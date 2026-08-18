Захарова: Япония мълчи за Хирошима и Нагасаки, но говори за „наранените чувства“ заради Путин

Япония мълчи за атомните бомбардировки на САЩ над Хирошима и Нагасаки, но същевременно заявява своите „чувства“ относно посещението на руския президент Владимир Путин в Итуруп. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предава Фокус.

„Когато американците ги бомбардираха с ядрени оръжия - за първи път в историята, надявам се, и за последен път, когато те бяха използвани, подчертавам, срещу цивилното население на Хирошима и Нагасаки - защо официален Токио сега не обръща внимание на чувствата на японския народ, мълчи за това какво се е случило тогава и кой е извършил тази агресия срещу Япония?“, заяви Захарова.

Тя коментира твърдението на японския премиер Санае Такаичи, че посещението на Путин в Итуруп е „наранило чувствата на японския народ“.

По-рано днес японският посланик в Москва Акира Муто беше извикан в руското външно министерство след протеста на Токио срещу пътуването на Путин на 13 август до Итуруп, един от Курилските острови. Дипломатът прекара около 25 минути в министерството и си тръгна без коментар.

По думите на Захарова руският заместник-министър на външните работи Михаил Галузин е отправил остър протест към посланика и е подчертал, че Курилските острови са неразделна част от руската територия, за която Русия е платила „огромна цена“ по време на Втората световна война.

Териториалният спор около Курилските острови е един от дългогодишните проблеми в отношенията между Москва и Токио. Япония претендира за четири южни острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомай, които нарича „Северни територии“.

Според приведените от руската страна данни Япония е загубила около 3,1 милиона души във Втората световна война, включително приблизително 800 000 цивилни, станали жертви на американските бомбардировки и атомните удари над Хирошима и Нагасаки.

На 6 август, по време на възпоменателната церемония по повод годишнината от бомбардировката над Хирошима, кметът на града Казуми Мацуи и премиерът Такаичи не посочиха директно Съединените щати като страната, извършила ядрената атака срещу града.

Москва използва темата, за да отправи нови критики към Токио на фона на продължаващото напрежение между двете страни и спора за статута на Курилските острови.