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Тръмп приветства предложението на Зеленски за среща с Путин, за Кремъл тя е възможна само в Москва
  Тема: Украйна

Тръмп приветства предложението на Зеленски за среща с Путин, за Кремъл тя е възможна само в Москва

5 Юни, 2026 06:16, обновена 5 Юни, 2026 06:30 1 663 59

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  • украйна-
  • русия-
  • среща-
  • преговори

Украинският президент вижда като възможно място за провеждането й Швейцария, Турция или арабския свят

Тръмп приветства предложението на Зеленски за среща с Путин, за Кремъл тя е възможна само в Москва - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира пред репортери в Белия дом отвореното писмо на украинския президент Володимир Зеленски до Владимир Путин.

Държавният глава Тръмп подкрепи идеята за лична среща между двамата лидери и добави, че е много доволен да обсъди възможността.

„Би било чудесно, ако Зеленски и Путин се срещнат за разговори“, каза шефът на Белия дом.

Тръмп отбеляза, че без американска помощ Украйна не би могла да се задържи досега.

„Без нашите военни и нашето оборудване Украйна не би могла да продължи да се бори днес. Без оборудването, което им предоставих, Украйна не би могла да издържи дори ден-два“, подчерта Тръмп.

Президентът на САЩ заяви, че очаква взаимни компромиси от Украйна и Русия за разрешаване на конфликта.

„Предложих тези отстъпки и, знаете ли, положихме значителни усилия, за да постигнем това... Искам всяка страна да направи определени отстъпки и мисля, че ще го направят“, каза шефът на Белия дом.

Кремъл е видял отворено писмо от украинския президент Володимир Зеленски, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред руски медии.

Песков добави, че руският Владимир Путин ще бъде информиран за писмото по-късно и ще последва отговор.

Той също заяви, че среща между Зеленски и лидера на Кремъл е възможна само в Москва:

„Ако Зеленски иска да се срещне с Путин, може да дойде в Москва.“

Това беше отговорът на прессекретаря на Путин на предложението на украинския президент Володимир Зеленски да се срещнат лично извън Украйна и Русия – в Швейцария, Турция или арабския свят.

В откритото писмо, изпратено на 4 юни 2026 г.,, украинският Зеленски предлага директна среща лице в лице на руския лидер Владимир Путин. Той призовава войната да бъде прекратена чрез пряко взаимодействие между двамата лидери.

Украйна изразява готовност за пълно спиране на огъня по време на евентуалните преговори. Отправено е предупреждение, че ако Русия не се съгласи на мир, тя ще трябва да се бори "за своето съществуване". Зеленски отбелязва, че в началото на управлението на Путин много украинци са го възприемали позитивно, но това е минало. Посочва се, че огромното мнозинство от украинското население днес подкрепя ударите с дронове на руска територия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 5 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    вече копирането ви изразява страшно безсилие /поне ме замествайте качествено

    Коментиран от #42

    06:30 05.06.2026

  • 5 Тръмп

    13 8 Отговор
    Абе тоя зеленски имал добри карти.

    Коментиран от #30

    06:35 05.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гориил

    16 4 Отговор
    Путин отказа предложението на Европа за посредничество в преговорите и посочи свой собствен кандидат.

    06:45 05.06.2026

  • 11 писмо

    22 8 Отговор
    от нелегитимния..ел празиденте..който издал указ забраняващ преговорите с Путин..Зеленото трябва да се прегледа..май гони го шизофрения..горкия не помни какво казал вчера..белото не прощава..

    06:49 05.06.2026

  • 12 Ама

    22 8 Отговор
    Зеления престъпник не смее да дойде в Москва.

    Коментиран от #14, #17, #45

    06:49 05.06.2026

  • 13 Руският мишок

    11 17 Отговор
    се тресе от страх , няма да напусне дупката си!

    06:52 05.06.2026

  • 14 Перо

    8 22 Отговор

    До коментар #12 от "Ама":

    Слава Украина и президент Зеленски

    06:53 05.06.2026

  • 15 Вишис

    10 17 Отговор
    Защо само в москва! Значи прав е Зелето, че путин се притеснява за собсрвеното си оцеляване! Отзаде му е начертана мишена с център на най важното място!

    Коментиран от #19

    06:53 05.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 До АМА

    10 13 Отговор

    До коментар #12 от "Ама":

    Какво пречи на "великия" Путин да иде в Киев. Аман от тъпанарщина.

    06:56 05.06.2026

  • 18 Мъдреца

    9 13 Отговор
    Путин е готов на преговори само у бункера! Там е най сигурно. Масата да е по дълга от една ръка разстояние!

    06:57 05.06.2026

  • 19 Путин

    14 3 Отговор

    До коментар #15 от "Вишис":

    не е писал писмо с молба..за среща..затова отива вашия зелен надрусан нелегитимен в Москва с дарове..а какви са те и условията са посочени от 2021г...и няма не мога..и без фантазии..за Европа сте само разходен материал..но трудно вяравт укропейтриоти че ги преметнали..

    06:58 05.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 То и глупакът не знае,че е глупак

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "и сега":

    Ама пише тук.

    07:00 05.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Жълтопаветник

    4 15 Отговор
    Путин нище да се покаже навън, оти е нелегален в нелегалност. Ша му тyрат пpангити! То си е за шyбе!

    07:03 05.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дзак

    3 2 Отговор
    Да се срещнат край Варна!

    07:05 05.06.2026

  • 27 Е да де...

    14 3 Отговор
    Среща и само в Москва и то за подписване на капитулацията!!!

    07:05 05.06.2026

  • 28 Студена война

    7 3 Отговор
    За едноклетъчните зеленимиризливитролчета, да припомним че след Унгария 56-та, Чехословакия 68-а, Полша 80-та и Берлин 89-та, с Майдана в Киев през 2014-а, настъпиха мотиката много здраво и още не могат да се опомнят.

    Коментиран от #48

    07:07 05.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Има

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тръмп":

    Само, че не го пускат при батковците, където се играят големи игри.

    07:10 05.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Завиждаш ли?

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гресирана ватенка":

    Затова ли тук колите в БГ стоят пред блоковете и се карат само като завали дъжд?

    Коментиран от #47

    07:13 05.06.2026

  • 33 Урсула

    4 2 Отговор
    Ама не може така аз все още търся кой да му връчи призовката,вие за преговори говорите! Пуснали сме обяви със сериозни награди, но уви все още няма смелчага!

    Коментиран от #46

    07:13 05.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Факти

    2 6 Отговор
    Един надрусан нелегитимен клоун пета година разказва играта на цар Путин.

    Коментиран от #41

    07:16 05.06.2026

  • 37 Руснаци

    8 0 Отговор
    Писмото беше нелепо хахах, толкова се смях, демек украинците мачкат ама Украйна иска мир хахахахахах, наркомана може да е нпн стоп на евтина дрога ама знае, че на фронта нещата са дроб, финалната битка за Донбас е на 10 км и руснаците там напредват от всички страни, отделно в Сумска област също е много зле положението и за това наркомана скимти

    07:17 05.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Детска градина

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Факти":

    Тука сте много клоуни, за цял панаир и цирк.

    07:22 05.06.2026

  • 42 Празни приказки

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Хора се срещат, за да вършат работа, да подписвшат договор, да обсъдят на 4 очи нещо важно.
    Иначе си е загуба на време и показност. Зеленски явно има свободно време за празни приказки.

    07:23 05.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ами

    1 1 Отговор
    вица на деня - путин да помоли лично вселенски за мир инъче русия ще изчезне от картата.....зельо не разбра че еврропа ще му плаща за още поне три години война

    07:24 05.06.2026

  • 45 А Путин много иска

    0 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ама":

    но не може да отиде в Киев. Хи-хи-хи.

    07:25 05.06.2026

  • 46 Фон Мюнхаузен

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "Урсула":

    Урсулът и половината "лидери" в ЕС, са за спешна смяна, защото конфронтацията срещу 20 пъти по-силен противник има само един изход и номерът ще извикаме батко, не върви

    Коментиран от #49, #58

    07:25 05.06.2026

  • 47 Гресирана ватенка

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Завиждаш ли?":

    Ама ти нямаш кола😁😁😁

    07:27 05.06.2026

  • 48 За още по-елементарните

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Студена война":

    путинистчета да обобщим: В лицето на Украйна Русия най-сетне си намери майстора, който ще я изпрати на бунището на историята при блаженопочившия СССР.

    07:29 05.06.2026

  • 49 Космос

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Фон Мюнхаузен":

    Руската сбирщина от алкохолици,наркомани и инвалиди не е армия.

    07:29 05.06.2026

  • 50 Жълтопаветник

    2 3 Отговор
    Предложението за мир е акт на милосърдие! Русия се пързаля надолу, и единствен Зеленски може да я спаси, като спре да я унищожава!

    Коментиран от #57

    07:30 05.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Офффф тръмпоча не разбра ли, че нищо не е предоставил на Украйна, а е продал?

    07:35 05.06.2026

  • 53 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Все едно хлебаря да казва, че ако не направи хляб, хората ще измрът от глад. Не му ли е ясно, че той всъщност продава?

    07:36 05.06.2026

  • 54 Жълтопаветник

    0 0 Отговор
    Стига унищожава кoментарите и труда на хората бе! Нямаш мярка! Ни ли тъ сpам!

    07:36 05.06.2026

  • 55 Хасковски каунь

    1 1 Отговор
    Зеленски има зор.

    Коментиран от #59

    07:36 05.06.2026

  • 56 Иван

    1 1 Отговор
    путин иска срещата да изглежда така,че Зеленски отива при него на крака, за да моли за милост.Освен това го е страх да ходи другаде-има заповед за арест.

    07:37 05.06.2026

  • 57 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Жълтопаветник":

    Явно затова е кандидат на фронтовата граница,че дойде време да се сещате постоянно за предупрежденията на Бисмарк за първите предложения на руснаците:))))

    07:38 05.06.2026

  • 58 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Фон Мюнхаузен":

    Не разбрах, къде е тая 20 пъти по-силна армия руска? Ти за руската територия ли пишеш или армия? Тя не руската територия воюва бе копей? Руската армия е вторая но в Украйна. След ВСУ. ВСУ обърнаха войната, тя вече се води на руска територия.

    07:38 05.06.2026

  • 59 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Хасковски каунь":

    Що Зеленски да има зор? Нали някой трябва да даде ръка за спирането на войната? Аз не вярвам тупин да приеме, но ако не приеме, ударите по масква спокойно могат да продължат.

    07:40 05.06.2026

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