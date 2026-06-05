Тръмп приветства предложението на Зеленски за среща с Путин, за Кремъл тя е възможна само в Москва

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира пред репортери в Белия дом отвореното писмо на украинския президент Володимир Зеленски до Владимир Путин.

Държавният глава Тръмп подкрепи идеята за лична среща между двамата лидери и добави, че е много доволен да обсъди възможността.

„Би било чудесно, ако Зеленски и Путин се срещнат за разговори“, каза шефът на Белия дом.

Тръмп отбеляза, че без американска помощ Украйна не би могла да се задържи досега.

„Без нашите военни и нашето оборудване Украйна не би могла да продължи да се бори днес. Без оборудването, което им предоставих, Украйна не би могла да издържи дори ден-два“, подчерта Тръмп.

Президентът на САЩ заяви, че очаква взаимни компромиси от Украйна и Русия за разрешаване на конфликта.

„Предложих тези отстъпки и, знаете ли, положихме значителни усилия, за да постигнем това... Искам всяка страна да направи определени отстъпки и мисля, че ще го направят“, каза шефът на Белия дом.

Кремъл е видял отворено писмо от украинския президент Володимир Зеленски, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред руски медии.

Песков добави, че руският Владимир Путин ще бъде информиран за писмото по-късно и ще последва отговор.

Той също заяви, че среща между Зеленски и лидера на Кремъл е възможна само в Москва:

„Ако Зеленски иска да се срещне с Путин, може да дойде в Москва.“

Това беше отговорът на прессекретаря на Путин на предложението на украинския президент Володимир Зеленски да се срещнат лично извън Украйна и Русия – в Швейцария, Турция или арабския свят.

В откритото писмо, изпратено на 4 юни 2026 г.,, украинският Зеленски предлага директна среща лице в лице на руския лидер Владимир Путин. Той призовава войната да бъде прекратена чрез пряко взаимодействие между двамата лидери.

Украйна изразява готовност за пълно спиране на огъня по време на евентуалните преговори. Отправено е предупреждение, че ако Русия не се съгласи на мир, тя ще трябва да се бори "за своето съществуване". Зеленски отбелязва, че в началото на управлението на Путин много украинци са го възприемали позитивно, но това е минало. Посочва се, че огромното мнозинство от украинското население днес подкрепя ударите с дронове на руска територия.