Украйна и Гърция обсъдиха инцидент с морски дрон край Лефкада

Въпросът за намерен морски дрон край гръцкия остров Лефкада е бил обсъден по време на среща между президента на Украйна Володимир Зеленски и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, съобщава електронното издание на гръцкия вестник „Прото тема“, предава БТА.

Двамата лидери са разговаряли в Брюксел преди началото на срещата на Европейски съюз. По време на разговора са обсъдени както развитието на ситуацията в Украйна, така и двустранните отношения между Киев и Атина.

Гръцкият премиер е потвърдил позицията на Гърция в подкрепа на Украйна в контекста на продължаващия конфликт с Русия, като същевременно е повдигнал въпроса за открития край Лефкада морски дрон, за който гръцките власти са потвърдили, че е украински.

Дронът е бил открит на 7 май край острова в Йонийско море от рибари и по-късно е предаден на гръцките военни власти. Според информацията устройството е свързано с операции с морски дронове, използвани срещу плавателни съдове, свързани с износа на руски нефт.

Гръцките власти посочват, че става дума за украински морски дрон тип „Магура“, който е бил оборудван с експлозиви. Случаят е предизвикал дипломатическа реакция, като през юни гръцкото Министерство на външните работи е изпратило две дипломатически ноти до Украйна. Впоследствие Киев е отправил официално извинение.

На същата среща в Брюксел Зеленски и Мицотакис са обсъдили и възможностите за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството между Гърция и Украйна в областта на отбраната, допълва изданието „Прото тема“.