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Турция забрани пушенето на четири известни плажа в Анталия

Турция забрани пушенето на четири известни плажа в Анталия

5 Юни, 2026 08:57 1 058 18

  • анталия-
  • тютюнопушене-
  • цигари-
  • турция-
  • туризъм

Зад мярката стои проектозакон на турското министерство на здравеопазването, който има за цел да разшири зоните без тютюнев дим

Турция забрани пушенето на четири известни плажа в Анталия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С решение на валийството на турския окръг Анталия от днес (5 юни) напълно се забранява пушенето на популярните сред туристите плажове „Лара“, „Белек“, „Чамюва“ и „Бийч парк“, съобщава Си Ен Ен Тюрк. Мярката е част от нова инициатива за намаляване на замърсяването по средиземноморското крайбрежие на Турция, наречена „Синьо Средиземноморие“ (Mavi Akdeniz İnisiyatifi), предаде БТА.

Зад мярката стои проектозакон на турското министерство на здравеопазването, който има за цел да разшири зоните без тютюнев дим до всички обществени места в Турция. Този законопроект, който цели да премахне разграничението между закрити и открити пространства и е на път да бъде финализиран с приноса на съответните институции, цели напълно да прекрати продажбата на тютюневи изделия в границите на Турция до 1 януари 2040 година.

Коментирайки новата забрана, валията на Анталия Хулюси Шахин подчерта, че тя е свързана и с предстоящата климатичната конференция COP31, която тази година ще се проведе именно в Анталия. „COP31 е една от най-големите международни организации в света. Домакинството на това събитие е голяма чест, но и голяма отговорност. Създадохме инициативата „Синьо Средиземноморие“ с цел опазване на морето. Нашата визия е ясна: морето в Анталия винаги трябва да бъде чисто. Нашият град приема повече от 25 милиона посетители всяка година“, каза Шахин.

За момента мярката ще бъде приложена само на въпросните плажове, като се очаква в бъдеще броят на крайбрежните зони без дим в Турция да бъде увеличен.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 6 Отговор
    ТУРЦИЯ ДА КАЖЕ НЕЩО И ПО ВЪПРОСА
    ЧЕ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ СА НАЙ - ГОЛЕМИТЕ ВНОСИТЕЛИ НА ТРЕВА. ВЪВ СУЛТАНАТА:)

    Коментиран от #4, #5

    09:01 05.06.2026

  • 2 Ганьовеца

    10 8 Отговор
    А у нас се разширяват местата за пушене въпреки , че има заКон забраняващ.

    09:03 05.06.2026

  • 3 име

    13 3 Отговор
    Гaньo е силно възмутен от това решение, но пак ще си вземе олинклузив в Аналия, щото и без това не излиза от хотела, успокоява се че ще си пуши на басейна.

    09:03 05.06.2026

  • 4 Не разбрах

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ние сме в демократичния ЕС, а турците пак са по-умни от нас?

    09:05 05.06.2026

  • 5 тоя пък

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Кво имапда кавза, вноса не се оществява само от износителите от България и Македония, а и от вносители. Да вкарат в кауша вносителите и разпространителите, пък да видим дали ще има внос.

    09:06 05.06.2026

  • 6 Бил

    7 13 Отговор
    Съм там, хубави места, но крак няма да ми стъпи повече, ако направят тази тъпотия! Разни започнаха да ми се правят на по католици и от Папата!

    09:11 05.06.2026

  • 7 Умнокрасив

    8 9 Отговор
    Приветствам! Важно е мъжката любов да остане разрешена!

    Коментиран от #12

    09:12 05.06.2026

  • 8 Марко

    6 7 Отговор
    А сексът на плажа разрешен ли е?

    Коментиран от #9

    09:19 05.06.2026

  • 9 Янко

    5 5 Отговор

    До коментар #8 от "Марко":

    Разрешен е, но само с пръсти.

    09:20 05.06.2026

  • 10 Ами ! иии ?

    3 1 Отговор
    С Какво ?

    Да Разсеяш !

    Миризмата ?

    09:25 05.06.2026

  • 11 Браво на турците!

    11 3 Отговор
    И имайте предвид, че ще се следи и ще се спазва! Ще има яки глоби за тарикатите, които си мислят, че могат да минат метър.

    Въобще, турците са много по- цивилизовани от нас! Развиха инфрструктура, пазят чисто и подредено, улиците и пътищата им са мечта- непостижима за нас мечта! Караш хиляди километри из Турция, без нито една кръпка, не говорим за дупка! Прекрасни пътища и магистрали!
    Градовете им са чисти, няма отворени и разхвърляни казани за боклук, навсякъде цветя, градини, фонтани.

    Животът и тм поскъпна много, ама поне знаят за какво си дават парите- една уредена държава.
    За разлика от нас.

    Коментиран от #14, #15, #16

    09:25 05.06.2026

  • 12 С Анадолски !

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Умнокрасив":

    Ли ?

    09:26 05.06.2026

  • 13 Като Гледам !

    3 6 Отговор
    Толкова !

    И Такива !

    Клоаки !

    Не бих Си помислил !

    Да Ида Там !

    09:28 05.06.2026

  • 14 Марш

    3 7 Отговор

    До коментар #11 от "Браво на турците!":

    Бе, Лекса Фльорцо!

    09:35 05.06.2026

  • 15 УдоМача

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Браво на турците!":

    Точно затова ЕС не им трябва изобщо! Ще им разтури хубавата държава, ще им разруши икономиката и ще ги ограби. Ето за пример сърбите и македонците - искат ама нямат желание, виждайки какво се случва в БГ.

    09:48 05.06.2026

  • 16 име

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Браво на турците!":

    Посмали, анго! Не е като да не сме ходили в Турция, не са чак толкова идеални, колкото ги описваш. Но не е нужно, важното е че хората си работят малко по малко.

    09:53 05.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Трътлю

    0 1 Отговор
    Те и друго забраниха щото на Ердоган бей вече не му става. Като го одървиш - крр в пясъка и тъпа усмивка докато спадне.

    11:13 05.06.2026

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