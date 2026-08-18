Руски депутат призова за удар с „Орешник“ по британски заводи за дронове за Украйна

Руският депутат и председател на партия „Справедлива Русия“ Сергей Миронов призова за удар с ракети „Орешник“ по британски заводи, произвеждащи дронове за украинските въоръжени сили, предаде ТАСС, цитирана от Фокус.
„Глупаците трябва да бъдат обучавани и мисля, че е време да атакуваме фабриките за дронове с голям обсег във Великобритания“, заяви Миронов.
По думите му руското военно-политическо ръководство проявява „чудеса на сдържаност, отговорност и самообладание“, докато от британска страна тази сдържаност била погрешно възприемана като слабост.
Изявлението идва на фона на нарастващото напрежение между Москва и Лондон заради британската военна подкрепа за Украйна.
По-рано стана известно, че Украйна използва британския реактивен дрон Nyan за удари на голяма дълбочина на руска територия. Киев също разполага с ограничено количество крилати ракети Storm Shadow, използвани срещу руски военни и стратегически цели.
Това доведе до остър обмен на обвинения между Москва и Лондон.
Руското посолство във Великобритания обвини британските власти, че умишлено допринасят за ескалацията на конфликта, като едновременно с това заявяват желание за мир.
От британското Министерство на отбраната отговориха, че Великобритания продължава да подкрепя Украйна и да предоставя необходимото военно оборудване за защитата ѝ от руската инвазия.
Призивът на Миронов за използване на „Орешник“ срещу обекти във Великобритания е поредното публично изявление от руски политик, насочено към възможно разширяване на военната конфронтация извън непосредствената зона на бойните действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Помак
19:35 18.08.2026
3 Некой
19:36 18.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ЕТО ГО НОВИЯ ПРЕЗИДЕНТ
19:37 18.08.2026
6 Ватенка
19:37 18.08.2026
7 Нямат край
19:38 18.08.2026
8 Николова , София
19:38 18.08.2026
9 АБЕ НАПРАВО ПОСЕЙДОНА
Коментиран от #21
19:38 18.08.2026
10 Абе
А заслугата за това е на Украйна.
Коментиран от #84
19:40 18.08.2026
11 1488
19:40 18.08.2026
12 kоkорчо 💋🍌
19:40 18.08.2026
13 Жожи
19:40 18.08.2026
14 Хахахаха
19:40 18.08.2026
15 Ами
Така, че тоя е слаба ракия :)
19:40 18.08.2026
16 1234
Коментиран от #24
19:40 18.08.2026
17 Чума
19:41 18.08.2026
18 БРИТАНЦИТЕ СЕ ОПИТВАТ ДА ЕСКАЛИРАТ
19:41 18.08.2026
19 Пич
19:41 18.08.2026
20 Нали го цитирате
Умират от страх
Коментиран от #41
19:42 18.08.2026
21 Медведев съм
До коментар #9 от "АБЕ НАПРАВО ПОСЕЙДОНА":Дадено началство
19:43 18.08.2026
22 Накрая и това ще стане
Коментиран от #28, #31
19:43 18.08.2026
23 варна
най-много да се взриви в установката.., като миналия път.
Коментиран от #27, #45
19:44 18.08.2026
24 Унищожиха
До коментар #16 от "1234":Бандеристан.
25 % от най богатата част даваща 80% от бюджета.
19:44 18.08.2026
25 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ
Кво да кажем за останалите руснаци.
Иначе чакаме Путин да са тества с НАТО
Ако му стиска де.
19:44 18.08.2026
26 Тов. ЧЛЕНИН
19:45 18.08.2026
27 Ха ХаХа
До коментар #23 от "варна":Затова ли умират от страх безказарменико тъп
Коментиран от #32
19:45 18.08.2026
28 Путин е АГРЕСОР
До коментар #22 от "Накрая и това ще стане":Нема да го жалим я.
Коментиран от #44
19:45 18.08.2026
29 Доротея
19:46 18.08.2026
30 1945
19:46 18.08.2026
31 Аааааа, не така
До коментар #22 от "Накрая и това ще стане":Кога СВО-то стана война ?!
Коментиран от #39
19:47 18.08.2026
32 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ
До коментар #27 от "Ха ХаХа":Къв страх бре
Натовско оръжие направи Русия на решето.
Коментиран от #42
19:47 18.08.2026
33 ОКРАИНА Е НЕСЪСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА
19:47 18.08.2026
34 Трою Цига Нина
19:47 18.08.2026
35 Абе
19:47 18.08.2026
36 Опит
19:49 18.08.2026
37 ГОЛЕМ СМЕХ
Ама тоя депутат откъде да знае.
19:49 18.08.2026
38 ха ха хаааа
19:49 18.08.2026
39 СВО не е станало война
До коментар #31 от "Аааааа, не така":но когато от нечии заводи идва заплаха за страната ти и тя назрее достатъчно, нещата може много да ескалират!
Коментиран от #54
19:50 18.08.2026
40 серГей чмиронофф
19:50 18.08.2026
41 Страхът е една от най-присъщите
До коментар #20 от "Нали го цитирате":черти на руснаците. Самата им идеология е такава, внушава им страх от заобикалящия ги свят. Така диктатурата по-лесно ги държи в подчинение и робство.
Коментиран от #86
19:50 18.08.2026
42 Не е бе !
До коментар #32 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ":Аз жена ти направих така!
19:50 18.08.2026
43 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ
19:51 18.08.2026
44 Агресор е САЩ
До коментар #28 от "Путин е АГРЕСОР":и господарите ти които са те извадили да се излагаш и показваш деградацията и падението на запада и фашизма в Украйна!
Коментиран от #60
19:51 18.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #50
19:52 18.08.2026
47 Oня с коня
19:52 18.08.2026
48 Таваришч ,
19:53 18.08.2026
49 Хахахахаха
Коментиран от #58
19:53 18.08.2026
50 Фашизма на запад и в Украйна
До коментар #46 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ":пак опря до деца да тролят срещу Русия, също като към финала на ВСВ. Отчаянието води до голямо падение!
19:53 18.08.2026
51 Путине, Путине...
Щом си агресор, сега ти го връща тъпкано.
Коментиран от #57
19:54 18.08.2026
52 Големи
19:56 18.08.2026
53 Маринов
Има логика Русия да противодейства на коалицията срещу нея: атака на заводите в Англия, летищата в Полша и Румъния, портове в Румъния, производствени звена на дронове и ракети, складове, щабове и други в Окраина и т.н. ако това се случи, ядрената война е на една стъпка. И тогава язък им за златните тоалетни, яхти, къщи в Монако и т.н.
Този мъж с това изявление тества ситуацията.
19:56 18.08.2026
54 давам пример
До коментар #39 от "СВО не е станало война":С превантивният удар на САЩ и Израел срещу Иран!
19:56 18.08.2026
55 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ
Май започна леко полека да им влиза.....
Коментиран от #61
19:56 18.08.2026
56 az СВО Победа 81
Дори само една ракета "Сармат" е прекалено мощна, за да се сложи кръст на Англия....
Коментиран от #73
19:56 18.08.2026
57 Руснаци
До коментар #51 от "Путине, Путине...":Хахаха, как си го връща + 150000 км хахахахах, в ми кажи зеления като е велик водач какво си върна хахахах, от 50 млн държава останаха 15 млн, който успя да избяга успя, другите торят новите руски земи
Коментиран от #63
19:56 18.08.2026
58 Паветник и любител рендерфрас
До коментар #49 от "Хахахахаха":Снощи като ме заградиха 12 копея, и като ме зафраскаха, бехме направо като на тайната вечеря! Какво ли не ядох, но изцедих и победих идеологическият враг на Украйна!
Да видят те!
19:57 18.08.2026
59 Путине, Путине...
Изби над два милиона души
Ама на тоя свят всичко са връща.
Особенно на агресорите.
19:58 18.08.2026
60 А ти откъде пак изпълзя
До коментар #44 от "Агресор е САЩ":за да обиждаш потребителите в сайта. В коментар 28 няма нищо обидно или нещо конкретно насочено към теб.
Коментиран от #65
19:58 18.08.2026
61 Хахахахаха
До коментар #55 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ":Хахаха какво шубе 5 години няма ракета в Москва, то дрон не може да стигне, цял свят ви се подиграва хахахаха лузъри, руснаците си бомбят Киев, а успеха на укрите удари по складове хахахахах, едните напредват на фронта и връщат милиони чували с укри, другите не могат да си върнат едно село хахахаха лузъри
Коментиран от #68
19:59 18.08.2026
62 Хаха
19:59 18.08.2026
63 То и СССР
До коментар #57 от "Руснаци":Бе велик и непобедим.....
Сега нещо го нема. Що ли ?????
Коментиран от #69
19:59 18.08.2026
64 Движуха
19:59 18.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 ИБРИ К Е
20:01 18.08.2026
68 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ
До коментар #61 от "Хахахахаха":Кметчето на Москва друга песен пее
Все огньове му се "привиждат"в....Москве.
Коментиран от #71, #77
20:01 18.08.2026
69 Ами щото тролиш 😄
До коментар #63 от "То и СССР":Теб утре ако те прекръстят от асан на мемет, ще изчезнеш ли?
Коментиран от #75
20:01 18.08.2026
70 Скачай у нужнико бе въшлю 😀
До коментар #65 от "Къде видя обида":Да ти се изхождам на главата.
Коментиран от #74
20:02 18.08.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Не заради подкрепата си за Украйна
А за това че тия британски далекобойни дронове и Фламингота се насочват и изстрелват от британци.
Дори уж украинските дронове бяха британски които украинците просто сглобяваха по мазетата. Но след като руснаците думнаха мазетата британците се принудиха да пращат директно.
20:03 18.08.2026
73 Засили се някъде от високо
До коментар #56 от "az СВО Победа 81":И гледай да няма свидетели.
20:04 18.08.2026
74 Като ти е гадно все да си в нужника
До коментар #70 от "Скачай у нужнико бе въшлю 😀":ко прайш там денонощно мъ? Ясно е, че тролея е глупак, ама време е да се сетиш колко тъпо изглеждаш тролейки срещу Русия от нужника и показващ какъв нужник е станал запада да опре до деградирал пропадняк.
Коментиран от #83
20:04 18.08.2026
75 То и за СССР
До коментар #69 от "Ами щото тролиш 😄":Къде изчезна една трета от територията на СССР и половината му население....па ако ще да са прекръсти на...РУСИЯ.
Коментиран от #81
20:04 18.08.2026
76 реалистъ
Коментиран от #82
20:05 18.08.2026
77 Руснаци
До коментар #68 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ":Стотици украински дронове – почти никакви резултати: ефективността на украинските атаки срещу Москва е минимална, според европейската разузнавателна общност.
▪️След днешната атака от над 600 дрона, ефективността на подобни удари беше обсъждана както в Украйна, така и в чужбина.
▪️Френският OSINT изследовател Клеман Молин пише, че по-голямата част от украинските дронове близо до Москва биват постоянно унищожавани от засилената руска противовъздушна отбрана.
➖„За пореден път стотици дронове бяха използвани срещу силно защитен регион без никакъв резултат.“
▪️Според Молин, 10-20% от безпилотните летателни апарати (БЛА) при руски удари срещу Украйна биха могли да достигнат целите си, докато само 2-5% от БЛА при украински атаки срещу Русия биха могли да достигнат целите си.
▪️Експертът също така посочва наличието на множество по-слабо защитени цели в обсега на украинските дронове и нарича ефективността на ракетата FP-5 Flamingo „изключително ниска“.
Хахахахах както казах всички ви се подиграват, можеш ли да четеш хахахах
20:05 18.08.2026
78 Абе все да рушат да взривяват
20:05 18.08.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 оня с коня
20:06 18.08.2026
81 Ами те ко ти дреме
До коментар #75 от "То и за СССР":Русначе ли си? Тук е България!
20:06 18.08.2026
82 Не пале
До коментар #76 от "реалистъ":Ако се стигне до такава война, от света няма да остане нищо, а фашизма възродил се на запад, натам натиска нещата!
Коментиран от #88
20:07 18.08.2026
83 Що обиждаш хората бе?
До коментар #74 от "Като ти е гадно все да си в нужника":Катран.
Коментиран от #89
20:08 18.08.2026
84 Ами айде де!
До коментар #10 от "Абе":От кога ,,загива" тая федерация и още и още Зелко плаче на рамото на Урсула,Калас,Мерц,Макрон...,че руснаците го бият,както ром не си е бил кучето...!
20:08 18.08.2026
85 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ
До коментар #71 от "Хахахахаха":Кметчето на Москва друга песен пее.
А Украйна скоро пуска и балистиката.
20:09 18.08.2026
86 Ха ХаХа
До коментар #41 от "Страхът е една от най-присъщите":Идиот 210%
20:09 18.08.2026
87 Естествено
20:09 18.08.2026
88 Ти натикай по кофите!
До коментар #82 от "Не пале":На бунището.
Коментиран от #91
20:09 18.08.2026
89 Хора не обиждам
До коментар #83 от "Що обиждаш хората бе?":Само отпадъка тролещ и гнусящ хората. Теб ко ти дреме за боклука?
20:09 18.08.2026
90 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ
До коментар #71 от "Хахахахаха":Гледам ЗАТВАРЯТ ЛЕТИЩАТА В Москве.
20:10 18.08.2026
91 Добре пале
До коментар #88 от "Ти натикай по кофите!":Изглеждаш глупаво от малко и за жалост показваш, че запада е станал дъното на света! Много жалко!
20:10 18.08.2026