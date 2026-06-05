Унгария сваля забраната за отпускане на 6,6 милиарда евро от фонда на ЕС за Украйна

Новото унгарско правителство се съгласи да използва Европейския фонд за мир, за да предостави военна помощ на Украйна, премахвайки забраната, наложена от предишното правителство, водено от Виктор Орбан.

Това съобщи вестник „Непшава“, позовавайки се на свои източници, които отбелязаха, че неблокираните средства, възлизащи на приблизително 6,6 милиарда евро, вероятно ще бъдат използвани за закупуване на системи за противовъздушна отбрана за украинската армия.

Вестникът уточни, че няколко източника са потвърдили, че окончателното вето на Унгария относно Украйна е отменено и решението за използване на Европейския фонд за мир за закупуване на оръжия за украинските въоръжени сили е взето на ниво постоянни представители на ЕС в Брюксел. В следващата стъпка Европейската служба за външна дейност, която отговаря за този фонд, ще подготви проект на регламент, който след това ще бъде одобрен от Съвета на ЕС.

Унгария блокира отпускането на близо 6,6 милиарда евро военна помощ за Украйна от Европейския инструмент за мир от 2024 г. насам. Правителството на Орбан възрази срещу използването на този механизъм на ЕС за въоръжаване и финансиране на украинската армия. За решаване на въпроса за тези средства беше необходим консенсус между 27-те членове на общността.

Новото унгарско правителство, водено от Петер Мадяр, което дойде на власт след победата на партията „Тиса“ на парламентарните избори на 12 април, зае различна позиция по отношение на Европейския фонд за мир и не възрази срещу използването му за подкрепа на украинските въоръжени сили. Същевременно заяви, че няма да изпраща оръжия или войници в Украйна.

Европейският фонд за мир е създаден през 2021 г. за финансиране на усилията на Европейския съюз в областта на отбраната и сигурността, включително мироопазващи операции. От началото на конфликта в Украйна обаче той се използва за възстановяване на разходите на страните от ЕС за доставка на оръжие на украинската армия.