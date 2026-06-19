Украйна и Гърция обсъдиха инцидент с морски дрон край Лефкада

Въпросът за намерен морски дрон край гръцкия остров Лефкада е бил обсъден по време на среща между президента на Украйна Володимир Зеленски и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, съобщава електронното издание на гръцкия вестник „Прото тема“, предава БТА.
Двамата лидери са разговаряли в Брюксел преди началото на срещата на Европейски съюз. По време на разговора са обсъдени както развитието на ситуацията в Украйна, така и двустранните отношения между Киев и Атина.
Гръцкият премиер е потвърдил позицията на Гърция в подкрепа на Украйна в контекста на продължаващия конфликт с Русия, като същевременно е повдигнал въпроса за открития край Лефкада морски дрон, за който гръцките власти са потвърдили, че е украински.
Дронът е бил открит на 7 май край острова в Йонийско море от рибари и по-късно е предаден на гръцките военни власти. Според информацията устройството е свързано с операции с морски дронове, използвани срещу плавателни съдове, свързани с износа на руски нефт.
Гръцките власти посочват, че става дума за украински морски дрон тип „Магура“, който е бил оборудван с експлозиви. Случаят е предизвикал дипломатическа реакция, като през юни гръцкото Министерство на външните работи е изпратило две дипломатически ноти до Украйна. Впоследствие Киев е отправил официално извинение.
На същата среща в Брюксел Зеленски и Мицотакис са обсъдили и възможностите за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството между Гърция и Украйна в областта на отбраната, допълва изданието „Прото тема“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Добри новини
Керченският мост не изпълнява логистични функции в обем, че да бъде разрушен, а главната снабдителна артерия вече е прекъсната. Унищожава се и ПВО системата, която пази незаконно построения мост. В украинския строителен надзор няма документи за разрешение на строителството му. Иначе вече не е проблем да бъде разрушен.
Последното "откритие" на opките е да товарят бензин в цистерни с надпис "мляко".
Коментиран от #3
12:05 19.06.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Добри новини":аз ги гледах тия цистерни , ама бяха изрисувани като дърва-талпи
12:08 19.06.2026
4 ЗЕЛЕНИЯ ПАК БИЛ НА ЧЕРЕШАТА
12:10 19.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Емил
Дронът е руски!!!
Всички дронове в света са руски, дори и на Марс да открият дрон пак ще е руски. Мицотакис се е объркал!!!
12:26 19.06.2026
7 Ако
12:31 19.06.2026