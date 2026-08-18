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Работят с родителите на задържаните за убийството на Георги Кузев, не всички съдействали

Работят с родителите на задържаните за убийството на Георги Кузев, не всички съдействали

18 Август, 2026 20:55 731 30

  • георги кузев-
  • родители-
  • задържани-
  • убийство-
  • пловдив

Според социалния министър Законът трябва да бъде пренаписан, защото не отговаря на съвременните изисквания за работа с деца и родители

Работят с родителите на задържаните за убийството на Георги Кузев, не всички съдействали - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Получих информация от социалните служби за случая на Младежки хълм, за да преценим какви дългосрочни мерки трябва да се предприемат по отношение на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и как се работи със семействата на тези деца, работи ли се с техните братя и сестри, има ли проблеми в семействата, как можем да помогнем на родителите и на другите деца“. Това каза социалният министър Наталия Ефремова при посещението си в Пловдив, след като извърши проверка в социалните служби заради убийството на Георги Кузев.

Тя посочи, че тъй като децата, задържани за убийството, се намират в ареста, за тях конкретни мерки от социалните служби не могат да се предприемат в момента. Ще им бъде оказана психологическа помощ, когато бъдат допуснати психолозите на социалните служби, допълни Ефремова.

Фокусът ни е по отношение на превенцията на подобни прояви като работа и мерки, но не кампанийно, а системно, каза още социалният министър. „На първо място трябва да подобрим доверието на обществото в институциите, защото заради липсата му сме свидетели на ситуации с трагичен край. На второ място трябва да се работи за координация между системите, които имат за цел да защитават децата“, посочи Ефремова.

Тя каза още, че социалните служби и „Закрила на детето“ работят с всички деца, които не са в ареста, и допълни, че се работи и с родителите, но не всички от тях оказват съдействие, защото имат притеснение да търсят социалните услуги.

Никой от четиримата ученици, обвинени за жестокото убийство в Пловдив, не е бил пред изключване

„До момента с някои от децата е работено, били са насочвани към социални услуги, като някои от семействата са отказвали съдействие. При други се наблюдава слаб интерес и недоверие, поради което не е могло да се извърши истинска превенционна дейност“, каза социалният министър.

Ефремова посочи, че има създадени механизми за координация и за работа между институциите. „Различен е ефектът на взаимодействие на различните места. В някои общини работят много добре, в други е по-слаба координацията. Но безспорно ясно е, че когато става въпрос за противообществени прояви, очевидно има нужда Законът да бъде променен и модернизиран, за да отговори на променените обществени нагласи и ситуации, на които сме свидетели”, категорична беше министър Ефремова.

Според нея целият закон трябва да бъде пренаписан, защото в него има мерки, които не съответстват на съвременните изисквания за работа с деца и родители.

По информация на NOVA задържаните за побоя до смърт младежи учат в Езикова Гимназия Пловдив, в СУ „Христо Г. Данов“, в СУ „Паисий Хилендарски“ и в Спортно училище „Васил Левски“. Едно от момичета е от Стара Загора.

Според детския психиатър д-р Николай Попов, който изготвя и съдебните експертизи по този вид дела, най-вероятно младежите страдат от дефицит на нормална семейна среда и са били подложени на различни форми на насилие.

„Агресията или изобщо поведението, които прави групата, дори и възприемани като неморални отвъд групата, стават приемливи, когато групата ги прави заедно. Желанието на тийнейджърите да управляват света, да командват света около себе си”, обясни психиатърът.

Според него тези младежи не срещат разбиране в училище, нямат много приятели и търсят среда, в която да се чувстват добре.

„Всички казват, че „съм различен“. Нека наистина да бъда различен. Нека тогава да избера нещо, което е различно. А неонацистките групи, за които говорим, и подобни банди и организации, не са ли точно такива – различни, които ще ги обединят, за да живеят по-добре”, посочи още д-р Николай Попов.

Криминалист за обвинените за убийството в Пловдив: Мисленето на тези млади хора е като това на терористите от „Ал Кайда“

Днес съседите до неонацисткия клуб казват, че групата се е събирала предимно вечер, а през деня идвал само наемателят. Районната прокуратура ще протестира вчерашното решение на съда, с което бащата Ивелин Велев беше пуснат срещу 1000 евро гаранция, а неговият 18-годшен син – освободен без мярка.

В „Интервюто в Новините на NOVA” социалният министър Наталия Ефремова каза още, че по отношение на неонацисткия клуб „Кръв и чест” явно става въпрос за концентрация на влияние върху деца от възрастни. „Нашата работа, съвместно с органите на МВР и с училищата, е започнала с конкретни указания и мерки, които трябва да бъдат предприети незабавно”, заяви тя.

По думите ѝ живеем в нов свят с нови технологии, за който не сме подготвени, което е станало ясно от ситуацията в Пловдив, която може да се случи и навсякъде другаде. „Нашата най-голяма отговорност е да дадем знания на децата да могат да се пазят, да различават какво е виртуална реалност и какво е реалността около нас. Да правят разлика между добро и лошо, за да могат да имат критично мислене, когато са в социалните мрежи. Тези уроци трябва да бъдат преподавани навсякъде, на първо място в семейството, но и в училищата, които могат да дават допълнителни знания. Можем да ползваме цялата мрежа – и социални услуги, и младежки центрове, имаме и силно развит неправителствен сектор, който може да помогне. Ако всички институции работим заедно в синхрон, вярвам че може да се даде достатъчно информация на децата, за да се пазят”, категорична бе социалният министър.

Ефремова каза още, че предстои да бъде изграден по-добър синхрон в обмена на информация между МВР и социалните служби. „След проверката в Пловдив стана ясно, че всички те са имали някаква частична информация, но не си взаимодействат достатъчно добре. Това е въпрос на механизми, които не са достатъчно добре синхронизирани един с друг, за да може да се предава информацията“, обясни министърът.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    7 11 Отговор
    на долната русофашистка измет от ПБ й остават броени дни власт

    скоро ще гризнат вьженцето
    затуй са се панирали

    бахтu неудачниците

    Коментиран от #5, #16

    20:56 18.08.2026

  • 2 kоkорчо 💋🍌

    8 7 Отговор
    туй "руски нацист" звучи като "радикален будист" или "безсимпотен вирус"

    20:57 18.08.2026

  • 3 Яшар

    7 0 Отговор
    Министърке що не се оттеглиш ...сега ще пренаписваш закони ...Ами написаните човешки закони ..от къде ги изкопавате Тея неграмотни хора бре

    20:58 18.08.2026

  • 4 да не се преуморят

    8 0 Отговор
    то възпитанието е веднъж а после вече е късно

    21:00 18.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Ех, 14/88, мечтаеш ли да се върне на власт Чичо Ади🤔❓

    Коментиран от #8

    21:03 18.08.2026

  • 6 хмм

    14 0 Отговор
    "Никой от четиримата ученици, обвинени за жестокото убийство в Пловдив, не е бил пред изключване". Че кой е чул за изключен от училище ученик в последните 15-20 години? Нали парите следват ученика, как така ще го изключат и ще се лишат от парите, които вървят след него? Каквото и да направи ученикът, той си остава в училището и това е. Може дори изобщо да не ходи на училище, отсъствия не му се пишат, защото иначе трябва да го изключат, което означава да изгубят парите. Затова училищните стаи са полупразни, но според дневника всички ученици присъстват. Принципът парите следват ученика, както и клиничните пътеки, от повече от две десетилетия дават своите горчиви резултати и никой не иска да върне нормалността в училищата и болниците. Резултатът е - нарастващ брой на физически и морални трупове в едно болно и отчаяно общество, което без война изгуби държавата си и обрече бъдещето си. Радев, вместо да прави реформа в почасовото изчисляване на трудовия стаж с цел да лиши хиляди българи от пенсии, да беше започнал с училищата и болниците. И в Баба Алино щастливо си живуркат, а олигарсите си въртят синджирчетата.

    Коментиран от #10, #12

    21:04 18.08.2026

  • 7 Горски

    7 0 Отговор
    Аз твърдя, че групата обвинена в убийството на Георги съвсем преднамерено и напълно съзнателно са избрали да представят съблазнителката за 15 годишна. Неоспорим факт е, че секс между Георги и 17 годишната, представяща се за 15 годишна, не е имало. Защо са избрали да представят примамката за 15 годишна? Много просто. До тази година сексът със съгласие на момичето беше 14 години. Едва през март или юни, ще ме прощавате, но не помня точно, настъпи промяна в закона и границата се вдигна на 16 години. Абсолютно точно заложен капан и като възраст на примамката, и като място за среща.

    21:05 18.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 да ги натикват в затвора

    5 1 Отговор
    заедно с убийците!!

    21:06 18.08.2026

  • 10 рундьо е клоун

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "хмм":

    а какви са тия които гласуваха за него и повярваха на глупостите които говореше преди изборите и юмруците и коремното..

    21:08 18.08.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "1488":

    На Цист, български името ми има значение което за теб явно е непонятно, защото само
    ХИТ лер и Х@Й са ти в главата и устата❗

    Коментиран от #13

    21:10 18.08.2026

  • 12 И със студентите е същото

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "хмм":

    Направили са ги "свещенни индийски крави" за да могат шепа чиновници да кльопат!

    21:11 18.08.2026

  • 13 мърршляк

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ше храниш раците в камчия

    Коментиран от #21

    21:14 18.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Психологическа помощ, за убийците???

    4 1 Отговор
    Не психологическа помощ за убийците, а затвор... и после защо така се получавало... те му размахали пръстче и то говедото обещало повече да не прави така и това ли.... мислите ли, че това върши работа при тези вече закоравели убийци... които след като го убили му взели и последните 30€ от джоба и си купили дюнер да се почерпят... представяте ли си... изобщо не им трепнало нищо??? Това не са хора това са социопати, които тепърва ще убиват, просто са си намерили кръжок по убийства... веднъж са вкусили кръв и това ще ги влече цял живот... Тези деца вече са изпуснати... мястото им е в затвора и да хвърлят ключа.
    Трябва сурови наказания, за отнемането на човешки живот, нарича се убийство... какви психолози ще ми ангажирате, вкарвате ги в затвора далече от хората и ако щете им търсете психолози, но в затвора, когато ги осъдите ефективно на по 20 години затвор.

    21:16 18.08.2026

  • 16 Трябва се работи със семействата..

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    В Москва например представят спектакли за семейните ценности — любов, подкрепа, доверие и топлота в родния дом.
    В подборката са включени драми, комедии и приказки за цялото семейство. Такива като «Баща», « По-големия син», «Леля Чарлея», «Аленото цвете», «Пепеляшка», «Питер Пан» и други постановки.

    Коментиран от #18, #26

    21:17 18.08.2026

  • 17 Народ

    0 3 Отговор
    За един българин и българофил, за един патриот! Единствената идеология трябва да бъде
    Раковски-Левски.

    Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!

    21:18 18.08.2026

  • 18 Не на място

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Трябва се работи със семействата..":

    Точно пък да даваш тези за пример е много противоречащо. Свърталище на неонацизъм.

    21:20 18.08.2026

  • 19 Перо

    5 2 Отговор
    ЛГБТИ, ПП/ДБ, джендърия и ционизма имат същата фашистка идеология! Защо социалното м-во няма разговори с родителите на ръководните селтици? До кога тази пасмина ще ни натрапват извратеност, чрез прайдове и шествия, чрез национални медии, образование и култура? Генерират създаването на такива десни групи и движения! Защо социалното министерство не говори с ръководството на антинационалната партия ПП/ДБ и сродната джендария и соросистки НПО? Те са катализатора за рисковите групи! Такива да създали фашизма!

    21:21 18.08.2026

  • 20 Кафе с цигара

    2 0 Отговор
    Колко безсмислени институции и купища заплати за кафе-кабинетни чиновници. През соца педагогическата стая вършеше работата на всички сегашни и то по-успешно и най-важното превантивно.

    21:21 18.08.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "мърршляк":

    Те раците в Камчия сами се хранят!

    А да ползваш на цис тки символи в бели държави се преследва от закона ❗
    Един дори е осъден ефективно, защото е изпратил чек със сума 1488€❗

    Коментиран от #23

    21:22 18.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 1488

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    "на цис тки символи в бели държави се преследва от закона"

    законите са писани от едни дето или не са сред живите или им остават броени дни власт като румен

    Коментиран от #29

    21:25 18.08.2026

  • 24 И с кои

    0 1 Отговор
    от родителите "работят" , другарке ? С никои от тях !

    21:26 18.08.2026

  • 25 Несъдействащите

    2 0 Отговор
    са невъзпитали отрочетата си и те не са поели по правилния път и няма да се чувстват за нанапред добре нито те, нито невъзпиталите ги

    21:29 18.08.2026

  • 26 Голям майтап

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Трябва се работи със семействата..":

    Само не ми давай, за пример Москва. Толкова сте зле в русия по отношение на морал и основни човешки ценности, че не е истина. Това е все едно хитлер да говори, за човечност и семейни ценности, все едно путин да говори за морал, добродетели и семейни ценности... вие руснаците, които гласувате за такива същества като путин и медведев ще ми говорите за семейни ценности... абсурд.

    21:29 18.08.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "1488":

    Жалко е, че пак нищо не разбра ,защото явно
    нито си чел романа с това заглавие,
    нито знаеш българските изрази с преносно значение❗
    /не използвам точния термин защото него пък съвсем няма да го разбереш/

    21:31 18.08.2026

  • 28 БЕеееее...

    2 0 Отговор
    Е нали всичките изворчета все били от добри семейства бЕеее...?

    21:32 18.08.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "1488":

    Има закони който са писани преди СТО и повече години, но са валидни и днес!
    Нищо, че създателите им отдавна не са сред живите❗
    Част от тях са в "Римското право"❗

    Има и закони които се променят след два дни-
    като самите им вносители са вносители и на точно обратното предложение само след дни❗
    Пример са ГЕ•П и БорисОФ❗

    21:36 18.08.2026

  • 30 Пенка

    0 0 Отговор
    А , преди това какво работихте . След дъжд качулка уроди мръсни !!

    21:44 18.08.2026

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