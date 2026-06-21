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The New York Times: "Бръмчането" на украински дронове над Русия не може да компенсира превъзходството на Москва във въздуха
  Тема: Украйна

The New York Times: "Бръмчането" на украински дронове над Русия не може да компенсира превъзходството на Москва във въздуха

21 Юни, 2026 07:09, обновена 21 Юни, 2026 07:20 1 785 50

  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • дронове

Украйна е пред най-сериозното си изпитание, тъй като няма свои балистични ракети

The New York Times: "Бръмчането" на украински дронове над Русия не може да компенсира превъзходството на Москва във въздуха - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През последните месеци небето над Русия редовно се огласява от бръмченето на стотици украински безпилотни апарати. Мащабната атака с близо 1000 дрона срещу обекти около Москва демонстрира безпрецедентен технологичен скок за Киев.

Зад кулисите на тази успешна „война на дроновете“ обаче се крие сурова стратегическа реалност: Украйна все още не разполага с балистични ракети собствено производство — дефицит, който оставя армията ѝ без най-разрушителното конвенционално оръжие на съвременния боен терен, алармира задълбочен анализ на The New York Times.

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Докато Киев залага на иновациите, Москва методично увеличава производството и употребата на тежко балистично оръжие. Този асиметричен дисбаланс поставя украинската отбрана пред най-тежкото ѝ изпитание от началото на конфликта.

Военните експерти са категорични: дроновете и балистичните ракети играят в напълно различни категории. Макар далекобойните безпилотни апарати на Киев да успяват да пробият руската ПВО, те са сравнително бавни, пренасят ограничени експлозиви и разчитат на изненада.

От друга страна, балистичните ракети — като руските системи Искандер-М и новите платформи със среден обсег Орешник — носят стотици килограми бойни глави. Те се изстрелват високо в атмосферата и падат върху целта с хиперзвукова скорост, задвижвани от гравитацията. Това ги прави почти невъзможни за прехващане без специализирани системи и способни да сриват укрепени военни бункери и ключова инфраструктура за секунди.

Според данни на американското разузнаване, цитирани от изданието, интензивността на руските балистични удари нараства критично - през 2023 г. са изстеляни 74 балистични ракети, а през 2025 г. близо 600. За 2026 г. това темпо предвещава достигането на рекордните 900 балистични удара.

Украйна започна войната със стари съветски тактически системи Точка-У, но техният арсенал е напълно изчерпан от години. В момента Киев е изцяло зависим от доставките на американските балистични ракети ATACMS. Техният брой обаче е силно ограничен (оценява се на под 100 оставащи бройки), а Вашингтон продължава да налага рестрикции за дълбочината на ударите във вътрешността на Русия.

Ситуацията се усложнява и на фронта на противовъздушната отбрана. За да неутрализира балистична заплаха, Украйна се нуждае от американските системи Patriot. Глобалният капацитет за производство на ракети-прехващачи за тях обаче е твърде нисък — за изминалата година компанията Lockheed Martin е произвела общо едва 620 броя за целия свят. При текущото темпо на руските атаки, защитата на украинското небе се превръща в логистична невъзможност.

Притиснат до стената, Киев форсира собствената си ракетна програма, развиваща се по три основни направления. Проектът „Сапсан“ (Гром-2) е голямата надежда на украинския държавен ВПК — оперативно-тактическа балистична ракета с обсег между 300 и 500 км. Макар официални лица да обявиха преминаване към серийно производство, The New York Times отбелязва, че проектът се бави заради постоянните руски удари по производствените бази на бюрото „Южное“ в Днипро.Проектите FP-7 и FP-9:

Тъй като тежката държавна индустрия е под обстрел, частната компания Fire Point Rocket Technology разработва по-евтини алтернативи. Те използват корпуси от стари съветски зенитни ракети (като С-300), модифицирани със западна електроника за балистични удари по земни цели.Европейският спасителен пояс.

Киев активно търси партньорства извън САЩ, за да заобиколи ограниченията. Сключени са споразумения с Германия за съвместна противоракетна отбрана и с Великобритания за финансиране на евтини далекобойни оръжия по проекта Brakestop.

Технологичният гений на Украйна в производството на дронове успя да балансира силите на фронта, но не може да спечели войната на изтощение по въздух. Без собствена, масово произвеждана балистична ракета или драматична промяна в обема на западната помощ, Киев ще остане в дефанзивна позиция срещу най-разрушителния компонент от руския арсенал.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    27 13 Отговор
    какъв технологичен скок има фокрайна? от 50 милиона население вече са 20 милиона ама едва ли има останали мъже

    голям скок няма що ха ха ха

    малко им е още ще намаляват хак да им е

    Коментиран от #8, #16, #17

    07:23 21.06.2026

  • 2 Володимир Зеленски, президент

    15 33 Отговор
    Може, може....
    Като гледам как пушат Москва, Копотня и Тюмен всичко си е Екстра за Украйна. Давайте само пари, бомби и ракети, ги насипем връз главите руски клети 😄☝️

    Коментиран от #13, #36

    07:23 21.06.2026

  • 3 оня с коня

    32 11 Отговор
    ако бяха спазвали минските споразумения сега нямаше да са останали само 20 милиона

    Коментиран от #6

    07:24 21.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 10 Отговор
    "Не си струваше кръвта , дори и на един руски войник, за освобождението на тези неблагодарни българи. Те първи ще се обърнат срещу Русия. "

    Достоевски

    Коментиран от #11, #15, #34

    07:26 21.06.2026

  • 6 Руснак без крак...

    13 23 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    С руснак не може се споразумя !!!
    Руснак панимает само от бой и ритници.
    Запомни го 😎☝️

    07:27 21.06.2026

  • 7 Гост

    22 11 Отговор
    А здрасти, мноу ясно! На нисой ли не прави впечатление, че ударите на ВСУ са терористични, така да го кажем! Няма попадения на фронта, а само по заводи и обекти вътре в руска територия! Тоест, и най заблудената мериносова Оф...а, трябва да загрее, че тези дронове са вкарани и изстреляни от руска територия, те не са прелетни 1000 километра преди целта!!! Украйна, НАТО и ЕС загубиха всичко, и сега си играят на диверсанти за да може мериносовите ОФ...е да си мислят че нещо става, докато им теглят парите!!!

    Коментиран от #21

    07:27 21.06.2026

  • 8 АУУУУУ

    11 13 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    БАЛИСТИЧНАТА РАКЕТА НА УКРАЙНА Е В ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК .......ДО КРАЯ НА ЛЯТОТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА "БРЪМЧИ" ИЗ РУСИЯ .....ЗАСЕГА СЕ НАБЛЮДАВА САМО ......ЛЕТЯЩА ЧИНИЯ НАД МОСКВА 🛸🛸🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #12

    07:28 21.06.2026

  • 9 ТОЧНО И ЯСНО НАПИСАНО.

    18 11 Отговор
    Русия не желае жертви ако щеше до сега окраина да беше срината до основи барабар със бункера и златната тоалетна на НАРКОТО. А и две три женски от EU. Не могат да разберат че Русия е силна макар и под запори и блокаж.

    07:29 21.06.2026

  • 10 АУУУУУ

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от "Готов за бой":

    КОЛКО СИ СМЕЛ ......ТУК В КОМЕНТАРИТЕ 💪💪🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #14, #26

    07:29 21.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ще ще ще ама кога? само ще

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "АУУУУУ":

    ще ще ха ха ха

    Коментиран от #20

    07:31 21.06.2026

  • 13 Има нещо вярно

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Володимир Зеленски, президент":

    Украйна започна войната със стари съветски тактически системи Точка-У, през 2014 г.

    07:31 21.06.2026

  • 14 Готов за бой

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "АУУУУУ":

    тебе първо ще очистя на калотина

    Коментиран от #18

    07:31 21.06.2026

  • 15 Достоевски, идиот

    8 12 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Няма по-голям ИДИOТ от пиян вaтник тръгнал асвабаждава Украйна с чифт магарета и два ръждави калаша ☝️

    07:31 21.06.2026

  • 16 Шопо

    14 7 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    07:32 21.06.2026

  • 17 Оня с магарето

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Технологичен скок не е демографски скок, понимаеш? Нещо като компютри и компоти.

    Коментиран от #38

    07:33 21.06.2026

  • 18 АУУУУУ

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Готов за бой":

    ЯК ....В КОМЕНТАРИТЕ......НО САМО ТАМ 💪💪💪🤣🤣🤣🤣🤣

    07:34 21.06.2026

  • 19 Съдията

    12 5 Отговор
    На Зеленски му остава да скочи в трапа и да развее бялото знаме. А украинците кучета ги яли, от това вече държава не става. Нищо ново под слънцето, който се е хванал с западна(лите) пудели не е прокопсал. Има доста примери от историята.😂

    07:35 21.06.2026

  • 20 АУУУУУ

    5 13 Отговор

    До коментар #12 от "ще ще ще ама кога? само ще":

    ТЕ И МОСКОВЧАНИ ТАКА КАЗВАХА .....ДОКАТО НЕ ЗАПОЧНА ДА ВАЛИ МАЗУТЕН ДЪЖД И НЕ ВИДЯХА ЛЕТЯЩАТА ЧИНИЯ.....А СЕГА РЕВАТ ....И ХИЧ НЕ ИМ Е СМЕШНО 🛸🛸🛸🤣🤣🤣🤣🤣

    07:36 21.06.2026

  • 21 Хм Хм

    10 8 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Да наричаш тероризъм ударите по нефтопреработвателната индустрия, която захранва армията с гориво е меко казано неразбиране на понятията.

    Коментиран от #37

    07:36 21.06.2026

  • 22 АУУУУУ

    10 7 Отговор
    по повод последните терористични нападения и действия на неприятелски държави срещу интересите на Русия. “Бог може и да изпраща терористите и неприятелски държави да нарушават интересите на Русия, но мой дълг е да му ги върна обратно„

    Коментиран от #28

    07:38 21.06.2026

  • 23 сополиво соросче

    13 3 Отговор
    бг защитниците на русия го правим безплатно ! в Българската земя са костите на руските войници благодарните техни предци са предали ген на уважение и респект пред страната - освободителка Русия.

    07:39 21.06.2026

  • 24 Нищо свое нямат

    13 4 Отговор
    "Украйна е пред най-сериозното си изпитание, тъй като няма свои балистични ракети"

    Нито дрононове нито Фламинготата са техни. Един завод за "Байрактар" опитаха да построят и The New York Times не знае ли какво се случи?:) Задават ли си въпроса тези стотици хиляди дронове и Фламинго къде ги "произвеждат в Украйна", а Русия да не знае?
    Освен това с балистични ракети фронтова линия не се мести! А дори да изфантазираме че ги произвежда Украина, как ще се мери по производство с Русия? А и като сравним останалата територия на Украйна с тази на Русия - геометрията е ясна:)
    Но явно, като е при журналисти обикновено и за The New York Times, мисленето е забранено?

    Коментиран от #27

    07:40 21.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 оня с коня

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "АУУУУУ":

    Колко отвратителни са безродните евроатлантици

    Коментиран от #29

    07:43 21.06.2026

  • 27 Просто почнаха да подговят

    8 2 Отговор

    До коментар #24 от "Нищо свое нямат":

    оправданията The New York Times и дават тон на по-нишсите си колеги, да започнат организирано и те да бръмчат.

    07:45 21.06.2026

  • 28 АУУУУУ

    5 7 Отговор

    До коментар #22 от "АУУУУУ":

    АБСОЛЮТНО ВЯРНО ......ТЕ ВСИЧКИ В МОСКВА СЛЕД КАТО ВИДЯХА ЛЕТЯЩАТА ЧИНИЯ.....СИ ПОМИСЛИХА СЪЩОТО ....... СЕГА ЧЕТАТ В ИНТЕРНЕТ КАК СЕ ЧИСТИ СЛЕД МАЗУТЕН ДЪЖД 🛸🛸🛸🤣🤣🤣🤣🤣

    07:46 21.06.2026

  • 29 АУУУУУ

    4 9 Отговор

    До коментар #26 от "оня с коня":

    АААА... ПО- ОТВРАТИТЕЛНО ОТ РУСОФИЛА НЯМА 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    07:46 21.06.2026

  • 30 Мишел

    8 4 Отговор
    Ако Украйна имаше балистични ракети, войната щеше да е приключила с размазване на Украйна.

    Коментиран от #32, #33

    07:47 21.06.2026

  • 31 НИЩО подобно

    5 11 Отговор
    Украйна разполага вече със 88 Балистични ракети Украинско производство! Още в края на Юли москалбад ще е в купища руини!
    Всичко кошмарно за монгольята и ху ЙЛО тепърва предстои...
    Хихихихихи

    Коментиран от #39, #45

    07:48 21.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Майор Деянов, на всеки километър

    4 8 Отговор

    До коментар #30 от "Мишел":

    "...с размазване на Украйна..."

    Не може победиш народ, който веднъж е усетил що е то Свобода и живот без руска CMPAД ☝️

    07:53 21.06.2026

  • 34 Атина Паднала

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Котарака пренаписва историята и накрая ще излезе че 6 американскифлот ни е освободил от турско робство и Русия е хвърлила атомната бомба над Хирошима.

    07:57 21.06.2026

  • 35 6135

    5 1 Отговор
    "За да неутрализира балистична заплаха, Украйна се нуждае от американските системи Patriot. "

    "Те използват корпуси от стари съветски зенитни ракети (като С-300),"

    А сега де!
    При положение, че Патриот е неуспешно копие на С-300, риторичният въпрос е защо, аджеба, тези "стари" С-300 не се ползва за защита?

    07:57 21.06.2026

  • 36 Мишел

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Володимир Зеленски, президент":

    Гледаш само в Русия, защото в Украйна има толкова пушеци, че нищо не се вижда .
    Войната в Украйна е игра на една врата , Русия води с много на нула .
    Войната в Украйна ще приключи набързо, когато Русия нанесе удари по снабдяването с НатОвско оръжие. Този момент не е далеч.

    Коментиран от #40

    07:58 21.06.2026

  • 37 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Хм Хм":

    А не, бе! Нали са голямата работа, нали мачкаха и терминираха Иляди единици бойна техника и кашимерия! Ко стана? Пускат дронче от багажника на Ладата, да удари рафинерията! Че даже и по АЕЦа стрелят, нищо че дава ток и на украинците! Баш тероризъм си е, нищо друго не могат да направят, защото руснаците им набраха лайката, и то със цивилни жертви които еврейте правят за 1 месец в Ливан и Палестина!!!

    07:59 21.06.2026

  • 38 Мишел

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Оня с магарето":

    Държава, която е загубила над 60% от населението си, е обречена на изчезване.

    08:00 21.06.2026

  • 39 Атина Паднала

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "НИЩО подобно":

    Лвов и Киеф няма да съществуват като градове а ще светят.

    08:04 21.06.2026

  • 40 АУУУУУ

    2 4 Отговор

    До коментар #36 от "Мишел":

    ЩЕ ,ЩЕ ........ КАКВОТО МОЖА РУСИЯ....ГО НАПРАВИ........ ЗА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ.....КИТАЙ И ИНДИЯ НЕ ДАВАТ И ДА СТАВА ДУМА ....... БЕЗ ТЯХ РУСИЯ ЩЕ КАПИТУЛИРА ЗА 1 МЕСЕЦ......ТАКА ЧЕ ЩЕ ,ЩЕ ......САМО В МОКРИТЕ РУСОФИЛСКИ ФАНТАЗИИ.🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #41

    08:06 21.06.2026

  • 41 Атина Паднала

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "АУУУУУ":

    Дали някой ще пита Китай,Индия и УСА за разрешение да хвърли атомна бомба както на времето УСА попита Китай,Индиа и СССР?

    Коментиран от #50

    08:10 21.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ОНЯ

    2 4 Отговор
    АЙДЕ ЗА ДОБРО УТРО.

    В КРИМ ПАК ГОРИ И МИРИШЕ
    НА ИЗГОРЯЛА РУСКА ЛЕШ.

    ПРИСТАНИЩЕТО В КЕРЧ И
    ТЕЦА

    ПАК СА ИМАЛИ БЛИЗКА СРЕЩА
    СЪС ОТЛОМКИ
    ОТ ДРОНОВЕ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ГОРИТ ТРАВА

    ПЪК НЕКА БРЪМЧЕНЕТО
    ДА НЕ ИМ ПРЕЧИ

    НА РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ.

    08:37 21.06.2026

  • 44 Васил

    1 3 Отговор
    Само че това бръмчене струва на рашистите хиляди животи и милиарди долара загуба Зеленски намери начин без да праща на фронта войници да ги праща два метра под земята а и рашистите не могат да се справят.

    08:38 21.06.2026

  • 45 Балистични ракети

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "НИЩО подобно":

    фронтова линия не местят. Само изпразват джобовете на тия дето ги плащат, произвеждат и подаряват. А и с производителноста на Русия не могат да се мерят, нито с класата на ракетите

    Коментиран от #47

    08:38 21.06.2026

  • 46 БРЪМЧЕНЕТО

    1 2 Отговор
    ИЗОБЩО НЕ ИМ ПРЕЧИ
    В КРИМ ....

    ОБАЧЕ ГУБЕРНАТОРЪТ НА КРИМ

    СЕРГЕЙ АКСЪОНОВ

    ИЗДАЛ ЗАПОВЕД

    СЛЕД 22.00 ЧАСА
    НИКАКВИ СКУТЕРИ
    МОТОРЧЕТА И АТВта
    По УЛИЦИТЕ ДА НЕ СЕ
    ДВИЖАТ.

    ЗАЩОТО БРЪМЧЕНЕТО ИМ
    ПРИЛИЧАЛО НА
    АТАКУВАЩИТЕ ДРОНОВЕ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    НЕ НАДО ПАНИКИ .

    08:41 21.06.2026

  • 47 ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    2 5 Отговор

    До коментар #45 от "Балистични ракети":

    ЗАТОВА ЛИ ОРЕШНИКА

    СЕ ОКАЗА СЪС СКАПАНА
    НАСОЧВАЩА СИСТЕМА .

    УДРЯ КЪДЕТО СИ ИСКА .

    ЗА ТАКАВА КЛАСА ЛИ ГОВОРИШ

    БРЕ РУБЛО ИДИОТ?

    08:43 21.06.2026

  • 48 Евгений защо не завьрши......

    1 0 Отговор
    Кьде е бункерния пльх ВВП ... Открива и закрива конференции! Не пожелавам никому такьв президент. Старобелск никога няма да бьде забравен.

    08:52 21.06.2026

  • 49 НПЗто В МАСКВА

    0 0 Отговор
    КАПОТНЕ след Бръмченето на ДРОНОВЕ
    Руско превъзходство във Въздуха.

    08:58 21.06.2026

  • 50 АУУУУУ

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Паднала":

    В НАЧАЛОТО НА ВОЙНАТА МЕДВЕДЕВ ЗАПЛАШИ ЗАПАДА И ОБЕЩА ЧЕ УКРАЙНА ЩЕ БЪДЕ ОБЕКТ НА ТАКТИЧЕСКИ ЯДРЕН УДАР........ КИТАЙ ОФИЦИАЛНО ОБЯВИ ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ДОПУСНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ ......СЪЩОТО ОБЯВИ И ИНДИЯ........ И РУСИЯ ВЕДНАГА ДРЪПНА НАЗАД ......ОТ ТОГАВА ЗАПЛАХИ ОТ ОФИЦИАЛНА МОСКВА НЯМА ........ТАКА ЧЕ .....ПЪРВО ПРОЧЕТИ ПЪК ПОСЛЕ ПИШИ 🤣🤣🤣🤣🤣

    09:00 21.06.2026