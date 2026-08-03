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Арсенал готви рекордна заплата за Винисиус Жуниор

Арсенал готви рекордна заплата за Винисиус Жуниор

3 Август, 2026 06:27 381 0

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  • реал мадрид

Бразилската звезда може да стане най-скъпоплатеният футболист в историята на клуба, ако напусне Реал Мадрид

Арсенал готви рекордна заплата за Винисиус Жуниор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Арсенал е готов да предложи на Винисиус Жуниор заплата, която ще го превърне в най-високоплатения играч в историята на клуба, твърди “The Telegraph”.

Според информацията „артилеристите“ са готови да надминат настоящото възнаграждение на бразилеца в Реал Мадрид, което възлиза на над 400 000 паунда седмично. Освен това евентуалната сделка може да включва солиден бонус при подписване и по-изгодни условия за имиджовите му права.

Ако трансферът стане факт, Винисиус ще изпревари настоящия лидер по заплата в Арсенал Букайо Сака, който получава около 300 000 паунда на седмица. След него се нареждат Кай Хаверц (280 000), Деклан Райс (250 000) и Мартин Йодегор (240 000).

Въпреки това бразилецът няма да бъде най-добре платеният футболист във Висшата лига. Това място продължава да принадлежи на Ерлинг Холанд, който според английските медии получава около 500 000 паунда седмично след новия си договор с Манчестър Сити.


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