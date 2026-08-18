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Захарова: Япония мълчи за Хирошима и Нагасаки, но говори за „наранените чувства“ заради Путин

Захарова: Япония мълчи за Хирошима и Нагасаки, но говори за „наранените чувства“ заради Путин

18 Август, 2026 17:34, обновена 18 Август, 2026 17:35 1 209 95

  • япония-
  • хирошима-
  • нагасаки-
  • путин

Москва реагира остро на протеста на Токио срещу посещението на руския президент в Итуруп и защити руската позиция за Курилските острови

Захарова: Япония мълчи за Хирошима и Нагасаки, но говори за „наранените чувства“ заради Путин - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Япония мълчи за атомните бомбардировки на САЩ над Хирошима и Нагасаки, но същевременно заявява своите „чувства“ относно посещението на руския президент Владимир Путин в Итуруп. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предава Фокус.

„Когато американците ги бомбардираха с ядрени оръжия - за първи път в историята, надявам се, и за последен път, когато те бяха използвани, подчертавам, срещу цивилното население на Хирошима и Нагасаки - защо официален Токио сега не обръща внимание на чувствата на японския народ, мълчи за това какво се е случило тогава и кой е извършил тази агресия срещу Япония?“, заяви Захарова.

Тя коментира твърдението на японския премиер Санае Такаичи, че посещението на Путин в Итуруп е „наранило чувствата на японския народ“.

По-рано днес японският посланик в Москва Акира Муто беше извикан в руското външно министерство след протеста на Токио срещу пътуването на Путин на 13 август до Итуруп, един от Курилските острови. Дипломатът прекара около 25 минути в министерството и си тръгна без коментар.

По думите на Захарова руският заместник-министър на външните работи Михаил Галузин е отправил остър протест към посланика и е подчертал, че Курилските острови са неразделна част от руската територия, за която Русия е платила „огромна цена“ по време на Втората световна война.

Териториалният спор около Курилските острови е един от дългогодишните проблеми в отношенията между Москва и Токио. Япония претендира за четири южни острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомай, които нарича „Северни територии“.

Според приведените от руската страна данни Япония е загубила около 3,1 милиона души във Втората световна война, включително приблизително 800 000 цивилни, станали жертви на американските бомбардировки и атомните удари над Хирошима и Нагасаки.

На 6 август, по време на възпоменателната церемония по повод годишнината от бомбардировката над Хирошима, кметът на града Казуми Мацуи и премиерът Такаичи не посочиха директно Съединените щати като страната, извършила ядрената атака срещу града.

Москва използва темата, за да отправи нови критики към Токио на фона на продължаващото напрежение между двете страни и спора за статута на Курилските острови.


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да им напомним

    38 7 Отговор
    6 август 1945 г. САЩ хвърлят атомна бомба над Хирошима

    Точно в 8 часа и 15 минути местно време на 6 август 1945 г. избухва
    бомбата, хвърлена от американския бомбардировач Б-29 над Хирошима.

    Командир на екипажа е полковник Пол Тибетс. Той хвърля над японския
    град Хирошима атомна бомба „Little Boy“ („Малчуган“).

    Бомбата се взривява, на около 600 метра над повърхността, при което
    на място загиват около 70—80 000 души. Зоната на пълно разрушение е
    около 1,4 км. в радиус. Пожарите, избухнали след взрива засягат
    около 11,4 км2. 90% от зданията са унищожени или силно повредени.

    Три дни по-късно е хвърлена втора атомна бомба - „Fat Man“
    („дебеланко“), с която е разрушен град Нагасаки.

    Почти 200 000 от оцелелите все още се лекуват от последиците в
    болниците на Японския Червен кръст след атомните експлозии в Хирошима
    и Нагазаки.

    Японският Червен кръст има болници за лечение на оцелелите от
    ядреното оръжие в Хирошима от 1956 г., а в Нагазаки от 1969 г. През
    тях са преминали над 2.5 милиона амбулаторни и над 2.6 хоспитализирани
    пациенти от оцелелите от ядрените бомбардировки. Само през изминалата
    година болниците на Японския Червен кръст в Хирошима и Нагазаки са
    приели за лечение съответно 4 657 и 6 030 души.

    Коментиран от #6, #94

    17:37 18.08.2026

  • 2 Щото са

    30 10 Отговор
    Утки заспали.

    17:37 18.08.2026

  • 3 Ами

    15 46 Отговор
    Просто на на никой не му пука за интересите и немощините вопли на загиващата федерация.
    А заслугата за това е на Украйна.

    17:40 18.08.2026

  • 4 Японците мълчат

    8 43 Отговор
    а вие щяхте да пищите 2000 години и да сте в каменната ера!

    17:40 18.08.2026

  • 5 Винаги точна

    54 15 Отговор
    и винаги право в десетката! Браво на Захарова!

    Коментиран от #8, #15

    17:41 18.08.2026

  • 6 И във

    16 24 Отговор

    До коментар #1 от "да им напомним":

    1960 имаха по - голяма икономика от цялото сесесере !

    17:42 18.08.2026

  • 7 гост

    16 35 Отговор
    Япония си е заслужила бомбардирането,макар че не е трябвало,но Пърл Харбър трудно се забравя.Виждате ли ,прощават на САЩ но не могат да простят на Русия,защото много добре ги познават какъв сорт народ са...

    17:42 18.08.2026

  • 8 Къде

    15 24 Отговор

    До коментар #5 от "Винаги точна":

    е на Захарова десетката?

    Коментиран от #14, #65

    17:43 18.08.2026

  • 9 Име

    24 13 Отговор
    Умна, Красива и Работлива!

    Коментиран от #24, #57

    17:43 18.08.2026

  • 10 Самураите

    36 13 Отговор
    Язък им за традициите и историята. В момента са пудел на янките. Избомбиха ги, после им разрешиха и да си направят бази там, и се опитват да се ежат в региона, но май никой не ги взима на сериозно

    17:43 18.08.2026

  • 11 Това показва много!

    14 36 Отговор
    За Япония е по приемливо да бъдат партньори и съюзници с врага от ВСВ, който хвърли две атомни бомби над Хирошима и Нагазаки, отколкото с орките от Империята на Злото!

    Коментиран от #29

    17:44 18.08.2026

  • 12 Хитлер е виновен

    5 17 Отговор
    за изостаналоста на Русия!

    17:45 18.08.2026

  • 13 Kaлпазанин

    19 6 Отговор
    С атоюа говедата подчиниха джапанките и им взеха самурайското достойнство ,Шиндзо абе не убит от говедата заради приятелството си с Путин ,ако беше изгонил говедата от Япония ,може би сега курилите да си бяха японски

    17:46 18.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Потвърждавам!

    25 8 Отговор

    До коментар #5 от "Винаги точна":

    Както винаги,Захарова е много кратка,ясна и точна,използвайки винаги много уместно ,оръжието на тънката ирония...!

    17:46 18.08.2026

  • 16 БРАВО

    16 10 Отговор
    Япония ще гризне пак атома, за да си научи урока.

    17:46 18.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Труман

    4 8 Отговор
    Добре че 1945 нямахте....

    17:47 18.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Обаче

    7 10 Отговор
    Не е проява на добър вкус да се вие на чужди гробища в Хирошима.

    Коментиран от #32

    17:49 18.08.2026

  • 22 Накрая

    14 8 Отговор
    и тук ще стане така.Ще се извиним на Турция,че сме им отказали покровителството в 1878 и да заклеймин Цар Освободител,като нашественик.

    17:49 18.08.2026

  • 23 Историческа грешка

    8 6 Отговор
    другаде трябваше да ги пуснат....

    Коментиран от #34

    17:50 18.08.2026

  • 24 Работи

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "Име":

    Винаги Орално.на
    Колене.

    17:50 18.08.2026

  • 25 Чете

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Ти кво четеш":

    Достоевски !

    17:51 18.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Молотов Рибентроп

    11 7 Отговор
    Да се знае .

    Руснаците бяха първи БРАТЮШКИ

    Със Хитлер

    По това време и те си Бяха
    Истински Фашисти.

    Поляците знаят най добре .

    17:52 18.08.2026

  • 28 Стоянчо Пуканката

    11 9 Отговор
    Джапанетата сигурно вече напълно са забравили Халхин Хол, където Маршалът на Победата (тогава още не е бил такъв) Георгий Константинович ги е направил на дроб-сърма... Е, нищо, Владимир Владимирович набързо ще им припомни, ако императорските поданици продължават да се правят "на забравили"...

    Коментиран от #35

    17:52 18.08.2026

  • 29 ежко

    7 7 Отговор

    До коментар #11 от "Това показва много!":

    Японците мълчат защото търговията е по важна от честа.

    Коментиран от #60

    17:53 18.08.2026

  • 30 20 години по- късно

    7 6 Отговор
    Хонда vs Москвич ! Нитачи vs ВЕФ !

    17:54 18.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Удри пацула с лопатЕто!

    4 3 Отговор
    Резко!

    17:55 18.08.2026

  • 34 Мусорчик

    4 5 Отговор

    До коментар #23 от "Историческа грешка":

    Генерал Патън: Победихме погрешния враг!

    17:56 18.08.2026

  • 35 Що бре

    4 6 Отговор

    До коментар #28 от "Стоянчо Пуканката":

    Токио за 3 ДНЯ ли !

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Пак си изпукал Пърцуцата
    Рано рано.

    17:56 18.08.2026

  • 36 Една

    7 7 Отговор
    Пропаднала държава на която премиера се поклони на паметника на летеца хвърлил бомбата над Хирошима .

    17:56 18.08.2026

  • 37 Ами

    9 5 Отговор
    Окупираните държави са окупирани за да слушат и мълчат.
    Те се обаждат се и правят нещо, само ако им разрешат или наредят.
    Дори и нашите управници издигнаха паметник
    на загиналите пилоти бомбардирали София.
    Така че и ние не сме по-стока от японците.

    Коментиран от #43, #70

    17:56 18.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Дедо

    9 3 Отговор
    Брей тия руснаци уж според Путин били славяни и възникнали в Киевска Рус , пък гледай как са се размножили от Планините на Кавказ та чак до Японските острови . Направо като марокански скакалци .

    17:58 18.08.2026

  • 41 Захарова да обясни

    9 5 Отговор
    Защо Русия, защитникът на семейните ценности, води световните класации за разводи и целият им политически елит крие незаконни деца в прогнилият запад?

    Коментиран от #84

    17:58 18.08.2026

  • 42 ....

    3 2 Отговор
    Боклук

    17:59 18.08.2026

  • 43 МОЧАта

    7 5 Отговор

    До коментар #37 от "Ами":

    Викам на кое бунище е издигната сега?

    Коментиран от #83

    17:59 18.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Интересно

    5 5 Отговор
    Ще стане когато
    Трябва да защитите
    Сибир от Китай.

    Просто ще им го подарите
    СКАПАНИ РУСКИ ВАСАЛЧЕТА.

    18:01 18.08.2026

  • 46 Тервел

    6 4 Отговор
    Време е Япония да си разработи собствено ядрено оръжие, да видят другите кон боб яде ли .

    18:01 18.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Я па тая

    3 3 Отговор
    Кой те пита па тебе?

    18:02 18.08.2026

  • 50 Уотсън

    5 4 Отговор
    Много елементарно госпожице, едното е преди 80 години, а другото вчера. А ти защо мълчиш за руско-японската война?

    18:02 18.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 дядо дръмпи-прецизен като смъртТа!

    1 4 Отговор
    Щом просия стигна до саботажи и взривяване на складове в бг,пожари във франция и други страни,шансовете и на бойното поле са нищожни!как може да прикрие пожарите в русия и липсата на бензин???ще обяснява кокошков за напредък на фронта ,а летищата в просия няма да работят.С приказки и саботажи с активизиране на терористични клетки и шпионаж ,няма да прокопса кремъл!Ще дойде момента когато изправени пред очевадна безизходица ще пожертват ,путин и ще стоварят вси грехове върху него и другите кремълски плъхове!

    18:04 18.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 След огромната по брой

    4 4 Отговор
    на жертвите битка за Окинава( 240 931от двете страни ) американците пресмятат, че ще се дадат милиони жертви и от двете страни до победата над Япония. Избират по-малкото зло (340 000 жертви повечето изпарени за миг и нищо не разбрали). Освен това само те са имали ЯО - мислиш ли, че Хитлер над Москва или Сталин над Берлин нямаше да го използват ако го имаха? Между другото спасяват живота на поне 500 000 съветски войници защото почти милионната Квантунгска армия се предава след бомбите над Хирошима и Нагазаки и само някои фанатизирани дивизии не се предават доброволно, има само 12 000 руски жертви.
    Курилите са завладяни през 08.1945г. от Сталин когато Япония капитулира след двете атомни бомби. До тогава никога не са били съветски или руски. СССР е искал да окупира и големият северен остров Хокайдо и да прави Народна република Хокайдо на принципа на ГДР. Курилските острови са били японски и не са били част и от Руската империя преди 1917г.

    Коментиран от #69

    18:06 18.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Червена звезда

    2 2 Отговор
    Японският фашизъм се крие от общата публика. За концентрационните лагери в Европа знаят по целия свят, а концентрационните лагери на японците, особено тези в Китай се отличават с ужасяващи зверства , опити с болести и изнурителен принудителен труд.

    18:08 18.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Роко

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "ежко":

    Не приятелю мълчат щото а са гракнали ще им припомнят някои техни не съвсем премерени действия. В сравнение с японците нацистите са били невинни дечица. И японците много добре знаят за какво иде реч затова си и трайкат. Заради атомните бомби са им простени много престъпления

    18:09 18.08.2026

  • 61 Тъпо е

    4 3 Отговор

    До коментар #57 от "Тъпа,":

    да тролиш и да показваш простотията си и деградацията на запада.

    Коментиран от #68

    18:09 18.08.2026

  • 62 Гедер

    5 4 Отговор
    От руснак японец никога не може да стане. От глупав, невъзпитан , мързелив и злобен крепостен народ , никога не може да стане интелигентен, трудолюбив и възпитан народ като японския .

    18:09 18.08.2026

  • 63 Американците може да са пуснали бомби

    6 4 Отговор
    Ама не са откраднали японски територии като вас.

    Коментиран от #64

    18:10 18.08.2026

  • 64 Не са

    5 1 Отговор

    До коментар #63 от "Американците може да са пуснали бомби":

    Само са ги направили васали!

    Коментиран от #74, #89

    18:11 18.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    3 2 Отговор
    Интересно
    ЗАЩО
    На ЕПИЛИРАНИЯ БОТОКС ШАМШАЛ

    Винаги ПЕЧЕНЕГИТЕ

    СА МУ ВИНОВНИ .

    ХА ХА ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    18:14 18.08.2026

  • 67 Гедер

    2 2 Отговор
    Крадливите руснаци са откраднали от японците техните древни дървени кукли с фигурки в тях и са ги кръстили "матрьошки" ......ето това са крепостните

    Коментиран от #71

    18:14 18.08.2026

  • 68 Оня ден

    4 2 Отговор

    До коментар #61 от "Тъпо е":

    търсеше сметка на САЩ и Турция защо давали оръжие на Украйна. Не се ли сеща, че и те получават оръжие, боеприпаси, ракети, Шахиди и стоки с двойна употреба от С. Корея, Иран и Китай?

    Коментиран от #72

    18:15 18.08.2026

  • 69 Роко

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "След огромната по брой":

    По принцип си прав едно уточнение курилските острови са руски до 1905 година когато руснаците решават да спретнат малка победоносна война с Япония (СВО) позорно загубена от Руската империя. След подписването на Портсмутския договор Курилските острови и не само те стават японски.

    Коментиран от #86

    18:16 18.08.2026

  • 70 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Ами":

    То, и паметници, издигнахме на окупаторите, а ние мислим, че ни освбождават

    Коментиран от #95

    18:16 18.08.2026

  • 71 Супер

    2 3 Отговор

    До коментар #67 от "Гедер":

    А теб що изкараха да тролиш и да показваш падението на запада? Да опре запада до цигани да тролят, е дъното на света. Това показваш! Жалко за падението и деградацията.

    Коментиран от #76

    18:16 18.08.2026

  • 72 Пропагандата е забавна

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Оня ден":

    но е вредна за глупака!

    18:17 18.08.2026

  • 73 Цецко

    5 1 Отговор
    Стрина Маша иска да е деликатна японска гейша , ама много грознЪ бре

    Коментиран от #77

    18:18 18.08.2026

  • 74 Японците имат чувството

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "Не са":

    за вина за това което направиха в Китай през ВСВ. Основни категории на жертвите: Гражданско население - между 17 и 22 милиона загинали граждани. Военни загуби - между 1,5 и 2,4 милиона убити китайски войници. Общо пострадали - над 35 милиона убити и ранени според официален Пекин. Най-големите масови зверства - клането в Нанкин (1937 г.). След превземането на тогавашната столица, японската армия извършва шестседмичен терор. Официалните китайски разследвания сочат за убити над 300 000 души . Между 20 000 и 80 000 жени стават жертва на брутално насилие. Биологични експерименти (Отряд 731) - хиляди китайски пленници са убити при жестоки медицински опити с биологично и химическо оръжие. Политиката на „Трите всичко“ - военна стратегия на Япония в Северен Китай, изразяваща се в „убивай всичко, опожарявай всичко, граби всичко“, изтреби милиони селяни.
    Смятат, че са си получили справедливото наказание за всичко това, да не забравяме и Пърл Харбър. Затова не се сърдят на САЩ който ги индустриализира както направи същото после и в Китай.

    18:18 18.08.2026

  • 75 Япония мълчи....

    1 5 Отговор
    защото е под ОКУПАЦИЯ !
    Има военна (много голяма ) база на САЩ на остров Окинава !

    18:19 18.08.2026

  • 76 Гедер

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "Супер":

    Пред фактите и крепостните мълчат

    Коментиран от #79

    18:20 18.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Стоянчо Пуканката

    3 5 Отговор
    Митът за "безстрашните самураи" напълно рухва след Халхин Гол. Е, това не пречи на японците да продължават да оказват яростна съпротива на американците(и съюзници-англосакси), след което последните са принудени да извършат най-голямото престъпление срещу човечеството- хвърлените две атомни бомби над цивилното население над Хирошима и Нагасаки.

    1-ви извод: Съветските войни от Червената армия пречупват гръбнака на страховитата,
    добре организирана и невероятно дисциплинирана японска армия.

    2-ри извод: Американците, както тогава, така и сега към днешна дата НЕ са войници. Бива ги само да мятат отдалече, от безопасно разстояние...

    Коментиран от #80

    18:21 18.08.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Лапай си Пуканките

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "Стоянчо Пуканката":

    Не се прави на
    Умник .

    18:25 18.08.2026

  • 81 Вова

    0 0 Отговор
    още ли е на Курило ?

    18:26 18.08.2026

  • 82 Сердаров

    0 0 Отговор
    Сергей боб яде ли?

    18:27 18.08.2026

  • 83 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "МОЧАта":

    Нямаш представа какво символизираше МОЧА, за това си щастлив като амеба.
    Ако отидеш някога във Виена или в Берлин попитай за паметника на съветската армия.
    И ако решиш да ги видиш в очите си, и на двата паметника ще види свежи цвея.
    Нищо че Германия се управлява лобист на американска корпорация.
    Там хората знаят какво символизира паметникът.

    18:31 18.08.2026

  • 84 Колко са

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Захарова да обясни":

    На Путин и колко на Герхард Кол? Вица в Германия е, че емблемата на ауди е четирите брака на Кол. Хайде сега ми кажи освен един развод колко още има Путин.

    18:32 18.08.2026

  • 85 Бай Хасан

    2 1 Отговор
    Япония ще мълчи както нашите предатели мълчат за османската империя ако не беше Русия нямаше да има жив евреин или българин жалко че Русия спаси евреите от фашизъма жалко е че Русия освободи България от османско робство а сега се обърнах всички срещи Русия срам и позор язък толкова руски войници си погубиха живота заради евреите и Българите нямам думи срам ме е че съм българин по добре да бях ром за да не бера тази срамота от нашите предатели

    Коментиран от #88, #92, #93

    18:32 18.08.2026

  • 86 Договор от Шимода (1855 г.):

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Роко":

    Русия и Япония подписват договор, според който северните острови остават руски, а южните (спорните днес) стават японски. Опитали са да ги завземат през 1905г. но губят войната.

    18:33 18.08.2026

  • 87 Никой

    0 0 Отговор
    не харесва грозия

    18:35 18.08.2026

  • 88 Дедо

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Бай Хасан":

    Удобно забравяш факта ,че през 1833 година Русия и Османската Империя са съюзници срещу Египет и Русия изпраща в Константинопол 30 хилядна руска войска и 7 бронирани кораба да защити Султана и Империята му. Това става драги 30 години преди Априлското въстание.

    18:36 18.08.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 То за вас ваа. тниците

    0 0 Отговор
    Всички които не се кланят на масква са васали. Крепостното мислене ви личи

    18:37 18.08.2026

  • 91 Гедер

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Така е":

    Празни приказки.....така става когато фактите са срещу теб

    18:38 18.08.2026

  • 92 Бай Хасане,

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Бай Хасан":

    не знам колко си българин и поздравления ако наистина се чувстваш такъв. Били сме под турско и византийско робство, но има ли у нас туркофоби и гъркофоби? Е, не ви обичаме, но не ви и мразим както руснаците. Още Сава Раковски е казал, че руската нагайка бие по-лошо от турския ятаган.

    18:40 18.08.2026

  • 93 Всъщност османската имоерия

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Бай Хасан":

    Спасява и българите и евреите. Иска си четене, то не идва ей така..

    18:41 18.08.2026

  • 94 Напомнете

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "да им напомним":

    за поведението на червената армия в Япония през август 1945 година и стотиците хиляди японци изпратени в трудови лагери в тоталитарния ссср

    18:41 18.08.2026

  • 95 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":

    Когато бяхме окупирани от СССР, България беше
    в топ 30 на най-развитите страни в света.
    За 45 години от 5 милиона станахме 9. Имахме по-вече танкове
    и самолети от Турция и Гърция взети заедно. Бяхме фактор.
    Сега се молим за милостиня като просяци и плюем
    тия които изкраха родителите ни от копторите.

    18:42 18.08.2026

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