Русия съобщи за 123 свалени украински дрона за една нощ

Руското министерство на отбраната съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 123 украински дрона през изминалата нощ над различни региони на страната, както и над акваториите на Азовско и Черно море, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
Според ведомството безпилотните апарати са били свалени в периода между 20:00 часа на 4 юни и 07:00 часа на 5 юни.
По данни на руската страна атаките са били насочени срещу Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Нижегородска, Орловска и Тулска област, Московска област, анексирания Крим, както и над Азовско и Черно море.
Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че руската противовъздушна отбрана е унищожила още един дрон, насочен към столицата. По-рано властите информираха и за два други безпилотни апарата, свалени по пътя към Москва.
Към момента няма информация за нанесени щети или пострадали вследствие на атаките.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Благодарим на Факти
08:55 05.06.2026
2 Пич
Коментиран от #13
08:55 05.06.2026
3 Така де
Никой не ти казва.
08:56 05.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха
09:01 05.06.2026
6 Пламен
09:02 05.06.2026
7 уж свалени
Коментиран от #14
09:04 05.06.2026
8 ВАТАТА
09:09 05.06.2026
9 Вова, Вова.....
Как става тоя номер бе Вова.
09:18 05.06.2026
10 Украинско СВО
09:23 05.06.2026
11 Зелю
09:23 05.06.2026
12 Умрял миризлив русняк
09:25 05.06.2026
13 гнили орешки
До коментар #2 от "Пич":Не разбра ли ,че тоя орешник е поредната лъжа на корумпираните руски военни? Чипове и мозък нямат руснаците!
09:25 05.06.2026
14 АБВ
До коментар #7 от "уж свалени":"а цялата матушка гори....."
Тичай при майка си да видиш дали не и гори нещо и на нея.........
09:30 05.06.2026
15 АБВ
Аре, бегай, бе !
09:32 05.06.2026