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Четирима индийци са убити при руското нападение срещу кораб в Черно море
  Тема: Украйна

Четирима индийци са убити при руското нападение срещу кораб в Черно море

20 Юли, 2026 20:17 705 58

  • одеса-
  • индия-
  • украйна-
  • русия-
  • кораб-
  • черно море

Осъждаме подобни нападения и отново заявява, че атаките срещу търговски кораби са недопустими, обяви Индия

Четирима индийци са убити при руското нападение срещу кораб в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При руското нападение срещу кораб, напускащ пристанището на южния украински град Одеса, са загинали четирима индийски граждани, а друг беше приет в болница в критично състояние, съобщи днес Министерството на външните работи на Индия, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Русия порази с три крилати ракети кораба „Голдън Лео“ (Golden Leo), плаващ под флага на Гвинея-Бисау и с екипаж от индийски и сирийски моряци, съобщиха Военноморските сили на Украйна в приложението Телеграм.

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„Индия осъжда подобни нападения и отново заявява, че атаките срещу търговски кораби, излагането на опасност на невинни мирни граждани от екипажиге, или възпрепятстването на свободата на корабоплаването и търговията по какъвто и да е друг начин са недопустими и трябва да бъдат избягвани“, се казва в изявлението на индийското Министерство на външните работи.

Броят на смъртните случаи при руски удар с крилата ракета по товарен кораб, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, достигна 10, след като бяха открити още пет тела, съобщи по-рано днес Централната пристанищна администрация на Украйна, цитирана от ДПА, предаде БТА.

Девет от жертвите са били членове на екипажа на кораба, а десетият е бил лоцман, посочиха от пристанищната администрация. Общият брой на екипажа на кораба е бил 17 души от Индия и Сирия.

Украинските военноморски сили снощи обвиниха Русия в нападение срещу гражданския кораб.

Украйна се отбранява срещу пълномащабна руска инвазия вече повече от четири години, отбелязва ДПА. В региона на Черно море продължават тежки сражения между двете страни.

При отделна руска атака срещу Одеса днес бяха убити трима души, а още трима бяха ранени, съобщи ръководителят на военната администрация на града Сергей Лисак, цитиран от Ройтерс. Той каза, че са били атакувани инфраструктурни обекти, но не даде по-подробна информация.


Индия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Луганск

    25 16 Отговор
    ТЪРПЕНИЕТО НА РУСИЯ ЩЕ СЕ СПУКА И ВИЕ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕТЕ В РАДИОАКТИВНА ПЕПЕЛ!!

    Вие сте все още жив-това е щедрост, благородство и отговорност за цялото човечество на Русия!

    Това, че западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и окупираната от него бивша Украйна, като таран, не е ново! Така беше и с вашите Карл 12, Наполеон и Хитлер!

    Вече Русия унищожи 3 от вашите натовски армии заедно с вашето въоръжение!
    Руската противовъздушна отбрана отразява 99% от набезите! Това е фантастичен и ненадминат резултат! Всяка натовска страна вече би се превърнала в лунен пейзаж и руини! Всяка западна страна би умряла за един месец под санкциите, които се опитвате да наложите!

    Ще дойде време и вие и вашите гнили западни страни просто ще умрете, превърнати в прах! И вие знаете кой ще го направи - руският народ!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    Коментиран от #5, #23

    20:20 20.07.2026

  • 2 Чудесно

    11 4 Отговор
    ся ще поумнеят и моряци и корабособственици

    Коментиран от #8

    20:21 20.07.2026

  • 3 ФАКТ

    10 10 Отговор
    хуиловците подпалиха свето...

    Коментиран от #10, #14, #18

    20:21 20.07.2026

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 9 Отговор
    Лавров предупреди всички. И западняуите и жителите на Киев и наемниците и всички други които помагат на украйна

    Коментиран от #13

    20:21 20.07.2026

  • 5 лугандон

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    към фантата получаваш и мус

    Коментиран от #47

    20:21 20.07.2026

  • 6 крилата ракета

    6 11 Отговор
    е за награда бонус към Индия, че купува руски петрол и продава обратно дизел.

    Коментиран от #25

    20:22 20.07.2026

  • 7 ЯСНО!

    12 6 Отговор
    Това е украинска провокация...!

    20:22 20.07.2026

  • 8 и хаспухати

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Чудесно":

    йоши са раzшири

    20:22 20.07.2026

  • 9 Индю

    13 5 Отговор
    Знаят къде отиват. В зона на бойни действия.
    Очаквай неочакваното.

    20:22 20.07.2026

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Одесанп е свето. А помнишь ли взрывовете в Румъния

    Коментиран от #30

    20:23 20.07.2026

  • 11 Сaтана Z

    13 5 Отговор
    Ако бяха дошли в Пловдив да карат рейсове индийските граждани щяха да си живеят живота в Столипиново,ама са ги подмамили в Одеса ,че ще се мандръсват с украински вдовички

    Коментиран от #15

    20:23 20.07.2026

  • 12 Хаха

    14 5 Отговор
    Срам за украинските въоръжени сили в Константиновка:

    "Украинските бойци бяха принудени да издигнат руското знаме.
    Бойците от щурмовия полк „Скала“ на украинските въоръжени сили получиха задачата да проникнат дълбоко в Константиновка, да забият украинско знаме, да заснемат кратко видео и да го представят като доказателство за присъствието на украински войски в града.
    Операцията завърши с неуспех - бойците бяха заловени при опит за „хвърляне на знаме“.
    Бойци от Южната групировка войски плениха войници от 425-ти полк на Въоръжените сили на Украйна – Евгений Мосин и Сергей Столярски и ги принудиха да издигнат руското знаме /видео/.".

    Коментиран от #21

    20:23 20.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Одеса не е свето.

    Коментиран от #19

    20:24 20.07.2026

  • 15 теби

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Сaтана Z":

    индийски вдовец?

    20:24 20.07.2026

  • 16 Ха сега, де?!

    8 3 Отговор
    Уж кораба ударен от раквта,пък на снимката самият кораб изстрелва ракета...?!

    20:24 20.07.2026

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 4 Отговор

    До коментар #13 от "ма маша ти ней предупредил":

    Недей да пелтечиш, извади стра Пона, че Ти пречи да говорил, не Ти се разбира

    Коментиран от #26

    20:25 20.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Нямат край

    7 7 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    20:26 20.07.2026

  • 21 И да изпеят

    11 2 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха":

    руският химн. Еййй, знаят го наизуст, пеят на чист руски.

    20:26 20.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Град Козлодуй

    9 10 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #44

    20:26 20.07.2026

  • 24 Някой

    9 6 Отговор
    Повече всеки коряб на украинско пристанище ще е вражески. Заслуга на Зеленски че обстрелва търговски кораби в Черно и Средиземно море, които дори не бяха руски. Той потъпка договорката за това и това ще е резултата.

    20:27 20.07.2026

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 6 Отговор

    До коментар #6 от "крилата ракета":

    Ами Индия Има право да не купи евтин Руски петрол. Може да купи скъп. Но не Купава, хаххахах

    20:27 20.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 1945

    5 2 Отговор
    на Моди няма да му хареса това

    20:27 20.07.2026

  • 28 Хаха

    8 4 Отговор
    Потвърждение за переНЕмогата, т.е. редила в Константиновка:

    "Днес украинската „Скала“ потвърди информацията за пленяването на своите войници, като издаде сълзливо изявление, че „войната не се състои само от победи“.
    „В момента работим по установяване на всички обстоятелства около инцидента. Не можем да разкрием подробности за операцията в града“, се казва в изявление на 425-и специализиран полк „Скала“.
    Всъщност тази история потвърди, че градът е контролиран от руски бойци и че украинското командване изпраща военни в града за „разбиване на знамето“, но те бързо биват заловени или убити."

    20:27 20.07.2026

  • 29 Дон Корлеоне

    4 2 Отговор
    Хаяско чака бензин от Индия.

    20:27 20.07.2026

  • 30 Би ли...?!

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Го написал на български ,че белким те разберем...?!

    20:27 20.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 хихи

    3 2 Отговор
    Индия ще им резне квитанциите на рушляците 😂 😂 😂

    20:29 20.07.2026

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "нож в печень":

    Ало, Факти, това е заплаха за убийстао в Български вестник. КВО става?

    Коментиран от #36

    20:29 20.07.2026

  • 34 ВЕСЕЛЯК

    3 3 Отговор
    На мене ми е по-важно колко са българите в Одеса.
    Ако някой знае, моля да ми каже!
    Благодаря предварително!

    Коментиран от #51

    20:30 20.07.2026

  • 35 az СВО Победа 81

    5 3 Отговор
    Дааа, типично за запада!
    Сами започнаха войната по море, чрез украинците, с атака по руски кораби в Азовско и в Черно море, а сега, когато сърбат от попарата, която сами си надробиха пискат като женки.... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #39

    20:30 20.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "Я сие би май":

    Факти, допускате псувни, хаахахх. Много ви Тормоз я, а? Хахахх

    20:32 20.07.2026

  • 39 Ол1гофрен,

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "az СВО Победа 81":

    Гвинея -Бисау,Индия и Сирия са запада викаш.Добър си.

    20:33 20.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Сатана Z

    4 3 Отговор
    Руските въоръжени сили продължават да нанасят удари по пристанищната инфраструктура на Украйна и корабите, снабдяващи Въоръжените сили на Украйна.

    През целия ден ударни безпилотни летателни апарати поразиха редица морски цели:

    💥 Пристанище Одеса — два сухотоварни кораба бяха ударени при разтоварване на военни товари; унищожени бяха и резервоари за съхранение на гориво и смазочни материали, предназначени за Въоръжените сили на Украйна.

    💥 Пристанище Черноморск (Одеска област) — удари бяха извършени срещу съоръжения на пристанищната инфраструктура, използвани за разтоварване и съхранение на военни товари.

    💥 В морето, южно от Затока (на разстояния от 31, 38 и 50 км), бяха ударени два кораба за насипни товари и един сухотоварен кораб, пътуващи към пристанището Черноморск с доставки за Въоръжените сили на Украйна.
    Серия от удари е насочена едновременно към две звена от една и съща верига: пристанищната инфраструктура и плавателните съдове в транзит. Фактът, че целите се поразяват, докато са „на подход“ – южно от Затока – показва, че те се проследяват добре преди да влязат в пристанището; това усложнява логистиката за превозвачите и увеличава застрахователните рискове за плавателните съдове, действащи в интерес на Въоръжените сили на Украйна.

    20:34 20.07.2026

  • 42 Жегата

    3 3 Отговор
    не прощава! Хапчетата не помагат! Дано Дядо Господ се смили и разхлади малко че вече и халюцинации имат евроатлантиците-...

    20:35 20.07.2026

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 3 Отговор

    До коментар #36 от "Я сие би май":

    Аз съм кавалер, първо твойта да пуснем. В Максуда.

    20:35 20.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Няма

    1 3 Отговор
    Да има бял ден за укрофашистите, нито за "дълбоко потопените" агенти на НАТО!!! Ще бъдат дълбоко потопени!!!

    20:37 20.07.2026

  • 46 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    3 1 Отговор
    ПАК ИЗТРЕЩЯХА.

    ЗНАЧИ ВСИЧКО Е

    ПО ПЛАНУ.

    20:37 20.07.2026

  • 47 Мутрофанова

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "лугандон":

    Тоя пак пресоли манджата! спираме капейките!!

    20:39 20.07.2026

  • 48 Копейки,

    2 0 Отговор
    В коя страна има опашки и талони за бензин? Коментирайте.

    Коментиран от #50

    20:39 20.07.2026

  • 49 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    1 1 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #54

    20:40 20.07.2026

  • 50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Копейки,":

    Това значи ли че сте победили и вече влизате в Москва, хахахах

    20:40 20.07.2026

  • 51 Днес по едно време...

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "ВЕСЕЛЯК":

    ...пак го бяха написали,като дежурен пълнеж към статия за Одеса,ама взех,че забравих колко са...🙄

    20:41 20.07.2026

  • 52 Иван 1

    1 2 Отговор
    А колко загинаха от атаките на усраинците,или те са разход.

    20:43 20.07.2026

  • 53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор
    Айде бе бордюри, няма ли некой да ми крадне Ника, а? Хвхахахах

    20:43 20.07.2026

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":

    Вместе бордюрите средняя не го пускате, хахах

    20:44 20.07.2026

  • 55 Иван

    1 1 Отговор
    И какво точно е превозвал кораба че не се разбра? Ааа ракети, оръжие, експлозиви, снаряди! Ами при война граждански кораб няма работа там, освен ако не е военен, а ако е военен е легитимна цел.

    20:48 20.07.2026

  • 56 Пациент

    0 1 Отговор
    Изгодно не осъдиха убиствата на руския флот,подминаха убийствата в Старобелск и Иран.

    20:49 20.07.2026

  • 57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор
    Бордюри, свободно. Отпустите мешката!
    Отивам да бачкам. Да Уай те го, хахахх

    20:52 20.07.2026

  • 58 Бай онзи

    0 0 Отговор
    Моряк,знаещ че отива в зона на активни бойни действия,какъв мотив има?.Високо заплащане .Защо? Какво ще превозва до Одеса?????

    20:53 20.07.2026

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