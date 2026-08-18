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10 от Хебър спечелиха първи 3 точки във Втора лига

10 от Хебър спечелиха първи 3 точки във Втора лига

18 Август, 2026 20:59 495 0

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Тимът от Пазарджик удари с 3:2 като гост Пирин

10 от Хебър спечелиха първи 3 точки във Втора лига - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Хебър спечели първи 3 точки от началото на сезона в Mr Bit Втора лига. Тимът от Пазарджик удари с 3:2 като гост Пирин. Така „орлетата“ остават на дъното без точков актив.

Домакините поведоха в 20-ата минута. Тогава Роман Родопски отне топката от защитник на Хебър, тя стигна до Иво Казаков, който майсторски я промуши под тялото на вратаря на гостите – 1:0!

По-опитният тим на Николай Митов обаче показа своята класа и бързо изравни. В 34-ата минута Иван Тилев подаде към Редон Роймар. Играчът от Суринам само това и чакаше, като майсторски изравни резултата – 1:1.

В 51-ата минута обратът бе пълен. Точен бе Мартин Михайлов, който с много хубав удар хвана неподготвен стража на домакините Красимир Костов - 2:1 за гостите. "Орлетата" имаха претенции, че играта е трябвало да бъде спряна заради удар в главата на техния играч Методий Стефанов.
Секунди след този гол гостите останаха с 10 души. Авторът на втория гол Мартин Михайлов бе изгонен, след като фаулира Станислав Костов и получи втори жълт картон.

Въпреки това в 69-ата минута Хебър стигна до трето попадение. Денислав Александров подаде към Ивайло Михайлов, който без напрежение направи 3:1.

„Орлетата“ не се предадоха и намалиха чрез Иво Казаков в самия край. За повече обаче младият отбор на треньора Владислав Вутов нямаше сили и трите точки отпътуваха за Пазарджик. В продължението на срещата домакините поискаха дузпа за нарушение на вратаря Борис Груев срещу Владимир Гогов. Реферът обаче прецени, че то е извън наказателното поле.


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