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Русия разработва нови дронове-прехващачи срещу украинските безпилотни атаки

Русия разработва нови дронове-прехващачи срещу украинските безпилотни атаки

5 Юни, 2026 07:19, обновена 5 Юни, 2026 07:21 1 371 36

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„Сокол-И“ и „Молния-ПВО“ са предназначени за борба с украински разузнавателни и ударни дронове

Русия разработва нови дронове-прехващачи срещу украинските безпилотни атаки - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия разработва два нови дрона-прехващачи, предназначени да противодействат на нарастващата заплаха от украински безпилотни летателни апарати, съобщава Defence Express, позовавайки се на руски военни кореспонденти, предава Фокус.

Става въпрос за зенитните дронове „Сокол-И“ и „Молния-ПВО“, които според руските източници трябва да се противопоставят на украински ударни и разузнавателни дронове, използвани далеч зад фронтовата линия.

Украинските военни все още не са имали пряк досег с новите руски системи, но анализират публикуваните от руските медии технически характеристики.

Според наличната информация „Сокол-И“ развива скорост до 150 км/ч и може да достига височина до 5000 метра. Корпусът му е изработен от пенопласт, а унищожаването на целите се осъществява чрез дистанционно активирана бойна глава или чрез директен удар. Твърди се още, че дронът е оборудван с термовизионна камера за откриване и проследяване на цели.

Основната му задача е прехващането на украински безпилотни апарати от самолетен тип, включително разузнавателни и ударни системи. Засега обаче няма информация за реалния му радиус на действие и ефективността му в бойни условия.

Другият модел - „Молния-ПВО“, може да бъде изстрелван както ръчно, така и чрез катапулт. Той носи бойна глава с тегло до един килограм и е предназначен за унищожаване на по-тежки дронове и безпилотни апарати от самолетен тип.

Според Defence Express основните въпроси остават свързани с реалната ефективност на системата, броя необходими прехващачи за поразяване на една цел и производствения капацитет, който би позволил масовото им използване срещу украинските дронове.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Трудна работа

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Има опасност да повлече цялата земя.

    Коментиран от #3

    07:28 05.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да обобщим

    10 4 Отговор
    Сетила се Мара да се побара.

    07:36 05.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 смях в залата

    10 9 Отговор
    Признание че Украинците господстват в мебето

    Коментиран от #10, #23

    07:42 05.06.2026

  • 7 Тити

    13 10 Отговор
    Рашистите са безпомощни.

    Коментиран от #25

    07:43 05.06.2026

  • 8 Кръгъл като топка

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    КО - за, Т - ъпа, ар - гасана, от А - надолски, К - озел.

    07:43 05.06.2026

  • 9 Ксаниба

    2 0 Отговор
    Абе гледай ти да не получиш някой здрав африкански..

    07:44 05.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Свободен

    8 11 Отговор
    Всеки ден гледаме пожари в Русия!
    Навремето пияния Медведев чертаеше някакви линии, ни вече не се показва!

    Коментиран от #26

    07:49 05.06.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 9 Отговор
    най-многото за РФ е да измисли 1 въже и да увисне на него!!! а и малко история-Пушкин е бил толкоз умен да се нахвърли на 1 французин-нещо като срещу Украина///и е умрял , конечно с малки болки в корема

    08:03 05.06.2026

  • 15 Късно е либе за китка

    5 10 Отговор
    Уйде коньу в реката, Путлер да си готви ковчега

    08:11 05.06.2026

  • 16 Факти

    5 9 Отговор
    Докато Русия изкопира украинските дронове прехващачи, Украйна ще е измислила нови ударни дронове. Когато копираш винаги изоставаш. Така Русия загуби студената война.

    Коментиран от #17, #18, #28

    08:11 05.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 8 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    СССР ЗАГУБИ студената война!РФ е жалко продължение

    Коментиран от #29

    08:22 05.06.2026

  • 19 Мен тето

    5 8 Отговор
    Кого баламосвате, всички ...пе дерУски дронове са Китайски , и ги сглобяват в москалбад.
    И тия "прехващачи " са като ... Без- аналоговото ПВО в Петербург и московия -- абсолютно мен те .
    Хихихихихи

    08:22 05.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 наблюдател

    3 6 Отговор
    Малките дронове-прехващачи за сега са единствената ефективна защита срещу новите американски дронове (които се водят украински). Проблемът при новите американски дронове е че ползват старлинк и са много трудно податливи на РЕБ.

    Коментиран от #32

    08:34 05.06.2026

  • 22 да допълня

    8 3 Отговор
    Все още щетите които руските удари нанасят на украина са много по-големи от щетите които украина успява да предизвика със своите дронови атаки.
    Руските удари са почти през ден и са с дооста по-тежки оръжия.
    Разликата е че усраинците (американците) атакуват предимно цивилни обекти, това води до жертви и се вдига много шум.

    08:38 05.06.2026

  • 23 Ако, господстваха

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "смях в залата":

    нямаше да гледат безучастто как русщите ракети и дронове ги правят на мармалад и дупчат като швейцарско сирене, много дупки малко сирене.

    08:43 05.06.2026

  • 24 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    После Украйна ще разработи дронове преодоляващи защитата и до кога тази безумна война ще продължи?

    08:45 05.06.2026

  • 25 Много развииш ли,

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Тити":

    толкова безпомощни, че вчера нови над 150 кв.км.,са освободили и присъединени към Русия. А, укронаzzистите гледат тъжно как летят дронове и ракети над тях и те нищо не правят щот немат с кво.

    08:46 05.06.2026

  • 26 Нещо си объркал

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Свободен":

    посоката и вярваш на гьобелсовата киевски-западна пропаганда, където дават пожарите от руските удари по тях за техни по Русия.

    08:48 05.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ша измисли таратанци,

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    не ги мисли тя, а на запад а там няма мислители, а само кибици, кат вас.

    08:50 05.06.2026

  • 29 Ама доказано печели

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    горещите. Примери бол, Париж, Берлин....

    Коментиран от #33

    08:51 05.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "По Фройд":

    всички БГ чи ки джии отидоха в СССР , рускините им направиха СЕФТЕ и се върнаха с 3 монголоидчета/даже и се хвалехте..кажи по Фройд коя страница сте?

    08:55 05.06.2026

  • 32 Не са въобще неуязвими

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "наблюдател":

    въпреки старлинк. От видеокамери те на русщите дронове прехващачи, се вижда точно и ясно как ги унищожават. За това укро наzzисткия режим в Киев е в паника.

    08:55 05.06.2026

  • 33 Много хора бъркат

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ама доказано печели":

    войната на Наполеон в 1812г. когато завзема Москва и парада на руските войски в Париж през 1814г. Това са две различни войни. Войната на Шестата коалиция (1812 – 1814) е конфликт между Френската империя, от една страна, и коалиция, съставена от Австрия, Прусия, Руската империя, Великобритания, Португалия, Швеция, Испания и Рейнския съюз на германските държави. Така, че Русия е била във Франция, но в голяма коалиция със западните държави и 2 години по-късно. За ВСВ и Берлин СССР е пак в коалиция със западните държави.

    09:03 05.06.2026

  • 34 Манджа с грозде от

    1 0 Отговор
    напъващи се безхаберници е това. Украйнски дронове няма.
    А истината е, че основния проблем са дроновете Хорнет които са американски , хиляди закупени с европейски пари. Ефективността им е в това че работят с ИИ и сателитни или елекронни смущения не ги ловят.
    Достигат програмирана локация сами и по зададени характеристки подбират обекта. И чак когато отрият такава цел се свързват с оператора по сателит за да потвърди и насочи удара. Търсят обикновено камиони със цистерни, но има и случаи когато разпръскват мини по пътищата.
    Руснаците вече имат дронове за лов на Хорнети и има видеа как вършат чудесна работа. Въпросът е че още няма масово производство за тях. Но скоро ще има.

    Коментиран от #35, #36

    09:09 05.06.2026

  • 35 САЩ са разрешили продажбата им

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Манджа с грозде от":

    само под условие, да не се използват за бойни действия! И да не се използват по международно признатата територия на Русия.

    09:15 05.06.2026

  • 36 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Манджа с грозде от":

    Скоро русия ще създаде и автомобил.може би другата седмица...украйна има поне десет различни дрона активно работещи и без аналог от ръснаците.еусия не може да създаде тежък дрон подобен на украинския баба яга вече трета година.нитомедин руски военен блогер няма твоя оптимизъм за създаване на руски дронове с ефективност необходима за постигане на паритет.

    09:21 05.06.2026

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