Зеленски внесе в Радата номинациите на Сибига и Хмара за външен и военен министър

Украинският президент Володимир Зеленски внесе във Върховната рада номинациите на Андрий Сибига за министър на външните работи и Евген Хмара за министър на отбраната, съобщи Укринформ, предава БТА.

За това информира депутатът от партия „ГЛАС“ Ярослав Железняк в публикация в Telegram.

„Зеленски внесе номинациите на Хмара и Сибига в парламента“, написа Железняк.

Според депутата срещите между парламентарните фракции и двамата кандидати ще започнат в 17:00 часа местно време, което съвпада с българското.

Ден по-рано, с одобрението на президента Зеленски, украинското правителство назначи Евген Хмара за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната.

Преди това Хмара е ръководил Службата за сигурност на Украйна, а Андрий Сибига е заемал поста министър на външните работи.

Номинациите са част от промените в украинското правителство. На 16 юли Върховната рада одобри предложението на новоназначения министър-председател Сергий Корецки за състава на новия кабинет.

Два дни по-рано, на 14 юли, украинският парламент одобри оставката на министър-председателката Юлия Свириденко. Съгласно процедурата целият кабинет автоматично подаде оставка заедно с нея.