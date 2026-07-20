САЩ са „дълбоко загрижени“ от плановете на ЕС да наложи въглеродни такси за международни полети

САЩ е „дълбоко загрижен“ от плановете на Европейската комисия да наложи такси заради отделянето на въглеродните емисии от някои международни полети, заяви днес пред Ройтерс говорител на американското министерство на транспорта, предаде БТА.

„САЩ продължават да са дълбоко загрижени за всяко разширяване на Схемата на ЕС за търговия с емисии (ETS)“, посочи говорителят.

Европейската комисия представи в петък предложения за въвеждане на разходи за емисиите от международни полети, които излитат от Европа - измерени спрямо определено място в Централна Европа, и кацат в държави на разстояние до 5000 километра.

Този праг би изключил директните полети между Европа и САЩ. Според някои представители на ЕС ограничението е било въведено именно за да се избегне допълнително напрежение с администрацията на американския президент Доналд Тръмп, но въпреки това властите във Вашингтон продължават да изразяват притеснения по предложението.

„Анализираме предложението на Европейската комисия и ще предприемем необходимите действия, ако това се наложи, за да защитим американските потребители и компании“, допълни говорителят на американското министерство на транспорта.

Вашингтон вече блокира през 2012 г. предишен опит на Европейския съюз да разшири обхвата на своята Схема за търговия с емисии така, че тя да включва и международните полети, припомня Ройтерс.