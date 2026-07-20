Четирима индийци са убити при руското нападение срещу кораб в Черно море

При руското нападение срещу кораб, напускащ пристанището на южния украински град Одеса, са загинали четирима индийски граждани, а друг беше приет в болница в критично състояние, съобщи днес Министерството на външните работи на Индия, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Русия порази с три крилати ракети кораба „Голдън Лео“ (Golden Leo), плаващ под флага на Гвинея-Бисау и с екипаж от индийски и сирийски моряци, съобщиха Военноморските сили на Украйна в приложението Телеграм.

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„Индия осъжда подобни нападения и отново заявява, че атаките срещу търговски кораби, излагането на опасност на невинни мирни граждани от екипажиге, или възпрепятстването на свободата на корабоплаването и търговията по какъвто и да е друг начин са недопустими и трябва да бъдат избягвани“, се казва в изявлението на индийското Министерство на външните работи.

Броят на смъртните случаи при руски удар с крилата ракета по товарен кораб, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, достигна 10, след като бяха открити още пет тела, съобщи по-рано днес Централната пристанищна администрация на Украйна, цитирана от ДПА, предаде БТА.

Девет от жертвите са били членове на екипажа на кораба, а десетият е бил лоцман, посочиха от пристанищната администрация. Общият брой на екипажа на кораба е бил 17 души от Индия и Сирия.

Украинските военноморски сили снощи обвиниха Русия в нападение срещу гражданския кораб.

Украйна се отбранява срещу пълномащабна руска инвазия вече повече от четири години, отбелязва ДПА. В региона на Черно море продължават тежки сражения между двете страни.

При отделна руска атака срещу Одеса днес бяха убити трима души, а още трима бяха ранени, съобщи ръководителят на военната администрация на града Сергей Лисак, цитиран от Ройтерс. Той каза, че са били атакувани инфраструктурни обекти, но не даде по-подробна информация.