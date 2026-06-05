Турция забрани пушенето на четири известни плажа в Анталия

С решение на валийството на турския окръг Анталия от днес (5 юни) напълно се забранява пушенето на популярните сред туристите плажове „Лара“, „Белек“, „Чамюва“ и „Бийч парк“, съобщава Си Ен Ен Тюрк. Мярката е част от нова инициатива за намаляване на замърсяването по средиземноморското крайбрежие на Турция, наречена „Синьо Средиземноморие“ (Mavi Akdeniz İnisiyatifi), предаде БТА.
Зад мярката стои проектозакон на турското министерство на здравеопазването, който има за цел да разшири зоните без тютюнев дим до всички обществени места в Турция. Този законопроект, който цели да премахне разграничението между закрити и открити пространства и е на път да бъде финализиран с приноса на съответните институции, цели напълно да прекрати продажбата на тютюневи изделия в границите на Турция до 1 януари 2040 година.
Коментирайки новата забрана, валията на Анталия Хулюси Шахин подчерта, че тя е свързана и с предстоящата климатичната конференция COP31, която тази година ще се проведе именно в Анталия. „COP31 е една от най-големите международни организации в света. Домакинството на това събитие е голяма чест, но и голяма отговорност. Създадохме инициативата „Синьо Средиземноморие“ с цел опазване на морето. Нашата визия е ясна: морето в Анталия винаги трябва да бъде чисто. Нашият град приема повече от 25 милиона посетители всяка година“, каза Шахин.
За момента мярката ще бъде приложена само на въпросните плажове, като се очаква в бъдеще броят на крайбрежните зони без дим в Турция да бъде увеличен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ СА НАЙ - ГОЛЕМИТЕ ВНОСИТЕЛИ НА ТРЕВА. ВЪВ СУЛТАНАТА:)
Коментиран от #4, #5
09:01 05.06.2026
2 Ганьовеца
09:03 05.06.2026
3 име
09:03 05.06.2026
4 Не разбрах
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ние сме в демократичния ЕС, а турците пак са по-умни от нас?
09:05 05.06.2026
5 тоя пък
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Кво имапда кавза, вноса не се оществява само от износителите от България и Македония, а и от вносители. Да вкарат в кауша вносителите и разпространителите, пък да видим дали ще има внос.
09:06 05.06.2026
6 Бил
09:11 05.06.2026
7 Умнокрасив
Коментиран от #12
09:12 05.06.2026
8 Марко
Коментиран от #9
09:19 05.06.2026
9 Янко
До коментар #8 от "Марко":Разрешен е, но само с пръсти.
09:20 05.06.2026
10 Ами ! иии ?
Да Разсеяш !
Миризмата ?
09:25 05.06.2026
11 Браво на турците!
Въобще, турците са много по- цивилизовани от нас! Развиха инфрструктура, пазят чисто и подредено, улиците и пътищата им са мечта- непостижима за нас мечта! Караш хиляди километри из Турция, без нито една кръпка, не говорим за дупка! Прекрасни пътища и магистрали!
Градовете им са чисти, няма отворени и разхвърляни казани за боклук, навсякъде цветя, градини, фонтани.
Животът и тм поскъпна много, ама поне знаят за какво си дават парите- една уредена държава.
За разлика от нас.
Коментиран от #14, #15, #16
09:25 05.06.2026
12 С Анадолски !
До коментар #7 от "Умнокрасив":Ли ?
09:26 05.06.2026
13 Като Гледам !
И Такива !
Клоаки !
Не бих Си помислил !
Да Ида Там !
09:28 05.06.2026
14 Марш
До коментар #11 от "Браво на турците!":Бе, Лекса Фльорцо!
09:35 05.06.2026
15 УдоМача
До коментар #11 от "Браво на турците!":Точно затова ЕС не им трябва изобщо! Ще им разтури хубавата държава, ще им разруши икономиката и ще ги ограби. Ето за пример сърбите и македонците - искат ама нямат желание, виждайки какво се случва в БГ.
09:48 05.06.2026
16 име
До коментар #11 от "Браво на турците!":Посмали, анго! Не е като да не сме ходили в Турция, не са чак толкова идеални, колкото ги описваш. Но не е нужно, важното е че хората си работят малко по малко.
09:53 05.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Трътлю
11:13 05.06.2026