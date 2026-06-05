Германия призова Путин към преговори за край на войната

Германският външен министър Йохан Вадефул призова руския президент Владимир Путин да се ангажира с преговори за прекратяване на войната в Украйна и подчерта, че Европа трябва да бъде част от всяко бъдещо мирно уреждане на конфликта, предаде ДПА, цитирана от БТА.
По време на съвместно изявление с мексиканския си колега Роберто Веласко в Мексико Вадефул заяви, че войната е достигнала етап, в който необходимостта от политическо решение чрез преговори става все по-неотложна.
Изказването му идва след публикуването на отворено писмо от украинския президент Володимир Зеленски до руския държавен глава Владимир Путин с предложение за преки преговори. Инициативата се появява на фона на забавения напредък в посредническите усилия на САЩ.
Вадефул подчерта, че Германия и Европейският съюз трябва да участват във всеки преговорен процес, свързан с бъдещето на Украйна.
Според него ключови теми като гаранциите за сигурност на страната и европейската ѝ интеграция могат да бъдат обсъждани единствено с участието на европейските държави.
Той допълни, че решенията за формата и момента на такова участие могат да бъдат взети по всяко време.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Коментиран от #23, #24, #31, #45
08:30 05.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 име
08:31 05.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мимо
08:33 05.06.2026
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ma наф
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":КО-за, Т - ъпа, ар - гасана, от А - надолски, К - озел.
Отгатнах името ти.
Коментиран от #16
08:37 05.06.2026
12 Пуся
08:37 05.06.2026
13 Ma наф
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":КО-за, Т - ъпа, ар - гасана, от А - надолски, К - озел.
Отгатнах името ти.
Коментиран от #20
08:37 05.06.2026
14 Тити на Кака
08:37 05.06.2026
15 Голямо лицемерие!
08:38 05.06.2026
16 ???.
До коментар #11 от "Ma наф":Пасивен ли си???
08:38 05.06.2026
17 Швабите да
08:39 05.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 В Германия
Коментиран от #44
08:41 05.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Никой не се е свил
08:42 05.06.2026
22 Пак схемата с минските споразумения
Коментиран от #25
08:43 05.06.2026
23 Много им се иска на немците
До коментар #1 от "Наблюдател":да работят на руския пазар, но не им стиска да направят нещо. Шубе ги е. Те са като нас русофилите, много обичаме Русия, но една стотинка не сме дали да помагнем на руската армия да защити руснаците, нашите Освободители.
08:46 05.06.2026
24 Хахахаха
До коментар #1 от "Наблюдател":Фашисткия режим е в кремъл! Колкото пъти и да повтаряте, за фашисткия режим в Европа, не се получава. Една лъжа и 100 пъти да бъде изречена, не става истина.
Коментиран от #30
08:47 05.06.2026
25 Хахахаха
До коментар #22 от "Пак схемата с минските споразумения":Е па нема проблеми. Ударите по масква и Петербург могат да продължат.
Коментиран от #42
08:48 05.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Антиватник
Коментиран от #33
08:49 05.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ха ха
До коментар #18 от "Пич":Рано се напи.
08:50 05.06.2026
30 име
До коментар #24 от "Хахахаха":Питай поляците за бандерите, дето правели етнически прочиствания едно време. Същите тяхни наследници се пробваха и срещу руснаците в днешно време, ама сега реват за преговори.
Коментиран от #36, #38
08:51 05.06.2026
31 Пришелец
До коментар #1 от "Наблюдател":Тази държава спечели доверието на над 400 хиляди българи в момента.
08:52 05.06.2026
32 Съдията
08:53 05.06.2026
33 тpoла стоян георгиев
До коментар #27 от "Антиватник":Кога? От 2014 викам че му идва края до няколко месеца? Днеска кой месец сме?
Коментиран от #37
08:54 05.06.2026
34 Цък
08:55 05.06.2026
35 Българин
08:55 05.06.2026
36 Хахахаха
До коментар #30 от "име":Няма по-голям убиец на християни от Сталин и тупин. Колко милиона християни убиха?
Коментиран от #41
08:55 05.06.2026
37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #33 от "тpoла стоян георгиев":Клепар,коя година се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #40
08:56 05.06.2026
38 Хахахаха
До коментар #30 от "име":Колко милиона украинци уби Сталин с Голодомора?
Коментиран от #46, #47
08:56 05.06.2026
39 Вацев
08:57 05.06.2026
40 Хахахаха
До коментар #37 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Четвърта година са на втория ден! Третия все не идва.
08:57 05.06.2026
41 Дон Корлеоне
До коментар #36 от "Хахахаха":Хаяско си строши главата в Украйна.
08:58 05.06.2026
42 хаха
До коментар #25 от "Хахахаха":Разбира се. И ударите по Киев, Харков също могат да продължават. Тогава защо се рева, като Путин пусна дронове и малки ракети към Киев и изтества Орешника на 80км надалеч да сплаши и да няма цивилни жертви?
09:01 05.06.2026
43 Фейк на часа
ЕС и в частност ЕС искат замразяване на конфликта за да се подготвят за голямата война, както те самите обявиха, че ще бъде 2030. От такава голяма война трябва да се притесняваме защото ще бъде глобална, а също ще се използва ядрено оръжие, което ще доведе до бум на раковите заболявания в Европа. Дори в момента Русия произвеждат по 2000 дрона на ден, това естествено не е за войната в Украйна.
Европа трябва да избегне това ненужно кръвопролитие. През 2030 няма да коментирате войната като футболен мач, а ще бъдете свидетели как ваши близки загиват, как ще има глад и болести, как ще хвърчат ракети и бомби. Ние в България без война не може да се оправим и загиваме, а не знам как ще живеем при една война.
Коментиран от #49
09:01 05.06.2026
44 ,,Алтернатива за Германия" :
До коментар #19 от "В Германия":Печелим изборите и възстановяваме жизненоважният за нас газопровод - ,,Северен поток"...!
09:03 05.06.2026
45 и ние
До коментар #1 от "Наблюдател":Лошото е, че заради ЕС ще плащаме и ние. Затова ни набутаха там. Вече плащаме милиарди за тази война за сметка на българите.
09:04 05.06.2026
46 факти с цифри
До коментар #38 от "Хахахаха":Избитите украинци по влеме на гладомора на Сталин и по време на Втората световна война са три пъти по-малко от тези, които изби Зеленски, като се съгласи страната му да е пушечно месо на ЕС срещу Русия.
09:07 05.06.2026
47 Сталин е грузинец
До коментар #38 от "Хахахаха":Преди да пускате опорките си, трябва да се подготвяте малко.
Освен това историческите факти и данните за този голодомор са изкривени от бандеровската пропаганда.
Коментиран от #50
09:09 05.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 хаха
До коментар #43 от "Фейк на часа":Няма да живеем при тая война. Рюте и Урсула си имат открити изявления, че Черно море и от там България и Румъния са плацдарм на войната с Русия. Затова и ни натиснаха основно за еврото и се направиха на улави за лъжите в доклада. Под ЕЦБ сме в кърпа вързани да сме на фронта. Нека ти опиша примерен сценарий:
Ще започва война и по примера на украинците, който може, ще тръгне да бяга. Но... ЕЦБ прави като в Гърция, като се репчиха на високи данъци и замразяване на заплати. Замразява банковите сметки и слага лимит от 40-50 евро на ден за теглене с карта. Банките ни нямат избор- парите им са в ЕЦБ и са под ЕЦБ. Къде и с какво ще бягаш? Как ще платиш на границата подкуп да те пуснат, билет за самолет, гориво за колата? С какво ще живееш в чужбина? Оставаш тук. Ама вкъщи жената, детето реват, че няма пари. Не може да платиш по ипотеката, лизинг на колата, наем, едва стига за ток и вода. Ако се покриеш, семейството гладува. С песен търчиш в наборната служба да те запишат и да отблокират парите. В Украйна не стана, защото имаха КЕШ за бягството.
Ей заради тоя контрол ни приеха в еврозоната. Затова и ни натискат да теглим нови заеми. По-съсипани, по-зависими и по-сигурно, че няма при война с Русия да се изметнем, че искаме да сме неутрални или да залитнем на руска страна.
Коментиран от #51
09:11 05.06.2026
50 Хахахаха
До коментар #47 от "Сталин е грузинец":Изкривена ти е главата от руска пропаганда.
Коментиран от #52
09:15 05.06.2026
51 За огромно съжаление си прав
До коментар #49 от "хаха":Но, в нашата чалгализирана и деградирала държава няма много хора, които ще те разберат.
В Украйна също се усетиха даправят част от нещата, които си описал, наистина по-късно, но сега тези мерки работят напълно. Онези, които бягат от военна служба могат да им конфискуват жилищата и имотите, а също да блокират банковите сметки на техните семейства.
09:17 05.06.2026
52 Унижение е да ти отговарям
До коментар #50 от "Хахахаха":Твоята тиква е абсолютно куха.
09:19 05.06.2026
53 Бой по фашистите! Напред Русия!
09:35 05.06.2026