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Във водите на Гърция расте популацията на опасен вид риба, случаите на пострадали хора се увеличават

Във водите на Гърция расте популацията на опасен вид риба, случаите на пострадали хора се увеличават

16 Юни, 2026 13:36 3 728 25

  • туризъм-
  • риба-
  • гърция-
  • лъчеперка-
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  • почивка

Рибата се разпространява все по-широко в Гърция заради липсата на естествени неприятели

Във водите на Гърция расте популацията на опасен вид риба, случаите на пострадали хора се увеличават - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гръцкият червен кръст разпространи указания във връзка с увеличаващата се популация на опасния вид риба Lagocephalus sceleratus във водите на Гърция и рисковете, което това крие, съобщи държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Lagocephalus sceleratus е вид лъчеперка, един от видовете, наричани понякога „риба балон“, известна и като „риба заек“. Тя съдържа невротоксин, който я прави изключително опасна за консумация.

Самото ухапване от рибата не е отровно, но силните ѝ челюсти, подобни на клюн, могат да предизвикат сериозни наранявания и обилно кръвотечение.

Червеният кръст съветва в случай на ухапване раната да се измие с течаща чиста вода и да се предприемат действия за кръвоспиране, без да се използват локални антисептици, освен ако не са предписани от лекар, след което незабавно да се потърси лекарска помощ.

Рибата е регистрирана в гръцки води от 2013 г., припомня „Прото тема“, като от тогава тя се разпространява все по-широко заради липсата на естествени неприятели, а случаите на пострадали хора се увеличават. Смята се, че видът е навлязъл в Средиземно море от Индийския океан през Суецкия канал.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дреме ми

    59 7 Отговор
    пак ще отида в гърция и няма да дам пари на българските кожодери

    Коментиран от #5

    13:41 16.06.2026

  • 3 Родолюбец

    42 8 Отговор
    И ла йна да плуват в гръцкото море пак там ще отида .

    Коментиран от #19

    13:42 16.06.2026

  • 4 ясни сте ми

    55 7 Отговор
    Платена статия от някой Ганьо с надеждата да не ходим в Гърция, а на нашето море, което точно пак самият Ганьо направи да не се стъпва на него... Трябва да си пълен идиот, за да избереш нашето море пред гръцкото... Ужасно обслужване, мръсотия навсякъде, цени сякаш светът утре свършва, тарикатлъщина, презастрояване, простащина навсякъде, нула контрол, всеки прави каквото си иска, застояла и дори опасна за консумация храна и мога да изброявам още много...

    Коментиран от #12

    13:45 16.06.2026

  • 5 Някой

    14 26 Отговор

    До коментар #2 от "Дреме ми":

    И на нашето море ще идеш ,ама чакаш промоциите . Иначе до тогава си е ок по селата в гръцко и... гроздето е кисело

    Коментиран от #17

    13:45 16.06.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    32 2 Отговор
    Да,това е рибата ку,рояд!🐳🥳🤣👍

    13:46 16.06.2026

  • 7 Делян Добрев

    13 1 Отговор
    Тая "риба" е била в аквариума на Боцко. Пуснал я в Черно море и вижте , каква стана тя..

    13:49 16.06.2026

  • 8 Магазини ОриБебе

    15 6 Отговор
    Това са глупости ! ФЕЙК Няма таковаинфопо гръцките медии

    Коментиран от #11

    13:50 16.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хохо Бохо

    23 5 Отговор
    Ко ще и крокодили да си завъдат в Гръция аз на родното лнмрие няма да стъпя

    13:56 16.06.2026

  • 11 има има

    19 0 Отговор

    До коментар #8 от "Магазини ОриБебе":

    Но по скоро плашат нашите алибеговци ........Учените и морските биолози в средиземноморските страни (като Гърция, Турция и Кипър) подчертават, че въпреки плашещите заглавия в медиите, видът не представлява директна заплаха за плувците, стига да не бъде провокиран или привличан с храна. Основната опасност от него си остава изключително токсичното му месо при консумация.

    14:01 16.06.2026

  • 12 Шопо

    24 0 Отговор

    До коментар #4 от "ясни сте ми":

    В Герция е гадно, бирата скъпа, шишчетата без лук, мастика въбще няма само тяхното узо, пържола въбще няма само бифтеки, кебапчета няма само суджукаки и за капк на всичко водата у таверната безплатно.

    14:02 16.06.2026

  • 13 Дада

    19 2 Отговор
    Да не забравите да си слагате маски на плажа и специални термо чаршафи в аптечките, че много лошо. Най-добре не ходете в Гърция, а си стойте на закъсалото мутроморие, че няма пари за заплати на узбеките и пакистанците, а украинците не трябва да чакат да ги обслужат безплатно.

    14:03 16.06.2026

  • 14 ГМО риба

    7 4 Отговор
    Рибата е открита през 1789 г в Индийския и Тхия океан.
    За първи път е идентифицирана като инвазивен вид в Средиземно море през 2003 г.
    Случайност? Не мисля...

    14:08 16.06.2026

  • 15 ха, ха, ха...

    20 4 Отговор
    Елате на българското Черноморие, в тази помия не идват никакви нови токсични обитатели. Нвсякъде са само старите кожодери.

    14:09 16.06.2026

  • 16 Реалист

    21 2 Отговор
    Споко. Като се опоска БеГе хотелиерството на бетономорието, поради липса на туристи,
    до година ще пишат, че има и големи бели акули в Гърция.....

    Коментиран от #22

    14:18 16.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 си пън

    6 3 Отговор
    ганчо нищо не може го върне от бленуваните чужди дестинации,кат зомбирани тичат и нищо ги не интересува,само да са извън българия

    Коментиран от #20

    14:26 16.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пурко

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "си пън":

    Прав си, Си Пън. Колкото е възможно по-далеч от тази кочина, наречена БеГе!!!

    14:32 16.06.2026

  • 21 Брадат

    2 0 Отговор
    Бисмиллях!

    Каямат настъпи, портите на ада се отварят за грешниците и ужасните твари плъзнаха по земята.

    Покайте се!

    14:34 16.06.2026

  • 22 Милен

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Реалист":

    Е па то май имаше клипче с такава нейде из Средиземно море, не съм сигурен дали не беше в гръцко.

    Коментиран от #23

    14:44 16.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Петя

    0 0 Отговор
    Върнах се в неделя от Гърция-нищо такова не се случи,плашат да ходим на нашето море-безплатно шоу с дронове,химия от войната и т.н.-никога..............

    15:02 16.06.2026

  • 25 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    То пък защото някой се засилил да ходи на море в Гърция ,добре че се намират някой българи така както чета коментари също румънци и мигранти украинци за тях безплатно .Има къде по хубави места в Европа - Майорка,Ибиза,Сен Тропе,апартамент на окена имам без пари да ми подари някой почивка за Гърция няма си заубя времето да отида .

    15:04 16.06.2026

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