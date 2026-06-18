Валията на Анталия: Щастливи сме, че българите проявяват интерес към града ни

Валията на Анталия Хулуси Шахин изрази задоволството си от факта, че българските туристи проявяват интерес към Турция и по-специално към Анталия. В интервю за БТА той изрази надежда, че регионът може да си сътрудничи с България в редица области и изтъкна потенциала, който Анталия има със своето земеделие, търговия, здравеопазването и образование.

„Много сме щастливи, че българите проявяват интерес към страната ни и специално към Анталия. За да увеличим този интерес, се стремим да посрещнем нашите гости по най-добрия начин и работим активно за това с всички наши партньори. Това включва дейности от организацията на движението и транспорта, преминава през безопасността на храните, следенето на цените и здравната инфраструктура. Все повече внедряваме изкуствения интелект и подготвяме програми за обучение с него. Постоянно подобряваме инфраструктурата и качеството на обслужването. Целта ни е направим Анталия дестинация, която не е предпочетена само веднъж, а място където хората искат да се върнат отново и отново“, заяви валията на Анталия.

По данни на Министерството туризма над 17 милиона туристи са посетили Анталия през 2025 г., а туристите от България в Турция са достигнали 2,8 млн. души.

„Имаме силни връзки с България, които почиват на приятелството, добросъседството и силната икономика. България предоставя важни възможности като един от важните търговски партньори на Турция, а за Анталия – чрез ваканционния туризъм, здравния туризъм, земеделските технологии и културните събития“, заяви Хулуси Шахин.

Валията на Анталия беше домакин на форум на жени-предприемачи, който се провежда в турския курорт в периода 15-18 юни 2026 г. Той събира на едно място представители на бизнеса от държави от региона, а от България участват близо 30 представителки на бизнеса от „Българо-турския дамски бизнес клуб“ с председател Тюркян Тюркер.

„Срещата на жени-мениджъри от 19 държави, която организираме, е част от тази наша визия за развитие на Анталия, защото подобни платформи са изключително важни за международната търговия и създаването на нови партньорства. Вярвам, че и контактите, които бяха създадени по време на събитието, ще се превърнат в устойчиви проекти“, каза валията на Анталия.

С наближаването на срещата на върха за климата COP31, на която Анталия ще бъде домакин, окръгът все по-активно се подготвя не само за посрещането на световните лидери, но и за да бъде пример за опазването на околната среда.

„Валийството в Анталия предприе инициативата „Синьото Средиземно море на Анталия“. Ръководим редица проекти под мотото „Морето в Анталия винаги е чисто“ в контекста на идеята за „Нулеви отпадъци“ (част от екологичен проект под егидата на съпругата на турския президент Емине Ердоган – бел. ред.). Предприемаме конкретни стъпки в широк спектър от области – почистване на крайбрежните зони, интегрирано управление на отпадъците, обучения по екологична информираност и дейности за създаване на устойчив туризъм. Нашата цел е да превърнем Анталия в един от най-чистите, най-устойчивите и най-екосъобразните крайбрежни градове на Средиземно море и да бъдем световен пример в това отношение“, подчерта валията на Анталия.

Така окръгът върви към постигането на целта да се превърне в център на климатичната дипломация и да допринесе за борбата с климатичните промени, допълни той.