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Тръмп: САЩ и Иран не водят преговори, Ормузкият проток е отворен

Тръмп: САЩ и Иран не водят преговори, Ормузкият проток е отворен

18 Август, 2026 18:54 1 021 28

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  • сащ

Техеран твърди, че протокът ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни поставените условия; Къшнър обаче заяви, че разговорите продължават

Тръмп: САЩ и Иран не водят преговори, Ормузкият проток е отворен - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че между Вашингтон и Техеран в момента не се водят преговори и не са планирани такива, но подчерта, че Ормузкият проток е отворен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„В момента не се водят преговори, нито разговори с Ислямска република Иран, нито са планирани такива. Военноморската блокада продължава с пълна сила. Ормузкият проток е отворен и корабоплаването през него се извършва. Всички морски мини са премахнати или обезвредени“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Изявлението му противоречи на по-ранни думи на главния ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф, който заяви, че протокът ще остане затворен, докато САЩ не изпълнят условията на временното споразумение, сключено с Иран през юни.

Сред исканията на Техеран са прекратяване на американската блокада на иранските пристанища, отмяна на санкциите върху износа на петрол, освобождаване на замразените ирански активи и прекратяване на заплахите и военните действия на всички фронтове.

Междувременно американският пратеник за Близкия изток Джаред Къшнър, който е и зет на Тръмп, изрази оптимизъм относно дипломатическите усилия. Вчера той заяви пред Fox News, че разговорите между САЩ и представители на иранското правителство продължават.

„Не мога да навлизам в подробности, но ще кажа, че разговорите между правителството на САЩ и различни представители на иранското правителство вероятно са по-интензивни от когато и да било“, каза Къшнър.

На този фон високопоставен ирански представител заяви пред Ройтерс, че Иран ще премине към „изцяло настъпателна“ военна позиция, тъй като усилията за договаряне на трайно прекратяване на войната със САЩ са в застой.

На въпрос дали Вашингтон се стреми да удължи временното споразумение с Иран от юни, Тръмп отговори отрицателно.

Разминаването в публичните позиции на Вашингтон и Техеран подчертава нарастващото напрежение около Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световната търговия с петрол.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    14 0 Отговор
    Аре ве, побързайте! Всички нови американци чакаме парче земя от Иран, Куба и Гренландия! Кво са моташ?

    18:57 18.08.2026

  • 2 Склерозата е обявил

    19 0 Отговор
    Ормузкия проток за американска територия.

    Коментиран от #4, #7

    18:58 18.08.2026

  • 3 Дончо е луд но затова е прав

    4 14 Отговор
    Отвори протока, преминават всички търговски кораби ,без тези на Иран които са блокирани в пристанищата

    Коментиран от #6

    18:58 18.08.2026

  • 4 Не вярвах ,но се оказа прав

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Склерозата е обявил":

    Доналд Тръмп заяви, че след приключване на операцията срещу Иран ще обяви Ормузкия проток за територия на САЩ:

    „И след като завършим операцията срещу Иран, който вече претърпява много сериозно поражение, ще обявя Ормузкия проток за територия на САЩ. Това е по същество това, което правим. Имаме блокада. Никой кораб не може да премине, освен ако ние не го искаме.“

    18:59 18.08.2026

  • 5 Пустиня(к)

    18 0 Отговор
    Тия па, персите, кво дират у американски води?🤣

    19:00 18.08.2026

  • 6 Феникс

    13 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дончо е луд но затова е прав":

    Еми той и преди войната на евреите и сащ срещу Иран си беше отворен бе, пухче нежничко и крехко!

    Коментиран от #9

    19:01 18.08.2026

  • 7 Каза за 51 щат

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Склерозата е обявил":

    Вече бил Ормузкия проток. А който пречи все едно напада Американска територия и ще хвърлял напалм върху тях

    19:01 18.08.2026

  • 8 Тик-Ток

    14 0 Отговор
    И Дони Епщайн пуши от тревата на Зеления наркоман

    19:01 18.08.2026

  • 9 Ама беше отворен за всички cкопен пухчо

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Феникс":

    А сега за Иран не е отворен

    19:01 18.08.2026

  • 10 Ха сега де идвам

    11 0 Отговор
    Отворен ли е или е затворен

    19:02 18.08.2026

  • 11 Симо

    13 2 Отговор
    С клоуни няма за какво да се преговаря! Иран трябва да държи твърда позиция, докато правителството на клоуна падне. Според последни данни, нарастванет на американският дълг е стигнал нова от осем милиарда (8 000 000 000) долара на ден!!!!! Недостиган до сега рекорд. Тежестта на това печатане, рано или късно ще смачка всяко правителство. Така че иранците са все в печеливша позиция. Само трябва да изчакат. А за мен, първи ред, пуканките и кърпичка да си бърша сълзите от смях.

    Коментиран от #22

    19:02 18.08.2026

  • 12 Тръмп

    8 1 Отговор
    Вече публикува карта, където Ормуз е заграден с кръг и отбелязан, като нова американска територия

    Коментиран от #15

    19:03 18.08.2026

  • 13 гост

    0 10 Отговор
    Турция може да унищожи "руския боклук" C-400, засега никой не иска да купи системата Плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп за продажба на изтребители F-35 на Турция остават в застой повече от месец след обявяването на потенциалната бъдеща сделка. Проблемът е изискването в американския закон за санкциите, според което Анкара трябва първо да се освободи от руската си система за противовъздушна отбрана С-400, за да получи достъп до самолетите F-35, за шест от които вече е заплатила, но които остават в Съединените щати.ОАЕ може да не иска С-400, за да купи свои собствени F-35
    Не е ясно защо преговорите с ОАЕ може да са зациклили. Една възможна причина е, че притежаването на С-400 от емирствата би им попречило да закупят свои собствени F-35. Турция може да унищожи ПВО системата
    Ако Турция не може да продаде своята система С-400 на ОАЕ или да я деактивира, остава и възможността да я унищожи.

    „Има няколко варианта за решаване на този проблем и мисля, че турците искат да го решат“, казва американски представител

    Коментиран от #19, #25

    19:04 18.08.2026

  • 14 Протокът в отворен

    8 0 Отговор
    само на влизане 🤣🤣

    19:05 18.08.2026

  • 15 Бе то и

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тръмп":

    на Иисус се направи той преди време, но какво от това.

    19:05 18.08.2026

  • 16 Делириум

    6 0 Отговор
    същински в овалния кабинет на капитолия.трудно му е да замаже глупостите,дето сътвори.искрено съчувствам на американците.като цяло не са лоши хора!

    19:05 18.08.2026

  • 17 Да да

    8 1 Отговор
    Боже пази света от ?!?!?! То беше Гренландия . Панамския канал . Иииии

    19:06 18.08.2026

  • 18 Гошката

    9 0 Отговор
    Ами пускай корабите,какво ги държиш наредени в строй :DD

    19:06 18.08.2026

  • 19 Ами системата

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    си свърши работата. Преди 2-3 месеца ако не се лъжа, турците представиха разработка на своя ракета. Въпросът е откъде взеха част от технологията? Мисля че на всички е ясно.

    Коментиран от #20

    19:09 18.08.2026

  • 20 гост

    1 6 Отговор

    До коментар #19 от "Ами системата":

    Турците имат достатъчно акъл за да НЕ копират руски боклуци , което може да им докара само проблеми в бъдеще !! И за какво , като гледат колко могат срещу Украйна и как украинците ги изпаряват с евтини дронове , хахха !!

    19:21 18.08.2026

  • 21 Ами

    5 0 Отговор
    Никога не съм вярвал, че ще докарат САЩ
    до такова дередже че сами да си приказват :)

    19:22 18.08.2026

  • 22 Гост

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Симо":

    Е малко остава гледай кво става на междинните избори … след рижавия републиканците скоро няма да имат президент ..

    19:23 18.08.2026

  • 23 Нов

    2 0 Отговор
    Ти кому к--а държиш там какво освобождаваш заради тебе палянго караме на 2евро навта

    19:24 18.08.2026

  • 24 Ганьо

    3 0 Отговор
    Този вече не подлежи на дресировка, показа на целия свят какъв голям балон са...

    19:31 18.08.2026

  • 25 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    Четеш глупости и пишеш простотии.
    Индия, Алжир и Иран са готови веднага да купят С 400.
    Официално бе оповестено, че дори са отправили запитване
    към Русия за турските, ако Турция реши да ги връща на Русия.
    Относно F 35, дори американските пилоти казват че е пълен боклук.

    Коментиран от #27

    19:36 18.08.2026

  • 26 Тръмп:

    3 0 Отговор
    Войната е мир. Свободата е робство. Невежеството е сила.

    19:36 18.08.2026

  • 27 гост

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    Ами не знам какво били готови , ама Индия преди десетина дена обяви ОФИЦИАЛЕН ОТКАЗ от Су 57 , ЗАВИНАГИ !!! Даже след като Раша и предложи пълен трансфер на производството в Индия !!!! Или и това не си чул ?? Хахахаха !! Щото слушаш само ТАСС и Известия сигурно , хахаха !!! Ама щяла да купува руски кюнци и то от Турция , що не може да си ги купи от Раша сигурно ?? Или това са само розовите ти мечти , най-вероятно !! И какво ще сваля с тях , китайските изтребители , хахаха !!

    19:49 18.08.2026

  • 28 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Хамерския клоун всяка вечер си ляга като победител ,и всяка сутрин се събужда нас@@@

    19:55 18.08.2026