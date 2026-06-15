Лавров: Русия е ангажирана с предложенията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна

Русия е ангажирана с предложенията на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите му Москва очаква допълнителна информация относно начина, по който на практика ще бъдат приложени мирните споразумения, основани на американските предложения. Лавров подчерта, че руската страна следи внимателно развитието на преговорния процес.

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Кремъл съобщи, че американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които участват в посредническите усилия на САЩ за прекратяване на конфликта, се очаква да посетят Русия отново в близко време.

Лавров коментира още, че европейските държави се опитват да се включат като посредници, но според него грешат, ако смятат, че Русия губи конфликта или че могат да поставят ултиматуми на Москва.

Изявленията идват на фона на продължаващите дипломатически усилия за търсене на решение на войната в Украйна, в които ключова роля играят САЩ и международни посредници.