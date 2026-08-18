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Лавров: Русия има основание да възприема Великобритания като страна в конфликта в Украйна

Лавров: Русия има основание да възприема Великобритания като страна в конфликта в Украйна

18 Август, 2026 20:59, обновена 18 Август, 2026 21:01 1 413 141

  • сергей лавров-
  • русия-
  • украйна-
  • великобритания-
  • конфликт

Москва предупреди Лондон за „всички произтичащи последици“, докато Великобритания потвърди, че ще продължи да подкрепя Украйна

Лавров: Русия има основание да възприема Великобритания като страна в конфликта в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия има право да разглежда декларираното пряко участие на британските ракетни сили в удари по руска територия като участие във война, с всички произтичащи от това последици. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от „Интерфакс“, предава News.bg.

„Президентът предупреди за правото ни да действаме във всяка част на световния океан, ако някой посегне на нашите интереси или на нашата собственост. Ние също имаме право да разглеждаме декларираното пряко участие на британските ракетни сили в удари по Русия като участие във война с всички произтичащи от това последици“, каза Лавров пред кореспондента на „Вести“ Павел Зарубин.

Руският външен министър коментира изявлението на британския премиер Анди Бърнам, че Лондон „ще бъде с Украйна докрай“.

Ден по-рано руското посолство във Великобритания публикува изявление, в което посочи, че съобщенията в британските медии за използването от Киев на британски дронове за удари дълбоко в руска територия „потвърждават, че Лондон умишлено избира да ескалира украинската криза“, като същевременно заявява желание за мир.

Руската дипломатическа мисия предупреди още, че „колкото по-дълбоко е участието на Лондон в конфликта“ и колкото по-голяма е подкрепата му за Украйна, толкова по-висока цена ще плати Великобритания.

В отговор Бърнам заяви, че Обединеното кралство ще продължи да подкрепя Украйна.

„Ние не сме приятели само когато времената са добри. Ще бъдем до Украйна в часа на нейната нужда и това няма да се промени“, каза британският премиер.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    25 16 Отговор
    Скоро ще има пожари в ЕС ,то великан@@@@@@ и трябва да по един Посейдон и Прометей да се приключи с тях ,за Европа три

    Коментиран от #9, #135

    21:01 18.08.2026

  • 2 Пич

    29 13 Отговор
    Много много не се дрънка, и особено - не по медиите!!! Поставете въпрос с ултиматум в ООН!!! И после ги изпепелете!!!

    Коментиран от #17, #52, #97

    21:02 18.08.2026

  • 3 Соломон

    50 13 Отговор
    Крайно време е Малобритания да потъне и да си отдъхне целият свят!
    Само руснаците могат да ни отърват от тези боклуци и скоро ще го направят.

    21:03 18.08.2026

  • 4 бандерко пак има гости

    17 7 Отговор
    При родителите на командира на 3-ти армейски корпус на Въоръжените сили на Украйна, основателя на Азовския полк, националиста Андрей Билецки, бяха донесени цветя с траурна лента.

    21:03 18.08.2026

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    32 8 Отговор
    Трябва да бъдат счупени пръстите на крадливите дебилоБритански ръчички...

    21:03 18.08.2026

  • 6 Хм...

    33 11 Отговор
    Путин изглежда най после се събуди и свали кадифените ръкавички срещу у крайна.
    Крайно време реме е да го направи и срещу евроатлантическите евнуси.

    21:03 18.08.2026

  • 7 кокор спецова

    12 7 Отговор
    бою циганина е пратил в лондона бг златния резерв...

    21:05 18.08.2026

  • 8 Абе

    15 24 Отговор
    Великобритания каза, че не и пука за заплахите на Путлер и неговата клика. А пенещите се путлеристи да не забравят, че и други имат ядрени оръжия.

    21:05 18.08.2026

  • 9 Видьо Видев

    11 12 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    ЗАБРАНА НА БСП, ГЕРБ И ВЪЗРАЖДАНЕ!
    За по-добро управление на държавата и за просперитета на България, да последваме примера на САЩ.
    На 24 август 1954 година американският президент Дуайт Айзенхауер подписва закона
    "За контрол над комунизма", лишава Комунистическата партия на САЩ
    от всички законни права, привилегии и имунитети."
    С мотивите:
    "Ние се сблъскваме с глобална враждебна идеология,
    атеистична по своя характер,
    безмилостна в намеренията си
    и лукава в методите си"

    Коментиран от #38, #80, #123

    21:06 18.08.2026

  • 10 Помак

    5 3 Отговор
    Батко М.Г....знаех че си русофил и агент ...това е хубаво

    21:06 18.08.2026

  • 11 Мдаааа

    12 6 Отговор
    А как приемате Иран и С. Корея ? Дали са забъркани ?!

    21:08 18.08.2026

  • 12 Дзак

    6 4 Отговор
    Всекиму заслуженото!

    21:09 18.08.2026

  • 13 Горски

    21 8 Отговор
    Няма да успеят да колонизират Русия! 90% от цял свят са с Путин. Британците ще отговарят за разпалването на войната в украйна. Щом режимът в Киев квичи толкова много, значи са демилитаризирани важни клечки, вероятно дори чуждестранни. За обикновенните хора в бивша Украйна, режимът в Киев нямаше да си мръдне пръста, за него те са просто разходен материал. Появиха се снимки и информация, че украински "АН-124 "Руслан" е кацнал в Бургас за презареждане. Твърди се, че на борда му е имало части за ракети и дронове. Вярна ли е информацията, защото нашите медии нищо не казват по въпроса? Докога Европа ще ограбва своите за да налива стотици милиарди в Украйна? Четири години стигат. Миналата година в ЕС са закрити четири милиона компании. Цунами от фалити! Фалират фирми над 100 години, преживели две световни войни. Поредния случай,в който британците са във всяка манджа меродия.А после казват,оправяйте се.Проверети си историческите факти. Ще спомена само 40 години присъствие в Индия(1880-1920),което довежда до над 100 млн. жертви.

    Коментиран от #34

    21:10 18.08.2026

  • 14 Вече

    8 1 Отговор
    не е ли цело НАТО и колективен запад?

    21:10 18.08.2026

  • 15 Отстрани

    23 8 Отговор
    Британците са страхливи псета и винаги воюват с чужди ръце , но този път ще си го получат и никой няма да страда за тях.

    Коментиран от #30, #42, #45, #92

    21:10 18.08.2026

  • 16 Хаха

    18 6 Отговор
    Британия много отдавна не е велика!

    21:11 18.08.2026

  • 17 Пичи ,

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Пак са ти опърлили вълната .. 🤭

    21:11 18.08.2026

  • 18 И Великобритания възприема

    9 6 Отговор
    Северна Корея, Иран ,Китай ,Куба като страна в конфликта..и ко прайм?

    Коментиран от #33

    21:11 18.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Абе

    9 5 Отговор
    Направете ламанша до Гренландия!

    21:12 18.08.2026

  • 21 Пич

    7 12 Отговор
    Едновременни масирани Украински удари на няколко места с площ 150 кв.км. Убити общо за няколко часа 450-480 руски военни и цивилни. По руската държавна обществена телевизия не дават информация за точния брой жертви ,също и по Украинската телевизия че са убили толкова много руснаци...Което е истински зловещ кошмар. Украйна ги раздира в самата раша...путя безпомощен и на колене

    Коментиран от #40

    21:12 18.08.2026

  • 22 Русодебил

    11 11 Отговор
    Нема по голем дебил в света от рушляка.
    На второ място е бг русодебила.

    Коментиран от #28

    21:13 18.08.2026

  • 23 Ами

    6 3 Отговор
    Нападнете ги.Кво само лаете.

    21:13 18.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Феникс

    11 5 Отговор
    Днес е прекрасен ден!
    В резултат на ракетен удар от руските въоръжени сили, Андрей Белецкий, прословутият украински нацист и основател на нацисткия батальон „Азов“ и бригаден генерал, е заминал при Бандера и Мелник (за това се пише масово от вчера.)
    И при Евгений Коновалец - любителят на бонбони и организатор на ОУН, ликвидиран от великия Павел Судоплатов.
    В препогребението на дъртия нацист в Украйна ( режимът се зарежда от култа към смъртта, некрофилията, бесовщината), Белецкий е бил разпоредител на церемонията. Колко прозаично...
    Да гори в ада!

    21:14 18.08.2026

  • 26 кахраман

    4 1 Отговор
    И редят на опашка за нощувки в Метро(не маркета), досущ киевляни.

    21:14 18.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ХАХАХА😂

    4 8 Отговор

    До коментар #15 от "Отстрани":

    Ама като рашките ли воюват Плонди, със севернокорейски и африкански ръчички ли🤣❓

    21:15 18.08.2026

  • 31 Тез нещасници

    10 3 Отговор
    С пакистанците не могат да се оправят тръгнали с Русия да се заиграват

    Коментиран от #110

    21:15 18.08.2026

  • 32 Феникс

    6 10 Отговор
    Преди 5 години падишах Путин обяви началото на 3-дневна СВО с първите две основни цели -
    1-Смяна на нацисткия режим в Киев
    2- Денацификация(разоръжаване)на Украйна
    ...
    Резултата след 5 години - Зеленски си е президент ,Путин го направи пожизнен не да го смени ,Зеленски обикаля света а втората цел за разоръжаването на Украйна резултата е още по въоръжена Украйна.
    А резултата за Путин е милиони убити и ранени руснаци

    Коментиран от #48

    21:15 18.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Цял свят бил с пРосия

    4 9 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    Ама третият свят.И не баш целият.

    21:16 18.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 8 Отговор
    В МОСКВА ИЗГОРЯ КУЛАТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ :(((
    .....
    УДАРИХА И ПЕРОНИТЕ НА МЕТРОТО :((
    ....
    УНИЩОЖИХА РУСКИЯ ФЛОТ В АЗОВСКО И ЧЕРНО МОРЕ :(((
    .......
    ИЗОБЩО КАКВО СЕ СЛУЧВА С БРАТЯТА НИ:(((

    Коментиран от #57

    21:16 18.08.2026

  • 37 Хаха

    2 2 Отговор
    Дръглив конь.

    21:17 18.08.2026

  • 38 О, Морес

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Видьо Видев":

    Цитираните от вас "мотиви" абсолютно добре характеризират управляващите в Кралството и техният стил и метод.А използването на термина " комунизъм" е общия ви контекст е абсолютна детинщина и "нон сенс"Ясно е,че от двата свята,славянският и англо-саксонския,единият е излишен.Обаче,кой ли ще се смее последен ?

    21:17 18.08.2026

  • 39 12...34

    4 3 Отговор
    Ми Северна Корея и Китай къде са,ако не да те досега да сте вдигнали байрака

    21:17 18.08.2026

  • 40 Пич ( истинският )

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    Аа, онзи имитатор с ниското самочувствие, и без собствен авторитет, който жалко си въобразява, че кражбата на чужди Никове ще го направят чуваем!!!

    Коментиран от #44, #59

    21:17 18.08.2026

  • 41 Путя постигна само едно

    5 7 Отговор
    Прогони само етническите руснаци от Украйна-
    Никога не забравяйте, че „украинците“, по-голямата част от които пребивават в България, са ЕТНИЧЕСКИ РУСНАЦИ с украински паспорти, за да могат да се придвижват спокойно из цивилизованите държави.
    Хората с нагло и просташко поведение, които нарушават правилата и парадират с богатството си по нашето Черноморие, всъщност са ЕТНИЧЕСКИ РУСНАЦИ.
    В Украйна, в напълно унищожените градове, които Путин разруши (като Мариупол, Бахмут, Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Маринка и Попасна...), живееха 8 милиона ЕТНИЧЕСКИ РУСНАЦИ!
    Това са същите тези хора, заради които Путин започна войната, уж за да ги спаси, но така ги „спаси“, че ги превърна в бежанци. Колите им също са с украински номера, защото те са от окупираните територии. Когато видите „украински номер“ по морето, просто го проверете в Гугъл, за да се убедите сами точно откъде идва тази кола. Първите две букви на табелата издават целия им произход.
    След анексирането на Крим и особено след пълномащабната руска инвазия се наблюдава процес, при който милиони ЕТНИЧЕСКИ РУСНАЦИ и хора със смесен произход съзнателно се отказват от руската идентичност и руския език.
    Но не от изведнъж пламнал патриотизъм, а защото бързо осъзнаха, че украинският паспорт в момента е много по-изгоден от руския и отваря широко вратите към свободния свят. И точно затова те не са на фронта – защото за тях този документ е просто средство за спасение и лична изгода, а не символ на родина

    Коментиран от #50

    21:18 18.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Пич ( истинският)

    5 6 Отговор
    Удрии световен лидер Зеленски удрии безпощадно! Раша гори в пламъци след 5 години СВО. Русодебилския трол падна в изпражненията и се задуши от изпаренията

    Коментиран от #72

    21:19 18.08.2026

  • 44 Карлуково

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Пич ( истинският )":

    Пак прескочи дувара.

    21:19 18.08.2026

  • 45 Така е

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Отстрани":

    рaшиcтката примитивнaa прoпагaнда се цели единcтвено в някoлко клoшaрcки глyпaкa yвъртaщи се окoло кoфитe за cмет, зарaзeни с вaрицeла и тубeркyлоза. А истината е че само за 5 години Украйна cмля и приключи фашиcтка раша тотално

    21:20 18.08.2026

  • 46 Лошо

    1 2 Отговор
    Приближаме се ядрен удар.

    21:20 18.08.2026

  • 47 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Украйна за близо 5 години унищожи 2/3 от руския флот ,60% от тяхната авиация и уби и осакати над 2 млн.блатни и нещастни руски орки. А 67-километрова рашиска колона преди 5 години пътуваше за парад в Киев ххахахаха😂🤣🤣😆

    21:20 18.08.2026

  • 48 Абдул от Кабул

    5 4 Отговор

    До коментар #32 от "Феникс":

    Да ми припомниш колко време продължи войната на САЩ в Афганистан? Защо се изнесоха толкова набързо,зарязвайки военна техника за милиарди долари?

    21:20 18.08.2026

  • 49 Няма никакво значение

    4 2 Отговор
    какво мисли и казва този “ат” и блатните зад него

    21:21 18.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Коньо, луд ли си

    5 5 Отговор
    Русия ,Иран,Китай, Северна Корея,Индия,Куба не могат да победят една Украйна! Плондера ким им праща десетки хиляди пушечно месо,Иран хиляди дронове "Шахед" ,Китай компоненти за дронове и техника. Раша - 142 млн.,Китай -2 млрд. Индия -1 млрд.и 700 милиона ,Иран -95 милиона и заедно не могат да победят Украйна!

    Коментиран от #115

    21:21 18.08.2026

  • 52 Ердоган

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Аркадаш, реZките танкове влезнаха от Беларус в Украйна, ти искаш за един дрон да бъде изпепелена Англия. Така, че Украйна има право да направи десант с британски кораби без последствия. Да не говорим, за шахедите и с.корейски балистични ракети, а от един британски дрон Путин напълни памперса да не вземе руZофилските зомбита да разберат, че без атом ще бъде опаткана за три дня

    21:21 18.08.2026

  • 53 Срам!

    4 1 Отговор
    Срам за конската общност.

    21:22 18.08.2026

  • 54 Асен

    4 4 Отговор
    Скоро британците ще бъдат смачкани.Нека си подкрепят Украйна.Завода за дронове ще бъде унищожен.

    Коментиран от #55

    21:22 18.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Мухахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #36 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    А у кииф защо у метрото спят

    21:23 18.08.2026

  • 58 Точен сте

    5 4 Отговор

    До коментар #55 от "име":

    Потвърдиха се диагнозите на все още малкото останали живи русофили в България - психично неуравновесени, бедни и с безсмислено съществуване. В проучване на "АЛФА РИСЪРЧ" 15% се определят като симпатизиращи на Русия. Според Министерство на социалните грижи в страната 22% са под линията на бедност и трудно си плащат битовите сметки дори. И какво е заключението - не всеки бедняк е русофил, но всеки русофил е бедняк и скъсаняк!

    21:23 18.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Прав е Лавров

    4 6 Отговор
    И Русия винаги предупреждава по много пъти! После остава само рев срещу Русия!

    Коментиран от #68

    21:23 18.08.2026

  • 62 УКРАЙНА ДЕНАЦИФИЦИРА

    4 2 Отговор
    На 1 ЯНУАРИ Е ИМАЛО

    111 ,287 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ

    В РУСКАТА КОЧИНА....

    НА

    1 ЮЛИ СА ВЕЧЕ

    САМО

    111,037 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ


    САМО ЗА 6 МЕСЕЦА

    250 ХИЛЯДИ ИЗБИРАТЕЛИ

    ЩЕ ГЛАСУВАТ ОТ

    РУСКИТЕ КЛАДБИЩА .

    УРААААА УРААААА УРААААА

    ГЕНОЦИДА НА ПУТИН
    НАД РУСКОТО НАСЕЛЕНИЕ
    ВЪРВИ ПО ПЛАН.

    Коментиран от #64, #69

    21:24 18.08.2026

  • 63 Поцикоцев

    3 2 Отговор
    Те руските на.цисти сега са като във вица когато се събрало цялото кпсс да си избере лидер и печели тоя дето се изп.икае най далеч.победил един дето си нап.икал обувките.само старци замирисали на почва. Така и лавров,и пу.тлер, все дърта мъ.рша нечовешка.

    21:24 18.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Васо

    2 3 Отговор
    Коньо, ми ударете ги с Орешака, бе? Освободете Лондон, бе, дий, Коньо...Мухахахха...Измет подчовешка.

    21:25 18.08.2026

  • 66 хаха🤣

    2 1 Отговор
    Кон бе, кон..не сте ли виждали🤣

    21:26 18.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Троленето

    3 4 Отговор

    До коментар #62 от "УКРАЙНА ДЕНАЦИФИЦИРА":

    не показва само трагедията на глупака. Показва отчаяността на фашизма възродил се на запад и направил гнездо в Украйна и деградацията на запада стигнали до дъното да борят Русия с лъжи, глупаци и простотия!

    Коментиран от #73, #75, #76

    21:26 18.08.2026

  • 70 Чвти книжки

    0 3 Отговор

    До коментар #68 от "Шоколипев":

    Изглеждаш много глупаво и поставяш запада в жалко положение!

    Коментиран от #78

    21:27 18.08.2026

  • 71 Соломон

    5 2 Отговор
    Скъпа Москва, ако усещаш миризма на дим, това сме ние. Ако чуваш бръмчене, това също сме ние. Ако се паникьосваш - добре. С уважение, Украински рояк дронове. Послепис: Ние не чукаме.

    21:27 18.08.2026

  • 72 Точен сте

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "Пич ( истинският)":

    „Великата аналоговнетна“ руска армия май отново пренаписа учебниците по военна история! Лятната им офанзива постигна невиждан стратегически успех: успя да размени 238 650 трупа и три танкови дивизии за... три полуразрушени плевни и един декар слънчогледи край някое безименно село.Гледайки темпото, с което Русия „завладява“ нови територии, докато Украйна си връща цели райони, Кремъл сигурно ще стигне до Киев точно навреме за следващия век. Важното е, че всичко върви строго по план: войниците свършват, техниката се превръща в скрап, но пък за сметка на това географската карта напредва с цели 30 сантиметра на седмица. С такова „категорично надмощие“ скоро най-модерното оръжие на втората армия в света ще си остане бойната лопата

    21:27 18.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Третото око

    1 3 Отговор
    Защо ли една Ванга каза, че един остров нЕма да го бЪде.

    21:28 18.08.2026

  • 75 Соломон

    4 2 Отговор

    До коментар #69 от "Троленето":

    Много си далече от истината.Русия е домът на нацизма

    Коментиран от #81

    21:28 18.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Чети книжки

    1 3 Отговор

    До коментар #73 от "Цирикочев":

    за да не изглеждаш така жалко и глупаво и да показваш попадението на запада и деградацията му.

    Коментиран от #84, #87, #128

    21:29 18.08.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 логика

    1 2 Отговор
    След тези думи на Лавров спокойно може да считаме, че светът е направил една голяма крачка към световната война. Лошо, много лошо. А какво да правим ние с гайдите.

    21:29 18.08.2026

  • 80 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Видьо Видев":

    Ясно е, че си фен на ДПС, пб или ппдб. Тъй като възраждане и БСП са русофили, а ти ще ги закриваш е видно, че си русофоб. Значи си паветник. Бъди жив и здрав, и дано намериш жена

    21:29 18.08.2026

  • 81 Художника с мустачките

    1 2 Отговор

    До коментар #75 от "Соломон":

    Фашизмът си е немско творение.

    Коментиран от #91

    21:30 18.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    2 1 Отговор
    Лавров, а как Запада да възприема Иран, Северна Корея, Китай.....

    21:30 18.08.2026

  • 84 Що обиждаш хората бе?

    3 0 Отговор

    До коментар #77 от "Чети книжки":

    Катран.

    Коментиран от #93

    21:30 18.08.2026

  • 85 Че ПА

    3 0 Отговор
    Монгольята мое си приемат КУ ревете как си сакат,..цел Свет си знаеме,че они са мякащи пен ДЕЛА ри с Фюрер Педофил!
    Аре... лопай.. КОНЬ
    Ееееедехееее

    21:30 18.08.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Книжки чети

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Фиколиков":

    и няма да изглеждаш така глупаво и да показваш деградацията на запада. поне се надявам нещо да влезе!

    Коментиран от #94

    21:31 18.08.2026

  • 89 Хахагааа

    3 0 Отговор

    До коментар #86 от "Така е пaaааааццццyyууулeee":

    Така не се бях смях от години...

    21:31 18.08.2026

  • 90 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    2 1 Отговор
    Агресора Русия плаче че не и се получава СВОто.....

    21:31 18.08.2026

  • 91 Соломон

    2 1 Отговор

    До коментар #81 от "Художника с мустачките":

    Фашизма е в Италия.Нацизма е Германия.Рашизма е в Русия

    21:31 18.08.2026

  • 92 Най-страхливите нации в света са

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Отстрани":

    руснаците и севернокорейците .Страхът е една от най-присъщите черти на руснаците черти на руснаците. Самата им идеология е такава, внушава им страх от заобикалящия ги свят. Така диктатурата по-лесно ги държи в подчинение и робство. Тъжно, но факт.

    Коментиран от #98

    21:32 18.08.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Така е и всички по света ще ръкопляскат

    1 1 Отговор
    Ако този дяволски остров потъне под водата с божията помощ

    21:33 18.08.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Путин се оплака на ООН, но го

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    отсвириха. Искаше помощ от ООН да му осигури защита от украинските дронове. :)))

    21:34 18.08.2026

  • 98 Ушанка

    2 3 Отговор

    До коментар #92 от "Най-страхливите нации в света са":

    Най страхливите нации са в НАТО.Воюват с проксита срещу Русия.

    Коментиран от #112

    21:34 18.08.2026

  • 99 Сипер си

    0 4 Отговор

    До коментар #86 от "Така е пaaааааццццyyууулeee":

    Погазвай какво е човек ударил дъното да е ползван за парцал от деградиралият запад.

    Коментиран от #102, #103, #107

    21:34 18.08.2026

  • 100 Жърколик

    2 2 Отговор
    Всичко върви по план. Руската сг.ан намалява . ударно колкото по малко руснаци,толкова по добре за света.

    Коментиран от #105

    21:34 18.08.2026

  • 101 Чети книжки

    0 2 Отговор

    До коментар #87 от "Деколев":

    и няма да изглеждаш така глупаво и жалко показвайки трагедията си и деградацията на запада!

    21:35 18.08.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Що обиждаш хората бе?

    2 0 Отговор

    До коментар #99 от "Сипер си":

    Катран.

    Коментиран от #109, #111

    21:35 18.08.2026

  • 104 Извинете, бихте ли ми под ухали

    3 0 Отговор

    До коментар #93 от "Чети книжки":

    Не мно жко? А ти напуним джуките, а? ;))

    Коментиран от #113

    21:35 18.08.2026

  • 105 Ушанка

    2 4 Отговор

    До коментар #100 от "Жърколик":

    Само,че украинците вече свършиха,а други желаещи да воюват няма.

    Коментиран от #126, #131

    21:36 18.08.2026

  • 106 оня с коня

    4 2 Отговор
    ЯвноЛавров има нужда от стабилно Допълване,защото е с изтекъл Срок на годност и сам няма да се справи:За Русия ЦЯЛОТО НАТО /вкл. и БГ/ са "Неприятелски държави и с Военната си и Финанс. помощ за Украйна са "Участници в Конфликта" със Всички произтичащи последствия.Какво направи Русия за цели 4 г. по въпроса с "произтичащите последствия"?Ами прросто се ИЗОЛИРА от белия Свят,Икономиката й Рухна,а загубената "Жива сила" изразяваща се в МИЛИОНИ Убити и Инвалидизирани до Живот Руснаци няма да се възстанови с Поколения напред.Плаши Русия с Атом щото е ном.1 по брой Ядрени заряди?А с какво друго,следкато НАТО е 4,5 ПЪТИ по мощен съюз в конвенционално отношение и жива сила?Но да оставим факта че НАТО притежава точно толкова ЯО колкото Русия/САЩ+Англия+Франция/- КОЙ ще позволи на Путин да употреби ЯО- Олигарсите ли,благодарение на които е на Върха и които му дърпат Конците?Или вероятно най-приближените му Политици и Генерали,чиито Деца и Рода пребивават трайно на Запад?Смешен и жалък Лавров...

    21:36 18.08.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    3 3 Отговор
    Лавров, да мислихте кога нападнахте вероломно Украйна.

    Коментиран от #114

    21:37 18.08.2026

  • 109 Точен сте

    2 3 Отговор

    До коментар #103 от "Що обиждаш хората бе?":

    След тази новина дрьъътия пaацyyул разбра че мизерна раша няма да го спаси от мъките и падна в гаванката с изпражненията и се задуши от изпаренията 🤣🤮🤯

    21:37 18.08.2026

  • 110 То вече целия свят се

    3 4 Отговор

    До коментар #31 от "Тез нещасници":

    подиграва с Русия. Не само британците. Единствено Северна Корея и Беларус си мълчат. Всички остнали се подиграват и присмиват на руснаците. И с право.

    Коментиран от #125

    21:37 18.08.2026

  • 111 Сигурно

    1 2 Отговор

    До коментар #103 от "Що обиждаш хората бе?":

    защото е ударил дъното да е парцал на деградиралият запад. Лоша съдба в този живот! 😄

    21:37 18.08.2026

  • 112 Ъхъ.....

    2 1 Отговор

    До коментар #98 от "Ушанка":

    Затва педофило Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ. Кат... деревянска Шлю ХА Избега тоа пе ДАЛ

    21:38 18.08.2026

  • 113 Чети книжки

    0 3 Отговор

    До коментар #104 от "Извинете, бихте ли ми под ухали":

    и няма да изглеждаш толкова глупаво и жалко и по важното, няма да показваш деградацията на запада!

    Коментиран от #118, #129

    21:38 18.08.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Рапоняк

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Коньо, луд ли си":

    Бият ги като маче от дирек .
    Ама бой , бой , бой ,
    Сега десетина важни клечки от Лондостан гушнаха букета и едно квичене .

    21:39 18.08.2026

  • 116 Ревльо

    2 1 Отговор
    Какво ще направят? Ще анализират ситуацията. Ще обмислят огледален отговор. Който ще се състои в даване на 10 броя безплатни калашници на някой противник на Великобритания. Квичащ ревльо.

    21:39 18.08.2026

  • 117 Дзак

    1 0 Отговор
    Винаги ще си измисли повод!

    21:39 18.08.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ УБИ 2 МИЛИОНА БРАТЯ РУСНАЦИ :((((
    .....
    И ОЩЕ ТОЛКОВА ОСАКАТИ :((((
    .....
    НИКОЙ НЕ Е УБИВАЛ ТОЛКОВА БРАТУШКИ ОТ 80 ГОДИНИ :((((
    ......
    А БРАТЯТА РУСИ ОЩЕ НЕ СА УСТАНОВИЛИ КОНТРОЛ НАД 4- ТЕ ОБЛАСТИ ЗАРАДИ КОИТО ДАДОХА МИЛИОНИ УБИТИ И ОСАКАТЕНИ :((((
    ....
    ВИЖТЕ ХИЛЯДИТЕ ВИДЕА С МАСОВИ МОГИЛИ НА УБИТИ БРАТЯ РУСНАЦИ :((((

    21:40 18.08.2026

  • 120 Коня е нагъл

    3 0 Отговор
    Като се има че 75000 северно корейци участват редовна армия участват в войната под руско командване и се ползва корейска и иранска балистика в количества превишаващи руската да говори че Британия участва защото предоставя оръжие на Украйна е безочлива руска наглост. Типично за тази държава

    21:40 18.08.2026

  • 121 Костадин Костадинов

    3 1 Отговор
    Великобритания много се уплаши! Някой знае ли колко години продължава тридневната война на Русия срещу Украйна? Някой знае ли защо се арестуват обикновени хора в Русия защото са против войната? Някой знае ли защо в Русия се забраняват опозиционни партии? Някой знае ли защо в Русия се арестуват деца затова че пият забранени песни?

    21:41 18.08.2026

  • 122 Лавров, Лавров.....

    2 1 Отговор
    Натовско оръжие ви обърна хастара.
    Толкова жалка и безпомощна Русия, никога не е била.
    Да опре до аятоласите и корейчетата.

    21:41 18.08.2026

  • 123 За това

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Видьо Видев":

    25 % от кравите нямат дом , лечение .

    Коментиран от #138

    21:41 18.08.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 То хубаво

    0 2 Отговор

    До коментар #110 от "То вече целия свят се":

    ама защо те изкараха, да покажеш отчаяността и трагедията на запада да са толкова жалки като цигански коптор, да платят на първият глупак да троли срещу Русия. Сега ко стана, направи запада по жалък от колкото е. 😄

    21:41 18.08.2026

  • 126 Соломон

    4 0 Отговор

    До коментар #105 от "Ушанка":

    Е значи скоро ще обявим служена победа за Русия и ще свирим края на мача.Да ама не.Русия дописна две големи грешки.Първата е че нападна Украйна защото вярваше че тя ще се предаде като Грузия през 2008г или като с Крим през 2014г.Втората грешка е че продължава да вярва в това вече пета година докато руснаците умират или се трансформират в самовари.А самовар наричат човек без ръце и крака ако не знаеш

    21:42 18.08.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 На тебека ли ти викаа

    4 0 Отговор

    До коментар #113 от "Чети книжки":

    ДЛИБОКОТО ГЪРЛО, сбърканяк?
    Ееееедехееее

    Коментиран от #141

    21:43 18.08.2026

  • 130 Ей това да си руснак е Божие наказание

    4 2 Отговор
    Или си резултат от някакъв експеримент на някакви злокобни сили непознати досега на човечеството.

    21:43 18.08.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 и все пак

    0 2 Отговор
    Какво прави българският златен резерв във Англия. Защо е при тези измамници. Важно да си го върнем в БНБ защото ако ги изпепелят ,а това си е напълно възможно , ще ни отиде златцето. Както е тръгнало може и помен да не остане от островчето и никак няма да е чудно. А и отдавна Русия си има причини да го направи и те са вагони с причинаи трупани с десетилетия и столетия.Като нищо ще ги разтопят и ще ни отиде златния резерв ей така претопен. Не се знае какво се върти в главите на мужиците особено като са много силно ядосани.

    21:43 18.08.2026

  • 133 Нещастници руски

    4 0 Отговор
    Защо не вземете да нападнете Великобритания или Полша или Германия или Унгария или Чехия или Словакия или Холандиа или Франция или Испания или Швейцария или Италия... има толкова много държави които ви считат за боклук, искате ли да нападнете някоя от тях, гиди нещастници руски.

    21:43 18.08.2026

  • 134 русийката приключи

    2 0 Отговор
    Известният руски блогър и Z-патриот Александър Горни публикува пост за ситуацията в окупирания Крим.

    Той е убеден, че положението ще става само по-лошо.

    Текстът е публикуван в профила му във Facebook.

    „Ситуацията в Крим може да бъде описана само с една дума – ужасна… Жителите на Крим вече донякъде свикнаха и започват да задават правилните въпроси. Но нямат късмет! Веднага изскачат платени и фанатизирани хора и започват да крещят: „Не нагнетявайте обстановката, не работете за врага! Победата ще бъде наша!“

    Каква победа? Не знам какво виждат те, но тук всичко вече се разпада. Бензинът е по 250, икономиката и туризмът са спрели, половината Крим е без ток и вода, цените са скочили с между 50% и 200%, хората харчат последните си пари, а който може, купува генератори, за които после няма откъде да намери бензин… Победа? Ние ли побеждаваме, или те?“ – пита Z-патриотът.

    Той отбелязва, че в местните обществени групи в Крим вече се появяват призиви за дарения за средства за противовъздушна отбрана. Местните жители са изгубили вяра, че Русия е способна да ги защити. И всичко това се случва на фона на пълното мълчание от Москва.

    „Няма никаква информация! За какво трябва да се подготвяме? Този въпрос тревожи не само мен. Определено нещата не вървят на добре.“ – заключава Горни.

    21:44 18.08.2026

  • 135 волгин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    великан за 3дня

    21:44 18.08.2026

  • 136 Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #128 от "Такъв отчаян русофил като теб":

    Сега въпроса е сяташ ли се, че троленето не показва само трагедията на глупака, а и деградацията на запада. А я не вярвам глупака да е изваден да показва падението на запада.

    21:45 18.08.2026

  • 137 оня с коня

    2 0 Отговор
    Да изгниете в изпражненията си скъсани и мизерни копейки ,отивайте по добре в раша да ви запалят украинците с дронове и ракети и отървете от мъките си боклуци ненужни

    21:45 18.08.2026

  • 138 Симидев

    1 0 Отговор

    До коментар #123 от "За това":

    Спокойно, в просия 80 процента от масата от месо няма нищо. Така че тръгвай за просия.

    21:45 18.08.2026

  • 139 Лавров, Лавров.....

    0 0 Отговор
    Дъщеря ти живееше в САЩ.
    Санкцийте я върнаха в Русия....верно ли е.

    21:45 18.08.2026

  • 140 Стари лаври

    0 0 Отговор
    "......с всички произтичащи от това последици." Лавров и той отбива номера с това изказване. Само със закани не става, а трябват реални действия, а не бърборене като квартална баба. Англичаните обаче не им пука от такива повърхностни изказвания и арестуваха танкера Smyrtos, свързан с Русия. А след като руснаците не могат поне да отвърнат със същото, английските наследници на пирата Франсис Дрейк ще арестуват по пет кораба наведнъж....

    21:45 18.08.2026

  • 141 Чети книжки

    0 1 Отговор

    До коментар #129 от "На тебека ли ти викаа":

    и няма да изглеждаш така глупаво и жалко и по важното няма да показваш в какъв цигански коптор се е превърнал запада.

    21:46 18.08.2026

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