Русия съобщи за 123 свалени украински дрона за една нощ

Руското министерство на отбраната съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 123 украински дрона през изминалата нощ над различни региони на страната, както и над акваториите на Азовско и Черно море, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Според ведомството безпилотните апарати са били свалени в периода между 20:00 часа на 4 юни и 07:00 часа на 5 юни.

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По данни на руската страна атаките са били насочени срещу Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Нижегородска, Орловска и Тулска област, Московска област, анексирания Крим, както и над Азовско и Черно море.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че руската противовъздушна отбрана е унищожила още един дрон, насочен към столицата. По-рано властите информираха и за два други безпилотни апарата, свалени по пътя към Москва.

Към момента няма информация за нанесени щети или пострадали вследствие на атаките.