Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
САЩ са „дълбоко загрижени“ от плановете на ЕС да наложи въглеродни такси за международни полети

САЩ са „дълбоко загрижени“ от плановете на ЕС да наложи въглеродни такси за международни полети

20 Юли, 2026 22:00 1 193 28

  • въглеродни емисии-
  • сащ-
  • ес-
  • полети-
  • търговия с емисии

Анализираме предложението на Европейската комисия и ще предприемем необходимите действия, ако това се наложи, обявиха от Вашингтон

САЩ са „дълбоко загрижени“ от плановете на ЕС да наложи въглеродни такси за международни полети - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ е „дълбоко загрижен“ от плановете на Европейската комисия да наложи такси заради отделянето на въглеродните емисии от някои международни полети, заяви днес пред Ройтерс говорител на американското министерство на транспорта, предаде БТА.

„САЩ продължават да са дълбоко загрижени за всяко разширяване на Схемата на ЕС за търговия с емисии (ETS)“, посочи говорителят.

Европейската комисия представи в петък предложения за въвеждане на разходи за емисиите от международни полети, които излитат от Европа - измерени спрямо определено място в Централна Европа, и кацат в държави на разстояние до 5000 километра.

Този праг би изключил директните полети между Европа и САЩ. Според някои представители на ЕС ограничението е било въведено именно за да се избегне допълнително напрежение с администрацията на американския президент Доналд Тръмп, но въпреки това властите във Вашингтон продължават да изразяват притеснения по предложението.

„Анализираме предложението на Европейската комисия и ще предприемем необходимите действия, ако това се наложи, за да защитим американските потребители и компании“, допълни говорителят на американското министерство на транспорта.

Вашингтон вече блокира през 2012 г. предишен опит на Европейския съюз да разшири обхвата на своята Схема за търговия с емисии така, че тя да включва и международните полети, припомня Ройтерс.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Гошка

    22 0 Отговор
    Лапнишаррании, лаппайтИ зеления хайвер на урсулняците. Плащайте

    22:04 20.07.2026

  • 2 зелената мъгла

    23 1 Отговор
    Някой учен беше пресмятал, че отделения въглероден двуокис при производство на слънчев панел, не може да бъде компесирано с получената зелена ел.енергия от панела сумирана през целия му период на годност усреднено около 15 години.

    Коментиран от #20

    22:05 20.07.2026

  • 3 Kaлпазанин

    22 0 Отговор
    Що барут ,петрол и отрови изгорите с евреите ,те били загрижени за митата на въглеродните емисии ,че и с евреите атомни електроцентрали бомбите ,дано ви гръмнат всичките на вас

    22:06 20.07.2026

  • 4 Въпрос:

    19 2 Отговор
    Тръмп ли е по тъп от Урсула, или Урсула е по тъпа овца от Тръмп?!

    22:08 20.07.2026

  • 5 Комундел Комунделов

    7 20 Отговор
    Абе кви такси, кви глупости. Русия мята хиляди бомби и прави замърсяване милион пъти повече от самолетите. Насочете енергията си в смачкването на руския нацизъм и престанете да се занимавате с глупости и да товарите с малоумни такси потребителите.

    Коментиран от #6

    22:09 20.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами еврои дио ти са

    8 0 Отговор
    Съжалявам, но е така.

    22:14 20.07.2026

  • 9 незнайко

    24 0 Отговор
    Въглеродни такси означава ИСКАМЕ ПАРИ от нищото, защото "богоизбраните" искат "ДА ЯДАТ" пари защото вече няма откъде да се КРАДЕ !!!

    22:15 20.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Фреди Крюгер

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Комундел Комунделов":

    След като те наплюе пет шест пъти...
    Но за десетина минути ще прилича на изсъхнала...

    22:25 20.07.2026

  • 16 няма нужда да споделяш

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Комундел Комунделов":

    какво се е случило то си остава само за теб - кой те е разпъвал с какво и как - явно е останала травма бъди силна бори се не връщай миналото можеш да станешголямпедераст

    22:26 20.07.2026

  • 17 Факт

    7 0 Отговор
    Каква част от годишните емисии са човешки спрямо природните?
    ​Ако погледнем само годишния обмен на въглероден двуокис между земната повърхност (океани, растителност, почви) и атмосферата, картинката изглежда различно:
    ​Природата отделя огромни количества \textCO2 чрез естествени процеси като дишане на растенията, почвена активност и изпарения от океаните (над 200 милиарда тона годишно). Но тя едновременно с това поглъща почти същото количество чрез фотосинтеза и океанско усвояване.
    ​Човешката дейност добавя сравнително „малко“ в сравнение с този кръговрат — около 35–40 милиарда тона годишно (което е едва около 3% до 5% от общия годишен приток в атмосферата).

    22:26 20.07.2026

  • 18 моля те сподели как мина

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Комундел Комунделов":

    при проктолога моля те мой крем шанти

    22:28 20.07.2026

  • 19 Много монголяк

    1 4 Отговор
    Бойците от 225-и отделен щурмови полк плениха 64 руски окупатори — подробности за уникалната операция.

    Според информацията, руските военнослужещи е трябвало незабелязано да проникнат в тила на украинските позиции в районите на Терновато, Косовцево, Рождественка, Верхня Терса и Воздвижевка. Задачата им не е била да влизат в бой, а да откриват украински екипажи с безпилотни летателни апарати, да събират разузнавателна информация и да поставят руски знамена за поредните пропагандни видеа за „превзети“ села.

    Военнослужещите от 225-и отделен щурмови полк са действали превантивно, надхитрили са окупаторите и са провели прочистване на района от проникналите в тила вражески групи.

    Резултатът от операцията е, че 64 руски военнослужещи са пленени и са попълнили обменния фонд на Украйна.

    22:37 20.07.2026

  • 20 хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "зелената мъгла":

    Е, то японците бяха изчислили за електромобилите, че за 10г ни могат да избият СО2 за производството си и по-добре да се кара дизел на 15г, защото той е с по-малко СО2 за производство и на тая възраст единствено отделя от изгорените газове. Но пък така как да забранят старите автомобили?
    И за електромобилите някак забравят сметката, че втора употреба почти не се купуват заради притеснения за цената за смяна на батерията, по-високата им цена, нуждата от втора кола, ако ще се кара на далечни разстояния...

    Коментиран от #22

    22:41 20.07.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    И ето как изведнъж станахте роби - днес ограниченията са 5000 км... утре ще са 3 -2 и накрая няма да може да пътувате по-далече от това, което може да минете с колело! ЧЕСТИТ ВИ ФАЩИЗЪМ който даже не виждате, че ви мачка

    22:59 20.07.2026

  • 22 Демократъ

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "хаха":

    Дизела никога няма да се завърне масово спи спокойно немски глу пако.

    Коментиран от #23

    23:09 20.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Демократъ

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "ДрайвингПлежър":

    Защо вие като единствения глу пак си ти дето си мисли че с бензинов камион пак няма да изтегля 20 тона на 200км разстоянир противно на всякакви физични закони.

    Коментиран от #26

    23:23 20.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Демократъ":

    Кой е казал, че няма да го изтеглиш НЕ ТИ Е ИЗГОДНО ДА ГО ТЕГЛИШ!
    Цената товар за километър ще е абсурдна сравнено дори с електрически - а реалността е, че за пренос на товари на-ефективно (цена, мощност, време и още куп фактори) се явява дизела!

    По същия начин не може да биеш дизела като автомобил за дълъг път! Тягата и разхода и пробега са непостижими от друго задвижване!

    По същия начин ще е глупаво да ползваш дизел за градско и да въртиш по няколко км с него вечно студен. За подобна употреба ЕЛ е най-добро!

    ВСЯКО ЗАДВИЖВАНЕ СИ ИМА ПОЗИТИВИ! ВСЯКО ЗАДВИЖВАНЕ СИ ИМА МЯСТО КЪДЕТО ДА СЕ ПРИЛАГА... освен когато си роб на партията и чакаш Брюксел да каже какво да мислиш!

    Коментиран от #27

    23:42 20.07.2026

  • 27 Демократъ

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "ДрайвингПлежър":

    Като се вдигне цената на дизела и няма да ри е толкова неизгодно. От барел петеол се получава повече бензин от дизел.То ако зависеше от физиката щяхме да се движим с ядрени коли да виждаш някъде ядрена кола.

    Коментиран от #28

    00:04 21.07.2026

  • 28 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Демократъ":

    ако прехвърлиш тежкия товар на бензин ще се вдигне потреблението му и ще скочи цената му. Ще имаш хем по-висок разход, хем по-висока цена.
    Същото ще стане и с масова електрификация - цената на електричеството ще хвърчи нагоре... да не говорим, колко от акцизите от фосилни горива, които са основен приход за всяко правителство ще бъдат наталанджени на електрото и колко скъпо ще стане то

    00:14 21.07.2026