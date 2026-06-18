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Валията на Анталия: Щастливи сме, че българите проявяват интерес към града ни

Валията на Анталия: Щастливи сме, че българите проявяват интерес към града ни

18 Юни, 2026 08:03 1 533 14

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  • туристи

По данни на Министерството туризма над 17 милиона туристи са посетили Анталия през 2025 г.

Валията на Анталия: Щастливи сме, че българите проявяват интерес към града ни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Валията на Анталия Хулуси Шахин изрази задоволството си от факта, че българските туристи проявяват интерес към Турция и по-специално към Анталия. В интервю за БТА той изрази надежда, че регионът може да си сътрудничи с България в редица области и изтъкна потенциала, който Анталия има със своето земеделие, търговия, здравеопазването и образование.

„Много сме щастливи, че българите проявяват интерес към страната ни и специално към Анталия. За да увеличим този интерес, се стремим да посрещнем нашите гости по най-добрия начин и работим активно за това с всички наши партньори. Това включва дейности от организацията на движението и транспорта, преминава през безопасността на храните, следенето на цените и здравната инфраструктура. Все повече внедряваме изкуствения интелект и подготвяме програми за обучение с него. Постоянно подобряваме инфраструктурата и качеството на обслужването. Целта ни е направим Анталия дестинация, която не е предпочетена само веднъж, а място където хората искат да се върнат отново и отново“, заяви валията на Анталия.

По данни на Министерството туризма над 17 милиона туристи са посетили Анталия през 2025 г., а туристите от България в Турция са достигнали 2,8 млн. души.

„Имаме силни връзки с България, които почиват на приятелството, добросъседството и силната икономика. България предоставя важни възможности като един от важните търговски партньори на Турция, а за Анталия – чрез ваканционния туризъм, здравния туризъм, земеделските технологии и културните събития“, заяви Хулуси Шахин.

Валията на Анталия беше домакин на форум на жени-предприемачи, който се провежда в турския курорт в периода 15-18 юни 2026 г. Той събира на едно място представители на бизнеса от държави от региона, а от България участват близо 30 представителки на бизнеса от „Българо-турския дамски бизнес клуб“ с председател Тюркян Тюркер.

„Срещата на жени-мениджъри от 19 държави, която организираме, е част от тази наша визия за развитие на Анталия, защото подобни платформи са изключително важни за международната търговия и създаването на нови партньорства. Вярвам, че и контактите, които бяха създадени по време на събитието, ще се превърнат в устойчиви проекти“, каза валията на Анталия.

С наближаването на срещата на върха за климата COP31, на която Анталия ще бъде домакин, окръгът все по-активно се подготвя не само за посрещането на световните лидери, но и за да бъде пример за опазването на околната среда.

„Валийството в Анталия предприе инициативата „Синьото Средиземно море на Анталия“. Ръководим редица проекти под мотото „Морето в Анталия винаги е чисто“ в контекста на идеята за „Нулеви отпадъци“ (част от екологичен проект под егидата на съпругата на турския президент Емине Ердоган – бел. ред.). Предприемаме конкретни стъпки в широк спектър от области – почистване на крайбрежните зони, интегрирано управление на отпадъците, обучения по екологична информираност и дейности за създаване на устойчив туризъм. Нашата цел е да превърнем Анталия в един от най-чистите, най-устойчивите и най-екосъобразните крайбрежни градове на Средиземно море и да бъдем световен пример в това отношение“, подчерта валията на Анталия.

Така окръгът върви към постигането на целта да се превърне в център на климатичната дипломация и да допринесе за борбата с климатичните промени, допълни той.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    26 3 Отговор
    Нашите бизнесмени по морето не са щастливи от тоя факт.

    Коментиран от #14

    08:07 18.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 за наше съжаление

    18 10 Отговор
    Евроатлантиците, на които хич не им харесва че Русия ни е освободила и направи всички държавни структури след освобождението, когато отидат в Турция на почивка, после се връщат обратно в България. Щеше да е добре да си останат я в Анталия, я в Анадола, но там ще трябва да работят, а тук усвояват грантове за предателсво на националните ни интереси, подмяна на историята и поругаване паметта на всички, борили се за освобождението ни.

    Коментиран от #10, #13

    08:10 18.06.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 6 Отговор
    турците са ни от най-преданите комшии!! воювали са с нас 1СВ , и не са ни предали и докрай са ни били верни! тва че има тука в БГ турчеещи се-не ги прави турци

    08:10 18.06.2026

  • 5 Пич

    29 5 Отговор
    Няма нищо по хубаво от това, човек да се разбира със съседите си, и да има приятелски отношения с тях! Анталия е хубаво място!

    08:11 18.06.2026

  • 6 тая мария

    3 11 Отговор
    свири ли на турска флейта ?

    Коментиран от #7

    08:13 18.06.2026

  • 7 Там

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "тая мария":

    Жена ти има компетенции, нея питай!

    08:23 18.06.2026

  • 8 Семейството ни

    17 1 Отговор
    сме почивали няколко пъти в Турция- в Бодрум, Кущадасъ, Мармарис, в Анталия два пъти- в Белек и в Сиде и сме много доволни.

    Сигурно пак ще отидем някой ден.

    08:25 18.06.2026

  • 9 1488

    4 9 Отговор
    мене не ме кефят турците у делиурмана и факта че бг реч се чува веднъж на 1000 човека

    08:25 18.06.2026

  • 10 Васил левски

    7 9 Отговор

    До коментар #3 от "за наше съжаление":

    Ние през 1878г заедно с братята турци дружно се опитвахме да отблъснем руския нашественик но той надделя и настъпи руско робство след златните векове на бг в състава на империята на султаните

    08:32 18.06.2026

  • 11 А бе

    6 3 Отговор
    Комшиите са ни най-добрите приятели. Дано пак ни вземат под крилото си та да оцелееме.

    09:12 18.06.2026

  • 12 Валията

    4 4 Отговор
    Само рускините да не идват ,че идват с 5€ а си заминават с хиляди евро заработено от нашия персонал и туристите

    09:22 18.06.2026

  • 13 ха, ха, ха...

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "за наше съжаление":

    Анталия и Анадола са за дьонмета, а българите християни предпочитат Италия, Испания, Франция, Португалия, че даже и Гърция.

    09:31 18.06.2026

  • 14 Жоро

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Спи спокойно сега.

    09:32 18.06.2026

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