиран от #307, #309

    23:31 19.07.2026

  • 304 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 305 0000

    4 6 Отговор

    До коментар #150 от "Оръжия отдавна не се":

    ти работел ли си военно производство имаш ли си представа то няма жив човек в Украйна кой ще работи луд ли си

    23:31 19.07.2026

  • 306 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 307 Жив ли си още дрът пaаaцyуул

    9 1 Отговор

    До коментар #303 от "И днес пааацуля":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #308

    23:33 19.07.2026

  • 308 И днес пааацуля

    2 6 Отговор

    До коментар #307 от "Жив ли си още дрът пaаaцyуул":

    излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄

    Коментиран от #311

    23:34 19.07.2026

  • 309 Жив ли си още дрът пaаaцyуул вУняящ😂

    9 1 Отговор

    До коментар #303 от "И днес пааацуля":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #310

    23:34 19.07.2026

  • 310 И днес пааацуля

    1 6 Отговор

    До коментар #309 от "Жив ли си още дрът пaаaцyуул вУняящ😂":

    излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄

    Коментиран от #312, #313, #315

    23:35 19.07.2026

  • 311 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 312 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 313 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    8 1 Отговор

    До коментар #310 от "И днес пааацуля":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    23:36 19.07.2026

  • 314 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 315 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    7 1 Отговор

    До коментар #310 от "И днес пааацуля":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #317

    23:37 19.07.2026

  • 316 Така е

    2 5 Отговор
    Не е половината, а 2/3 от света е зад Русия и срещу запада възродил фашизма. Права си дори и тро-лейки жално и тъ-по. 😄

    23:37 19.07.2026

  • 317 И днес пааацуля

    1 6 Отговор

    До коментар #315 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄

    Коментиран от #319

    23:38 19.07.2026

  • 318 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    8 1 Отговор

    До коментар #268 от "Един минус от мен":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    23:38 19.07.2026

  • 319 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    8 1 Отговор

    До коментар #317 от "И днес пааацуля":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #320

    23:39 19.07.2026

  • 320 И днес пааацуля

    1 6 Отговор

    До коментар #319 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄

    Коментиран от #322, #326

    23:40 19.07.2026

  • 321 руската мечка

    7 1 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #323

    23:40 19.07.2026

  • 322 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    7 1 Отговор

    До коментар #320 от "И днес пааацуля":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #325

    23:41 19.07.2026

  • 323 Супер

    1 6 Отговор

    До коментар #321 от "руската мечка":

    Щом руската мечка изкара пак глупака да троли. 😄

    23:42 19.07.2026

  • 324 Някой

    3 6 Отговор

    До коментар #67 от "Град Козлодуй":

    И за това са на 12 часови пояса, умна си мацко.

    23:42 19.07.2026

  • 325 И днес пааацуля

    1 6 Отговор

    До коментар #322 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄

    Коментиран от #327, #329

    23:42 19.07.2026

  • 326 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    8 1 Отговор

    До коментар #320 от "И днес пааацуля":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    23:42 19.07.2026

  • 327 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    8 1 Отговор

    До коментар #325 от "И днес пааацуля":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #328

    23:43 19.07.2026

  • 328 И днес пааацуля

    1 5 Отговор

    До коментар #327 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄

    Коментиран от #330

    23:43 19.07.2026

  • 329 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    7 1 Отговор

    До коментар #325 от "И днес пааацуля":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    23:43 19.07.2026

  • 330 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    7 1 Отговор

    До коментар #328 от "И днес пааацуля":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #332

    23:44 19.07.2026

  • 331 Така е

    1 6 Отговор
    Не е половината, а 2/3 от света е зад Русия и срещу запада възродил фашизма. Права си дори и тро-лейки жално и тъ-по. 😄

    Коментиран от #334

    23:44 19.07.2026

  • 332 И днес пааацуля

    1 6 Отговор

    До коментар #330 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄

    Коментиран от #336

    23:45 19.07.2026

  • 333 Пешо z

    2 7 Отговор
    Смерт за англосаксите.

    23:45 19.07.2026

  • 334 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    8 1 Отговор

    До коментар #331 от "Така е":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #335

    23:45 19.07.2026

  • 335 Така е

    2 7 Отговор

    До коментар #334 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Не е половината, а 2/3 от света е зад Русия и срещу запада възродил фашизма. Права си дори и тро-лейки жално и тъ-по. 😄

    Коментиран от #337, #338, #341

    23:45 19.07.2026

  • 336 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    7 1 Отговор

    До коментар #332 от "И днес пааацуля":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #342

    23:45 19.07.2026

  • 337 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    7 2 Отговор

    До коментар #335 от "Така е":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #339

    23:46 19.07.2026

  • 338 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    6 1 Отговор

    До коментар #335 от "Така е":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    23:46 19.07.2026

  • 339 Така е

    1 8 Отговор

    До коментар #337 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Не е половината, а 2/3 от света е зад Русия и срещу запада възродил фашизма. Права си дори и тро-лейки жално и тъ-по. 😄

    Коментиран от #343, #345

    23:46 19.07.2026

  • 340 Русия трябва да бъде разрушена...

    8 2 Отговор
    Типично за мръсните руски ссвине - искат африканците да гладуват и да има криза по света заради тяхната гнусна вайна.

    Коментиран от #349, #351

    23:46 19.07.2026

  • 341 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    9 1 Отговор

    До коментар #335 от "Така е":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    23:47 19.07.2026

  • 342 И днес пааацуля

    1 7 Отговор

    До коментар #336 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄

    Коментиран от #344, #350

    23:47 19.07.2026

  • 343 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    8 1 Отговор

    До коментар #339 от "Така е":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    23:47 19.07.2026

  • 344 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    8 1 Отговор

    До коментар #342 от "И днес пааацуля":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    23:47 19.07.2026

  • 345 Героите на Украйна

    8 1 Отговор

    До коментар #339 от "Така е":

    Ти как ги сметна тия 2/3, бе нещастник кух копейков?!

    Коментиран от #355

    23:48 19.07.2026

  • 346 ВВП

    2 6 Отговор
    Ще има и други потопени шлепа .

    23:48 19.07.2026

  • 347 Забелязал

    9 2 Отговор
    русийката умре необратимо мачкана публично

    23:48 19.07.2026

  • 348 Дзак

    1 6 Отговор
    Толкова поражения от един снаряд!

    23:48 19.07.2026

  • 349 Така е пааацуле

    2 9 Отговор

    До коментар #340 от "Русия трябва да бъде разрушена...":

    Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че ер толкова простт? 😄

    Коментиран от #352, #354, #356

    23:48 19.07.2026

  • 350 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    8 2 Отговор

    До коментар #342 от "И днес пааацуля":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #357

    23:49 19.07.2026

  • 351 Антируснак

    10 1 Отговор

    До коментар #340 от "Русия трябва да бъде разрушена...":

    Точно, точно....

    23:49 19.07.2026

  • 352 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    9 3 Отговор

    До коментар #349 от "Така е пааацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    23:49 19.07.2026

  • 353 ВВП

    1 8 Отговор
    Разтоварил оръжие ,натоварил крадено жито..Потапяй !

    Коментиран от #362

    23:49 19.07.2026

  • 354 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    8 2 Отговор

    До коментар #349 от "Така е пааацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    23:50 19.07.2026

  • 355 Спираш да тролиш

    1 7 Отговор

    До коментар #345 от "Героите на Украйна":

    демек да си евтин глиупак и няма да се чувстваш като нещастник кух ин яма да те дразни, че 2/3 от света са зад Русия и срещу фашизма. 😄

    Коментиран от #358

    23:51 19.07.2026

  • 356 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вYня 🤣

    8 1 Отговор

    До коментар #349 от "Така е пааацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #360

    23:51 19.07.2026

  • 357 И днес пааацуля

    1 7 Отговор

    До коментар #350 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄

    Коментиран от #359, #361

    23:52 19.07.2026

  • 358 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вYня 🤣

    8 1 Отговор

    До коментар #355 от "Спираш да тролиш":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #363

    23:52 19.07.2026

  • 359 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    8 1 Отговор

    До коментар #357 от "И днес пааацуля":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    23:52 19.07.2026

  • 360 Така е пааацуле

    1 7 Отговор

    До коментар #356 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вYня 🤣":

    Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄

    Коментиран от #364

    23:52 19.07.2026

  • 361 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    9 1 Отговор

    До коментар #357 от "И днес пааацуля":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #366

    23:53 19.07.2026

  • 362 Чиба е бо к лук

    8 1 Отговор

    До коментар #353 от "ВВП":

    Чиба!Мръшо.

    Коментиран от #365

    23:53 19.07.2026

  • 363 Спираш да тролиш

    2 7 Отговор

    До коментар #358 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вYня 🤣":

    демек да си евтин глупак и няма да се чувстваш като нещастник кух и няма да те дразни, че 2/3 от света са зад Русия и срещу фашизма. 😄

    23:53 19.07.2026

  • 364 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вУня 🤣

    9 1 Отговор

    До коментар #360 от "Така е пааацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #369

    23:53 19.07.2026

  • 365 Е чиба де

    1 6 Отговор

    До коментар #362 от "Чиба е бо к лук":

    Ем си боклук, ем се фалиш. Що си толкова простт бя пааацуле? 😄

    Коментиран от #367

    23:54 19.07.2026

  • 366 И днес пааацуля

    1 6 Отговор

    До коментар #361 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄

    Коментиран от #368, #370

    23:55 19.07.2026

  • 367 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    7 1 Отговор

    До коментар #365 от "Е чиба де":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #372

    23:55 19.07.2026

  • 368 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    6 1 Отговор

    До коментар #366 от "И днес пааацуля":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    23:56 19.07.2026

  • 369 Така е пааацуле

    1 6 Отговор

    До коментар #364 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вУня 🤣":

    Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄

    Коментиран от #373

    23:56 19.07.2026

  • 370 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    7 1 Отговор

    До коментар #366 от "И днес пааацуля":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #377

    23:56 19.07.2026

  • 371 Така ще е

    3 4 Отговор
    Черно море ще стане гробница за кораби

    Коментиран от #378

    23:56 19.07.2026

  • 372 Е чиба де

    1 7 Отговор

    До коментар #367 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Ем си боклук, ем се фалиш. Що си толкова простт бя пааацуле? 😄

    Коментиран от #374, #376

    23:57 19.07.2026

  • 373 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    6 1 Отговор

    До коментар #369 от "Така е пааацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #375

    23:57 19.07.2026

  • 374 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    6 1 Отговор

    До коментар #372 от "Е чиба де":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    23:57 19.07.2026

  • 375 Така е пааацуле

    1 7 Отговор

    До коментар #373 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄

    Коментиран от #379

    23:57 19.07.2026

  • 376 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    6 1 Отговор

    До коментар #372 от "Е чиба де":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #380

    23:57 19.07.2026

  • 377 И днес

    1 6 Отговор

    До коментар #370 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄

    23:58 19.07.2026

  • 378 Вече стана гробница

    7 2 Отговор

    До коментар #371 от "Така ще е":

    на Руския Черноморски флот.

    23:58 19.07.2026

  • 379 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    6 1 Отговор

    До коментар #375 от "Така е пааацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #381

    23:58 19.07.2026

  • 380 Е чиба де

    1 7 Отговор

    До коментар #376 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Ем си боклук, ем се фалиш. Що си толкова простт бя пааацуле? 😄

    Коментиран от #382, #396

    23:58 19.07.2026

  • 381 Така е пааацуле

    1 5 Отговор

    До коментар #379 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄

    Коментиран от #383, #386

    23:59 19.07.2026

  • 382 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    4 1 Отговор

    До коментар #380 от "Е чиба де":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #384

    23:59 19.07.2026

  • 383 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    4 1 Отговор

    До коментар #381 от "Така е пааацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #385

    23:59 19.07.2026

  • 384 Е чиба де

    1 5 Отговор

    До коментар #382 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Ем си боклук, ем се фалиш. Що си толкова простт бя пааацуле? 😄

    Коментиран от #388, #392

    00:00 20.07.2026

  • 385 Така е пааацуле

    2 4 Отговор

    До коментар #383 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄

    Коментиран от #387, #389, #391, #393, #394

    00:00 20.07.2026

  • 386 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    4 1 Отговор

    До коментар #381 от "Така е пааацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:00 20.07.2026

  • 387 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    4 1 Отговор

    До коментар #385 от "Така е пааацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:01 20.07.2026

  • 388 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    4 1 Отговор

    До коментар #384 от "Е чиба де":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:01 20.07.2026

  • 389 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    5 1 Отговор

    До коментар #385 от "Така е пааацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:02 20.07.2026

  • 390 Не съм трол

    2 3 Отговор
    Отразете и ударите на Украйна по плавателни съдове на Шеврон - което пряко ни засяга. Или такива писания не са политически коректни, а?

    00:02 20.07.2026

  • 391 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    4 1 Отговор

    До коментар #385 от "Така е пааацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:02 20.07.2026

  • 392 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    4 1 Отговор

    До коментар #384 от "Е чиба де":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:02 20.07.2026

  • 393 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    4 0 Отговор

    До коментар #385 от "Така е пааацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:03 20.07.2026

  • 394 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    4 1 Отговор

    До коментар #385 от "Така е пааацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #399

    00:03 20.07.2026

  • 395 Абе паацуле

    1 4 Отговор
    И днес показа, че си отпадък и глупак и днес троленето срещу Русия показа, че запада е пропаднал и днес те наритах и ти е гадно. Само не знам кое ти е по гадно, че те ритат или, че си глупак и отпадък? 😄Не, че има значение за някого как се чувства боклук! 😄

    Коментиран от #398

    00:04 20.07.2026

  • 396 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #380 от "Е чиба де":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #404

    00:04 20.07.2026

  • 397 Знаещ

    2 3 Отговор

    До коментар #91 от "Усрано русначе":

    Бандеровците със зърно плащат за доставено от кораба оръжие . Сега руснаците унищожиха складът с доставено от кораба оръжие и зърното с което бе платено за доставеното оръжие . Очевиден факт , но не и за глупави бандеровски пропагандисти .

    Коментиран от #400

    00:04 20.07.2026

  • 398 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    4 0 Отговор

    До коментар #395 от "Абе паацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #401

    00:04 20.07.2026

  • 399 Така е пааацуле

    0 4 Отговор

    До коментар #394 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄

    Коментиран от #402

    00:04 20.07.2026

  • 400 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #397 от "Знаещ":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:05 20.07.2026

  • 401 Абе паацуле

    0 5 Отговор

    До коментар #398 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    И днес показа, че си отпадък и глупак и днес троленето срещу Русия показа, че запада е пропаднал и днес те наритах и ти е гадно. Само не знам кое ти е по гадно, че те ритат или, че си глупак и отпадък? 😄Не, че има значение за някого как се чувства боклук! 😄

    Коментиран от #403, #405

    00:05 20.07.2026

  • 402 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    4 0 Отговор

    До коментар #399 от "Така е пааацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #411

    00:05 20.07.2026

  • 403 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    4 0 Отговор

    До коментар #401 от "Абе паацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #407

    00:06 20.07.2026

  • 404 Е чиба де

    0 4 Отговор

    До коментар #396 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Ем си боклук, ем се фалиш. Що си толкова простт бя пааацуле? 😄

    Коментиран от #406, #408

    00:06 20.07.2026

  • 405 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    4 0 Отговор

    До коментар #401 от "Абе паацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:06 20.07.2026

  • 406 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #404 от "Е чиба де":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #409

    00:06 20.07.2026

  • 407 Абе паацуле

    0 4 Отговор

    До коментар #403 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    И днес показа, че си отпадък и глупак и днес троленето срещу Русия показа, че запада е пропаднал и днес те наритах и ти е гадно. Само не знам кое ти е по гадно, че те ритат или, че си глупак и отпадък? 😄Не, че има значение за някого как се чувства боклук! 😄

    Коментиран от #410

    00:06 20.07.2026

  • 408 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    4 0 Отговор

    До коментар #404 от "Е чиба де":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:07 20.07.2026

  • 409 Е чиба де

    0 4 Отговор

    До коментар #406 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Ем си боклук, ем се фалиш. Що си толкова простт бя пааацуле? 😄

    Коментиран от #412

    00:07 20.07.2026

  • 410 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #407 от "Абе паацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #413

    00:07 20.07.2026

  • 411 Така е пааацуле

    0 3 Отговор

    До коментар #402 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄

    Коментиран от #414

    00:07 20.07.2026

  • 412 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #409 от "Е чиба де":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #416

    00:08 20.07.2026

  • 413 Абе паацуле

    0 2 Отговор

    До коментар #410 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    И днес показа, че си отпадък и глупак и днес троленето срещу Русия показа, че запада е пропаднал и днес те наритах и ти е гадно. Само не знам кое ти е по гадно, че те ритат или, че си глупак и отпадък? 😄Не, че има значение за някого как се чувства боклук! 😄

    Коментиран от #415, #417

    00:08 20.07.2026

  • 414 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #411 от "Така е пааацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #419

    00:08 20.07.2026

  • 415 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #413 от "Абе паацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:08 20.07.2026

  • 416 Е чиба де

    0 2 Отговор

    До коментар #412 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Ем си боклук, ем се фалиш. Що си толкова простт бя пааацуле? 😄

    Коментиран от #418, #420

    00:09 20.07.2026

  • 417 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #413 от "Абе паацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #421

    00:09 20.07.2026

  • 418 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #416 от "Е чиба де":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:10 20.07.2026

  • 419 Така е пааацуле

    0 2 Отговор

    До коментар #414 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄

    Коментиран от #424

    00:10 20.07.2026

  • 420 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #416 от "Е чиба де":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #423

    00:10 20.07.2026

  • 421 Абе паацуле

    0 2 Отговор

    До коментар #417 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    И днес показа, че си отпадък и глупак и днес троленето срещу Русия показа, че запада е пропаднал и днес те наритах и ти е гадно. Само не знам кое ти е по гадно, че те ритат или, че си глупак и отпадък? 😄Не, че има значение за някого как се чувства боклук! 😄

    Коментиран от #441

    00:10 20.07.2026

  • 422 Малоумна Копейка

    2 0 Отговор

    До коментар #268 от "Един минус от мен":

    Е, щом искаш имаш един минус от мен...

    Коментиран от #427

    00:11 20.07.2026

  • 423 Е чиба де

    0 2 Отговор

    До коментар #420 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Ем си боклук, ем се фалиш. Що си толкова простт бя пааацуле? 😄

    Коментиран от #425, #426, #428

    00:11 20.07.2026

  • 424 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #419 от "Така е пааацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #430

    00:11 20.07.2026

  • 425 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #423 от "Е чиба де":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:11 20.07.2026

  • 426 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #423 от "Е чиба де":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:12 20.07.2026

  • 427 Така е тъ пейке

    0 2 Отговор

    До коментар #422 от "Малоумна Копейка":

    Тъ пейката не е само малоумна, а и много глупава, затова фашистите я ползват да слави фашисткият режим в Украйна. Жалко за глупака. Нали тъ пейке? 😄

    Коментиран от #429, #432

    00:12 20.07.2026

  • 428 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #423 от "Е чиба де":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #431

    00:12 20.07.2026

  • 429 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #427 от "Така е тъ пейке":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #433

    00:13 20.07.2026

  • 430 Така е пааацуле

    1 0 Отговор

    До коментар #424 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄

    Коментиран от #434

    00:13 20.07.2026

  • 431 Е чиба де

    0 2 Отговор

    До коментар #428 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Ем си боклук, ем се фалиш. Що си толкова простт бя пааацуле? 😄

    Коментиран от #437

    00:13 20.07.2026

  • 432 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #427 от "Така е тъ пейке":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:13 20.07.2026

  • 433 Така е тъ пейке

    0 1 Отговор

    До коментар #429 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Тъ пейката не е само малоумна, а и много глупава, затова фашистите я ползват да слави фашисткият режим в Украйна. Жалко за глупака. Нали тъ пейке? 😄

    Коментиран от #435

    00:14 20.07.2026

  • 434 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #430 от "Така е пааацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #436

    00:14 20.07.2026

  • 435 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #433 от "Така е тъ пейке":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #438

    00:14 20.07.2026

  • 436 Така е пааацуле

    0 2 Отговор

    До коментар #434 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄

    Коментиран от #439

    00:14 20.07.2026

  • 437 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #431 от "Е чиба де":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #440

    00:15 20.07.2026

  • 438 Така е тъ пейке

    0 1 Отговор

    До коментар #435 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Тъ пейката не е само малоумна, а и много глупава, затова фашистите я ползват да слави фашисткият режим в Украйна. Жалко за глупака. Нали тъ пейке? 😄

    00:15 20.07.2026

  • 439 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #436 от "Така е пааацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #442

    00:16 20.07.2026

  • 440 Е чиба де

    0 2 Отговор

    До коментар #437 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Ем си боклук, ем се фалиш. Що си толкова простт бя пааацуле? 😄

    Коментиран от #443

    00:16 20.07.2026

  • 441 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #421 от "Абе паацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #444

    00:16 20.07.2026

  • 442 Така е пааацуле

    0 1 Отговор

    До коментар #439 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄

    Коментиран от #445

    00:17 20.07.2026

  • 443 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #440 от "Е чиба де":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #446

    00:17 20.07.2026

  • 444 Абе паацуле

    0 1 Отговор

    До коментар #441 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    И днес показа, че си отпадък и глупак и днес троленето срещу Русия показа, че запада е пропаднал и днес те наритах и ти е гадно. Само не знам кое ти е по гадно, че те ритат или, че си глупак и отпадък? 😄Не, че има значение за някого как се чувства боклук! 😄

    Коментиран от #447

    00:17 20.07.2026

  • 445 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #442 от "Така е пааацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #448

    00:17 20.07.2026

  • 446 Е чиба де

    0 1 Отговор

    До коментар #443 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Ем си боклук, ем се фалиш. Що си толкова простт бя пааацуле? 😄

    Коментиран от #449

    00:18 20.07.2026

  • 447 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #444 от "Абе паацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #450

    00:18 20.07.2026

  • 448 Така е пааацуле

    0 1 Отговор

    До коментар #445 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄

    Коментиран от #451

    00:18 20.07.2026

  • 449 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #446 от "Е чиба де":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #453

    00:18 20.07.2026

  • 450 Абе паацуле

    0 2 Отговор

    До коментар #447 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    И днес показа, че си отпадък и глупак и днес троленето срещу Русия показа, че запада е пропаднал и днес те наритах и ти е гадно. Само не знам кое ти е по гадно, че те ритат или, че си глупак и отпадък? 😄Не, че има значение за някого как се чувства боклук! 😄

    Коментиран от #452, #454

    00:19 20.07.2026

  • 451 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #448 от "Така е пааацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #455

    00:19 20.07.2026

  • 452 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #450 от "Абе паацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #457

    00:19 20.07.2026

  • 453 Е чиба де

    0 2 Отговор

    До коментар #449 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Ем си боклук, ем се фалиш. Що си толкова простт бя пааацуле? 😄

    Коментиран от #456

    00:19 20.07.2026

  • 454 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #450 от "Абе паацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    00:19 20.07.2026

  • 455 Така е пааацуле

    0 1 Отговор

    До коментар #451 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄

    Коментиран от #458

    00:20 20.07.2026

  • 456 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #453 от "Е чиба де":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #460

    00:20 20.07.2026

  • 457 Абе паацуле

    0 1 Отговор

    До коментар #452 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    И днес показа, че си отпадък и глупак и днес троленето срещу Русия показа, че запада е пропаднал и днес те наритах и ти е гадно. Само не знам кое ти е по гадно, че те ритат или, че си глупак и отпадък? 😄Не, че има значение за някого как се чувства боклук! 😄

    Коментиран от #459

    00:20 20.07.2026

  • 458 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #455 от "Така е пааацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #462

    00:20 20.07.2026

  • 459 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #457 от "Абе паацуле":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #461

    00:21 20.07.2026

  • 460 Е чиба де

    0 0 Отговор

    До коментар #456 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Ем си боклук, ем се фалиш. Що си толкова простт бя пааацуле? 😄

    00:21 20.07.2026

  • 461 Абе паацуле

    1 0 Отговор

    До коментар #459 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    И днес показа, че си отпадък и глупак и днес троленето срещу Русия показа, че запада е пропаднал и днес те наритах и ти е гадно. Само не знам кое ти е по гадно, че те ритат или, че си глупак и отпадък? 😄Не, че има значение за някого как се чувства боклук! 😄

    00:21 20.07.2026

  • 462 Така е пааацуле

    0 1 Отговор

    До коментар #458 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄

    00:22 20.07.2026

  • 463 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 464 Така и не разбрат

    0 0 Отговор
    Така и не разбрах защо Русия влезна с войници в Украйна. За Тия пари дето дават за войници всеки ден можеше да изстрелват по 500 дрона и 50 балистични ракети

    00:23 20.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания