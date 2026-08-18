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Руски депутат призова за удар с „Орешник“ по британски заводи за дронове за Украйна
  Тема: Украйна

Руски депутат призова за удар с „Орешник“ по британски заводи за дронове за Украйна

18 Август, 2026 19:34 865 91

  • русия-
  • украйна-
  • орешник-
  • заводи-
  • дронове-
  • сергей миронов

Сергей Миронов заяви, че Москва трябва да отговори на британската военна подкрепа за Киев с по-твърди действия

Руски депутат призова за удар с „Орешник“ по британски заводи за дронове за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският депутат и председател на партия „Справедлива Русия“ Сергей Миронов призова за удар с ракети „Орешник“ по британски заводи, произвеждащи дронове за украинските въоръжени сили, предаде ТАСС, цитирана от Фокус.

„Глупаците трябва да бъдат обучавани и мисля, че е време да атакуваме фабриките за дронове с голям обсег във Великобритания“, заяви Миронов.

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По думите му руското военно-политическо ръководство проявява „чудеса на сдържаност, отговорност и самообладание“, докато от британска страна тази сдържаност била погрешно възприемана като слабост.

Изявлението идва на фона на нарастващото напрежение между Москва и Лондон заради британската военна подкрепа за Украйна.

По-рано стана известно, че Украйна използва британския реактивен дрон Nyan за удари на голяма дълбочина на руска територия. Киев също разполага с ограничено количество крилати ракети Storm Shadow, използвани срещу руски военни и стратегически цели.

Това доведе до остър обмен на обвинения между Москва и Лондон.

Руското посолство във Великобритания обвини британските власти, че умишлено допринасят за ескалацията на конфликта, като едновременно с това заявяват желание за мир.

От британското Министерство на отбраната отговориха, че Великобритания продължава да подкрепя Украйна и да предоставя необходимото военно оборудване за защитата ѝ от руската инвазия.

Призивът на Миронов за използване на „Орешник“ срещу обекти във Великобритания е поредното публично изявление от руски политик, насочено към възможно разширяване на военната конфронтация извън непосредствената зона на бойните действия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Помак

    8 4 Отговор
    Ами то не са тарпи вече ...дядя мъх с табой !

    19:35 18.08.2026

  • 3 Некой

    18 9 Отговор
    Браво. Крайно време беше.

    19:36 18.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ЕТО ГО НОВИЯ ПРЕЗИДЕНТ

    7 2 Отговор
    .......КЪТИН мекия. Аут...

    19:37 18.08.2026

  • 6 Ватенка

    13 5 Отговор
    Вова ще разплаче света ,това е началото и е за Добро

    19:37 18.08.2026

  • 7 Нямат край

    13 21 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    19:38 18.08.2026

  • 8 Николова , София

    4 3 Отговор
    М.Ганев е руски агент

    19:38 18.08.2026

  • 9 АБЕ НАПРАВО ПОСЕЙДОНА

    17 6 Отговор
    И АЛБИОНА ДА ИЗЧЕЗНЕ ВОВЕКИ....ЗАЕДНО С ГНЕЗДОТО НА РОТАШИЛДА..

    Коментиран от #21

    19:38 18.08.2026

  • 10 Абе

    8 14 Отговор
    Просто вече на никой не му пука за интересите и немощните вопли на загиващата федерация.
    А заслугата за това е на Украйна.

    Коментиран от #84

    19:40 18.08.2026

  • 11 1488

    14 4 Отговор
    а що не удар с „Орешник“ по британски заводи за дронове в Малобритания ?

    19:40 18.08.2026

  • 12 kоkорчо 💋🍌

    7 9 Отговор
    туй "руски нацист" звучи като "радикален будист" или "безсимпотен вирус"

    19:40 18.08.2026

  • 13 Жожи

    3 5 Отговор
    Трябваше отдавна, ама май има нещо гнило в Дания.

    19:40 18.08.2026

  • 14 Хахахаха

    6 4 Отговор
    Не разбрах само, защо трябва да бъде с орешник! Аз като гледам и украинските дронове доста добре си удрят.

    19:40 18.08.2026

  • 15 Ами

    10 4 Отговор
    Има такива които искат ядрен удар по Лондон.
    Така, че тоя е слаба ракия :)

    19:40 18.08.2026

  • 16 1234

    10 12 Отговор
    Самите руснаци успяха да унищожат Русия само за четири год.

    Коментиран от #24

    19:40 18.08.2026

  • 17 Чума

    12 7 Отговор
    Една мошна бомба би оставила Англия без остров! Голяма сеизмология ще настане!

    19:41 18.08.2026

  • 18 БРИТАНЦИТЕ СЕ ОПИТВАТ ДА ЕСКАЛИРАТ

    13 6 Отговор
    Но Бандерия няма да изкара зимата, а после англосаксонския свят е довиждане.

    19:41 18.08.2026

  • 19 Пич

    11 3 Отговор
    Аз бих препоръчал същото! С половинчати мерки война не се печели! Бих препоръчал и удар, който да унищожи няколко военни кораба на пиратите! Дори ще кажа, какво точно да се направи!!! Ударете два завода, и два кораба, и чакайте!!! Това е малко за започване на война, но е достатъчно, за да побелеят от страх!!!

    19:41 18.08.2026

  • 20 Нали го цитирате

    5 1 Отговор
    Никъде не споменава Орешник.
    Умират от страх

    Коментиран от #41

    19:42 18.08.2026

  • 21 Медведев съм

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "АБЕ НАПРАВО ПОСЕЙДОНА":

    Дадено началство

    19:43 18.08.2026

  • 22 Накрая и това ще стане

    11 6 Отговор
    с този фашизъм на запад дето ескалира войната!

    Коментиран от #28, #31

    19:43 18.08.2026

  • 23 варна

    5 13 Отговор
    слаба ракия е орешника,..
    най-много да се взриви в установката.., като миналия път.

    Коментиран от #27, #45

    19:44 18.08.2026

  • 24 Унищожиха

    9 6 Отговор

    До коментар #16 от "1234":

    Бандеристан.
    25 % от най богатата част даваща 80% от бюджета.

    19:44 18.08.2026

  • 25 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    6 7 Отговор
    Руски депутат го е шубе
    Кво да кажем за останалите руснаци.
    Иначе чакаме Путин да са тества с НАТО
    Ако му стиска де.

    19:44 18.08.2026

  • 26 Тов. ЧЛЕНИН

    5 3 Отговор
    Акъла си си загубил , таваришч ..

    19:45 18.08.2026

  • 27 Ха ХаХа

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "варна":

    Затова ли умират от страх безказарменико тъп

    Коментиран от #32

    19:45 18.08.2026

  • 28 Путин е АГРЕСОР

    6 6 Отговор

    До коментар #22 от "Накрая и това ще стане":

    Нема да го жалим я.

    Коментиран от #44

    19:45 18.08.2026

  • 29 Доротея

    5 4 Отговор
    Как да ударят Лондон, като децата на нашия и руския елит са там! Отишли в Лондон, точат социалните, като ония цигани от Сливен, които се замеряха с пари по телевизията, хвалят се, че са на Запад, а на избори гласуват за Възраждане! Абсурдно!

    19:46 18.08.2026

  • 30 1945

    6 6 Отговор
    Голям страх тресе тресе в Русия

    19:46 18.08.2026

  • 31 Аааааа, не така

    6 4 Отговор

    До коментар #22 от "Накрая и това ще стане":

    Кога СВО-то стана война ?!

    Коментиран от #39

    19:47 18.08.2026

  • 32 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    5 7 Отговор

    До коментар #27 от "Ха ХаХа":

    Къв страх бре
    Натовско оръжие направи Русия на решето.

    Коментиран от #42

    19:47 18.08.2026

  • 33 ОКРАИНА Е НЕСЪСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА

    9 5 Отговор
    Абсолютно фалирала и с разпаднати държавни структури. 100% на финансова издръжка на РОТШИЛДИТЕ докато воюва с Русия. После следва погром.

    19:47 18.08.2026

  • 34 Трою Цига Нина

    6 4 Отговор
    Тука ще я объркате Путинисчета, къде ще се криете после. Бункерите не могат ви побра.

    19:47 18.08.2026

  • 35 Абе

    6 7 Отговор
    Великобритания дирекно каза, че не и пука за заплахите на Путлер и неговата клика. А пенещите се путлеристи да не забравят, че и други имат ядрени оръжия.

    19:47 18.08.2026

  • 36 Опит

    6 6 Отговор
    Този "страшник" да не се заяжда с британците, че ще му излезе ци р ей отзад.

    19:49 18.08.2026

  • 37 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 3 Отговор
    НАТО не е Украйна
    Ама тоя депутат откъде да знае.

    19:49 18.08.2026

  • 38 ха ха хаааа

    6 5 Отговор
    Руzzнята еректира ?!

    19:49 18.08.2026

  • 39 СВО не е станало война

    3 4 Отговор

    До коментар #31 от "Аааааа, не така":

    но когато от нечии заводи идва заплаха за страната ти и тя назрее достатъчно, нещата може много да ескалират!

    Коментиран от #54

    19:50 18.08.2026

  • 40 серГей чмиронофф

    1 1 Отговор
    няколко пъти го ударили в шакаладния глаз

    19:50 18.08.2026

  • 41 Страхът е една от най-присъщите

    5 5 Отговор

    До коментар #20 от "Нали го цитирате":

    черти на руснаците. Самата им идеология е такава, внушава им страх от заобикалящия ги свят. Така диктатурата по-лесно ги държи в подчинение и робство.

    Коментиран от #86

    19:50 18.08.2026

  • 42 Не е бе !

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ":

    Аз жена ти направих така!

    19:50 18.08.2026

  • 43 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    4 2 Отговор
    Та Великобритания ли ша а страх от Путин.

    19:51 18.08.2026

  • 44 Агресор е САЩ

    4 3 Отговор

    До коментар #28 от "Путин е АГРЕСОР":

    и господарите ти които са те извадили да се излагаш и показваш деградацията и падението на запада и фашизма в Украйна!

    Коментиран от #60

    19:51 18.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    1 3 Отговор
    По същата логика НАТО да разбомби и ....КИМЧО.

    Коментиран от #50

    19:52 18.08.2026

  • 47 Oня с коня

    6 3 Отговор
    Тоя Депутат осъзнава ли че нападение над Натовска Държава,при това - Ядрена сила ще бъде фатално за разнебитената му Кочина?Крайно време е тотално въоръжаване на Украйна с най-модерни оръжия при това в достатъчно количество за да бъдат охладени Тиквите на подобни руски Диваци.

    19:52 18.08.2026

  • 48 Таваришч ,

    0 0 Отговор
    А какво ще правим с Шахедите и ракетите на Ким Чо ?

    19:53 18.08.2026

  • 49 Хахахахаха

    0 1 Отговор
    Хахаха нашите пенсионери ден и нощ пишат 5 изречения от 5 години в защита на укрите, тея пенсионери имат деца с техния умствен дефицит, вече разбирам защо България пропада с такава скорост, то като видя пенсионерите в подкрепа на укрите за 10 цента на коментар си представям и децата им че не стават за нищо хахахах, трагедия

    Коментиран от #58

    19:53 18.08.2026

  • 50 Фашизма на запад и в Украйна

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ":

    пак опря до деца да тролят срещу Русия, също като към финала на ВСВ. Отчаянието води до голямо падение!

    19:53 18.08.2026

  • 51 Путине, Путине...

    3 3 Отговор
    Украйна не е хапка за теб...май.
    Щом си агресор, сега ти го връща тъпкано.

    Коментиран от #57

    19:54 18.08.2026

  • 52 Големи

    3 0 Отговор
    Смешници са руснаците щели да удрят ангилизите ,с какво с картошки ли

    19:56 18.08.2026

  • 53 Маринов

    0 1 Отговор
    Тази СВО отдавна е война. Като се има предвид участието на НАТОвските държави в доставка на оръжие и боеприпаси, логистика, управление на войски и техника от Англия най вече, тази война е световна. Правилата са ясни от едната страна е Русия и приятели, от другата страна са Окраина, държавите от НАТО, ЕС и най вече европейската комисия с Урсула.
    Има логика Русия да противодейства на коалицията срещу нея: атака на заводите в Англия, летищата в Полша и Румъния, портове в Румъния, производствени звена на дронове и ракети, складове, щабове и други в Окраина и т.н. ако това се случи, ядрената война е на една стъпка. И тогава язък им за златните тоалетни, яхти, къщи в Монако и т.н.
    Този мъж с това изявление тества ситуацията.

    19:56 18.08.2026

  • 54 давам пример

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "СВО не е станало война":

    С превантивният удар на САЩ и Израел срещу Иран!

    19:56 18.08.2026

  • 55 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    1 0 Отговор
    Руските депутатчета ги гепи шубето.
    Май започна леко полека да им влиза.....

    Коментиран от #61

    19:56 18.08.2026

  • 56 az СВО Победа 81

    2 2 Отговор
    Накратко:

    Дори само една ракета "Сармат" е прекалено мощна, за да се сложи кръст на Англия....

    Коментиран от #73

    19:56 18.08.2026

  • 57 Руснаци

    0 8 Отговор

    До коментар #51 от "Путине, Путине...":

    Хахаха, как си го връща + 150000 км хахахахах, в ми кажи зеления като е велик водач какво си върна хахахах, от 50 млн държава останаха 15 млн, който успя да избяга успя, другите торят новите руски земи

    Коментиран от #63

    19:56 18.08.2026

  • 58 Паветник и любител рендерфрас

    1 7 Отговор

    До коментар #49 от "Хахахахаха":

    Снощи като ме заградиха 12 копея, и като ме зафраскаха, бехме направо като на тайната вечеря! Какво ли не ядох, но изцедих и победих идеологическият враг на Украйна!
    Да видят те!

    19:57 18.08.2026

  • 59 Путине, Путине...

    2 0 Отговор
    Що нападна вероломно Украйна.
    Изби над два милиона души
    Ама на тоя свят всичко са връща.
    Особенно на агресорите.

    19:58 18.08.2026

  • 60 А ти откъде пак изпълзя

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Агресор е САЩ":

    за да обиждаш потребителите в сайта. В коментар 28 няма нищо обидно или нещо конкретно насочено към теб.

    Коментиран от #65

    19:58 18.08.2026

  • 61 Хахахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ":

    Хахаха какво шубе 5 години няма ракета в Москва, то дрон не може да стигне, цял свят ви се подиграва хахахаха лузъри, руснаците си бомбят Киев, а успеха на укрите удари по складове хахахахах, едните напредват на фронта и връщат милиони чували с укри, другите не могат да си върнат едно село хахахаха лузъри

    Коментиран от #68

    19:59 18.08.2026

  • 62 Хаха

    3 0 Отговор
    Поредният шут ма Путлер.

    19:59 18.08.2026

  • 63 То и СССР

    10 0 Отговор

    До коментар #57 от "Руснаци":

    Бе велик и непобедим.....
    Сега нещо го нема. Що ли ?????

    Коментиран от #69

    19:59 18.08.2026

  • 64 Движуха

    0 0 Отговор
    И най-заблудените русофили вече разбраха че Русия не може да победи Украйна в тази война . Безсилието на фашистите повече от очевадно . Зимата наближава и когато украинците ударят електрическите подстанции в Москва и Санкт Петербург ще гледаме руския вариант на филма "Ледена епоха " с който ще приключи и войната .

    19:59 18.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ИБРИ К Е

    2 0 Отговор
    Иб рик ПУ ТИН ще смаже всеки с мисъл за атака на Фолкленските острови камо ли да атакува любимата му Англия и Европа, НАТО

    20:01 18.08.2026

  • 68 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Хахахахаха":

    Кметчето на Москва друга песен пее
    Все огньове му се "привиждат"в....Москве.

    Коментиран от #71, #77

    20:01 18.08.2026

  • 69 Ами щото тролиш 😄

    0 2 Отговор

    До коментар #63 от "То и СССР":

    Теб утре ако те прекръстят от асан на мемет, ще изчезнеш ли?

    Коментиран от #75

    20:01 18.08.2026

  • 70 Скачай у нужнико бе въшлю 😀

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Къде видя обида":

    Да ти се изхождам на главата.

    Коментиран от #74

    20:02 18.08.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Не заради подкрепата си за Украйна

    0 1 Отговор
    заслужават да бъдат ударени.
    А за това че тия британски далекобойни дронове и Фламингота се насочват и изстрелват от британци.
    Дори уж украинските дронове бяха британски които украинците просто сглобяваха по мазетата. Но след като руснаците думнаха мазетата британците се принудиха да пращат директно.

    20:03 18.08.2026

  • 73 Засили се някъде от високо

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "az СВО Победа 81":

    И гледай да няма свидетели.

    20:04 18.08.2026

  • 74 Като ти е гадно все да си в нужника

    0 1 Отговор

    До коментар #70 от "Скачай у нужнико бе въшлю 😀":

    ко прайш там денонощно мъ? Ясно е, че тролея е глупак, ама време е да се сетиш колко тъпо изглеждаш тролейки срещу Русия от нужника и показващ какъв нужник е станал запада да опре до деградирал пропадняк.

    Коментиран от #83

    20:04 18.08.2026

  • 75 То и за СССР

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Ами щото тролиш 😄":

    Къде изчезна една трета от територията на СССР и половината му население....па ако ще да са прекръсти на...РУСИЯ.

    Коментиран от #81

    20:04 18.08.2026

  • 76 реалистъ

    0 0 Отговор
    Фантасмагории. Нищо няма да остане от Русия след атака срещу НАТО.

    Коментиран от #82

    20:05 18.08.2026

  • 77 Руснаци

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ":

    Стотици украински дронове – почти никакви резултати: ефективността на украинските атаки срещу Москва е минимална, според европейската разузнавателна общност.

    ▪️След днешната атака от над 600 дрона, ефективността на подобни удари беше обсъждана както в Украйна, така и в чужбина.
    ▪️Френският OSINT изследовател Клеман Молин пише, че по-голямата част от украинските дронове близо до Москва биват постоянно унищожавани от засилената руска противовъздушна отбрана.
    ➖„За пореден път стотици дронове бяха използвани срещу силно защитен регион без никакъв резултат.“
    ▪️Според Молин, 10-20% от безпилотните летателни апарати (БЛА) при руски удари срещу Украйна биха могли да достигнат целите си, докато само 2-5% от БЛА при украински атаки срещу Русия биха могли да достигнат целите си.
    ▪️Експертът също така посочва наличието на множество по-слабо защитени цели в обсега на украинските дронове и нарича ефективността на ракетата FP-5 Flamingo „изключително ниска“.
    Хахахахах както казах всички ви се подиграват, можеш ли да четеш хахахах

    20:05 18.08.2026

  • 78 Абе все да рушат да взривяват

    0 0 Отговор
    Няма ли в рашата съзидателни хора, нещо да съгради, да направи за хората.

    20:05 18.08.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 оня с коня

    0 0 Отговор
    Другари, сега господа, предавам се!

    20:06 18.08.2026

  • 81 Ами те ко ти дреме

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "То и за СССР":

    Русначе ли си? Тук е България!

    20:06 18.08.2026

  • 82 Не пале

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "реалистъ":

    Ако се стигне до такава война, от света няма да остане нищо, а фашизма възродил се на запад, натам натиска нещата!

    Коментиран от #88

    20:07 18.08.2026

  • 83 Що обиждаш хората бе?

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Като ти е гадно все да си в нужника":

    Катран.

    Коментиран от #89

    20:08 18.08.2026

  • 84 Ами айде де!

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Абе":

    От кога ,,загива" тая федерация и още и още Зелко плаче на рамото на Урсула,Калас,Мерц,Макрон...,че руснаците го бият,както ром не си е бил кучето...!

    20:08 18.08.2026

  • 85 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Хахахахаха":

    Кметчето на Москва друга песен пее.
    А Украйна скоро пуска и балистиката.

    20:09 18.08.2026

  • 86 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Страхът е една от най-присъщите":

    Идиот 210%

    20:09 18.08.2026

  • 87 Естествено

    0 0 Отговор
    че е и ди от

    20:09 18.08.2026

  • 88 Ти натикай по кофите!

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Не пале":

    На бунището.

    Коментиран от #91

    20:09 18.08.2026

  • 89 Хора не обиждам

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Що обиждаш хората бе?":

    Само отпадъка тролещ и гнусящ хората. Теб ко ти дреме за боклука?

    20:09 18.08.2026

  • 90 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Хахахахаха":

    Гледам ЗАТВАРЯТ ЛЕТИЩАТА В Москве.

    20:10 18.08.2026

  • 91 Добре пале

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Ти натикай по кофите!":

    Изглеждаш глупаво от малко и за жалост показваш, че запада е станал дъното на света! Много жалко!

    20:10 18.08.2026

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