САЩ са „дълбоко загрижени“ от плановете на ЕС да наложи въглеродни такси за международни полети

САЩ е „дълбоко загрижен“ от плановете на Европейската комисия да наложи такси заради отделянето на въглеродните емисии от някои международни полети, заяви днес пред Ройтерс говорител на американското министерство на транспорта, предаде БТА.
„САЩ продължават да са дълбоко загрижени за всяко разширяване на Схемата на ЕС за търговия с емисии (ETS)“, посочи говорителят.
Европейската комисия представи в петък предложения за въвеждане на разходи за емисиите от международни полети, които излитат от Европа - измерени спрямо определено място в Централна Европа, и кацат в държави на разстояние до 5000 километра.
Този праг би изключил директните полети между Европа и САЩ. Според някои представители на ЕС ограничението е било въведено именно за да се избегне допълнително напрежение с администрацията на американския президент Доналд Тръмп, но въпреки това властите във Вашингтон продължават да изразяват притеснения по предложението.
„Анализираме предложението на Европейската комисия и ще предприемем необходимите действия, ако това се наложи, за да защитим американските потребители и компании“, допълни говорителят на американското министерство на транспорта.
Вашингтон вече блокира през 2012 г. предишен опит на Европейския съюз да разшири обхвата на своята Схема за търговия с емисии така, че тя да включва и международните полети, припомня Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баба Гошка
22:04 20.07.2026
2 зелената мъгла
Коментиран от #20
22:05 20.07.2026
3 Kaлпазанин
22:06 20.07.2026
4 Въпрос:
22:08 20.07.2026
5 Комундел Комунделов
Коментиран от #6
22:09 20.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ами еврои дио ти са
22:14 20.07.2026
9 незнайко
22:15 20.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Фреди Крюгер
До коментар #13 от "Комундел Комунделов":След като те наплюе пет шест пъти...
Но за десетина минути ще прилича на изсъхнала...
22:25 20.07.2026
16 няма нужда да споделяш
До коментар #10 от "Комундел Комунделов":какво се е случило то си остава само за теб - кой те е разпъвал с какво и как - явно е останала травма бъди силна бори се не връщай миналото можеш да станешголямпедераст
22:26 20.07.2026
17 Факт
Ако погледнем само годишния обмен на въглероден двуокис между земната повърхност (океани, растителност, почви) и атмосферата, картинката изглежда различно:
Природата отделя огромни количества \textCO2 чрез естествени процеси като дишане на растенията, почвена активност и изпарения от океаните (над 200 милиарда тона годишно). Но тя едновременно с това поглъща почти същото количество чрез фотосинтеза и океанско усвояване.
Човешката дейност добавя сравнително „малко“ в сравнение с този кръговрат — около 35–40 милиарда тона годишно (което е едва около 3% до 5% от общия годишен приток в атмосферата).
22:26 20.07.2026
18 моля те сподели как мина
До коментар #10 от "Комундел Комунделов":при проктолога моля те мой крем шанти
22:28 20.07.2026
19 Много монголяк
Според информацията, руските военнослужещи е трябвало незабелязано да проникнат в тила на украинските позиции в районите на Терновато, Косовцево, Рождественка, Верхня Терса и Воздвижевка. Задачата им не е била да влизат в бой, а да откриват украински екипажи с безпилотни летателни апарати, да събират разузнавателна информация и да поставят руски знамена за поредните пропагандни видеа за „превзети“ села.
Военнослужещите от 225-и отделен щурмови полк са действали превантивно, надхитрили са окупаторите и са провели прочистване на района от проникналите в тила вражески групи.
Резултатът от операцията е, че 64 руски военнослужещи са пленени и са попълнили обменния фонд на Украйна.
22:37 20.07.2026
20 хаха
До коментар #2 от "зелената мъгла":Е, то японците бяха изчислили за електромобилите, че за 10г ни могат да избият СО2 за производството си и по-добре да се кара дизел на 15г, защото той е с по-малко СО2 за производство и на тая възраст единствено отделя от изгорените газове. Но пък така как да забранят старите автомобили?
И за електромобилите някак забравят сметката, че втора употреба почти не се купуват заради притеснения за цената за смяна на батерията, по-високата им цена, нуждата от втора кола, ако ще се кара на далечни разстояния...
Коментиран от #22
22:41 20.07.2026
21 ДрайвингПлежър
22:59 20.07.2026
22 Демократъ
До коментар #20 от "хаха":Дизела никога няма да се завърне масово спи спокойно немски глу пако.
Коментиран от #23
23:09 20.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Демократъ
До коментар #23 от "ДрайвингПлежър":Защо вие като единствения глу пак си ти дето си мисли че с бензинов камион пак няма да изтегля 20 тона на 200км разстоянир противно на всякакви физични закони.
Коментиран от #26
23:23 20.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ДрайвингПлежър
До коментар #24 от "Демократъ":Кой е казал, че няма да го изтеглиш НЕ ТИ Е ИЗГОДНО ДА ГО ТЕГЛИШ!
Цената товар за километър ще е абсурдна сравнено дори с електрически - а реалността е, че за пренос на товари на-ефективно (цена, мощност, време и още куп фактори) се явява дизела!
По същия начин не може да биеш дизела като автомобил за дълъг път! Тягата и разхода и пробега са непостижими от друго задвижване!
По същия начин ще е глупаво да ползваш дизел за градско и да въртиш по няколко км с него вечно студен. За подобна употреба ЕЛ е най-добро!
ВСЯКО ЗАДВИЖВАНЕ СИ ИМА ПОЗИТИВИ! ВСЯКО ЗАДВИЖВАНЕ СИ ИМА МЯСТО КЪДЕТО ДА СЕ ПРИЛАГА... освен когато си роб на партията и чакаш Брюксел да каже какво да мислиш!
Коментиран от #27
23:42 20.07.2026
27 Демократъ
До коментар #26 от "ДрайвингПлежър":Като се вдигне цената на дизела и няма да ри е толкова неизгодно. От барел петеол се получава повече бензин от дизел.То ако зависеше от физиката щяхме да се движим с ядрени коли да виждаш някъде ядрена кола.
Коментиран от #28
00:04 21.07.2026
28 ДрайвингПлежър
До коментар #27 от "Демократъ":ако прехвърлиш тежкия товар на бензин ще се вдигне потреблението му и ще скочи цената му. Ще имаш хем по-висок разход, хем по-висока цена.
Същото ще стане и с масова електрификация - цената на електричеството ще хвърчи нагоре... да не говорим, колко от акцизите от фосилни горива, които са основен приход за всяко правителство ще бъдат наталанджени на електрото и колко скъпо ще стане то
00:14 21.07.2026