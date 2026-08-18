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ОАЕ засече две балистични ракети, изстреляни от Иран

ОАЕ засече две балистични ракети, изстреляни от Иран

18 Август, 2026 20:35 943 17

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  • балистични ракети-
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  • оае

Едната ракета е паднала в териториалните води на емирствата, а другата – извън тях; напрежението около Ормузкия проток продължава

ОАЕ засече две балистични ракети, изстреляни от Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщи, че е засякло две балистични ракети, изстреляни от Иран, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Според ведомството едната ракета е паднала в териториалните води на ОАЕ, а другата - извън тях. Властите подчертаха готовността на страната да реагира на всякакви заплахи.

Иранските власти не са направили незабавен коментар по случая.

По-рано във вторник Министерството на вътрешните работи на ОАЕ увери гражданите, че ситуацията е безопасна, след като беше отправено предупреждение за ракетна заплаха.

Междувременно напрежението около Ормузкия проток продължава. Водещият ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф заяви, че протокът ще остане затворен, докато Съединените щати не изпълнят условията на временното споразумение с Иран, постигнато през юни.

Сред поставените от Техеран условия са прекратяване на американската блокада на иранските пристанища, премахване на санкциите върху износа на ирански петрол, освобождаване на замразените ирански активи и прекратяване на американските военни операции и заплахи.

Ормузкият проток е един от най-важните стратегически морски маршрути в света. Преди началото на войната през него са преминавали около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Меморандумът за разбирателство между Вашингтон и Техеран беше постигнат на 17 юни, но започна да се разпада почти веднага заради разногласията около контрола върху протока.

На този фон дипломатическите усилия за постигане на трайно прекратяване на конфликта остават в застой. В понеделник високопоставен ирански представител заяви пред Ройтерс, че заради липсата на напредък Техеран възнамерява да премине към „напълно настъпателна“ позиция.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    1 1 Отговор
    Другари, не съм добре!

    Коментиран от #3

    20:46 18.08.2026

  • 2 дедо дръмпир

    1 0 Отговор
    Що кво ти е да та е?

    20:48 18.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оня с коня

    1 0 Отговор
    Кльоца ма главата.

    20:50 18.08.2026

  • 5 Пич

    6 0 Отговор
    Както ви казах, ако ще става беля, няма да тръгне от Украйна, а от Близкия изток!!!
    Ако САЩ искат победа, имат само два опита!
    Единият е сухопътна операция, а другият е ядрено оръжие!!!
    Каквато и от тези тъпотии да направят, това ще разпали световна война!!!
    Глупаците така и не се научиха, че света не е на САЩ, и ще трябва да плащат някъде!!!

    Коментиран от #6, #15

    20:51 18.08.2026

  • 6 Пич

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Не обясних добре! Ще трябва да плащат, означава, че трябва да си плащат масрафа, като минават през Ормузкия проток, примерно!

    Коментиран от #10

    20:53 18.08.2026

  • 7 Герге,

    0 0 Отговор
    Напомням - ШТИСАЙРЯФОСТАТЪ ..

    20:53 18.08.2026

  • 8 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    И като ги засепче ,хвана ли ги

    20:55 18.08.2026

  • 9 Помак

    3 0 Отговор
    Как може ОАЕ и САЩ да не познаят ракетни които летят Кам космоса ...това са космически ракети !

    20:56 18.08.2026

  • 10 Пичи ,

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Така е , като едновременно се опипваш и пишеш ..

    Коментиран от #11

    20:57 18.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Две забележки

    1 0 Отговор
    Първо- Ако ракетата е изстрляна от иранците, не е срещу ОАЕ а срещу американски бази и обекти там.

    21:01 18.08.2026

  • 13 Пичи ,

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    Аз пък се сещам , как се въртеше отгоре , като вентилатор Електролукс ..🤫

    21:05 18.08.2026

  • 14 Мина на

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    бас туба вече.

    21:06 18.08.2026

  • 15 Сухопътната

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    със сигурност ще свърши по-зле и от оная километричната колона с танкове до Киев от 2022-ра. А за атомното не сме 1945 където само едни имаха и всеки друг трепереше.
    Сега ако оранжевия използа атомна бомба разбирай че ръцете на Путин се развързат да гърми наред където му хареса, на Кимчо - също, няма да има вече оправдания за пред партията или народа. Броят на държави с ядрено оръжие ще нарастне драстично за изключително отрицателно време като първите нови членове ще са Япония, Турция, Гърция, Южна Корея, Полша, Германия, Саудитска Арабия, ОАЕ, Украйна и Иран разбира се.

    Коментиран от #16, #17

    21:08 18.08.2026

  • 16 В допълнение

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Сухопътната":

    през 1945-та атомната бомба приключи войната и започна новата ера. Сега първата гръмнала атомна бомба ще приключи ерата и ще започне Баш Войната.

    21:12 18.08.2026

  • 17 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сухопътната":

    Благодаря! Много точно сте ме разбрали! И нахвърлихте вероятностите кратко и ясно!

    21:12 18.08.2026

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