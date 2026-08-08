Влакова катастрофа в Хърватия: 20 ранени

Тежка железопътна катастрофа блокира движението в централна Хърватия днес.

Пътнически и товарен влак се сблъскаха около 10:05 часа местно време в района на село Шкриняри, разположено на около 60 километра източно от столицата Загреб. Инцидентът е станал в участъка между гарите Свети Иван Жабно и Градец.

Министерството на здравеопазването на Хърватия официално потвърди, че при сблъсъка са ранени общо 20 души. Шестима от пътниците са хоспитализирани с тежки наранявания, а останалите 14 души са с по-леки травми. Според информация на националния радиотелевизионен оператор HRT, в пътническия влак са пътували общо 28 души, включително 26 пътници, машинистът и кондукторът. Материалните щети по вагоните са изключително сериозни.

Спасителна операция и разследване

На мястото на инцидента веднага са изпратени екипи на спешна помощ и десетки пожарникари. Местни жители също са се включили в първоначалното извеждане на пострадалите от смачканите вагони. Железопътната линия остава временно затворена за движение в двете посоки.

Заместник министър-председателят Томо Медвед посети района на катастрофата и обяви, че причините се разследват от компетентните органи. Като първоначални версии се разглеждат техническа неизправност или човешка грешка.