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Техеран: Спечелихме и войната, и дипломацията! Израел е пречката пред сделката със САЩ
  Тема: Иранската криза

Техеран: Спечелихме и войната, и дипломацията! Израел е пречката пред сделката със САЩ

18 Август, 2026 12:18 709 5

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Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да развее белия флаг на капитулацията и че няма определен график и че не бърза да постигне споразумение

Техеран: Спечелихме и войната, и дипломацията! Израел е пречката пред сделката със САЩ - 1
Снимка: Shutterstock
Jerusalem Post Jerusalem Post

Иран е настоял да продължи войната със Съединените щати, за да принуди Вашингтон да се съгласи на прекратяване на огъня при своите условия. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи по време на конференция с ирански преподаватели, съобщава "Джерусалем пост".

"Ние бяхме тези, които отказаха прекратяването на огъня и продължихме войната, докато не стигнахме до момент, в който те [САЩ] се съгласиха на прекратяване на огъня и преговори при условията на Иран", подчерта той.

"Сражавахме се със сила и преговаряхме със сила и спечелихме войната, а също така спечелихме и дипломацията", добави Арагчи.

По негови думи "иранският народ се изправи срещу това, което се смяташе за най-голямата военна сила в света, подкрепяна и подпомагана от повечето западни държави, както и от няколко други страни в региона и извън него".

Арагчи заяви, че "тези, които се опитаха да наложат безусловна капитулация на Иран, само няколко дни след началото на войната молеха за преговори".

По негови думи Израел саботира меморандума за разбирателство между Техеран и Вашингтон и усилията за постигане на споразумение.

"Най-големият противник и най-голямата пречка пред прилагането на меморандума за разбирателство беше и остава ционисткият режим. Те направиха всичко възможно, за да предотвратят постигането на такова разбирателство, направиха всичко възможно то да се провали и направиха всичко възможно да не бъде приложено - и продължават да полагат такива усилия", отбеляза Арагчи.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да развее "белия флаг на капитулацията" и че няма определен график и "не бърза" да постигне споразумение.

"Иранците са добри играчи на покер, но умират", отбеляза американският лидер.

Той предупреди също, че "ако Оман ни се изпречи на пътя" по въпроса за американския контрол върху Ормузкия проток, "ще го бомбардираме до дупка".

По отношение на американските боеприпаси, използвани срещу Иран, Тръмп заяви, че това, което досега е било използвано срещу страната, "не е нищо особено".


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 5 Отговор
    ей , копейзаж!! стига сте броили дроновете по втарая мечка в мире! слагайте червените минижупи и да ви води батко при едни иранци на морето-нали го харесвате?!аре , че лятото приключва , излезте от мазето на слънце , малко

    12:20 18.08.2026

  • 2 Софето

    8 2 Отговор
    Тея са болни

    12:21 18.08.2026

  • 3 хе хе

    5 4 Отговор
    Скоро Иран ще има отново Шах. И той ще забрани Исляма още в Конституцията на страната.

    12:27 18.08.2026

  • 4 Да бе, да

    6 2 Отговор
    Спечелили. Нали уж те контролираха целия трафик и нямаха проблеми, а защо са толкова активни медийно тогава?

    12:30 18.08.2026

  • 5 Партиен Секретар

    3 0 Отговор
    Може и да "спечелят", след като Тръмп обяви Ормуз за Американска територия. В момента се подготвя нова офанзива срещу Иран.

    12:36 18.08.2026

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