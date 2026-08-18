Техеран: Спечелихме и войната, и дипломацията! Израел е пречката пред сделката със САЩ

Иран е настоял да продължи войната със Съединените щати, за да принуди Вашингтон да се съгласи на прекратяване на огъня при своите условия. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи по време на конференция с ирански преподаватели, съобщава "Джерусалем пост".

"Ние бяхме тези, които отказаха прекратяването на огъня и продължихме войната, докато не стигнахме до момент, в който те [САЩ] се съгласиха на прекратяване на огъня и преговори при условията на Иран", подчерта той.

"Сражавахме се със сила и преговаряхме със сила и спечелихме войната, а също така спечелихме и дипломацията", добави Арагчи.

По негови думи "иранският народ се изправи срещу това, което се смяташе за най-голямата военна сила в света, подкрепяна и подпомагана от повечето западни държави, както и от няколко други страни в региона и извън него".

Арагчи заяви, че "тези, които се опитаха да наложат безусловна капитулация на Иран, само няколко дни след началото на войната молеха за преговори".

По негови думи Израел саботира меморандума за разбирателство между Техеран и Вашингтон и усилията за постигане на споразумение.

"Най-големият противник и най-голямата пречка пред прилагането на меморандума за разбирателство беше и остава ционисткият режим. Те направиха всичко възможно, за да предотвратят постигането на такова разбирателство, направиха всичко възможно то да се провали и направиха всичко възможно да не бъде приложено - и продължават да полагат такива усилия", отбеляза Арагчи.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да развее "белия флаг на капитулацията" и че няма определен график и "не бърза" да постигне споразумение.

"Иранците са добри играчи на покер, но умират", отбеляза американският лидер.

Той предупреди също, че "ако Оман ни се изпречи на пътя" по въпроса за американския контрол върху Ормузкия проток, "ще го бомбардираме до дупка".

По отношение на американските боеприпаси, използвани срещу Иран, Тръмп заяви, че това, което досега е било използвано срещу страната, "не е нищо особено".