Русия разработва нови дронове-прехващачи срещу украинските безпилотни атаки

Русия разработва два нови дрона-прехващачи, предназначени да противодействат на нарастващата заплаха от украински безпилотни летателни апарати, съобщава Defence Express, позовавайки се на руски военни кореспонденти, предава Фокус.

Става въпрос за зенитните дронове „Сокол-И“ и „Молния-ПВО“, които според руските източници трябва да се противопоставят на украински ударни и разузнавателни дронове, използвани далеч зад фронтовата линия.

Украинските военни все още не са имали пряк досег с новите руски системи, но анализират публикуваните от руските медии технически характеристики.

Според наличната информация „Сокол-И“ развива скорост до 150 км/ч и може да достига височина до 5000 метра. Корпусът му е изработен от пенопласт, а унищожаването на целите се осъществява чрез дистанционно активирана бойна глава или чрез директен удар. Твърди се още, че дронът е оборудван с термовизионна камера за откриване и проследяване на цели.

Основната му задача е прехващането на украински безпилотни апарати от самолетен тип, включително разузнавателни и ударни системи. Засега обаче няма информация за реалния му радиус на действие и ефективността му в бойни условия.

Другият модел - „Молния-ПВО“, може да бъде изстрелван както ръчно, така и чрез катапулт. Той носи бойна глава с тегло до един килограм и е предназначен за унищожаване на по-тежки дронове и безпилотни апарати от самолетен тип.

Според Defence Express основните въпроси остават свързани с реалната ефективност на системата, броя необходими прехващачи за поразяване на една цел и производствения капацитет, който би позволил масовото им използване срещу украинските дронове.