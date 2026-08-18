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Джеф Безос влиза мощно на „Анфийлд“: придоби повече от първоначално очакваното от Ливърпул

Джеф Безос влиза мощно на „Анфийлд“: придоби повече от първоначално очакваното от Ливърпул

18 Август, 2026 20:29 954 3

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Дружеството 1892 Holdings е кръстено на годината на основаване на Ливърпул

Джеф Безос влиза мощно на „Анфийлд“: придоби повече от първоначално очакваното от Ливърпул - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Консорциумът, в който участва основателят на „Амазон“ Джеф Безос, придоби близо 40% от английския футболен гранд Ливърпул от собствениците Fenway Sports Group.

Сделката бе потвърдена официално в петък, когато от FSG обявиха сключването на споразумение за продажбата на „стратегическа миноритарна инвестиция“ на инвестиционното дружество 1892 Holdings. Първоначалните информации сочеха дял от около една трета, но според авторитетното издание The Athletic реалният процент е приблизително 38%.

Дружеството 1892 Holdings е кръстено на годината на основаване на Ливърпул. То се ръководи от британско-индийския бизнесмен Амит Бхатия и включва още Джеф Безос и съоснователя на „Фейсбук“ Едуардо Саверин.

Сделката оценява Ливърпул на сума между 5 и 6 милиарда паунда, като след продажбата на акциите в клуба ще влязат над 1,6 млрд. Паунда.

Амит Бхатия ще заеме поста заместник-председател на клуба и ще се присъедини към разширения борд на директорите, след като бъдат получени необходимите регулаторни одобрения. Преди това Бхатия бе дългогодишен директор и съсобственик на Куинс Парк Рейнджърс.

Споразумението включва клауза, която дава право на консорциума да придобие мажоритарен пакет акции от клуба през следващите 12 месеца, макар към момента това да не е обвързано с формален ангажимент.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    А ТръНп влиза мощно в NOVA тАлАвизия❗

    20:32 18.08.2026

  • 2 Гост

    6 1 Отговор
    Жалко за Ливърпул. Харесвах го този отбор, сега трябва да спра да го гледам заради този отпадък и грозната му помиташка... Дано и останалата му публика направи така.

    Коментиран от #3

    20:46 18.08.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Отдавна "спортът" е бизнес и политика,
    мръсен бизнес и мръсна политика❗

    20:54 18.08.2026

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