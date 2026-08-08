Иран постави шест условия на САЩ за постигане на мир

Отношенията между САЩ и Иран достигнаха нова критична точка в дипломатическата битка за прекратяване на конфликта от 2026 г.

Ислямската република официално предложи на Вашингтон да „коригира поведението си“, като постави шест конкретни обвинения и условия, без чието изпълнение постигането на трайно мирно споразумение е невъзможно. Документът с иранските искания е бил предаден на американската страна с посредничеството на Пакистан, информират световните агенции, цитирайки източници от Исламабад.

Иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади разкри параметрите на предложението, което настоява за радикална промяна в американската външна политика. Техеран обвинява САЩ в систематично нарушаване на суверенитета му и регионална агресия. Шестте стълба, по които Вашингтон трябва да коригира действията си, включват:

Пълно вдигане на санкциите срещу Техеран.

срещу Техеран. Размразяване на всички ирански средства в чужбина.

в чужбина. Незабавно прекратяване на морската блокада на страната.

на страната. Спиране на войната на всички фронтове , с акцент върху Ливан.

, с акцент върху Ливан. Изтегляне на американските войски от зоните, съседни на иранската граница.

от зоните, съседни на иранската граница. Изплащане на реални компенсации за военните щети.

Междувременно напрежението по оста Тръмп-Пезешкиан остава високо. Докато администрацията на Доналд Тръмп в САЩ настоява, че Иран се намира пред „последен шанс преди обезглавяване“ и трябва бързо да приеме условията за корабоплаването в Ормузкия проток, иранският президент Масуд Пезешкиан бе категоричен, че Техеран не е направил никакви отстъпки в подписания по-рано меморандум за разбирателство. Пред иранските медии Пезешкиан отново нарече САЩ „престъпна и колониална сила“.

Дипломатическият натиск на Техеран се засилва и по регионална линия. Иранските власти вече отправиха предупреждения към държавите от Персийския залив да убедят Вашингтон да преустанови ударите, в противен случай техните енергийни инфраструктури ще бъдат директно атакувани.