Кметът Собянин: Атаката тази нощ срещу руската столица е най-мащабната от 2 г. насам

Украински дрон порази тази нощ склад на най-голямата руска компания за онлайн търговия "Уайлдберис", който се намира близо до столицата Москва, предаде Ройтерс, като се позова на публикация в приложението Телеграм на губернатора на Московска област Андрей Воробьов, пише БТА.
Ръководителят на местната власт добави, че е избухнал пожар, който е бил потушен.
Дронове са нанесли щети и по сгради, включително къщи, жилищни блокове, магазини и електроцентрали, заяви Воробьов.
Според постъпили досега информации са ранени най-малко трима души.
Същевременно нападението срещу района на Москва тази нощ е било най-мащабното от две години насам, заяви кметът Сергей Собянин.
Според неговата информация от снощи до 5:00 ч. тази сутрин местно време (също и българско) украинските сили са насочили срещу столицата и областта 620 дрона, като 180 от тях са унищожени.
"На местата на паднали отломки работят службите за извънредни ситуации", отбеляза кметът в официалния си канал в приложението "Макс", цитиран от ТАСС.
До този момент най-масираната украинска атака срещу Москва и областта е била в нощта на 15 срещу 16 август тази година - тогава към столицата са летели 600 дрона, 201 от които са били свалени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фако
Коментиран от #7, #58
10:21 18.08.2026
2 име
Коментиран от #8, #42
10:22 18.08.2026
3 Бате Дончик МАГА🇺🇲
Коментиран от #13, #25, #60
10:22 18.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Учуден
Коментиран от #15, #18
10:23 18.08.2026
6 Мишел
Коментиран от #12, #19
10:23 18.08.2026
7 така е
До коментар #1 от "Фако":Най-якото предстои, когато ушанките почнат да думкат с 1000 дрона Oкpoпия. Не само ток и вода, ами слъне няма да видат цяла зима от криене в метрото и бомбоубежищата.
Коментиран от #52
10:24 18.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 име
10:26 18.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 жик-так
До коментар #6 от "Мишел":Последният път на 3 километра от Документирано.
Коментиран от #21
10:27 18.08.2026
13 Едно е да искаш, друго е
До коментар #3 от "Бате Дончик МАГА🇺🇲":да можеш, трето е да го направиш!
Биби окупира Южен Ливан, Газа и Голаните- територия, превзета само с конвенционални средства.
Биби бомбардира цял Иран, без да загуби нито един самолет.
Биби е бивш парашутист от слец частите на Израел,
Къде слагаш Путин до него?!
Коментиран от #16, #37, #45
10:27 18.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Грамофон свири, майка плаче
До коментар #5 от "Учуден":2-3 към България, няколко в Румъния и един в Молдова 👍🤣
10:27 18.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Петко
Коментиран от #48
10:29 18.08.2026
18 Квартал 95
До коментар #5 от "Учуден":Ами, другите си летят още към Москва.. Те са от по-бавните.
10:29 18.08.2026
19 Инна
До коментар #6 от "Мишел":С изключение на Червения площад, а?
То за това Парада беше на екран тая година!
Догодина може изобщо да няма парад!
Коментиран от #35
10:30 18.08.2026
20 Българин
Коментиран от #51
10:30 18.08.2026
21 Мишел
До коментар #12 от "жик-так":Само на приказки.
10:34 18.08.2026
22 хаирлия да е !
10:36 18.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ужасТ
Скоро ще заговори и балистиката.
10:39 18.08.2026
25 По точно
До коментар #3 от "Бате Дончик МАГА🇺🇲":Ако Зеленски беше като Биби, отдавна всичко да беше приключило.
Коментиран от #26
10:40 18.08.2026
26 Те са си лика прилика
До коментар #25 от "По точно":Фашисти и терористи. Само наркомана е и просяк!
Коментиран от #40
10:41 18.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Един минус от мен
До коментар #28 от "Слава на ВСУ":за славене на фашизма в Украйна и мразене на България!
Коментиран от #36
10:43 18.08.2026
32 Лиз ач евроатлантик
До коментар #23 от "Неутрален":Не само неутртален,ами си и невеж,украинциъе също са съветска сган
10:45 18.08.2026
33 Оловен поздрав от ВСУ
10:45 18.08.2026
34 Уж ул кг ьд
Коментиран от #38
10:47 18.08.2026
35 Мишел
До коментар #19 от "Инна":Нямаше парад не че нещо е станало, а за да се избегне излишен риск.
В Киев от десет дни не не са прехванали нито една от тридесетте, които им изпращат. Щом в Киев пропускат 100%, значи в цяла Украйна няма ПВО и ПРО.
10:49 18.08.2026
36 Град Козлодуй
До коментар #31 от "Един минус от мен":Господине не сте прав изобщо.Кажете Слава на Украйна защото освобождава руският народ от фашизма свил гнездо в Кремъл.
Коментиран от #39, #44
10:49 18.08.2026
37 Биби ако се беше родил
До коментар #13 от "Едно е да искаш, друго е":германец щеше да е заместник на Химлер.
10:50 18.08.2026
38 А теб кой
До коментар #34 от "Уж ул кг ьд":така те е натрепал?
Като малък ли?
И как си оцелял?
10:52 18.08.2026
39 Освободили са те
До коментар #36 от "Град Козлодуй":теб от акъл, драги ми Смехурко.
Много отдавна.
10:53 18.08.2026
40 койдазнай
До коментар #26 от "Те са си лика прилика":От Сталин се учи. И оня е обикалял като цветарка, да моли за самолоети, артилерия, алуминий и какво ли не още. В честен бой, руснаците никога нямаше да победят Хитлер! Ама сталин се молил на евреите, за да си спаси кожата. Жуков след това казва: Ако не беше барута на американците, бяхме обречени!
Коментиран от #47, #50, #53
10:53 18.08.2026
41 Анджо
10:54 18.08.2026
42 Антирашист 2908
До коментар #2 от "име":Размечтал си се ! А иначе рашистите са си нагли по принцип!
10:55 18.08.2026
43 Слава на ВСУ
10:55 18.08.2026
44 Един минус от мен
До коментар #36 от "Град Козлодуй":за тролещият глу...славещ фашизма в Украйна и мразене на България!
Коментиран от #55
10:57 18.08.2026
45 Боже
До коментар #13 от "Едно е да искаш, друго е":Боже,
КОЛКО МЪКА ИМА ПО ТОЯ СВЯТ !!!
Вземи си прибери вересиите с едноцифрено IQ ...
10:57 18.08.2026
46 гост
10:59 18.08.2026
47 Кой от какво се учи не ме интересува
До коментар #40 от "койдазнай":Интересува мен, че един наркоман представител на фашизма в Украйна, проси и го ползват да се унищожава Европа!
Коментиран от #54, #64
10:59 18.08.2026
48 Антирашист 2919
До коментар #17 от "Петко":Фашизма е в просия,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а мети за фашистките държави !
11:00 18.08.2026
49 Партиен Секретар
11:01 18.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Антирашист 2919
До коментар #20 от "Българин":Който не го може не го може ,и след това оправдания разни !
11:02 18.08.2026
52 ами
До коментар #7 от "така е":да - хахахах англичаните им дадоха 12 000 дрона - 12 дни по 1000 дрона на ден могат да изстрелват, после ако някой им даде нещо пак..война на заем
Коментиран от #56
11:02 18.08.2026
53 Троленето пречи единствено на теб
До коментар #40 от "койдазнай":На останалите показва колко е велика Русия, за да опрат в отчаянието си до някой глу.... да троли жално срещу нея.
11:04 18.08.2026
54 Путин гол до кръста на пони
До коментар #47 от "Кой от какво се учи не ме интересува":А...точно така номер 47! Зеленски унищожи Европа, а аз направих РуZZия велика! Кажи им на тия пр оZти задунайци!
Коментиран от #57
11:05 18.08.2026
55 Антирашист 2920
До коментар #44 от "Един минус от мен":Не сте чели какво е фашизъм и какви са критериите за фашистка държава ! Четете !
Коментиран от #59
11:06 18.08.2026
56 така е
До коментар #52 от "ами":През 2026 войната коренно се промени. В момента в Украйна има с около 150% свръхпройзводство на оръжия, които дори изнася за чужбина. Откакто Украйна сама си прави оръжията, вече никой партньор не и забранява да удря в Русия. Не ли?
11:07 18.08.2026
57 Така е
До коментар #54 от "Путин гол до кръста на пони":Ползват фашиста зеленски за унищожението на Европа И има глупаци да му се радват!
Коментиран от #68
11:07 18.08.2026
58 Путин многоходовия
До коментар #1 от "Фако":Тук в Камчатка е спокойно в бункерчето ми. Ако стане опасно, отивам на курилските острови.
11:07 18.08.2026
59 Няма нужда
До коментар #55 от "Антирашист 2920":Ти си типичен пример за фашизма възродил се на запад и направил гнездо в Украйна с тролене, евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!
Коментиран от #73
11:08 18.08.2026
60 Мусорчик
До коментар #3 от "Бате Дончик МАГА🇺🇲":А ако Байдън беше като Вова Русия щеше да е част от Украйна.
Даваш ли си сметка, че четири години нямаше удари по руска територия? А тепърва ще се увеличи производството на Фламинго и Дълъг Нептун, чакаме и балистика.
Коментиран от #63, #72
11:08 18.08.2026
61 Москва
11:09 18.08.2026
62 Понеже Русия пабеждава
Ха ха ха ха
Коментиран от #67
11:10 18.08.2026
63 Ти тролеи жално
До коментар #60 от "Мусорчик":и да не ти пука, че се вижда детското в теб и показваш фашизма залял запада.
Коментиран от #70
11:10 18.08.2026
64 Антирашист 2922
До коментар #47 от "Кой от какво се учи не ме интересува":Зеленски е герой ,защитава родината си ! Разните там рашисти и копейки дали знаят какво е родина ?
Коментиран от #71
11:10 18.08.2026
65 Ко стаа бе руски боклуци?
11:10 18.08.2026
66 Русофил хардлайнар
11:10 18.08.2026
67 Това са безспорни
До коментар #62 от "Понеже Русия пабеждава":Факти.
11:11 18.08.2026
68 Путин гол до кръста на пони
До коментар #57 от "Така е":И на мен има глъпаци да ми се радват! 😄😄😆😆😆🤣🤣🤣
11:11 18.08.2026
69 Соломон
11:12 18.08.2026
70 Кажи браво на Украйна
До коментар #63 от "Ти тролеи жално":Ще ти олекне тролчик.
Коментиран от #74
11:12 18.08.2026
71 Така е
До коментар #64 от "Антирашист 2922":Да продадеш род и родина, да обслужиш интересите на САЩ и Великобритания, да загинат хиляди и да ти опустошат страната се нарича геройство.
11:12 18.08.2026
72 Това са безспорни
До коментар #60 от "Мусорчик":Факти.
11:13 18.08.2026
73 Антирашист 2922
До коментар #59 от "Няма нужда":Не четеш и говориш на изуст без да мислиш ! Ако можеш чети !
11:13 18.08.2026
74 Браво на фашизма в Украйна
До коментар #70 от "Кажи браво на Украйна":може да каже само човек ударил дъното в обществото. Ако има такъв отпадък, жалко за него.
11:13 18.08.2026