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Кметът Собянин: Атаката тази нощ срещу руската столица е най-мащабната от 2 г. насам
  Тема: Украйна

Кметът Собянин: Атаката тази нощ срещу руската столица е най-мащабната от 2 г. насам

18 Август, 2026 10:18 1 333 74

  • москва-
  • сергей собянин-
  • русия-
  • украйна

До този момент най-масираната украинска атака срещу Москва и областта е била в нощта на 15 срещу 16 август тази година - тогава към столицата са летели 600 дрона, 201 от които са били свалени

Кметът Собянин: Атаката тази нощ срещу руската столица е най-мащабната от 2 г. насам - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украински дрон порази тази нощ склад на най-голямата руска компания за онлайн търговия "Уайлдберис", който се намира близо до столицата Москва, предаде Ройтерс, като се позова на публикация в приложението Телеграм на губернатора на Московска област Андрей Воробьов, пише БТА.

Ръководителят на местната власт добави, че е избухнал пожар, който е бил потушен.

Дронове са нанесли щети и по сгради, включително къщи, жилищни блокове, магазини и електроцентрали, заяви Воробьов.

Според постъпили досега информации са ранени най-малко трима души.

Същевременно нападението срещу района на Москва тази нощ е било най-мащабното от две години насам, заяви кметът Сергей Собянин.

Според неговата информация от снощи до 5:00 ч. тази сутрин местно време (също и българско) украинските сили са насочили срещу столицата и областта 620 дрона, като 180 от тях са унищожени.

"На местата на паднали отломки работят службите за извънредни ситуации", отбеляза кметът в официалния си канал в приложението "Макс", цитиран от ТАСС.

До този момент най-масираната украинска атака срещу Москва и областта е била в нощта на 15 срещу 16 август тази година - тогава към столицата са летели 600 дрона, 201 от които са били свалени.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фако

    21 10 Отговор
    Още нищо не сте видяли.

    Коментиран от #7, #58

    10:21 18.08.2026

  • 2 име

    20 21 Отговор
    Бандерите изтрелват по 1500 дрона на ден и успяват до ударят един- два склада. А руснаците изтреват по десетина ракети, щото носят по-голям заряд, и 70-80 дрона. Толкова за могъщото НАТюфско ПВО. Даже иранските и севернокорейски ракети го направиха за смях.

    Коментиран от #8, #42

    10:22 18.08.2026

  • 3 Бате Дончик МАГА🇺🇲

    18 9 Отговор
    Ако Владимир беше като Биби , досега всичко да е приключило.

    Коментиран от #13, #25, #60

    10:22 18.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Учуден

    21 6 Отговор
    А не прихванатите дронове къде отидоха?

    Коментиран от #15, #18

    10:23 18.08.2026

  • 6 Мишел

    9 16 Отговор
    Досега от хиляди украински дронове нито един не е достигнал до кръга, очертан от МКАД на десет километра от Кремъл.

    Коментиран от #12, #19

    10:23 18.08.2026

  • 7 така е

    18 14 Отговор

    До коментар #1 от "Фако":

    Най-якото предстои, когато ушанките почнат да думкат с 1000 дрона Oкpoпия. Не само ток и вода, ами слъне няма да видат цяла зима от криене в метрото и бомбоубежищата.

    Коментиран от #52

    10:24 18.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 име

    12 15 Отговор
    Магазините в Украйна са празни щото складовете са унищожени, няма ток, вода и парно. Целта е цивилното насиление да се изнася, щото наркомана сам си призна че не могат да ги пуснат, иначе руснаците щели да напредват много бързо. Само, че като направят необитаеми градовете, хората няма как да стоят на минус 20 в панелките. Това е целта на руснаците.

    10:26 18.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 жик-так

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    Последният път на 3 километра от Документирано.

    Коментиран от #21

    10:27 18.08.2026

  • 13 Едно е да искаш, друго е

    10 14 Отговор

    До коментар #3 от "Бате Дончик МАГА🇺🇲":

    да можеш, трето е да го направиш!

    Биби окупира Южен Ливан, Газа и Голаните- територия, превзета само с конвенционални средства.
    Биби бомбардира цял Иран, без да загуби нито един самолет.
    Биби е бивш парашутист от слец частите на Израел,

    Къде слагаш Путин до него?!

    Коментиран от #16, #37, #45

    10:27 18.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Грамофон свири, майка плаче

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "Учуден":

    2-3 към България, няколко в Румъния и един в Молдова 👍🤣

    10:27 18.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Петко

    13 13 Отговор
    Май ще получат подаръци от Фаб-9000 изделие. Едно такова унищожава цял квартал -честито на Киев и фашистката хунта!

    Коментиран от #48

    10:29 18.08.2026

  • 18 Квартал 95

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Учуден":

    Ами, другите си летят още към Москва.. Те са от по-бавните.

    10:29 18.08.2026

  • 19 Инна

    14 9 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    С изключение на Червения площад, а?

    То за това Парада беше на екран тая година!

    Догодина може изобщо да няма парад!

    Коментиран от #35

    10:30 18.08.2026

  • 20 Българин

    10 4 Отговор
    Путин го обясни много ясно! Просто на руснаците им е скучно и хората искат малко екшън!

    Коментиран от #51

    10:30 18.08.2026

  • 21 Мишел

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "жик-так":

    Само на приказки.

    10:34 18.08.2026

  • 22 хаирлия да е !

    11 5 Отговор
    снощи 600 довечера 1200 !

    10:36 18.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ужасТ

    9 4 Отговор
    Война стигнала в Масква.
    Скоро ще заговори и балистиката.

    10:39 18.08.2026

  • 25 По точно

    7 6 Отговор

    До коментар #3 от "Бате Дончик МАГА🇺🇲":

    Ако Зеленски беше като Биби, отдавна всичко да беше приключило.

    Коментиран от #26

    10:40 18.08.2026

  • 26 Те са си лика прилика

    6 5 Отговор

    До коментар #25 от "По точно":

    Фашисти и терористи. Само наркомана е и просяк!

    Коментиран от #40

    10:41 18.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Един минус от мен

    7 7 Отговор

    До коментар #28 от "Слава на ВСУ":

    за славене на фашизма в Украйна и мразене на България!

    Коментиран от #36

    10:43 18.08.2026

  • 32 Лиз ач евроатлантик

    0 4 Отговор

    До коментар #23 от "Неутрален":

    Не само неутртален,ами си и невеж,украинциъе също са съветска сган

    10:45 18.08.2026

  • 33 Оловен поздрав от ВСУ

    9 4 Отговор
    Лавров да се готви да подписва капитулацията.Безусловна.После към трапа!

    10:45 18.08.2026

  • 34 Уж ул кг ьд

    4 6 Отговор
    Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто настроение.За доброто настроение.

    Коментиран от #38

    10:47 18.08.2026

  • 35 Мишел

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Инна":

    Нямаше парад не че нещо е станало, а за да се избегне излишен риск.
    В Киев от десет дни не не са прехванали нито една от тридесетте, които им изпращат. Щом в Киев пропускат 100%, значи в цяла Украйна няма ПВО и ПРО.

    10:49 18.08.2026

  • 36 Град Козлодуй

    7 4 Отговор

    До коментар #31 от "Един минус от мен":

    Господине не сте прав изобщо.Кажете Слава на Украйна защото освобождава руският народ от фашизма свил гнездо в Кремъл.

    Коментиран от #39, #44

    10:49 18.08.2026

  • 37 Биби ако се беше родил

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Едно е да искаш, друго е":

    германец щеше да е заместник на Химлер.

    10:50 18.08.2026

  • 38 А теб кой

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Уж ул кг ьд":

    така те е натрепал?
    Като малък ли?
    И как си оцелял?

    10:52 18.08.2026

  • 39 Освободили са те

    3 3 Отговор

    До коментар #36 от "Град Козлодуй":

    теб от акъл, драги ми Смехурко.
    Много отдавна.

    10:53 18.08.2026

  • 40 койдазнай

    2 4 Отговор

    До коментар #26 от "Те са си лика прилика":

    От Сталин се учи. И оня е обикалял като цветарка, да моли за самолоети, артилерия, алуминий и какво ли не още. В честен бой, руснаците никога нямаше да победят Хитлер! Ама сталин се молил на евреите, за да си спаси кожата. Жуков след това казва: Ако не беше барута на американците, бяхме обречени!

    Коментиран от #47, #50, #53

    10:53 18.08.2026

  • 41 Анджо

    1 0 Отговор
    Време е да запалят московската гора и да видим как гори. Имат и паркове за тази цел. Много ще се кефя.

    10:54 18.08.2026

  • 42 Антирашист 2908

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Размечтал си се ! А иначе рашистите са си нагли по принцип!

    10:55 18.08.2026

  • 43 Слава на ВСУ

    1 3 Отговор
    Слава на освободителите на България от руско робство.

    10:55 18.08.2026

  • 44 Един минус от мен

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Град Козлодуй":

    за тролещият глу...славещ фашизма в Украйна и мразене на България!

    Коментиран от #55

    10:57 18.08.2026

  • 45 Боже

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Едно е да искаш, друго е":

    Боже,

    КОЛКО МЪКА ИМА ПО ТОЯ СВЯТ !!!

    Вземи си прибери вересиите с едноцифрено IQ ...

    10:57 18.08.2026

  • 46 гост

    1 0 Отговор
    Браво,нека да усетите поне 1...20 част от Вашите нападения в Украйна...

    10:59 18.08.2026

  • 47 Кой от какво се учи не ме интересува

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "койдазнай":

    Интересува мен, че един наркоман представител на фашизма в Украйна, проси и го ползват да се унищожава Европа!

    Коментиран от #54, #64

    10:59 18.08.2026

  • 48 Антирашист 2919

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Петко":

    Фашизма е в просия,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а мети за фашистките държави !

    11:00 18.08.2026

  • 49 Партиен Секретар

    3 0 Отговор
    От сега нататък ще е така. Банановата Република без банани, стана за смях. Целият Свят разбра,че не е никаква велика сила, а Фалирала Сибирско-Азиатска Кочина. Посещението на Зеленски в Сърбия , е ясен знак за това.

    11:01 18.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Антирашист 2919

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Който не го може не го може ,и след това оправдания разни !

    11:02 18.08.2026

  • 52 ами

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "така е":

    да - хахахах англичаните им дадоха 12 000 дрона - 12 дни по 1000 дрона на ден могат да изстрелват, после ако някой им даде нещо пак..война на заем

    Коментиран от #56

    11:02 18.08.2026

  • 53 Троленето пречи единствено на теб

    0 3 Отговор

    До коментар #40 от "койдазнай":

    На останалите показва колко е велика Русия, за да опрат в отчаянието си до някой глу.... да троли жално срещу нея.

    11:04 18.08.2026

  • 54 Путин гол до кръста на пони

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Кой от какво се учи не ме интересува":

    А...точно така номер 47! Зеленски унищожи Европа, а аз направих РуZZия велика! Кажи им на тия пр оZти задунайци!

    Коментиран от #57

    11:05 18.08.2026

  • 55 Антирашист 2920

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Един минус от мен":

    Не сте чели какво е фашизъм и какви са критериите за фашистка държава ! Четете !

    Коментиран от #59

    11:06 18.08.2026

  • 56 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "ами":

    През 2026 войната коренно се промени. В момента в Украйна има с около 150% свръхпройзводство на оръжия, които дори изнася за чужбина. Откакто Украйна сама си прави оръжията, вече никой партньор не и забранява да удря в Русия. Не ли?

    11:07 18.08.2026

  • 57 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Путин гол до кръста на пони":

    Ползват фашиста зеленски за унищожението на Европа И има глупаци да му се радват!

    Коментиран от #68

    11:07 18.08.2026

  • 58 Путин многоходовия

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фако":

    Тук в Камчатка е спокойно в бункерчето ми. Ако стане опасно, отивам на курилските острови.

    11:07 18.08.2026

  • 59 Няма нужда

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Антирашист 2920":

    Ти си типичен пример за фашизма възродил се на запад и направил гнездо в Украйна с тролене, евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    Коментиран от #73

    11:08 18.08.2026

  • 60 Мусорчик

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бате Дончик МАГА🇺🇲":

    А ако Байдън беше като Вова Русия щеше да е част от Украйна.
    Даваш ли си сметка, че четири години нямаше удари по руска територия? А тепърва ще се увеличи производството на Фламинго и Дълъг Нептун, чакаме и балистика.

    Коментиран от #63, #72

    11:08 18.08.2026

  • 61 Москва

    1 1 Отговор
    Аз стАлица ли zъм на велика империя или мишена на zтрелбище, да zе упражняват на мен кой от къде мине! Алооооо....императора! За къв zeп са те сложили в кремъл?

    11:09 18.08.2026

  • 62 Понеже Русия пабеждава

    2 1 Отговор
    Атаките над Маскве стават все по-мащабни. Признак, че все по плане Путина.

    Ха ха ха ха

    Коментиран от #67

    11:10 18.08.2026

  • 63 Ти тролеи жално

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Мусорчик":

    и да не ти пука, че се вижда детското в теб и показваш фашизма залял запада.

    Коментиран от #70

    11:10 18.08.2026

  • 64 Антирашист 2922

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Кой от какво се учи не ме интересува":

    Зеленски е герой ,защитава родината си ! Разните там рашисти и копейки дали знаят какво е родина ?

    Коментиран от #71

    11:10 18.08.2026

  • 65 Ко стаа бе руски боклуци?

    2 1 Отговор
    Ко стаа?

    11:10 18.08.2026

  • 66 Русофил хардлайнар

    3 0 Отговор
    Руснетата са свалили 200 дрона от 600! Супер, това е 66 % успеваемост на украинските молодцы! В та же ночь украинците са свалили 111 дрона от 147, молодцы! това е 70 процента успеваемост за украинците и 30 за руските негoдници! Слава Украинеееееее!

    11:10 18.08.2026

  • 67 Това са безспорни

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Понеже Русия пабеждава":

    Факти.

    11:11 18.08.2026

  • 68 Путин гол до кръста на пони

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Така е":

    И на мен има глъпаци да ми се радват! 😄😄😆😆😆🤣🤣🤣

    11:11 18.08.2026

  • 69 Соломон

    1 1 Отговор
    НАТО е въздух под налягане и толкова безсилно че разчита само тероризъм вече.

    11:12 18.08.2026

  • 70 Кажи браво на Украйна

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Ти тролеи жално":

    Ще ти олекне тролчик.

    Коментиран от #74

    11:12 18.08.2026

  • 71 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Антирашист 2922":

    Да продадеш род и родина, да обслужиш интересите на САЩ и Великобритания, да загинат хиляди и да ти опустошат страната се нарича геройство.

    11:12 18.08.2026

  • 72 Това са безспорни

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Мусорчик":

    Факти.

    11:13 18.08.2026

  • 73 Антирашист 2922

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Няма нужда":

    Не четеш и говориш на изуст без да мислиш ! Ако можеш чети !

    11:13 18.08.2026

  • 74 Браво на фашизма в Украйна

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Кажи браво на Украйна":

    може да каже само човек ударил дъното в обществото. Ако има такъв отпадък, жалко за него.

    11:13 18.08.2026

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