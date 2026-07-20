Четирима индийци са убити при руското нападение срещу кораб в Черно море

При руското нападение срещу кораб, напускащ пристанището на южния украински град Одеса, са загинали четирима индийски граждани, а друг беше приет в болница в критично състояние, съобщи днес Министерството на външните работи на Индия, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.
Русия порази с три крилати ракети кораба „Голдън Лео“ (Golden Leo), плаващ под флага на Гвинея-Бисау и с екипаж от индийски и сирийски моряци, съобщиха Военноморските сили на Украйна в приложението Телеграм.
„Индия осъжда подобни нападения и отново заявява, че атаките срещу търговски кораби, излагането на опасност на невинни мирни граждани от екипажиге, или възпрепятстването на свободата на корабоплаването и търговията по какъвто и да е друг начин са недопустими и трябва да бъдат избягвани“, се казва в изявлението на индийското Министерство на външните работи.
Броят на смъртните случаи при руски удар с крилата ракета по товарен кораб, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, достигна 10, след като бяха открити още пет тела, съобщи по-рано днес Централната пристанищна администрация на Украйна, цитирана от ДПА, предаде БТА.
Девет от жертвите са били членове на екипажа на кораба, а десетият е бил лоцман, посочиха от пристанищната администрация. Общият брой на екипажа на кораба е бил 17 души от Индия и Сирия.
Украинските военноморски сили снощи обвиниха Русия в нападение срещу гражданския кораб.
Украйна се отбранява срещу пълномащабна руска инвазия вече повече от четири години, отбелязва ДПА. В региона на Черно море продължават тежки сражения между двете страни.
При отделна руска атака срещу Одеса днес бяха убити трима души, а още трима бяха ранени, съобщи ръководителят на военната администрация на града Сергей Лисак, цитиран от Ройтерс. Той каза, че са били атакувани инфраструктурни обекти, но не даде по-подробна информация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Луганск
Вие сте все още жив-това е щедрост, благородство и отговорност за цялото човечество на Русия!
Това, че западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и окупираната от него бивша Украйна, като таран, не е ново! Така беше и с вашите Карл 12, Наполеон и Хитлер!
Вече Русия унищожи 3 от вашите натовски армии заедно с вашето въоръжение!
Руската противовъздушна отбрана отразява 99% от набезите! Това е фантастичен и ненадминат резултат! Всяка натовска страна вече би се превърнала в лунен пейзаж и руини! Всяка западна страна би умряла за един месец под санкциите, които се опитвате да наложите!
Ще дойде време и вие и вашите гнили западни страни просто ще умрете, превърнати в прах! И вие знаете кой ще го направи - руският народ!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
Коментиран от #5, #23
20:20 20.07.2026
2 Чудесно
Коментиран от #8
20:21 20.07.2026
3 ФАКТ
Коментиран от #10, #14, #18
20:21 20.07.2026
4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #13
20:21 20.07.2026
5 лугандон
До коментар #1 от "Луганск":към фантата получаваш и мус
Коментиран от #47
20:21 20.07.2026
6 крилата ракета
Коментиран от #25
20:22 20.07.2026
7 ЯСНО!
20:22 20.07.2026
8 и хаспухати
До коментар #2 от "Чудесно":йоши са раzшири
20:22 20.07.2026
9 Индю
Очаквай неочакваното.
20:22 20.07.2026
10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "ФАКТ":Одесанп е свето. А помнишь ли взрывовете в Румъния
Коментиран от #30
20:23 20.07.2026
11 Сaтана Z
Коментиран от #15
20:23 20.07.2026
12 Хаха
"Украинските бойци бяха принудени да издигнат руското знаме.
Бойците от щурмовия полк „Скала“ на украинските въоръжени сили получиха задачата да проникнат дълбоко в Константиновка, да забият украинско знаме, да заснемат кратко видео и да го представят като доказателство за присъствието на украински войски в града.
Операцията завърши с неуспех - бойците бяха заловени при опит за „хвърляне на знаме“.
Бойци от Южната групировка войски плениха войници от 425-ти полк на Въоръжените сили на Украйна – Евгений Мосин и Сергей Столярски и ги принудиха да издигнат руското знаме /видео/.".
Коментиран от #21
20:23 20.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "ФАКТ":Одеса не е свето.
Коментиран от #19
20:24 20.07.2026
15 теби
До коментар #11 от "Сaтана Z":индийски вдовец?
20:24 20.07.2026
16 Ха сега, де?!
20:24 20.07.2026
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "ма маша ти ней предупредил":Недей да пелтечиш, извади стра Пона, че Ти пречи да говорил, не Ти се разбира
Коментиран от #26
20:25 20.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Нямат край
20:26 20.07.2026
21 И да изпеят
До коментар #12 от "Хаха":руският химн. Еййй, знаят го наизуст, пеят на чист руски.
20:26 20.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Луганск":Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #44
20:26 20.07.2026
24 Някой
20:27 20.07.2026
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #6 от "крилата ракета":Ами Индия Има право да не купи евтин Руски петрол. Може да купи скъп. Но не Купава, хаххахах
20:27 20.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 1945
20:27 20.07.2026
28 Хаха
"Днес украинската „Скала“ потвърди информацията за пленяването на своите войници, като издаде сълзливо изявление, че „войната не се състои само от победи“.
„В момента работим по установяване на всички обстоятелства около инцидента. Не можем да разкрием подробности за операцията в града“, се казва в изявление на 425-и специализиран полк „Скала“.
Всъщност тази история потвърди, че градът е контролиран от руски бойци и че украинското командване изпраща военни в града за „разбиване на знамето“, но те бързо биват заловени или убити."
20:27 20.07.2026
29 Дон Корлеоне
20:27 20.07.2026
30 Би ли...?!
До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Го написал на български ,че белким те разберем...?!
20:27 20.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 хихи
20:29 20.07.2026
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #19 от "нож в печень":Ало, Факти, това е заплаха за убийстао в Български вестник. КВО става?
Коментиран от #36
20:29 20.07.2026
34 ВЕСЕЛЯК
Ако някой знае, моля да ми каже!
Благодаря предварително!
Коментиран от #51
20:30 20.07.2026
35 az СВО Победа 81
Сами започнаха войната по море, чрез украинците, с атака по руски кораби в Азовско и в Черно море, а сега, когато сърбат от попарата, която сами си надробиха пискат като женки.... 🤣🤣🤣
Коментиран от #39
20:30 20.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #36 от "Я сие би май":Факти, допускате псувни, хаахахх. Много ви Тормоз я, а? Хахахх
20:32 20.07.2026
39 Ол1гофрен,
До коментар #35 от "az СВО Победа 81":Гвинея -Бисау,Индия и Сирия са запада викаш.Добър си.
20:33 20.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Сатана Z
През целия ден ударни безпилотни летателни апарати поразиха редица морски цели:
💥 Пристанище Одеса — два сухотоварни кораба бяха ударени при разтоварване на военни товари; унищожени бяха и резервоари за съхранение на гориво и смазочни материали, предназначени за Въоръжените сили на Украйна.
💥 Пристанище Черноморск (Одеска област) — удари бяха извършени срещу съоръжения на пристанищната инфраструктура, използвани за разтоварване и съхранение на военни товари.
💥 В морето, южно от Затока (на разстояния от 31, 38 и 50 км), бяха ударени два кораба за насипни товари и един сухотоварен кораб, пътуващи към пристанището Черноморск с доставки за Въоръжените сили на Украйна.
Серия от удари е насочена едновременно към две звена от една и съща верига: пристанищната инфраструктура и плавателните съдове в транзит. Фактът, че целите се поразяват, докато са „на подход“ – южно от Затока – показва, че те се проследяват добре преди да влязат в пристанището; това усложнява логистиката за превозвачите и увеличава застрахователните рискове за плавателните съдове, действащи в интерес на Въоръжените сили на Украйна.
20:34 20.07.2026
42 Жегата
20:35 20.07.2026
43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #36 от "Я сие би май":Аз съм кавалер, първо твойта да пуснем. В Максуда.
20:35 20.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Няма
20:37 20.07.2026
46 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
ЗНАЧИ ВСИЧКО Е
ПО ПЛАНУ.
20:37 20.07.2026
47 Мутрофанова
До коментар #5 от "лугандон":Тоя пак пресоли манджата! спираме капейките!!
20:39 20.07.2026
48 Копейки,
Коментиран от #50
20:39 20.07.2026
49 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
Коментиран от #54
20:40 20.07.2026
50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #48 от "Копейки,":Това значи ли че сте победили и вече влизате в Москва, хахахах
20:40 20.07.2026
51 Днес по едно време...
До коментар #34 от "ВЕСЕЛЯК":...пак го бяха написали,като дежурен пълнеж към статия за Одеса,ама взех,че забравих колко са...🙄
20:41 20.07.2026
52 Иван 1
20:43 20.07.2026
53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
20:43 20.07.2026
54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #49 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":Вместе бордюрите средняя не го пускате, хахах
20:44 20.07.2026
55 Иван
20:48 20.07.2026
56 Пациент
20:49 20.07.2026
57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Отивам да бачкам. Да Уай те го, хахахх
20:52 20.07.2026
58 Бай онзи
20:53 20.07.2026