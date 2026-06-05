Русия разработва нови дронове-прехващачи срещу украинските безпилотни атаки

Русия разработва два нови дрона-прехващачи, предназначени да противодействат на нарастващата заплаха от украински безпилотни летателни апарати, съобщава Defence Express, позовавайки се на руски военни кореспонденти, предава Фокус.
Става въпрос за зенитните дронове „Сокол-И“ и „Молния-ПВО“, които според руските източници трябва да се противопоставят на украински ударни и разузнавателни дронове, използвани далеч зад фронтовата линия.
Украинските военни все още не са имали пряк досег с новите руски системи, но анализират публикуваните от руските медии технически характеристики.
Според наличната информация „Сокол-И“ развива скорост до 150 км/ч и може да достига височина до 5000 метра. Корпусът му е изработен от пенопласт, а унищожаването на целите се осъществява чрез дистанционно активирана бойна глава или чрез директен удар. Твърди се още, че дронът е оборудван с термовизионна камера за откриване и проследяване на цели.
Основната му задача е прехващането на украински безпилотни апарати от самолетен тип, включително разузнавателни и ударни системи. Засега обаче няма информация за реалния му радиус на действие и ефективността му в бойни условия.
Другият модел - „Молния-ПВО“, може да бъде изстрелван както ръчно, така и чрез катапулт. Той носи бойна глава с тегло до един килограм и е предназначен за унищожаване на по-тежки дронове и безпилотни апарати от самолетен тип.
Според Defence Express основните въпроси остават свързани с реалната ефективност на системата, броя необходими прехващачи за поразяване на една цел и производствения капацитет, който би позволил масовото им използване срещу украинските дронове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Трудна работа
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Има опасност да повлече цялата земя.
Коментиран от #3
07:28 05.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Да обобщим
07:36 05.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 смях в залата
Коментиран от #10, #23
07:42 05.06.2026
7 Тити
Коментиран от #25
07:43 05.06.2026
8 Кръгъл като топка
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":КО - за, Т - ъпа, ар - гасана, от А - надолски, К - озел.
07:43 05.06.2026
9 Ксаниба
07:44 05.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Свободен
Навремето пияния Медведев чертаеше някакви линии, ни вече не се показва!
Коментиран от #26
07:49 05.06.2026
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
08:03 05.06.2026
15 Късно е либе за китка
08:11 05.06.2026
16 Факти
Коментиран от #17, #18, #28
08:11 05.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #16 от "Факти":СССР ЗАГУБИ студената война!РФ е жалко продължение
Коментиран от #29
08:22 05.06.2026
19 Мен тето
И тия "прехващачи " са като ... Без- аналоговото ПВО в Петербург и московия -- абсолютно мен те .
Хихихихихи
08:22 05.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 наблюдател
Коментиран от #32
08:34 05.06.2026
22 да допълня
Руските удари са почти през ден и са с дооста по-тежки оръжия.
Разликата е че усраинците (американците) атакуват предимно цивилни обекти, това води до жертви и се вдига много шум.
08:38 05.06.2026
23 Ако, господстваха
До коментар #6 от "смях в залата":нямаше да гледат безучастто как русщите ракети и дронове ги правят на мармалад и дупчат като швейцарско сирене, много дупки малко сирене.
08:43 05.06.2026
24 Абсурдистан
08:45 05.06.2026
25 Много развииш ли,
До коментар #7 от "Тити":толкова безпомощни, че вчера нови над 150 кв.км.,са освободили и присъединени към Русия. А, укронаzzистите гледат тъжно как летят дронове и ракети над тях и те нищо не правят щот немат с кво.
08:46 05.06.2026
26 Нещо си объркал
До коментар #13 от "Свободен":посоката и вярваш на гьобелсовата киевски-западна пропаганда, където дават пожарите от руските удари по тях за техни по Русия.
08:48 05.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ша измисли таратанци,
До коментар #16 от "Факти":не ги мисли тя, а на запад а там няма мислители, а само кибици, кат вас.
08:50 05.06.2026
29 Ама доказано печели
До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":горещите. Примери бол, Париж, Берлин....
Коментиран от #33
08:51 05.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #27 от "По Фройд":всички БГ чи ки джии отидоха в СССР , рускините им направиха СЕФТЕ и се върнаха с 3 монголоидчета/даже и се хвалехте..кажи по Фройд коя страница сте?
08:55 05.06.2026
32 Не са въобще неуязвими
До коментар #21 от "наблюдател":въпреки старлинк. От видеокамери те на русщите дронове прехващачи, се вижда точно и ясно как ги унищожават. За това укро наzzисткия режим в Киев е в паника.
08:55 05.06.2026
33 Много хора бъркат
До коментар #29 от "Ама доказано печели":войната на Наполеон в 1812г. когато завзема Москва и парада на руските войски в Париж през 1814г. Това са две различни войни. Войната на Шестата коалиция (1812 – 1814) е конфликт между Френската империя, от една страна, и коалиция, съставена от Австрия, Прусия, Руската империя, Великобритания, Португалия, Швеция, Испания и Рейнския съюз на германските държави. Така, че Русия е била във Франция, но в голяма коалиция със западните държави и 2 години по-късно. За ВСВ и Берлин СССР е пак в коалиция със западните държави.
09:03 05.06.2026
34 Манджа с грозде от
А истината е, че основния проблем са дроновете Хорнет които са американски , хиляди закупени с европейски пари. Ефективността им е в това че работят с ИИ и сателитни или елекронни смущения не ги ловят.
Достигат програмирана локация сами и по зададени характеристки подбират обекта. И чак когато отрият такава цел се свързват с оператора по сателит за да потвърди и насочи удара. Търсят обикновено камиони със цистерни, но има и случаи когато разпръскват мини по пътищата.
Руснаците вече имат дронове за лов на Хорнети и има видеа как вършат чудесна работа. Въпросът е че още няма масово производство за тях. Но скоро ще има.
Коментиран от #35, #36
09:09 05.06.2026
35 САЩ са разрешили продажбата им
До коментар #34 от "Манджа с грозде от":само под условие, да не се използват за бойни действия! И да не се използват по международно признатата територия на Русия.
09:15 05.06.2026
36 стоян георгиев
До коментар #34 от "Манджа с грозде от":Скоро русия ще създаде и автомобил.може би другата седмица...украйна има поне десет различни дрона активно работещи и без аналог от ръснаците.еусия не може да създаде тежък дрон подобен на украинския баба яга вече трета година.нитомедин руски военен блогер няма твоя оптимизъм за създаване на руски дронове с ефективност необходима за постигане на паритет.
09:21 05.06.2026