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Германия призова Путин към преговори за край на войната
  Тема: Украйна

Германия призова Путин към преговори за край на войната

5 Юни, 2026 08:28 1 066 53

  • германия-
  • путин-
  • война-
  • преговори-
  • йохан вадефул

Берлин настоява Европа да участва във всяко бъдещо мирно споразумение

Германия призова Путин към преговори за край на войната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският външен министър Йохан Вадефул призова руския президент Владимир Путин да се ангажира с преговори за прекратяване на войната в Украйна и подчерта, че Европа трябва да бъде част от всяко бъдещо мирно уреждане на конфликта, предаде ДПА, цитирана от БТА.

По време на съвместно изявление с мексиканския си колега Роберто Веласко в Мексико Вадефул заяви, че войната е достигнала етап, в който необходимостта от политическо решение чрез преговори става все по-неотложна.

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Изказването му идва след публикуването на отворено писмо от украинския президент Володимир Зеленски до руския държавен глава Владимир Путин с предложение за преки преговори. Инициативата се появява на фона на забавения напредък в посредническите усилия на САЩ.

Вадефул подчерта, че Германия и Европейският съюз трябва да участват във всеки преговорен процес, свързан с бъдещето на Украйна.

Според него ключови теми като гаранциите за сигурност на страната и европейската ѝ интеграция могат да бъдат обсъждани единствено с участието на европейските държави.

Той допълни, че решенията за формата и момента на такова участие могат да бъдат взети по всяко време.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    49 6 Отговор
    Тази държава която в ООН не и дадоха доверие, няма какво да призовава, а да се готви да плаща репарации, за подкрепа на фашистки-бандеровски режим.

    Коментиран от #23, #24, #31, #45

    08:30 05.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 име

    43 2 Отговор
    Бандерите и спонсорите искат да договорят замразяване на конфликта или поне мораториум върху ударите по енергийни обекти и летища преди да дойде зимата. Фактът, че изведнъж заговориха за мирни преговори, показва, че успехите на бандерите са само медийни и дори те не вярват в дългосрочния им ефект. Както се е случвало и преди, като например първоначалното въвеждане на дронове на бойното поле и ефекта им върху танковете, или атаката при Курск, има един първоначален момент с успехи за бандерите, след който руснаците им намират цаката и ги обръщат. Явно на бандерите им е ясно, че дроновете с изкуствен интелект, които притискат доставките на гориво, няма да са вечни, а офанзивните им действия и без това са или фейкове или нямат някакво реално отражение върху бойното поле. Рискуват като залагат на офанзива, вместо на отбрана, ще загубят важните отбранителни позиции и в крайна сметка тактиката им няма да проработи, а зимата идва. И те явно за

    08:31 05.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мимо

    43 1 Отговор
    Абе нали вчера оня бездетния натовец обясняваше руските мъже да не ходят на фронта ,че ще бъдат безмилостно избити. Беше се "загрижил". За какво призовават сега Вовата? Ами да го оставят да воюва човека, да му "избият" всичките боеспособни мъже в държавата. Тъкмо Европа ще е в безопасност по тяхната логика и според техните думи. Смешници....

    08:33 05.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ma наф

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    КО-за, Т - ъпа, ар - гасана, от А - надолски, К - озел.

    Отгатнах името ти.

    Коментиран от #16

    08:37 05.06.2026

  • 12 Пуся

    8 25 Отговор
    Има още малко време до разпада на последната империя на Земята.Всички империи свършват с разпад.Факт!!!

    08:37 05.06.2026

  • 13 Ma наф

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    КО-за, Т - ъпа, ар - гасана, от А - надолски, К - озел.

    Отгатнах името ти.

    Коментиран от #20

    08:37 05.06.2026

  • 14 Тити на Кака

    9 0 Отговор
    Мяуууууу.....🤣🤣🤣

    08:37 05.06.2026

  • 15 Голямо лицемерие!

    34 3 Отговор
    Те наливат милиарди средства в Украйна,да продължава войната,а пък видите ли...,,призовали Путин към преговори за край на войната"...?!?!

    08:38 05.06.2026

  • 16 ???.

    2 7 Отговор

    До коментар #11 от "Ma наф":

    Пасивен ли си???

    08:38 05.06.2026

  • 17 Швабите да

    23 1 Отговор
    Да престанат да лигават Зеленски и когато силите станат 1:1, а не 1:50 тогава ще ипа справедлив мир!

    08:39 05.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 В Германия

    24 3 Отговор
    ври и кипи. Германците не искат Мерц и неговото правителство. Митингът срещу управляващите е насрочен за 08.06.2026 в Берлин. А в Брюксел изгарят от любов към ЕК, всичко е в пламъци.

    Коментиран от #44

    08:41 05.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Никой не се е свил

    17 2 Отговор
    като теб зад компютъра. Разговорите на форума си продължиха спокойно, само дето гостите видяха от първо лице партизанския тероризъм на Зеленски и едва ли са го одобрили. Еленото яко се изложи с тази провокация.

    08:42 05.06.2026

  • 22 Пак схемата с минските споразумения

    18 3 Отговор
    Ционофaшaгите от ЕCССPто исакт да има две-три години примирие да се приготвят и въоръжат за нападение над РФ по план през 2029та година.

    Коментиран от #25

    08:43 05.06.2026

  • 23 Много им се иска на немците

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    да работят на руския пазар, но не им стиска да направят нещо. Шубе ги е. Те са като нас русофилите, много обичаме Русия, но една стотинка не сме дали да помагнем на руската армия да защити руснаците, нашите Освободители.

    08:46 05.06.2026

  • 24 Хахахаха

    5 16 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Фашисткия режим е в кремъл! Колкото пъти и да повтаряте, за фашисткия режим в Европа, не се получава. Една лъжа и 100 пъти да бъде изречена, не става истина.

    Коментиран от #30

    08:47 05.06.2026

  • 25 Хахахаха

    3 16 Отговор

    До коментар #22 от "Пак схемата с минските споразумения":

    Е па нема проблеми. Ударите по масква и Петербург могат да продължат.

    Коментиран от #42

    08:48 05.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Антиватник

    2 16 Отговор
    Краят на Путин дойде.

    Коментиран от #33

    08:49 05.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ха ха

    1 6 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    Рано се напи.

    08:50 05.06.2026

  • 30 име

    8 2 Отговор

    До коментар #24 от "Хахахаха":

    Питай поляците за бандерите, дето правели етнически прочиствания едно време. Същите тяхни наследници се пробваха и срещу руснаците в днешно време, ама сега реват за преговори.

    Коментиран от #36, #38

    08:51 05.06.2026

  • 31 Пришелец

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Тази държава спечели доверието на над 400 хиляди българи в момента.

    08:52 05.06.2026

  • 32 Съдията

    9 1 Отговор
    Вдигате бялото знаме, прекратявате въоръжаването на хунтата на Зеленски и всичко приключва. Е, ще трябва да преглътнете и справедлив процес за престъпното и корумпирани украинско ръководство.😂

    08:53 05.06.2026

  • 33 тpoла стоян георгиев

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Антиватник":

    Кога? От 2014 викам че му идва края до няколко месеца? Днеска кой месец сме?

    Коментиран от #37

    08:54 05.06.2026

  • 34 Цък

    6 1 Отговор
    Много се разбързаха. Все побеждават, а искат незабавни преговори. Путин го каза, а когато Путин говори научава целия свят, цензурата е безсилна: 40000 бандери фира и 20000 дезертират за месец, а само 30000 се мобилизират- 14000 доброзорно и 16000 от болниците.

    08:55 05.06.2026

  • 35 Българин

    3 7 Отговор
    Висока ефективност на ВСУ.През май месец са денацифицирани на 30 000 ватняци.Убитите са 20 000,а ранените около и над 10 000. На мармалад!

    08:55 05.06.2026

  • 36 Хахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #30 от "име":

    Няма по-голям убиец на християни от Сталин и тупин. Колко милиона християни убиха?

    Коментиран от #41

    08:55 05.06.2026

  • 37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 5 Отговор

    До коментар #33 от "тpoла стоян георгиев":

    Клепар,коя година се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #40

    08:56 05.06.2026

  • 38 Хахахаха

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от "име":

    Колко милиона украинци уби Сталин с Голодомора?

    Коментиран от #46, #47

    08:56 05.06.2026

  • 39 Вацев

    2 3 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    08:57 05.06.2026

  • 40 Хахахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Четвърта година са на втория ден! Третия все не идва.

    08:57 05.06.2026

  • 41 Дон Корлеоне

    2 5 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахаха":

    Хаяско си строши главата в Украйна.

    08:58 05.06.2026

  • 42 хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахаха":

    Разбира се. И ударите по Киев, Харков също могат да продължават. Тогава защо се рева, като Путин пусна дронове и малки ракети към Киев и изтества Орешника на 80км надалеч да сплаши и да няма цивилни жертви?

    09:01 05.06.2026

  • 43 Фейк на часа

    7 1 Отговор
    Не се радвайте на такива неща.
    ЕС и в частност ЕС искат замразяване на конфликта за да се подготвят за голямата война, както те самите обявиха, че ще бъде 2030. От такава голяма война трябва да се притесняваме защото ще бъде глобална, а също ще се използва ядрено оръжие, което ще доведе до бум на раковите заболявания в Европа. Дори в момента Русия произвеждат по 2000 дрона на ден, това естествено не е за войната в Украйна.
    Европа трябва да избегне това ненужно кръвопролитие. През 2030 няма да коментирате войната като футболен мач, а ще бъдете свидетели как ваши близки загиват, как ще има глад и болести, как ще хвърчат ракети и бомби. Ние в България без война не може да се оправим и загиваме, а не знам как ще живеем при една война.

    Коментиран от #49

    09:01 05.06.2026

  • 44 ,,Алтернатива за Германия" :

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "В Германия":

    Печелим изборите и възстановяваме жизненоважният за нас газопровод - ,,Северен поток"...!

    09:03 05.06.2026

  • 45 и ние

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Лошото е, че заради ЕС ще плащаме и ние. Затова ни набутаха там. Вече плащаме милиарди за тази война за сметка на българите.

    09:04 05.06.2026

  • 46 факти с цифри

    6 3 Отговор

    До коментар #38 от "Хахахаха":

    Избитите украинци по влеме на гладомора на Сталин и по време на Втората световна война са три пъти по-малко от тези, които изби Зеленски, като се съгласи страната му да е пушечно месо на ЕС срещу Русия.

    09:07 05.06.2026

  • 47 Сталин е грузинец

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Хахахаха":

    Преди да пускате опорките си, трябва да се подготвяте малко.
    Освен това историческите факти и данните за този голодомор са изкривени от бандеровската пропаганда.

    Коментиран от #50

    09:09 05.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 хаха

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Фейк на часа":

    Няма да живеем при тая война. Рюте и Урсула си имат открити изявления, че Черно море и от там България и Румъния са плацдарм на войната с Русия. Затова и ни натиснаха основно за еврото и се направиха на улави за лъжите в доклада. Под ЕЦБ сме в кърпа вързани да сме на фронта. Нека ти опиша примерен сценарий:
    Ще започва война и по примера на украинците, който може, ще тръгне да бяга. Но... ЕЦБ прави като в Гърция, като се репчиха на високи данъци и замразяване на заплати. Замразява банковите сметки и слага лимит от 40-50 евро на ден за теглене с карта. Банките ни нямат избор- парите им са в ЕЦБ и са под ЕЦБ. Къде и с какво ще бягаш? Как ще платиш на границата подкуп да те пуснат, билет за самолет, гориво за колата? С какво ще живееш в чужбина? Оставаш тук. Ама вкъщи жената, детето реват, че няма пари. Не може да платиш по ипотеката, лизинг на колата, наем, едва стига за ток и вода. Ако се покриеш, семейството гладува. С песен търчиш в наборната служба да те запишат и да отблокират парите. В Украйна не стана, защото имаха КЕШ за бягството.
    Ей заради тоя контрол ни приеха в еврозоната. Затова и ни натискат да теглим нови заеми. По-съсипани, по-зависими и по-сигурно, че няма при война с Русия да се изметнем, че искаме да сме неутрални или да залитнем на руска страна.

    Коментиран от #51

    09:11 05.06.2026

  • 50 Хахахаха

    1 5 Отговор

    До коментар #47 от "Сталин е грузинец":

    Изкривена ти е главата от руска пропаганда.

    Коментиран от #52

    09:15 05.06.2026

  • 51 За огромно съжаление си прав

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "хаха":

    Но, в нашата чалгализирана и деградирала държава няма много хора, които ще те разберат.
    В Украйна също се усетиха даправят част от нещата, които си описал, наистина по-късно, но сега тези мерки работят напълно. Онези, които бягат от военна служба могат да им конфискуват жилищата и имотите, а също да блокират банковите сметки на техните семейства.

    09:17 05.06.2026

  • 52 Унижение е да ти отговарям

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Хахахаха":

    Твоята тиква е абсолютно куха.

    09:19 05.06.2026

  • 53 Бой по фашистите! Напред Русия!

    2 0 Отговор
    Все едно Хитлер да иска преговори със Сталин след като вижда, че губи войната!

    09:35 05.06.2026

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