Във водите на Гърция расте популацията на опасен вид риба, случаите на пострадали хора се увеличават

Гръцкият червен кръст разпространи указания във връзка с увеличаващата се популация на опасния вид риба Lagocephalus sceleratus във водите на Гърция и рисковете, което това крие, съобщи държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.
Lagocephalus sceleratus е вид лъчеперка, един от видовете, наричани понякога „риба балон“, известна и като „риба заек“. Тя съдържа невротоксин, който я прави изключително опасна за консумация.
Самото ухапване от рибата не е отровно, но силните ѝ челюсти, подобни на клюн, могат да предизвикат сериозни наранявания и обилно кръвотечение.
Червеният кръст съветва в случай на ухапване раната да се измие с течаща чиста вода и да се предприемат действия за кръвоспиране, без да се използват локални антисептици, освен ако не са предписани от лекар, след което незабавно да се потърси лекарска помощ.
Рибата е регистрирана в гръцки води от 2013 г., припомня „Прото тема“, като от тогава тя се разпространява все по-широко заради липсата на естествени неприятели, а случаите на пострадали хора се увеличават. Смята се, че видът е навлязъл в Средиземно море от Индийския океан през Суецкия канал.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Дреме ми
Коментиран от #5
13:41 16.06.2026
3 Родолюбец
Коментиран от #19
13:42 16.06.2026
4 ясни сте ми
Коментиран от #12
13:45 16.06.2026
5 Някой
До коментар #2 от "Дреме ми":И на нашето море ще идеш ,ама чакаш промоциите . Иначе до тогава си е ок по селата в гръцко и... гроздето е кисело
Коментиран от #17
13:45 16.06.2026
6 Mими Кучева🐕🦺
13:46 16.06.2026
7 Делян Добрев
13:49 16.06.2026
8 Магазини ОриБебе
Коментиран от #11
13:50 16.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хохо Бохо
13:56 16.06.2026
11 има има
До коментар #8 от "Магазини ОриБебе":Но по скоро плашат нашите алибеговци ........Учените и морските биолози в средиземноморските страни (като Гърция, Турция и Кипър) подчертават, че въпреки плашещите заглавия в медиите, видът не представлява директна заплаха за плувците, стига да не бъде провокиран или привличан с храна. Основната опасност от него си остава изключително токсичното му месо при консумация.
14:01 16.06.2026
12 Шопо
До коментар #4 от "ясни сте ми":В Герция е гадно, бирата скъпа, шишчетата без лук, мастика въбще няма само тяхното узо, пържола въбще няма само бифтеки, кебапчета няма само суджукаки и за капк на всичко водата у таверната безплатно.
14:02 16.06.2026
13 Дада
14:03 16.06.2026
14 ГМО риба
За първи път е идентифицирана като инвазивен вид в Средиземно море през 2003 г.
Случайност? Не мисля...
14:08 16.06.2026
15 ха, ха, ха...
14:09 16.06.2026
16 Реалист
до година ще пишат, че има и големи бели акули в Гърция.....
Коментиран от #22
14:18 16.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 си пън
Коментиран от #20
14:26 16.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пурко
До коментар #18 от "си пън":Прав си, Си Пън. Колкото е възможно по-далеч от тази кочина, наречена БеГе!!!
14:32 16.06.2026
21 Брадат
Каямат настъпи, портите на ада се отварят за грешниците и ужасните твари плъзнаха по земята.
Покайте се!
14:34 16.06.2026
22 Милен
До коментар #16 от "Реалист":Е па то май имаше клипче с такава нейде из Средиземно море, не съм сигурен дали не беше в гръцко.
Коментиран от #23
14:44 16.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Петя
15:02 16.06.2026
25 Соваж бейби
15:04 16.06.2026