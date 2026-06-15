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Лавров: Русия е ангажирана с предложенията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Лавров: Русия е ангажирана с предложенията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна

15 Юни, 2026 14:25 1 447 50

  • сергей лавров-
  • сащ-
  • война-
  • украйна-
  • прекратяване на войната

Москва очаква яснота за прилагането на американските мирни инициативи, докато европейските посреднически усилия остават спорни

Лавров: Русия е ангажирана с предложенията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е ангажирана с предложенията на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите му Москва очаква допълнителна информация относно начина, по който на практика ще бъдат приложени мирните споразумения, основани на американските предложения. Лавров подчерта, че руската страна следи внимателно развитието на преговорния процес.

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Кремъл съобщи, че американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които участват в посредническите усилия на САЩ за прекратяване на конфликта, се очаква да посетят Русия отново в близко време.

Лавров коментира още, че европейските държави се опитват да се включат като посредници, но според него грешат, ако смятат, че Русия губи конфликта или че могат да поставят ултиматуми на Москва.

Изявленията идват на фона на продължаващите дипломатически усилия за търсене на решение на войната в Украйна, в които ключова роля играят САЩ и международни посредници.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    30 7 Отговор
    Слушаме сащ, защото са началници. А ние - милиционери АХАХАХА

    Коментиран от #42, #49

    14:26 15.06.2026

  • 2 ФАКТ

    28 7 Отговор
    Оставка на най-голямата излагация и недоразумние във Вселената - Хаяско

    14:27 15.06.2026

  • 3 В Киев за три дни

    28 8 Отговор
    Руската мечка ще играе казачок с американски такт иначе ще играе тоягата!!!

    14:28 15.06.2026

  • 4 🎖️🎖️🎖️

    12 27 Отговор
    Ако спре войната, Зеления няма да има повече милиарди за крадене.

    14:29 15.06.2026

  • 5 Чий Крим бе?

    19 6 Отговор
    Дърт КОНдом.

    14:29 15.06.2026

  • 6 Кривоверен алкаш

    20 5 Отговор
    Условията са ясни,всички да направят отстъпки но не и Крепостная...

    14:30 15.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Макробиолог

    9 19 Отговор
    Крим е на тоя който го владее.

    Коментиран от #30

    14:32 15.06.2026

  • 9 дъртия кон да търси дълбок бункер

    18 7 Отговор
    Преговорите ще бъдат като с аятолаха.

    Коментиран от #15

    14:33 15.06.2026

  • 10 хаха🤣

    20 6 Отговор
    Кон бе, кон...не сте ли виждали🤣

    14:33 15.06.2026

  • 11 1945

    19 8 Отговор
    руснаците се провалиха и накрая клекнаха

    14:34 15.06.2026

  • 12 Архимандрисандрит Бибиян

    16 4 Отговор
    Анкориж скъса веригата и ойде при крайцеро да си играят!

    14:34 15.06.2026

  • 13 първо оттук да ги махнат и прекратят урк

    4 16 Отговор
    По данни, събрани от служителите на реда, преди пристигането им мъжът е счупил с юмруци предното панорамно стъкло на лек автомобил и е ударил водача му.

    При опит да бъде извършена проверка и да му бъдат поискани документи за самоличност, той е отказал да ги предостави, държал се е агресивно и е ударил по скулата един от полицейските служители.

    Мъжът е задържан и отведен в районното управление, където е установена самоличността му – 26-годишен украинец с адрес във Варна и статут на чужденец с временна закрила.

    При последвалата проверка на багажа му са открити два плика със суха зелена листна маса с общо тегло 11 грама. Полевият наркотест е реагирал на марихуана.

    Мъжът е настанен за лечение в болнично заведение

    Коментиран от #17

    14:35 15.06.2026

  • 14 руската мечка

    16 5 Отговор
    ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #22

    14:35 15.06.2026

  • 15 1945

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "дъртия кон да търси дълбок бункер":

    показаха ли Мочтаба жив

    14:36 15.06.2026

  • 16 хе хе

    17 6 Отговор
    Зеленски и украинците удивиха света. Част от паричните помощи за Украйна са използвани за организация на нови военни пройзводства в Украйна и в момента пройзвеждат около 50% над необходимото им оръжие, което страната вече изнася за трети страни. Украйна вече не зависи от чужди оръжия, а си пройзвежда 90% от необходимото сама. И и остава за износ.

    Коментиран от #19

    14:36 15.06.2026

  • 17 първо оттук

    15 4 Отговор

    До коментар #13 от "първо оттук да ги махнат и прекратят урк":

    да махнат руските наркомани, че не само използват но и разпространяват

    14:37 15.06.2026

  • 18 Многоходовото

    13 5 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    14:38 15.06.2026

  • 19 И в момента пренася

    4 11 Отговор

    До коментар #16 от "хе хе":

    заводите от Славянск и Краматорск.
    За всеки случай щото не се знае...

    14:38 15.06.2026

  • 20 Добри новини

    16 1 Отговор
    Военните блогъри Максим Калашников и Святослав Голиков заявиха, че Украйна поема инициативата на бойното поле, а Русия не може да направи нищо по въпроса. При това ситуацията в икономиката става все по-тежка и ако войната не бъде спряна, предстои нещо страшно…
    "Сега бандеровците могат да кажат "Ние още нищо не сме започнали". На тях тепърва им идва силата".

    14:38 15.06.2026

  • 21 Летец Пешеходец

    19 2 Отговор
    Бензина стана 3 евро в Русия и го дават само с купони. След месец, ще са съвсем "готови". "Предложенията" на САЩ за Украйна, отдавна не са актуални. И да не им се иска, ЕС ще участва в преговорите. В противен случай, войната ще продължи, докато руската икономика съвсем се скапе.

    Коментиран от #23

    14:38 15.06.2026

  • 22 Стига си хабил

    2 12 Отговор

    До коментар #14 от "руската мечка":

    кислорода на други полезни същества, малоумник.

    14:39 15.06.2026

  • 23 1945

    16 1 Отговор

    До коментар #21 от "Летец Пешеходец":

    в Крим положението е хуманитарна криза

    Коментиран от #27

    14:39 15.06.2026

  • 24 Хахахаха

    11 3 Отговор
    Тръмп - За мирните споразумения, трябва да се изнесете от Украйна!

    14:44 15.06.2026

  • 25 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    14 3 Отговор
    Само Антихрист може да удари свято място от 11 ти век!
    Врете в ада руска сган, фашисти и нацисти в едно!

    Коментиран от #44

    14:45 15.06.2026

  • 26 И Киев е Руски

    3 14 Отговор
    Стотината останали укро сви..не ще търсят спасителен Путин

    14:45 15.06.2026

  • 27 Летец Пешеходец

    10 1 Отговор

    До коментар #23 от "1945":

    Обръчът се затяга безмилостно. Скоро и пиле няма да може да прехвръкне.

    14:45 15.06.2026

  • 28 Ха-ха

    14 2 Отговор
    Русийката е ангажирана, защото е под вода. Бълбук-бълбук.!

    Коментиран от #31

    14:46 15.06.2026

  • 29 оня с коня

    14 0 Отговор
    НЕ МОЖЕ Тръмп да споразумява Украйна и Русия,след като загърби Украинците- това е все едно с чужда ЕВРОПЕЙСКА пита помен да прави.И е казано:"който плаща,той поръчва музиката",а плаща ЕВРОПА!

    14:46 15.06.2026

  • 30 Хахахаха

    15 1 Отговор

    До коментар #8 от "Макробиолог":

    Както се вижда, рашата вече не владее Крим. Нямат контрол над него.

    14:46 15.06.2026

  • 31 И Киев е Руски

    2 11 Отговор

    До коментар #28 от "Ха-ха":

    Искай шнорхела от май...к.си

    Коментиран от #32, #33

    14:47 15.06.2026

  • 32 Така ли бе?

    12 2 Отговор

    До коментар #31 от "И Киев е Руски":

    ла йно?

    14:51 15.06.2026

  • 33 хаха🤣

    13 1 Отговор

    До коментар #31 от "И Киев е Руски":

    остави шнорхелите, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел🤣

    14:52 15.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Един

    7 1 Отговор
    Дано да не са поредните руски алабализми за печелене на време и компрометиране на Украйна.

    14:52 15.06.2026

  • 36 И Киев е Руски

    2 10 Отговор
    Коментиращите във ф.к ти са стигнали нивото на DВ: плевел

    Коментиран от #40, #43

    14:53 15.06.2026

  • 37 Криза удря Русия.

    10 1 Отговор
    Путин е наредил да се съкратят всички разходи, освен военните. Правителствени служители са информирали руския президент Владимир Путин, че Русия вече не може да си позволи разходи за война с Украйна. А извеждането на руската икономика от това сложно военно състояние ще бъде изключително трудно и опасно. От друга страна спирането на войната също е опасно за Русия, спирането на военното производство може да доведе до тотален колапс по цялата производствена верига и фалит на военните заводи и свързаните фирми. През 2025г. Русия предприе голямо увеличение на данъците, но това не доведе до осезаем ефект.

    14:53 15.06.2026

  • 38 Другарю кон

    11 0 Отговор
    Зеленски отправи предупреждение към Путлето да си пази здравето.Повече предупреждения няма да има.

    14:54 15.06.2026

  • 39 време за море

    11 0 Отговор
    Москва пуска редовни полети до Северна Корея, за да имат руснаците къде да почиват. Полетите между Москва и Пхенян, извършвани от руската авиокомпания Nordwind Airlines, първоначално бяха само веднъж месечно, но сега се изпълняват всяка седмица. Все повече руснаци избират да отидат на море в Северна Корея, поради липса на други алтернативи.

    14:55 15.06.2026

  • 40 Копейкотрошач

    8 0 Отговор

    До коментар #36 от "И Киев е Руски":

    Теслата!

    14:57 15.06.2026

  • 41 Летец Пешеходец

    8 0 Отговор
    Бруталната криза с бензина в Русия, причинена от систематичните украински удари, както и рязкото спадане на цените на петрола, след обявеното мирно споразумение между САЩ и Иран, ще направи тези сибирско-азиатски дегенерати "по сговорчиви". Нещата в Русия отиват към "Велика Октомврийска". Режимът се клати под икономическият натиск, а също и поради центробежните сили в него самият. Различните фракции вече се подготвят за "последен бой"- кой ще седне на трона, след като Путин го "пенсионират" и се спомине "скоропостижна".

    14:58 15.06.2026

  • 42 Европеец

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Абе сигурно си прав, но унижението на Русия е голямо ..... Дали от възрастта или заради внуците либералния Путин зачеркна за четири години всичко което беше градил 20 години..... Нищо от целите на специалната военна операция не е постигнато, а напротив загубиха много.... Пета година как се мота в донецка област, Константиновка ще падне сигурно в края на годината, ама следват бункерите Краматорск и Славянск ще паднат и те след година или две и какво от това... Разчитат на договореното в Аляска (Какво е само те си знаят), но Запорожие и Херсон ще си останат по линията на съприкосновение, а за Одеса въобще не става дума...... След време руските историци ще спорят за ролята на Путин и ще го слагат до грешниците Горбачов и Елцин.....

    14:58 15.06.2026

  • 43 666

    7 0 Отговор

    До коментар #36 от "И Киев е Руски":

    Марш от тука бе, трол смотан. Никой не ти обръща внимание.

    15:00 15.06.2026

  • 44 алооу

    0 5 Отговор

    До коментар #25 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    Ти разбра ли какво е станало? Какво и къде е паднало.

    15:00 15.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Роко

    9 0 Отговор
    А коня друга песен взе да цвили

    15:02 15.06.2026

  • 47 Владимир Путин, президент

    10 0 Отговор
    Русия е една шитттня 😄😄☝️

    15:02 15.06.2026

  • 48 Конска му работа

    7 0 Отговор
    Не "войната" а СВО , както я нарича Пиг.мея.

    15:18 15.06.2026

  • 49 Българин

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Руската опършавяла , беззъба мечка ще танцува казачок на гореща ламарина под звуците на Янки Дудъл 🤣🤣🤣🤣🤣

    15:20 15.06.2026

  • 50 Жокеят

    1 0 Отговор
    Дъртият катър още не вдява, че САЩ вече нямат думата за бъдещето на Украйна.

    16:03 15.06.2026

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