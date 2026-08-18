Тръмп: САЩ и Иран не водят преговори, Ормузкият проток е отворен

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че между Вашингтон и Техеран в момента не се водят преговори и не са планирани такива, но подчерта, че Ормузкият проток е отворен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„В момента не се водят преговори, нито разговори с Ислямска република Иран, нито са планирани такива. Военноморската блокада продължава с пълна сила. Ормузкият проток е отворен и корабоплаването през него се извършва. Всички морски мини са премахнати или обезвредени“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.
Изявлението му противоречи на по-ранни думи на главния ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф, който заяви, че протокът ще остане затворен, докато САЩ не изпълнят условията на временното споразумение, сключено с Иран през юни.
Сред исканията на Техеран са прекратяване на американската блокада на иранските пристанища, отмяна на санкциите върху износа на петрол, освобождаване на замразените ирански активи и прекратяване на заплахите и военните действия на всички фронтове.
Междувременно американският пратеник за Близкия изток Джаред Къшнър, който е и зет на Тръмп, изрази оптимизъм относно дипломатическите усилия. Вчера той заяви пред Fox News, че разговорите между САЩ и представители на иранското правителство продължават.
„Не мога да навлизам в подробности, но ще кажа, че разговорите между правителството на САЩ и различни представители на иранското правителство вероятно са по-интензивни от когато и да било“, каза Къшнър.
На този фон високопоставен ирански представител заяви пред Ройтерс, че Иран ще премине към „изцяло настъпателна“ военна позиция, тъй като усилията за договаряне на трайно прекратяване на войната със САЩ са в застой.
На въпрос дали Вашингтон се стреми да удължи временното споразумение с Иран от юни, Тръмп отговори отрицателно.
Разминаването в публичните позиции на Вашингтон и Техеран подчертава нарастващото напрежение около Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световната търговия с петрол.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коста
18:57 18.08.2026
2 Склерозата е обявил
Коментиран от #4, #7
18:58 18.08.2026
3 Дончо е луд но затова е прав
Коментиран от #6
18:58 18.08.2026
4 Не вярвах ,но се оказа прав
До коментар #2 от "Склерозата е обявил":Доналд Тръмп заяви, че след приключване на операцията срещу Иран ще обяви Ормузкия проток за територия на САЩ:
„И след като завършим операцията срещу Иран, който вече претърпява много сериозно поражение, ще обявя Ормузкия проток за територия на САЩ. Това е по същество това, което правим. Имаме блокада. Никой кораб не може да премине, освен ако ние не го искаме.“
18:59 18.08.2026
5 Пустиня(к)
19:00 18.08.2026
6 Феникс
До коментар #3 от "Дончо е луд но затова е прав":Еми той и преди войната на евреите и сащ срещу Иран си беше отворен бе, пухче нежничко и крехко!
Коментиран от #9
19:01 18.08.2026
7 Каза за 51 щат
До коментар #2 от "Склерозата е обявил":Вече бил Ормузкия проток. А който пречи все едно напада Американска територия и ще хвърлял напалм върху тях
19:01 18.08.2026
8 Тик-Ток
19:01 18.08.2026
9 Ама беше отворен за всички cкопен пухчо
До коментар #6 от "Феникс":А сега за Иран не е отворен
19:01 18.08.2026
10 Ха сега де идвам
19:02 18.08.2026
11 Симо
Коментиран от #22
19:02 18.08.2026
12 Тръмп
Коментиран от #15
19:03 18.08.2026
13 гост
Не е ясно защо преговорите с ОАЕ може да са зациклили. Една възможна причина е, че притежаването на С-400 от емирствата би им попречило да закупят свои собствени F-35. Турция може да унищожи ПВО системата
Ако Турция не може да продаде своята система С-400 на ОАЕ или да я деактивира, остава и възможността да я унищожи.
„Има няколко варианта за решаване на този проблем и мисля, че турците искат да го решат“, казва американски представител
Коментиран от #19, #25
19:04 18.08.2026
14 Протокът в отворен
19:05 18.08.2026
15 Бе то и
До коментар #12 от "Тръмп":на Иисус се направи той преди време, но какво от това.
19:05 18.08.2026
16 Делириум
19:05 18.08.2026
17 Да да
19:06 18.08.2026
18 Гошката
19:06 18.08.2026
19 Ами системата
До коментар #13 от "гост":си свърши работата. Преди 2-3 месеца ако не се лъжа, турците представиха разработка на своя ракета. Въпросът е откъде взеха част от технологията? Мисля че на всички е ясно.
Коментиран от #20
19:09 18.08.2026
20 гост
До коментар #19 от "Ами системата":Турците имат достатъчно акъл за да НЕ копират руски боклуци , което може да им докара само проблеми в бъдеще !! И за какво , като гледат колко могат срещу Украйна и как украинците ги изпаряват с евтини дронове , хахха !!
19:21 18.08.2026
21 Ами
до такова дередже че сами да си приказват :)
19:22 18.08.2026
22 Гост
До коментар #11 от "Симо":Е малко остава гледай кво става на междинните избори … след рижавия републиканците скоро няма да имат президент ..
19:23 18.08.2026
23 Нов
19:24 18.08.2026
24 Ганьо
19:31 18.08.2026
25 Ами
До коментар #13 от "гост":Четеш глупости и пишеш простотии.
Индия, Алжир и Иран са готови веднага да купят С 400.
Официално бе оповестено, че дори са отправили запитване
към Русия за турските, ако Турция реши да ги връща на Русия.
Относно F 35, дори американските пилоти казват че е пълен боклук.
Коментиран от #27
19:36 18.08.2026
26 Тръмп:
19:36 18.08.2026
27 гост
До коментар #25 от "Ами":Ами не знам какво били готови , ама Индия преди десетина дена обяви ОФИЦИАЛЕН ОТКАЗ от Су 57 , ЗАВИНАГИ !!! Даже след като Раша и предложи пълен трансфер на производството в Индия !!!! Или и това не си чул ?? Хахахаха !! Щото слушаш само ТАСС и Известия сигурно , хахаха !!! Ама щяла да купува руски кюнци и то от Турция , що не може да си ги купи от Раша сигурно ?? Или това са само розовите ти мечти , най-вероятно !! И какво ще сваля с тях , китайските изтребители , хахаха !!
19:49 18.08.2026
28 Kaлпазанин
19:55 18.08.2026