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Унгария сваля забраната за отпускане на 6,6 милиарда евро от фонда на ЕС за Украйна

Унгария сваля забраната за отпускане на 6,6 милиарда евро от фонда на ЕС за Украйна

5 Юни, 2026 05:46, обновена 5 Юни, 2026 05:54 833 29

  • унгария-
  • украйна-
  • вето-
  • помощ-
  • мадяр

Освободените средства вероятно ще бъдат използвани за закупуване на системи за противовъздушна отбрана за украинските въоръжени сили

Унгария сваля забраната за отпускане на 6,6 милиарда евро от фонда на ЕС за Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новото унгарско правителство се съгласи да използва Европейския фонд за мир, за да предостави военна помощ на Украйна, премахвайки забраната, наложена от предишното правителство, водено от Виктор Орбан.

Това съобщи вестник „Непшава“, позовавайки се на свои източници, които отбелязаха, че неблокираните средства, възлизащи на приблизително 6,6 милиарда евро, вероятно ще бъдат използвани за закупуване на системи за противовъздушна отбрана за украинската армия.

Вестникът уточни, че няколко източника са потвърдили, че окончателното вето на Унгария относно Украйна е отменено и решението за използване на Европейския фонд за мир за закупуване на оръжия за украинските въоръжени сили е взето на ниво постоянни представители на ЕС в Брюксел. В следващата стъпка Европейската служба за външна дейност, която отговаря за този фонд, ще подготви проект на регламент, който след това ще бъде одобрен от Съвета на ЕС.

Унгария блокира отпускането на близо 6,6 милиарда евро военна помощ за Украйна от Европейския инструмент за мир от 2024 г. насам. Правителството на Орбан възрази срещу използването на този механизъм на ЕС за въоръжаване и финансиране на украинската армия. За решаване на въпроса за тези средства беше необходим консенсус между 27-те членове на общността.

Новото унгарско правителство, водено от Петер Мадяр, което дойде на власт след победата на партията „Тиса“ на парламентарните избори на 12 април, зае различна позиция по отношение на Европейския фонд за мир и не възрази срещу използването му за подкрепа на украинските въоръжени сили. Същевременно заяви, че няма да изпраща оръжия или войници в Украйна.

Европейският фонд за мир е създаден през 2021 г. за финансиране на усилията на Европейския съюз в областта на отбраната и сигурността, включително мироопазващи операции. От началото на конфликта в Украйна обаче той се използва за възстановяване на разходите на страните от ЕС за доставка на оръжие на украинската армия.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Беки овеня

    23 5 Отговор
    Начи ша има още златни тоалетни

    05:57 05.06.2026

  • 3 Разгеле

    8 11 Отговор
    Унгария сваля забраната за отпускане на 6,6 милиарда евро от фонда на ЕССР за Украйна

    05:57 05.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хихихи

    26 3 Отговор

    До коментар #5 от "Хаха":

    Не бе, на нас Урсулицата вика Дайте,дайте,дайте. Нашите па40ци козируват и дават. И после кривокраката вика: Санкции за свръх дефицит ви налагам:))

    06:03 05.06.2026

  • 7 ЪХЪ

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Милен Ганев":

    Само,че Анита Орбан няма нищо общо с Виктор Орбан.Съвпадение.Не ти върви пропагандата вата.

    06:06 05.06.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 12 Отговор

    До коментар #5 от "Хаха":

    бягайте при Путин да ви отпусне повече , бе!

    Коментиран от #10

    06:09 05.06.2026

  • 9 Движуха

    5 16 Отговор
    Движухата на кремълският дъртак е подсигурена.

    06:11 05.06.2026

  • 10 Хаха

    10 3 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Свърши ти гербаджийската лапачка.

    06:12 05.06.2026

  • 11 Хмм

    7 2 Отговор
    от фонда за мира за закупуване на оръжие, Мадяр никакви пари не са му дали, бърза да се докарва на украинците, за какво ли са отишли украинските пари, внесени и част от които бяха заловени в унгария

    06:16 05.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хмм

    13 3 Отговор

    До коментар #4 от "Милен Ганев":

    иска да прати Орбан чиновник в ЕС, защото се страхува, че като се провали Орбан ще се върне, вече го е правил и затова цели 16 години са се страхували да го свалят, да не дойдат пак йесмените, от които Орбан гие отървал, да сте чули за унгарци да търсят препитание чужбина, но иначе според нашитемедии Орбан ги е докарал до просешка тояга

    06:23 05.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Никой

    4 3 Отговор
    Дали ще отидат по предназначение.

    06:27 05.06.2026

  • 16 Хмм

    8 4 Отговор
    забрави Мадяр, как критикуваше лайен като евродепутат, но тогава беше в партията на Орбан, точно като нашият Борисов, който стана известен в НДСВ, после стана немски проект, поне така твърди, дали не е същото с Мадяр като гледам колко е щастлив сега на снимката с лайен

    06:27 05.06.2026

  • 17 няма лошо

    7 2 Отговор
    Част от тези пари ще се окажат в България, на чието крайбрежие Невзоров и Илашчук ще построят комплекси за чудо и приказ, а а бойни дронове ще ги пазят от злобата на българите. Тъй де, Украйна може да е навсякъде, включително и в България.

    06:32 05.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Баба ми

    7 5 Отговор
    Значи, украинците нападат пътнически автобус, убиват и раняват десетки хора, но ЕС ще отпуска още милиарди! Урсула, наред със Зеленски, също е терорист, и всички, които са гласували това решение, т. Е. и България...

    06:35 05.06.2026

  • 20 Аууу,само каква...

    6 3 Отговор
    ...мазна и дупедавска физиономия има тоя...!

    Коментиран от #21

    06:36 05.06.2026

  • 21 Я пъ тоа

    3 6 Отговор

    До коментар #20 от "Аууу,само каква...":

    Дъртака кремълски да не би да е по убав

    06:39 05.06.2026

  • 22 Пари за убийства...

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ний ша Ва упрайм":

    ...а тия се хилят нагло и викат в хор...-
    ,,До последният Украинец.. !"

    Коментиран от #24

    06:39 05.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Учат са от

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Пари за убийства...":

    Путин.

    06:40 05.06.2026

  • 25 И в Унгария

    1 2 Отговор
    Имало националнипредатели.

    06:41 05.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Унгарското сигане

    1 1 Отговор
    И то на политик се прави
    Урсуза и него ще го ваксинира!

    07:18 05.06.2026

  • 28 Стига трили коментари

    0 0 Отговор
    ДРОГАРИ

    07:18 05.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

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