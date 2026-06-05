Тръмп приветства предложението на Зеленски за среща с Путин, за Кремъл тя е възможна само в Москва

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира пред репортери в Белия дом отвореното писмо на украинския президент Володимир Зеленски до Владимир Путин.
Държавният глава Тръмп подкрепи идеята за лична среща между двамата лидери и добави, че е много доволен да обсъди възможността.
„Би било чудесно, ако Зеленски и Путин се срещнат за разговори“, каза шефът на Белия дом.
Тръмп отбеляза, че без американска помощ Украйна не би могла да се задържи досега.
„Без нашите военни и нашето оборудване Украйна не би могла да продължи да се бори днес. Без оборудването, което им предоставих, Украйна не би могла да издържи дори ден-два“, подчерта Тръмп.
Президентът на САЩ заяви, че очаква взаимни компромиси от Украйна и Русия за разрешаване на конфликта.
„Предложих тези отстъпки и, знаете ли, положихме значителни усилия, за да постигнем това... Искам всяка страна да направи определени отстъпки и мисля, че ще го направят“, каза шефът на Белия дом.
Кремъл е видял отворено писмо от украинския президент Володимир Зеленски, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред руски медии.
Песков добави, че руският Владимир Путин ще бъде информиран за писмото по-късно и ще последва отговор.
Той също заяви, че среща между Зеленски и лидера на Кремъл е възможна само в Москва:
„Ако Зеленски иска да се срещне с Путин, може да дойде в Москва.“
Това беше отговорът на прессекретаря на Путин на предложението на украинския президент Володимир Зеленски да се срещнат лично извън Украйна и Русия – в Швейцария, Турция или арабския свят.
В откритото писмо, изпратено на 4 юни 2026 г.,, украинският Зеленски предлага директна среща лице в лице на руския лидер Владимир Путин. Той призовава войната да бъде прекратена чрез пряко взаимодействие между двамата лидери.
Украйна изразява готовност за пълно спиране на огъня по време на евентуалните преговори. Отправено е предупреждение, че ако Русия не се съгласи на мир, тя ще трябва да се бори "за своето съществуване". Зеленски отбелязва, че в началото на управлението на Путин много украинци са го възприемали позитивно, но това е минало. Посочва се, че огромното мнозинство от украинското население днес подкрепя ударите с дронове на руска територия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":вече копирането ви изразява страшно безсилие /поне ме замествайте качествено
Коментиран от #42
06:30 05.06.2026
5 Тръмп
Коментиран от #30
06:35 05.06.2026
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10 Гориил
06:45 05.06.2026
11 писмо
06:49 05.06.2026
12 Ама
Коментиран от #14, #17, #45
06:49 05.06.2026
13 Руският мишок
06:52 05.06.2026
14 Перо
До коментар #12 от "Ама":Слава Украина и президент Зеленски
06:53 05.06.2026
15 Вишис
Коментиран от #19
06:53 05.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 До АМА
До коментар #12 от "Ама":Какво пречи на "великия" Путин да иде в Киев. Аман от тъпанарщина.
06:56 05.06.2026
18 Мъдреца
06:57 05.06.2026
19 Путин
До коментар #15 от "Вишис":не е писал писмо с молба..за среща..затова отива вашия зелен надрусан нелегитимен в Москва с дарове..а какви са те и условията са посочени от 2021г...и няма не мога..и без фантазии..за Европа сте само разходен материал..но трудно вяравт укропейтриоти че ги преметнали..
06:58 05.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 То и глупакът не знае,че е глупак
До коментар #16 от "и сега":Ама пише тук.
07:00 05.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Жълтопаветник
07:03 05.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Дзак
07:05 05.06.2026
27 Е да де...
07:05 05.06.2026
28 Студена война
Коментиран от #48
07:07 05.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Има
До коментар #5 от "Тръмп":Само, че не го пускат при батковците, където се играят големи игри.
07:10 05.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Завиждаш ли?
До коментар #7 от "Гресирана ватенка":Затова ли тук колите в БГ стоят пред блоковете и се карат само като завали дъжд?
Коментиран от #47
07:13 05.06.2026
33 Урсула
Коментиран от #46
07:13 05.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Факти
Коментиран от #41
07:16 05.06.2026
37 Руснаци
07:17 05.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Детска градина
До коментар #36 от "Факти":Тука сте много клоуни, за цял панаир и цирк.
07:22 05.06.2026
42 Празни приказки
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Хора се срещат, за да вършат работа, да подписвшат договор, да обсъдят на 4 очи нещо важно.
Иначе си е загуба на време и показност. Зеленски явно има свободно време за празни приказки.
07:23 05.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ами
07:24 05.06.2026
45 А Путин много иска
До коментар #12 от "Ама":но не може да отиде в Киев. Хи-хи-хи.
07:25 05.06.2026
46 Фон Мюнхаузен
До коментар #33 от "Урсула":Урсулът и половината "лидери" в ЕС, са за спешна смяна, защото конфронтацията срещу 20 пъти по-силен противник има само един изход и номерът ще извикаме батко, не върви
Коментиран от #49, #58
07:25 05.06.2026
47 Гресирана ватенка
До коментар #32 от "Завиждаш ли?":Ама ти нямаш кола😁😁😁
07:27 05.06.2026
48 За още по-елементарните
До коментар #28 от "Студена война":путинистчета да обобщим: В лицето на Украйна Русия най-сетне си намери майстора, който ще я изпрати на бунището на историята при блаженопочившия СССР.
07:29 05.06.2026
49 Космос
До коментар #46 от "Фон Мюнхаузен":Руската сбирщина от алкохолици,наркомани и инвалиди не е армия.
07:29 05.06.2026
50 Жълтопаветник
Коментиран от #57
07:30 05.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Хахахаха
07:35 05.06.2026
53 Хахахаха
07:36 05.06.2026
54 Жълтопаветник
07:36 05.06.2026
55 Хасковски каунь
Коментиран от #59
07:36 05.06.2026
56 Иван
07:37 05.06.2026
57 Ами
До коментар #50 от "Жълтопаветник":Явно затова е кандидат на фронтовата граница,че дойде време да се сещате постоянно за предупрежденията на Бисмарк за първите предложения на руснаците:))))
07:38 05.06.2026
58 Хахахаха
До коментар #46 от "Фон Мюнхаузен":Не разбрах, къде е тая 20 пъти по-силна армия руска? Ти за руската територия ли пишеш или армия? Тя не руската територия воюва бе копей? Руската армия е вторая но в Украйна. След ВСУ. ВСУ обърнаха войната, тя вече се води на руска територия.
07:38 05.06.2026
59 Хахахаха
До коментар #55 от "Хасковски каунь":Що Зеленски да има зор? Нали някой трябва да даде ръка за спирането на войната? Аз не вярвам тупин да приеме, но ако не приеме, ударите по масква спокойно могат да продължат.
07:40 05.06.2026