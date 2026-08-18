Белият дом защити правото на Тръмп да гласува по пощата въпреки критиките му към този вот

Белият дом защити правото на американския президент Доналд Тръмп да гласува по пощата, след като се появиха съобщения, че той е използвал този начин на гласуване на първичните избори на Републиканската партия във Флорида, въпреки че в миналото остро го е критикувал, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Както каза президентът Тръмп, законът „СПАСИ Америка“ (SAVE America Act) предвижда разумни изключения, позволяващи на американците да гласуват по пощата в случаи на заболяване, увреждане, военна служба или пътуване. Но всеобщото гласуване по пощата не бива да се допуска, тъй като е силно податливо на измами“, заяви говорителката на Белия дом Оливия Уейлс, попитана за съобщенията.
По думите ѝ Тръмп е жител на Палм Бийч и гласува във Флорида, но в момента прекарва по-голямата част от времето си в Белия дом във Вашингтон.
В понеделник списание Politico съобщи, че Тръмп е гласувал по пощата на първичните избори на Републиканската партия във Флорида, позовавайки се на местни избирателни регистри.
Ръководителят на избирателната комисия в окръг Палм Бийч не е отговорил незабавно на запитване за коментар.
Същевременно Тръмп настоява Конгресът да приеме нови ограничения върху начина на провеждане на изборите и се стреми да ограничи гласуването по пощата. Президентът многократно е твърдял, без да представя убедителни доказателства, че този начин на гласуване е по-податлив на измами.
Случаят отново поставя въпроса за разминаването между политическите позиции на Тръмп относно гласуването по пощата и собственото му използване на този начин на вот.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп:
Коментиран от #2, #4
19:33 18.08.2026
2 Тик-Ток
До коментар #1 от "Тръмп:":Само Тиквата може да се мери с нахалството на Дони Епщайн,Тиквата Прасето и Простокирчовците докараха и чумата и холерата в България с еврото и после Тиквата обвинява Пилота за високите цени
19:43 18.08.2026
3 И Киев е Руски
19:44 18.08.2026
4 404
До коментар #1 от "Тръмп:":По нахален има и те са много в БГ то.Но по Прос няма
19:46 18.08.2026
5 И Киев е Руски
19:48 18.08.2026
6 НИЩО МУ НЯМА
КОГАШ ВЕЛИК ВЕЛИКАН ДОНАЛД ДЪК👑
СИ ОРГАНИЗИРА „ПОКУШЕНИЕ ”
В R.👂 ...ВСИЧКИ СЕ МОЛЕХА
БОЖЕ ПЗИ ДОНАЛД 🙏
А СЕГА ВСИЧКИ КУПЕЙКИ
МУ РИСУВАТ..МИШЕНА МЕЖДУ L.👂иR.👂
19:52 18.08.2026
7 Критиките на Тръмп не са били
20:10 18.08.2026