Денков: Фашизмът идвал от либералния свят? Ти да видиш!

"Тролските фабрики и дежурните медийни говорители са впрегнати да обясняват, че Путинова Русия е антифашистка държава. А фашизмът идвал от либералния свят. Ти да видиш!" Това написа в профила си във Фейсбук председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" Николай Денков.
"За всеки, който започва да се обърква от тази странна пропаганда, припомням част от признаците на руския фашизъм при Путин (известен още като "рашизъм"):
Агресивен краен национализъм.
Нападението над съседни независими държави се оправдава с измислени националистически аргументи. Т.е. нападението над Украйна, например, се определя за нормално и естествено.
Империализъм.
Разпадналият се СССР трябва да се възстанови, затова бившите съветски републики и територии трябва да се "приберат". Т.е. след Украйна, да се готвят и другите съседни държави.
Култ към личността на лидера.
Путин е безгрешен владетел, а всички опозиционери са емигранти, затворници или мъртъвци (по неволя). Някои критици падат от високи етажи.
Език на „денацификацията“.
Политически опозиционери и цели общества се обявяват за „нацисти“, без нито един факт в подкрепа на този етикет. Младите неонацисти от Пловдив създават проблем на нашите управляващи, след като стана ясно, че следват примера на руски неонацист. Отговорността трябва веднага да се хвърли другаде. Затова към троловете и зачервените от алкохол коментатори се присъединяват и политици - само и само да се прикрие тази връзка.
Войнолюбие и възхвала на насилието.
Армията, войната, оръжията се обявяват за символи на патриотизма и мира. Насилието се приема за норма, а не за престъпление. А всички, които искат справедлив мир, се обявяват за врагове.
Демонизиране на вътрешната опозиция.
Опозиционни политици, независими журналисти, граждански организации и критици на властта като цяло се представят като „предатели“, „еничари“, „чужди агенти“. Когато стане напечено и властта започне да губи почва, опозиционерите стават „петроханци“ и „нацисти“ - за да звучи още по-страшно.
Сливане на православие, национализъм, власт и война.
Часове по религия в училище, които подготвят бъдещите войници. Възхвала на Руската православна църква и нейния патриарх, който пък благославя оръжията и войната, отговорни за смъртта на невинни хора. Колко християнско!
Посочване на постоянен външен враг.
НАТО и Западът са обявени за крайна заплаха. Може би защото всички руски граждани, които бягат от войната, бягат натам.
Държавна пропаганда и контрол върху медиите.
Свободата на словото се забранява, а медиите и журналистите се заменят от тролски фабрики и пропагандисти, които хвалят управляващите, лепят грозни етикети на опозицията, призовават към агресия и насаждат омраза и разделение сред хората. Точно каквото виждаме у нас в последно време.
Политическо насилие и репресии.
Ограничаване на протестите, преследване на опозицията, изхвърляне на всички опозиционни партии от изборите - за всеки случай. Целият държавен апарат - институции, служби, съдебна власт, съучастват на диктатурата. Растат забраните, заплахите и ограниченията за всички граждани", заявява Денков.
"Някои прилики с България ви се виждат случайни? Не вярвам в случайните съвпадения. Но вярвам, че ще трябва много повече от пропаганда и лъжи, за да се пречупят и подчинят българските граждани, свикнали вече да живеят, работят и пътуват свободно и в мир. Като всички други европейци", пише още председателят на ПГ на "Продължаваме промяната".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #15, #72, #80
11:56 18.08.2026
2 Санкция
Коментиран от #19
11:59 18.08.2026
3 ццц
Коментиран от #22
12:00 18.08.2026
4 Кочо
12:00 18.08.2026
5 Мдаа
Сега сънуват Путлер ботокса пак да разпадне Запада...
Коментиран от #26
12:00 18.08.2026
6 Ти да видиш
12:00 18.08.2026
7 Опорка
12:00 18.08.2026
8 провициалист
12:01 18.08.2026
9 Фашизмът
Коментиран от #24
12:01 18.08.2026
10 Украйна първа нападна в Курска област
12:04 18.08.2026
11 Да бе
Цитат от уикипедия: "Кръв и чест е основана в Обединеното кралство от Иън Стюарт Доналдсън, музикант на Skrewdriver". Лелей...
Коментиран от #90
12:04 18.08.2026
12 БРИТАНЦИТЕ РЕАБИЛИТИРАХА НАЦИЗМА
Коментиран от #55
12:04 18.08.2026
13 Ха ХаХа
Кой изгори живи 40 души в Одеса и българинът Инж.Веселин Халачев.
Кой не призна референдума в Крим от 1992 г 86% не искат в Украйна.
Кой при подписан договор за Европейско развитие на Украйна с гаранти, Полша, Германия и Франция извърши незаконен въоръжен преврат.
Денков, занимавай се с праха за пране.
12:05 18.08.2026
14 Хохохо
12:05 18.08.2026
15 Слава, слава
До коментар #1 от "Трол":Ама питат ли го дали му харесва тази слава? Беше един доста успешен руски актьор, а му сложиха таралеж в гащите..
12:05 18.08.2026
16 Перо
Коментиран от #29
12:05 18.08.2026
17 Продължаваме педофилията
12:05 18.08.2026
18 Хохохо
Коментиран от #37
12:06 18.08.2026
19 Стана нервен
До коментар #2 от "Санкция":Не му дават да пътува..
12:06 18.08.2026
20 Анонимен
Коментиран от #30
12:06 18.08.2026
21 Академична справка
12:06 18.08.2026
22 Чепо
До коментар #3 от "ццц":е за кво са ви такива за боксова круша , нали някъде ше избие самогоня, то не стаа само жената да мачкаш или тя тебе ...
12:07 18.08.2026
23 Мдаа!🤔
12:07 18.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Левски
12:07 18.08.2026
26 Остави ги русофилите
До коментар #5 от "Мдаа":А какво мислят американофилите пи въпроса за ЕС?
12:08 18.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Путиниските
12:09 18.08.2026
29 Анонимен
До коментар #16 от "Перо":Радев сега владее цялата власт държавата институции ПИТАЙ Радев защо замрази основната заплата и защо налага никакво увеличение Гавра е с българите от страна на Радев и служебниците му
Коментиран от #36
12:09 18.08.2026
30 Ха ХаХа
До коментар #20 от "Анонимен":Денков и точност ?
Коментиран от #46
12:09 18.08.2026
31 az СВО Победа 81
И вие сте се обявили за либерали, е откъде тогава фашизмът отново надига глава и се възражда?
От вас либералите!
Коментиран от #70
12:09 18.08.2026
32 НАЦИЗМА
12:09 18.08.2026
33 сапунджи,
12:10 18.08.2026
34 Народ
Раковски-Левски.
Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!
Коментиран от #42, #75
12:10 18.08.2026
35 гост
12:10 18.08.2026
36 Как да го направи
До коментар #29 от "Анонимен":След като опосканият бюджет е ваш Джульо
Коментиран от #54
12:10 18.08.2026
37 Анонимен
До коментар #18 от "Хохохо":18 тикъде лично видя тези за които лъжеш тук
Коментиран от #65
12:10 18.08.2026
38 Софиянец
12:11 18.08.2026
39 Ппп
12:11 18.08.2026
40 Изчистете улицата
Вън от България на англо-американския неонацизъм!
Вън и другите!
12:12 18.08.2026
41 Мдаа
12:12 18.08.2026
42 Ха ХаХа
До коментар #34 от "Народ":Раковски масона ли?
Левски..ние да започнем ,пък дядо Иван да заповяда
Коментиран от #53, #60
12:12 18.08.2026
43 русоляв
12:12 18.08.2026
44 Путиниски
Коментиран от #47
12:12 18.08.2026
45 Офф, пак ли този измислен академик
12:12 18.08.2026
46 Анонимен
До коментар #30 от "Ха ХаХа":Денков сега е прогледнал иначе беше с Радев и лъжеше безогледно
12:12 18.08.2026
47 Много
До коментар #44 от "Путиниски":Рано югоспод те е убил
12:13 18.08.2026
48 Ицо ковидфашиста
12:13 18.08.2026
49 ПЕТРОХАНСТВОТО И НАЦИЗМА
12:13 18.08.2026
50 тъжно е
Коментиран от #66
12:14 18.08.2026
51 Денков бил академик
12:14 18.08.2026
52 Художника с мустачките
12:15 18.08.2026
53 Нацисти
До коментар #42 от "Ха ХаХа":Има ли необходимост да позная, кой антибългарски неоназицъм следваш?
12:15 18.08.2026
54 Анонимен
До коментар #36 от "Как да го направи":36 ти лично видя бюджета ли ти колко бюджета направи за държавата ни Радев управлява последните 5 години заедно с тези шарлатаните с цел изхвърляне на Борисов и завладяване на властта и с божков разбира се
12:15 18.08.2026
55 Слонът на колонията
До коментар #12 от "БРИТАНЦИТЕ РЕАБИЛИТИРАХА НАЦИЗМА":Британците са родителите на фашизма и нацизма.
12:15 18.08.2026
56 грийн сок
управляващи по военному
се нарича
Военна хунта
12:15 18.08.2026
57 Анонимен
12:15 18.08.2026
58 кравария убер алез
Всъщност хората си казаха думата на последните избори, сега ще си я кажат и на следващите, и отново отивате в канала, грантаджии сладки
12:16 18.08.2026
59 бай Бончо
Коментиран от #92
12:16 18.08.2026
60 Първо
До коментар #42 от "Ха ХаХа":Да ти къснем русофилската кратуна.Послрще вдим.
12:16 18.08.2026
61 ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ
12:16 18.08.2026
62 бат Данчо
12:16 18.08.2026
63 Ники иска да пътува
12:17 18.08.2026
64 Наблюдател
12:17 18.08.2026
65 ХА ХА ХА
До коментар #37 от "Анонимен":Трябва да си не само сляп, но и умствено осакатен, за да не видиш укро-фашизма на Зеленски.
То не беше прослава на Бандера, не бяха укро-фашистки образувания
(напр. защитниците на Азов, които заедно с другаря Зеленски гуляеха на доста видеа - по-късно обявени за "фалшиви" от шайката бандюги начело на ЕС) ...
Коментиран от #73, #79
12:17 18.08.2026
66 Анонимен
До коментар #50 от "тъжно е":50 да тъжно и ти да лъжеш няма ли кой да се погрижи за теб и психичното ти здраве 50 докога мислиш че с лъжи наглост грабежи насилие Радев ще владее властта хахахаха
12:17 18.08.2026
67 ТоА пА сАрдит...!
12:18 18.08.2026
68 1488
Виновни: Първанов, Станишев, Костов, Борисов, пеевски, Гергов, ковашки, Радев и целия руски башибозук.
12:18 18.08.2026
69 Патреон
12:19 18.08.2026
70 Дякона
До коментар #31 от "az СВО Победа 81":Естествено Бандера и Шухевич по са национални герои.
Слава ЗСУ!
П.п.Не се обаждай като руснак,който не е питан.
12:19 18.08.2026
71 Цвете
12:20 18.08.2026
72 Съсела Денков
До коментар #1 от "Трол":Безмозъчния съсел, който получи академична титла,
благодарение на заслугите му към нео-либералите ...
Съсел, който загроби България с Уестингхаус и други фрапиращи източвания ...
12:20 18.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Хаха
12:21 18.08.2026
75 Не разбрах
До коментар #34 от "Народ":Каква точно е идеологията на Раковски? Паркетен патриот, далеч от род и родина.
12:21 18.08.2026
76 ежко
12:22 18.08.2026
77 А на мен
12:22 18.08.2026
78 Анонимен
Коментиран от #82
12:23 18.08.2026
79 Селския бик съм
До коментар #65 от "ХА ХА ХА":Ей Ха Ха ти ли си,казал съм ти на всяко ха ха един х у р в г. за.
12:23 18.08.2026
80 Мнение
До коментар #1 от "Трол":Горкичкият г-н Зеленски, няма бегла представа какъв таралеж (както и друг коментиращ написа) си вкара в гащите!
Колкото до г-н Шоро..., ааа Николай Денков!
Защо не дефинира, какво означава "либералният свят"?!
Купища платени безволеви човечета (като него), които са готови на крайности (стига господарите им да заповядат), срещу инакомислещите, и не приемат да има плурализъм в тезите, а излъчват само своите мнения и опорки по купените медии (с цел облъчване на масите)!
Кажи речи това е едно от определенията на фашизма!
Г-н Денков, рано или късно истината и правдата ще възтържествуват в България, а тогава такива като вас ще ви разследват под лупа!!!
Защото не е нормално докато България е в процедура по свръхдефицит, Гюров и Неински да подаряват милиони българска пара и да сключват 10г договори със зеленски, докато са в служебно правителство!!!
12:23 18.08.2026
81 Откъде Другаде ?
Когато Либералния Свят !
Изпусне Юздите !
Позволява на Различни групи!
Да Властват над Други !
При което !
Се проявява и това желание !
Някои Групи !
Да поискат
Да подчининят Масата !
По Определени Правила !
12:23 18.08.2026
82 Кой беше Радеффф
До коментар #78 от "Анонимен":Некъв борец против Бойко и Лили ли.Нещо не се бори.да ти кажа.
12:24 18.08.2026
83 ПЛЪХА СИ Е ПЛЪХ
12:25 18.08.2026
84 Шарлатани ООД
12:26 18.08.2026
85 Иванов
12:26 18.08.2026
86 Петър Дънов
За разлика от по-ранните империи, обхватът и всеобхватността на американската глобална мощ днес са уникални. Съединените щати не само контролират всички световни океани, но и техните военни легиони са здраво разположени в западните и източните краища на Евразия ... Американски васали и данъци, някои жадуващи да бъдат прегърнати от още по-формални връзки с Вашингтон, разпръснати из целия евразийски континент ... Американското глобално превъзходство е ... помазани от сложна система от съюзи и коалиции, които буквално обхващат целия свят.)
12:27 18.08.2026
87 Дудов
Коментиран от #100
12:27 18.08.2026
88 Живо…
Коментиран от #98
12:27 18.08.2026
89 А ЛЕВА?
12:27 18.08.2026
90 тоя боклук
До коментар #11 от "Да бе":ако можеше да ти отговори на въпроса щеше да каже че е основана в англия от руснаци…
12:27 18.08.2026
91 Ццц
Коментиран от #101
12:28 18.08.2026
92 5звездния
До коментар #59 от "бай Бончо":Сега украинец да си в 5звездния хотел те хранят и поят от години, сметки за плащане нямат, само помощи за кафета и екскурзии.
12:29 18.08.2026
93 който пълзи, не полита
12:29 18.08.2026
94 Много хубава статия
12:30 18.08.2026
95 Партиен Секретар
12:30 18.08.2026
96 Баш химик
12:31 18.08.2026
97 ГРОЗЕН ПЕТРОХАНЕЦ
12:31 18.08.2026
98 Ццц
До коментар #88 от "Живо…":Знанията на такива академици като този палячо с вид на тормозен зубър се съдържат в портмонето му и в съвестта на изпитващото на изпита лице! Има Waze, за да си намери университета в деня на дипломирането!
12:32 18.08.2026
99 фбр
12:32 18.08.2026
100 Стара Загора
До коментар #87 от "Дудов":А ако е по-пълин тогава ще е пълен пеgepacт
12:32 18.08.2026
101 Книжен сапунджия
До коментар #91 от "Ццц":Наивен си да мислиш, че оперения сапунджия може да ти свари сапун, нещо, което всяка соц. баба можеше. Съмнявам се, че може сапун по студен метод модерен сега.
12:33 18.08.2026
102 А кой
12:33 18.08.2026
103 Исторически парк
12:34 18.08.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 ДЕНКОВ УСПОКОЙ СЕ
12:36 18.08.2026
106 Григор
Коментиран от #109
12:36 18.08.2026
107 Мнение
12:36 18.08.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Тихо Смех
До коментар #106 от "Григор":Украйна е дала 6 милиона жертви в ВСВ и не ми казвай какво може и какво не.Сталин е избил около 5 милиона от народите на СССР по политически етнически и какви ли не още причини в концлагери.Така ,че ти заминавай.
12:39 18.08.2026
110 Национализмът инацизмът
12:39 18.08.2026
111 Гъбарко
12:39 18.08.2026
112 Абсурдистан
12:40 18.08.2026