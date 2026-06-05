Унгария сваля забраната за отпускане на 6,6 милиарда евро от фонда на ЕС за Украйна

Новото унгарско правителство се съгласи да използва Европейския фонд за мир, за да предостави военна помощ на Украйна, премахвайки забраната, наложена от предишното правителство, водено от Виктор Орбан.
Това съобщи вестник „Непшава“, позовавайки се на свои източници, които отбелязаха, че неблокираните средства, възлизащи на приблизително 6,6 милиарда евро, вероятно ще бъдат използвани за закупуване на системи за противовъздушна отбрана за украинската армия.
Вестникът уточни, че няколко източника са потвърдили, че окончателното вето на Унгария относно Украйна е отменено и решението за използване на Европейския фонд за мир за закупуване на оръжия за украинските въоръжени сили е взето на ниво постоянни представители на ЕС в Брюксел. В следващата стъпка Европейската служба за външна дейност, която отговаря за този фонд, ще подготви проект на регламент, който след това ще бъде одобрен от Съвета на ЕС.
Унгария блокира отпускането на близо 6,6 милиарда евро военна помощ за Украйна от Европейския инструмент за мир от 2024 г. насам. Правителството на Орбан възрази срещу използването на този механизъм на ЕС за въоръжаване и финансиране на украинската армия. За решаване на въпроса за тези средства беше необходим консенсус между 27-те членове на общността.
Новото унгарско правителство, водено от Петер Мадяр, което дойде на власт след победата на партията „Тиса“ на парламентарните избори на 12 април, зае различна позиция по отношение на Европейския фонд за мир и не възрази срещу използването му за подкрепа на украинските въоръжени сили. Същевременно заяви, че няма да изпраща оръжия или войници в Украйна.
Европейският фонд за мир е създаден през 2021 г. за финансиране на усилията на Европейския съюз в областта на отбраната и сигурността, включително мироопазващи операции. От началото на конфликта в Украйна обаче той се използва за възстановяване на разходите на страните от ЕС за доставка на оръжие на украинската армия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Беки овеня
05:57 05.06.2026
3 Разгеле
05:57 05.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хихихи
До коментар #5 от "Хаха":Не бе, на нас Урсулицата вика Дайте,дайте,дайте. Нашите па40ци козируват и дават. И после кривокраката вика: Санкции за свръх дефицит ви налагам:))
06:03 05.06.2026
7 ЪХЪ
До коментар #4 от "Милен Ганев":Само,че Анита Орбан няма нищо общо с Виктор Орбан.Съвпадение.Не ти върви пропагандата вата.
06:06 05.06.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Хаха":бягайте при Путин да ви отпусне повече , бе!
Коментиран от #10
06:09 05.06.2026
9 Движуха
06:11 05.06.2026
10 Хаха
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Свърши ти гербаджийската лапачка.
06:12 05.06.2026
11 Хмм
06:16 05.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хмм
До коментар #4 от "Милен Ганев":иска да прати Орбан чиновник в ЕС, защото се страхува, че като се провали Орбан ще се върне, вече го е правил и затова цели 16 години са се страхували да го свалят, да не дойдат пак йесмените, от които Орбан гие отървал, да сте чули за унгарци да търсят препитание чужбина, но иначе според нашитемедии Орбан ги е докарал до просешка тояга
06:23 05.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Никой
06:27 05.06.2026
16 Хмм
06:27 05.06.2026
17 няма лошо
06:32 05.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Баба ми
06:35 05.06.2026
20 Аууу,само каква...
Коментиран от #21
06:36 05.06.2026
21 Я пъ тоа
До коментар #20 от "Аууу,само каква...":Дъртака кремълски да не би да е по убав
06:39 05.06.2026
22 Пари за убийства...
До коментар #18 от "Ний ша Ва упрайм":...а тия се хилят нагло и викат в хор...-
,,До последният Украинец.. !"
Коментиран от #24
06:39 05.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Учат са от
До коментар #22 от "Пари за убийства...":Путин.
06:40 05.06.2026
25 И в Унгария
06:41 05.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Унгарското сигане
Урсуза и него ще го ваксинира!
07:18 05.06.2026
28 Стига трили коментари
07:18 05.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.