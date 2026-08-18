Захарова: Япония мълчи за Хирошима и Нагасаки, но говори за „наранените чувства“ заради Путин

Япония мълчи за атомните бомбардировки на САЩ над Хирошима и Нагасаки, но същевременно заявява своите „чувства“ относно посещението на руския президент Владимир Путин в Итуруп. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предава Фокус.
„Когато американците ги бомбардираха с ядрени оръжия - за първи път в историята, надявам се, и за последен път, когато те бяха използвани, подчертавам, срещу цивилното население на Хирошима и Нагасаки - защо официален Токио сега не обръща внимание на чувствата на японския народ, мълчи за това какво се е случило тогава и кой е извършил тази агресия срещу Япония?“, заяви Захарова.
Тя коментира твърдението на японския премиер Санае Такаичи, че посещението на Путин в Итуруп е „наранило чувствата на японския народ“.
По-рано днес японският посланик в Москва Акира Муто беше извикан в руското външно министерство след протеста на Токио срещу пътуването на Путин на 13 август до Итуруп, един от Курилските острови. Дипломатът прекара около 25 минути в министерството и си тръгна без коментар.
По думите на Захарова руският заместник-министър на външните работи Михаил Галузин е отправил остър протест към посланика и е подчертал, че Курилските острови са неразделна част от руската територия, за която Русия е платила „огромна цена“ по време на Втората световна война.
Териториалният спор около Курилските острови е един от дългогодишните проблеми в отношенията между Москва и Токио. Япония претендира за четири южни острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомай, които нарича „Северни територии“.
Според приведените от руската страна данни Япония е загубила около 3,1 милиона души във Втората световна война, включително приблизително 800 000 цивилни, станали жертви на американските бомбардировки и атомните удари над Хирошима и Нагасаки.
На 6 август, по време на възпоменателната церемония по повод годишнината от бомбардировката над Хирошима, кметът на града Казуми Мацуи и премиерът Такаичи не посочиха директно Съединените щати като страната, извършила ядрената атака срещу града.
Москва използва темата, за да отправи нови критики към Токио на фона на продължаващото напрежение между двете страни и спора за статута на Курилските острови.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да им напомним
Точно в 8 часа и 15 минути местно време на 6 август 1945 г. избухва
бомбата, хвърлена от американския бомбардировач Б-29 над Хирошима.
Командир на екипажа е полковник Пол Тибетс. Той хвърля над японския
град Хирошима атомна бомба „Little Boy“ („Малчуган“).
Бомбата се взривява, на около 600 метра над повърхността, при което
на място загиват около 70—80 000 души. Зоната на пълно разрушение е
около 1,4 км. в радиус. Пожарите, избухнали след взрива засягат
около 11,4 км2. 90% от зданията са унищожени или силно повредени.
Три дни по-късно е хвърлена втора атомна бомба - „Fat Man“
(„дебеланко“), с която е разрушен град Нагасаки.
Почти 200 000 от оцелелите все още се лекуват от последиците в
болниците на Японския Червен кръст след атомните експлозии в Хирошима
и Нагазаки.
Японският Червен кръст има болници за лечение на оцелелите от
ядреното оръжие в Хирошима от 1956 г., а в Нагазаки от 1969 г. През
тях са преминали над 2.5 милиона амбулаторни и над 2.6 хоспитализирани
пациенти от оцелелите от ядрените бомбардировки. Само през изминалата
година болниците на Японския Червен кръст в Хирошима и Нагазаки са
приели за лечение съответно 4 657 и 6 030 души.
Коментиран от #6, #94
17:37 18.08.2026
2 Щото са
17:37 18.08.2026
3 Ами
А заслугата за това е на Украйна.
17:40 18.08.2026
4 Японците мълчат
17:40 18.08.2026
5 Винаги точна
Коментиран от #8, #15
17:41 18.08.2026
6 И във
До коментар #1 от "да им напомним":1960 имаха по - голяма икономика от цялото сесесере !
17:42 18.08.2026
7 гост
17:42 18.08.2026
8 Къде
До коментар #5 от "Винаги точна":е на Захарова десетката?
Коментиран от #14, #65
17:43 18.08.2026
9 Име
Коментиран от #24, #57
17:43 18.08.2026
10 Самураите
17:43 18.08.2026
11 Това показва много!
Коментиран от #29
17:44 18.08.2026
12 Хитлер е виновен
17:45 18.08.2026
13 Kaлпазанин
17:46 18.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Потвърждавам!
До коментар #5 от "Винаги точна":Както винаги,Захарова е много кратка,ясна и точна,използвайки винаги много уместно ,оръжието на тънката ирония...!
17:46 18.08.2026
16 БРАВО
17:46 18.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Труман
17:47 18.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Обаче
Коментиран от #32
17:49 18.08.2026
22 Накрая
17:49 18.08.2026
23 Историческа грешка
Коментиран от #34
17:50 18.08.2026
24 Работи
До коментар #9 от "Име":Винаги Орално.на
Колене.
17:50 18.08.2026
25 Чете
До коментар #20 от "Ти кво четеш":Достоевски !
17:51 18.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Молотов Рибентроп
Руснаците бяха първи БРАТЮШКИ
Със Хитлер
По това време и те си Бяха
Истински Фашисти.
Поляците знаят най добре .
17:52 18.08.2026
28 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #35
17:52 18.08.2026
29 ежко
До коментар #11 от "Това показва много!":Японците мълчат защото търговията е по важна от честа.
Коментиран от #60
17:53 18.08.2026
30 20 години по- късно
17:54 18.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Удри пацула с лопатЕто!
17:55 18.08.2026
34 Мусорчик
До коментар #23 от "Историческа грешка":Генерал Патън: Победихме погрешния враг!
17:56 18.08.2026
35 Що бре
До коментар #28 от "Стоянчо Пуканката":Токио за 3 ДНЯ ли !
Хаха хахахахаха хахахахаха
Пак си изпукал Пърцуцата
Рано рано.
17:56 18.08.2026
36 Една
17:56 18.08.2026
37 Ами
Те се обаждат се и правят нещо, само ако им разрешат или наредят.
Дори и нашите управници издигнаха паметник
на загиналите пилоти бомбардирали София.
Така че и ние не сме по-стока от японците.
Коментиран от #43, #70
17:56 18.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Дедо
17:58 18.08.2026
41 Захарова да обясни
Коментиран от #84
17:58 18.08.2026
42 ....
17:59 18.08.2026
43 МОЧАта
До коментар #37 от "Ами":Викам на кое бунище е издигната сега?
Коментиран от #83
17:59 18.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Интересно
Трябва да защитите
Сибир от Китай.
Просто ще им го подарите
СКАПАНИ РУСКИ ВАСАЛЧЕТА.
18:01 18.08.2026
46 Тервел
18:01 18.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Я па тая
18:02 18.08.2026
50 Уотсън
18:02 18.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 дядо дръмпи-прецизен като смъртТа!
18:04 18.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 След огромната по брой
Курилите са завладяни през 08.1945г. от Сталин когато Япония капитулира след двете атомни бомби. До тогава никога не са били съветски или руски. СССР е искал да окупира и големият северен остров Хокайдо и да прави Народна република Хокайдо на принципа на ГДР. Курилските острови са били японски и не са били част и от Руската империя преди 1917г.
Коментиран от #69
18:06 18.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Червена звезда
18:08 18.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Роко
До коментар #29 от "ежко":Не приятелю мълчат щото а са гракнали ще им припомнят някои техни не съвсем премерени действия. В сравнение с японците нацистите са били невинни дечица. И японците много добре знаят за какво иде реч затова си и трайкат. Заради атомните бомби са им простени много престъпления
18:09 18.08.2026
61 Тъпо е
До коментар #57 от "Тъпа,":да тролиш и да показваш простотията си и деградацията на запада.
Коментиран от #68
18:09 18.08.2026
62 Гедер
18:09 18.08.2026
63 Американците може да са пуснали бомби
Коментиран от #64
18:10 18.08.2026
64 Не са
До коментар #63 от "Американците може да са пуснали бомби":Само са ги направили васали!
Коментиран от #74, #89
18:11 18.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ЗАЩО
На ЕПИЛИРАНИЯ БОТОКС ШАМШАЛ
Винаги ПЕЧЕНЕГИТЕ
СА МУ ВИНОВНИ .
ХА ХА ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
18:14 18.08.2026
67 Гедер
Коментиран от #71
18:14 18.08.2026
68 Оня ден
До коментар #61 от "Тъпо е":търсеше сметка на САЩ и Турция защо давали оръжие на Украйна. Не се ли сеща, че и те получават оръжие, боеприпаси, ракети, Шахиди и стоки с двойна употреба от С. Корея, Иран и Китай?
Коментиран от #72
18:15 18.08.2026
69 Роко
До коментар #55 от "След огромната по брой":По принцип си прав едно уточнение курилските острови са руски до 1905 година когато руснаците решават да спретнат малка победоносна война с Япония (СВО) позорно загубена от Руската империя. След подписването на Портсмутския договор Курилските острови и не само те стават японски.
Коментиран от #86
18:16 18.08.2026
70 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #37 от "Ами":То, и паметници, издигнахме на окупаторите, а ние мислим, че ни освбождават
Коментиран от #95
18:16 18.08.2026
71 Супер
До коментар #67 от "Гедер":А теб що изкараха да тролиш и да показваш падението на запада? Да опре запада до цигани да тролят, е дъното на света. Това показваш! Жалко за падението и деградацията.
Коментиран от #76
18:16 18.08.2026
72 Пропагандата е забавна
До коментар #68 от "Оня ден":но е вредна за глупака!
18:17 18.08.2026
73 Цецко
Коментиран от #77
18:18 18.08.2026
74 Японците имат чувството
До коментар #64 от "Не са":за вина за това което направиха в Китай през ВСВ. Основни категории на жертвите: Гражданско население - между 17 и 22 милиона загинали граждани. Военни загуби - между 1,5 и 2,4 милиона убити китайски войници. Общо пострадали - над 35 милиона убити и ранени според официален Пекин. Най-големите масови зверства - клането в Нанкин (1937 г.). След превземането на тогавашната столица, японската армия извършва шестседмичен терор. Официалните китайски разследвания сочат за убити над 300 000 души . Между 20 000 и 80 000 жени стават жертва на брутално насилие. Биологични експерименти (Отряд 731) - хиляди китайски пленници са убити при жестоки медицински опити с биологично и химическо оръжие. Политиката на „Трите всичко“ - военна стратегия на Япония в Северен Китай, изразяваща се в „убивай всичко, опожарявай всичко, граби всичко“, изтреби милиони селяни.
Смятат, че са си получили справедливото наказание за всичко това, да не забравяме и Пърл Харбър. Затова не се сърдят на САЩ който ги индустриализира както направи същото после и в Китай.
18:18 18.08.2026
75 Япония мълчи....
Има военна (много голяма ) база на САЩ на остров Окинава !
18:19 18.08.2026
76 Гедер
До коментар #71 от "Супер":Пред фактите и крепостните мълчат
Коментиран от #79
18:20 18.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Стоянчо Пуканката
1-ви извод: Съветските войни от Червената армия пречупват гръбнака на страховитата,
добре организирана и невероятно дисциплинирана японска армия.
2-ри извод: Американците, както тогава, така и сега към днешна дата НЕ са войници. Бива ги само да мятат отдалече, от безопасно разстояние...
Коментиран от #80
18:21 18.08.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Лапай си Пуканките
До коментар #78 от "Стоянчо Пуканката":Не се прави на
Умник .
18:25 18.08.2026
81 Вова
18:26 18.08.2026
82 Сердаров
18:27 18.08.2026
83 Ами
До коментар #43 от "МОЧАта":Нямаш представа какво символизираше МОЧА, за това си щастлив като амеба.
Ако отидеш някога във Виена или в Берлин попитай за паметника на съветската армия.
И ако решиш да ги видиш в очите си, и на двата паметника ще види свежи цвея.
Нищо че Германия се управлява лобист на американска корпорация.
Там хората знаят какво символизира паметникът.
18:31 18.08.2026
84 Колко са
До коментар #41 от "Захарова да обясни":На Путин и колко на Герхард Кол? Вица в Германия е, че емблемата на ауди е четирите брака на Кол. Хайде сега ми кажи освен един развод колко още има Путин.
18:32 18.08.2026
85 Бай Хасан
Коментиран от #88, #92, #93
18:32 18.08.2026
86 Договор от Шимода (1855 г.):
До коментар #69 от "Роко":Русия и Япония подписват договор, според който северните острови остават руски, а южните (спорните днес) стават японски. Опитали са да ги завземат през 1905г. но губят войната.
18:33 18.08.2026
87 Никой
18:35 18.08.2026
88 Дедо
До коментар #85 от "Бай Хасан":Удобно забравяш факта ,че през 1833 година Русия и Османската Империя са съюзници срещу Египет и Русия изпраща в Константинопол 30 хилядна руска войска и 7 бронирани кораба да защити Султана и Империята му. Това става драги 30 години преди Априлското въстание.
18:36 18.08.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 То за вас ваа. тниците
18:37 18.08.2026
91 Гедер
До коментар #79 от "Така е":Празни приказки.....така става когато фактите са срещу теб
18:38 18.08.2026
92 Бай Хасане,
До коментар #85 от "Бай Хасан":не знам колко си българин и поздравления ако наистина се чувстваш такъв. Били сме под турско и византийско робство, но има ли у нас туркофоби и гъркофоби? Е, не ви обичаме, но не ви и мразим както руснаците. Още Сава Раковски е казал, че руската нагайка бие по-лошо от турския ятаган.
18:40 18.08.2026
93 Всъщност османската имоерия
До коментар #85 от "Бай Хасан":Спасява и българите и евреите. Иска си четене, то не идва ей така..
18:41 18.08.2026
94 Напомнете
До коментар #1 от "да им напомним":за поведението на червената армия в Япония през август 1945 година и стотиците хиляди японци изпратени в трудови лагери в тоталитарния ссср
18:41 18.08.2026
95 Ами
До коментар #70 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":Когато бяхме окупирани от СССР, България беше
в топ 30 на най-развитите страни в света.
За 45 години от 5 милиона станахме 9. Имахме по-вече танкове
и самолети от Турция и Гърция взети заедно. Бяхме фактор.
Сега се молим за милостиня като просяци и плюем
тия които изкраха родителите ни от копторите.
18:42 18.08.2026