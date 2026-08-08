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Иран постави шест условия на САЩ за постигане на мир

Иран постави шест условия на САЩ за постигане на мир

8 Август, 2026 21:21, обновена 8 Август, 2026 21:26 3 875 37

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  • война-
  • мир-
  • условия

Техеран иска от Вашингтон да „коригират поведението си“

Иран постави шест условия на САЩ за постигане на мир - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Отношенията между САЩ и Иран достигнаха нова критична точка в дипломатическата битка за прекратяване на конфликта от 2026 г.

Ислямската република официално предложи на Вашингтон да „коригира поведението си“, като постави шест конкретни обвинения и условия, без чието изпълнение постигането на трайно мирно споразумение е невъзможно. Документът с иранските искания е бил предаден на американската страна с посредничеството на Пакистан, информират световните агенции, цитирайки източници от Исламабад.

Иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади разкри параметрите на предложението, което настоява за радикална промяна в американската външна политика. Техеран обвинява САЩ в систематично нарушаване на суверенитета му и регионална агресия. Шестте стълба, по които Вашингтон трябва да коригира действията си, включват:

  • Пълно вдигане на санкциите срещу Техеран.
  • Размразяване на всички ирански средства в чужбина.
  • Незабавно прекратяване на морската блокада на страната.
  • Спиране на войната на всички фронтове, с акцент върху Ливан.
  • Изтегляне на американските войски от зоните, съседни на иранската граница.
  • Изплащане на реални компенсации за военните щети.

Междувременно напрежението по оста Тръмп-Пезешкиан остава високо. Докато администрацията на Доналд Тръмп в САЩ настоява, че Иран се намира пред „последен шанс преди обезглавяване“ и трябва бързо да приеме условията за корабоплаването в Ормузкия проток, иранският президент Масуд Пезешкиан бе категоричен, че Техеран не е направил никакви отстъпки в подписания по-рано меморандум за разбирателство. Пред иранските медии Пезешкиан отново нарече САЩ „престъпна и колониална сила“.

Дипломатическият натиск на Техеран се засилва и по регионална линия. Иранските власти вече отправиха предупреждения към държавите от Персийския залив да убедят Вашингтон да преустанови ударите, в противен случай техните енергийни инфраструктури ще бъдат директно атакувани.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 за разведряване

    14 16 Отговор
    Седмото условие - да признае правото за притежание на ядрено оръжие.:)

    Коментиран от #6, #15

    21:32 08.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тана тя, кват тана ми дай да съ тунками

    42 6 Отговор
    САЩ стартират войната, а Иран потавя условията за прекатяване...

    21:35 08.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ироней

    37 6 Отговор

    До коментар #2 от "за разведряване":

    Без споразумение персийците ще настояват културно с подаряване на някоя ракета към съседите си, за да накарат рижия да приеме учтивото предложение за мир.

    Коментиран от #9

    21:36 08.08.2026

  • 7 Единствено

    8 28 Отговор
    може да удари чалма в пода

    21:37 08.08.2026

  • 8 Така Така

    53 10 Отговор
    Браво Иран пожелавам ви УСПЕХ!, Щастлив съм , че още има смели държавници опълчващи ке на най долната сбирщина на тази планета.

    Коментиран от #32

    21:38 08.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Kaлпазанин

    29 2 Отговор
    Клоуна каза ,че утре ормуза ще е отворен ,(отново))

    21:43 08.08.2026

  • 12 Ами

    29 7 Отговор
    Когато си бил Империя си оставаш Империя,
    дори и да нямаш моща на Империя,
    ти мислиш и действаш като Империя.
    Когато си бил колония си оставаш колония,
    дори и да имаш моща на Империя,
    ти мислиш и действаш като колония.

    21:45 08.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 петрола поскъпва

    21 4 Отговор
    -----Изплащане на реални компенсации за военните щети.-------
    е дежурна клауза при капитулация.

    Коментиран от #17

    21:45 08.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тъй,тъй

    33 5 Отговор
    Сащисаните ще гледат близкия изток само по телевизията.Китайската телевизия.

    21:47 08.08.2026

  • 17 третия печели

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "петрола поскъпва":

    Венецуела има опция да увеличи добива на петрол, след като се запознае с отговора на условията.

    21:49 08.08.2026

  • 18 12343211

    18 2 Отговор
    Шестото е неразумно...,да вземеш от този който е свикнал да взима!?

    Коментиран от #37

    21:49 08.08.2026

  • 19 Браво на Иран!

    36 7 Отговор
    Колонизаторите си намериха майстора!

    21:54 08.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 нннн

    36 5 Отговор
    Тръмп направи Иран отново велик. Забележително постижение на САЩ.

    22:01 08.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 на покер

    15 1 Отговор
    чичо Дончо може да е бизнесмен с променлив успех в сделките, заграден с търговски съветници, но му липсват хладнокръвни военачалници.

    22:13 08.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дернев

    24 2 Отговор
    Подобни трябва да обяви към Щатите и Русия от Куба:
    Пълно вдигане на санкциите срещу Русия
    Размразяване на всички руски средства в чужбина.
    Незабавно прекратяване на морската блокада на Куба.
    Спиране на ангажимента към Европа
    Изтегляне на американските войски от Европа
    Трябва да е ясно на САЩ, че войната в Европа ще се реши при тях. Те са основния враг на Русия.
    Изплащане на реални компенсации за военните щети.

    Коментиран от #27

    22:18 08.08.2026

  • 26 Гост

    21 3 Отговор
    Вече Иран поставя условия на краварите.
    Падението от първи в света, до последни на манежа, е невиждано и нечувано.

    22:38 08.08.2026

  • 27 Мурзик

    2 5 Отговор

    До коментар #25 от "Дернев":

    Ееее, големи мечти.

    22:54 08.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Само дето Иран

    17 1 Отговор
    не са поискали от САЩ капитулация!
    Това е гавра с Тръмп!

    Но истинската гавра ще е малко преди изборите наесен.

    23:08 08.08.2026

  • 30 1111

    9 2 Отговор
    Е, как ве? Нали Бай-Тръмпи щеше за последно да бомби, без да има бомби?;

    23:39 08.08.2026

  • 31 Прочетете за съдбата

    4 2 Отговор
    На римския император Валериан Първи. Тръмоча го чака същото!

    23:45 08.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Вярно е

    10 0 Отговор
    "Пред иранските медии Пезешкиан отново нарече САЩ „престъпна и колониална сила“. - по-вярно от това здраве му кажи.

    01:23 09.08.2026

  • 34 Фалирала кравария

    6 1 Отговор
    изтече в Персийския залив, хахаха

    01:38 09.08.2026

  • 35 747

    6 0 Отговор
    Можеше да се смята като най-голямата военна грешка на 21ви век войната в Украйна, ако не беше войната в Близкия изток с нейната последна фаза с Иран. Положително може да бъде, че със заплитането й ще се спаси Куба от инвазия. Да видим.

    02:03 09.08.2026

  • 36 Та така....

    0 0 Отговор
    Победителя диктува условията...
    Фаш бяха бити...

    07:52 09.08.2026

  • 37 Те това е майсторлък...

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "12343211":

    Точно от такива дето обичат да грабят- да бъдат грабени...

    07:55 09.08.2026

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