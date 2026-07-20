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Шахматната легенда Юдит Полгар отказа на унгарския премиер Петер Мадяр да стане президент

Шахматната легенда Юдит Полгар отказа на унгарския премиер Петер Мадяр да стане президент

20 Юли, 2026 23:21 703 16

  • петер мадяр-
  • юдит полгар-
  • унгария-
  • тамаш шуйок

Правомощията на президента Тамаш Шуйок бяха прекратени и негов приемник ще се избере от унгарския парламент

Шахматната легенда Юдит Полгар отказа на унгарския премиер Петер Мадяр да стане президент - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шахматната легенда Юдит Полгар отклони предложението на унгарския министър-председател Петер Мадяр да стане президент на републиката - длъжност, която остана вакантна след приемането на конституционни изменения миналата седмица, предаде унгарската новинарска МТИ, цитирана от БТА.

Правомощията на президента Тамаш Шуйок бяха прекратени и негов приемник ще се избере от унгарския парламент.

"Не смятам, че имам силите да поема историческата отговорност да обединя една разединена нация и затова не мога да приема тази покана", написа в социалните мрежи Полгар, която е смятана за най-великата шахматистка в историята.

Тя оглавява без прекъсване световната ранглиста при жените в продължение на 26 години, като същевременно успява да влезе и в първата десетка на общата за двата пола световна ранглиста.

Юдит Полгар е част от знаменитата унгарска фамилия в шахмата заедно със сестрите си София и Жужа.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хмм

    15 1 Отговор
    тя е име от световна величина, не желае да обслужва Мадяр, който е временно явление

    Коментиран от #8

    23:29 20.07.2026

  • 3 НEВЕРОЯТНИ Т ПAЦИ

    5 1 Отговор
    Сега нека да предложи на футболиста Доминик Собослай.

    Коментиран от #12

    23:36 20.07.2026

  • 4 Приветствам!

    10 1 Отговор
    Умна постъпка,на умна жена...!

    23:36 20.07.2026

  • 5 И сега кво праим?

    6 2 Отговор
    Виктор Орбан президент?

    23:36 20.07.2026

  • 6 иван костов

    5 0 Отговор
    Унгарското ппдб/ЛГБТ изживяващо се като диктатура губи подкрепата на унгарците! Изключителните социални придобивки, които Орбан направи, не са по силите на ЛГБТ режимите!

    23:48 20.07.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    Как е всъщност името на този соросоиден глупак, дето ста премиер на Унгария? Тук го пишат Мадяр, а на английски е Magyar. Никъде няма " Д"

    23:50 20.07.2026

  • 8 Този казва хоп преди да скочи

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хмм":

    Маджара върти номер, но без руски газ няма да мине..

    23:51 20.07.2026

  • 9 Не знам защо

    3 2 Отговор
    Ама нещо в последните десетилетия демокрацията се превърна в излагация...

    Коментиран от #10

    23:53 20.07.2026

  • 10 хе хе

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "Не знам защо":

    По-важното е, че диктатурите се превърнаха в пълен провал!

    Коментиран от #13

    23:56 20.07.2026

  • 11 Унгарците

    2 2 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    23:59 20.07.2026

  • 12 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "НEВЕРОЯТНИ Т ПAЦИ":

    Нима?

    00:09 21.07.2026

  • 13 Така е!

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "хе хе":

    ЛГБТ диктатурата от Брюксел се превърна в смърдяща клоака, от която всички искат да избягат!

    00:10 21.07.2026

  • 14 Артилерист

    1 0 Отговор
    Изключително впечатлително и похвално поведение на световно заслужилата унгарска шахматистка Юдит Полгар. Браво! Прекланям се пред такъв невероятен личностен жест. Не е далеч времето, когато СДС спечели изборите с малко, но завинаги и по върховете на държавната власт бяха издигнати именити певци, артисти, писатели, поети, учени и подобни, които видимо нямаха никаква представа от държавно управление и дипломатическа дейност, и изглеждаха, да не кажа нещо обидно, но съвсем не на място...

    00:11 21.07.2026

  • 15 Кличко

    0 0 Отговор
    Тя и малка шахматистка да беше щеше да загрее че на Топчо не му трябва президент с кукла на конци. Топчо търси някои по глипав за таяа работа фитболист, борцъ или още по добре боксьор него ще го излъжеш по лесно

    00:12 21.07.2026

  • 16 бай Даньо

    0 0 Отговор
    Радев може да пробва сьщото . Шахматист нямаме но имаме един табладжия от световна класа - Петко. Тотално гласувам за него. ха-ха

    00:15 21.07.2026

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