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Масирани удари в Украйна: Какво се случи тази нощ?
  Тема: Украйна

Масирани удари в Украйна: Какво се случи тази нощ?

20 Юли, 2026 06:12, обновена 20 Юли, 2026 06:17 1 046 10

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Русия атакува ключови региони с ракети и дронове броени часове след рекордната украинска въздушна офанзива.

Масирани удари в Украйна: Какво се случи тази нощ? - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През нощта на 20 юли, в часовия диапазон между 0:00 и 6:00 часа, руските въоръжени сили нанесоха нови комбинирани въздушни удари по редица украински региони.

Според първоначалните данни на украинските военни и регионалните администрации, основни цели на атаките са били столицата Киев, както и стратегически обекти в Одеска, Харковска и Сумска области.

Атаката е пряк отговор на безпрецедентната офанзива от предходното денонощие, при която Украйна изпрати стотици безпилотни апарати в дълбокия тил на Русия. Рано тази сутрин руското Министерство на отбраната съобщи, че страната е била подложена на масиран удар с над 400 дрона, като големи пожари избухнаха в логистичния хъб на Wildberries и в петролни депа в Московска и Тамбовска области

Към 6:00 часа българско време ситуацията в атакуваните украински региони се развива по следния начин:

  • Киев под тревога: Столицата отново бе подложена на ракетен натиск и вълни от безпилотни апарати тип „Шахед“. Системите за противовъздушна отбрана са задействани в няколко района около града, като се съобщава за детонации и паднали отломки;
  • Натиск по Черноморието и Харков: В района на Одеса са регистрирани нови експлозии, насочени срещу пристанищната и транспортна инфраструктура. Местните власти в Харков също съобщават за среднощни удари, усложняващи хуманитарната обстановка след тежкия обстрел срещу пощенски терминал ден по-рано;
  • Проблеми с ПВО запасите: Украинското военно командване за пореден път сигнализира, че интензивните балистични и дрон атаки от страна на Москва изтощават запасите от зенитни ракети за системите Patriot, което налага спешно ускоряване на съюзническите доставки.

Спасителните операции и разчистването на отломките в засегнатите райони продължават. Пълните данни за мащаба на разрушенията и евентуалните нови жертви сред цивилното население се обобщават от Генералния щаб на ВСУ.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Значи

    17 4 Отговор
    пак са загрели укрите !

    06:19 20.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 и те така

    18 2 Отговор
    до последния нацист

    06:23 20.07.2026

  • 4 Да бе ,да ! 😜

    11 3 Отговор
    Някой да знае как " експлоадира инфраструктура " ?" В района на Одеса са регистрирани нови експлозии, насочени срещу пристанищната и транспортна инфраструктура. Ами не може . Експлодират складовете с натовски военни доставки за киевската хунта .

    06:25 20.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Оня

    12 0 Отговор
    А така хаирлия да е! Довечера по две!

    06:27 20.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    ндаааа бият са на почивки. Запада и Америка тестват оружия преди инвазията ....

    06:36 20.07.2026

  • 9 Небето на ненормалните Урко фашисти свет

    2 1 Отговор
    Свети! Поредни смешни лъжи на урките

    06:41 20.07.2026

  • 10 Ъхъ

    0 0 Отговор
    Какво се случи тази нощ, няма да го разберем от вас!!!

    06:47 20.07.2026

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