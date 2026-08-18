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Денков: Фашизмът идвал от либералния свят? Ти да видиш!

Денков: Фашизмът идвал от либералния свят? Ти да видиш!

18 Август, 2026 11:55 1 156 112

  • николай денков-
  • фашизъм

Нападението над съседни независими държави се оправдава с измислени националистически аргументи. Т.е. нападението над Украйна, например, се определя за нормално и естествено

Денков: Фашизмът идвал от либералния свят? Ти да видиш! - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Тролските фабрики и дежурните медийни говорители са впрегнати да обясняват, че Путинова Русия е антифашистка държава. А фашизмът идвал от либералния свят. Ти да видиш!" Това написа в профила си във Фейсбук председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" Николай Денков.

"За всеки, който започва да се обърква от тази странна пропаганда, припомням част от признаците на руския фашизъм при Путин (известен още като "рашизъм"):

Агресивен краен национализъм.

Нападението над съседни независими държави се оправдава с измислени националистически аргументи. Т.е. нападението над Украйна, например, се определя за нормално и естествено.

Империализъм.

Разпадналият се СССР трябва да се възстанови, затова бившите съветски републики и територии трябва да се "приберат". Т.е. след Украйна, да се готвят и другите съседни държави.

Култ към личността на лидера.

Путин е безгрешен владетел, а всички опозиционери са емигранти, затворници или мъртъвци (по неволя). Някои критици падат от високи етажи.

Език на „денацификацията“.

Политически опозиционери и цели общества се обявяват за „нацисти“, без нито един факт в подкрепа на този етикет. Младите неонацисти от Пловдив създават проблем на нашите управляващи, след като стана ясно, че следват примера на руски неонацист. Отговорността трябва веднага да се хвърли другаде. Затова към троловете и зачервените от алкохол коментатори се присъединяват и политици - само и само да се прикрие тази връзка.

Войнолюбие и възхвала на насилието.

Армията, войната, оръжията се обявяват за символи на патриотизма и мира. Насилието се приема за норма, а не за престъпление. А всички, които искат справедлив мир, се обявяват за врагове.

Демонизиране на вътрешната опозиция.

Опозиционни политици, независими журналисти, граждански организации и критици на властта като цяло се представят като „предатели“, „еничари“, „чужди агенти“. Когато стане напечено и властта започне да губи почва, опозиционерите стават „петроханци“ и „нацисти“ - за да звучи още по-страшно.

Сливане на православие, национализъм, власт и война.

Часове по религия в училище, които подготвят бъдещите войници. Възхвала на Руската православна църква и нейния патриарх, който пък благославя оръжията и войната, отговорни за смъртта на невинни хора. Колко християнско!

Посочване на постоянен външен враг.

НАТО и Западът са обявени за крайна заплаха. Може би защото всички руски граждани, които бягат от войната, бягат натам.

Държавна пропаганда и контрол върху медиите.

Свободата на словото се забранява, а медиите и журналистите се заменят от тролски фабрики и пропагандисти, които хвалят управляващите, лепят грозни етикети на опозицията, призовават към агресия и насаждат омраза и разделение сред хората. Точно каквото виждаме у нас в последно време.

Политическо насилие и репресии.

Ограничаване на протестите, преследване на опозицията, изхвърляне на всички опозиционни партии от изборите - за всеки случай. Целият държавен апарат - институции, служби, съдебна власт, съучастват на диктатурата. Растат забраните, заплахите и ограниченията за всички граждани", заявява Денков.

"Някои прилики с България ви се виждат случайни? Не вярвам в случайните съвпадения. Но вярвам, че ще трябва много повече от пропаганда и лъжи, за да се пречупят и подчинят българските граждани, свикнали вече да живеят, работят и пътуват свободно и в мир. Като всички други европейци", пише още председателят на ПГ на "Продължаваме промяната".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    17 64 Отговор
    Слава на г-н Зеленски в борбата с империалистическия враг!

    Коментиран от #15, #72, #80

    11:56 18.08.2026

  • 2 Санкция

    71 11 Отговор
    Скрий се, мики маус!!!

    Коментиран от #19

    11:59 18.08.2026

  • 3 ццц

    56 3 Отговор
    Ами оттам идва. Ако си се oнoждате тихо и кротко, няма да има отпор. Но вие искате всички да станат природни аномалии, какво друго очаквате освен поява на фашиски формации, развяващи байрака на борба с извращенията.

    Коментиран от #22

    12:00 18.08.2026

  • 4 Кочо

    45 4 Отговор
    Да, Денчев! И комунизма там е измислен! Умни хора! Когато трябва да оберат частната собственост и земята на един народ, проповядват комунизма! Когато народната собственост трябва да бъде обрана и приватизирана, въвеждат демокрацията! И така, след 80 години фабриката на дядо ти вече е в еврейскопейски ръце!

    12:00 18.08.2026

  • 5 Мдаа

    10 51 Отговор
    Русофилите сънуваха СССР да разпадне Запада.
    Сега сънуват Путлер ботокса пак да разпадне Запада...

    Коментиран от #26

    12:00 18.08.2026

  • 6 Ти да видиш

    35 6 Отговор
    либерал фашистите громят национал фашистите ....

    12:00 18.08.2026

  • 7 Опорка

    60 8 Отговор
    Сапунджията изтрещява на макс, търси място при ген. Ниско, Иво Инджев и останалите психично болни.

    12:00 18.08.2026

  • 8 провициалист

    51 7 Отговор
    Всички знаем откъде идва фашизмът. Откъде идва Денков обаче, е по-сложният въпрос.

    12:01 18.08.2026

  • 9 Фашизмът

    16 30 Отговор
    идва от диктатурите. За съжаление и бг-то вече е управлявано от режимът "фуражка"

    Коментиран от #24

    12:01 18.08.2026

  • 10 Украйна първа нападна в Курска област

    47 10 Отговор
    Но много преди СВО украйна нападаше собственото си население в Донбас още от 2014 г. Дори е бомбардирала със самолети които са лятяли над жилищните сгради в същия този Краматорск в Горловка и Донецк.

    12:04 18.08.2026

  • 11 Да бе

    36 3 Отговор
    А нещо за "кръв и чест" у Филбето?
    Цитат от уикипедия: "Кръв и чест е основана в Обединеното кралство от Иън Стюарт Доналдсън, музикант на Skrewdriver". Лелей...

    Коментиран от #90

    12:04 18.08.2026

  • 12 БРИТАНЦИТЕ РЕАБИЛИТИРАХА НАЦИЗМА

    30 2 Отговор
    Защото е антируска идеология. Снимките с нацистки поздрави на наши политици се въртят поне от 10 години.

    Коментиран от #55

    12:04 18.08.2026

  • 13 Ха ХаХа

    50 7 Отговор
    Кой уби 14000 руснаци и 500 деца в Донбас чрез Анти Терористичната Операция/АТО , защото не приемат забраната на руския език и фашистките символика на ВСУ.
    Кой изгори живи 40 души в Одеса и българинът Инж.Веселин Халачев.
    Кой не призна референдума в Крим от 1992 г 86% не искат в Украйна.
    Кой при подписан договор за Европейско развитие на Украйна с гаранти, Полша, Германия и Франция извърши незаконен въоръжен преврат.
    Денков, занимавай се с праха за пране.

    12:05 18.08.2026

  • 14 Хохохо

    35 4 Отговор
    Ваксини ,ограничения и репресии идват от запада Насищане на омраза към определени нации и народи също(Русия) ЕС=СССР но по цветен

    12:05 18.08.2026

  • 15 Слава, слава

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Ама питат ли го дали му харесва тази слава? Беше един доста успешен руски актьор, а му сложиха таралеж в гащите..

    12:05 18.08.2026

  • 16 Перо

    32 5 Отговор
    И тоя сапунджия ще говори за “успехи” на мутренската демокрация, когато даже в РСМ минималната заплата е по-висока от БГ! От няколко дни ни залива ционистко-джендърска пропаганда, заради една групичка малолетни в Пловдив, които сами не знаят какви са и какво правят, но застрашават устоите на ЛГБТИ! Нещо се дава заето за случая Петрохан!

    Коментиран от #29

    12:05 18.08.2026

  • 17 Продължаваме педофилията

    36 4 Отговор
    Само на САЩ и Израел е разрешено да нападат други държави,казва академик Сапуна.

    12:05 18.08.2026

  • 18 Хохохо

    34 7 Отговор
    Денков пропуска неонацистите от любимата му украйнаааа

    Коментиран от #37

    12:06 18.08.2026

  • 19 Стана нервен

    21 3 Отговор

    До коментар #2 от "Санкция":

    Не му дават да пътува..

    12:06 18.08.2026

  • 20 Анонимен

    6 28 Отговор
    Денков никак не го харесвам и одобрявам но сега всичко каквото е написал е точно така Денков защо ти и останалите покрай теб бяхте с Радев и му помогнахте да завладее властта Денков сега ли видя всичко това от страна на Радев

    Коментиран от #30

    12:06 18.08.2026

  • 21 Академична справка

    24 3 Отговор
    Добре, че има готови опорки, че сапунджията да влезе във вестника. Не трябва да си самопровъзгласил се академик за да си чувал поне за Слонът на империята и първите лагери за "труд" в Индия.

    12:06 18.08.2026

  • 22 Чепо

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "ццц":

    е за кво са ви такива за боксова круша , нали някъде ше избие самогоня, то не стаа само жената да мачкаш или тя тебе ...

    12:07 18.08.2026

  • 23 Мдаа!🤔

    21 4 Отговор
    Либералният фашизъм е най опасен! Особено в комбинация с ЛГБТ!

    12:07 18.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Левски

    22 4 Отговор
    Този измислен "академик", жалък човечец, говори пълни глупости. Дотам ли падна, Денков? Но ти не можеш да проумееш, че това е съвременна форма на либерален фашизъм.

    12:07 18.08.2026

  • 26 Остави ги русофилите

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаа":

    А какво мислят американофилите пи въпроса за ЕС?

    12:08 18.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Путиниските

    5 17 Отговор
    червени олигарси ви яздят, а вие се подигравате на умните, образовани, интелегентни хора. Рундьови подлоги

    12:09 18.08.2026

  • 29 Анонимен

    5 15 Отговор

    До коментар #16 от "Перо":

    Радев сега владее цялата власт държавата институции ПИТАЙ Радев защо замрази основната заплата и защо налага никакво увеличение Гавра е с българите от страна на Радев и служебниците му

    Коментиран от #36

    12:09 18.08.2026

  • 30 Ха ХаХа

    9 3 Отговор

    До коментар #20 от "Анонимен":

    Денков и точност ?

    Коментиран от #46

    12:09 18.08.2026

  • 31 az СВО Победа 81

    19 3 Отговор
    Петроханец, именно вие подкрепяте държавата, която обяви нацистките колаборационисти и военнопрестъпници Бандера и Шухевич за национални герои!

    И вие сте се обявили за либерали, е откъде тогава фашизмът отново надига глава и се възражда?

    От вас либералите!

    Коментиран от #70

    12:09 18.08.2026

  • 32 НАЦИЗМА

    12 0 Отговор
    Е едно от елементарните разклонения на талмута. Базира се на разбирането за расово превъзходство.

    12:09 18.08.2026

  • 33 сапунджи,

    17 1 Отговор
    откъде дойде „кръв и чест“?!? От Русия ли?!? Ами „ловци на педофили“ от Русия или от щатите?!? Де гиди, мушмурок!9572

    12:10 18.08.2026

  • 34 Народ

    6 4 Отговор
    За един българин и българофил, за един патриот! Единствената идеология трябва да бъде
    Раковски-Левски.

    Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!

    Коментиран от #42, #75

    12:10 18.08.2026

  • 35 гост

    4 9 Отговор
    Кое не е вярно...

    12:10 18.08.2026

  • 36 Как да го направи

    3 4 Отговор

    До коментар #29 от "Анонимен":

    След като опосканият бюджет е ваш Джульо

    Коментиран от #54

    12:10 18.08.2026

  • 37 Анонимен

    1 6 Отговор

    До коментар #18 от "Хохохо":

    18 тикъде лично видя тези за които лъжеш тук

    Коментиран от #65

    12:10 18.08.2026

  • 38 Софиянец

    16 2 Отговор
    Сапунджи Денков отново изплиска легена на тъпотията си 😂😂😂

    12:11 18.08.2026

  • 39 Ппп

    15 2 Отговор
    Фашизмът идва отвсякъде. Ковид фашизма например си дойде точно от света, който фашиста Денков нарича "либерален".

    12:11 18.08.2026

  • 40 Изчистете улицата

    9 5 Отговор
    Вън от България на руския неонацизъм!
    Вън от България на англо-американския неонацизъм!
    Вън и другите!

    12:12 18.08.2026

  • 41 Мдаа

    13 3 Отговор
    Тоалетния академик отново в истерия!

    12:12 18.08.2026

  • 42 Ха ХаХа

    3 5 Отговор

    До коментар #34 от "Народ":

    Раковски масона ли?
    Левски..ние да започнем ,пък дядо Иван да заповяда

    Коментиран от #53, #60

    12:12 18.08.2026

  • 43 русоляв

    9 3 Отговор
    Спешно се обадете на д-р Гълъбова .Денков има нужда !

    12:12 18.08.2026

  • 44 Путиниски

    6 10 Отговор
    нищожества без вашата подкрепа рундьо е само едно жалко плешиво пенсионе

    Коментиран от #47

    12:12 18.08.2026

  • 45 Офф, пак ли този измислен академик

    8 3 Отговор
    Денков, през 21-ви век и двете сериозни войни около нас са в разпаднати държави, с неуредени въпроси, да не говорим, че имаше референдум в Съветския съюз той да не се разпада. Украинската хунта нанася вреди дори и в България, но за умно-лепите от софето истината е по-така, по-димукрътична, по-бананова, по-петроханска някак. Толкова сте смешни. Чакаше да станеш минпред, за да те направят академик, и кой знае колко з ... си целувал, за да се пъчеш сега като академик. Мълчи по-добре.

    12:12 18.08.2026

  • 46 Анонимен

    1 6 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ХаХа":

    Денков сега е прогледнал иначе беше с Радев и лъжеше безогледно

    12:12 18.08.2026

  • 47 Много

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Путиниски":

    Рано югоспод те е убил

    12:13 18.08.2026

  • 48 Ицо ковидфашиста

    3 0 Отговор
    Запомни едно, фашизмът МИ е много по-добър от фашизма ТИ!

    12:13 18.08.2026

  • 49 ПЕТРОХАНСТВОТО И НАЦИЗМА

    6 1 Отговор
    Винаги вървят ръка за ръка.

    12:13 18.08.2026

  • 50 тъжно е

    9 1 Отговор
    Няма ли кой да се погрижи за пихичното състояние на този клетник? Близки няма ли си, няма ли приятели? Да изпитваш желание ежедневно да ставаш за резил е мъчително състояние както за околните, така и за орезилилия се. От такива академици и професори вече никой не се респектира от подобни титли, дори обратно - превърналили са се в знак за психични разстройства. Мога да дам примери с няколко професори, но мисля, че всички ги знаете.

    Коментиран от #66

    12:14 18.08.2026

  • 51 Денков бил академик

    8 1 Отговор
    Ти да видиш!?

    12:14 18.08.2026

  • 52 Художника с мустачките

    7 0 Отговор
    Фашизмът си немско творение , концлагерите още стоят.

    12:15 18.08.2026

  • 53 Нацисти

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ха ХаХа":

    Има ли необходимост да позная, кой антибългарски неоназицъм следваш?

    12:15 18.08.2026

  • 54 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "Как да го направи":

    36 ти лично видя бюджета ли ти колко бюджета направи за държавата ни Радев управлява последните 5 години заедно с тези шарлатаните с цел изхвърляне на Борисов и завладяване на властта и с божков разбира се

    12:15 18.08.2026

  • 55 Слонът на колонията

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "БРИТАНЦИТЕ РЕАБИЛИТИРАХА НАЦИЗМА":

    Британците са родителите на фашизма и нацизма.

    12:15 18.08.2026

  • 56 грийн сок

    8 2 Отговор
    Правителство от военни
    управляващи по военному
    се нарича
    Военна хунта

    12:15 18.08.2026

  • 57 Анонимен

    8 3 Отговор
    Царят на плъховете Денков е цар и на дебилите.

    12:15 18.08.2026

  • 58 кравария убер алез

    8 2 Отговор
    обикновен ПП де бил, кога ще се разследва тролската фабрика на Мирчев, особенно вилнееща тук?
    Всъщност хората си казаха думата на последните избори, сега ще си я кажат и на следващите, и отново отивате в канала, грантаджии сладки

    12:16 18.08.2026

  • 59 бай Бончо

    8 2 Отговор
    Денков , социализма си беше супер .Апартамент вила и кола си бяха стандарт за всяко бългаско семейство . Почивка за 14 дни на цялото семейство и то всяка година .Аз сега не мога да си позволя 14 дни , само 3-5 дни ! Тутманик ! Ако стане пак социализъм , ще празнувам три дни .

    Коментиран от #92

    12:16 18.08.2026

  • 60 Първо

    0 3 Отговор

    До коментар #42 от "Ха ХаХа":

    Да ти къснем русофилската кратуна.Послрще вдим.

    12:16 18.08.2026

  • 61 ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ

    1 0 Отговор
    Росен ХАЯШИ викаше " слава окраине" в Радата. Между другото, дядото на Росен ХАЯШИ също е фашист.

    12:16 18.08.2026

  • 62 бат Данчо

    5 1 Отговор
    денков , денков , заприличал си на Квазимодо !

    12:16 18.08.2026

  • 63 Ники иска да пътува

    5 1 Отговор
    И събори сглобката като побърза да подаде оставка която никой не му поиска. Сега колкото и да словоблудства, истината е че се уплаши от скута на Шиши в който Ристю комфортно се настани. Мишка която обърка сиренцето със сапуна. Хо хо.

    12:17 18.08.2026

  • 64 Наблюдател

    7 1 Отговор
    Пътувай Денкофф......събирай си денковете и пътувай!!!.....смърдиш та се нетраеш!

    12:17 18.08.2026

  • 65 ХА ХА ХА

    8 4 Отговор

    До коментар #37 от "Анонимен":

    Трябва да си не само сляп, но и умствено осакатен, за да не видиш укро-фашизма на Зеленски.
    То не беше прослава на Бандера, не бяха укро-фашистки образувания
    (напр. защитниците на Азов, които заедно с другаря Зеленски гуляеха на доста видеа - по-късно обявени за "фалшиви" от шайката бандюги начело на ЕС) ...

    Коментиран от #73, #79

    12:17 18.08.2026

  • 66 Анонимен

    2 4 Отговор

    До коментар #50 от "тъжно е":

    50 да тъжно и ти да лъжеш няма ли кой да се погрижи за теб и психичното ти здраве 50 докога мислиш че с лъжи наглост грабежи насилие Радев ще владее властта хахахаха

    12:17 18.08.2026

  • 67 ТоА пА сАрдит...!

    3 2 Отговор
    Зеленски махна оная дето му ,,свиреше"...- СвириДенко и сега руснаците му виновни...😉😂🤣?!

    12:18 18.08.2026

  • 68 1488

    4 3 Отговор
    Руския нацизъм в действие.
    Виновни: Първанов, Станишев, Костов, Борисов, пеевски, Гергов, ковашки, Радев и целия руски башибозук.

    12:18 18.08.2026

  • 69 Патреон

    3 3 Отговор
    Комунизма е копие на фашизма.

    12:19 18.08.2026

  • 70 Дякона

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "az СВО Победа 81":

    Естествено Бандера и Шухевич по са национални герои.
    Слава ЗСУ!
    П.п.Не се обаждай като руснак,който не е питан.

    12:19 18.08.2026

  • 71 Цвете

    2 2 Отговор
    ДЕНКОВ ИМА ВИД НА ИЗТЪРВАЛ САПУНА В БАНЯТА И ГЛАСЧЕТО МУ Е ТАКОВА.

    12:20 18.08.2026

  • 72 Съсела Денков

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Безмозъчния съсел, който получи академична титла,
    благодарение на заслугите му към нео-либералите ...

    Съсел, който загроби България с Уестингхаус и други фрапиращи източвания ...

    12:20 18.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Хаха

    3 4 Отговор
    Добре им го е написал Денков на тъпите руски кратуни и подръжниците им в България.

    12:21 18.08.2026

  • 75 Не разбрах

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Народ":

    Каква точно е идеологията на Раковски? Паркетен патриот, далеч от род и родина.

    12:21 18.08.2026

  • 76 ежко

    4 2 Отговор
    Либерализъм ли? Откровени мошеници сте Денков. Независимо от етикетите които си слагате .Живота и действията ви се въртят в партийните ви отношения и нищо не виждате настрани. Действията ви обаче са меко казано странни за либерали, за каквито се опитвате да минете. Винаги сте слагали желанията си с приоритет пред реалностите. А това е изключително вредно. Да не отварям дума как за пари се опитвате да изпълнявате чужди поръчки. Ако мине.Справка последните изгъзици на Белобрадова от аверите ви.

    12:22 18.08.2026

  • 77 А на мен

    2 1 Отговор
    това, което изброява другарчето, ми напомня на ЕС. Визи, забрана на медии, отричане на други гледни точки, отказ от диалог, цензура в медиите, потискане на свободата на словото, мачкане на несъгласните с решенията на ЕК (спиране на финансите от еврофондовете) и заклеймяването им за врагове на свободният свят..... Това е само част от случващото се в демократичните държави, може да се изброява още и още...

    12:22 18.08.2026

  • 78 Анонимен

    2 2 Отговор
    Радев направи дебилите и педофилите от ПП и ДБ напълно излишни и на тях не им остана нищо друго освен да грачат безпомощно.

    Коментиран от #82

    12:23 18.08.2026

  • 79 Селския бик съм

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "ХА ХА ХА":

    Ей Ха Ха ти ли си,казал съм ти на всяко ха ха един х у р в г. за.

    12:23 18.08.2026

  • 80 Мнение

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Горкичкият г-н Зеленски, няма бегла представа какъв таралеж (както и друг коментиращ написа) си вкара в гащите!

    Колкото до г-н Шоро..., ааа Николай Денков!
    Защо не дефинира, какво означава "либералният свят"?!
    Купища платени безволеви човечета (като него), които са готови на крайности (стига господарите им да заповядат), срещу инакомислещите, и не приемат да има плурализъм в тезите, а излъчват само своите мнения и опорки по купените медии (с цел облъчване на масите)!
    Кажи речи това е едно от определенията на фашизма!

    Г-н Денков, рано или късно истината и правдата ще възтържествуват в България, а тогава такива като вас ще ви разследват под лупа!!!

    Защото не е нормално докато България е в процедура по свръхдефицит, Гюров и Неински да подаряват милиони българска пара и да сключват 10г договори със зеленски, докато са в служебно правителство!!!

    12:23 18.08.2026

  • 81 Откъде Другаде ?

    3 1 Отговор
    Да Дойде !

    Когато Либералния Свят !

    Изпусне Юздите !

    Позволява на Различни групи!

    Да Властват над Други !

    При което !

    Се проявява и това желание !

    Някои Групи !

    Да поискат

    Да подчининят Масата !

    По Определени Правила !

    12:23 18.08.2026

  • 82 Кой беше Радеффф

    4 2 Отговор

    До коментар #78 от "Анонимен":

    Некъв борец против Бойко и Лили ли.Нещо не се бори.да ти кажа.

    12:24 18.08.2026

  • 83 ПЛЪХА СИ Е ПЛЪХ

    5 3 Отговор
    Цял живот си е плъх.

    12:25 18.08.2026

  • 84 Шарлатани ООД

    4 0 Отговор
    Мъъкааа.....няма кинти !....

    12:26 18.08.2026

  • 85 Иванов

    5 1 Отговор
    И на академици не случихме! Само на дебили!

    12:26 18.08.2026

  • 86 Петър Дънов

    1 0 Отговор
    Петър Дънов: Рекох: Всички трябва да се молят, да станат проводници, да дойде Божието Благословение. Казват: "Кой ще победи?"- Ония хора, които носят Любовта- те ще победят. Рекох ,че този порядък, който сега съществува на Земята, няма прах от него да остане. Аз ви казвам, че "свършекът на света" се изразява в едно чистене на старото човечество. Свършекът на света се извършва от един период от 45 години. Този период е започнал от 1900г, и ще завърши в 1945г. От 1945 г, започва друг период, който ще трае също 45 години до 1990 г. След този период има кратка почивка до 1999. След това ще дойде Новия период с още по- страшна диктатура, която има да дойде. Тя също ще трае 45 години. ( Збигнев Бжежински направи изразително обобщение на военната основа на Pax Americana малко след униполярния момент:
    За разлика от по-ранните империи, обхватът и всеобхватността на американската глобална мощ днес са уникални. Съединените щати не само контролират всички световни океани, но и техните военни легиони са здраво разположени в западните и източните краища на Евразия ... Американски васали и данъци, някои жадуващи да бъдат прегърнати от още по-формални връзки с Вашингтон, разпръснати из целия евразийски континент ... Американското глобално превъзходство е ... помазани от сложна система от съюзи и коалиции, които буквално обхващат целия свят.)

    12:27 18.08.2026

  • 87 Дудов

    5 1 Отговор
    Тоя даже не е гей а обикновен пеgepacт

    Коментиран от #100

    12:27 18.08.2026

  • 88 Живо…

    4 2 Отговор
    …доказателство ЗАЩО академиците в БГ са неуки хора!

    Коментиран от #98

    12:27 18.08.2026

  • 89 А ЛЕВА?

    2 3 Отговор
    ВЪРНАХА ЛИ ЛЕВА?

    12:27 18.08.2026

  • 90 тоя боклук

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Да бе":

    ако можеше да ти отговори на въпроса щеше да каже че е основана в англия от руснаци…

    12:27 18.08.2026

  • 91 Ццц

    6 3 Отговор
    Денков, върви коли прасета за мас за сапуни и не се занимавай с неща над капацитета ти. Можем да преброим войните на либаралния ти свят и да си правим изводите кой за какво се бори и без академик в сферата на сапуна и верото. Като ми свърши течността на чистачките или течността за балончета на децата, ще те питам за експертно мнение. И друг път вдигай ръка за разрешение да плямпаш!

    Коментиран от #101

    12:28 18.08.2026

  • 92 5звездния

    4 1 Отговор

    До коментар #59 от "бай Бончо":

    Сега украинец да си в 5звездния хотел те хранят и поят от години, сметки за плащане нямат, само помощи за кафета и екскурзии.

    12:29 18.08.2026

  • 93 който пълзи, не полита

    6 2 Отговор
    Украйна не е независима държава, а инструмент в ръцете на Запада и САЩ, подготвяна от тях 30 години да воюва срещу братска Русия. Няма да разпаднете Русия и да я разграбите никога.

    12:29 18.08.2026

  • 94 Много хубава статия

    6 2 Отговор
    Просто трябва да се отнася за САЩ

    12:30 18.08.2026

  • 95 Партиен Секретар

    2 5 Отговор
    Фалиралата Сибирско-Азиатска Кочина , ще свърши, като СССР. При това много скоро. След очевидният провал на така наречената "СВО", който доведе до пълният и упадък, следва колапс на режима и сепаратизъм. В момента, това е в процес на развитие. Украинците разбират това и ускоряват процеса със засилващи се удари по Москва.

    12:30 18.08.2026

  • 96 Баш химик

    3 0 Отговор
    Денков и академик?!? Ти да видиш! За тези, които си мислят, че този е академик да припомня, че е провъзгласен от нелигитимното, паралелно формирование на БАН, т.е. никакъв академик не е!

    12:31 18.08.2026

  • 97 ГРОЗЕН ПЕТРОХАНЕЦ

    1 0 Отговор
    Ходи се обеси някъде.

    12:31 18.08.2026

  • 98 Ццц

    3 0 Отговор

    До коментар #88 от "Живо…":

    Знанията на такива академици като този палячо с вид на тормозен зубър се съдържат в портмонето му и в съвестта на изпитващото на изпита лице! Има Waze, за да си намери университета в деня на дипломирането!

    12:32 18.08.2026

  • 99 фбр

    5 0 Отговор
    Скрий се и си гледай сапуна нещастнико ! Не се занимавай повече сполитика , защото хабер си нямаш!!!

    12:32 18.08.2026

  • 100 Стара Загора

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Дудов":

    А ако е по-пълин тогава ще е пълен пеgepacт

    12:32 18.08.2026

  • 101 Книжен сапунджия

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "Ццц":

    Наивен си да мислиш, че оперения сапунджия може да ти свари сапун, нещо, което всяка соц. баба можеше. Съмнявам се, че може сапун по студен метод модерен сега.

    12:33 18.08.2026

  • 102 А кой

    4 0 Отговор
    издирва гробовете на украински нацисти, за да бъдат препогребани с почести и като герои в Киев?

    12:33 18.08.2026

  • 103 Исторически парк

    3 0 Отговор
    Денков е розов фашист

    12:34 18.08.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 ДЕНКОВ УСПОКОЙ СЕ

    3 0 Отговор
    Денацификацията иде. Всички ще бъдете излекувани. Ще боли, но е за ваше добро.

    12:36 18.08.2026

  • 106 Григор

    2 0 Отговор
    "Айдар", "Азов", "Десен сектор", "Дон", "Донбас" и още една камара други пара военни формирования имат свастики на знамената си и на униформите си. Те са украински формирования! В Русия имат "Безсмъртния полк", който пази народната памет и в който участвуват милиони. Русия е страната дала над 20 милиона жертви и в която ненавиждат фашизма. Там фашизъм не може да вирее! Подобно нещо може да твърди само болен мозък! Жалък си Денков!

    Коментиран от #109

    12:36 18.08.2026

  • 107 Мнение

    0 1 Отговор
    Ако наричаш нацист президента Зеленски, който е евреин по произход, ако преследваш унищожението на една държава и на един народ, който иска да се развива по свой път и отказва да е част от руския свят, то това са признаци на фашизъм.

    12:36 18.08.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Тихо Смех

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "Григор":

    Украйна е дала 6 милиона жертви в ВСВ и не ми казвай какво може и какво не.Сталин е избил около 5 милиона от народите на СССР по политически етнически и какви ли не още причини в концлагери.Така ,че ти заминавай.

    12:39 18.08.2026

  • 110 Национализмът инацизмът

    0 0 Отговор
    са много близки по дуух, когато се отнася за продажност на управлението. Щом като стачките, мирнните протести не дават резултат, народът отоваря с образуване на революционни ядки, насочени срещу разхищението на националната собственост, залитането на суверинитето в услуга на чужди държави. Това са двете основни причини за превръщането на нациовализма в нацизъм

    12:39 18.08.2026

  • 111 Гъбарко

    0 0 Отговор
    Щом един Решетник успя да възкачи и после да изхвърли умни академични глави като Ники Пътника, ясно е какво е нивото. Общество в което Шофьор на МиГ29 побеждава Ректора на Ректорите трябва да му се присъди титлата Генррален Академик на Академиците. Дебилариума е в захлас.

    12:39 18.08.2026

  • 112 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Бих го казал по-иначе: преминаването на либерализма в либерастия, улеснява фашизирането.

    12:40 18.08.2026

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