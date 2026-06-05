Германия призова Путин към преговори за край на войната

Германският външен министър Йохан Вадефул призова руския президент Владимир Путин да се ангажира с преговори за прекратяване на войната в Украйна и подчерта, че Европа трябва да бъде част от всяко бъдещо мирно уреждане на конфликта, предаде ДПА, цитирана от БТА.

По време на съвместно изявление с мексиканския си колега Роберто Веласко в Мексико Вадефул заяви, че войната е достигнала етап, в който необходимостта от политическо решение чрез преговори става все по-неотложна.

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Изказването му идва след публикуването на отворено писмо от украинския президент Володимир Зеленски до руския държавен глава Владимир Путин с предложение за преки преговори. Инициативата се появява на фона на забавения напредък в посредническите усилия на САЩ.

Вадефул подчерта, че Германия и Европейският съюз трябва да участват във всеки преговорен процес, свързан с бъдещето на Украйна.

Според него ключови теми като гаранциите за сигурност на страната и европейската ѝ интеграция могат да бъдат обсъждани единствено с участието на европейските държави.

Той допълни, че решенията за формата и момента на такова участие могат да бъдат взети по всяко време.