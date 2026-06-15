Лавров: Русия е ангажирана с предложенията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна

Русия е ангажирана с предложенията на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
По думите му Москва очаква допълнителна информация относно начина, по който на практика ще бъдат приложени мирните споразумения, основани на американските предложения. Лавров подчерта, че руската страна следи внимателно развитието на преговорния процес.
Кремъл съобщи, че американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които участват в посредническите усилия на САЩ за прекратяване на конфликта, се очаква да посетят Русия отново в близко време.
Лавров коментира още, че европейските държави се опитват да се включат като посредници, но според него грешат, ако смятат, че Русия губи конфликта или че могат да поставят ултиматуми на Москва.
Изявленията идват на фона на продължаващите дипломатически усилия за търсене на решение на войната в Украйна, в които ключова роля играят САЩ и международни посредници.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #42, #49
14:26 15.06.2026
2 ФАКТ
14:27 15.06.2026
3 В Киев за три дни
14:28 15.06.2026
4 🎖️🎖️🎖️
14:29 15.06.2026
5 Чий Крим бе?
14:29 15.06.2026
6 Кривоверен алкаш
14:30 15.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Макробиолог
Коментиран от #30
14:32 15.06.2026
9 дъртия кон да търси дълбок бункер
Коментиран от #15
14:33 15.06.2026
10 хаха🤣
14:33 15.06.2026
11 1945
14:34 15.06.2026
12 Архимандрисандрит Бибиян
14:34 15.06.2026
13 първо оттук да ги махнат и прекратят урк
При опит да бъде извършена проверка и да му бъдат поискани документи за самоличност, той е отказал да ги предостави, държал се е агресивно и е ударил по скулата един от полицейските служители.
Мъжът е задържан и отведен в районното управление, където е установена самоличността му – 26-годишен украинец с адрес във Варна и статут на чужденец с временна закрила.
При последвалата проверка на багажа му са открити два плика със суха зелена листна маса с общо тегло 11 грама. Полевият наркотест е реагирал на марихуана.
Мъжът е настанен за лечение в болнично заведение
Коментиран от #17
14:35 15.06.2026
14 руската мечка
Коментиран от #22
14:35 15.06.2026
15 1945
До коментар #9 от "дъртия кон да търси дълбок бункер":показаха ли Мочтаба жив
14:36 15.06.2026
16 хе хе
Коментиран от #19
14:36 15.06.2026
17 първо оттук
До коментар #13 от "първо оттук да ги махнат и прекратят урк":да махнат руските наркомани, че не само използват но и разпространяват
14:37 15.06.2026
18 Многоходовото
14:38 15.06.2026
19 И в момента пренася
До коментар #16 от "хе хе":заводите от Славянск и Краматорск.
За всеки случай щото не се знае...
14:38 15.06.2026
20 Добри новини
"Сега бандеровците могат да кажат "Ние още нищо не сме започнали". На тях тепърва им идва силата".
14:38 15.06.2026
21 Летец Пешеходец
Коментиран от #23
14:38 15.06.2026
22 Стига си хабил
До коментар #14 от "руската мечка":кислорода на други полезни същества, малоумник.
14:39 15.06.2026
23 1945
До коментар #21 от "Летец Пешеходец":в Крим положението е хуманитарна криза
Коментиран от #27
14:39 15.06.2026
24 Хахахаха
14:44 15.06.2026
25 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
Врете в ада руска сган, фашисти и нацисти в едно!
Коментиран от #44
14:45 15.06.2026
26 И Киев е Руски
14:45 15.06.2026
27 Летец Пешеходец
До коментар #23 от "1945":Обръчът се затяга безмилостно. Скоро и пиле няма да може да прехвръкне.
14:45 15.06.2026
28 Ха-ха
Коментиран от #31
14:46 15.06.2026
29 оня с коня
14:46 15.06.2026
30 Хахахаха
До коментар #8 от "Макробиолог":Както се вижда, рашата вече не владее Крим. Нямат контрол над него.
14:46 15.06.2026
31 И Киев е Руски
До коментар #28 от "Ха-ха":Искай шнорхела от май...к.си
Коментиран от #32, #33
14:47 15.06.2026
32 Така ли бе?
До коментар #31 от "И Киев е Руски":ла йно?
14:51 15.06.2026
33 хаха🤣
До коментар #31 от "И Киев е Руски":остави шнорхелите, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел🤣
14:52 15.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Един
14:52 15.06.2026
36 И Киев е Руски
Коментиран от #40, #43
14:53 15.06.2026
37 Криза удря Русия.
14:53 15.06.2026
38 Другарю кон
14:54 15.06.2026
39 време за море
14:55 15.06.2026
40 Копейкотрошач
До коментар #36 от "И Киев е Руски":Теслата!
14:57 15.06.2026
41 Летец Пешеходец
14:58 15.06.2026
42 Европеец
До коментар #1 от "Путин":Абе сигурно си прав, но унижението на Русия е голямо ..... Дали от възрастта или заради внуците либералния Путин зачеркна за четири години всичко което беше градил 20 години..... Нищо от целите на специалната военна операция не е постигнато, а напротив загубиха много.... Пета година как се мота в донецка област, Константиновка ще падне сигурно в края на годината, ама следват бункерите Краматорск и Славянск ще паднат и те след година или две и какво от това... Разчитат на договореното в Аляска (Какво е само те си знаят), но Запорожие и Херсон ще си останат по линията на съприкосновение, а за Одеса въобще не става дума...... След време руските историци ще спорят за ролята на Путин и ще го слагат до грешниците Горбачов и Елцин.....
14:58 15.06.2026
43 666
До коментар #36 от "И Киев е Руски":Марш от тука бе, трол смотан. Никой не ти обръща внимание.
15:00 15.06.2026
44 алооу
До коментар #25 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":Ти разбра ли какво е станало? Какво и къде е паднало.
15:00 15.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Роко
15:02 15.06.2026
47 Владимир Путин, президент
15:02 15.06.2026
48 Конска му работа
15:18 15.06.2026
49 Българин
До коментар #1 от "Путин":Руската опършавяла , беззъба мечка ще танцува казачок на гореща ламарина под звуците на Янки Дудъл 🤣🤣🤣🤣🤣
15:20 15.06.2026
50 Жокеят
16:03 15.06.2026