Русия удари кораб край Одеса: 6 загинали и 4 в неизвестност

Напрежението в акваторията на Черно море достигна критична точка в късните часове на деня.
Руска ракетна атака срещу цивилен търговски кораб отне живота на моряци, а други остават в неизвестност след тежкия удар. Нападението предизвика остри международни реакции и засили опасенията за сигурността на глобалните търговски маршрути в региона.
Детайли за удара срещу цивилния съд
По данни на украинските власти и международни информационни агенции, цитирани в репортаж на Reuters, руските сили са нанесли въздушен удар по чуждестранния кораб за насипни товари Golden Leo, плаващ под флага на Гвинея-Бисау. Плавателният съд, собственост на турска компания, е напускал района на пристанище Одеса, натоварен със зърнени култури, когато е бил поразен от крилати ракети.
В резултат на последвалата силна експлозия и пожар на борда:
- Шестима моряци са загинали на място или от тежките си наранявания.
- Четирима души от международния екипаж, състоящ се от граждани на Сирия и Индия, както и един украински лоцман, остават в неизвестност.
- Осем души са успешно спасени и евакуирани към болнични заведения в град Одеса с различна степен на наранявания
Международни реакции и спасителна операция
В спасителната акция в открито море се включиха Военноморските сили на Украйна и Морската служба за търсене и спасяване. Очевидци от брега съобщават, че гъсти стълбове дим са се издигали над плавателния съд часове след атаката.
Изпълняващият длъжността министър на външните работи на Украйна Андрий Сибига направи официално изявление в социалната мрежа X, отразено от RBC-Ukraine. Той определи инцидента като „акт на терор срещу мирното корабоплаване“ и грубо нарушение на международното хуманитарно право. Към този час официална позиция или коментар от страна на Министерството на отбраната на Руската федерация липсва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 знаят къде отиват
Коментиран от #5, #27, #67
21:39 19.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 София
До коментар #2 от "ФАКТ":Малкото х юмне Пслуер събра кураж от по-силните - от Иран. И нападна търговски кораби на 5тата година.
21:41 19.07.2026
5 Ердоган
До коментар #1 от "знаят къде отиват":Лошо...за бункерната ханъма...много лошо
21:42 19.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Точно зърнени култури е носил АХАХАХХАХА
21:43 19.07.2026
10 Майор Деянов, на всеки километър
Коментиран от #21, #22, #30, #57
21:44 19.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Турците и те
Коментиран от #246
21:45 19.07.2026
13 кораба
21:47 19.07.2026
14 Истината
21:47 19.07.2026
15 огромна грешка
Коментиран от #43
21:47 19.07.2026
16 Даааа
21:47 19.07.2026
17 Смешник
Коментиран от #25, #29, #48, #77
21:48 19.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 БАЙ ПУТЯ ХОХОХО
НАТО ОБКРЪЖИ РУСИЯ
ДОЛАРА 200 РУБЛИ
И СЕГА КО ОСТАНА
МНОГО УБИТИ РУСНАЦИ
Е И КВО
НА ВАС КВО ВИ ПУКА
ТЕ СА БЛАТНИ ОРКИ ВОЙНИ НА МРАКА
РАДВАЙТЕ СЕ
ПУТИН РАБОТИ ЗА ВАС
АМА НЕЩО ВИ Е ГЕПИЛА ИСТЕРИЯТА
СПОКО ТЕПЪРВА ЩЕ ВИ ТРЕСЕ ШУБЕТО
ЗАЩОТО СТЕ ШЕПА ГЛАДНИЦИ ОТ БУНИЩАТА
УСУКВАЩИ СЕ ОКОЛО КОФИТЕ ЗА СМЕТ
ЗАЩОТО ТАКА ЩЕ СИ ОТИДЕТЕ НЕСРЕТНИ ОТ ТОЗИ СВЯТ
С НАДЕЖДА ЖУЖЕТО ДА НАХЛУЕ В БЪЛГАРИЯ
И ВСИЧКИ ДА СТАНАТ ЗЛЕ КАТО ВАС
НЯМА ДА СТАНЕ НИКОГА И ЩЕ СИ УМРЕТЕ В ИЗПРАЖНЕНИЯТА СИ
КАК Е ЖИВОТИНЧЕТА КЛЕТИ ХОХОХО
21:48 19.07.2026
20 Владимир Путин, президент
До коментар #6 от "Иванов":Разбира се че нищо няма да направя на Запада.
Не че не мога, а защото всички руски деньги, злато, съкровища, ценни бумаги са изнесени и пазят в лъскавите банки на "прогнилия" Запад, деца, близки, роднини също. Водя тайни преговори за руската Капитулация и гаранции за сигурността ми в някоя тиха западна държава. Това е !!! 👈
21:50 19.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Песъков
Коментиран от #47
21:53 19.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Малката Бахама
До коментар #17 от "Смешник":И ако е доставял оръжие, къв е смисъла да се удря на излизане от Украйна, след като е разтоварил хипотетичното оръжие ? Свали си ушанката 💂♂️👈
Коментиран от #296
21:53 19.07.2026
26 Ботокса е на една ракета живот.
21:54 19.07.2026
27 Ташунко Сапа
До коментар #1 от "знаят къде отиват":Ако това е вярно, Путин настъпи мотиката. Ердоган не си поплюва!
21:54 19.07.2026
28 Мнение
Коментиран от #117
21:54 19.07.2026
29 И като
До коментар #17 от "Смешник":ги доставил,на тръгване го треснали?
21:54 19.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ной
Коментиран от #84
21:56 19.07.2026
32 Станко
21:56 19.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ВРЕМЕ Е ЕРДОГАН
ПО БЪРЗО
В ЕСКАЛАЦИЯТА ...
БАТЕ ЕРДО
ДАВАЙ ОРЪЖИЕ
НА УКРАЙНА ДА ЗАПАЛЯТ
ЦЯЛОТО РУСКО МОЧУРИЩЕ.
21:57 19.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Факти
21:57 19.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ъъъу
До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Пригожин сам падна от небето.
21:59 19.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Радев
До коментар #15 от "огромна грешка":Това е краят на Украйна
22:00 19.07.2026
44 Иван
22:00 19.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Захарова
До коментар #23 от "Песъков":Украинците са!
Коментиран от #65
22:01 19.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ЗА ПОБЕДА
До коментар #38 от "Ивелин Михайлов":ГОВОРИТЕ ВЕЧЕ
5 ГОДИНИ
БРЕ ЧЕРВЕНИ ГЕЙТЪРИ.
Коментиран от #60
22:03 19.07.2026
54 Иван
22:04 19.07.2026
55 Без име
22:05 19.07.2026
56 Лопата Орешник
22:05 19.07.2026
57 Владимир Путин, президент
До коментар #10 от "Майор Деянов, на всеки километър":Опа, опа....
Майоре, забрави за азерския Ембраер, който лично наредих да свалят по-миналата година.
Ама как викаха, крещяха азери, арменци....😁
22:05 19.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Ами сега
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":За да е ударен кораба,значи е използван за пускане на украинските дронове срещу Крим или с него превозват оръжия.
Това за двете причини. Така че, който позволява това да се случва в отговорен за гибелта на моряците.
Затова и Турция засега не коментира
Коментиран от #63, #136
22:07 19.07.2026
60 Такъв първо се удря с бордюр у главата
До коментар #53 от "ЗА ПОБЕДА":Може и с паве или колец.После му се разяснява как стоят нещата.
22:07 19.07.2026
61 ВВП
Коментиран от #68
22:08 19.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Без име
До коментар #59 от "Ами сега":Какво да коментира Турция? Тя няма общо с кораба, освен че собственикът е турчин.
22:09 19.07.2026
64 варна
22:09 19.07.2026
65 Лавров , 🐴
До коментар #47 от "Захарова":Украинците са!
22:09 19.07.2026
66 ВВП
22:09 19.07.2026
67 Град Козлодуй
До коментар #1 от "знаят къде отиват":От руснак войник не става, в това е проблема.
Коментиран от #74, #324
22:10 19.07.2026
68 Чиба
До коментар #61 от "ВВП":Мръшо!
Коментиран от #85
22:11 19.07.2026
69 Хари
22:11 19.07.2026
70 ВВП
22:12 19.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 жик так
22:12 19.07.2026
73 Ха-ха
Коментиран от #81
22:12 19.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Глас от бункера
22:13 19.07.2026
76 ВВП
Коментиран от #144
22:13 19.07.2026
77 1945
До коментар #17 от "Смешник":Оръжие никога не е доставяно с кораб.
Коментиран от #90
22:13 19.07.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 ВВП
Коментиран от #86, #89, #91, #114
22:15 19.07.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 ДА ЕДИНИЯ СКЛАД
До коментар #73 от "Ха-ха":НА WILDBERRIES
БЕШЕ УДАРЕН ОТ НЯКАКВИ РУСКИ
ПИЯНДУРНИЦИ
КОИТО СЕ МЪЧАТ С
С ПВО ДА СВАЛЯТ
УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ВЕЛИКО ВИДЕО НА ПОРЕДНАТА
РУСКА ОБОСРАЦИЯ
22:15 19.07.2026
82 Гориил
22:15 19.07.2026
83 Из падмасковие
Коментиран от #94
22:16 19.07.2026
84 Каквото каже Ердоган
До коментар #31 от "Ной":това е истината, Путин вече никой не го брои за жив :)))
Коментиран от #97
22:16 19.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 ДА ЕРДОГАН
До коментар #79 от "ВВП":ЩЕ ИМ КАЖЕ КОЕ
Е ЛЕГИТИМНА ЦЕЛ.
БОТОКС МУДАКА
НАГАЗИ В ЛАЙНАРУХАТА .
22:17 19.07.2026
87 ВВП
22:17 19.07.2026
88 Факт
22:17 19.07.2026
89 1945
До коментар #79 от "ВВП":Никога не се доставят оръжия за Украйна с кораби.
22:18 19.07.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Усрано русначе
До коментар #79 от "ВВП":"...Доставял е оръжие...."
Абе Мyнчо.
И кат е доставял оръжие защо руснаците го гърмят след доставката, а не преди ? Тьпак, кат маккя си.....
Коментиран от #397
22:19 19.07.2026
92 Путлето да праща в Анкара
22:19 19.07.2026
93 ВВП
22:19 19.07.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 койдазнай
Коментиран от #100, #103
22:19 19.07.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 жик так
До коментар #84 от "Каквото каже Ердоган":Ами да видим какво ще каже Ердоган ?
Май ...нищооо...
Или ще обяви война на Русия , а ?
22:21 19.07.2026
98 Манол
За една кръстословица ми трябва.
Коментиран от #113
22:21 19.07.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Усрано русначеУб
До коментар #95 от "койдазнай":Никой не е приятел с миризлифката Русия !!!
Запомни го 👈
Коментиран от #106, #108
22:22 19.07.2026
101 Сатана Z
22:23 19.07.2026
102 И ся кво...-Укрите нескрито се кефят...!
Но първо нека се докаже кой е думнал турският кораб...!
Да не се окаже,като с полските трактористи...!
Укрите обвиниха Русия,пък накрая се оказа,че Украинска ракета ги е убила,като поляците го доказаха...!
22:23 19.07.2026
103 Това изобщо
До коментар #95 от "койдазнай":не вярно. Точно обратното.
22:24 19.07.2026
104 Иван
22:24 19.07.2026
105 САЩисан русофил
Коментиран от #110, #125
22:24 19.07.2026
106 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #100 от "Усрано русначеУб":НЕзнайко, в политиката и бизнеса
няма приятели - има интереси❗
ЗАПОМНИ ГО ❗
Още Чърчил го е казал❗
22:24 19.07.2026
107 ВВП
22:25 19.07.2026
108 НАЛИ?!
До коментар #100 от "Усрано русначеУб":,,Само" половината свят...!
Коментиран от #112
22:25 19.07.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #105 от "САЩисан русофил":ИзненадАн ще останеш❗
Самолетът беше от база на ШАШт в Турския❗
А самият Ердоган дори не беше уведомен за операцията❗
За доста неща пишете БЕЗ да сте наясно❗
22:27 19.07.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Усрано русначе
До коментар #108 от "НАЛИ?!":Половината свят....
В коя Вселена бе, Айнщайн ? 😁
Коментиран от #124, #270
22:27 19.07.2026
113 Иван
До коментар #98 от "Манол":Внимавай!!! Ахтунг!!! Думата кръст е забранена в Израел.
22:28 19.07.2026
114 Интересно
До коментар #79 от "ВВП":Неясно. Карал е оръжия от Украйна за къде?
22:28 19.07.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Путин
До коментар #28 от "Мнение":Западът ми забрани да целя тези цели.
22:29 19.07.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 ВВП
22:31 19.07.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #105 от "САЩисан русофил":България ли зарежда самолетите бомбили Иран❓
Щото и те излитат от Българско летище, при това гражданско❗
22:33 19.07.2026
126 Иван
22:34 19.07.2026
127 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ЗАЩО НИТО ЕДИН РУСОФИЛ
НЕ КАЗВА И ДУМА
ЗА ПОРЕДНАТА ОБОСРАЦИЯ
НА ГУНДЯЕВ И БЕЛОУСОВ?
КАКВО СТАНА СЪС МОЩИТЕ
НА АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ ?
ЗАЩО ВСИЧКИ МЪЛЧАТ
ЧЕ МОЩИТЕ НА АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ
СА БИЛИ ПОЛЗВАНИ
ЗА МОЛЕБЕН
ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА
КРИЗАТА СЪС ГОРИВАТА
В КРИМ
УКРАНСКИ ДРОН Е УДАРИЛ КАМИОНА
КОЙТО Е ПРЕВОЗВАЛ МОЩИТЕ
И ТЕ СА ИЗГОРЕЛИ
ЗАЕДНО СЪС РУСКИТЕ ВОЙНИЦИ.
ПОРЕДЕН ТОТАЛЕН РЕЗИЛ
НА ПУТЕРАСТИТЕ,
КОИТО
СА ТОЛКОВА ОТЧЯНИ
ЧЕ ПРАВЯТ ПРОСТОТИЯ
СЛЕД ПРОСТОТИЯ.
22:34 19.07.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 От България
22:34 19.07.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Русия
22:37 19.07.2026
134 хаспел
Коментиран от #150
22:37 19.07.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 1945
До коментар #59 от "Ами сега":Оръжие не се доставя с кораби.
22:38 19.07.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Рипай у нужнико въшлю😀
До коментар #120 от "Важното е":Да ти се изхождат хората на главата.
Коментиран от #141
22:38 19.07.2026
139 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #132 от "Що за виц?":ЩО ЗА Т.Ъ.П.о тия 🤔
Да поддържаш някого не означава непременно да изпратиш войски❗
Коментиран от #147
22:38 19.07.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Чиба
До коментар #140 от "Не бе глупав":Мръшо!
22:41 19.07.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Глупости.
До коментар #76 от "ВВП":На Украйна вече не й трябват оръжия. Трябват й пари, защото всичко сама си произвежда. Без ракети за Пейтриът, но и за тях може да получи лиценз.
Коментиран от #149
22:41 19.07.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Ако ми го пъдържиш
До коментар #139 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Да те смятаме ли за п€нДел?
Коментиран от #153, #161, #164
22:43 19.07.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Оръжия отдавна не се
До коментар #134 от "хаспел":изпращат за Украйна, камо ли пък с доставка по вода. Вместо оръжия се дават пари, с които Украйна увеличава собствената си производство.
Коментиран от #305
22:45 19.07.2026
151 ВВП
Коментиран от #173
22:45 19.07.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 КОНВОЯ КОЙТО
МОЩИТЕ НА АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ
Е БИЛ УДАРЕН ОТ УКРАИНСКИ ДРОН.
МОЩИТЕ СА ИЗГОРЕЛИ
ЗАЕДНО СЪС ВОЙНИЦИТЕ ...
РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ
СА ТОТАЛНО ОТКАЧИЛИ
ДА СЕ НАДЯВАТ
СЪС МОЛИТВИ И МОЛЕБЕН
ДОРИ И СЪС ОСТАНКИТЕ
НА АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ
ДА СПАСЯТ КРИМ
ОТ КРИЗАТА С ГОРИВАТА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ПРЕДИ ФАТАЛНИЯ КРАЙ
И ХИТЛЕР СЕ Е НАДЯВАЛ НА
ОКУЛТНИ СИЛИ
ДА ГО СПАСЯТ.
ПУТЛЕР ВЪРВИ ПО НЕГОВИЯ ПЪТ.
УРААА УРААА УРААА
22:46 19.07.2026
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Ицо
22:46 19.07.2026
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #147 от "Ако ми го пъдържиш":Ако можеш напиши нещо от полукълбата в главата , а не от полукълбата в панталоните❗
22:47 19.07.2026
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Фифи
До коментар #147 от "Ако ми го пъдържиш":Няма какво да държа. Празна шушулка.
22:47 19.07.2026
165 ВВП
Коментиран от #264
22:48 19.07.2026
166 Този коментар е премахнат от модератор.
167 Този коментар е премахнат от модератор.
168 Този коментар е премахнат от модератор.
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173 1945
До коментар #151 от "ВВП":Оръжия никога не се превозват по море.
22:51 19.07.2026
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175 Нямат край
Коментиран от #179
22:52 19.07.2026
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182 Град Козлодуй
До коментар #149 от "Така е глупав":Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #192
22:54 19.07.2026
183 Хохо Бохо
22:54 19.07.2026
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215 Механик
До коментар #205 от "Така е":Слава Украйна!
Коментиран от #268
23:01 19.07.2026
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221 ЕВРЕИНА БРОНЩАЙН
ЕВРЕИНА ШАЛОМОВИЧ
СЪЗДАДЕ
ЕДИН СБИРЩАЙН
ОТ КРАДЦИ УБЙИЦИ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ
ИЗМЕТ ОТ ЦЯЛАТА КОЧИНА.
НОВИЯ ЕЛИТ НА ПУТИНОВА РУСИЯ
Коментиран от #255
23:02 19.07.2026
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231 Дзак
23:04 19.07.2026
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245 Анонимен
23:08 19.07.2026
246 да бе да
До коментар #12 от "Турците и те":ще тръгне някой да превозва ракети по вода.
с влакове и камиони ги пренасят.
по въздух и вода е рисково.
23:08 19.07.2026
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255 Дзак
До коментар #221 от "ЕВРЕИНА БРОНЩАЙН":Не си интересен!
23:12 19.07.2026
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260 СЕНЧЕСТИЯ БАНДЕРСКИ ФЛОТ
23:13 19.07.2026
261 Ицо
23:14 19.07.2026
262 Този коментар е премахнат от модератор.
263 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
23:14 19.07.2026
264 Механик
До коментар #165 от "ВВП":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
23:15 19.07.2026
265 Ицо
До коментар #257 от "има ли козяци":Има и уяви глави за копейки.
23:15 19.07.2026
266 Този коментар е премахнат от модератор.
267 Демон
- Гитлер напал в 4:00 утра.
- Гитлер назвал вторжение в Польшу спецоперация «Вайс».
- Ставка на "блицкриг" и молниеносное взятие Москвы у Гитлера провалилась.
- Гитлер говорил, что начал войну потому, что в Польше притесняли этнических немцев.
- Гитлер наперёд раздал билеты на парад в Москве и объявил её своей территорией.
- Гитлер провёл (Аншлюс) псевдореферендум в оккупированной Австрии.
- Гитлер аннексируя Австрию, уничтожая Чехословакию и Польшу, рассыпался в уверениях, что все это ради мира.
- Гитлер раздавал аусвайсы (паспорта) на оккупированных территориях.
- У Гитлера символы Z и V на шевронах и концлагерях.
- Гитлер захватывал чужие территории, разрушал города, крал детей и применял пытки.
- Гитлер одурачил своё население пропагандой.
- Против Гитлера был создан Ленд-лиз и коалиция (военно-политический союз государств).
- Гитлера осудил весь мир за захватническую войну.
Как сказал Цицерон:
- "Ничто так не сближает преступников, как сходство их характеров".
23:16 19.07.2026
268 Един минус от мен
До коментар #215 от "Механик":за глупака славещ фашизма в Украйна!
Коментиран от #318, #422
23:16 19.07.2026
269 Русофилчето
23:16 19.07.2026
270 Така е
До коментар #112 от "Усрано русначе":Не е половината, а 2/3 от света е зад Русия и срещу запада възродил фашизма. Права си дори и тролейки жално и тъпо. 😄
Коментиран от #276
23:17 19.07.2026
271 000
23:17 19.07.2026
272 Този коментар е премахнат от модератор.
273 Чиба Рашка
До коментар #50 от "Солдат Красной Армии":Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
23:17 19.07.2026
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275 Този коментар е премахнат от модератор.
276 Този коментар е премахнат от модератор.
277 Така е
До коментар #272 от "Жив ли си още вooнящ пaаaaацyлe":Не е половината, а 2/3 от света е зад Русия и срещу запада възродил фашизма. Права си дори и тролейки жално и тъпо. 😄
Коментиран от #286, #288
23:18 19.07.2026
278 жив е, жив е
До коментар #272 от "Жив ли си още вooнящ пaаaaацyлe":Ама твоите драсканици 0мреха😁
Коментиран от #281, #285, #290
23:18 19.07.2026
279 Този коментар е премахнат от модератор.
280 СЕГА БАНДЕРИТЕ ПРОБЛЕМ
23:19 19.07.2026
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282 Този коментар е премахнат от модератор.
283 Този коментар е премахнат от модератор.
284 Ъъъ
А какво прави цивилен кораб в зона на активни бойни действия? Кой им е гарантирал, че като са цивилни, ще оцелеят?
23:22 19.07.2026
285 Жив ли си още дрът пaаaцyуул вooняящ
До коментар #278 от "жив е, жив е":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #287, #289
23:24 19.07.2026
286 Жив ли си още дрът пaаaцyуул воняящ😂
До коментар #277 от "Така е":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #291
23:25 19.07.2026
287 Този коментар е премахнат от модератор.
288 Този коментар е премахнат от модератор.
289 И днес пааацуля
До коментар #285 от "Жив ли си още дрът пaаaцyуул вooняящ":излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄
Коментиран от #292
23:26 19.07.2026
290 Жив ли си още дърт пaаaцyуул
До коментар #278 от "жив е, жив е":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #293
23:26 19.07.2026
291 Така е
До коментар #286 от "Жив ли си още дрът пaаaцyуул воняящ😂":Не е половината, а 2/3 от света е зад Русия и срещу запада възродил фашизма. Права си дори и тролейки жално и тъпо. 😄
Коментиран от #294, #306
23:26 19.07.2026
292 Жив ли си още дрът пaаaцyуул 😂🤣😅
До коментар #289 от "И днес пааацуля":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
23:26 19.07.2026
293 И днес пааацуля
До коментар #290 от "Жив ли си още дърт пaаaцyуул":излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄
Коментиран от #295, #298
23:27 19.07.2026
294 Жив ли си още дрът пaаaцyуул😂🤣😅
До коментар #291 от "Така е":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #297
23:27 19.07.2026
295 Жив ли си още дрът пaаaцyуул воооняящ
До коментар #293 от "И днес пааацуля":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #299
23:28 19.07.2026
296 Този коментар е премахнат от модератор.
297 Така е
До коментар #294 от "Жив ли си още дрът пaаaцyуул😂🤣😅":Не е половината, а 2/3 от света е зад Русия и срещу запада възродил фашизма. Права си дори и тролейки жално и тъпо. 😄
Коментиран от #300
23:28 19.07.2026
298 Жив ли си още дърт пaаaцyуул воняяящ
До коментар #293 от "И днес пааацуля":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
23:29 19.07.2026
299 И днес пааацуля
До коментар #295 от "Жив ли си още дрът пaаaцyуул воооняящ":излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄
Коментиран от #301, #302, #304
23:29 19.07.2026
300 Този коментар е премахнат от модератор.
301 Този коментар е премахнат от модератор.
302 Жив ли си още дърт пaаaцyуул
До коментар #299 от "И днес пааацуля":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #303
23:30 19.07.2026
303 И днес пааацуля
До коментар #302 от "Жив ли си още дърт пaаaцyуул":излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄
Коментиран от #307, #309
23:31 19.07.2026
304 Този коментар е премахнат от модератор.
305 0000
До коментар #150 от "Оръжия отдавна не се":ти работел ли си военно производство имаш ли си представа то няма жив човек в Украйна кой ще работи луд ли си
23:31 19.07.2026
306 Този коментар е премахнат от модератор.
307 Жив ли си още дрът пaаaцyуул
До коментар #303 от "И днес пааацуля":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #308
23:33 19.07.2026
308 И днес пааацуля
До коментар #307 от "Жив ли си още дрът пaаaцyуул":излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄
Коментиран от #311
23:34 19.07.2026
309 Жив ли си още дрът пaаaцyуул вУняящ😂
До коментар #303 от "И днес пааацуля":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #310
23:34 19.07.2026
310 И днес пааацуля
До коментар #309 от "Жив ли си още дрът пaаaцyуул вУняящ😂":излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄
Коментиран от #312, #313, #315
23:35 19.07.2026
311 Този коментар е премахнат от модератор.
312 Този коментар е премахнат от модератор.
313 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #310 от "И днес пааацуля":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
23:36 19.07.2026
314 Този коментар е премахнат от модератор.
315 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #310 от "И днес пааацуля":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #317
23:37 19.07.2026
316 Така е
23:37 19.07.2026
317 И днес пааацуля
До коментар #315 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄
Коментиран от #319
23:38 19.07.2026
318 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #268 от "Един минус от мен":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
23:38 19.07.2026
319 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #317 от "И днес пааацуля":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #320
23:39 19.07.2026
320 И днес пааацуля
До коментар #319 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄
Коментиран от #322, #326
23:40 19.07.2026
321 руската мечка
Коментиран от #323
23:40 19.07.2026
322 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #320 от "И днес пааацуля":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #325
23:41 19.07.2026
323 Супер
До коментар #321 от "руската мечка":Щом руската мечка изкара пак глупака да троли. 😄
23:42 19.07.2026
324 Някой
До коментар #67 от "Град Козлодуй":И за това са на 12 часови пояса, умна си мацко.
23:42 19.07.2026
325 И днес пааацуля
До коментар #322 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄
Коментиран от #327, #329
23:42 19.07.2026
326 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #320 от "И днес пааацуля":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
23:42 19.07.2026
327 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #325 от "И днес пааацуля":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #328
23:43 19.07.2026
328 И днес пааацуля
До коментар #327 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄
Коментиран от #330
23:43 19.07.2026
329 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #325 от "И днес пааацуля":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
23:43 19.07.2026
330 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #328 от "И днес пааацуля":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #332
23:44 19.07.2026
331 Така е
Коментиран от #334
23:44 19.07.2026
332 И днес пааацуля
До коментар #330 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄
Коментиран от #336
23:45 19.07.2026
333 Пешо z
23:45 19.07.2026
334 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #331 от "Така е":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #335
23:45 19.07.2026
335 Така е
До коментар #334 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Не е половината, а 2/3 от света е зад Русия и срещу запада възродил фашизма. Права си дори и тро-лейки жално и тъ-по. 😄
Коментиран от #337, #338, #341
23:45 19.07.2026
336 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #332 от "И днес пааацуля":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #342
23:45 19.07.2026
337 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #335 от "Така е":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #339
23:46 19.07.2026
338 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #335 от "Така е":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
23:46 19.07.2026
339 Така е
До коментар #337 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Не е половината, а 2/3 от света е зад Русия и срещу запада възродил фашизма. Права си дори и тро-лейки жално и тъ-по. 😄
Коментиран от #343, #345
23:46 19.07.2026
340 Русия трябва да бъде разрушена...
Коментиран от #349, #351
23:46 19.07.2026
341 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #335 от "Така е":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
23:47 19.07.2026
342 И днес пааацуля
До коментар #336 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄
Коментиран от #344, #350
23:47 19.07.2026
343 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #339 от "Така е":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
23:47 19.07.2026
344 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #342 от "И днес пааацуля":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
23:47 19.07.2026
345 Героите на Украйна
До коментар #339 от "Така е":Ти как ги сметна тия 2/3, бе нещастник кух копейков?!
Коментиран от #355
23:48 19.07.2026
346 ВВП
23:48 19.07.2026
347 Забелязал
23:48 19.07.2026
348 Дзак
23:48 19.07.2026
349 Така е пааацуле
До коментар #340 от "Русия трябва да бъде разрушена...":Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че ер толкова простт? 😄
Коментиран от #352, #354, #356
23:48 19.07.2026
350 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #342 от "И днес пааацуля":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #357
23:49 19.07.2026
351 Антируснак
До коментар #340 от "Русия трябва да бъде разрушена...":Точно, точно....
23:49 19.07.2026
352 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #349 от "Така е пааацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
23:49 19.07.2026
353 ВВП
Коментиран от #362
23:49 19.07.2026
354 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #349 от "Така е пааацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
23:50 19.07.2026
355 Спираш да тролиш
До коментар #345 от "Героите на Украйна":демек да си евтин глиупак и няма да се чувстваш като нещастник кух ин яма да те дразни, че 2/3 от света са зад Русия и срещу фашизма. 😄
Коментиран от #358
23:51 19.07.2026
356 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вYня 🤣
До коментар #349 от "Така е пааацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #360
23:51 19.07.2026
357 И днес пааацуля
До коментар #350 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄
Коментиран от #359, #361
23:52 19.07.2026
358 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вYня 🤣
До коментар #355 от "Спираш да тролиш":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #363
23:52 19.07.2026
359 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #357 от "И днес пааацуля":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
23:52 19.07.2026
360 Така е пааацуле
До коментар #356 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вYня 🤣":Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄
Коментиран от #364
23:52 19.07.2026
361 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #357 от "И днес пааацуля":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #366
23:53 19.07.2026
362 Чиба е бо к лук
До коментар #353 от "ВВП":Чиба!Мръшо.
Коментиран от #365
23:53 19.07.2026
363 Спираш да тролиш
До коментар #358 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вYня 🤣":демек да си евтин глупак и няма да се чувстваш като нещастник кух и няма да те дразни, че 2/3 от света са зад Русия и срещу фашизма. 😄
23:53 19.07.2026
364 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вУня 🤣
До коментар #360 от "Така е пааацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #369
23:53 19.07.2026
365 Е чиба де
До коментар #362 от "Чиба е бо к лук":Ем си боклук, ем се фалиш. Що си толкова простт бя пааацуле? 😄
Коментиран от #367
23:54 19.07.2026
366 И днес пааацуля
До коментар #361 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄
Коментиран от #368, #370
23:55 19.07.2026
367 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #365 от "Е чиба де":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #372
23:55 19.07.2026
368 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #366 от "И днес пааацуля":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
23:56 19.07.2026
369 Така е пааацуле
До коментар #364 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вУня 🤣":Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄
Коментиран от #373
23:56 19.07.2026
370 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #366 от "И днес пааацуля":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #377
23:56 19.07.2026
371 Така ще е
Коментиран от #378
23:56 19.07.2026
372 Е чиба де
До коментар #367 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Ем си боклук, ем се фалиш. Що си толкова простт бя пааацуле? 😄
Коментиран от #374, #376
23:57 19.07.2026
373 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #369 от "Така е пааацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #375
23:57 19.07.2026
374 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #372 от "Е чиба де":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
23:57 19.07.2026
375 Така е пааацуле
До коментар #373 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄
Коментиран от #379
23:57 19.07.2026
376 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #372 от "Е чиба де":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #380
23:57 19.07.2026
377 И днес
До коментар #370 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":излезе от нерви, че е глупак. Я нямам, вина,. че си евтин и простттт бе. 😄 Имам само че те посритвам. 😄
23:58 19.07.2026
378 Вече стана гробница
До коментар #371 от "Така ще е":на Руския Черноморски флот.
23:58 19.07.2026
379 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #375 от "Така е пааацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #381
23:58 19.07.2026
380 Е чиба де
До коментар #376 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Ем си боклук, ем се фалиш. Що си толкова простт бя пааацуле? 😄
Коментиран от #382, #396
23:58 19.07.2026
381 Така е пааацуле
До коментар #379 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄
Коментиран от #383, #386
23:59 19.07.2026
382 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #380 от "Е чиба де":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #384
23:59 19.07.2026
383 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #381 от "Така е пааацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #385
23:59 19.07.2026
384 Е чиба де
До коментар #382 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Ем си боклук, ем се фалиш. Що си толкова простт бя пааацуле? 😄
Коментиран от #388, #392
00:00 20.07.2026
385 Така е пааацуле
До коментар #383 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄
Коментиран от #387, #389, #391, #393, #394
00:00 20.07.2026
386 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #381 от "Така е пааацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:00 20.07.2026
387 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #385 от "Така е пааацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:01 20.07.2026
388 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #384 от "Е чиба де":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:01 20.07.2026
389 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #385 от "Така е пааацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:02 20.07.2026
390 Не съм трол
00:02 20.07.2026
391 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #385 от "Така е пааацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:02 20.07.2026
392 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #384 от "Е чиба де":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:02 20.07.2026
393 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #385 от "Така е пааацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:03 20.07.2026
394 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #385 от "Така е пааацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #399
00:03 20.07.2026
395 Абе паацуле
Коментиран от #398
00:04 20.07.2026
396 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #380 от "Е чиба де":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #404
00:04 20.07.2026
397 Знаещ
До коментар #91 от "Усрано русначе":Бандеровците със зърно плащат за доставено от кораба оръжие . Сега руснаците унищожиха складът с доставено от кораба оръжие и зърното с което бе платено за доставеното оръжие . Очевиден факт , но не и за глупави бандеровски пропагандисти .
Коментиран от #400
00:04 20.07.2026
398 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #395 от "Абе паацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #401
00:04 20.07.2026
399 Така е пааацуле
До коментар #394 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄
Коментиран от #402
00:04 20.07.2026
400 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #397 от "Знаещ":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:05 20.07.2026
401 Абе паацуле
До коментар #398 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":И днес показа, че си отпадък и глупак и днес троленето срещу Русия показа, че запада е пропаднал и днес те наритах и ти е гадно. Само не знам кое ти е по гадно, че те ритат или, че си глупак и отпадък? 😄Не, че има значение за някого как се чувства боклук! 😄
Коментиран от #403, #405
00:05 20.07.2026
402 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #399 от "Така е пааацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #411
00:05 20.07.2026
403 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #401 от "Абе паацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #407
00:06 20.07.2026
404 Е чиба де
До коментар #396 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Ем си боклук, ем се фалиш. Що си толкова простт бя пааацуле? 😄
Коментиран от #406, #408
00:06 20.07.2026
405 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #401 от "Абе паацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:06 20.07.2026
406 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #404 от "Е чиба де":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #409
00:06 20.07.2026
407 Абе паацуле
До коментар #403 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":И днес показа, че си отпадък и глупак и днес троленето срещу Русия показа, че запада е пропаднал и днес те наритах и ти е гадно. Само не знам кое ти е по гадно, че те ритат или, че си глупак и отпадък? 😄Не, че има значение за някого как се чувства боклук! 😄
Коментиран от #410
00:06 20.07.2026
408 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #404 от "Е чиба де":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:07 20.07.2026
409 Е чиба де
До коментар #406 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Ем си боклук, ем се фалиш. Що си толкова простт бя пааацуле? 😄
Коментиран от #412
00:07 20.07.2026
410 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #407 от "Абе паацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #413
00:07 20.07.2026
411 Така е пааацуле
До коментар #402 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄
Коментиран от #414
00:07 20.07.2026
412 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #409 от "Е чиба де":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #416
00:08 20.07.2026
413 Абе паацуле
До коментар #410 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":И днес показа, че си отпадък и глупак и днес троленето срещу Русия показа, че запада е пропаднал и днес те наритах и ти е гадно. Само не знам кое ти е по гадно, че те ритат или, че си глупак и отпадък? 😄Не, че има значение за някого как се чувства боклук! 😄
Коментиран от #415, #417
00:08 20.07.2026
414 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #411 от "Така е пааацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #419
00:08 20.07.2026
415 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #413 от "Абе паацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:08 20.07.2026
416 Е чиба де
До коментар #412 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Ем си боклук, ем се фалиш. Що си толкова простт бя пааацуле? 😄
Коментиран от #418, #420
00:09 20.07.2026
417 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #413 от "Абе паацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #421
00:09 20.07.2026
418 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #416 от "Е чиба де":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:10 20.07.2026
419 Така е пааацуле
До коментар #414 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄
Коментиран от #424
00:10 20.07.2026
420 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #416 от "Е чиба де":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #423
00:10 20.07.2026
421 Абе паацуле
До коментар #417 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":И днес показа, че си отпадък и глупак и днес троленето срещу Русия показа, че запада е пропаднал и днес те наритах и ти е гадно. Само не знам кое ти е по гадно, че те ритат или, че си глупак и отпадък? 😄Не, че има значение за някого как се чувства боклук! 😄
Коментиран от #441
00:10 20.07.2026
422 Малоумна Копейка
До коментар #268 от "Един минус от мен":Е, щом искаш имаш един минус от мен...
Коментиран от #427
00:11 20.07.2026
423 Е чиба де
До коментар #420 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Ем си боклук, ем се фалиш. Що си толкова простт бя пааацуле? 😄
Коментиран от #425, #426, #428
00:11 20.07.2026
424 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #419 от "Така е пааацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #430
00:11 20.07.2026
425 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #423 от "Е чиба де":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:11 20.07.2026
426 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #423 от "Е чиба де":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:12 20.07.2026
427 Така е тъ пейке
До коментар #422 от "Малоумна Копейка":Тъ пейката не е само малоумна, а и много глупава, затова фашистите я ползват да слави фашисткият режим в Украйна. Жалко за глупака. Нали тъ пейке? 😄
Коментиран от #429, #432
00:12 20.07.2026
428 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #423 от "Е чиба де":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #431
00:12 20.07.2026
429 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #427 от "Така е тъ пейке":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #433
00:13 20.07.2026
430 Така е пааацуле
До коментар #424 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄
Коментиран от #434
00:13 20.07.2026
431 Е чиба де
До коментар #428 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Ем си боклук, ем се фалиш. Що си толкова простт бя пааацуле? 😄
Коментиран от #437
00:13 20.07.2026
432 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #427 от "Така е тъ пейке":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:13 20.07.2026
433 Така е тъ пейке
До коментар #429 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Тъ пейката не е само малоумна, а и много глупава, затова фашистите я ползват да слави фашисткият режим в Украйна. Жалко за глупака. Нали тъ пейке? 😄
Коментиран от #435
00:14 20.07.2026
434 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #430 от "Така е пааацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #436
00:14 20.07.2026
435 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #433 от "Така е тъ пейке":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #438
00:14 20.07.2026
436 Така е пааацуле
До коментар #434 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄
Коментиран от #439
00:14 20.07.2026
437 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #431 от "Е чиба де":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #440
00:15 20.07.2026
438 Така е тъ пейке
До коментар #435 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Тъ пейката не е само малоумна, а и много глупава, затова фашистите я ползват да слави фашисткият режим в Украйна. Жалко за глупака. Нали тъ пейке? 😄
00:15 20.07.2026
439 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #436 от "Така е пааацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #442
00:16 20.07.2026
440 Е чиба де
До коментар #437 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Ем си боклук, ем се фалиш. Що си толкова простт бя пааацуле? 😄
Коментиран от #443
00:16 20.07.2026
441 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #421 от "Абе паацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #444
00:16 20.07.2026
442 Така е пааацуле
До коментар #439 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄
Коментиран от #445
00:17 20.07.2026
443 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #440 от "Е чиба де":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #446
00:17 20.07.2026
444 Абе паацуле
До коментар #441 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":И днес показа, че си отпадък и глупак и днес троленето срещу Русия показа, че запада е пропаднал и днес те наритах и ти е гадно. Само не знам кое ти е по гадно, че те ритат или, че си глупак и отпадък? 😄Не, че има значение за някого как се чувства боклук! 😄
Коментиран от #447
00:17 20.07.2026
445 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #442 от "Така е пааацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #448
00:17 20.07.2026
446 Е чиба де
До коментар #443 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Ем си боклук, ем се фалиш. Що си толкова простт бя пааацуле? 😄
Коментиран от #449
00:18 20.07.2026
447 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #444 от "Абе паацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #450
00:18 20.07.2026
448 Така е пааацуле
До коментар #445 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄
Коментиран от #451
00:18 20.07.2026
449 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #446 от "Е чиба де":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #453
00:18 20.07.2026
450 Абе паацуле
До коментар #447 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":И днес показа, че си отпадък и глупак и днес троленето срещу Русия показа, че запада е пропаднал и днес те наритах и ти е гадно. Само не знам кое ти е по гадно, че те ритат или, че си глупак и отпадък? 😄Не, че има значение за някого как се чувства боклук! 😄
Коментиран от #452, #454
00:19 20.07.2026
451 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #448 от "Така е пааацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #455
00:19 20.07.2026
452 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #450 от "Абе паацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #457
00:19 20.07.2026
453 Е чиба де
До коментар #449 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Ем си боклук, ем се фалиш. Що си толкова простт бя пааацуле? 😄
Коментиран от #456
00:19 20.07.2026
454 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #450 от "Абе паацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
00:19 20.07.2026
455 Така е пааацуле
До коментар #451 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄
Коментиран от #458
00:20 20.07.2026
456 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #453 от "Е чиба де":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #460
00:20 20.07.2026
457 Абе паацуле
До коментар #452 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":И днес показа, че си отпадък и глупак и днес троленето срещу Русия показа, че запада е пропаднал и днес те наритах и ти е гадно. Само не знам кое ти е по гадно, че те ритат или, че си глупак и отпадък? 😄Не, че има значение за някого как се чувства боклук! 😄
Коментиран от #459
00:20 20.07.2026
458 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #455 от "Така е пааацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #462
00:20 20.07.2026
459 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #457 от "Абе паацуле":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал от мъките с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #461
00:21 20.07.2026
460 Е чиба де
До коментар #456 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Ем си боклук, ем се фалиш. Що си толкова простт бя пааацуле? 😄
00:21 20.07.2026
461 Абе паацуле
До коментар #459 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":И днес показа, че си отпадък и глупак и днес троленето срещу Русия показа, че запада е пропаднал и днес те наритах и ти е гадно. Само не знам кое ти е по гадно, че те ритат или, че си глупак и отпадък? 😄Не, че има значение за някого как се чувства боклук! 😄
00:21 20.07.2026
462 Така е пааацуле
До коментар #458 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Русия ще разруши пак фашизма и глупака ще търси друг отпадък да троли. Май му е гадно, че е толкова простт? 😄
00:22 20.07.2026
463 Този коментар е премахнат от модератор.
464 Така и не разбрат
00:23 20.07.2026