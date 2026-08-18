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Зеленски внесе в Радата номинациите на Сибига и Хмара за външен и военен министър
  Тема: Украйна

Зеленски внесе в Радата номинациите на Сибига и Хмара за външен и военен министър

18 Август, 2026 18:26, обновена 18 Август, 2026 18:38 409 11

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  • сибига-
  • външен министър-
  • военен министър

Кандидатите ще се срещнат с парламентарните фракции, преди Върховната рада да гласува назначенията

Зеленски внесе в Радата номинациите на Сибига и Хмара за външен и военен министър - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски внесе във Върховната рада номинациите на Андрий Сибига за министър на външните работи и Евген Хмара за министър на отбраната, съобщи Укринформ, предава БТА.

За това информира депутатът от партия „ГЛАС“ Ярослав Железняк в публикация в Telegram.

„Зеленски внесе номинациите на Хмара и Сибига в парламента“, написа Железняк.

Според депутата срещите между парламентарните фракции и двамата кандидати ще започнат в 17:00 часа местно време, което съвпада с българското.

Ден по-рано, с одобрението на президента Зеленски, украинското правителство назначи Евген Хмара за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната.

Преди това Хмара е ръководил Службата за сигурност на Украйна, а Андрий Сибига е заемал поста министър на външните работи.

Номинациите са част от промените в украинското правителство. На 16 юли Върховната рада одобри предложението на новоназначения министър-председател Сергий Корецки за състава на новия кабинет.

Два дни по-рано, на 14 юли, украинският парламент одобри оставката на министър-председателката Юлия Свириденко. Съгласно процедурата целият кабинет автоматично подаде оставка заедно с нея.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    8 0 Отговор
    И какво общо има с новината баджанакът на Джефри Епщайн от снимката?

    Коментиран от #3

    18:27 18.08.2026

  • 2 име

    8 0 Отговор
    Наркоманчето като удари няколко бели линии и не знае къде се намира. Никакво значение няма кой ще е външен министър, министър на отбраната или главнокомандващ армията. Армията и цюлата им държавата им са под директното командване на оcтpoвните poдocмecители и краварите.

    Коментиран от #8

    18:27 18.08.2026

  • 3 икономия

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    няма картинки

    18:28 18.08.2026

  • 4 мисирката

    4 0 Отговор
    Не знаех, че тоя екземпляр на фотото е Зеленски все си мислех, че е миротвореца.

    18:29 18.08.2026

  • 5 Зелен Тсу

    3 0 Отговор
    Когато нямаш въздушна отбрана, най-умното нещо е да ескалираш войната с удари в дълбочина.
    Зелен Тсу и изкуството да съсипеш държавата си.

    18:30 18.08.2026

  • 6 Зелен Тсу

    2 0 Отговор
    Когато си заплашен от отрязване на достъпа до море и реки, най-умното нещо е да ескалираш войната по море.
    Зелен Тсу и изкуството да съсипеш държавата си.

    18:33 18.08.2026

  • 7 А защо

    3 0 Отговор
    на снимката е чичо Дончо? Да не би той да ги реди тия смяни в украинското правителство...

    18:34 18.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Фейк - либераст

    1 0 Отговор
    А бе то се вижда, че работата върви към "събуй гащи" ама от пустата му война печалбите са огромни за оръжейните компании и корумпираната върхушка в Брюксел и Киев, които си дялкат комисионните за сметка на кръвта на украинците и руснаците.

    18:39 18.08.2026

  • 10 Добри новини

    0 0 Отговор
    За последната седмица Украйна си е върнала 96 км² повече, отколкото руснаците са превзели.
    🟢10.08–16.08: +96 км² или 14 км² на ден;
    Броят на бойните сблъсъци през седмицата е намалял с 2%.

    18:40 18.08.2026

  • 11 Ухаа

    0 0 Отговор
    Фьодоровчетата обикалят улиците и вият на умряло. По традиция в Украйна ще има повече от две враждуващи страни.

    18:40 18.08.2026

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