Тръмп: САЩ и Иран не водят преговори, Ормузкият проток е отворен

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че между Вашингтон и Техеран в момента не се водят преговори и не са планирани такива, но подчерта, че Ормузкият проток е отворен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„В момента не се водят преговори, нито разговори с Ислямска република Иран, нито са планирани такива. Военноморската блокада продължава с пълна сила. Ормузкият проток е отворен и корабоплаването през него се извършва. Всички морски мини са премахнати или обезвредени“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Изявлението му противоречи на по-ранни думи на главния ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф, който заяви, че протокът ще остане затворен, докато САЩ не изпълнят условията на временното споразумение, сключено с Иран през юни.

Сред исканията на Техеран са прекратяване на американската блокада на иранските пристанища, отмяна на санкциите върху износа на петрол, освобождаване на замразените ирански активи и прекратяване на заплахите и военните действия на всички фронтове.

Междувременно американският пратеник за Близкия изток Джаред Къшнър, който е и зет на Тръмп, изрази оптимизъм относно дипломатическите усилия. Вчера той заяви пред Fox News, че разговорите между САЩ и представители на иранското правителство продължават.

„Не мога да навлизам в подробности, но ще кажа, че разговорите между правителството на САЩ и различни представители на иранското правителство вероятно са по-интензивни от когато и да било“, каза Къшнър.

На този фон високопоставен ирански представител заяви пред Ройтерс, че Иран ще премине към „изцяло настъпателна“ военна позиция, тъй като усилията за договаряне на трайно прекратяване на войната със САЩ са в застой.

На въпрос дали Вашингтон се стреми да удължи временното споразумение с Иран от юни, Тръмп отговори отрицателно.

Разминаването в публичните позиции на Вашингтон и Техеран подчертава нарастващото напрежение около Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световната търговия с петрол.