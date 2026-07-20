В Испания бушува най-големият горски пожар през тази година

В испанската провинция Гуадалахара вече пети ден продължава да бушува горски пожар, излязъл извън контрол, който се превърна в най-големия пожар от началото на годината, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че синоптиците предупреждават, че наближаващата гореща вълна ще повиши опасността от пожари в голяма част от страната, съобщи БТА.

Испания и като цяло Южна Европа са изправени пред все по-тежки горски пожари през летния сезон - тенденция, която учените свързват с климатичните промени.

Пожарът избухна по-малко от две седмици след като горски пожар в близост до Бедар, в провинция Алмерия, отне живота на 13 души - един от най-смъртоносните пожари в Испания през последните десетилетия.

Днес властите евакуираха още три общини, след като горският пожар в община Миерла, в провинция Гуадалахара, северно от Мадрид, обхвана площ от над 26 000 хектара. Повече от 1000 жители бяха евакуирани от домовете си.

Ръководителят на автономната област Кастилия-Ла Манча - Емилиано Гарсия-Паге, заяви, че близо 30 населени места са обградени от пламъците, като подчерта предизвикателството, пред което са изправени пожарникарите. Защитата на човешкия живот и предотвратяването на възможността пожара да достигне домовете на хората и градските райони остават най-важния приоритет, подчерта той.

Испанската метеорологична служба съобщи, че се очаква горещата вълна, третата за тази година, да продължи поне до четвъртък, като температурите в региона се очаква да надвишат 40 градуса по Целзий, което ще покачи опасността от горски пожари до екстремни нива.

В четвъртък в някои райони температурите могат да достигнат между 42 и 44 градуса по Целзий, тъй като горещи и сухи въздушни маси ще започнат да се придвижват на север от Африка. Службата предупреди също така за възможни гръмотевични бури с минимални превалявания в планинските райони в източната част на Испания.

Испания вече е най-засегнатата от горски пожари страната в Европейския съюз през тази година. Според Европейската програма за наблюдение "Коперник" - програма на ЕС, която следи състоянието на сушата, океаните, атмосферата, изменението на климата и природните бедствия чрез спътникови и наземни данни - през 2026 г. в Испания вследствие на пожарите са изпепелени 104 423 хектара, в сравнение с 41 781 хектара във Франция.

Миналото лято сезонът на пожарите в Испания бе изключително опустошителен, като бяха регистрирани 354 747 хектара изгоряла площ, най-много за последното десетилетие, и 63 големи горски пожара.