Арсенал готви рекордна заплата за Винисиус Жуниор

Арсенал е готов да предложи на Винисиус Жуниор заплата, която ще го превърне в най-високоплатения играч в историята на клуба, твърди “The Telegraph”.

Според информацията „артилеристите“ са готови да надминат настоящото възнаграждение на бразилеца в Реал Мадрид, което възлиза на над 400 000 паунда седмично. Освен това евентуалната сделка може да включва солиден бонус при подписване и по-изгодни условия за имиджовите му права.

Ако трансферът стане факт, Винисиус ще изпревари настоящия лидер по заплата в Арсенал Букайо Сака, който получава около 300 000 паунда на седмица. След него се нареждат Кай Хаверц (280 000), Деклан Райс (250 000) и Мартин Йодегор (240 000).

Въпреки това бразилецът няма да бъде най-добре платеният футболист във Висшата лига. Това място продължава да принадлежи на Ерлинг Холанд, който според английските медии получава около 500 000 паунда седмично след новия си договор с Манчестър Сити.