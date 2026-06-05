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Русия съобщи за 123 свалени украински дрона за една нощ
  Тема: Украйна

Русия съобщи за 123 свалени украински дрона за една нощ

5 Юни, 2026 08:50 492 15

  • русия-
  • украйна-
  • дрон

Според Москва безпилотните апарати са били прехванати над девет области, Крим, Азовско и Черно море

Русия съобщи за 123 свалени украински дрона за една нощ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 123 украински дрона през изминалата нощ над различни региони на страната, както и над акваториите на Азовско и Черно море, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Според ведомството безпилотните апарати са били свалени в периода между 20:00 часа на 4 юни и 07:00 часа на 5 юни.

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По данни на руската страна атаките са били насочени срещу Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Нижегородска, Орловска и Тулска област, Московска област, анексирания Крим, както и над Азовско и Черно море.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че руската противовъздушна отбрана е унищожила още един дрон, насочен към столицата. По-рано властите информираха и за два други безпилотни апарата, свалени по пътя към Москва.

Към момента няма информация за нанесени щети или пострадали вследствие на атаките.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Благодарим на Факти

    3 3 Отговор
    Че цитират Тасс и Риа

    08:55 05.06.2026

  • 2 Пич

    3 9 Отговор
    Оставете дроновете !!! Според мен, ще изчакат отново натовските "инструктори" да се съберат някъде вкупом, и ще има - Дръъън......дрън дрън дрън....с Орешника!!!

    Коментиран от #13

    08:55 05.06.2026

  • 3 Така де

    8 2 Отговор
    А колко дрона НЕ СА СВАЛИЛИ
    Никой не ти казва.

    08:56 05.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    4 0 Отговор
    Сънища на фашисти ха ха ха

    09:01 05.06.2026

  • 6 Пламен

    5 1 Отговор
    Отломките колко нафта подпалиха ?

    09:02 05.06.2026

  • 7 уж свалени

    8 1 Отговор
    а цялата матушка гори.....

    Коментиран от #14

    09:04 05.06.2026

  • 8 ВАТАТА

    5 2 Отговор
    Много са ми смешни копейкаджийте , всички са настръхнали , пишат едни глупости , големи надежди имат, АМА вече пета година Могучая не може да излезе от блатото хахахахаахахахах

    09:09 05.06.2026

  • 9 Вова, Вова.....

    7 1 Отговор
    Все сваляте, а все рафинериите ви в пламъци
    Как става тоя номер бе Вова.

    09:18 05.06.2026

  • 10 Украинско СВО

    5 1 Отговор
    Руснаците вече разбраха какво е СВО на тяхна територия.....

    09:23 05.06.2026

  • 11 Зелю

    4 1 Отговор
    от руския цървул, ботуш не става

    09:23 05.06.2026

  • 12 Умрял миризлив русняк

    3 1 Отговор
    Малко са, трябват още, за да има повече умрелаци като мен!

    09:25 05.06.2026

  • 13 гнили орешки

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Не разбра ли ,че тоя орешник е поредната лъжа на корумпираните руски военни? Чипове и мозък нямат руснаците!

    09:25 05.06.2026

  • 14 АБВ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "уж свалени":

    "а цялата матушка гори....."

    Тичай при майка си да видиш дали не и гори нещо и на нея.........

    09:30 05.06.2026

  • 15 АБВ

    1 0 Отговор
    Десетина мнения, напраскани от един и същ лепилар. При това неграмотен.
    Аре, бегай, бе !

    09:32 05.06.2026

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