ОАЕ засече две балистични ракети, изстреляни от Иран

Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщи, че е засякло две балистични ракети, изстреляни от Иран, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Според ведомството едната ракета е паднала в териториалните води на ОАЕ, а другата - извън тях. Властите подчертаха готовността на страната да реагира на всякакви заплахи.

Иранските власти не са направили незабавен коментар по случая.

По-рано във вторник Министерството на вътрешните работи на ОАЕ увери гражданите, че ситуацията е безопасна, след като беше отправено предупреждение за ракетна заплаха.

Междувременно напрежението около Ормузкия проток продължава. Водещият ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф заяви, че протокът ще остане затворен, докато Съединените щати не изпълнят условията на временното споразумение с Иран, постигнато през юни.

Сред поставените от Техеран условия са прекратяване на американската блокада на иранските пристанища, премахване на санкциите върху износа на ирански петрол, освобождаване на замразените ирански активи и прекратяване на американските военни операции и заплахи.

Ормузкият проток е един от най-важните стратегически морски маршрути в света. Преди началото на войната през него са преминавали около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Меморандумът за разбирателство между Вашингтон и Техеран беше постигнат на 17 юни, но започна да се разпада почти веднага заради разногласията около контрола върху протока.

На този фон дипломатическите усилия за постигане на трайно прекратяване на конфликта остават в застой. В понеделник високопоставен ирански представител заяви пред Ройтерс, че заради липсата на напредък Техеран възнамерява да премине към „напълно настъпателна“ позиция.