Работят с родителите на задържаните за убийството на Георги Кузев, не всички съдействали

„Получих информация от социалните служби за случая на Младежки хълм, за да преценим какви дългосрочни мерки трябва да се предприемат по отношение на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и как се работи със семействата на тези деца, работи ли се с техните братя и сестри, има ли проблеми в семействата, как можем да помогнем на родителите и на другите деца“. Това каза социалният министър Наталия Ефремова при посещението си в Пловдив, след като извърши проверка в социалните служби заради убийството на Георги Кузев.
Тя посочи, че тъй като децата, задържани за убийството, се намират в ареста, за тях конкретни мерки от социалните служби не могат да се предприемат в момента. Ще им бъде оказана психологическа помощ, когато бъдат допуснати психолозите на социалните служби, допълни Ефремова.
Фокусът ни е по отношение на превенцията на подобни прояви като работа и мерки, но не кампанийно, а системно, каза още социалният министър. „На първо място трябва да подобрим доверието на обществото в институциите, защото заради липсата му сме свидетели на ситуации с трагичен край. На второ място трябва да се работи за координация между системите, които имат за цел да защитават децата“, посочи Ефремова.
Тя каза още, че социалните служби и „Закрила на детето“ работят с всички деца, които не са в ареста, и допълни, че се работи и с родителите, но не всички от тях оказват съдействие, защото имат притеснение да търсят социалните услуги.
Никой от четиримата ученици, обвинени за жестокото убийство в Пловдив, не е бил пред изключване
„До момента с някои от децата е работено, били са насочвани към социални услуги, като някои от семействата са отказвали съдействие. При други се наблюдава слаб интерес и недоверие, поради което не е могло да се извърши истинска превенционна дейност“, каза социалният министър.
Ефремова посочи, че има създадени механизми за координация и за работа между институциите. „Различен е ефектът на взаимодействие на различните места. В някои общини работят много добре, в други е по-слаба координацията. Но безспорно ясно е, че когато става въпрос за противообществени прояви, очевидно има нужда Законът да бъде променен и модернизиран, за да отговори на променените обществени нагласи и ситуации, на които сме свидетели”, категорична беше министър Ефремова.
Според нея целият закон трябва да бъде пренаписан, защото в него има мерки, които не съответстват на съвременните изисквания за работа с деца и родители.
По информация на NOVA задържаните за побоя до смърт младежи учат в Езикова Гимназия Пловдив, в СУ „Христо Г. Данов“, в СУ „Паисий Хилендарски“ и в Спортно училище „Васил Левски“. Едно от момичета е от Стара Загора.
Според детския психиатър д-р Николай Попов, който изготвя и съдебните експертизи по този вид дела, най-вероятно младежите страдат от дефицит на нормална семейна среда и са били подложени на различни форми на насилие.
„Агресията или изобщо поведението, които прави групата, дори и възприемани като неморални отвъд групата, стават приемливи, когато групата ги прави заедно. Желанието на тийнейджърите да управляват света, да командват света около себе си”, обясни психиатърът.
Според него тези младежи не срещат разбиране в училище, нямат много приятели и търсят среда, в която да се чувстват добре.
„Всички казват, че „съм различен“. Нека наистина да бъда различен. Нека тогава да избера нещо, което е различно. А неонацистките групи, за които говорим, и подобни банди и организации, не са ли точно такива – различни, които ще ги обединят, за да живеят по-добре”, посочи още д-р Николай Попов.
Криминалист за обвинените за убийството в Пловдив: Мисленето на тези млади хора е като това на терористите от „Ал Кайда“
Днес съседите до неонацисткия клуб казват, че групата се е събирала предимно вечер, а през деня идвал само наемателят. Районната прокуратура ще протестира вчерашното решение на съда, с което бащата Ивелин Велев беше пуснат срещу 1000 евро гаранция, а неговият 18-годшен син – освободен без мярка.
В „Интервюто в Новините на NOVA” социалният министър Наталия Ефремова каза още, че по отношение на неонацисткия клуб „Кръв и чест” явно става въпрос за концентрация на влияние върху деца от възрастни. „Нашата работа, съвместно с органите на МВР и с училищата, е започнала с конкретни указания и мерки, които трябва да бъдат предприети незабавно”, заяви тя.
По думите ѝ живеем в нов свят с нови технологии, за който не сме подготвени, което е станало ясно от ситуацията в Пловдив, която може да се случи и навсякъде другаде. „Нашата най-голяма отговорност е да дадем знания на децата да могат да се пазят, да различават какво е виртуална реалност и какво е реалността около нас. Да правят разлика между добро и лошо, за да могат да имат критично мислене, когато са в социалните мрежи. Тези уроци трябва да бъдат преподавани навсякъде, на първо място в семейството, но и в училищата, които могат да дават допълнителни знания. Можем да ползваме цялата мрежа – и социални услуги, и младежки центрове, имаме и силно развит неправителствен сектор, който може да помогне. Ако всички институции работим заедно в синхрон, вярвам че може да се даде достатъчно информация на децата, за да се пазят”, категорична бе социалният министър.
Ефремова каза още, че предстои да бъде изграден по-добър синхрон в обмена на информация между МВР и социалните служби. „След проверката в Пловдив стана ясно, че всички те са имали някаква частична информация, но не си взаимодействат достатъчно добре. Това е въпрос на механизми, които не са достатъчно добре синхронизирани един с друг, за да може да се предава информацията“, обясни министърът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
скоро ще гризнат вьженцето
затуй са се панирали
бахтu неудачниците
Коментиран от #5, #16
20:56 18.08.2026
2 kоkорчо 💋🍌
20:57 18.08.2026
3 Яшар
20:58 18.08.2026
4 да не се преуморят
21:00 18.08.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "1488":Ех, 14/88, мечтаеш ли да се върне на власт Чичо Ади🤔❓
Коментиран от #8
21:03 18.08.2026
6 хмм
Коментиран от #10, #12
21:04 18.08.2026
7 Горски
21:05 18.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 да ги натикват в затвора
21:06 18.08.2026
10 рундьо е клоун
До коментар #6 от "хмм":а какви са тия които гласуваха за него и повярваха на глупостите които говореше преди изборите и юмруците и коремното..
21:08 18.08.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "1488":На Цист, български името ми има значение което за теб явно е непонятно, защото само
ХИТ лер и Х@Й са ти в главата и устата❗
Коментиран от #13
21:10 18.08.2026
12 И със студентите е същото
До коментар #6 от "хмм":Направили са ги "свещенни индийски крави" за да могат шепа чиновници да кльопат!
21:11 18.08.2026
13 мърршляк
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ше храниш раците в камчия
Коментиран от #21
21:14 18.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Психологическа помощ, за убийците???
Трябва сурови наказания, за отнемането на човешки живот, нарича се убийство... какви психолози ще ми ангажирате, вкарвате ги в затвора далече от хората и ако щете им търсете психолози, но в затвора, когато ги осъдите ефективно на по 20 години затвор.
21:16 18.08.2026
16 Трябва се работи със семействата..
До коментар #1 от "1488":В Москва например представят спектакли за семейните ценности — любов, подкрепа, доверие и топлота в родния дом.
В подборката са включени драми, комедии и приказки за цялото семейство. Такива като «Баща», « По-големия син», «Леля Чарлея», «Аленото цвете», «Пепеляшка», «Питер Пан» и други постановки.
Коментиран от #18, #26
21:17 18.08.2026
17 Народ
Раковски-Левски.
Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!
21:18 18.08.2026
18 Не на място
До коментар #16 от "Трябва се работи със семействата..":Точно пък да даваш тези за пример е много противоречащо. Свърталище на неонацизъм.
21:20 18.08.2026
19 Перо
21:21 18.08.2026
20 Кафе с цигара
21:21 18.08.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "мърршляк":Те раците в Камчия сами се хранят!
А да ползваш на цис тки символи в бели държави се преследва от закона ❗
Един дори е осъден ефективно, защото е изпратил чек със сума 1488€❗
Коментиран от #23
21:22 18.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 1488
До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":"на цис тки символи в бели държави се преследва от закона"
законите са писани от едни дето или не са сред живите или им остават броени дни власт като румен
Коментиран от #29
21:25 18.08.2026
24 И с кои
21:26 18.08.2026
25 Несъдействащите
21:29 18.08.2026
26 Голям майтап
До коментар #16 от "Трябва се работи със семействата..":Само не ми давай, за пример Москва. Толкова сте зле в русия по отношение на морал и основни човешки ценности, че не е истина. Това е все едно хитлер да говори, за човечност и семейни ценности, все едно путин да говори за морал, добродетели и семейни ценности... вие руснаците, които гласувате за такива същества като путин и медведев ще ми говорите за семейни ценности... абсурд.
21:29 18.08.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "1488":Жалко е, че пак нищо не разбра ,защото явно
нито си чел романа с това заглавие,
нито знаеш българските изрази с преносно значение❗
/не използвам точния термин защото него пък съвсем няма да го разбереш/
21:31 18.08.2026
28 БЕеееее...
21:32 18.08.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "1488":Има закони който са писани преди СТО и повече години, но са валидни и днес!
Нищо, че създателите им отдавна не са сред живите❗
Част от тях са в "Римското право"❗
Има и закони които се променят след два дни-
като самите им вносители са вносители и на точно обратното предложение само след дни❗
Пример са ГЕ•П и БорисОФ❗
21:36 18.08.2026
30 Пенка
21:44 18.08.2026