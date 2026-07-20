Шахматната легенда Юдит Полгар отказа на унгарския премиер Петер Мадяр да стане президент

Шахматната легенда Юдит Полгар отклони предложението на унгарския министър-председател Петер Мадяр да стане президент на републиката - длъжност, която остана вакантна след приемането на конституционни изменения миналата седмица, предаде унгарската новинарска МТИ, цитирана от БТА.

Правомощията на президента Тамаш Шуйок бяха прекратени и негов приемник ще се избере от унгарския парламент.

"Не смятам, че имам силите да поема историческата отговорност да обединя една разединена нация и затова не мога да приема тази покана", написа в социалните мрежи Полгар, която е смятана за най-великата шахматистка в историята.

Тя оглавява без прекъсване световната ранглиста при жените в продължение на 26 години, като същевременно успява да влезе и в първата десетка на общата за двата пола световна ранглиста.

Юдит Полгар е част от знаменитата унгарска фамилия в шахмата заедно със сестрите си София и Жужа.