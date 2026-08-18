Съд в Дамаск осъди на смърт братовчед на Башар Асад за военни престъпления

Съд в Дамаск осъди на смърт Уасим ал-Асад, братовчед на сваления сирийски президент Башар Асад, за множество убийства, изтезания, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, съобщава France 24, предава Фокус.

Съдът установи, че Уасим ал-Асад е сформирал две паравоенни групировки, лоялни на бившия режим, които са участвали в смъртоносни атаки в района на Дамаск. Магистратите го признаха за виновен и за подбуждане към гражданска война и разпалване на сектантска омраза.

Същевременно той беше оправдан по обвиненията за контрабанда и трафик на наркотици поради липса на достатъчно доказателства. Съдът си запази правото да възобнови производството по тези обвинения при появата на нови данни.

Присъдата идва на фона на започналите през април в Сирия съдебни производства срещу ключови фигури от бившия режим за престъпления, извършени по време на гражданската война, която отне живота на над 500 000 души.

Уасим ал-Асад беше задържан през юни 2025 г. в района на сирийско-ливанската граница.

Смъртната присъда подлежи на обжалване пред Касационния съд.

Междувременно Башар Асад, чието управление беше свалено на 8 декември 2024 г., се намира в Русия заедно със семейството си.