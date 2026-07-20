Масирани удари в Украйна: Какво се случи тази нощ?

През нощта на 20 юли, в часовия диапазон между 0:00 и 6:00 часа, руските въоръжени сили нанесоха нови комбинирани въздушни удари по редица украински региони.

Според първоначалните данни на украинските военни и регионалните администрации, основни цели на атаките са били столицата Киев, както и стратегически обекти в Одеска, Харковска и Сумска области.

Атаката е пряк отговор на безпрецедентната офанзива от предходното денонощие, при която Украйна изпрати стотици безпилотни апарати в дълбокия тил на Русия. Рано тази сутрин руското Министерство на отбраната съобщи, че страната е била подложена на масиран удар с над 400 дрона, като големи пожари избухнаха в логистичния хъб на Wildberries и в петролни депа в Московска и Тамбовска области

Към 6:00 часа българско време ситуацията в атакуваните украински региони се развива по следния начин:

Киев под тревога: Столицата отново бе подложена на ракетен натиск и вълни от безпилотни апарати тип „Шахед“. Системите за противовъздушна отбрана са задействани в няколко района около града, като се съобщава за детонации и паднали отломки;

Столицата отново бе подложена на ракетен натиск и вълни от безпилотни апарати тип „Шахед“. Системите за противовъздушна отбрана са задействани в няколко района около града, като се съобщава за детонации и паднали отломки; Натиск по Черноморието и Харков: В района на Одеса са регистрирани нови експлозии, насочени срещу пристанищната и транспортна инфраструктура. Местните власти в Харков също съобщават за среднощни удари, усложняващи хуманитарната обстановка след тежкия обстрел срещу пощенски терминал ден по-рано;

В района на Одеса са регистрирани нови експлозии, насочени срещу пристанищната и транспортна инфраструктура. Местните власти в Харков също съобщават за среднощни удари, усложняващи хуманитарната обстановка след тежкия обстрел срещу пощенски терминал ден по-рано; Проблеми с ПВО запасите: Украинското военно командване за пореден път сигнализира, че интензивните балистични и дрон атаки от страна на Москва изтощават запасите от зенитни ракети за системите Patriot, което налага спешно ускоряване на съюзническите доставки.

Спасителните операции и разчистването на отломките в засегнатите райони продължават. Пълните данни за мащаба на разрушенията и евентуалните нови жертви сред цивилното население се обобщават от Генералния щаб на ВСУ.