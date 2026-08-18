Лавров: Русия има основание да възприема Великобритания като страна в конфликта в Украйна

Русия има право да разглежда декларираното пряко участие на британските ракетни сили в удари по руска територия като участие във война, с всички произтичащи от това последици. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от „Интерфакс“, предава News.bg.

„Президентът предупреди за правото ни да действаме във всяка част на световния океан, ако някой посегне на нашите интереси или на нашата собственост. Ние също имаме право да разглеждаме декларираното пряко участие на британските ракетни сили в удари по Русия като участие във война с всички произтичащи от това последици“, каза Лавров пред кореспондента на „Вести“ Павел Зарубин.

Руският външен министър коментира изявлението на британския премиер Анди Бърнам, че Лондон „ще бъде с Украйна докрай“.

Ден по-рано руското посолство във Великобритания публикува изявление, в което посочи, че съобщенията в британските медии за използването от Киев на британски дронове за удари дълбоко в руска територия „потвърждават, че Лондон умишлено избира да ескалира украинската криза“, като същевременно заявява желание за мир.

Руската дипломатическа мисия предупреди още, че „колкото по-дълбоко е участието на Лондон в конфликта“ и колкото по-голяма е подкрепата му за Украйна, толкова по-висока цена ще плати Великобритания.

В отговор Бърнам заяви, че Обединеното кралство ще продължи да подкрепя Украйна.

„Ние не сме приятели само когато времената са добри. Ще бъдем до Украйна в часа на нейната нужда и това няма да се промени“, каза британският премиер.