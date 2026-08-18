Служителите в завода на Tesla трябва да работят 2.5 милиона години, за да изкарат заплатата на Мъск за година

Разликата при възнагражденията на висшите ръководители е добре позната реалност в автомобилната индустрия, но разликата в заплатите в Tesla е достигнала безпрецедентни размери. Според доклада „Executive Paywatch“ на AFL-CIO за 2025 година производителят на електромобили отбеляза изключително съотношение между заплатата на главния изпълнителен директор и тази на работниците от 2 522 203 към 1. На фона на средната заплата на служителите от 57 243 долара общата отчетена стойност на възнаграждението на главния изпълнителен директор Елон Мъск възлиза на 158,36 милиарда долара. На практика един монтажник в производствения цех би трябвало да работи над 2.5 милиона години, за да достигне сумата, която главният изпълнителен директор на компанията е натрупал само за една година.

Огромният мащаб на тази разлика става още по-очевиден, когато се сравни с традиционните конкуренти от Детройт. Във Ford Motor Company възнаграждението на главния изпълнителен директор Джим Фарли се равнявана около 295 пъти средната заплата на служителите от 93 397 долара. General Motors отчете подобен показател, като възнаграждението на главния изпълнителен директор Мери Бара е 333 пъти по-голямо от средните доходи на работниците от 89 785 долара. Дори изключенията с високи съотношения в други сектори, като платформата за недвижими имоти Opendoor Technologies и нейният мултипликатор от 7 581 към 1, бледнеят в сравнение с разликата, отчетена от автомобилния производител от Остин.

Наблюдатели на индустрията отбелязват важна бележка относно тези цифри: оценката на Мъск в размер на няколко милиарда долара отразява траншове от опции за акции и агресивни премии за постигнати резултати, а не директни парични преводи по заплата. Въпреки това, след като акционерите одобриха плана му за възнаграждение, основано на резултатите, разликата вероятно ще се увеличи още повече. Ако Tesla постигне бъдещите си цели за растеж, главният изпълнителен директор на компанията би могъл потенциално да си осигури първото в света възнаграждение за мениджър в размер на един трилион долара, като издигне възнагражденията на висшите ръководители до висоти, които преди бяха невъобразими в автомобилния сектор.