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Украйна и Гърция обсъдиха инцидент с морски дрон край Лефкада

Украйна и Гърция обсъдиха инцидент с морски дрон край Лефкада

19 Юни, 2026 12:02 602 7

  • гърция-
  • лефкада-
  • дрон-
  • украйна

Случаят с открит украински дрон беше поставен на среща между Зеленски и Мицотакис в Брюксел

Украйна и Гърция обсъдиха инцидент с морски дрон край Лефкада - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Въпросът за намерен морски дрон край гръцкия остров Лефкада е бил обсъден по време на среща между президента на Украйна Володимир Зеленски и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, съобщава електронното издание на гръцкия вестник „Прото тема“, предава БТА.

Двамата лидери са разговаряли в Брюксел преди началото на срещата на Европейски съюз. По време на разговора са обсъдени както развитието на ситуацията в Украйна, така и двустранните отношения между Киев и Атина.

Гръцкият премиер е потвърдил позицията на Гърция в подкрепа на Украйна в контекста на продължаващия конфликт с Русия, като същевременно е повдигнал въпроса за открития край Лефкада морски дрон, за който гръцките власти са потвърдили, че е украински.

Дронът е бил открит на 7 май край острова в Йонийско море от рибари и по-късно е предаден на гръцките военни власти. Според информацията устройството е свързано с операции с морски дронове, използвани срещу плавателни съдове, свързани с износа на руски нефт.

Гръцките власти посочват, че става дума за украински морски дрон тип „Магура“, който е бил оборудван с експлозиви. Случаят е предизвикал дипломатическа реакция, като през юни гръцкото Министерство на външните работи е изпратило две дипломатически ноти до Украйна. Впоследствие Киев е отправил официално извинение.

На същата среща в Брюксел Зеленски и Мицотакис са обсъдили и възможностите за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството между Гърция и Украйна в областта на отбраната, допълва изданието „Прото тема“.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Добри новини

    1 20 Отговор
    Има една добра новина - руските войски от временно окупираният Крим събират багажа си и тръгват към Новоросийск, но не в колони, а тайно и полека. Генералитетът и номенклатурата ги прибраха в Москва.
    Керченският мост не изпълнява логистични функции в обем, че да бъде разрушен, а главната снабдителна артерия вече е прекъсната. Унищожава се и ПВО системата, която пази незаконно построения мост. В украинския строителен надзор няма документи за разрешение на строителството му. Иначе вече не е проблем да бъде разрушен.
    Последното "откритие" на opките е да товарят бензин в цистерни с надпис "мляко".

    Коментиран от #3

    12:05 19.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 8 Отговор

    До коментар #2 от "Добри новини":

    аз ги гледах тия цистерни , ама бяха изрисувани като дърва-талпи

    12:08 19.06.2026

  • 4 ЗЕЛЕНИЯ ПАК БИЛ НА ЧЕРЕШАТА

    10 0 Отговор
    Разговорите са се провалили.

    12:10 19.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Емил

    7 0 Отговор
    Не е вярно !!!
    Дронът е руски!!!
    Всички дронове в света са руски, дори и на Марс да открият дрон пак ще е руски. Мицотакис се е объркал!!!

    12:26 19.06.2026

  • 7 Ако

    3 0 Отговор
    украинските мръши ми провалят почивката в гръция ще извърша сексуален атентат срещу секс-посланичката им в БГ. Смър на украйна, смър на мовоезичните

    12:31 19.06.2026

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