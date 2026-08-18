Зеленски внесе в Радата номинациите на Сибига и Хмара за външен и военен министър

Украинският президент Володимир Зеленски внесе във Върховната рада номинациите на Андрий Сибига за министър на външните работи и Евген Хмара за министър на отбраната, съобщи Укринформ, предава БТА.
За това информира депутатът от партия „ГЛАС“ Ярослав Железняк в публикация в Telegram.
„Зеленски внесе номинациите на Хмара и Сибига в парламента“, написа Железняк.
Според депутата срещите между парламентарните фракции и двамата кандидати ще започнат в 17:00 часа местно време, което съвпада с българското.
Ден по-рано, с одобрението на президента Зеленски, украинското правителство назначи Евген Хмара за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната.
Преди това Хмара е ръководил Службата за сигурност на Украйна, а Андрий Сибига е заемал поста министър на външните работи.
Номинациите са част от промените в украинското правителство. На 16 юли Върховната рада одобри предложението на новоназначения министър-председател Сергий Корецки за състава на новия кабинет.
Два дни по-рано, на 14 юли, украинският парламент одобри оставката на министър-председателката Юлия Свириденко. Съгласно процедурата целият кабинет автоматично подаде оставка заедно с нея.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #3
18:27 18.08.2026
2 име
Коментиран от #8
18:27 18.08.2026
3 икономия
До коментар #1 от "Сатана Z":няма картинки
18:28 18.08.2026
4 мисирката
18:29 18.08.2026
5 Зелен Тсу
Зелен Тсу и изкуството да съсипеш държавата си.
18:30 18.08.2026
6 Зелен Тсу
Зелен Тсу и изкуството да съсипеш държавата си.
18:33 18.08.2026
7 А защо
18:34 18.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Фейк - либераст
18:39 18.08.2026
10 Добри новини
🟢10.08–16.08: +96 км² или 14 км² на ден;
Броят на бойните сблъсъци през седмицата е намалял с 2%.
18:40 18.08.2026
11 Ухаа
18:40 18.08.2026