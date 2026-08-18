Руският депутат и председател на партия „Справедлива Русия“ Сергей Миронов призова за удар с ракети „Орешник“ по британски заводи, произвеждащи дронове за украинските въоръжени сили, предаде ТАСС, цитирана от Фокус.

„Глупаците трябва да бъдат обучавани и мисля, че е време да атакуваме фабриките за дронове с голям обсег във Великобритания“, заяви Миронов.

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По думите му руското военно-политическо ръководство проявява „чудеса на сдържаност, отговорност и самообладание“, докато от британска страна тази сдържаност била погрешно възприемана като слабост.

Изявлението идва на фона на нарастващото напрежение между Москва и Лондон заради британската военна подкрепа за Украйна.

По-рано стана известно, че Украйна използва британския реактивен дрон Nyan за удари на голяма дълбочина на руска територия. Киев също разполага с ограничено количество крилати ракети Storm Shadow, използвани срещу руски военни и стратегически цели.

Това доведе до остър обмен на обвинения между Москва и Лондон.

Руското посолство във Великобритания обвини британските власти, че умишлено допринасят за ескалацията на конфликта, като едновременно с това заявяват желание за мир.

От британското Министерство на отбраната отговориха, че Великобритания продължава да подкрепя Украйна и да предоставя необходимото военно оборудване за защитата ѝ от руската инвазия.

Призивът на Миронов за използване на „Орешник“ срещу обекти във Великобритания е поредното публично изявление от руски политик, насочено към възможно разширяване на военната конфронтация извън непосредствената зона на бойните действия.