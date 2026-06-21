The New York Times: "Бръмчането" на украински дронове над Русия не може да компенсира превъзходството на Москва във въздуха

През последните месеци небето над Русия редовно се огласява от бръмченето на стотици украински безпилотни апарати. Мащабната атака с близо 1000 дрона срещу обекти около Москва демонстрира безпрецедентен технологичен скок за Киев.
Зад кулисите на тази успешна „война на дроновете“ обаче се крие сурова стратегическа реалност: Украйна все още не разполага с балистични ракети собствено производство — дефицит, който оставя армията ѝ без най-разрушителното конвенционално оръжие на съвременния боен терен, алармира задълбочен анализ на The New York Times.
Докато Киев залага на иновациите, Москва методично увеличава производството и употребата на тежко балистично оръжие. Този асиметричен дисбаланс поставя украинската отбрана пред най-тежкото ѝ изпитание от началото на конфликта.
Военните експерти са категорични: дроновете и балистичните ракети играят в напълно различни категории. Макар далекобойните безпилотни апарати на Киев да успяват да пробият руската ПВО, те са сравнително бавни, пренасят ограничени експлозиви и разчитат на изненада.
От друга страна, балистичните ракети — като руските системи Искандер-М и новите платформи със среден обсег Орешник — носят стотици килограми бойни глави. Те се изстрелват високо в атмосферата и падат върху целта с хиперзвукова скорост, задвижвани от гравитацията. Това ги прави почти невъзможни за прехващане без специализирани системи и способни да сриват укрепени военни бункери и ключова инфраструктура за секунди.
Според данни на американското разузнаване, цитирани от изданието, интензивността на руските балистични удари нараства критично - през 2023 г. са изстеляни 74 балистични ракети, а през 2025 г. близо 600. За 2026 г. това темпо предвещава достигането на рекордните 900 балистични удара.
Украйна започна войната със стари съветски тактически системи Точка-У, но техният арсенал е напълно изчерпан от години. В момента Киев е изцяло зависим от доставките на американските балистични ракети ATACMS. Техният брой обаче е силно ограничен (оценява се на под 100 оставащи бройки), а Вашингтон продължава да налага рестрикции за дълбочината на ударите във вътрешността на Русия.
Ситуацията се усложнява и на фронта на противовъздушната отбрана. За да неутрализира балистична заплаха, Украйна се нуждае от американските системи Patriot. Глобалният капацитет за производство на ракети-прехващачи за тях обаче е твърде нисък — за изминалата година компанията Lockheed Martin е произвела общо едва 620 броя за целия свят. При текущото темпо на руските атаки, защитата на украинското небе се превръща в логистична невъзможност.
Притиснат до стената, Киев форсира собствената си ракетна програма, развиваща се по три основни направления. Проектът „Сапсан“ (Гром-2) е голямата надежда на украинския държавен ВПК — оперативно-тактическа балистична ракета с обсег между 300 и 500 км. Макар официални лица да обявиха преминаване към серийно производство, The New York Times отбелязва, че проектът се бави заради постоянните руски удари по производствените бази на бюрото „Южное“ в Днипро.Проектите FP-7 и FP-9:
Тъй като тежката държавна индустрия е под обстрел, частната компания Fire Point Rocket Technology разработва по-евтини алтернативи. Те използват корпуси от стари съветски зенитни ракети (като С-300), модифицирани със западна електроника за балистични удари по земни цели.Европейският спасителен пояс.
Киев активно търси партньорства извън САЩ, за да заобиколи ограниченията. Сключени са споразумения с Германия за съвместна противоракетна отбрана и с Великобритания за финансиране на евтини далекобойни оръжия по проекта Brakestop.
Технологичният гений на Украйна в производството на дронове успя да балансира силите на фронта, но не може да спечели войната на изтощение по въздух. Без собствена, масово произвеждана балистична ракета или драматична промяна в обема на западната помощ, Киев ще остане в дефанзивна позиция срещу най-разрушителния компонент от руския арсенал.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
голям скок няма що ха ха ха
малко им е още ще намаляват хак да им е
Коментиран от #8, #16, #17
07:23 21.06.2026
2 Володимир Зеленски, президент
Като гледам как пушат Москва, Копотня и Тюмен всичко си е Екстра за Украйна. Давайте само пари, бомби и ракети, ги насипем връз главите руски клети 😄☝️
Коментиран от #13, #36
07:23 21.06.2026
3 оня с коня
Коментиран от #6
07:24 21.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Достоевски
Коментиран от #11, #15, #34
07:26 21.06.2026
6 Руснак без крак...
До коментар #3 от "оня с коня":С руснак не може се споразумя !!!
Руснак панимает само от бой и ритници.
Запомни го 😎☝️
07:27 21.06.2026
7 Гост
Коментиран от #21
07:27 21.06.2026
8 АУУУУУ
До коментар #1 от "оня с коня":БАЛИСТИЧНАТА РАКЕТА НА УКРАЙНА Е В ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК .......ДО КРАЯ НА ЛЯТОТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА "БРЪМЧИ" ИЗ РУСИЯ .....ЗАСЕГА СЕ НАБЛЮДАВА САМО ......ЛЕТЯЩА ЧИНИЯ НАД МОСКВА 🛸🛸🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #12
07:28 21.06.2026
9 ТОЧНО И ЯСНО НАПИСАНО.
07:29 21.06.2026
10 АУУУУУ
До коментар #4 от "Готов за бой":КОЛКО СИ СМЕЛ ......ТУК В КОМЕНТАРИТЕ 💪💪🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #14, #26
07:29 21.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ще ще ще ама кога? само ще
До коментар #8 от "АУУУУУ":ще ще ха ха ха
Коментиран от #20
07:31 21.06.2026
13 Има нещо вярно
До коментар #2 от "Володимир Зеленски, президент":Украйна започна войната със стари съветски тактически системи Точка-У, през 2014 г.
07:31 21.06.2026
14 Готов за бой
До коментар #10 от "АУУУУУ":тебе първо ще очистя на калотина
Коментиран от #18
07:31 21.06.2026
15 Достоевски, идиот
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Няма по-голям ИДИOТ от пиян вaтник тръгнал асвабаждава Украйна с чифт магарета и два ръждави калаша ☝️
07:31 21.06.2026
16 Шопо
До коментар #1 от "оня с коня":Украйна не е държава а територия, руска територия
07:32 21.06.2026
17 Оня с магарето
До коментар #1 от "оня с коня":Технологичен скок не е демографски скок, понимаеш? Нещо като компютри и компоти.
Коментиран от #38
07:33 21.06.2026
18 АУУУУУ
До коментар #14 от "Готов за бой":ЯК ....В КОМЕНТАРИТЕ......НО САМО ТАМ 💪💪💪🤣🤣🤣🤣🤣
07:34 21.06.2026
19 Съдията
07:35 21.06.2026
20 АУУУУУ
До коментар #12 от "ще ще ще ама кога? само ще":ТЕ И МОСКОВЧАНИ ТАКА КАЗВАХА .....ДОКАТО НЕ ЗАПОЧНА ДА ВАЛИ МАЗУТЕН ДЪЖД И НЕ ВИДЯХА ЛЕТЯЩАТА ЧИНИЯ.....А СЕГА РЕВАТ ....И ХИЧ НЕ ИМ Е СМЕШНО 🛸🛸🛸🤣🤣🤣🤣🤣
07:36 21.06.2026
21 Хм Хм
До коментар #7 от "Гост":Да наричаш тероризъм ударите по нефтопреработвателната индустрия, която захранва армията с гориво е меко казано неразбиране на понятията.
Коментиран от #37
07:36 21.06.2026
22 АУУУУУ
Коментиран от #28
07:38 21.06.2026
23 сополиво соросче
07:39 21.06.2026
24 Нищо свое нямат
Нито дрононове нито Фламинготата са техни. Един завод за "Байрактар" опитаха да построят и The New York Times не знае ли какво се случи?:) Задават ли си въпроса тези стотици хиляди дронове и Фламинго къде ги "произвеждат в Украйна", а Русия да не знае?
Освен това с балистични ракети фронтова линия не се мести! А дори да изфантазираме че ги произвежда Украина, как ще се мери по производство с Русия? А и като сравним останалата територия на Украйна с тази на Русия - геометрията е ясна:)
Но явно, като е при журналисти обикновено и за The New York Times, мисленето е забранено?
Коментиран от #27
07:40 21.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 оня с коня
До коментар #10 от "АУУУУУ":Колко отвратителни са безродните евроатлантици
Коментиран от #29
07:43 21.06.2026
27 Просто почнаха да подговят
До коментар #24 от "Нищо свое нямат":оправданията The New York Times и дават тон на по-нишсите си колеги, да започнат организирано и те да бръмчат.
07:45 21.06.2026
28 АУУУУУ
До коментар #22 от "АУУУУУ":АБСОЛЮТНО ВЯРНО ......ТЕ ВСИЧКИ В МОСКВА СЛЕД КАТО ВИДЯХА ЛЕТЯЩАТА ЧИНИЯ.....СИ ПОМИСЛИХА СЪЩОТО ....... СЕГА ЧЕТАТ В ИНТЕРНЕТ КАК СЕ ЧИСТИ СЛЕД МАЗУТЕН ДЪЖД 🛸🛸🛸🤣🤣🤣🤣🤣
07:46 21.06.2026
29 АУУУУУ
До коментар #26 от "оня с коня":АААА... ПО- ОТВРАТИТЕЛНО ОТ РУСОФИЛА НЯМА 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
07:46 21.06.2026
30 Мишел
Коментиран от #32, #33
07:47 21.06.2026
31 НИЩО подобно
Всичко кошмарно за монгольята и ху ЙЛО тепърва предстои...
Хихихихихи
Коментиран от #39, #45
07:48 21.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #30 от "Мишел":"...с размазване на Украйна..."
Не може победиш народ, който веднъж е усетил що е то Свобода и живот без руска CMPAД ☝️
07:53 21.06.2026
34 Атина Паднала
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Котарака пренаписва историята и накрая ще излезе че 6 американскифлот ни е освободил от турско робство и Русия е хвърлила атомната бомба над Хирошима.
07:57 21.06.2026
35 6135
"Те използват корпуси от стари съветски зенитни ракети (като С-300),"
А сега де!
При положение, че Патриот е неуспешно копие на С-300, риторичният въпрос е защо, аджеба, тези "стари" С-300 не се ползва за защита?
07:57 21.06.2026
36 Мишел
До коментар #2 от "Володимир Зеленски, президент":Гледаш само в Русия, защото в Украйна има толкова пушеци, че нищо не се вижда .
Войната в Украйна е игра на една врата , Русия води с много на нула .
Войната в Украйна ще приключи набързо, когато Русия нанесе удари по снабдяването с НатОвско оръжие. Този момент не е далеч.
Коментиран от #40
07:58 21.06.2026
37 Гост
До коментар #21 от "Хм Хм":А не, бе! Нали са голямата работа, нали мачкаха и терминираха Иляди единици бойна техника и кашимерия! Ко стана? Пускат дронче от багажника на Ладата, да удари рафинерията! Че даже и по АЕЦа стрелят, нищо че дава ток и на украинците! Баш тероризъм си е, нищо друго не могат да направят, защото руснаците им набраха лайката, и то със цивилни жертви които еврейте правят за 1 месец в Ливан и Палестина!!!
07:59 21.06.2026
38 Мишел
До коментар #17 от "Оня с магарето":Държава, която е загубила над 60% от населението си, е обречена на изчезване.
08:00 21.06.2026
39 Атина Паднала
До коментар #31 от "НИЩО подобно":Лвов и Киеф няма да съществуват като градове а ще светят.
08:04 21.06.2026
40 АУУУУУ
До коментар #36 от "Мишел":ЩЕ ,ЩЕ ........ КАКВОТО МОЖА РУСИЯ....ГО НАПРАВИ........ ЗА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ.....КИТАЙ И ИНДИЯ НЕ ДАВАТ И ДА СТАВА ДУМА ....... БЕЗ ТЯХ РУСИЯ ЩЕ КАПИТУЛИРА ЗА 1 МЕСЕЦ......ТАКА ЧЕ ЩЕ ,ЩЕ ......САМО В МОКРИТЕ РУСОФИЛСКИ ФАНТАЗИИ.🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #41
08:06 21.06.2026
41 Атина Паднала
До коментар #40 от "АУУУУУ":Дали някой ще пита Китай,Индия и УСА за разрешение да хвърли атомна бомба както на времето УСА попита Китай,Индиа и СССР?
Коментиран от #50
08:10 21.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ОНЯ
В КРИМ ПАК ГОРИ И МИРИШЕ
НА ИЗГОРЯЛА РУСКА ЛЕШ.
ПРИСТАНИЩЕТО В КЕРЧ И
ТЕЦА
ПАК СА ИМАЛИ БЛИЗКА СРЕЩА
СЪС ОТЛОМКИ
ОТ ДРОНОВЕ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ГОРИТ ТРАВА
ПЪК НЕКА БРЪМЧЕНЕТО
ДА НЕ ИМ ПРЕЧИ
НА РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ.
08:37 21.06.2026
44 Васил
08:38 21.06.2026
45 Балистични ракети
До коментар #31 от "НИЩО подобно":фронтова линия не местят. Само изпразват джобовете на тия дето ги плащат, произвеждат и подаряват. А и с производителноста на Русия не могат да се мерят, нито с класата на ракетите
Коментиран от #47
08:38 21.06.2026
46 БРЪМЧЕНЕТО
В КРИМ ....
ОБАЧЕ ГУБЕРНАТОРЪТ НА КРИМ
СЕРГЕЙ АКСЪОНОВ
ИЗДАЛ ЗАПОВЕД
СЛЕД 22.00 ЧАСА
НИКАКВИ СКУТЕРИ
МОТОРЧЕТА И АТВта
По УЛИЦИТЕ ДА НЕ СЕ
ДВИЖАТ.
ЗАЩОТО БРЪМЧЕНЕТО ИМ
ПРИЛИЧАЛО НА
АТАКУВАЩИТЕ ДРОНОВЕ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
НЕ НАДО ПАНИКИ .
08:41 21.06.2026
47 ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
До коментар #45 от "Балистични ракети":ЗАТОВА ЛИ ОРЕШНИКА
СЕ ОКАЗА СЪС СКАПАНА
НАСОЧВАЩА СИСТЕМА .
УДРЯ КЪДЕТО СИ ИСКА .
ЗА ТАКАВА КЛАСА ЛИ ГОВОРИШ
БРЕ РУБЛО ИДИОТ?
08:43 21.06.2026
48 Евгений защо не завьрши......
08:52 21.06.2026
49 НПЗто В МАСКВА
Руско превъзходство във Въздуха.
08:58 21.06.2026
50 АУУУУУ
До коментар #41 от "Атина Паднала":В НАЧАЛОТО НА ВОЙНАТА МЕДВЕДЕВ ЗАПЛАШИ ЗАПАДА И ОБЕЩА ЧЕ УКРАЙНА ЩЕ БЪДЕ ОБЕКТ НА ТАКТИЧЕСКИ ЯДРЕН УДАР........ КИТАЙ ОФИЦИАЛНО ОБЯВИ ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ДОПУСНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ ......СЪЩОТО ОБЯВИ И ИНДИЯ........ И РУСИЯ ВЕДНАГА ДРЪПНА НАЗАД ......ОТ ТОГАВА ЗАПЛАХИ ОТ ОФИЦИАЛНА МОСКВА НЯМА ........ТАКА ЧЕ .....ПЪРВО ПРОЧЕТИ ПЪК ПОСЛЕ ПИШИ 🤣🤣🤣🤣🤣
09:00 21.06.2026