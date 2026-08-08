Иран постави шест условия на САЩ за постигане на мир

Отношенията между САЩ и Иран достигнаха нова критична точка в дипломатическата битка за прекратяване на конфликта от 2026 г.
Ислямската република официално предложи на Вашингтон да „коригира поведението си“, като постави шест конкретни обвинения и условия, без чието изпълнение постигането на трайно мирно споразумение е невъзможно. Документът с иранските искания е бил предаден на американската страна с посредничеството на Пакистан, информират световните агенции, цитирайки източници от Исламабад.
Иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади разкри параметрите на предложението, което настоява за радикална промяна в американската външна политика. Техеран обвинява САЩ в систематично нарушаване на суверенитета му и регионална агресия. Шестте стълба, по които Вашингтон трябва да коригира действията си, включват:
- Пълно вдигане на санкциите срещу Техеран.
- Размразяване на всички ирански средства в чужбина.
- Незабавно прекратяване на морската блокада на страната.
- Спиране на войната на всички фронтове, с акцент върху Ливан.
- Изтегляне на американските войски от зоните, съседни на иранската граница.
- Изплащане на реални компенсации за военните щети.
Междувременно напрежението по оста Тръмп-Пезешкиан остава високо. Докато администрацията на Доналд Тръмп в САЩ настоява, че Иран се намира пред „последен шанс преди обезглавяване“ и трябва бързо да приеме условията за корабоплаването в Ормузкия проток, иранският президент Масуд Пезешкиан бе категоричен, че Техеран не е направил никакви отстъпки в подписания по-рано меморандум за разбирателство. Пред иранските медии Пезешкиан отново нарече САЩ „престъпна и колониална сила“.
Дипломатическият натиск на Техеран се засилва и по регионална линия. Иранските власти вече отправиха предупреждения към държавите от Персийския залив да убедят Вашингтон да преустанови ударите, в противен случай техните енергийни инфраструктури ще бъдат директно атакувани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 за разведряване
Коментиран от #6, #15
21:32 08.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тана тя, кват тана ми дай да съ тунками
21:35 08.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ироней
До коментар #2 от "за разведряване":Без споразумение персийците ще настояват културно с подаряване на някоя ракета към съседите си, за да накарат рижия да приеме учтивото предложение за мир.
Коментиран от #9
21:36 08.08.2026
7 Единствено
21:37 08.08.2026
8 Така Така
Коментиран от #32
21:38 08.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Kaлпазанин
21:43 08.08.2026
12 Ами
дори и да нямаш моща на Империя,
ти мислиш и действаш като Империя.
Когато си бил колония си оставаш колония,
дори и да имаш моща на Империя,
ти мислиш и действаш като колония.
21:45 08.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 петрола поскъпва
е дежурна клауза при капитулация.
Коментиран от #17
21:45 08.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тъй,тъй
21:47 08.08.2026
17 третия печели
До коментар #14 от "петрола поскъпва":Венецуела има опция да увеличи добива на петрол, след като се запознае с отговора на условията.
21:49 08.08.2026
18 12343211
Коментиран от #37
21:49 08.08.2026
19 Браво на Иран!
21:54 08.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 нннн
22:01 08.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 на покер
22:13 08.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Дернев
Пълно вдигане на санкциите срещу Русия
Размразяване на всички руски средства в чужбина.
Незабавно прекратяване на морската блокада на Куба.
Спиране на ангажимента към Европа
Изтегляне на американските войски от Европа
Трябва да е ясно на САЩ, че войната в Европа ще се реши при тях. Те са основния враг на Русия.
Изплащане на реални компенсации за военните щети.
Коментиран от #27
22:18 08.08.2026
26 Гост
Падението от първи в света, до последни на манежа, е невиждано и нечувано.
22:38 08.08.2026
27 Мурзик
До коментар #25 от "Дернев":Ееее, големи мечти.
22:54 08.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Само дето Иран
Това е гавра с Тръмп!
Но истинската гавра ще е малко преди изборите наесен.
23:08 08.08.2026
30 1111
23:39 08.08.2026
31 Прочетете за съдбата
23:45 08.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Вярно е
01:23 09.08.2026
34 Фалирала кравария
01:38 09.08.2026
35 747
02:03 09.08.2026
36 Та така....
Фаш бяха бити...
07:52 09.08.2026
37 Те това е майсторлък...
До коментар #18 от "12343211":Точно от такива дето обичат да грабят- да бъдат грабени...
07:55 09.08.2026