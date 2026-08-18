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Съд в Дамаск осъди на смърт братовчед на Башар Асад за военни престъпления

Съд в Дамаск осъди на смърт братовчед на Башар Асад за военни престъпления

18 Август, 2026 17:54, обновена 18 Август, 2026 17:48 542 14

  • сирия-
  • дамаск-
  • смърт-
  • башар асад-
  • военни престъпления

Уасим ал-Асад е признат за виновен за убийства, изтезания и престъпления срещу човечеството, но е оправдан по обвиненията за наркотрафик

Съд в Дамаск осъди на смърт братовчед на Башар Асад за военни престъпления - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съд в Дамаск осъди на смърт Уасим ал-Асад, братовчед на сваления сирийски президент Башар Асад, за множество убийства, изтезания, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, съобщава France 24, предава Фокус.

Съдът установи, че Уасим ал-Асад е сформирал две паравоенни групировки, лоялни на бившия режим, които са участвали в смъртоносни атаки в района на Дамаск. Магистратите го признаха за виновен и за подбуждане към гражданска война и разпалване на сектантска омраза.

Същевременно той беше оправдан по обвиненията за контрабанда и трафик на наркотици поради липса на достатъчно доказателства. Съдът си запази правото да възобнови производството по тези обвинения при появата на нови данни.

Присъдата идва на фона на започналите през април в Сирия съдебни производства срещу ключови фигури от бившия режим за престъпления, извършени по време на гражданската война, която отне живота на над 500 000 души.

Уасим ал-Асад беше задържан през юни 2025 г. в района на сирийско-ливанската граница.

Смъртната присъда подлежи на обжалване пред Касационния съд.

Междувременно Башар Асад, чието управление беше свалено на 8 декември 2024 г., се намира в Русия заедно със семейството си.


Сирия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Братовчеда Ради

    1 1 Отговор
    Не е лека работа да си братовчед. От личен опит го казвам.😕

    Коментиран от #8

    17:55 18.08.2026

  • 4 Опелото

    1 2 Отговор
    Има логика и...ред.
    Това очаква и цаливащия КУ РАна...

    18:00 18.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Боби Баламата

    1 2 Отговор
    Дайте инфо за парада на ху Йло, КИМ и Башо в Киев, Дамаск и Лиса бон

    18:03 18.08.2026

  • 7 Ама недейте така

    1 3 Отговор
    Сега ще довтаса Зорница и ще за обяснява какви хубави връзки има Русия с Дамаск, как базите си функционират и какъв перфектен руски говори братът на Шараа

    18:05 18.08.2026

  • 8 и ти ли си брадовчед на Асад

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Братовчеда Ради":

    Голяма рода сте явно. Ти тук ли избяга от народната любов?

    18:08 18.08.2026

  • 9 Коста

    3 2 Отговор
    Че те т.нар. ръководители на Сирия, до един, са за смъртно наказание, за същите неща.

    18:11 18.08.2026

  • 10 Ххх

    2 4 Отговор
    Това го чака и цялото правителство на Радев.

    18:11 18.08.2026

  • 11 любопитен

    6 0 Отговор
    Сегашните управляващи не бяха ли от Ал Кайда? Тях нобелови лауреати за мир ли ще ги правим? Май някой е забравил кой колеше християни в Ирак и Сирия?

    18:14 18.08.2026

  • 12 Подбуждане

    2 0 Отговор
    на гражд. война и сектантска измама? Нима бунтовниците режещи главите на чуждоверците не заслужават смърт? А тези, които им даваха оръжие и сега се правят на миротворци, даже не са споменати! Човек на държавна служба, защитаващ държавата от бунт е обвинен за разпалване на гражд. война... Поредният фарс, организиран от "цивилизования" Запад!

    Коментиран от #13

    18:23 18.08.2026

  • 13 сектантска

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Подбуждане":

    омраза.. Коригирам

    18:24 18.08.2026

  • 14 Арена Арменец

    1 0 Отговор
    Уасим бе краля на КАПТАГОНА с който Башар Асад се финансираше
    Точно както бай Тошо и ДС едно време с Фармация Дупница и Орешак Троян

    18:29 18.08.2026

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