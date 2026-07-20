Шахматната легенда Юдит Полгар отказа на унгарския премиер Петер Мадяр да стане президент

Шахматната легенда Юдит Полгар отклони предложението на унгарския министър-председател Петер Мадяр да стане президент на републиката - длъжност, която остана вакантна след приемането на конституционни изменения миналата седмица, предаде унгарската новинарска МТИ, цитирана от БТА.
Правомощията на президента Тамаш Шуйок бяха прекратени и негов приемник ще се избере от унгарския парламент.
"Не смятам, че имам силите да поема историческата отговорност да обединя една разединена нация и затова не мога да приема тази покана", написа в социалните мрежи Полгар, която е смятана за най-великата шахматистка в историята.
Тя оглавява без прекъсване световната ранглиста при жените в продължение на 26 години, като същевременно успява да влезе и в първата десетка на общата за двата пола световна ранглиста.
Юдит Полгар е част от знаменитата унгарска фамилия в шахмата заедно със сестрите си София и Жужа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хмм
Коментиран от #8
23:29 20.07.2026
3 НEВЕРОЯТНИ Т ПAЦИ
Коментиран от #12
23:36 20.07.2026
4 Приветствам!
23:36 20.07.2026
5 И сега кво праим?
23:36 20.07.2026
6 иван костов
23:48 20.07.2026
7 РЕАЛИСТ
23:50 20.07.2026
8 Този казва хоп преди да скочи
До коментар #2 от "Хмм":Маджара върти номер, но без руски газ няма да мине..
23:51 20.07.2026
9 Не знам защо
Коментиран от #10
23:53 20.07.2026
10 хе хе
До коментар #9 от "Не знам защо":По-важното е, че диктатурите се превърнаха в пълен провал!
Коментиран от #13
23:56 20.07.2026
11 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
23:59 20.07.2026
12 Дзак
До коментар #3 от "НEВЕРОЯТНИ Т ПAЦИ":Нима?
00:09 21.07.2026
13 Така е!
До коментар #10 от "хе хе":ЛГБТ диктатурата от Брюксел се превърна в смърдяща клоака, от която всички искат да избягат!
00:10 21.07.2026
14 Артилерист
00:11 21.07.2026
15 Кличко
00:12 21.07.2026
16 бай Даньо
00:15 21.07.2026