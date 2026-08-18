Лавров: Русия има основание да възприема Великобритания като страна в конфликта в Украйна

Русия има право да разглежда декларираното пряко участие на британските ракетни сили в удари по руска територия като участие във война, с всички произтичащи от това последици. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от „Интерфакс“, предава News.bg.
„Президентът предупреди за правото ни да действаме във всяка част на световния океан, ако някой посегне на нашите интереси или на нашата собственост. Ние също имаме право да разглеждаме декларираното пряко участие на британските ракетни сили в удари по Русия като участие във война с всички произтичащи от това последици“, каза Лавров пред кореспондента на „Вести“ Павел Зарубин.
Руският външен министър коментира изявлението на британския премиер Анди Бърнам, че Лондон „ще бъде с Украйна докрай“.
Ден по-рано руското посолство във Великобритания публикува изявление, в което посочи, че съобщенията в британските медии за използването от Киев на британски дронове за удари дълбоко в руска територия „потвърждават, че Лондон умишлено избира да ескалира украинската криза“, като същевременно заявява желание за мир.
Руската дипломатическа мисия предупреди още, че „колкото по-дълбоко е участието на Лондон в конфликта“ и колкото по-голяма е подкрепата му за Украйна, толкова по-висока цена ще плати Великобритания.
В отговор Бърнам заяви, че Обединеното кралство ще продължи да подкрепя Украйна.
„Ние не сме приятели само когато времената са добри. Ще бъдем до Украйна в часа на нейната нужда и това няма да се промени“, каза британският премиер.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
Коментиран от #9, #135
21:01 18.08.2026
2 Пич
Коментиран от #17, #52, #97
21:02 18.08.2026
3 Соломон
Само руснаците могат да ни отърват от тези боклуци и скоро ще го направят.
21:03 18.08.2026
4 бандерко пак има гости
21:03 18.08.2026
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
21:03 18.08.2026
6 Хм...
Крайно време реме е да го направи и срещу евроатлантическите евнуси.
21:03 18.08.2026
7 кокор спецова
21:05 18.08.2026
8 Абе
21:05 18.08.2026
9 Видьо Видев
До коментар #1 от "Kaлпазанин":ЗАБРАНА НА БСП, ГЕРБ И ВЪЗРАЖДАНЕ!
За по-добро управление на държавата и за просперитета на България, да последваме примера на САЩ.
На 24 август 1954 година американският президент Дуайт Айзенхауер подписва закона
"За контрол над комунизма", лишава Комунистическата партия на САЩ
от всички законни права, привилегии и имунитети."
С мотивите:
"Ние се сблъскваме с глобална враждебна идеология,
атеистична по своя характер,
безмилостна в намеренията си
и лукава в методите си"
Коментиран от #38, #80, #123
21:06 18.08.2026
10 Помак
21:06 18.08.2026
11 Мдаааа
21:08 18.08.2026
12 Дзак
21:09 18.08.2026
13 Горски
Коментиран от #34
21:10 18.08.2026
14 Вече
21:10 18.08.2026
15 Отстрани
Коментиран от #30, #42, #45, #92
21:10 18.08.2026
16 Хаха
21:11 18.08.2026
17 Пичи ,
До коментар #2 от "Пич":Пак са ти опърлили вълната .. 🤭
21:11 18.08.2026
18 И Великобритания възприема
Коментиран от #33
21:11 18.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Абе
21:12 18.08.2026
21 Пич
Коментиран от #40
21:12 18.08.2026
22 Русодебил
На второ място е бг русодебила.
Коментиран от #28
21:13 18.08.2026
23 Ами
21:13 18.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Феникс
В резултат на ракетен удар от руските въоръжени сили, Андрей Белецкий, прословутият украински нацист и основател на нацисткия батальон „Азов“ и бригаден генерал, е заминал при Бандера и Мелник (за това се пише масово от вчера.)
И при Евгений Коновалец - любителят на бонбони и организатор на ОУН, ликвидиран от великия Павел Судоплатов.
В препогребението на дъртия нацист в Украйна ( режимът се зарежда от култа към смъртта, некрофилията, бесовщината), Белецкий е бил разпоредител на церемонията. Колко прозаично...
Да гори в ада!
21:14 18.08.2026
26 кахраман
21:14 18.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ХАХАХА😂
До коментар #15 от "Отстрани":Ама като рашките ли воюват Плонди, със севернокорейски и африкански ръчички ли🤣❓
21:15 18.08.2026
31 Тез нещасници
Коментиран от #110
21:15 18.08.2026
32 Феникс
1-Смяна на нацисткия режим в Киев
2- Денацификация(разоръжаване)на Украйна
...
Резултата след 5 години - Зеленски си е президент ,Путин го направи пожизнен не да го смени ,Зеленски обикаля света а втората цел за разоръжаването на Украйна резултата е още по въоръжена Украйна.
А резултата за Путин е милиони убити и ранени руснаци
Коментиран от #48
21:15 18.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Цял свят бил с пРосия
До коментар #13 от "Горски":Ама третият свят.И не баш целият.
21:16 18.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
УДАРИХА И ПЕРОНИТЕ НА МЕТРОТО :((
....
УНИЩОЖИХА РУСКИЯ ФЛОТ В АЗОВСКО И ЧЕРНО МОРЕ :(((
.......
ИЗОБЩО КАКВО СЕ СЛУЧВА С БРАТЯТА НИ:(((
Коментиран от #57
21:16 18.08.2026
37 Хаха
21:17 18.08.2026
38 О, Морес
До коментар #9 от "Видьо Видев":Цитираните от вас "мотиви" абсолютно добре характеризират управляващите в Кралството и техният стил и метод.А използването на термина " комунизъм" е общия ви контекст е абсолютна детинщина и "нон сенс"Ясно е,че от двата свята,славянският и англо-саксонския,единият е излишен.Обаче,кой ли ще се смее последен ?
21:17 18.08.2026
39 12...34
21:17 18.08.2026
40 Пич ( истинският )
До коментар #21 от "Пич":Аа, онзи имитатор с ниското самочувствие, и без собствен авторитет, който жалко си въобразява, че кражбата на чужди Никове ще го направят чуваем!!!
Коментиран от #44, #59
21:17 18.08.2026
41 Путя постигна само едно
Никога не забравяйте, че „украинците“, по-голямата част от които пребивават в България, са ЕТНИЧЕСКИ РУСНАЦИ с украински паспорти, за да могат да се придвижват спокойно из цивилизованите държави.
Хората с нагло и просташко поведение, които нарушават правилата и парадират с богатството си по нашето Черноморие, всъщност са ЕТНИЧЕСКИ РУСНАЦИ.
В Украйна, в напълно унищожените градове, които Путин разруши (като Мариупол, Бахмут, Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Маринка и Попасна...), живееха 8 милиона ЕТНИЧЕСКИ РУСНАЦИ!
Това са същите тези хора, заради които Путин започна войната, уж за да ги спаси, но така ги „спаси“, че ги превърна в бежанци. Колите им също са с украински номера, защото те са от окупираните територии. Когато видите „украински номер“ по морето, просто го проверете в Гугъл, за да се убедите сами точно откъде идва тази кола. Първите две букви на табелата издават целия им произход.
След анексирането на Крим и особено след пълномащабната руска инвазия се наблюдава процес, при който милиони ЕТНИЧЕСКИ РУСНАЦИ и хора със смесен произход съзнателно се отказват от руската идентичност и руския език.
Но не от изведнъж пламнал патриотизъм, а защото бързо осъзнаха, че украинският паспорт в момента е много по-изгоден от руския и отваря широко вратите към свободния свят. И точно затова те не са на фронта – защото за тях този документ е просто средство за спасение и лична изгода, а не символ на родина
Коментиран от #50
21:18 18.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Пич ( истинският)
Коментиран от #72
21:19 18.08.2026
44 Карлуково
До коментар #40 от "Пич ( истинският )":Пак прескочи дувара.
21:19 18.08.2026
45 Така е
До коментар #15 от "Отстрани":рaшиcтката примитивнaa прoпагaнда се цели единcтвено в някoлко клoшaрcки глyпaкa yвъртaщи се окoло кoфитe за cмет, зарaзeни с вaрицeла и тубeркyлоза. А истината е че само за 5 години Украйна cмля и приключи фашиcтка раша тотално
21:20 18.08.2026
46 Лошо
21:20 18.08.2026
47 Сатана Z
21:20 18.08.2026
48 Абдул от Кабул
До коментар #32 от "Феникс":Да ми припомниш колко време продължи войната на САЩ в Афганистан? Защо се изнесоха толкова набързо,зарязвайки военна техника за милиарди долари?
21:20 18.08.2026
49 Няма никакво значение
21:21 18.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Коньо, луд ли си
Коментиран от #115
21:21 18.08.2026
52 Ердоган
До коментар #2 от "Пич":Аркадаш, реZките танкове влезнаха от Беларус в Украйна, ти искаш за един дрон да бъде изпепелена Англия. Така, че Украйна има право да направи десант с британски кораби без последствия. Да не говорим, за шахедите и с.корейски балистични ракети, а от един британски дрон Путин напълни памперса да не вземе руZофилските зомбита да разберат, че без атом ще бъде опаткана за три дня
21:21 18.08.2026
53 Срам!
21:22 18.08.2026
54 Асен
Коментиран от #55
21:22 18.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Мухахаха
До коментар #36 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":А у кииф защо у метрото спят
21:23 18.08.2026
58 Точен сте
До коментар #55 от "име":Потвърдиха се диагнозите на все още малкото останали живи русофили в България - психично неуравновесени, бедни и с безсмислено съществуване. В проучване на "АЛФА РИСЪРЧ" 15% се определят като симпатизиращи на Русия. Според Министерство на социалните грижи в страната 22% са под линията на бедност и трудно си плащат битовите сметки дори. И какво е заключението - не всеки бедняк е русофил, но всеки русофил е бедняк и скъсаняк!
21:23 18.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Прав е Лавров
Коментиран от #68
21:23 18.08.2026
62 УКРАЙНА ДЕНАЦИФИЦИРА
111 ,287 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ
В РУСКАТА КОЧИНА....
НА
1 ЮЛИ СА ВЕЧЕ
САМО
111,037 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ
САМО ЗА 6 МЕСЕЦА
250 ХИЛЯДИ ИЗБИРАТЕЛИ
ЩЕ ГЛАСУВАТ ОТ
РУСКИТЕ КЛАДБИЩА .
УРААААА УРААААА УРААААА
ГЕНОЦИДА НА ПУТИН
НАД РУСКОТО НАСЕЛЕНИЕ
ВЪРВИ ПО ПЛАН.
Коментиран от #64, #69
21:24 18.08.2026
63 Поцикоцев
21:24 18.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Васо
21:25 18.08.2026
66 хаха🤣
21:26 18.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Троленето
До коментар #62 от "УКРАЙНА ДЕНАЦИФИЦИРА":не показва само трагедията на глупака. Показва отчаяността на фашизма възродил се на запад и направил гнездо в Украйна и деградацията на запада стигнали до дъното да борят Русия с лъжи, глупаци и простотия!
Коментиран от #73, #75, #76
21:26 18.08.2026
70 Чвти книжки
До коментар #68 от "Шоколипев":Изглеждаш много глупаво и поставяш запада в жалко положение!
Коментиран от #78
21:27 18.08.2026
71 Соломон
21:27 18.08.2026
72 Точен сте
До коментар #43 от "Пич ( истинският)":„Великата аналоговнетна“ руска армия май отново пренаписа учебниците по военна история! Лятната им офанзива постигна невиждан стратегически успех: успя да размени 238 650 трупа и три танкови дивизии за... три полуразрушени плевни и един декар слънчогледи край някое безименно село.Гледайки темпото, с което Русия „завладява“ нови територии, докато Украйна си връща цели райони, Кремъл сигурно ще стигне до Киев точно навреме за следващия век. Важното е, че всичко върви строго по план: войниците свършват, техниката се превръща в скрап, но пък за сметка на това географската карта напредва с цели 30 сантиметра на седмица. С такова „категорично надмощие“ скоро най-модерното оръжие на втората армия в света ще си остане бойната лопата
21:27 18.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Третото око
21:28 18.08.2026
75 Соломон
До коментар #69 от "Троленето":Много си далече от истината.Русия е домът на нацизма
Коментиран от #81
21:28 18.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Чети книжки
До коментар #73 от "Цирикочев":за да не изглеждаш така жалко и глупаво и да показваш попадението на запада и деградацията му.
Коментиран от #84, #87, #128
21:29 18.08.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 логика
21:29 18.08.2026
80 Хаха
До коментар #9 от "Видьо Видев":Ясно е, че си фен на ДПС, пб или ппдб. Тъй като възраждане и БСП са русофили, а ти ще ги закриваш е видно, че си русофоб. Значи си паветник. Бъди жив и здрав, и дано намериш жена
21:29 18.08.2026
81 Художника с мустачките
До коментар #75 от "Соломон":Фашизмът си е немско творение.
Коментиран от #91
21:30 18.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ
21:30 18.08.2026
84 Що обиждаш хората бе?
До коментар #77 от "Чети книжки":Катран.
Коментиран от #93
21:30 18.08.2026
85 Че ПА
Аре... лопай.. КОНЬ
Ееееедехееее
21:30 18.08.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Книжки чети
До коментар #78 от "Фиколиков":и няма да изглеждаш така глупаво и да показваш деградацията на запада. поне се надявам нещо да влезе!
Коментиран от #94
21:31 18.08.2026
89 Хахагааа
До коментар #86 от "Така е пaaааааццццyyууулeee":Така не се бях смях от години...
21:31 18.08.2026
90 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ
21:31 18.08.2026
91 Соломон
До коментар #81 от "Художника с мустачките":Фашизма е в Италия.Нацизма е Германия.Рашизма е в Русия
21:31 18.08.2026
92 Най-страхливите нации в света са
До коментар #15 от "Отстрани":руснаците и севернокорейците .Страхът е една от най-присъщите черти на руснаците черти на руснаците. Самата им идеология е такава, внушава им страх от заобикалящия ги свят. Така диктатурата по-лесно ги държи в подчинение и робство. Тъжно, но факт.
Коментиран от #98
21:32 18.08.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Така е и всички по света ще ръкопляскат
21:33 18.08.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Путин се оплака на ООН, но го
До коментар #2 от "Пич":отсвириха. Искаше помощ от ООН да му осигури защита от украинските дронове. :)))
21:34 18.08.2026
98 Ушанка
До коментар #92 от "Най-страхливите нации в света са":Най страхливите нации са в НАТО.Воюват с проксита срещу Русия.
Коментиран от #112
21:34 18.08.2026
99 Сипер си
До коментар #86 от "Така е пaaааааццццyyууулeee":Погазвай какво е човек ударил дъното да е ползван за парцал от деградиралият запад.
Коментиран от #102, #103, #107
21:34 18.08.2026
100 Жърколик
Коментиран от #105
21:34 18.08.2026
101 Чети книжки
До коментар #87 от "Деколев":и няма да изглеждаш така глупаво и жалко показвайки трагедията си и деградацията на запада!
21:35 18.08.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Що обиждаш хората бе?
До коментар #99 от "Сипер си":Катран.
Коментиран от #109, #111
21:35 18.08.2026
104 Извинете, бихте ли ми под ухали
До коментар #93 от "Чети книжки":Не мно жко? А ти напуним джуките, а? ;))
Коментиран от #113
21:35 18.08.2026
105 Ушанка
До коментар #100 от "Жърколик":Само,че украинците вече свършиха,а други желаещи да воюват няма.
Коментиран от #126, #131
21:36 18.08.2026
106 оня с коня
21:36 18.08.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #114
21:37 18.08.2026
109 Точен сте
До коментар #103 от "Що обиждаш хората бе?":След тази новина дрьъътия пaацyyул разбра че мизерна раша няма да го спаси от мъките и падна в гаванката с изпражненията и се задуши от изпаренията 🤣🤮🤯
21:37 18.08.2026
110 То вече целия свят се
До коментар #31 от "Тез нещасници":подиграва с Русия. Не само британците. Единствено Северна Корея и Беларус си мълчат. Всички остнали се подиграват и присмиват на руснаците. И с право.
Коментиран от #125
21:37 18.08.2026
111 Сигурно
До коментар #103 от "Що обиждаш хората бе?":защото е ударил дъното да е парцал на деградиралият запад. Лоша съдба в този живот! 😄
21:37 18.08.2026
112 Ъхъ.....
До коментар #98 от "Ушанка":Затва педофило Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ. Кат... деревянска Шлю ХА Избега тоа пе ДАЛ
21:38 18.08.2026
113 Чети книжки
До коментар #104 от "Извинете, бихте ли ми под ухали":и няма да изглеждаш толкова глупаво и жалко и по важното, няма да показваш деградацията на запада!
Коментиран от #118, #129
21:38 18.08.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Рапоняк
До коментар #51 от "Коньо, луд ли си":Бият ги като маче от дирек .
Ама бой , бой , бой ,
Сега десетина важни клечки от Лондостан гушнаха букета и едно квичене .
21:39 18.08.2026
116 Ревльо
21:39 18.08.2026
117 Дзак
21:39 18.08.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
И ОЩЕ ТОЛКОВА ОСАКАТИ :((((
.....
НИКОЙ НЕ Е УБИВАЛ ТОЛКОВА БРАТУШКИ ОТ 80 ГОДИНИ :((((
......
А БРАТЯТА РУСИ ОЩЕ НЕ СА УСТАНОВИЛИ КОНТРОЛ НАД 4- ТЕ ОБЛАСТИ ЗАРАДИ КОИТО ДАДОХА МИЛИОНИ УБИТИ И ОСАКАТЕНИ :((((
....
ВИЖТЕ ХИЛЯДИТЕ ВИДЕА С МАСОВИ МОГИЛИ НА УБИТИ БРАТЯ РУСНАЦИ :((((
21:40 18.08.2026
120 Коня е нагъл
21:40 18.08.2026
121 Костадин Костадинов
21:41 18.08.2026
122 Лавров, Лавров.....
Толкова жалка и безпомощна Русия, никога не е била.
Да опре до аятоласите и корейчетата.
21:41 18.08.2026
123 За това
До коментар #9 от "Видьо Видев":25 % от кравите нямат дом , лечение .
Коментиран от #138
21:41 18.08.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 То хубаво
До коментар #110 от "То вече целия свят се":ама защо те изкараха, да покажеш отчаяността и трагедията на запада да са толкова жалки като цигански коптор, да платят на първият глупак да троли срещу Русия. Сега ко стана, направи запада по жалък от колкото е. 😄
21:41 18.08.2026
126 Соломон
До коментар #105 от "Ушанка":Е значи скоро ще обявим служена победа за Русия и ще свирим края на мача.Да ама не.Русия дописна две големи грешки.Първата е че нападна Украйна защото вярваше че тя ще се предаде като Грузия през 2008г или като с Крим през 2014г.Втората грешка е че продължава да вярва в това вече пета година докато руснаците умират или се трансформират в самовари.А самовар наричат човек без ръце и крака ако не знаеш
21:42 18.08.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 На тебека ли ти викаа
До коментар #113 от "Чети книжки":ДЛИБОКОТО ГЪРЛО, сбърканяк?
Ееееедехееее
Коментиран от #141
21:43 18.08.2026
130 Ей това да си руснак е Божие наказание
21:43 18.08.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 и все пак
21:43 18.08.2026
133 Нещастници руски
21:43 18.08.2026
134 русийката приключи
Той е убеден, че положението ще става само по-лошо.
Текстът е публикуван в профила му във Facebook.
„Ситуацията в Крим може да бъде описана само с една дума – ужасна… Жителите на Крим вече донякъде свикнаха и започват да задават правилните въпроси. Но нямат късмет! Веднага изскачат платени и фанатизирани хора и започват да крещят: „Не нагнетявайте обстановката, не работете за врага! Победата ще бъде наша!“
Каква победа? Не знам какво виждат те, но тук всичко вече се разпада. Бензинът е по 250, икономиката и туризмът са спрели, половината Крим е без ток и вода, цените са скочили с между 50% и 200%, хората харчат последните си пари, а който може, купува генератори, за които после няма откъде да намери бензин… Победа? Ние ли побеждаваме, или те?“ – пита Z-патриотът.
Той отбелязва, че в местните обществени групи в Крим вече се появяват призиви за дарения за средства за противовъздушна отбрана. Местните жители са изгубили вяра, че Русия е способна да ги защити. И всичко това се случва на фона на пълното мълчание от Москва.
„Няма никаква информация! За какво трябва да се подготвяме? Този въпрос тревожи не само мен. Определено нещата не вървят на добре.“ – заключава Горни.
21:44 18.08.2026
135 волгин
До коментар #1 от "Kaлпазанин":великан за 3дня
21:44 18.08.2026
136 Така е
До коментар #128 от "Такъв отчаян русофил като теб":Сега въпроса е сяташ ли се, че троленето не показва само трагедията на глупака, а и деградацията на запада. А я не вярвам глупака да е изваден да показва падението на запада.
21:45 18.08.2026
137 оня с коня
21:45 18.08.2026
138 Симидев
До коментар #123 от "За това":Спокойно, в просия 80 процента от масата от месо няма нищо. Така че тръгвай за просия.
21:45 18.08.2026
139 Лавров, Лавров.....
Санкцийте я върнаха в Русия....верно ли е.
21:45 18.08.2026
140 Стари лаври
21:45 18.08.2026
141 Чети книжки
До коментар #129 от "На тебека ли ти викаа":и няма да изглеждаш така глупаво и жалко и по важното няма да показваш в какъв цигански коптор се е превърнал запада.
21:46 18.08.2026